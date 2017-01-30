Страх и ненависть в Петербурге: Западное Мурино
С чего началось строительство Западного Мурино...
"У нас было 2 мешка травы, 75 таблеток мескалина, 5 марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина и гора возбудителей, успокоительных и всего такого, а ещё 14 кв. км бывших совхозных полей, соединённых с городом одной маленькой дорогой, и мы решили построить город на 100 000 жителей! Не то чтобы это всё было нужно для проектирования, но раз начал коллекционировать наркоту, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило, – это одна дорога. В мире нет ничего более безответственного и безнравственного, чем делать город, из которого нельзя выехать. И я знал, что довольно скоро мы построим настоящий ад на севере Питера..."
Да, всё так и было! Вы, конечно, сейчас можете со мной поспорить, но после прочтения поста никаких сомнений у вас не останется... Да, я сам до сих пор не могу поверить, что Западное Мурино существует! Бесконечные поля застраиваются бесконечными 25-этажными муравейниками без какой-либо инфраструктуры! Я насчитал 23 жилых комплекса, всего более 100 (!!!) домов. И это только начало.
Далее в тексте я буду использовать цитаты из рекламных буклетов некоторых ЖК и интервью питерских экспертов. Я думаю, вы понимаете, что они там все упоротые! Мы были уже на краю пустыни, когда нас начало накрывать...
"Мурино через пять лет станет уютным обжитым районом, с привлекательной и современной архитектурой, новыми дорогами и инженерными сетями, развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. Появится "свежая" среда для жизни, где нет места депрессивным "хрущевкам" с неблагополучными соседями, где отправиться на вечернюю прогулку приятно и безопасно, потому что поселятся в районе люди одного социального статуса с похожими интересами. Население Мурино будет в основном молодым, средний возраст – 30-35 лет. Это люди с активной жизненной позицией, стремящиеся создавать и поддерживать комфортное пространство в своих домах и дворах".
Елена Пальчевская, коммерческий директор инвестиционно-строительной группы «МАВИС» 2013 год.
Из отзывов молодых людей с активной жизненной позицией, которые живут здесь сегодня...
Будьте осторожны, в районе Охтинская аллея со 2-6 дома, какой-то "приезжий", подбегает сзади, бьёт по голове и вырывает сумки. В разное время. Есть трое пострадавших в нашем доме. Начинается разбой!!!!
Они [крысы] и в прошлом году бегали. Когда еще строили школу и был деревянный коридор, страшно было ходить, из-под ног выскакивали. Неудивительно, т.к. когда по ту сторону ручья была стройка и стояли вагончики, весь берег был забросан мусором, а потом это все разровняли бульдозером. Так что крысы с нами тут уже давно.
01. Итак, добро пожаловать в ад! Бесконечное поле многоэтажных домов... Это Западное Мурино.
02. Стройка идет полным ходом! Я пока насчитал 23 ЖК, но скоро их будет ещё больше!
"В чем точно не будет недостатка в Мурино, так это во всевозможных предприятиях сфер услуг и развлечения: магазинах, кафе, банках, салонах красоты, спортивных центрах".
Елена Пальчевская, коммерческий директор инвестиционно-строительной группы "МАВИС"
"Мурино – уникальная территория, которая через несколько лет станет одним из самых комфортных и востребованных районов Петербурга и области. На сегодняшний день это лучший пример комплексного освоения территорий".
Александр Львович, генеральный директор СК «Навис»
"У Мурино есть все шансы стать полноценной жилой средой: в регионе действуют нормативы градостроительного проектирования, согласно которым высотность застройки ограничена 12 этажами, а плотность – 9 тысячами кв.м. на гектар. Уже сейчас вместо "муравейников" в 25 этажей появляются интересные проекты с "изюминкой".
Виталий Колот, руководитель проекта O2 Development
ЧТО?!
12 этажей...
Это кстати, тихий и уютный бульвар, как в лучших районах Парижа.
"Согласно плану застройки, территория и придомовые участки будут облагорожены, приобретут не только эстетически привлекательный вид, но и будут обеспечивать максимум комфорта владельцам новых квартир".
"Мурино станет настоящим островком счастья для тех, кто хочет растить детей в экологически благоприятной и комфортной атмосфере. Ведь для них здесь созданы все условия для роста и гармоничного развития".
"Скандинавский дизайн фасадов и внутренней отделки гармонично сочетается с качественными материалами – ударопрочным стеклом, металлом, древесиной и натуральным камнем".
Нет, серьезно, что они несут? Кто этот бред пишет в рекламных буклетах?
