Плохой Нижний Новгород
Ура! Видео! Впервые на ваших экранах! Легендарная серия отчетов "Плохой/Хороший" теперь и в формате видео! В этот раз я решил взять с собой в поездку нормального оператора. Очень важно ваше мнение:
Если понравилось, подписывайтесь на канал, буду снимать и выкладывать больше видео!
А теперь более развёрнуто в привычном вам формате )
В России два Новгорода – Великий и Нижний. И оба являются областными центрами. Нижний крупнее в 5 раз, но когда мы говорим просто "Новгород", без приставки, то подразумеваем Великий Новгород, а Нижний Новгород сокращенно называют "Нижний", и все всё понимают. А ещё сам Нижний Новгород делится на две части — нижнюю и верхнюю.
Нижний Новгород – пятый по величине город России. Но это ненадолго. Население стремительно сокращается. Если на момент развала Союза здесь проживало почти полтора миллиона человек, то сегодня – только 1,27 млн. Так что, я думаю, уже в этом году на пятое место переместится стремительно растущая Казань.
В Нижнем я уже не первый раз и вынужден констатировать, что город умирает. С каждым годом здесь всё хуже и хуже. Улицы разваливаются, всё в какой-то грязи, неухоженное. Сейчас в связи с предстоящим этапом ЧМ по футболу начались хоть какие-то сдвиги. Но я крайне сомневаюсь, что город сможет грамотно использовать такие подарки. Например, совершенно непонятно, зачем городу огромный стадион, когда все "большие" клубы ("Локомотив" НН, "Волга", "Нижний Новгород") благополучно развалились, а сформированный на костях "Волги" "Олимпиец" играет во второй лиге и даже при невероятном везении доберётся до РФПЛ только через полтора года.
Начиная рассказ о Нижнем Новгороде, нельзя пройти мимо его мэра Ивана Карнилина. В декабре прошлого года Навальный нашёл у него две квартиры в Майами. Их общая стоимость – 1,924 млн долларов (по курсу тех лет, когда покупались квартиры, это около 67 млн рублей). Обе квартиры записаны на жену мэра Альбину Карнилину.
При этом официальный доход Карнилина в 2015 году составил 4,723 млн рублей. Информацию о том, что жена Карнилина успешно занимается бизнесом и купила квартиры на собственные деньги, Навальный найти не смог.
После публикации расследования Навального Карнилин заявил, что квартиры в Майами он действительно купил, но на честно заработанные деньги: "Я последние пять лет работал в коммерческой структуре, был заместителем директора... За всю жизнь я мог заработать эти деньги". На вопрос, почему он не указал квартиры в декларации о доходах, Карнилин ответил, что он отдал их жене при разводе в марте 2015 года. Это довольно странно, ведь спустя полгода после развода он рассказывал в нескольких интервью, что он уже 35 лет счастливо живет со своей супругой. Позже он объяснил, что он просто не хотел обсуждать личные проблемы и поэтому соврал. Так что развод вовсе не фиктивный.
Навальный проверил, сколько денег Карнилин заработал "в коммерческой структуре" за "последние пять лет". Оказалось, что его официальный доход составлял 788,5 тыс. рублей в год. Умножаем на 5 и получаем 3,9 млн рублей. Где он взял оставшиеся 63 миллиона на покупку квартир, по-прежнему непонятно.
Зато Нижнему Новгороду денег не хватает буквально на всё: на расселение людей из ветхого жилья, на ремонт дорог, на реставрацию исторических зданий, на создание современной инфраструктуры и даже на уборку снега.
01. Поезд "Стриж" идет до Нижнего 3,5 часа. При выходе из вокзала упираешься в забор. Совершенно непонятно, куда идти дальше. Нет никакой навигации. Где такси? Где остановки общественного транспорта. Где метро?
02. Вокруг пестрят рекламы торговых центров и стоит огромное здание Департамента транспорта и связи с обваливающейся штукатуркой.
03. Вход в метро нахожу интуитивно. Он никак не обозначен, вокруг какая-то торговля.
04. А вот так выглядит посадка в такси. Любой гость Нижнего Новгорода должен пройти обряд посвящения через лужи и грязь.
05. Нижний напомнил сцены из фильма "Брат" (многие сейчас начнут кричать про "Жмурки", но там Нижний выглядел хоть и мрачно, но чистенько). Помните этот грязный разбитый Петербург с бандитами? Вот от Нижнего подобное ощущение... Город, пропагандирующий суицид.
06. Когда ходишь по Нижнему, не оставляет ощущение, что здесь недавно закончилась война. И точно! Подобные кадры я уже где-то видел... По телевизору, когда показывают Сирию или прифронтовые районы Донбасса, которые пережили бомбардировки.
07. Разваленные здания и дороги, пустыри, руины...
08. Это самый центр города. Город, который спасся во время Второй мировой (немецкая авиация бомбила только заводы), разрушается сейчас, в мирное время стабильности.
09. Кажется, что сейчас за углом будет какой-нибудь блокпост с военными. А потом военные уйдут, и мирная жизнь вернётся на улицы Нижнего Новгорода, его начнут восстанавливать... Но нет, это и так мирная жизнь.
10. Жуткая смесь архитектуры. Наполовину подкрашенные здания, деревянные бараки, новые "стекляшки". За обликом города вообще никто не следит.
11. Палатка с шаурмой – как оазис жизни на грязной разбитой улице: здесь кучкуются таксисты, здесь 24 часа в сутки горит свет.
12. Одно из лучших современных зданий города, рядом – грязная разбитая парковка. Видимо, международная торговля здесь не процветает.
13. В Нижнем почему-то очень любят синие заборы. Всё, что разваливается или заброшено, здесь прикрывают синим забором.
