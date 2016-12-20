Плохой Кёнигсберг
В Калининграде я был много раз, но почему-то ни разу не публиковал в блоге отчётов об этом городе. Удивительно, как такое возможно? Обычно я сразу пишу посты, но здесь что-то пошло не так.
Калининград – город для России совершенно необычный. И здесь я в последний раз назову его Калининградом, так как первое, что плохо в этом городе, – это название. После того как советские войска освободили город от фашистов, его надо было переименовать. Изначально его хотели назвать Балтийском, но, к несчастью для города, летом 1946 года умирает Михаил Калинин, и Кёнигсбергу дают его имя.
Переименовали, само собой, не только Калининград, но и все населенные пункты области. Этим занимались военные, переименовывали всё в спешке...
В результате Гусев, Черняховск, Нестеров и Гурьевск получили названия в честь героев войны. Тильзит стал Советском, Прейсиш-Эйлау – Багратионовском, Раушен – Светлогорском, Ангерапп – Озерском, Пиллау – Балтийском, Рагнит – Неманом. Хайнрихсвальде превратили в Славск, а Хазельберг – в Краснознаменск.
С фантазией у военных было не очень, так что в маленькой области появилось много одинаковых названий населённых пунктов. Даже местные иногда путаются, если не уточнять район. Например, в области существует несколько посёлков под названием Садовое, есть Славянское и Славяновка. Недалеко от Советска расположено поселение Советское, а недалеко от Гвардейска – Гвардейское. Какие-то названия были просто заимствованы с "большой земли" – Чистые Пруды, Шепетовка, Канаш. В области есть даже своя Ясная Поляна, только без Толстого.
Одно время власть лояльно относилась к возможности переименования Калининграда в Кёнигсберг. Мэры города могли открыто высказываться за переименование, а губернаторы были не против провести референдум (правда, до этого так и не дошло). Народ в целом тоже за. До сих пор активисты ходят и собирают подписи. Против, как рассказывают, решительно высказывается лишь директор ГТРК "Калининград" Коля (он же Николай Долгачёв), которого местные иронично называют "героем Донбасса".
Но в последнее время и по федеральным СМИ транслируется совершенно иное мнение: люди, которые хотят вернуть городу историческое название, все как один русофобы! И вообще, там деды воевали! Но непонятно тогда, почему город назвали Калининградом, а не Василевском, например. Со своей стороны я могу лишь заметить, что все местные, с кем я общался, были если не за переименование, то не против это обсудить.
К сожалению, в 90-е в России много где не дожали. Труп Ленина не вынесли, истуканов по всей стране не посносили (не перенесли в музей), не все города переименовали. До сих пор на карте вместо Вятки у нас Киров, вместо Симбирска – Ульяновск, а вместо Кёнигсберга – Калининград. В ближайшее время я не вижу реальной возможности возвращения городам и улицам исторических названий: любые попытки запустить декоммунизацию будут отсылкой к событиям на Украине и встретят жесткую критику. Так что Кёнигсберг будет ещё долго носить имя одного из красных палачей.
Во время войны город практически полностью был разрушен. Кёнигсбергу очень не повезло. Небольшой по сравнению с Москвой или Лондоном город несколько раз подвергался бомбардировкам, причём не только советским, но и союзническим. Наиболее разрушительными оказались бомбардировки британской авиации в августе 1944 года. Центр города был практически полностью уничтожен, Кафедральный собор, Королевский замок и здания университета превратились в руины. Более 40% жилых домов было разрушено.
Довершили дело советские войска. Штурму города в апреле 1945 года предшествовала мощная артподготовка. В результате, когда советские солдаты заняли город, 90% всех зданий были разрушены или серьёзно пострадали.
Сегодня в это сложно поверить, но когда-то центр города был таким:
Но война превратила ганзейский город в пустыри.
После войны городу опять не повезло... Обычно послевоенные города похожи на одеяла с цветными заплатками. Кёнигсберг же стал похож на одеяло с огромными дырами. Видимо, советские власти решили сделать его максимально непохожим на то, что было при пруссах. На месте плотной исторической застройки теперь огромные пустыри, вместо извилистых улочек – типовые советские панельные кварталы.
