Хороший Нижний Новгород
Сегодня – хороший Нижний Новгород! Но для начала кино. Я рад, что вам понравился прошлый ролик. Как, вы ещё не видели его? Быстро сюда! Видео к постам буду делать чаще. В новом ролике я расскажу, что хорошего есть в Нижнем Новгороде.
По многочисленным просьбам телезрителей стало меньше шуточек на монтаже. Никакого праздника... Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал! Там выходит много роликов, которые я не анонсирую в ЖЖ.
Так что же хорошего в Нижнем?
С виду в городе, который готовится к чемпионату мира по футболу, не очень многое меняется. Наверное, все силы уходят на освоение бюджета, пожалованного с федерального плеча.
Пожалуй, единственный кроме стадиона по-настоящему важный инфраструктурный объект, который построили к ЧМ, – это новый терминал аэропорта Стригино. В мае 2017-го он уже должен начать принимать международные рейсы. Деньги на него – 400 миллионов рублей – были, опять же, получены "из центра". Вообще, для аэропорта Нижнего Новгорода это очень кстати, потому что его пассажиропоток сильно просел в 2015 году.
Существует некоторая сложность с тем, как добираться от аэропорта до города. Сейчас до станции метро "Парк культуры" ходят автобусы и маршрутки, но это несерьёзно. В идеале, конечно, было бы продлить ветку метро до самого аэропорта (там примерно три перегона), но пока такая идея даже не обсуждается.
От пуска аэроэкспрессов до Московского вокзала тоже отказались, хотя рядом со Стригино даже проходит железнодорожная ветка. Но власти Нижнего и области сейчас больше заинтересованы очередным мегапроектом, а именно строительством терминала станции высокоскоростной магистрали Москва – Казань.
В новостях писали, что от аэропорта построят вторую в Нижнем Новгороде канатную дорогу. Идея сама по себе интересная, но тут надо изучать пассажиропоток. Если он будет большим, канатная дорога там не нужна, уж лучше обойтись автобусами-шаттлами.
01. Нижний Новгород – очень рельефный город, с расположением ему очень повезло. Вообще, рельеф или вода в городе – это всегда большой плюс! Вспомните шикарный Порту с его мостами! Или Сан-Франциско с невероятными видами, которые открываются с крутых улиц. Нижнему тоже есть что показать со своих крутых склонов. Правда, по весне они немного грязные ;)
02. Та часть города, что находится на правом берегу Оки, называется Верхней (или Нагорной), та, что на левой – Нижней (или Заречной). Кстати, странно, что в Нижнем не сделали горнолыжный курорт в центре. Есть несколько мест, где это было бы уместно. Хотя в пределах города есть пара склонов, где катаются сноубордисты.
03. Холм, где стоит Кремль, – это центр Нагорной части. Благодаря перепаду высот с него открываются прекрасные виды.
06. Кремль находится в самой высокой точке города. Если вы решите прогуляться вокруг крепостных стен, то упрётесь в закрытую лестницу. Вместо того, чтобы эту лестницу отремонтировать, мэрия просто повесила табличку "Проход закрыт". Хотя лестница в аварийном состоянии, и её надо срочно ремонтировать, никакого дела мэрии до этого нет. Люди спускаются прямо по холмам, рискуя жизнью. Другой вариант – возвращаться назад – мало кому нравится.
07. В центре Нижнего Новгорода есть несколько церквей, построенных в один ряд на гряде холма – Казанская, Ильинская, Успенская, Сергиевская. Здесь же вы можете наблюдать непонятный пустырь за фирменным нижегородским синим забором.
08. Очень необычные сочетания зданий
09. Редко какой город может похвастать такими видами.
10.
11. В городе сохранилось довольно много исторической застройки. Во время войны немцы бомбили в основном заводы (Нижний был одним из главных поставщиков военной техники для советской армии), поэтому жилым домам не так досталось.
12. Большая Покровская, главная пешеходная улица Нижнего.
13. Улица довольно красивая, местами здесь сохранилась очень качественная историческая застройка.
14. Иногда может показаться, что ты где-то в Европе, но проблем тоже хватает.
15. Казалось бы, сделай хорошие общественные пространства и живи припеваючи, но кое-где Покровка напоминает Коктебель, хаотично застроенный шалманами.
16. Отовсюду играет музыка, всё засрано какой-то нелепой рекламой. С внешним обликом зданий полный бардак: здания исписаны тегами, каждый лепит всё что хочет.
17. Ужас... Неужели это центр древнего русского города?
18. Позорище! Вы посмотрите, что они делают с историческими зданиями. Варвары.
19. Некоторые здания как паразитами облеплены пристройками и надстройками. Один дом сгорел, к другому пристроили какой-то торговый комплекс. Это просто фантастическое пренебрежение исторической застройкой. Самое дорогое, что есть у Нижнего (и чего во многих российских городах нет вообще), надо беречь, сохранять, развивать... А здесь это уничтожают.
20. То, что не разбомбили немцы во время войны, сейчас, в 2017-м, нижегородцы уничтожают сами.