Только в Нижнем одним из символов города мог стать синий забор на Нижневолжской набережной. Он уже несколько лет закрывает горожанам вид на реку. В прошлом году его наконец признали незаконным, но сносить легендарное ограждение начнут в лучшем случае во втором квартале 2017 года.
14. Снег в городе не принято вывозить. В центре часто можно встретить вот такие сугробы.
В городе вообще большие проблемы с уборкой снега. Несмотря на то, что в Нижнем даже есть сравнительно новая станция снеготаяния (открыта в 2004 году), коммунальщики часто предпочитают складировать снег прямо на улицах.
Сити-менеджер Сергей Белов в конце 2016 года признал, что городу не хватает снегоуборочной техники: если несколько лет назад в распоряжении Нижнего Новгорода было 360 единиц, то сейчас осталось 200. Объясняет он это недофинансированием и ростом цен на топливо и запчасти.
Чистоте улиц не способствует тот факт, что их обычно посыпают смесью песка и соли. А раз снег толком не выводится, весной всё это превращается в грязь, а летом в пыль, которой дышат нижегородцы.
15. Да, это главная пешеходная улица города, где все гуляют (Большая Покровская или в народе Покровка).
А ещё вместо нормального общественного транспорта тут процветают ПАЗики!
Да, по Нижнему Новгороду до сих пор ездят ПАЗики! И их тут очень много.
Возможно, городские власти и не переживали бы по этому поводу, если бы не ЧМ-2018. Дело в том, что у ФИФА есть список требований к городам, которые собираются принимать чемпионат. Одно из них – общественный транспорт должен быть приспособлен к перевозке инвалидов. В ПАЗик затащить инвалидную коляску очень трудно, если вообще возможно. Так что ФИФА настоятельно попросила администрацию города обновить автобусный парк к 2018 году.
Обновление автобусного парка власти решили начать с его уменьшения. В мае 2016 года мэрия объявила, что она собралась сократить число автобусов в городе. Количество муниципальных автобусов должно уменьшиться с 900 до 600, а автобусов частных перевозчиков – с 1122 до 850. Ещё мэрия собирается ликвидировать 400 полулегальных автобусов, которые помогают официальным перевозчикам (у них действительно есть такая договоренность) на самых загруженных маршрутах.
Неизвестно, как люди будут передвигаться по городу после такого сокращения. Ведь уже сейчас поездка на нижегородском автобусе похожа на средневековую пытку. Вот, например, отзыв местной жительницы: "Это такие старинные скрипучие ПАЗики, всегда грязнющие и разваливающиеся на ходу, которые ездят как попало с постоянными нарушениями ПДД... От моего дома до работы ходит один, но делает он это очень редко, а если и приходит, то всегда заполнен адским сатанинским мессивом из человеческих туш, из-за чего я просто никогда туда не сажусь".
Летом 2016 года стало известно, что город закупил почти 300 новых ПАЗиков. И мэр Иван Карнилин заявил, что в 2017 году он закупит ещё 500. Справедливости ради надо отметить, что речь идет не о советских развалинах, а о "ПАЗиках нового поколения", в которые можно будет завезти инвалидные коляски. Большие вместительные автобусы мэрия закупать не хочет, потому что боится, что в них народ не будет набиваться под завязку, и из-за они окажутся нерентабельны.
19. А вот так выглядят некоторые остановки...
20. Какие-то страшные ящики в центре повесили. Вот у меня вопрос. Почему нельзя было сделать нормальный дизайн? На дворе 2017 год, такое впечатление, что кроме топора инструментов у авторов этих коробок нет. Особенно доставляет шрифт.
21. Зато в центре города понастроили какого-то жуткого говна. Прямо страшно смотреть. Как такое могло появиться?
22. Или вот справа от памятника (это под стенами кремля), в историческом центре, построили такую ужасную коробку. К счастью, в Нижнем не так много денег, и они не успели изуродовать весь город.
23. К слову о заброшенности. Здесь даже цветы не убирают с памятника. Всё гниет месяцами. Позорище.
24. Самое жуткое, что есть в Нижнем Новгороде, – это старые дворы в центре. Если в Одессе каждый двор – это сказка, то в Нижнем Новгороде каждый двор – это портал в ад.
25. Сюда не заглядывают дворники, здесь десятилетиями не делается ремонт.
26. Руины, мусор, свалки, парковки...
27. Иногда подворотни напоминают южный берег Крыма, забитый шалманами, самостроем и прочим говном.
28.
29. Страшные места... Здесь время остановилось в 90-х.
30. Из-за того, что улицы не чистили, весной всё превращается в реки. Очень грязно.
31. В самом центре, напротив кремля, есть ужасный подземный переход. Вообще, движение тут организовано совершенно без учета пешеходов. Прямо как в Москве около Кремля.
32. А вот так выглядят некоторые тротуары.
33. Интересно, как люди тут ходят? Мне кажется, нижегородцы эволюционируют. У них развивается ловкость и выносливость, они перестают скользить по льду. Может быть, у них ногти на ногах отрастают, и они ими цепляются за лед?
34. Город готовится принимать туристов.
35. Если на центральных улицах ещё можно встретить порядок, то во дворах вообще жопа.
36. Мусор не убирают
37. Упс!
38. Это нижегородский переход! Его просто завалили грязным снегом. Удобно!
39. В центре полный бардак с вывесками, узкие грязные тротуары отделены от парковки заборами.
40. Тротуары почему-то иногда чистят от снега и льда кусками, а не полностью. Наверное, у дворников какая-то хитрая схема разграничения зон ответственности.
41. Переместимся во дворы чуть дальше от центра. Нижегородские дворы, как и во многих других городах России, представляют собой ад.
42. Разбитые дороги, отсутствие тротуаров, постоянная грязь. Люди на целый сезон бросают во дворах свои машины, которые за это время превращаются в сугробы. Пройти по двору, не промочив ноги, вообще невозможно. Выходить из подъезда можно только в резиновых сапогах.