В первые годы советской власти кварталы ещё были похожи на прусские.
Потом начались преобразования.
Город долгое время сохранял полузакрытый статус. Может быть, поэтому особо не беспокоились по поводу его облика и сохранения старых зданий, так как советский Калининград всё равно был городом военных и переселенцев. Из-за массовой миграции с "большой земли" городу потребовались новые дома, и тут уже никто особо не смотрел на историческую застройку.
В некоторых кварталах она была приспособлена под нужды народа (общежития для военных и курсантов и т.д.), но в ряде случаев от неё просто избавились. Прежде всего это касалось не жилых домов, а церквей и других "ненужных" сооружений.
Кстати, в 2010 году Калининград был лишён статуса исторического поселения... Может, и справедливо, потому что исторического тут уже почти ничего не осталось.
01. Но давайте обратимся к бытовым вопросам. Кёнигсберг подарил миру великого философа Иммануила Канта. Кант любил говорить:
02. С лавочками вообще в городе проблемы. Окажись Кант в современном Кёнигсберге, он бы так про звёзды не умничал. Интересно, как бы, по его мнению, сегодняшняя городская среда влияла на самосознание человека?
03. Советское наследие потихоньку гниёт и разваливается...
04. Например, набережная около собора в таком состоянии, что гулять по ней просто опасно! Плиты проваливаются, кое-где дыры с торчащей арматурой.
05. Это, кстати, один из главных минусов совкового городского планирования. Все эти гигантские площади, проспекты, мёртвые пространства очень быстро превращаются в пустыри. Их невозможно нормально обслуживать: просто очень дорого. На них неприятно находиться человеку: масштаб не тот.
06. С советских времен никто не делал никакого ремонта. И это центр города.
07. Вот яркий пример градостроительных ошибок. Огромный пустой сквер. Сегодня здесь нет вообще ничего. А раньше тут были плотные кварталы старого города. Конечно же, надо было восстанавливать старую сетку улиц и всё это застраивать. Сегодня центр Кёнигсберга совершенно мёртвый, словно война кончилась несколько лет назад.
08. Ни одного фонаря, ни одной лавочки. Просто поле, оставшееся после бомбардировок 70-летней давности. Нам кажется, что бомбить и разрушать города можно только с военных самолетов, но можно это делать и в мирное время, если у советского проектировщика дойдут руки, чтобы перекроить очередной город. Здесь, конечно, надо сделать ссылку на то, что не все города после войны постигла участь Кёнигсберга. Тот же Севастополь восстановили просто шикарно, но туда Сталиным были брошены лучшие архитекторы страны. А Кёнигсбергом занимались солдаты. Вот и пример военного благоустройства:
До войны здесь было так:
09. Или вот набережная Генерала Карбышева. Разве так должна выглядеть набережная? Невнятно стоящие панельки и парковка с гаражами? Это не градостроительство, а градостроительные бомбардировки. Только последствия этого устранять дороже и сложнее, чем последствия обычных бомбардировок.
10. Те немногие здания, что остались от довоенного Кёнигсберга, сегодня смотрятся чужими на этом празднике градостроительного варварства. Кирха Креста, восстановленная только после развала Союза, стоит в окружении эстакады и панельной застройки с пустырями. Что она тут забыла? Почему бы её не снести, чтобы не портить чистоту пейзажа антиутопии.
11. Многочисленные пустыри отданы под парковки, а уцелевшие здания смотрятся так же нелепо, как несколько оставшихся зубов во рту у старика.
12. Советский Кёнигсберг.
13. Удобно. Вообще, притащить эстакаду в центр города, снести при этом для широких проспектов сложившуюся историческую застройку — это очень по-советски. Вспомните, как Сталин изуродовал Москву и как повезло Питеру, что он не был столицей.