21. В прошлом году губернатору Шанцеву предлагали включить часть Нижнего Новгорода в перечень исторических поселений и подготовить программу по сохранению и восстановлению исторического центра. Причём предлагали не независимые урбанисты, а путинский ОНФ. Но даже его мэрия послала под предлогом заботы об инвестициях:
22. Другими словами: "Не мешайте нам гадить! Мы уже всё продали и скоро окончательно уничтожим! Какая еще история? Какие памятники?!" Варвары... В XIV веке ордынцы нападали на Нижний Новгород и как минимум один раз его сожгли, но тогда город от варваров удалось отбить. Теперь же варвары сели в кресла мэра и губернатора и спокойно уничтожают город без всякого сопротивления.
23. Вставили пластиковые окна и жуткую металлическую дверь в историческое здание, всё испортили рекламой... Многие здания разваливаются, рядом с ними страшно ходить. Отваливаются куски штукатурки, может что-то и посерьёзнее свалиться на голову.
24. К ЧМ-2018 власти обещали восстановить и отреставрировать исторический центр Нижнего Новгорода. Но по факту не сделано практически ничего. У мэрии нет денег, поэтому она отдает дома-памятники в руки инвесторов, чтобы те проводили реставрацию на собственные средства. И тут начинается самое интересное.
Инвесторам, как правило, эти дома совсем не нужны. Зато нужна земля, на которой они стоят. Просто снести постройки они не могут, ведь некоторым из них присвоен статус культурного наследия. Поэтому инвесторы просто ждут, когда здания сами собой развалятся. И этот процесс занимает не один год. Но когда здания все-таки разваливаются, их исключают из реестра объектов культурного наследия. И дальше инвесторы строят на освободившейся земле все что душе угодно. Ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета рассказывает, что "это такая технология" по созданию разрухи в Нижнем Новгороде.
25. Куски карнизов, лепнины... Многое было утрачено ещё в советское время.
26. Дом купца Равкинда начала XX века, памятник русского модерна.
На этой фотографии видно, что когда-то он был частью сплошной застройки. Теперь на нём застройка заканчивается, и смотрится он уже не так органично. Здесь надо очень аккуратно восстанавливать сплошную линию застройки улицы, какой она была раньше.
27. Улица должна быть улицей, линия застройки должна быть выдержана. Но в советское время многие здания были по тем или иным причинам снесены. В результате образовались какие-то пустыри, так что улица теперь похожа на челюсть с выбитыми зубами. Такого, конечно, быть не должно, надо восстанавливать линию фасада и что-то строить, но очень осторожно, чтобы это не разрушало историческую среду.
28. Это здание напротив, Технический музей. Его можно смело сносить.
29. Ну, про качество плитки после всего остального говорить как-то неудобно.
30. А вот Рождественская улица, самая крутая улица из всех, что сейчас есть в Нижнем Новгороде. Здесь порядок с вывесками: они аккуратные, никто не уродует фасад, всё очень деликатно сделано.
31. Справа нормальные вывески, слева не очень. Ещё бы маркизы в порядок привести...
32. Тут иногда ходит трамвай. Иногда – потому что этот маршрут (№11) решили закрыть до мая из-за низкого пассажиропотока.
Трамвайная сеть Нижнего Новгорода, одна из самых старых в России, сейчас состоит из 15 маршрутов (протяжённость линий – более 180 км). За последние несколько лет некоторые маршруты были сокращены и перенаправлены (особые сложности были с движением трамваев по Молитовскому мосту).
Трамваи ломаются и сходят с рельсов, простаивают из-за ДТП. Очевидно, что многие пути требуют ремонта, однако эта проблема комплексно не решается. В 2015-м пути вообще не ремонтировали, в 2016-м наконец закупили новые рельсы на 30 миллионов рублей
Кроме того, трамвайные линии временно закрывают для ремонта дорог, а 11-й маршрут, например, вообще стал сезонным. В этом году его закрыли с февраля по май из-за низкого пассажиропотока.
Несмотря на всё это, о полном отказе от трамваев речи пока не идёт. В 2017 году власти собираются приобрести в лизинг 31 трамвайный вагон, а в перевозке гостей чемпионата мира по футболу 2018 года будет задействован как минимум один трамвайный маршрут.
34. Фонари поставили неплохие, но криво. См. фото выше... Надо бы выровнять.
35.
36. Помимо прочего Рождественская улица знаменита тем, что это первое место в Нижнем Новгороде, где была введена платная парковка. Час парковки стоит всего 20 рублей, но в прошлом году было много недовольных.
37. Цены на парковку надо поднять ;)
38. На тротуар заезжают машины, с этим надо бороться.
39.
40. Если свернуть за угол, то видно, что здесь начинается стандартный нижегородский пиздец с мусорными баками, развалившимися лестницами и дорогами и всем остальным.
41. В городе с архитектурой неплохо, есть здания разных эпох и стилей, правда, всё в плохом состоянии.
42. Советское наследие
На этой фотографии с Верхней части города видно Нижнюю, там стоит кафедральный собор и строится стадион.
Стадион, как вы уже догадались, строят к чемпионату мира по футболу 2018 года. Его возводят на Стрелке, в месте слияния Оки и Волги. Сейчас там рядом грузовой порт, но когда стадион будет завершён, порт обещают ликвидировать, а на его месте разбить парк. Стадион должны сдать не позднее декабря 2017 года.
