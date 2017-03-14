Плохой Нижний Новгород

paular Весна - это время года, когда твой город становится Омском. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

dragon_dances Что характерно, весна каждый год в России наступает внезапно. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

simplex Его называют Нино. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

dragon_dances А вот интересно было бы сравнить РФ с каким-нибудь государством типа ИГИЛ. Было бы очень забавно если бы выяснилось, что у няш из ИГИЛ больше порядка и более человечное отношение к своему населению. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

dragon_dances Обычный русский город с невыносимой жопой. Вон даже мэр подготовил место для пенсии в США. Обычный, разумный, русский мэр. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

mr_sanford Баракам в городе, безусловно, не место. Но почему кто-то требует дать им жилье? За чей счет банкет? Идите и купите! Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

zapretnyii_plod Мне кажется, если снять эти же виды лет через 30, вряд ли ты найдёшь 10 отличий :)

Хотя я был в Нижнем Новгороде - мне понравилась улица Покровка и Нижегородский Кремль. Оттуда очень красивый вид открывается на слияние Оки и Волги.

Вообще, когда путешествуешь по российским городам, главное, не сильно отклоняться от туристического центра, чтобы не сильно портить себе настроение. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

emog И путешествовать желательно летом, когда зелень скрывает весь ужас. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

arharych Илья, загляни в соседний Дзержинск, там тоже интересно))) Ответить



Ссылка Новый

причем у нижнего же шикарное расположение - zavod007 кремль стоит на горе, над слиянием двух крупнейших европейских русских рек - оки и волги.



и есть в центре горда красивые старые дома, церкви и монастыри.

исторический центр россии, большое население, есть богатые предприятия - если не там жизнь налаживать, тогда где?



но с каких-то пор в нижнем прописались два подонка -

его вечный губер шанцев - бывший коммунист, самодур, правая рука лужкова, сосланный перед разгромом почетного пчеловода в нижний из мск, на кормление,

и бывший мэр сорокин -

известен самой богатой декларацией жены, из всех чиновников в стране.



и вот шанцев везде толкал свой московский су-155, а сорокин сам - крупнейший застройщик.

они везде шапки побросали, всем остальным строителям парализовали работу, затянули градплан -

но застроить вдвоем пятый город в стране, все же, нелегко -

и вот бараки стоят пока, даже в центре.



а автор еще спрашивает - а куда смотрит архитектор, хе-хе.))



в общем, все плохо.







Edited at 2017-03-14 10:23 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

microtigra не, видео нафиг не надо Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Anatoly Matveev Надо поменьше дёрганья и видео-, аудиоэффектов. Ответить



Ссылка Новый

parnyi_dosug Все-таки ранняя весна в России такое время года, что даже в условно образцовых Москве и Питере виды будут жуткие, особенно если чуть отойти от самого центра. Поэтому конечно этот вид грязного снега, льда, луж, серого неба и серых улиц - он депрессивен абсолютно и очень бьет по восприятию. Я к чему, что не отменяя все минусы Нижнего Новгорода, цветущим зеленым летом картинка будет совсем другая. Да даже приятной зимой, со снежком и минусовой температурой. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

longneckgiraffe Правильно. Во всем весна виновата Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

max_kabanov Жаль, что Путин этого не увидит Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Сергей Родионов В том году приезжал Путин к нам в город. Чтобы не срамиться перед государем, его из аэропорта повезли на открытие завода по объездной дороге. Так что красот наших оценить он так и не смог. Ответить



Ссылка Новый

zloygarry Ну, вот снова ты начинаешь! Сейчас надо помочь Афганистану, Сирии, азиатских наших "союзничков" подкормить-подвосстановить, мундиаль к тому же на носу, а ты вот такой негатив... Ответить



Ссылка Новый

supmaxgreat Единая Россия - прекрасная партия, а Нижний Новгород самый русский город. Просто 14% населения натуральные озверелые мещане! Ответить



Ссылка Новый

grinkod >Здесь даже цветы не убирают с памятника. Всё гниет месяцами



Зато в Москве всё очень быстро убирают! Все цветы и фотографии. Даже свечи не успевают затухнуть. Ответить



Ссылка Новый

jewelk1lcher В Киеве тоже не убирают. Рагульё площадь и несколько сотен метров улицы в центре города засрало своими мемориалами небесной хуесосни.



Edited at 2017-03-14 09:25 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Павел К Был в нижнем, после Казани производит унылое впечатление.



НО!