14. А еще в городе был трамвай... Точнее он и сейчас есть, но уже дышит на ладан. Электрический трамвай появился в Калининграде раньше, чем в любом другом городе России, в 1895 году. Правда, тогда это ещё была не Россия, а Пруссия, и не Калининград, а Кёнигсберг. Трамвайная сеть была практически уничтожена в годы ВОВ, но советские власти занялись её восстановлением.
С начала 2000-х городские власти планомерно его уничтожали под предлогом расширения дорог, борьбы с пробками и нерентабельности трамвайных линий. В результате сейчас осталось только два маршрута. Чиновники обещали заменять ликвидированные трамвайные линии троллейбусными, но это было сделано лишь на двух маршрутах. На остальных либо ездят автобусы, либо замены вообще не нашлось.
Кстати, в городе до наших дней сохранилась метровая колея, как в Пятигорске и Евпатории. Она стала одним из поводов для уничтожения калининградского трамвая. Нестандартная колея могла сыграть тут свою роль из-за сложностей с закупкой вагонов. Но на самом деле, всё зависело лишь от желания чиновников. А те хотели расширять дороги.
15. Остатки городской среды.
16. Ходить по городу не всегда безопасно. Многие улицы даже в центре развалены. Забавно, что довоенная брусчатка, чудом сохранившаяся во многих местах города, зачастую выглядит лучше, чем современные дороги и тротуары.
17. Кое-где вот такая картина.
18. Нет, это не деревня, это современный Кёнигсберг.
19. Во дворах асфальт давно сошёл, и часто границы между тротуарами, газонами и проезжей частью стираются. Пройдет ещё лет 50, и, возможно, эти места вернутся к своему первозданному состоянию — лесов и болот. Конечно, есть надежда, что после ухода Обамы калининградцам починят, наконец, дороги, но слабо верится...
20. Город готовится принять этап чемпионата мира по футболу.
21. В Кёнигсберге хорошо прослеживается преемственность поколений. Вот советский подъезд...
22. Вот подъезд современный. Кто скажет, что что-то поменялось в лучшую сторону?
23. Вот советский двор...
24. Найди помойку ) Убитый двор, которым лет 30 вообще никто не занимался...
25. Вот современный двор. Новые районы должны удачно вписываться в сложившуюся городскую среду, чтобы ни у кого не сложилось впечатления, что жить стало лучшее и, не дай бог, веселее. Любой уголок Кёнигсберга указывает, что ты, сука, живёшь не в Европе, а в совке. Так что ходить ты будешь по говну, а не по тротуарам.
26. Детская площадка в старом дворе
27. Детская площадка в новом дворе
28. Калининградец с детства не должен питать иллюзий относительно своего места под солнцем.
29. Из 6 лавочек целы только две, ещё две частично целы... Кант, вернись!
30. Ничего необычного, просто мусорный контейнер.
31. Благоустройство в старом дворе
32. В новом.
33. А ещё в городе какая-то беда с парковками... Просто катастрофа. Всё очень сильно захламлено машинами.
34. Иногда кажется, что люди окончательно утратили человеческий облик. Мне вот непонятно: как можно развести такой срач около детской спортивной школы? Ах, вам негде парковаться? Ну да, ну да...
35. Это парковки в центре...
36. Это парковки во дворах.
37. Отдельные граждане считают, что часть городской земли можно захватить.
38. ЯЖЕИНВАЛИД! Ладно, мы все добрые, и инвалидов в обиду не дадим. Пусть ставит на газоне. На самом деле проблема в том, что городские власти вообще никак не занимаются проблемой парковки. Не защищают газоны, не штрафуют и не эвакуируют за неправильную парковку — вообще ничего не делают. В городе страшный бардак и запустение.
39.
40. Двор
41. Автобусная остановка могла бы принять участие в конкурсе на самую мрачную остановку страны!
42. Ещё одна большая проблема — это бесконечные пристройки к первым этажам. Они все разные, зачастую перегораживают тротуары.
43. С визуальным мусором в городе тоже проблемы.
44. Всё, что можно занять под рекламу, занято. Фасады обвешаны баннерами, будто плесенью.