Строят его рядом с ТРЦ "Седьмое небо", который я упомянул в прошлом посте. В каком-то смысле расположение неплохое, потому что перед "Седьмым небом" есть гигантская парковка, которой можно будет пользоваться во время матчей. Если владельцы торгового центра её не закроют, конечно ;)
Ещё один огромный плюс этого проекта – рядом со стадионом собираются открыть станцию метро "Стрелка". Она там жизненно необходима из-за недавно построенных прибрежных микрорайонов. Предполагается, что поезда метро начнут ходить до "Стрелки" к лету 2018-го, то есть перед самым стартом чемпионата. В идеале, конечно, продлить эту ветку вдоль жилых массивов на северо-запад, куда-нибудь к пересечению улиц Пролетарской и Карла Маркса, но это уже фантазии.
На реконструкцию улиц вблизи стадиона из бюджета области выделено 786 миллионов рублей. Планируется реконструировать улицы Бетанкура, Совнаркомовскую, Пролетарскую, дорогу по Волжской набережной, а также от улицы Стрелка до Совнаркомовской. Реконструкция должна быть завершена до 31 января 2018 года. Посмотрим, что из этого получится и как город использует эти деньги. Пока ясно, что он собирается потратить 210 млн рублей на строительство двух "разноуровневых" переходов на улицах Бетанкура и Самаркандская. Звучит подозрительно...
Стоимость строительства стадиона "Нижний Новгород" составила 17 млрд рублей. Интересно, что собственник стадиона не будет облагаться налогом на имущество, в результате чего область будет недополучать 380 млн рублей в год.
На какие деньги будет содержаться стадион и что с ним станет после ЧМ, непонятно. Были робкие попытки заявить, что он превратится в домашнюю арену клуба "Олимпиец", но команда сейчас играет в третьей по силе российской лиге (ПФЛ), и на неё почти никто не ходит.
Конечно, невероятное везение и административный ресурс могут к сезону 2018/2019 вытащить "Олимпиец" в РФПЛ, но это не значит, что на стадион будет кто-то ходить. Достаточно посмотреть на Казань, где двукратный чемпион России "Рубин" никак не может заиграть на новой арене и тем более привлечь туда народ.
Губернатор Валерий Шанцев в конце февраля заявил, что на данный момент стадион готов на 65%. Тут надо сказать, что в Нижнем есть несколько стадионов, которые можно было бы реконструировать или даже заново отстроить ("Локомотив", "Динамо", "Красная Этна"), но на это денег городу никто на даёт.
45. В 70-х годах Нижний Новгород активно застраивали панельным жильем. Местные архитекторы рассказывают, что проектировшики в те годы пытались хоть как-то разнообразить типовые панельки: красили их в разные цвета и использовали необычные архитектурные детали. Но выделиться на фоне практически одинаковых домов удавалось очень редко. Одним из таких редких случаев стал Экспериментальный жилой комплекс (или просто ЭЖК) в районе "Мещерское озеро".
Его особенность в том, что его проектировали совместно с немецкими архитекторами. Из-за этого комплекс часто называют "Немецким". Стоить его начали в 1979 году, а в 1993-м процесс по какой-то причине остановился, хотя к тому моменту построили всего половину запланированных домов. Десять лет спустя на оставшейся территории возвели жилой комплекс «Седьмое небо», о котором я рассказывал в посте про плохой Нижний Новгород.
Это "Немецкий" комплекс в 1994 году
ЭЖК состоит из нескольких групп домов переменной этажности. Внутри каждой группы находился благоустроенный зеленый двор. Архитекторы стрались сделать так, чтобы по жилому району каталось как можно меньше машин. Поэтому тут не было сквозных проездов, зато были закрытые гаражи за пределами ЖК. Так что местные жители оставляли машины в гаражах и пешком шли до своего дома. Сейчас уже все иначе, и машины паркуют под окнами домов, у входов в подъезды и даже на газонах.
Там, где сейчас все заставлено машинами, раньше были обустроенные общественные зоны. Особенно много пространства было отдано детям. Проектировшики разделили дворы на несколько игровых зон, каждая из которых была оборудована для разных занятий. Например, тут был "городок художников", в котором установили стенки для рисования, или спортивные площадки, украшенные тематическими скульптурами. Тут можно было заниматься всем что душе угодно: футболом, теннисом, волейболом, баскетболом и, конечно же, хоккеем. Зоны шумной активности были окружены деревьями, чтобы приглушать крики детей.
За границей жилого комплекса — на берегу Мещерского озера — был построен клубный комплекс, большой универсальный магазин, спортивный комплекс и школа на 1300 детей. Внутри жилого комплекса оборудовали 5 детских залов.
Район специально был спланирован так, чтобы по нему можно было удобно и быстро перемещаться. По периметру всех жилых домов были проложены велодорожки шириной 2,5 метра. По ним можно было подъехать к любому дому, магазину или общественному зданию. Сейчас от них уже ничего не осталось, теперь тут дороги и парковки.
Вообще, забавно видеть дома террасами и внутренние дворики на первых этажах. Смотрите, кто-то даже мангал поставил.
Где-то я это уже видел. Неужели...
Да это же почти Европа! Вот, к примеру, Копенгаген:
Малоэтажные дома, свои участки у квартир на первых этажах.