Платных парковок делать не надо ибо это воровство у народа

Подземные переходы надо оставлять так как это самый безопасный вид перехода. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

emog Надо. Ибо тогда появляется хоть какой-то шанс нормально припарковаться в случае необходимости. Вон на Горького постоянно все забито, притом по некоторым машинам видно, что стоят они там хрен знает сколько времени. Зато у стадиона можно за небольшую денежку всегда найти место. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

laww_man Был в НН в конце февраля и весь этот пиздец был дополнен летящими кусками льда с крыш на Покровке (да и наверно по всему городу). По Покровке я уже писал, и не знаю почему ты этот кошмар не вставил в обзор, про рекламу, которая развешена по городу хуй пойми как, а точнее как вздумается хозяевам магазинов, кафе и т.д. Короче, после этого визита утвердился в мысли, что НиНо - город-помойка!!! Кстати, этого мнения придерживаются и его жители, с которыми общался. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

lyops 73 фотки пиздеца! Да он кайф ловит от этого. :)) Ответить



Ссылка Новый

жопный нижний Сергей Родионов Формата одного поста не хватит, чтобы описать все "прелести" нашего городка. Кстати, новость о приезде Варламова в Нижний вызвала самый настоящий shitstorm в комментах на городском портале. У всех прогорало от сравнения с Алеппо, вылез целый пласт борцунов со "столичными блоггерами". Посмотрим, как они отреагируют на этот пост :-) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Re: жопный нижний vintagespb можно ссылочку? :) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

simplex От моего дома до работы ходит один, но делает он это очень редко, а если и приходит, то всегда заполнен адским сатанинским мессивом из человеческих туш, из-за чего я просто никогда туда не сажусь



Зазвучал бит! Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

lencowboy Зато жителям таких городов не страшны ни ядерная война, ни семь казней египетских. Ответить



Ссылка Новый

jack_shepparrd Ватники, признайте уже наконец, что Россия - это страна третьего мира. Где-то на уровне Пакистана, хотя нет, там хоть производство есть (одежду для всего мира шьют). Нижний - это типичный образец почти любого провинциального городка этой страны. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

kanzlerkandidat украина не европа,украинм это жопа. признали. свободен. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

vsevolodya Чем-то на Пермь Нижний похож. Был в Перми в марте 14-го и всё абсолютно тоже самое. Надеюсь, что в Нижнем, как в Москве и в Питере, поймут необходимость введения платных парковок в центре и реконструкции улиц. От многих друзей слышал, что город красивый, но в очень убитом состоянии. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Орфо-даун! grammar_nazi то же самое, бестолочь Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

svetla_v трудно жить в таких местах, трудно... Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

z0w 140 миллионов так живут и ничего) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

yasya_nn Увы.. мы живем в этом гадюшнике(( и да.. все именно так, как описано в посте Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

z0w Нет конечно. Вы что телевизор не смотрите? Ответить



Ссылка Новый

duott Видео были бы интересны из других стран или каких-то дальних уголков России. А говна и разруху все и так видели. ИМХО. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

1 Включай новости любого федерального телеканала и наслаждайся жизнью других стран. Ответить



Ссылка Новый

abdus1989 Глянул видео.

Раздражают типа смешные вставки в видео. Ты говоришь о серьезных проблемах города, а видео будто обзор киндер сюрпризов. Выходит юмор плоский и не вяжется с контентом. И еще музыка громкая, по моему Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Дефисный кастрат! grammar_nazi киндер-сюрпризов, полено

по-моему, орфо-олигофрен Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

tommygnom Видео оставить для версии с приколами, мемасиками и смехуёчками, отдельный формат для фанатов такого. Ответить



Ссылка Новый

z0w Там же русские живут. Плевать. Главное Пальмиру восстановить. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

illuminatenorde На 42, 44, 45 фотографиях балкон отвалился нахуй. Это как вообще понимать. Ответить



Ссылка Новый

Саша Клинских Илья, почему тв ничего не пишешь про Беларусь??? Ты писал после встречи в Минске, что судя по настроению, тут(в РБ) ничего не изменится еще лет 100.

Приезжай сейчас, может еще успеешь :) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Пиши по-русски! grammar_nazi о Белоруссии, негра Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

klimov_brothers Леопольд - подлый трус! (с) Ответить



Ссылка Новый

bioplant До чего довёл регион Б.Немцов! Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Такой великий народ, а живёт в быдло - городах? pravdoiskanie При блестящих на монастырях и храмах - православных куполах? Ответить



Ссылка Новый