43. Всё свободное пространство занято автомобилями. Детская площадка превратилась в огромный паркинг.
44. Всё это происходит на газоне. Когда снег растает, талый снег и лёд вперемешку с землёй превратится в грязь, которую машины будут растаскивать на колёсах по и без того грязному городу.
45. Никто ничего не контролирует. Все паркуются как хотят. Ни детей, ни физкультурников на этой площадке, естественно, нет.
46. Детская площадка в новом районе. На ней красивые виды Венеции, но даже они не в силах затмить ужасающую реальность. Дворники просто скидывают сюда грязный снег и уже завалили всю площадку. Снег, естественно, не вывозится, поэтому зимой площадкой просто нельзя пользоваться.
47. В результате дети вынуждены играть на гаражах. Может, для кого-то это повод поностальгировать, ведь мы тоже в детстве на гаражах играли, но здесь это говорит о том, что с детскими площадками и вообще со дворами в Нижнем беда.
48. Часто встречаются самозахваты. Люди отгораживают себе куски улицы под свои повозки. Может, конечно, они арендуют эту землю у города, но я очень сомневаюсь, потому что явление массовое.
49. Дороги в целом выглядят не так плохо, как в некоторых других городах. Конечно, встречаются совсем разбитые улицы, но хотя бы на центральных недавно переложили асфальт, и по ним стало можно ездить.
Но на этой улице происходит что-то странное. Асфальт вздыбился так, как будто из-под земли сейчас вырвется какой-то монстр и пожрёт тех, кто эту дорогу ремонтировал.
Нижний – город пробок. Пробки тут образуются по любому поводу, причём загруженность дорог в 8-9 баллов уже стала нормой. Некоторые заторы (особенно те, что образуются в часы пик) не рассасываются по три часа.
Причины могут быть самые разные – ДТП, сломавшийся троллейбус (да-да, ваша любимая тема), столь внезапные для зимы снегопады, такая же неожиданная гололедица, праздники и так далее. Когда в середине февраля в очередной раз выпал снег, в городе пришлось работать регулировщикам, как в старые добрые времена.
Только на одном новостном сайте я насчитал за февраль штук 20 новостей по тегу "пробки".
С пробками определённо надо что-то делать (например, пересаживать народ на современный общественный транспорт и вводить платные парковки как минимум в центре). Но, как ни странно, в рейтинге самых загруженных городов России (по данным Гугл-карт) Нижний Новгород лишь на 10-м месте, уступая большинству других миллионников.
51. Это самый центр города. Вокруг Нижегородского кремля – огромные широкие дороги, которых понастроили в советское время. Прямо как в Москве с её Моховой и Театральным проездом. Поэтому в Нижнем тоже возникли сложности с переходом улицы. То есть кремль просто отгородили от людей второй стеной. Казалось бы, здесь нужно организовывать нормальное общественное пространство, уводить отсюда трафик.
Но в Нижнем всё наоборот: весь трафик идёт через центр, здесь широченные улицы, которые невозможно перейти. Конечно, пространство вокруг кремля нужно полностью реорганизовывать и делать нормальные наземные переходы.
52. Ещё один пример совершенно безграмотно расставленных приоритетов – это площадь Горького. Рай для автомобилистов и невыносимая пытка для пешеходов.
53. Площадь принимает потоки автомобилей, которые въезжают на неё с разных улиц. Возникает гигантское круговое движение, в центре которого – сквер. Но на площади нет разметки, слишком много пустырей, залитых асфальтом, которые превращаются в нелегальные парковки. Люди не понимают, как переходить дорогу, в результате все переходят в неположенном месте.
54. На пустырях постоянно грязь и всё заставлено машинами.
55. При этом пешеходам остаётся крайне мало места. По узеньком тротуару едва проходят два человека. На этой площади нужно нормально организовывать парковку, сузить проезжую часть, расширить тротуары, сделать нормальные переходы.
56. А пока здесь нет даже разметки. Вот наземный переход, но он нормально не обозначен. Как перебегать эту многополосную магистраль, по которой несутся машины и никто не останавливается, вообще непонятно.
57.
58. Как и в любом депрессивном городе России, в Нижнем есть район с деревянными бараками... Когда-то их строили для работников заводов. Многие из них уже успели прогнить. В этих убогих домишках часто нет даже элементарных удобств – жителям приходится в любую погоду ходить в уличный туалет и мыться в тазиках.
59. Власти знают о проблеме и много лет назад даже запустили программу по расселению людей из ветхого жилья. Сначала снести все ветхие и аварийные дома они обещали к 2015 году. Когда 2015 год наступил, крайний срок сноса ветхих домов продлили до 2020 года. А ещё через год – до 2025 года.
60. Удивительно, но больше всего ветхого и аварийного жилья находится в Нижегородском районе, где цены на недвижимость – самые высокие в городе. Казалось бы, власти могли бы давно снести все эти сараи и отдать землю застройщикам на растерзание. Но по факту они не очень торопятся расселять живущих тут людей.
61. Детский штабик. Не исключено, что условия жизни в нём лучше, чем в бараках у взрослых.
62. В феврале директор департамента строительства Юрий Щеголев отчитался о том, что всего в городе 1809 ветхих и аварийных домов, из которых 1360 домов еще предстоит расселить. При этом эксперты добавляют, что отчетные цифры наверняка далеки от реальности. По их мнению, многим прогнившим сараям специально не присваивают статус аварийных, чтобы не портить статистику.
63. Вот вам еще дна цифра: за весь 2016 год нижегородские власти расселили всего 196 семей. Такими темпами решения проблемы нижегородцам придется ждать еще лет 50 как минимум.
64. Сарайчики.
65. Шикарный туалет готовится принять гостей ЧМ-2018.