Или Мюнхен. Вот чем он принципиально отличается? В "немецком" ЭЖК тоже раньше не было машин во дворах.
А это уже в Гётеборге:
Да, представьте себе, в Европе сейчас делают по смыслу примерно такое же жильё, какое немцы пытались построить в Нижнем в 80-е. И ничто не мешает строить такие дома и проектировать такие дворы сейчас. Нет никакой причины строить в России адские муравейники, когда можно создавать удобные и современные жилые кварталы.
53. А ещё в Нижнем есть метро. Правда, пока всего в городе две линии и 14 станций, так что Нижегородский метрополитен необходимо развивать. Как минимум – продлить Автозаводскую линию до аэропорта Стригино.
54. К сожалению, действующие станции власти города почему-то разрешают беспардонно уродовать рекламой.
55. История в каждом дворе!
56.
59. Нижегородская канатная дорога, открытая в 2012 году, – крутой пример, когда один из видов городского транспорта становится туристической достопримечательностью. Дорога соединяет сам Нижний с городом Бор на другой стороне Волги.
60. Можно прокатиться туда-обратно, потратив на это полчаса, и полюбоваться потрясающими видами. Правда, подъезд к станции какой-то неудобный.
Канатная дорога – это хорошо, но чтобы до неё добраться, нужно идти по разбитой дороге, по лужам и грязи.
Не всякий выдержит такое испытание.
Плохой Нижний Новгород
Россия:
Адлер: Очень плохой / Хороший
Алушта: Антиутопическая
Архангельск: Ужасный / Необъяснимо плохой / Необъяснимо хороший
Брянск: Плохой / Хороший
Владивосток: Плохой / Хороший
Владимир: Плохой / Хороший
Геленджик: Плохой / Хороший
Грозный: Плохой / Хороший
Екатеринбург: Плохой / Хороший
Железноводск: Захваченный
Ижевск: Плохой / Хороший
Иркутск: Другой
Йошкар-Ола: Плохая / Хорошая
Казань: Плохая / Хорошая
Кёнигсберг: Плохой / Хороший
Корсаков: Богатый
Кострома: Плохая / Хорошая
Красноярск: Позорный / Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Магас: Плохой / Хороший
Махачкала: Плохая / Хорошая
Михайловск: Современный
Нижний Тагил: Плохой
Новороссийск:: Плохой / Хороший
Новосибирск: Безликий
Омск: Жуткий, часть 1 / Жуткий, часть 2 / Жуткий, часть 3 / Жуткий, часть 4 / Жуткий, часть 5 / Хороший
Оренбург: Плохой / Хороший
Пенза: Плохая / Хорошая
Петрозаводск:Плохой / Хороший
Псков: Плохой / Хороший / Очень хороший
Самара: Плохая / Странная / Хорошая
Саранск: Плохой / Хороший / Непонятный
Севастополь: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Сочи: Плохой / Хороший
Сургут: Плохой / Хороший
Сыктывкар: Очень Плохой / Плохой / Хороший
Тагил: Плохой / Хороший
Тверь: Плохая / Хорошая
Тула: Плохая / Хорошая / Плохая и хорошая
Тырныауз: Умирающий
Уфа: Плохая / Снова плохая / Хорошая / Саммитная / Серая
Хабаровск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Ханты-Мансийск: Плохой / Хороший
Челябинск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Плохой, часть 3 / Хороший
Черкесск: Плохой / Хороший
Южно-Сахалинск: Плохой / Хороший
Ярославль: Очень плохой / Плохой / Хороший / Шинный
Мир:
Баку: Плохой / Хороший
Белград: Плохой / Хороший
Бухарест: Плохой / Хороший
Варшава: Плохая / Хорошая
Вильнюс: Плохой / Хороший
Детройт: Плохой / Хороший
Киев: Плохой / Хороший
Кишинев: Плохой / Хороший
Львов: Плохой / Хороший
Минск: Плохой / Хороший
Рим: Плохой / Хороший
Тирана: Плохая / Хорошая
По многочисленным просьбам телезрителей стало меньше шуточек на монтаже. Никакого праздника... Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал! Там выходит много роликов, которые я не анонсирую в ЖЖ.
Так что же хорошего в Нижнем?
С виду в городе, который готовится к чемпионату мира по футболу, не очень многое меняется. Наверное, все силы уходят на освоение бюджета, пожалованного с федерального плеча.
Пожалуй, единственный кроме стадиона по-настоящему важный инфраструктурный объект, который построили к ЧМ, – это новый терминал аэропорта Стригино. В мае 2017-го он уже должен начать принимать международные рейсы. Деньги на него – 400 миллионов рублей – были, опять же, получены "из центра". Вообще, для аэропорта Нижнего Новгорода это очень кстати, потому что его пассажиропоток сильно просел в 2015 году.
Существует некоторая сложность с тем, как добираться от аэропорта до города. Сейчас до станции метро "Парк культуры" ходят автобусы и маршрутки, но это несерьёзно. В идеале, конечно, было бы продлить ветку метро до самого аэропорта (там примерно три перегона), но пока такая идея даже не обсуждается.
