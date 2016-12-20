Плохой Кёнигсберг

Dmitri Kulakov >>Так что Кёнигсберг будет ещё долго носить имя одного из красных палачей.



ночь сказочных откровений ... срывайте-уж "покровы" дальше ... кого "исполнял" дедушка Калинин?



Ответить

Развернуть

Ссылка

mercat0r99 Где поганая русня, там всегда говно, грязь и гной. Ответить

Развернуть

Ссылка

Заколдованная Тартария patriot_012 Ахахаха, Россия это такой левиафан, скушал все что можно, чукотский север, Сибирь, астраханское ханство, казанское ханство, Пруссию, Крым, Курилы, Польшу, Финляндию, и все не может остановится. Аляску правда просрали......Но, переварить не может, пожует и выплюнет в виде ватной каши......Чудеса) Ответить

Развернуть

Ссылка

nelson654 Калининград, а не Кёнигсберг, чудо ты русофобское.

Ответить

Развернуть

Ссылка

nelson654 Там губернатор овощ был, который не мог никак начать строить стадион к ЧМ. Ответить

Развернуть

Ссылка

MahnovecZloy Надо переименовать в город Карлов Ответить



Ссылка

Кстати, у Германии прав на Кенигсберг больше kili45 чем у России на Крым. Ответить

Развернуть

Ссылка

sirius_k82 Можно оставить эти фотографии, а в заголовке указать любой другой город России. Никто и не заметит. Ответить

Развернуть

Ссылка

varlamov.ru Нельзя, Омск ни с чем не спутать! Ответить

Развернуть

Ссылка

furkin Почему, куда ни ступят мои соотечественники - все вокруг превращается в говно? Русская, блеать, карма какая-то. Ответить

Развернуть

Ссылка

romanovz Не русская, а совковая, если бы город оказался в Российской империи к небу гораздо аккуратней отнеслись. Ответить

Развернуть

Ссылка

AlexTkachenko Хороший Калининград - близко ездить в Европу. Всё. Ответить

Развернуть

Ссылка

dim_king Ну так и тепло зимой тоже, даже шуба не нужна. Ответить



Ссылка

smilevilkas россии хоть японию отдай, через 3 года будет астрахано-калининиградская

жопа Ответить

Развернуть

Ссылка

in fiocci да ты русофоб! деды с Японией воевали, курилы и Сахалин захватили! а теперь сравни как у нас и как у них Ответить

Развернуть

Ссылка

kindzadzaa Все к чему прикасается рука русского - превращается в говно Калининград Ответить

Развернуть

Ссылка

ds02006 Всё, к чему прикасается Путин, превращается в говно. Например, Юля Липницкая. Ответить

Развернуть

Ссылка

zental "... имя одного из красных палачей" — эвона как завернул. Ты в это время не жил, не тебе его и судить. Если-бы не "красные палачи" ты бы, возможно, и не родился вовсе, потому как "еврейский вопрос" был бы решен окончательно и полностью.



Edited at 2016-12-20 12:31 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка

MahnovecZloy Еслиб не красные палачи, гитлер не пришёл бы к власти и еврейский вопрос просто бы не возник.

А тебя звали бы Мотя Шнеерсон Ответить

Развернуть

Ссылка

vandervart а если махнуть хотя бы в Дрезден , то сразу почувствуешь разницу.

хотя да, там нет скрепов, высокодуховности и жертв боярышника Ответить

Развернуть

Ссылка

evgen_gavroche На Южных Курилах такая же картина. Ответить



Ссылка

philippenzo Эти пидары еще и спят и видят как бы моему родному Волгограду имя палача вернуть. Ответить

Развернуть

Ссылка

vermutovchina Всё наладится с дорогами, когда германия с играет в игру "крым наш" с Калининградом... Ответить

Развернуть

Ссылка

lutiyzhenia если пердак у Меркель не треснет Ответить

Развернуть

Ссылка

o_kondrashov Столько сказано про автомобили и парковки и ни слова об общественном транспорте. Если с общественном транспортом всё в порядке, то таких проблем с парковкой не бывает. В Пскове автобусы стоят в пробках вместе с остальными автомобилями, автобусы переполнены, но ходят часто, маршруты по всему городу - поэтому такого пиздеца как в Калининграде нет. Прежде чем рассказывать как водители не так ставят автомобили - расскажите как работает общественный транспорт. Если общественный транспорт работает плохо, то не пешком людям ходить? Даже электричек и поездов в Калининграде в разы меньше, чем в соседнем Гданьске... Ответить