66.
67. Крик о помощи. Но кричать бесполезно: вам же сказали, очереди ждать 50 лет.
68.
69. В 2007 году власти Нижнего Новгорода оригинально подошли к застройке прибрежной зоны между Мещерским озером и Волгой. По их мнению, именно в таком месте вместо качественной общественной зоны должен был появиться гигантский ЖК.
70. Строительством микрорайона "Седьмое небо" занималась компания "Столица Нижний". Её основатель и гендиректор Олег Сорокин (угадайте, в какой партии он состоит) в 2010 году стал мэром Нижнего Новгорода. Тогда же он передал управление девелопером своей супруге Элладе Нагорной.
71. Как писали местные СМИ, "Седьмое небо" – это "микрорайон нового типа в формате "город в городе". Поскольку застройщиком оказалась фирма мэра, открывали его с большой помпой. На праздник приезжали сам Сорокин, сити-менеджер и лично губернатор Валерий Шанцев.
На самом деле, как вы уже догадались, "Седьмое небо" – это обычный комплекс муравейников типа питерских Парнаса и Западного Мурино. Просто восемнадцать 17-этажек на 2265 квартир, построенных на отшибе площадью 50 гектаров с минимумом инфраструктуры.
Единственным объектом инфраструктуры на момент застройки был детский сад. Потом рядом с ЖК построили одноименный торговый комплекс. Мэр Сорокин ушёл в 2015 году и переквалифицировался в депутаты, но его детище теперь будет торчать на берегу Волги ещё десятки лет.
72. Жители многоэтажек с энтузиазмом подхватили общегородскую традицию превращения дворов в парковки.
73. Кот Леопольд отказывается выходить. Это всё, что вам надо знать о Нижнем.
Завтра будет хороший Нижний Новгород! Не пропустите!
А теперь у меня к вам вопрос про видео.
Россия:
Адлер: Очень плохой / Хороший
Алушта: Антиутопическая
Архангельск: Ужасный / Необъяснимо плохой / Необъяснимо хороший
Брянск: Плохой / Хороший
Владивосток: Плохой / Хороший
Владимир: Плохой / Хороший
Геленджик: Плохой / Хороший
Грозный: Плохой / Хороший
Екатеринбург: Плохой / Хороший
Железноводск: Захваченный
Ижевск: Плохой / Хороший
Иркутск: Другой
Йошкар-Ола: Плохая / Хорошая
Казань: Плохая / Хорошая
Кёнигсберг: Плохой / Хороший
Корсаков: Богатый
Кострома: Плохая / Хорошая
Красноярск: Позорный / Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Магас: Плохой / Хороший
Махачкала: Плохая / Хорошая
Михайловск: Современный
Нижний Тагил: Плохой
Новороссийск:: Плохой / Хороший
Новосибирск: Безликий
Омск: Жуткий, часть 1 / Жуткий, часть 2 / Жуткий, часть 3 / Жуткий, часть 4 / Жуткий, часть 5 / Хороший
Оренбург: Плохой / Хороший
Пенза: Плохая / Хорошая
Петрозаводск:Плохой / Хороший
Псков: Плохой / Хороший / Очень хороший
Самара: Плохая / Странная / Хорошая
Саранск: Плохой / Хороший / Непонятный
Севастополь: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Сочи: Плохой / Хороший
Сургут: Плохой / Хороший
Сыктывкар: Очень Плохой / Плохой / Хороший
Тагил: Плохой / Хороший
Тверь: Плохая / Хорошая
Тула: Плохая / Хорошая / Плохая и хорошая
Тырныауз: Умирающий
Уфа: Плохая / Снова плохая / Хорошая / Саммитная / Серая
Хабаровск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Ханты-Мансийск: Плохой / Хороший
Челябинск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Плохой, часть 3 / Хороший
Черкесск: Плохой / Хороший
Южно-Сахалинск: Плохой / Хороший
Ярославль: Очень плохой / Плохой / Хороший / Шинный
Мир:
Баку: Плохой / Хороший
Белград: Плохой / Хороший
Бухарест: Плохой / Хороший
Варшава: Плохая / Хорошая
Вильнюс: Плохой / Хороший
Детройт: Плохой / Хороший
Киев: Плохой / Хороший
Кишинев: Плохой / Хороший
Львов: Плохой / Хороший
Минск: Плохой / Хороший
Рим: Плохой / Хороший
Тирана: Плохая / Хорошая
Если понравилось, подписывайтесь на канал, буду снимать и выкладывать больше видео!
А теперь более развёрнуто в привычном вам формате )
В России два Новгорода – Великий и Нижний. И оба являются областными центрами. Нижний крупнее в 5 раз, но когда мы говорим просто "Новгород", без приставки, то подразумеваем Великий Новгород, а Нижний Новгород сокращенно называют "Нижний", и все всё понимают. А ещё сам Нижний Новгород делится на две части — нижнюю и верхнюю.
Нижний Новгород – пятый по величине город России. Но это ненадолго. Население стремительно сокращается. Если на момент развала Союза здесь проживало почти полтора миллиона человек, то сегодня – только 1,27 млн. Так что, я думаю, уже в этом году на пятое место переместится стремительно растущая Казань.
В Нижнем я уже не первый раз и вынужден констатировать, что город умирает. С каждым годом здесь всё хуже и хуже. Улицы разваливаются, всё в какой-то грязи, неухоженное. Сейчас в связи с предстоящим этапом ЧМ по футболу начались хоть какие-то сдвиги. Но я крайне сомневаюсь, что город сможет грамотно использовать такие подарки. Например, совершенно непонятно, зачем городу огромный стадион, когда все "большие" клубы ("Локомотив" НН, "Волга", "Нижний Новгород") благополучно развалились, а сформированный на костях "Волги" "Олимпиец" играет во второй лиге и даже при невероятном везении доберётся до РФПЛ только через полтора года.