От пуска аэроэкспрессов до Московского вокзала тоже отказались, хотя рядом со Стригино даже проходит железнодорожная ветка. Но власти Нижнего и области сейчас больше заинтересованы очередным мегапроектом, а именно строительством терминала станции высокоскоростной магистрали Москва – Казань.
В новостях писали, что от аэропорта построят вторую в Нижнем Новгороде канатную дорогу. Идея сама по себе интересная, но тут надо изучать пассажиропоток. Если он будет большим, канатная дорога там не нужна, уж лучше обойтись автобусами-шаттлами.
01. Нижний Новгород – очень рельефный город, с расположением ему очень повезло. Вообще, рельеф или вода в городе – это всегда большой плюс! Вспомните шикарный Порту с его мостами! Или Сан-Франциско с невероятными видами, которые открываются с крутых улиц. Нижнему тоже есть что показать со своих крутых склонов. Правда, по весне они немного грязные ;)
02. Та часть города, что находится на правом берегу Оки, называется Верхней (или Нагорной), та, что на левой – Нижней (или Заречной). Кстати, странно, что в Нижнем не сделали горнолыжный курорт в центре. Есть несколько мест, где это было бы уместно. Хотя в пределах города есть пара склонов, где катаются сноубордисты.
03. Холм, где стоит Кремль, – это центр Нагорной части. Благодаря перепаду высот с него открываются прекрасные виды.
06. Кремль находится в самой высокой точке города. Если вы решите прогуляться вокруг крепостных стен, то упрётесь в закрытую лестницу. Вместо того, чтобы эту лестницу отремонтировать, мэрия просто повесила табличку "Проход закрыт". Хотя лестница в аварийном состоянии, и её надо срочно ремонтировать, никакого дела мэрии до этого нет. Люди спускаются прямо по холмам, рискуя жизнью. Другой вариант – возвращаться назад – мало кому нравится.
07. В центре Нижнего Новгорода есть несколько церквей, построенных в один ряд на гряде холма – Казанская, Ильинская, Успенская, Сергиевская. Здесь же вы можете наблюдать непонятный пустырь за фирменным нижегородским синим забором.
08. Очень необычные сочетания зданий
09. Редко какой город может похвастать такими видами.
10.
11. В городе сохранилось довольно много исторической застройки. Во время войны немцы бомбили в основном заводы (Нижний был одним из главных поставщиков военной техники для советской армии), поэтому жилым домам не так досталось.
12. Большая Покровская, главная пешеходная улица Нижнего.
13. Улица довольно красивая, местами здесь сохранилась очень качественная историческая застройка.
14. Иногда может показаться, что ты где-то в Европе, но проблем тоже хватает.
15. Казалось бы, сделай хорошие общественные пространства и живи припеваючи, но кое-где Покровка напоминает Коктебель, хаотично застроенный шалманами.
16. Отовсюду играет музыка, всё засрано какой-то нелепой рекламой. С внешним обликом зданий полный бардак: здания исписаны тегами, каждый лепит всё что хочет.
17. Ужас... Неужели это центр древнего русского города?
18. Позорище! Вы посмотрите, что они делают с историческими зданиями. Варвары.
19. Некоторые здания как паразитами облеплены пристройками и надстройками. Один дом сгорел, к другому пристроили какой-то торговый комплекс. Это просто фантастическое пренебрежение исторической застройкой. Самое дорогое, что есть у Нижнего (и чего во многих российских городах нет вообще), надо беречь, сохранять, развивать... А здесь это уничтожают.
20. То, что не разбомбили немцы во время войны, сейчас, в 2017-м, нижегородцы уничтожают сами.
21. В прошлом году губернатору Шанцеву предлагали включить часть Нижнего Новгорода в перечень исторических поселений и подготовить программу по сохранению и восстановлению исторического центра. Причём предлагали не независимые урбанисты, а путинский ОНФ. Но даже его мэрия послала под предлогом заботы об инвестициях:
"Включение части территории Нижнего Новгорода в перечень исторических поселений регионального значения... значительно затруднит инвестиционные процессы на территории города, заблокирует строительство важных и общественно необходимых объектов, а также приведет к различного рода судебным разбирательствам с застройщиками, кому уже выдана разрешительная документация для проектирования и строительства".
22. Другими словами: "Не мешайте нам гадить! Мы уже всё продали и скоро окончательно уничтожим! Какая еще история? Какие памятники?!" Варвары... В XIV веке ордынцы нападали на Нижний Новгород и как минимум один раз его сожгли, но тогда город от варваров удалось отбить. Теперь же варвары сели в кресла мэра и губернатора и спокойно уничтожают город без всякого сопротивления.
23. Вставили пластиковые окна и жуткую металлическую дверь в историческое здание, всё испортили рекламой... Многие здания разваливаются, рядом с ними страшно ходить. Отваливаются куски штукатурки, может что-то и посерьёзнее свалиться на голову.
24. К ЧМ-2018 власти обещали восстановить и отреставрировать исторический центр Нижнего Новгорода. Но по факту не сделано практически ничего. У мэрии нет денег, поэтому она отдает дома-памятники в руки инвесторов, чтобы те проводили реставрацию на собственные средства. И тут начинается самое интересное.