45. Ещё в Кёнигсберге очень любят заборчики на перекрёстках. А на эти заборчики любят вешать рекламные баннеры. Мне кажется, если бы во дворах были бельевые верёвки, на них вместо трусов местные предприниматели вывешивали бы рекламу.
46. Современная архитектура намекает, что мы скорее в Азии, чем в Европе.
47. Центр города
48. Здесь умудрились даже построить некрасивый храм. Казалось бы, в России религиозная архитектура крайне консервативна. Бери конструктор из классических пропорций, отточенных до идеала веками форм — и сооружай новый храм. Но нет... В Кёнигсберге решили выступить и построили свой личный храм Христа Спасителя в стиле "евроремонт".
49. Рядом с храмом стоит часовня. Вначале я подумал, что архитектор в 3Д-Максе неудачно откопировал часть здания... Но это, оказывается, хитрый приём! Поскольку часовня возведена в честь Петра и Февронии (а они в православной традиции символизируют идеальную семью), то слитые воедино купола — это как бы соединённые обручальные кольца. Ох...
50. Центр города — 4 (!!!) рекламных билборда... И ещё внизу перетяжки. Мой совет: давайте ещё сверху забацаем парочку билбордов? Будет красиво, прямо как Таймс-Сквер в Нью-Йорке!
51. Бардак с вывесками
52. С Новым годом! Ёлку могли бы и настоящую поставить!
53. Конкурс на самую скромную вывеску выигрывает Сбербанк!
54. И ещё... из Калининграда очень дорого улететь куда угодно, и наоборот. Билет из Москвы в Питер стоит в 5 раз дешевле, чем билет в Кёнигсберг. Да и в Берлин из Москвы можно слетать дешевле. Пока курс евро резко не вырос в 2014-м, местные предпочитали летать по всему миру через Варшаву или Ригу. Теперь придумывают новые методы. Говорят, в Каунасе хороший аэропорт открыли, а он тут рядом.
Сегодняшнее состояние Кёнигсберга ужасает даже в сравнении с состоянием других российских городов. А контраст с соседними европейскими странами просто колоссальный. Но любые рассуждения на тему "чёй-то мы в таком говне живем?" выводят на сравнение с тем, как живут сегодня те же немцы. А сравнивать Кёнигсберг с немецкими городами никуда не годится. Мы же его от фашистов не для того освобождали, чтобы теперь жалеть, что русский человек ходит по разбитым улицам (будто война закончилась вчера).
Любая критика неизбежно натыкается на оскал патриота: "Ах, ты, сука, русофоб! Деды воевали, кровь проливали, чтобы ты тут нам критиковал советскую власть?" Это сегодня сильно мешает развитию города. Город добровольно нацепил на себя кандалы "особого пути". И бывшие, и нынешние власти делают всё, чтобы никто вдруг не подумал, что Кёнигсберг — европейский город. Ни одна улица, ни один двор не должен случайно оказаться таким, как в Германии. Они, по-моему, до сих пор строят какой-то свой новый мир.
Ни на секунду не хочу поставить под сомнение подвиг советского воина, придушившего фашистскую гадину, но, мне кажется, и советский воин, и Иммануил Кант были бы не против, если б в Кёнигсберге дороги починили, сделали нормальные дворы, навели порядок с парковкой и начали потихоньку разгребать последствия советских градостроительных бомбардировок.
Завтра будет хороший Кёнигсберг.