Начиная рассказ о Нижнем Новгороде, нельзя пройти мимо его мэра Ивана Карнилина. В декабре прошлого года Навальный нашёл у него две квартиры в Майами. Их общая стоимость – 1,924 млн долларов (по курсу тех лет, когда покупались квартиры, это около 67 млн рублей). Обе квартиры записаны на жену мэра Альбину Карнилину.
При этом официальный доход Карнилина в 2015 году составил 4,723 млн рублей. Информацию о том, что жена Карнилина успешно занимается бизнесом и купила квартиры на собственные деньги, Навальный найти не смог.
После публикации расследования Навального Карнилин заявил, что квартиры в Майами он действительно купил, но на честно заработанные деньги: "Я последние пять лет работал в коммерческой структуре, был заместителем директора... За всю жизнь я мог заработать эти деньги". На вопрос, почему он не указал квартиры в декларации о доходах, Карнилин ответил, что он отдал их жене при разводе в марте 2015 года. Это довольно странно, ведь спустя полгода после развода он рассказывал в нескольких интервью, что он уже 35 лет счастливо живет со своей супругой. Позже он объяснил, что он просто не хотел обсуждать личные проблемы и поэтому соврал. Так что развод вовсе не фиктивный.
Навальный проверил, сколько денег Карнилин заработал "в коммерческой структуре" за "последние пять лет". Оказалось, что его официальный доход составлял 788,5 тыс. рублей в год. Умножаем на 5 и получаем 3,9 млн рублей. Где он взял оставшиеся 63 миллиона на покупку квартир, по-прежнему непонятно.
Зато Нижнему Новгороду денег не хватает буквально на всё: на расселение людей из ветхого жилья, на ремонт дорог, на реставрацию исторических зданий, на создание современной инфраструктуры и даже на уборку снега.
01. Поезд "Стриж" идет до Нижнего 3,5 часа. При выходе из вокзала упираешься в забор. Совершенно непонятно, куда идти дальше. Нет никакой навигации. Где такси? Где остановки общественного транспорта. Где метро?
02. Вокруг пестрят рекламы торговых центров и стоит огромное здание Департамента транспорта и связи с обваливающейся штукатуркой.
03. Вход в метро нахожу интуитивно. Он никак не обозначен, вокруг какая-то торговля.
04. А вот так выглядит посадка в такси. Любой гость Нижнего Новгорода должен пройти обряд посвящения через лужи и грязь.
05. Нижний напомнил сцены из фильма "Брат" (многие сейчас начнут кричать про "Жмурки", но там Нижний выглядел хоть и мрачно, но чистенько). Помните этот грязный разбитый Петербург с бандитами? Вот от Нижнего подобное ощущение... Город, пропагандирующий суицид.
06. Когда ходишь по Нижнему, не оставляет ощущение, что здесь недавно закончилась война. И точно! Подобные кадры я уже где-то видел... По телевизору, когда показывают Сирию или прифронтовые районы Донбасса, которые пережили бомбардировки.
07. Разваленные здания и дороги, пустыри, руины...
08. Это самый центр города. Город, который спасся во время Второй мировой (немецкая авиация бомбила только заводы), разрушается сейчас, в мирное время стабильности.
09. Кажется, что сейчас за углом будет какой-нибудь блокпост с военными. А потом военные уйдут, и мирная жизнь вернётся на улицы Нижнего Новгорода, его начнут восстанавливать... Но нет, это и так мирная жизнь.
10. Жуткая смесь архитектуры. Наполовину подкрашенные здания, деревянные бараки, новые "стекляшки". За обликом города вообще никто не следит.
11. Палатка с шаурмой – как оазис жизни на грязной разбитой улице: здесь кучкуются таксисты, здесь 24 часа в сутки горит свет.
12. Одно из лучших современных зданий города, рядом – грязная разбитая парковка. Видимо, международная торговля здесь не процветает.
13. В Нижнем почему-то очень любят синие заборы. Всё, что разваливается или заброшено, здесь прикрывают синим забором.
Только в Нижнем одним из символов города мог стать синий забор на Нижневолжской набережной. Он уже несколько лет закрывает горожанам вид на реку. В прошлом году его наконец признали незаконным, но сносить легендарное ограждение начнут в лучшем случае во втором квартале 2017 года.
14. Снег в городе не принято вывозить. В центре часто можно встретить вот такие сугробы.
В городе вообще большие проблемы с уборкой снега. Несмотря на то, что в Нижнем даже есть сравнительно новая станция снеготаяния (открыта в 2004 году), коммунальщики часто предпочитают складировать снег прямо на улицах.
Сити-менеджер Сергей Белов в конце 2016 года признал, что городу не хватает снегоуборочной техники: если несколько лет назад в распоряжении Нижнего Новгорода было 360 единиц, то сейчас осталось 200. Объясняет он это недофинансированием и ростом цен на топливо и запчасти.
Чистоте улиц не способствует тот факт, что их обычно посыпают смесью песка и соли. А раз снег толком не выводится, весной всё это превращается в грязь, а летом в пыль, которой дышат нижегородцы.
15. Да, это главная пешеходная улица города, где все гуляют (Большая Покровская или в народе Покровка).
А ещё вместо нормального общественного транспорта тут процветают ПАЗики!
Да, по Нижнему Новгороду до сих пор ездят ПАЗики! И их тут очень много.
Возможно, городские власти и не переживали бы по этому поводу, если бы не ЧМ-2018. Дело в том, что у ФИФА есть список требований к городам, которые собираются принимать чемпионат. Одно из них – общественный транспорт должен быть приспособлен к перевозке инвалидов. В ПАЗик затащить инвалидную коляску очень трудно, если вообще возможно. Так что ФИФА настоятельно попросила администрацию города обновить автобусный парк к 2018 году.