Инвесторам, как правило, эти дома совсем не нужны. Зато нужна земля, на которой они стоят. Просто снести постройки они не могут, ведь некоторым из них присвоен статус культурного наследия. Поэтому инвесторы просто ждут, когда здания сами собой развалятся. И этот процесс занимает не один год. Но когда здания все-таки разваливаются, их исключают из реестра объектов культурного наследия. И дальше инвесторы строят на освободившейся земле все что душе угодно. Ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета рассказывает, что "это такая технология" по созданию разрухи в Нижнем Новгороде.
25. Куски карнизов, лепнины... Многое было утрачено ещё в советское время.
26. Дом купца Равкинда начала XX века, памятник русского модерна.
На этой фотографии видно, что когда-то он был частью сплошной застройки. Теперь на нём застройка заканчивается, и смотрится он уже не так органично. Здесь надо очень аккуратно восстанавливать сплошную линию застройки улицы, какой она была раньше.
27. Улица должна быть улицей, линия застройки должна быть выдержана. Но в советское время многие здания были по тем или иным причинам снесены. В результате образовались какие-то пустыри, так что улица теперь похожа на челюсть с выбитыми зубами. Такого, конечно, быть не должно, надо восстанавливать линию фасада и что-то строить, но очень осторожно, чтобы это не разрушало историческую среду.
28. Это здание напротив, Технический музей. Его можно смело сносить.
29. Ну, про качество плитки после всего остального говорить как-то неудобно.
30. А вот Рождественская улица, самая крутая улица из всех, что сейчас есть в Нижнем Новгороде. Здесь порядок с вывесками: они аккуратные, никто не уродует фасад, всё очень деликатно сделано.
31. Справа нормальные вывески, слева не очень. Ещё бы маркизы в порядок привести...
32. Тут иногда ходит трамвай. Иногда – потому что этот маршрут (№11) решили закрыть до мая из-за низкого пассажиропотока.
Трамвайная сеть Нижнего Новгорода, одна из самых старых в России, сейчас состоит из 15 маршрутов (протяжённость линий – более 180 км). За последние несколько лет некоторые маршруты были сокращены и перенаправлены (особые сложности были с движением трамваев по Молитовскому мосту).
Трамваи ломаются и сходят с рельсов, простаивают из-за ДТП. Очевидно, что многие пути требуют ремонта, однако эта проблема комплексно не решается. В 2015-м пути вообще не ремонтировали, в 2016-м наконец закупили новые рельсы на 30 миллионов рублей
Кроме того, трамвайные линии временно закрывают для ремонта дорог, а 11-й маршрут, например, вообще стал сезонным. В этом году его закрыли с февраля по май из-за низкого пассажиропотока.
Несмотря на всё это, о полном отказе от трамваев речи пока не идёт. В 2017 году власти собираются приобрести в лизинг 31 трамвайный вагон, а в перевозке гостей чемпионата мира по футболу 2018 года будет задействован как минимум один трамвайный маршрут.
34. Фонари поставили неплохие, но криво. См. фото выше... Надо бы выровнять.
35.
36. Помимо прочего Рождественская улица знаменита тем, что это первое место в Нижнем Новгороде, где была введена платная парковка. Час парковки стоит всего 20 рублей, но в прошлом году было много недовольных.
37. Цены на парковку надо поднять ;)
38. На тротуар заезжают машины, с этим надо бороться.
39.
40. Если свернуть за угол, то видно, что здесь начинается стандартный нижегородский пиздец с мусорными баками, развалившимися лестницами и дорогами и всем остальным.
41. В городе с архитектурой неплохо, есть здания разных эпох и стилей, правда, всё в плохом состоянии.
42. Советское наследие
На этой фотографии с Верхней части города видно Нижнюю, там стоит кафедральный собор и строится стадион.
Стадион, как вы уже догадались, строят к чемпионату мира по футболу 2018 года. Его возводят на Стрелке, в месте слияния Оки и Волги. Сейчас там рядом грузовой порт, но когда стадион будет завершён, порт обещают ликвидировать, а на его месте разбить парк. Стадион должны сдать не позднее декабря 2017 года.
Строят его рядом с ТРЦ "Седьмое небо", который я упомянул в прошлом посте. В каком-то смысле расположение неплохое, потому что перед "Седьмым небом" есть гигантская парковка, которой можно будет пользоваться во время матчей. Если владельцы торгового центра её не закроют, конечно ;)
Ещё один огромный плюс этого проекта – рядом со стадионом собираются открыть станцию метро "Стрелка". Она там жизненно необходима из-за недавно построенных прибрежных микрорайонов. Предполагается, что поезда метро начнут ходить до "Стрелки" к лету 2018-го, то есть перед самым стартом чемпионата. В идеале, конечно, продлить эту ветку вдоль жилых массивов на северо-запад, куда-нибудь к пересечению улиц Пролетарской и Карла Маркса, но это уже фантазии.
На реконструкцию улиц вблизи стадиона из бюджета области выделено 786 миллионов рублей. Планируется реконструировать улицы Бетанкура, Совнаркомовскую, Пролетарскую, дорогу по Волжской набережной, а также от улицы Стрелка до Совнаркомовской. Реконструкция должна быть завершена до 31 января 2018 года. Посмотрим, что из этого получится и как город использует эти деньги. Пока ясно, что он собирается потратить 210 млн рублей на строительство двух "разноуровневых" переходов на улицах Бетанкура и Самаркандская. Звучит подозрительно...