Россия:
Адлер: Очень плохой / Хороший
Алушта: Антиутопическая
Архангельск: Ужасный / Необъяснимо плохой / Необъяснимо хороший
Брянск: Плохой / Хороший
Владивосток: Плохой / Хороший
Владимир: Плохой / Хороший
Геленджик: Плохой / Хороший
Грозный: Плохой / Хороший
Екатеринбург: Плохой / Хороший
Железноводск: Захваченный
Ижевск: Плохой / Хороший
Иркутск: Другой
Йошкар-Ола: Плохая / Хорошая
Казань: Плохая / Хорошая
Корсаков: Богатый
Кострома: Плохая / Хорошая
Красноярск: Позорный / Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Магас: Плохой / Хороший
Махачкала: Плохая / Хорошая
Михайловск: Современный
Нижний Тагил: Плохой
Новороссийск:: Плохой / Хороший
Новосибирск: Безликий
Омск: Жуткий, часть 1 / Жуткий, часть 2 / Жуткий, часть 3 / Жуткий, часть 4 / Жуткий, часть 5 / Хороший
Оренбург: Плохой / Хороший
Пенза: Плохая / Хорошая
Петрозаводск:Плохой / Хороший
Псков: Плохой / Хороший / Очень хороший
Самара: Плохая / Странная / Хорошая
Саранск: Плохой / Хороший / Непонятный
Севастополь: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Сочи: Плохой / Хороший
Сургут: Плохой / Хороший
Сыктывкар: Очень Плохой / Плохой / Хороший
Тагил: Плохой / Хороший
Тверь: Плохая / Хорошая
Тула: Плохая / Хорошая
Тырныауз: Умирающий
Уфа: Плохая / Снова плохая / Хорошая / Саммитная / Серая
Хабаровск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Ханты-Мансийск: Плохой / Хороший
Челябинск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Плохой, часть 3 / Хороший
Черкесск: Плохой / Хороший
Южно-Сахалинск: Плохой / Хороший
Ярославль: Очень плохой / Плохой / Хороший / Шинный
Мир:
Баку: Плохой / Хороший
Белград: Плохой / Хороший
Бухарест: Плохой / Хороший
Варшава: Плохая / Хорошая
Вильнюс: Плохой / Хороший
Детройт: Плохой / Хороший
Киев: Плохой / Хороший
Кишинев: Плохой / Хороший
Львов: Плохой / Хороший
Минск: Плохой / Хороший
Тирана: Плохая / Хорошая
ночь сказочных откровений ... срывайте-уж "покровы" дальше ... кого "исполнял" дедушка Калинин?
Заколдованная Тартария
Кстати, у Германии прав на Кенигсберг больше
жопа
говноКалининград
Edited at 2016-12-20 12:31 (UTC)
А тебя звали бы Мотя Шнеерсон
хотя да, там нет скрепов, высокодуховности и жертв боярышника
тогда действительно надо быстренько референдум за возврат проводить, что бы хоть что-то от Кёнигсберга спасти
да ты что ж такое пишешь тут? на этот город надрачивает добрая половина жителей Дальнего востока (вторая половина надрачивает на Краснодар), а по факту мы видим обычный Зажопинск. ладно, подождем хорошего, но пока, город полнейшее уг...
да, это точно.
достаточно было суд над КПСС с КГБ провести, чтобы все точки над i расставить.
Остальное бы всё приложилось, президент бы был сейчас другой, много было бы по-другому.
На выходных заехал я, значит, в Калининград. После двухнедельного исследования Польши, получается. И уяснил я вот что. Если не хочешь получить удар по своим вкусовым рецепторами в мозгу и не планируешь вдруг неожиданно для себя стать русофобом, лучше так никогда и ни при каких условиях не делать. Ладно, по порядку...
Забронировал хостел в самом центре, на самой центральной-прицентральной площади Калининграда. Приехал ночью, сразу лег спать. Но на следующий день проснулся и, к несчастью для себя, решил прогуляться по городу. Вообще я и до поездки боялся осматривать город, так как я приблизительно представлял во что его превратили. Но я не понимал масштабов бедствия... Вышел я на перекресток двух многополосных шоссе... В центре современного неафриканского города перекресток многополосных шоссе!!!!!!! Еще бы, суки, развязку построили!!!! Это после запредельно красивых и милых польских городов, где ты выходишь из гостиницы и попадаешь на живописнейшую пешеходную узенькую мощеную улочку с милыми кафешками на ней. Уже в голове возник вопрос: "ВЫЧЕАХУЕЛИБЛЯДИ?" Но все же решил осмотреться. Это оказалось еще большей ошибкой... Вся площадь застроена откровенным дерьмом. При чем современным российским. Захотелось на время отменить мораторий на смертную казнь, чтобы повесить мэра, губернатора и главного архитектора города. Ругаю себя за эти мысли. Это недопустимо. Простого пожизненного срока хватит. Весь город утопает в рекламе, ярких вывесках, перетяжках и прочем визуальном мусоре. Даже единственное красивое, конечно же немецкое здание сбербанк изуродовал рекламой на его крыше. Ну и в довершение пиздеца, на этой найцентральнейшей площади власти решили устроить парковку. БЛЯТЬ У МЕНЯ ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!!! Захотелось зайти обратно в хостел, забраться под одеяло, врубить какую-нибудь добрую веселую комедию и забыть об этом кошмаре.
