Страх и ненависть в Петербурге: Западное Мурино

siron_nsk На фоне их климата вся эта стройка выглядит не так уж жутко. Там хуже какбы сложно сделать. Ответить

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nelson654 Кстати, плотность населения в питере и Лондоне примерно равна, но в Лондоне живут в таунхаусах в основном.

Если правильно застраивать, то можно жить в малоэтажном жилье с такой же плотностью. Ответить

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vogulec Ерунда. Все заселят узбеко-таджики. Ответить



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nelson654 Вдобавок такая застройка приводит к низкой рождаемости. Самая низкая рождаемость мире в гонконге, самая низкая рождаемость в России в Москве и Питере.

Те чиновники, которые это одобряют пособники геноцида русских.

Самая высокая рождаемость в России в сельской местности, где люди живут в собственных домах.



Edited at 2017-01-30 09:38 (UTC) Ответить

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dragon_dances И снова рассказ про то какие россияне говноеды и в каком днище живут. Зялт, эта хуйня не работает и уже подзаёбывает. Пиши про другие страны заметки. Без поучений, а просто заметки путешественника через призму алкогольного угара. Это у тебя лучше получается. То что у каждого россиянина есть эксклюзивное мнение на которое всем насрать - это и так давно известно.



Edited at 2017-01-30 09:21 (UTC) Ответить

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Uncanny Jackal Ну вы же прекрасно знаете, что Илья не перестанет писать об этом, и что ваш коммент ничего не изменит. Зачем же вы его запостили? Чтобы все запомнили вас как человека, который одобряет говнистую застройку? Ответить

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jon_jonovich Мурино это же село в области



Edited at 2017-01-30 09:19 (UTC) Ответить

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nelson654 Это вдвойне пиздец, строить такой трэш в области, где земли хоть жопой ешь. Ответить



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fotokiski Вообщем проект для тех, у кого нет денег и вкуса. Ответить

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sevil_koshk1na ни херасе .... нет денег... 2850 однушка на котловане)) Ответить

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micheevs5 Наконец-то Варламов понял, почему в Питере не считают Парнас адом на Земле. Ответить

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mesier Добавим ко всему сказанному, что это не Питер, а область. То есть по любому "казённому" вопросу - ехай во Всеволожск...

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Да вот так и есть tvoy_agent Девяткино - жесть жестяная, ппц. Там только под съём покупают или понаехавшие. Ответить



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vintagespb доступное жилье Ответить



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evguseek Ну по сравнению с более близлежащими к центру районами конечно доступное. И это я не только про СПб, везде так. Людям хочется своего жилья, но денег не очень много, какие ещё то варианты? Ответить

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Egor_recorded С дорогой у нас конечно полный ад. А ведь раньше там были просто поля, я помню как в детстве гулял там, эх) Ответить

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mister_sabotaj Вроде как обещают что-то построить? Недавно в новостях пробегало.

Вот интересно что начнется, когда метро на реконструкцию закроют. Ответить

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geomsk Наши люди всё схавают ещё и спасибо скажут. Увы. Ответить

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europeee А выбор есть? Ответить

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tcapb1 Зато в районе есть метро. А то что на машине не выехать - так и фиг с ним, меньше пользуйтесь личным транспортом, больше общественным, по лучшим рекомендациям транспортных экспертов ).



И альтернативных дорог в этот район похоже не будет ещё долго. В Питере не хотят больших потоков из области, поэтому продление Гражданского или Светлановского проспекта в Мурино в ближайшее время можно не ждать. Ответить

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sevil_koshk1na на развязку на КАД уже проходит экспертизу проектная документация. прокол под КАД обещают благоутросить и открыть снова )) ждем .. Ответить

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Тэ Девяносто Вот так читаю да смотрю, и думаю - слава богу в стране есть хоть кто-то, кто пишет обо всём этом пиздеце.

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dipoper Тренд сей, зело верный! (Петр I)



На самом деле вокруг Питера давно следует снести нафиг построенный при совке серо-панельный Ленинград. А всех жителей переселить в такие пригородные "образования".



Заодно построить 25-этажные школы и детские сады, 25-этажные больницы, 25-этажные торговые центры с полным набором потребительских услуг. 25-этажные детские площадки обязательно. А вокруг этих поселения поставить 25-этажные шумо-поглощающие заборы.



А Питер связать с этими анклавами скоростным трамваем и велодорожками. Чтобы жители с комфортом на работу ездили.

