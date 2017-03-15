Хороший Нижний Новгород

South Cat Этот пост заказан нижегородским отделением партии Единая Россия Ответить

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dragon_dances Забавно, но пост про "Хороший Нижний" по содержанию является продолжением поста про "Плохой Нижний".

Опять же, пейзажики "Хорошего Нижнего" на представленных фотках нихрена не убеждают, что это хороший город. Ответить

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sigmund_rod Да вроде был обещан "хороший Нижний".... Ответить



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dragon_dances И в стране ещё пропагандируется борьба с алкоголизмом. Глядя на фотки уже хочется накатить. А жить в этом без постоянного допинга - просто свихнёшься.



Edited at 2017-03-15 07:58 (UTC) Ответить

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duott Хм, пост назван "Хороший НН", но по содержанию "Плохой НН-2" Ответить



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Ильец the_dronity А сложно было сесть на лодку и по Волге доплыть до Волгограда? Ответить

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первые 15 каментов - за 10 мин примерно. zavod007 люди картинки даже не смотрят, чтобы комментировать.)) Ответить



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Дебилам — Дебильный Новгород Marat Dyatko Уверен, тысячи россиян с теплотой в сердце посмотрят эти фотографии своего любимого Новгорода Ответить

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Re: Дебилам — Дебильный Новгород dragon_dances Потом смотрят в окно и ищут пять отличий. Обычно безуспешно. Ответить

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sergthegod получился ещё один "плохой нижний"

к слову, в обоих постах только центр и исследован. Канавино и Мещера - это тоже центр, и даже Лядова - центр

по-хорошему стоило бы и в Щербинки, и в Сормово и даже на Мостотряд скататься. тогда был бы оценённый Нижний, а не пробеганный по верхам

хотя да, местами не в бровь, а в глаз, а местами не в глаз, а в бровь Ответить

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муахаха. шанцев - отморозок, из ума выжил.) zavod007 "...включение в перечень исторического значения... затруднит инвестпроцессы не территории города... помешает строительству важных обьектов...".))



нет никакого стыда у человека.



сюрприз:

федеральные средства на новый стадион и благоустройство к ЧМ достались новому району, который осваивает крупнейший нижегородский застройщик и недавний мэр и богатейший чиновник - сорокин.



такшта и метро там скоро будет.

а вот дальше - пока навряд ли.



Edited at 2017-03-15 08:15 (UTC) Ответить

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adverte это блоггер, рядом с которым все фотографируются Ответить



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dipoper По НН - интересные места:



1. Вид на Волгу у лестницы

2. Канатка

3. Музей водного транспорта (куда правда надо пехом на пятый этаж топать)

4. Музей ГАЗа



Остальное - как везде за МКАДом. Даже купеческий центр не айс на фоне окрестных пейзажей. Ответить

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tyumin Еще в Нижнем старейшая в России трамвайная сеть. Ответить

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white_eyed_chud еще некоторые не читают пост. Ответить



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in fiocci уговорил

сча подсохнет, съездим с женой на выходные, посмотрим Ответить

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Дебилам — дебильные выходные Marat Dyatko Замечательный мужик! Вывез бабу в Геленджик! Ответить

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denismicheew Сергиев Посад будет? Интересно мнение. Особенно по поводу нумерации домов, она там ещё хуже, чем в Москве :) Ответить

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qoiro Удивительно, Нижний Новгород практически 100% русский православный город, вроде всё есть для развития - русские граждане, русская власть, нет никаких арабов и натовских сапог. Что тогда мешает развитию?



Edited at 2017-03-15 09:21 (UTC) Ответить

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vsevolodya А ведь мог бы быть красивый, чистый, ухоженный город. Но нет... Обидно, что такой крупнейший город в России и практически не развивается... Ответить

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supmaxgreat Прекрасный русский город! Поволжье, оно все такое русское, аж слезу пустил от патриотизма... И никаких либералов. Ответить

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grinkod На первых фотках грязь от машин залетает на высоту пятого этажа - это вообще как? О_О Ответить

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petit_brie Не от машин залетает, а стекает с высоты пятого этажа под колёса машин. Ответить

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joeck_12 Как же безмерная безвкусная реклама уродует улицы! Все-таки властям надо следить за тем, чтобы реклама вписывалась в облик улицы и штрафовать за самовольную рекламу. Ответить



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Дебилам — дебильные власти Marat Dyatko Да, у нас в Стокгольме именно так и происходит, на улицах, в метро, в магазинах одна красота и прекрасный дизайн.

Если нужны такие власти — вэлькомна! Ответить

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Andrei Lastochkin ну и убожество. снести хотя бы все совковое говнище - намного лучше бы стало Ответить

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fotokiski Весной лучше замкадье не фотать. Ответить



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sharp_shark Даешь больше шуток на видео! Не ведись на мнение ютуб-зрителей! Ответить



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derzik Если бы с субтитрами было видео, я бы с удовольствием его смотрела... Ответить



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neidioto вроде похвалил, а ощущение, будто обос*ал Ответить



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yuka_tyan Из каких соображений этому городу отдали право принимать ЧМ-2018? Вообще не пойму... Ответить

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грязь-то какая! Светлана Снегирь я бы на месте мэра такую грязь не позволила Ответить



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veselyi_gnom "Иногда может показаться, что ты где-то в Европе"



Варламов обкурился что ли? Ничего хорошего на представленных фото я не обнаружил. Ответить

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imihajlov В Европе тоже бывают плохие уголки :) Ответить



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Иван Нахимов В видео "плохой" наоборот шутки, сатира и сарказм уместны. Народ так и мыслит. Чем проникаешь к ним. А серьезность - в тексте.



НЕ СЛУШАЙ БЫДЛОТУ ГЛУПОЮ ТАКУЮ СЯКУЮ, УНЫЛЫХ ЭТИХ НЕДОЛИБЕРАСТОВ.



99% ЛЮДЕЙ ЛЮБИТ ЮМОРОК И САТИРУ И ТАК ТОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ К НИМ ОБРАТИТСА.





ТУПОЕ НЕБЫДЛО НАСОВЕТУЮТ, И САМИ ЖЕ СМОТРЕТЬ НЕ БУДУТ.

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flashzoom Так я не понял, это было продолжение "Плохого НН" или уже Хороший начался? Ответить



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Медведь Был там. Говняный город - если честно. Придумать что-нибудь хорошее о нем крайне сложно. Зимой вообще - ад. Ответить



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ext_1720224 Лучше бы про предстоящий митинг 26 марта говорил или о расследовании про Медведева. Картинки сейчас последнее, что интересует. Практически во всех городах одно и тоже - красивый центр, увешанный рекламой; грязь; разбитый асфальт; запущенные парки; наплевательское отношение власти к городу и далее бла-бла, бла-бла. А что делать с этим будем? Ответить

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neidioto о да, митинг все спасёт, города с колен встанут тут же Ответить



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Алексей Стихиярский Какой ужас... Это картинка к песне "враги сожгли родную хату". Лежание путинской России в луже, а не вставание с колен. Ответить



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vandervart ничего хорошего не увидел... Ответить



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