Стоимость строительства стадиона "Нижний Новгород" составила 17 млрд рублей. Интересно, что собственник стадиона не будет облагаться налогом на имущество, в результате чего область будет недополучать 380 млн рублей в год.
На какие деньги будет содержаться стадион и что с ним станет после ЧМ, непонятно. Были робкие попытки заявить, что он превратится в домашнюю арену клуба "Олимпиец", но команда сейчас играет в третьей по силе российской лиге (ПФЛ), и на неё почти никто не ходит.
Конечно, невероятное везение и административный ресурс могут к сезону 2018/2019 вытащить "Олимпиец" в РФПЛ, но это не значит, что на стадион будет кто-то ходить. Достаточно посмотреть на Казань, где двукратный чемпион России "Рубин" никак не может заиграть на новой арене и тем более привлечь туда народ.
Губернатор Валерий Шанцев в конце февраля заявил, что на данный момент стадион готов на 65%. Тут надо сказать, что в Нижнем есть несколько стадионов, которые можно было бы реконструировать или даже заново отстроить ("Локомотив", "Динамо", "Красная Этна"), но на это денег городу никто на даёт.
45. В 70-х годах Нижний Новгород активно застраивали панельным жильем. Местные архитекторы рассказывают, что проектировшики в те годы пытались хоть как-то разнообразить типовые панельки: красили их в разные цвета и использовали необычные архитектурные детали. Но выделиться на фоне практически одинаковых домов удавалось очень редко. Одним из таких редких случаев стал Экспериментальный жилой комплекс (или просто ЭЖК) в районе "Мещерское озеро".
Его особенность в том, что его проектировали совместно с немецкими архитекторами. Из-за этого комплекс часто называют "Немецким". Стоить его начали в 1979 году, а в 1993-м процесс по какой-то причине остановился, хотя к тому моменту построили всего половину запланированных домов. Десять лет спустя на оставшейся территории возвели жилой комплекс «Седьмое небо», о котором я рассказывал в посте про плохой Нижний Новгород.
Это "Немецкий" комплекс в 1994 году
ЭЖК состоит из нескольких групп домов переменной этажности. Внутри каждой группы находился благоустроенный зеленый двор. Архитекторы стрались сделать так, чтобы по жилому району каталось как можно меньше машин. Поэтому тут не было сквозных проездов, зато были закрытые гаражи за пределами ЖК. Так что местные жители оставляли машины в гаражах и пешком шли до своего дома. Сейчас уже все иначе, и машины паркуют под окнами домов, у входов в подъезды и даже на газонах.
Там, где сейчас все заставлено машинами, раньше были обустроенные общественные зоны. Особенно много пространства было отдано детям. Проектировшики разделили дворы на несколько игровых зон, каждая из которых была оборудована для разных занятий. Например, тут был "городок художников", в котором установили стенки для рисования, или спортивные площадки, украшенные тематическими скульптурами. Тут можно было заниматься всем что душе угодно: футболом, теннисом, волейболом, баскетболом и, конечно же, хоккеем. Зоны шумной активности были окружены деревьями, чтобы приглушать крики детей.
За границей жилого комплекса — на берегу Мещерского озера — был построен клубный комплекс, большой универсальный магазин, спортивный комплекс и школа на 1300 детей. Внутри жилого комплекса оборудовали 5 детских залов.
Район специально был спланирован так, чтобы по нему можно было удобно и быстро перемещаться. По периметру всех жилых домов были проложены велодорожки шириной 2,5 метра. По ним можно было подъехать к любому дому, магазину или общественному зданию. Сейчас от них уже ничего не осталось, теперь тут дороги и парковки.
Вообще, забавно видеть дома террасами и внутренние дворики на первых этажах. Смотрите, кто-то даже мангал поставил.
Где-то я это уже видел. Неужели...
Да это же почти Европа! Вот, к примеру, Копенгаген:
Малоэтажные дома, свои участки у квартир на первых этажах.
Или Мюнхен. Вот чем он принципиально отличается? В "немецком" ЭЖК тоже раньше не было машин во дворах.
А это уже в Гётеборге:
Да, представьте себе, в Европе сейчас делают по смыслу примерно такое же жильё, какое немцы пытались построить в Нижнем в 80-е. И ничто не мешает строить такие дома и проектировать такие дворы сейчас. Нет никакой причины строить в России адские муравейники, когда можно создавать удобные и современные жилые кварталы.
53. А ещё в Нижнем есть метро. Правда, пока всего в городе две линии и 14 станций, так что Нижегородский метрополитен необходимо развивать. Как минимум – продлить Автозаводскую линию до аэропорта Стригино.
54. К сожалению, действующие станции власти города почему-то разрешают беспардонно уродовать рекламой.
55. История в каждом дворе!
56.
59. Нижегородская канатная дорога, открытая в 2012 году, – крутой пример, когда один из видов городского транспорта становится туристической достопримечательностью. Дорога соединяет сам Нижний с городом Бор на другой стороне Волги.
60. Можно прокатиться туда-обратно, потратив на это полчаса, и полюбоваться потрясающими видами. Правда, подъезд к станции какой-то неудобный.