Развернуть

Ссылка

sharp_shark Сказали же: трамвай сокращают нахуй. Это все что нужно знать об общественном транспорте оккупированного Кенигсберга. Ответить

Развернуть

Ссылка

einsamewanderer Знакомый спросил у меня "Когда в России будут жить как в Германии?" Я ответил вопросом на вопрос "А когда в Зимбабве будут жить как в России?" Ответить



Ссылка

1999sasha то есть ответ: "никогда"?



тогда действительно надо быстренько референдум за возврат проводить, что бы хоть что-то от Кёнигсберга спасти Ответить

Развернуть

Ссылка

Алексей Грасмик да ты что ж такое пишешь тут? на этот город надрачивает добрая половина жителей Дальнего востока (вторая половина надрачивает на Краснодар), а по факту мы видим обычный Зажопинск. ладно, подождем хорошего, но пока, город полнейшее уг... Ответить

Развернуть

Ссылка

Site Php На самом деле там здорово. Разбитые тротуары и плохие дороги конечно есть, но город клёвый. Пол часа на электричке - и ты на море. Ответить

Развернуть

Ссылка

1999sasha >К сожалению, в 90-е в России много где не дожали. Труп Ленина не вынесли, истуканов по всей стране не посносили (не перенесли в музей), не все города переименовали



да, это точно.

достаточно было суд над КПСС с КГБ провести, чтобы все точки над i расставить.

Остальное бы всё приложилось, президент бы был сейчас другой, много было бы по-другому. Ответить

Развернуть

Ссылка

phenonium Хохлосрань это уже всё сделала, заодно и памятники снесла создателю своей Украины - Ленину. И теперь они живут по другому - как в Европе! Ответить

Развернуть

Ссылка

viser2000 угробили Кёнигсберг Ответить

Развернуть

Ссылка

amazing_toaster После посещения этого шедевра отечественной градостроительной мысли на эмоциях написал такой вот пост (сейчас я конечно остыл, но осадок остался)



На выходных заехал я, значит, в Калининград. После двухнедельного исследования Польши, получается. И уяснил я вот что. Если не хочешь получить удар по своим вкусовым рецепторами в мозгу и не планируешь вдруг неожиданно для себя стать русофобом, лучше так никогда и ни при каких условиях не делать. Ладно, по порядку...

Забронировал хостел в самом центре, на самой центральной-прицентральной площади Калининграда. Приехал ночью, сразу лег спать. Но на следующий день проснулся и, к несчастью для себя, решил прогуляться по городу. Вообще я и до поездки боялся осматривать город, так как я приблизительно представлял во что его превратили. Но я не понимал масштабов бедствия... Вышел я на перекресток двух многополосных шоссе... В центре современного неафриканского города перекресток многополосных шоссе!!!!!!! Еще бы, суки, развязку построили!!!! Это после запредельно красивых и милых польских городов, где ты выходишь из гостиницы и попадаешь на живописнейшую пешеходную узенькую мощеную улочку с милыми кафешками на ней. Уже в голове возник вопрос: "ВЫЧЕАХУЕЛИБЛЯДИ?" Но все же решил осмотреться. Это оказалось еще большей ошибкой... Вся площадь застроена откровенным дерьмом. При чем современным российским. Захотелось на время отменить мораторий на смертную казнь, чтобы повесить мэра, губернатора и главного архитектора города. Ругаю себя за эти мысли. Это недопустимо. Простого пожизненного срока хватит. Весь город утопает в рекламе, ярких вывесках, перетяжках и прочем визуальном мусоре. Даже единственное красивое, конечно же немецкое здание сбербанк изуродовал рекламой на его крыше. Ну и в довершение пиздеца, на этой найцентральнейшей площади власти решили устроить парковку. БЛЯТЬ У МЕНЯ ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!!! Захотелось зайти обратно в хостел, забраться под одеяло, врубить какую-нибудь добрую веселую комедию и забыть об этом кошмаре.