Обновление автобусного парка власти решили начать с его уменьшения. В мае 2016 года мэрия объявила, что она собралась сократить число автобусов в городе. Количество муниципальных автобусов должно уменьшиться с 900 до 600, а автобусов частных перевозчиков – с 1122 до 850. Ещё мэрия собирается ликвидировать 400 полулегальных автобусов, которые помогают официальным перевозчикам (у них действительно есть такая договоренность) на самых загруженных маршрутах.
Неизвестно, как люди будут передвигаться по городу после такого сокращения. Ведь уже сейчас поездка на нижегородском автобусе похожа на средневековую пытку. Вот, например, отзыв местной жительницы: "Это такие старинные скрипучие ПАЗики, всегда грязнющие и разваливающиеся на ходу, которые ездят как попало с постоянными нарушениями ПДД... От моего дома до работы ходит один, но делает он это очень редко, а если и приходит, то всегда заполнен адским сатанинским мессивом из человеческих туш, из-за чего я просто никогда туда не сажусь".
Летом 2016 года стало известно, что город закупил почти 300 новых ПАЗиков. И мэр Иван Карнилин заявил, что в 2017 году он закупит ещё 500. Справедливости ради надо отметить, что речь идет не о советских развалинах, а о "ПАЗиках нового поколения", в которые можно будет завезти инвалидные коляски. Большие вместительные автобусы мэрия закупать не хочет, потому что боится, что в них народ не будет набиваться под завязку, и из-за они окажутся нерентабельны.
19. А вот так выглядят некоторые остановки...
20. Какие-то страшные ящики в центре повесили. Вот у меня вопрос. Почему нельзя было сделать нормальный дизайн? На дворе 2017 год, такое впечатление, что кроме топора инструментов у авторов этих коробок нет. Особенно доставляет шрифт.
21. Зато в центре города понастроили какого-то жуткого говна. Прямо страшно смотреть. Как такое могло появиться?
22. Или вот справа от памятника (это под стенами кремля), в историческом центре, построили такую ужасную коробку. К счастью, в Нижнем не так много денег, и они не успели изуродовать весь город.
23. К слову о заброшенности. Здесь даже цветы не убирают с памятника. Всё гниет месяцами. Позорище.
24. Самое жуткое, что есть в Нижнем Новгороде, – это старые дворы в центре. Если в Одессе каждый двор – это сказка, то в Нижнем Новгороде каждый двор – это портал в ад.
25. Сюда не заглядывают дворники, здесь десятилетиями не делается ремонт.
26. Руины, мусор, свалки, парковки...
27. Иногда подворотни напоминают южный берег Крыма, забитый шалманами, самостроем и прочим говном.
28.
29. Страшные места... Здесь время остановилось в 90-х.
30. Из-за того, что улицы не чистили, весной всё превращается в реки. Очень грязно.
31. В самом центре, напротив кремля, есть ужасный подземный переход. Вообще, движение тут организовано совершенно без учета пешеходов. Прямо как в Москве около Кремля.
32. А вот так выглядят некоторые тротуары.
33. Интересно, как люди тут ходят? Мне кажется, нижегородцы эволюционируют. У них развивается ловкость и выносливость, они перестают скользить по льду. Может быть, у них ногти на ногах отрастают, и они ими цепляются за лед?
34. Город готовится принимать туристов.
35. Если на центральных улицах ещё можно встретить порядок, то во дворах вообще жопа.
36. Мусор не убирают
37. Упс!
38. Это нижегородский переход! Его просто завалили грязным снегом. Удобно!
39. В центре полный бардак с вывесками, узкие грязные тротуары отделены от парковки заборами.
40. Тротуары почему-то иногда чистят от снега и льда кусками, а не полностью. Наверное, у дворников какая-то хитрая схема разграничения зон ответственности.
41. Переместимся во дворы чуть дальше от центра. Нижегородские дворы, как и во многих других городах России, представляют собой ад.
42. Разбитые дороги, отсутствие тротуаров, постоянная грязь. Люди на целый сезон бросают во дворах свои машины, которые за это время превращаются в сугробы. Пройти по двору, не промочив ноги, вообще невозможно. Выходить из подъезда можно только в резиновых сапогах.
43. Всё свободное пространство занято автомобилями. Детская площадка превратилась в огромный паркинг.
44. Всё это происходит на газоне. Когда снег растает, талый снег и лёд вперемешку с землёй превратится в грязь, которую машины будут растаскивать на колёсах по и без того грязному городу.
45. Никто ничего не контролирует. Все паркуются как хотят. Ни детей, ни физкультурников на этой площадке, естественно, нет.
46. Детская площадка в новом районе. На ней красивые виды Венеции, но даже они не в силах затмить ужасающую реальность. Дворники просто скидывают сюда грязный снег и уже завалили всю площадку. Снег, естественно, не вывозится, поэтому зимой площадкой просто нельзя пользоваться.
47. В результате дети вынуждены играть на гаражах. Может, для кого-то это повод поностальгировать, ведь мы тоже в детстве на гаражах играли, но здесь это говорит о том, что с детскими площадками и вообще со дворами в Нижнем беда.
48. Часто встречаются самозахваты. Люди отгораживают себе куски улицы под свои повозки. Может, конечно, они арендуют эту землю у города, но я очень сомневаюсь, потому что явление массовое.
49. Дороги в целом выглядят не так плохо, как в некоторых других городах. Конечно, встречаются совсем разбитые улицы, но хотя бы на центральных недавно переложили асфальт, и по ним стало можно ездить.
Но на этой улице происходит что-то странное. Асфальт вздыбился так, как будто из-под земли сейчас вырвется какой-то монстр и пожрёт тех, кто эту дорогу ремонтировал.