Все машины естественно запретить, а жителям выдать именные тележки для перевозки потребительских товаров на ручной или велосипедной тяге.



А еще такой прекрасный вид транспорта как самокат - следует развивать обязательно! Ответить

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sevil_koshk1na опять поверхностный пост. менеджеры компаний застройщиков были правы в одном - мы боремся за лучшую среду проживания и настаиваем на уборке улиц и сносе ларьков. Но давайте не будем забывать , что дороги не убираются муниципалами , хотя уже должны, потому что есть между ними и застройщиками заключенный договор на уборку территорий. не забудем также, что законом не запрещено строить дома без подъездных дорог! я уже писала - гниет прежде всего в головах у чинуш. Илья, если начали копать, то продолжать нужно в верном направлении. почему вы не пишите, что есть группа молодых людей, которые пытаются бороться с чиновничьим произволом?

еще стало обидно за наши площадки, спортивные и детские - не вижу в них ничего убогого. во дворах greenlandii и солнечного они есть в избытке , а места между домами хватает на достаточное количество паркомест

вопрос по этой теме - вы были в Новом Девяткино ( ради сравнения)? нет! а жаль , сгоняйте )))

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_dyr Ваш ответ прям огонь, как по шаблону:

- Виноваты не застройщики, а XXX

- Не всё так уж и плохо, нормальные парковки/дома/площадки

- Да вы вообще вот в YYY были? Вот где ад! Ответить

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_dyr Всё так!

И самое страшное, что это же не исправить никак уже, даже с постройкой дорог, виадуков и так далее. Всё так и останется с 25-этажными гетто, где негде гулять, нет жизни! Ответить

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voldemar_d@mail.ru Похоже, всех подкупает то, что рядом есть метро. И это позволяет закрыть глаза на всё остальное. Ответить

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tcapb1 Вот будет круто выезжать из района, когда эти 100+ домов будут построены и заселены ). Ответить



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20history Еее островок счастья Ответить



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lencowboy У меня от этого счастья, пока фотки листал, аж в глазах зарябило. Ответить



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affs_vano Такой же хуйнёй застраивают ближнее подмосковье. За это надо расстреливать. Ответить

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lazarev_vadim98 Илья расскажи лучше про дома,про мировой и наш опыт Ответить



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Анна Федорова Чистенько! На Просвете ларьков и объявлений проституток раз в 20 больше, так что не удивило! Там вообще все остановки и поверхности снизу доверху обклеены!! Ответить



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Александр Alex В Киеве застройщик получает с подъезда (примерно 20 этажей) 1 миллион баксов чистой прибыли (300, ну минимум 200 процентов - под меньшие проценты никто не работает). В Москве (Питере) подозреваю в 1,5 - 2 раза больше. Пока будут такие прибыли, при минимальных вложениях и отсутствии обязаловки по строительству инфраструктуры, так и будет и никакие посты не помогут. Застройщику не выгодно строить что то приличное. Главное много и подешевле. И совершенно насрать, на то, что будет дальше.

В Киеве хотя бы обязательные отчисления на инфраструктуру (или строительство на эту сумму). Раньше было 10 %, но через чиновников - понятно, куда деньги шли. Сейчас 4%, но через сайт, хотя бы видно куда идут деньги. Ответить



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europeee Правда считаете, что кому-то здесь интересно что там в Киеве? Ответить

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must_kass Какой ебаный треш...

На фоне этого кромешного пиздеца уж лучше в съемной, но в нормальном месте жить, чем такое покупать. Ответить

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voldemar_d@mail.ru Тем более, в Питере можно в самом центре снимать жилье недорого, особенно в сравнении с Москвой. Ответить

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nikitosina Сразу видно - о людях здесь думают в последнюю очередь... Ответить



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_abnormal_ а люди готовы платить :) Ответить

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lawyer_spb там жилье должны бесплатно раздавать, не будут же за это в здравом уме миллионы отдавать)) давно хотел туда съездить, пожалуй уже не хочу)



Edited at 2017-01-30 11:32 (UTC) Ответить



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bekkie_tetcher там еще и приплачивать должны за этот БДСМ))) Ответить



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Антон Деревягин Хо, смотрю на это и понимаю: в Воронеже, конечно, тоже пиздец (ЖК Ботанический Ад, и Дельфин), но на фоне Мурино довольно-таки неплохо =) Ответить

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