Краткая историческая справка. Жили были, значит, два немецких города Данциг и Кенигсберг. Жили они не тужили, пока один полоумный диктатор не решил развязать войну со всем миром. В итоге оба города были практически полностью разрушены. Один город достается полякам, который теперь именуется как Гданьск, другой - русским, которые переименовывали его в честь советского партийного функционера-душегуба Калинина. Поляки, как и любая другая уважающая себя нация, решили восстановить город, по фотографиям, чертежам и картинам. По кирпичику, бережно, с сохранением внешнего исторического облика. А что же сделали русские? Ответ очевиден. МЫ ЖЕ РУССКИЕ БЛЕАТЬ КАКОГО ХУЯ МЫ БУДЕМ ЧЕТА ТАМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ МЫ РУССКИЕ БЛЕАТЬ МУЖЛАНЫ МЫ СУКА ПОБЕДИТЕЛИ ПО ЖИЗНИ А ЭТА КРАСОТА ЕБУЧАЯ НАХУЙ НАМ НЕ СДАЛАСЬ ХРУЩЕВКИ И БРЕЖНЕВКИ ПОСТРОИМ И ВСЕ АХУЕННО БУДЕТ ПО МУЖЛАНСКИ КАК МЫ ЛЮБИМ БЛЕАТЬ!!!!!!!!!!!! Это при том, что немцы называли Кенигсберг "жемчужиной Восточной Пруссии", его считали одним из самых красивых городов мира. И вот сегодня мы можем подвести итоги. Отстроенный заново Гданьск стал настоящим украшением всей Польши. Да какой там! Всей Балтики! А что же Калининград? Многие немцы, предки которых здесь жили, приезжая в Калининград, уезжают со слезами на глазах. Многие это связывают с тем, что их историческая Родина им больше не принадлежит. Но я же прекрасно прочувствовал отчего они плачут, у меня у самого слезы на глаза наворачивались. ПРОСТИ НАС КЕНИГСБЕРГ!!!!ПРОСТИТЕ НАС БЫВШИЕ ЖИТЕЛИ!!!! ПРОСТИ ЕВРОПА!!! Мы не специально высрали посреди тебя огромную кучу дерьма! Мы честно не специально! Просто, когда Боженька раздавал всем европейским нациям хороший вкус, нам он вместо этого выдал двойную порцию быдлизма. МЫ ЧЕСТНО ДУМАЕМ ЧТО МЫ ВСЕ ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНО!!!! ПРОСТИ НАС МИР МЫ НЕ СПЕЦИАЛЬНО! Прости



Надеюсь европейские туристы сюда редко заезжают. БОЖЕ КАК ЖЕ СТЫДНО!!!!!!!!!! Ответить

Развернуть

Ссылка

wiki_mouse То чувство, когда хочется подарить город обратно Германии. Ответить

Развернуть

Ссылка

sharp_shark Пусть сами отвоюют, хуле мы им дарить будем. Ответить

Развернуть

Ссылка

alexanzlo пля, какой красифый Кенигсберг на старых фото.., где еще можно посмотреть старые фотки? Ответить

Развернуть

Ссылка

dim_king На самом деле, Кенигсберг тоже не очень был, фотки все черно-белые, поэтому обшарпанность не видна.

Но немчура с этим боролась, конечно, историческую застройку нахуй сносили и появлялся Баухаус, тот же совок, только по-приличнее немного.

Зимой отопление только угольное было, т.е. Реальный смог был на улицах.

А вообще, конечно, кучерявый прав. Надо было восстанавливать город по очертанию немецких улиц. А так получилась полная херня. Ответить

Развернуть

Ссылка

imihajlov Это не Кёнигсберг уже давно, это самый настоящий Калининград. И переименовывать его нельзя, но не из-за воевавших дедов, а потому что такое говно может быть только Калининградом. Ответить

Развернуть

Ссылка

Max Rytov Верно. В Саратове и то сейчас больше немецкой архитектуры, чем в этом "Кенигсберге". Ответить

Развернуть

Ссылка

jurashz Был красивый город а потом.. пришло быдлище.

Не мытое, агрессивное, не способное чтить прекрасное.

И теперь это не Кёнигсберг а сраный Калининград.



Edited at 2016-12-20 12:59 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка

Site Php Наконец-то мой любимый Калининград))

Пару лет назад хотел туда на ПМЖ уехать. Ответить

Развернуть

Ссылка