Нижний – город пробок. Пробки тут образуются по любому поводу, причём загруженность дорог в 8-9 баллов уже стала нормой. Некоторые заторы (особенно те, что образуются в часы пик) не рассасываются по три часа.
Причины могут быть самые разные – ДТП, сломавшийся троллейбус (да-да, ваша любимая тема), столь внезапные для зимы снегопады, такая же неожиданная гололедица, праздники и так далее. Когда в середине февраля в очередной раз выпал снег, в городе пришлось работать регулировщикам, как в старые добрые времена.
Только на одном новостном сайте я насчитал за февраль штук 20 новостей по тегу "пробки".
С пробками определённо надо что-то делать (например, пересаживать народ на современный общественный транспорт и вводить платные парковки как минимум в центре). Но, как ни странно, в рейтинге самых загруженных городов России (по данным Гугл-карт) Нижний Новгород лишь на 10-м месте, уступая большинству других миллионников.
51. Это самый центр города. Вокруг Нижегородского кремля – огромные широкие дороги, которых понастроили в советское время. Прямо как в Москве с её Моховой и Театральным проездом. Поэтому в Нижнем тоже возникли сложности с переходом улицы. То есть кремль просто отгородили от людей второй стеной. Казалось бы, здесь нужно организовывать нормальное общественное пространство, уводить отсюда трафик.
Но в Нижнем всё наоборот: весь трафик идёт через центр, здесь широченные улицы, которые невозможно перейти. Конечно, пространство вокруг кремля нужно полностью реорганизовывать и делать нормальные наземные переходы.
52. Ещё один пример совершенно безграмотно расставленных приоритетов – это площадь Горького. Рай для автомобилистов и невыносимая пытка для пешеходов.
53. Площадь принимает потоки автомобилей, которые въезжают на неё с разных улиц. Возникает гигантское круговое движение, в центре которого – сквер. Но на площади нет разметки, слишком много пустырей, залитых асфальтом, которые превращаются в нелегальные парковки. Люди не понимают, как переходить дорогу, в результате все переходят в неположенном месте.
54. На пустырях постоянно грязь и всё заставлено машинами.
55. При этом пешеходам остаётся крайне мало места. По узеньком тротуару едва проходят два человека. На этой площади нужно нормально организовывать парковку, сузить проезжую часть, расширить тротуары, сделать нормальные переходы.
56. А пока здесь нет даже разметки. Вот наземный переход, но он нормально не обозначен. Как перебегать эту многополосную магистраль, по которой несутся машины и никто не останавливается, вообще непонятно.
57.
58. Как и в любом депрессивном городе России, в Нижнем есть район с деревянными бараками... Когда-то их строили для работников заводов. Многие из них уже успели прогнить. В этих убогих домишках часто нет даже элементарных удобств – жителям приходится в любую погоду ходить в уличный туалет и мыться в тазиках.
59. Власти знают о проблеме и много лет назад даже запустили программу по расселению людей из ветхого жилья. Сначала снести все ветхие и аварийные дома они обещали к 2015 году. Когда 2015 год наступил, крайний срок сноса ветхих домов продлили до 2020 года. А ещё через год – до 2025 года.
60. Удивительно, но больше всего ветхого и аварийного жилья находится в Нижегородском районе, где цены на недвижимость – самые высокие в городе. Казалось бы, власти могли бы давно снести все эти сараи и отдать землю застройщикам на растерзание. Но по факту они не очень торопятся расселять живущих тут людей.
61. Детский штабик. Не исключено, что условия жизни в нём лучше, чем в бараках у взрослых.
62. В феврале директор департамента строительства Юрий Щеголев отчитался о том, что всего в городе 1809 ветхих и аварийных домов, из которых 1360 домов еще предстоит расселить. При этом эксперты добавляют, что отчетные цифры наверняка далеки от реальности. По их мнению, многим прогнившим сараям специально не присваивают статус аварийных, чтобы не портить статистику.
63. Вот вам еще дна цифра: за весь 2016 год нижегородские власти расселили всего 196 семей. Такими темпами решения проблемы нижегородцам придется ждать еще лет 50 как минимум.
64. Сарайчики.
65. Шикарный туалет готовится принять гостей ЧМ-2018.
66.
67. Крик о помощи. Но кричать бесполезно: вам же сказали, очереди ждать 50 лет.
68.
69. В 2007 году власти Нижнего Новгорода оригинально подошли к застройке прибрежной зоны между Мещерским озером и Волгой. По их мнению, именно в таком месте вместо качественной общественной зоны должен был появиться гигантский ЖК.
70. Строительством микрорайона "Седьмое небо" занималась компания "Столица Нижний". Её основатель и гендиректор Олег Сорокин (угадайте, в какой партии он состоит) в 2010 году стал мэром Нижнего Новгорода. Тогда же он передал управление девелопером своей супруге Элладе Нагорной.
71. Как писали местные СМИ, "Седьмое небо" – это "микрорайон нового типа в формате "город в городе". Поскольку застройщиком оказалась фирма мэра, открывали его с большой помпой. На праздник приезжали сам Сорокин, сити-менеджер и лично губернатор Валерий Шанцев.
На самом деле, как вы уже догадались, "Седьмое небо" – это обычный комплекс муравейников типа питерских Парнаса и Западного Мурино. Просто восемнадцать 17-этажек на 2265 квартир, построенных на отшибе площадью 50 гектаров с минимумом инфраструктуры.
Единственным объектом инфраструктуры на момент застройки был детский сад. Потом рядом с ЖК построили одноименный торговый комплекс. Мэр Сорокин ушёл в 2015 году и переквалифицировался в депутаты, но его детище теперь будет торчать на берегу Волги ещё десятки лет.
72. Жители многоэтажек с энтузиазмом подхватили общегородскую традицию превращения дворов в парковки.