Канатная дорога – это хорошо, но чтобы до неё добраться, нужно идти по разбитой дороге, по лужам и грязи.
Не всякий выдержит такое испытание.
Плохой Нижний Новгород
Россия:
Адлер: Очень плохой / Хороший
Алушта: Антиутопическая
Архангельск: Ужасный / Необъяснимо плохой / Необъяснимо хороший
Брянск: Плохой / Хороший
Владивосток: Плохой / Хороший
Владимир: Плохой / Хороший
Геленджик: Плохой / Хороший
Грозный: Плохой / Хороший
Екатеринбург: Плохой / Хороший
Железноводск: Захваченный
Ижевск: Плохой / Хороший
Иркутск: Другой
Йошкар-Ола: Плохая / Хорошая
Казань: Плохая / Хорошая
Кёнигсберг: Плохой / Хороший
Корсаков: Богатый
Кострома: Плохая / Хорошая
Красноярск: Позорный / Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Магас: Плохой / Хороший
Махачкала: Плохая / Хорошая
Михайловск: Современный
Нижний Тагил: Плохой
Новороссийск:: Плохой / Хороший
Новосибирск: Безликий
Омск: Жуткий, часть 1 / Жуткий, часть 2 / Жуткий, часть 3 / Жуткий, часть 4 / Жуткий, часть 5 / Хороший
Оренбург: Плохой / Хороший
Пенза: Плохая / Хорошая
Петрозаводск:Плохой / Хороший
Псков: Плохой / Хороший / Очень хороший
Самара: Плохая / Странная / Хорошая
Саранск: Плохой / Хороший / Непонятный
Севастополь: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Сочи: Плохой / Хороший
Сургут: Плохой / Хороший
Сыктывкар: Очень Плохой / Плохой / Хороший
Тагил: Плохой / Хороший
Тверь: Плохая / Хорошая
Тула: Плохая / Хорошая / Плохая и хорошая
Тырныауз: Умирающий
Уфа: Плохая / Снова плохая / Хорошая / Саммитная / Серая
Хабаровск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Ханты-Мансийск: Плохой / Хороший
Челябинск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Плохой, часть 3 / Хороший
Черкесск: Плохой / Хороший
Южно-Сахалинск: Плохой / Хороший
Ярославль: Очень плохой / Плохой / Хороший / Шинный
Мир:
Баку: Плохой / Хороший
Белград: Плохой / Хороший
Бухарест: Плохой / Хороший
Варшава: Плохая / Хорошая
Вильнюс: Плохой / Хороший
Детройт: Плохой / Хороший
Киев: Плохой / Хороший
Кишинев: Плохой / Хороший
Львов: Плохой / Хороший
Минск: Плохой / Хороший
Рим: Плохой / Хороший
Тирана: Плохая / Хорошая
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Опять же, пейзажики "Хорошего Нижнего" на представленных фотках нихрена не убеждают, что это хороший город.
Да вроде был обещан "хороший Нижний"....
Edited at 2017-03-15 07:58 (UTC)
Ильец
первые 15 каментов - за 10 мин примерно.
Дебилам — Дебильный Новгород
Re: Дебилам — Дебильный Новгород
к слову, в обоих постах только центр и исследован. Канавино и Мещера - это тоже центр, и даже Лядова - центр
по-хорошему стоило бы и в Щербинки, и в Сормово и даже на Мостотряд скататься. тогда был бы оценённый Нижний, а не пробеганный по верхам
хотя да, местами не в бровь, а в глаз, а местами не в глаз, а в бровь
муахаха. шанцев - отморозок, из ума выжил.)
нет никакого стыда у человека.
сюрприз:
федеральные средства на новый стадион и благоустройство к ЧМ достались новому району, который осваивает крупнейший нижегородский застройщик и недавний мэр и богатейший чиновник - сорокин.
такшта и метро там скоро будет.
а вот дальше - пока навряд ли.
Edited at 2017-03-15 08:15 (UTC)
1. Вид на Волгу у лестницы
2. Канатка
3. Музей водного транспорта (куда правда надо пехом на пятый этаж топать)
4. Музей ГАЗа
Остальное - как везде за МКАДом. Даже купеческий центр не айс на фоне окрестных пейзажей.
сча подсохнет, съездим с женой на выходные, посмотрим
Дебилам — дебильные выходные
Edited at 2017-03-15 09:21 (UTC)
Дебилам — дебильные власти
Если нужны такие власти — вэлькомна!
грязь-то какая!
Навальный, перелогинься!!!!
Варламов обкурился что ли? Ничего хорошего на представленных фото я не обнаружил.
НЕ СЛУШАЙ БЫДЛОТУ ГЛУПОЮ ТАКУЮ СЯКУЮ, УНЫЛЫХ ЭТИХ НЕДОЛИБЕРАСТОВ.
99% ЛЮДЕЙ ЛЮБИТ ЮМОРОК И САТИРУ И ТАК ТОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ К НИМ ОБРАТИТСА.
ТУПОЕ НЕБЫДЛО НАСОВЕТУЮТ, И САМИ ЖЕ СМОТРЕТЬ НЕ БУДУТ.
Edited at 2017-03-15 08:40 (UTC)