Краткая историческая справка. Жили были, значит, два немецких города Данциг и Кенигсберг. Жили они не тужили, пока один полоумный диктатор не решил развязать войну со всем миром. В итоге оба города были практически полностью разрушены. Один город достается полякам, который теперь именуется как Гданьск, другой - русским, которые переименовывали его в честь советского партийного функционера-душегуба Калинина. Поляки, как и любая другая уважающая себя нация, решили восстановить город, по фотографиям, чертежам и картинам. По кирпичику, бережно, с сохранением внешнего исторического облика. А что же сделали русские? Ответ очевиден. МЫ ЖЕ РУССКИЕ БЛЕАТЬ КАКОГО ХУЯ МЫ БУДЕМ ЧЕТА ТАМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ МЫ РУССКИЕ БЛЕАТЬ МУЖЛАНЫ МЫ СУКА ПОБЕДИТЕЛИ ПО ЖИЗНИ А ЭТА КРАСОТА ЕБУЧАЯ НАХУЙ НАМ НЕ СДАЛАСЬ ХРУЩЕВКИ И БРЕЖНЕВКИ ПОСТРОИМ И ВСЕ АХУЕННО БУДЕТ ПО МУЖЛАНСКИ КАК МЫ ЛЮБИМ БЛЕАТЬ!!!!!!!!!!!! Это при том, что немцы называли Кенигсберг "жемчужиной Восточной Пруссии", его считали одним из самых красивых городов мира. И вот сегодня мы можем подвести итоги. Отстроенный заново Гданьск стал настоящим украшением всей Польши. Да какой там! Всей Балтики! А что же Калининград? Многие немцы, предки которых здесь жили, приезжая в Калининград, уезжают со слезами на глазах. Многие это связывают с тем, что их историческая Родина им больше не принадлежит. Но я же прекрасно прочувствовал отчего они плачут, у меня у самого слезы на глаза наворачивались. ПРОСТИ НАС КЕНИГСБЕРГ!!!!ПРОСТИТЕ НАС БЫВШИЕ ЖИТЕЛИ!!!! ПРОСТИ ЕВРОПА!!! Мы не специально высрали посреди тебя огромную кучу дерьма! Мы честно не специально! Просто, когда Боженька раздавал всем европейским нациям хороший вкус, нам он вместо этого выдал двойную порцию быдлизма. МЫ ЧЕСТНО ДУМАЕМ ЧТО МЫ ВСЕ ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНО!!!! ПРОСТИ НАС МИР МЫ НЕ СПЕЦИАЛЬНО! Прости
Надеюсь европейские туристы сюда редко заезжают. БОЖЕ КАК ЖЕ СТЫДНО!!!!!!!!!!
Но немчура с этим боролась, конечно, историческую застройку нахуй сносили и появлялся Баухаус, тот же совок, только по-приличнее немного.
Зимой отопление только угольное было, т.е. Реальный смог был на улицах.
А вообще, конечно, кучерявый прав. Надо было восстанавливать город по очертанию немецких улиц. А так получилась полная херня.
Не мытое, агрессивное, не способное чтить прекрасное.
И теперь это не Кёнигсберг а сраный Калининград.
Edited at 2016-12-20 12:59 (UTC)
Пару лет назад хотел туда на ПМЖ уехать.
Да въебите уже на месте этого сраного сквера тридцатиэтажки "окно-в-окно", пускай Зялт радуется своей любимой плотной застройке раз ему свободные пространства не по душе.