73. Кот Леопольд отказывается выходить. Это всё, что вам надо знать о Нижнем.
Завтра будет хороший Нижний Новгород! Не пропустите!
А теперь у меня к вам вопрос про видео.
Продолжать ли эксперименты с видео?
Да, видео должны быть полностью самостоятельными
110(12.8%)
Да, видео должны дополнять основной пост
353(41.1%)
Нет, видео нужны на другие темы
57(6.6%)
Нет, видео вообще не нужны
339(39.5%)
Россия:
Адлер: Очень плохой / Хороший
Алушта: Антиутопическая
Архангельск: Ужасный / Необъяснимо плохой / Необъяснимо хороший
Брянск: Плохой / Хороший
Владивосток: Плохой / Хороший
Владимир: Плохой / Хороший
Геленджик: Плохой / Хороший
Грозный: Плохой / Хороший
Екатеринбург: Плохой / Хороший
Железноводск: Захваченный
Ижевск: Плохой / Хороший
Иркутск: Другой
Йошкар-Ола: Плохая / Хорошая
Казань: Плохая / Хорошая
Кёнигсберг: Плохой / Хороший
Корсаков: Богатый
Кострома: Плохая / Хорошая
Красноярск: Позорный / Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Магас: Плохой / Хороший
Махачкала: Плохая / Хорошая
Михайловск: Современный
Нижний Тагил: Плохой
Новороссийск:: Плохой / Хороший
Новосибирск: Безликий
Омск: Жуткий, часть 1 / Жуткий, часть 2 / Жуткий, часть 3 / Жуткий, часть 4 / Жуткий, часть 5 / Хороший
Оренбург: Плохой / Хороший
Пенза: Плохая / Хорошая
Петрозаводск:Плохой / Хороший
Псков: Плохой / Хороший / Очень хороший
Самара: Плохая / Странная / Хорошая
Саранск: Плохой / Хороший / Непонятный
Севастополь: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Сочи: Плохой / Хороший
Сургут: Плохой / Хороший
Сыктывкар: Очень Плохой / Плохой / Хороший
Тагил: Плохой / Хороший
Тверь: Плохая / Хорошая
Тула: Плохая / Хорошая / Плохая и хорошая
Тырныауз: Умирающий
Уфа: Плохая / Снова плохая / Хорошая / Саммитная / Серая
Хабаровск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Ханты-Мансийск: Плохой / Хороший
Челябинск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Плохой, часть 3 / Хороший
Черкесск: Плохой / Хороший
Южно-Сахалинск: Плохой / Хороший
Ярославль: Очень плохой / Плохой / Хороший / Шинный
Мир:
Баку: Плохой / Хороший
Белград: Плохой / Хороший
Бухарест: Плохой / Хороший
Варшава: Плохая / Хорошая
Вильнюс: Плохой / Хороший
Детройт: Плохой / Хороший
Киев: Плохой / Хороший
Кишинев: Плохой / Хороший
Львов: Плохой / Хороший
Минск: Плохой / Хороший
Рим: Плохой / Хороший
Тирана: Плохая / Хорошая
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Хотя я был в Нижнем Новгороде - мне понравилась улица Покровка и Нижегородский Кремль. Оттуда очень красивый вид открывается на слияние Оки и Волги.
Вообще, когда путешествуешь по российским городам, главное, не сильно отклоняться от туристического центра, чтобы не сильно портить себе настроение.
причем у нижнего же шикарное расположение -
и есть в центре горда красивые старые дома, церкви и монастыри.
исторический центр россии, большое население, есть богатые предприятия - если не там жизнь налаживать, тогда где?
но с каких-то пор в нижнем прописались два подонка -
его вечный губер шанцев - бывший коммунист, самодур, правая рука лужкова, сосланный перед разгромом почетного пчеловода в нижний из мск, на кормление,
и бывший мэр сорокин -
известен самой богатой декларацией жены, из всех чиновников в стране.
и вот шанцев везде толкал свой московский су-155, а сорокин сам - крупнейший застройщик.
они везде шапки побросали, всем остальным строителям парализовали работу, затянули градплан -
но застроить вдвоем пятый город в стране, все же, нелегко -
и вот бараки стоят пока, даже в центре.
а автор еще спрашивает - а куда смотрит архитектор, хе-хе.))
в общем, все плохо.
Edited at 2017-03-14 10:23 (UTC)
не, видео нафиг не надо
Правильно. Во всем весна виновата
Зато в Москве всё очень быстро убирают! Все цветы и фотографии. Даже свечи не успевают затухнуть.
Edited at 2017-03-14 09:25 (UTC)
НО!
Платных парковок делать не надо ибо это воровство у народа
Подземные переходы надо оставлять так как это самый безопасный вид перехода.
Был в НН в конце февраля и весь этот пиздец был дополнен летящими кусками льда с крыш на Покровке (да и наверно по всему городу). По Покровке я уже писал, и не знаю почему ты этот кошмар не вставил в обзор, про рекламу, которая развешена по городу хуй пойми как, а точнее как вздумается хозяевам магазинов, кафе и т.д. Короче, после этого визита утвердился в мысли, что НиНо - город-помойка!!! Кстати, этого мнения придерживаются и его жители, с которыми общался.
жопный нижний
Re: жопный нижний
Зазвучал бит!
Орфо-даун!
Раздражают типа смешные вставки в видео. Ты говоришь о серьезных проблемах города, а видео будто обзор киндер сюрпризов. Выходит юмор плоский и не вяжется с контентом. И еще музыка громкая, по моему
Дефисный кастрат!
по-моему, орфо-олигофрен
Приезжай сейчас, может еще успеешь :)
Пиши по-русски!
Такой великий народ, а живёт в быдло - городах?
Re: Такой великий народ, а живёт в быдло - городах?