"Детские площадки с игровым оборудованием позволят найти занятия по интересам каждому ребенку. А школьники и подростки с удовольствием проведут время на спортивных тренажерах. И все это в окружении зелени, ярких цветников, радующих глаз клумб и опрятных газонов".
В целом сейчас всё выглядит так:
Смотрите, на горизонте ещё осталось одно незастроенное поле! Скорее бы до него добраться!!!
Из рекламного буклета этого ЖК:
"Название GREENЛАНДИЯ говорит само за себя — квартал будет максимально "зелёным", с продуманным ландшафтным дизайном. Широкий внутренний двор проекта украшает яблоневый сад, посаженный жителями".
Пока жители вместо яблонь посадили свои машины...
"ЖК GREENЛАНДИЯ ("Гринладия") — современный жилой квартал у метро "Девяткино", где в полной мере реализована идея комфортной жизни и продуманного жилого пространства. Это нашло отражение и в ярком оформлении фасадов, и в холлах с оригинальным дизайном, и в разнообразии объектов инфраструктуры. ЖК "Гринландия" — это комфорт со всех сторон".
Очень красиво!
Лучшее, что я здесь нашёл, — это фонарь!
Детские площадки убогие... На фоне виден садик.
Мусорные баки все неправильные. Теперь понятно, откуда тут столько крыс...
Сбор одежды, мусорный контейнер и парковка. Повсюду вот такой бардак!
Напоминаю, что, по мнению авторов, это островок счастья для тех, кто хочет растить детей в экологически благоприятной и комфортной атмосфере. Не перепутайте с Сейшелами, Мальдивами или островом Бали...
"Зеленые насаждения будут обеспечивать прохладу в зной, защищать от ветров и непогоды, радовать глаз и способствовать поддержанию хорошей экологической обстановки".
Суровая питерская реальность...
Всё для детей...
Благоустройство везде убогое.
Спортивные и детские площадки, садики и т.д. — всё просто налеплено одно к другому, как в компьютерной игре. Надо по нормам 10 площадок? Вот вам 10 площадок — получите, распишитесь!
Вот так это выглядит... Лавочка, урна, какие-то залитые асфальтом куски, какие-то неухоженные пустыри, кое-где раскиданы песочницы.
"Зелёные насаждения и малые архитектурные формы подчеркивает достоинства открытого пространства, позволяя сделать придомовую территорию еще более уютной и притягательной".
Зрителю предлагается угадать, какие вещества принимал проектировщик обычного для Западного Мурино двора... Мескалин, трава, кислота?
Конечно, нельзя было продумать, чтобы входы в подъезды были на уровне земли.
Конечно, нельзя было продумать нормальные торговые помещения на первых этажах.
И так везде.
А теперь самый ад ) Как вы знаете, здесь есть метро "Девяткино"! Это не просто метро, это единственный способ выбраться отсюда с утра. Итак, представьте, что вы делаете с нуля в чистом поле новый город. То есть нет никакого говна, можно сделать красиво и хорошо... И что вы делаете у метро? Хорошее общественное пространство? Площадь или сквер? НЕТ! ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПАЛАТКИ! Бесконечные ряды с шаурмой и всяким барахлом. Даже в Москве уже поняли, что это пиздец и делать так нельзя, Собянин всё это дело начал сносить... А в Питере наоборот делают.
Дорога из метро!
Очень красиво.
Всё загажено рекламой.
Почти везде реклама проституток.
Всё уже завалено мусором. Вместо урн часто используют какие-то неубранные обрезки труб.
"Из окон квартир отлично видны природные ландшафты, поскольку вокруг микрорайона нет плотной высотной застройки".
А ещё тут есть речка!
Очень красиво.
Она почему-то тоже вся завалена мусором.
И источник какой-то сомнительный! Зато зимой не замерзает, удобно! Вода, правда, желтоватая... но кого это останавливает? Вы же не купаться там будете.
Район украшает ЛЭП.
Давайте посмотрим, что пишут местные жители...
А местные жители очень недовольны тем, что творится в их районе.
Все дороги покрыты льдом, их никто не убирает. Многие люди не могут добраться до дома без того, чтобы не упасть.
МОЕМУ НЕГОДОВАНИЮ НЕТ ПРЕДЕЛА!!!!!!!
Я еле ползла сейчас домой. Просила даже два раза, двух мужчин меня довести. Ну что это такое???? Не дороги, а сплошной лёд с буграми. Ногу ставишь и уже нога едет, даже ползти медленно не получается. Я просто негодую. А МАУ или МЯУ или Бог знает, как еще ее назвать, может читают здесь, так вот, за что ВЫ деньги получаете?????? И скажите, спасибо, что люди, как-то стараются передвигаться, чтобы не упасть, хотя на моих глазах, пока я шла домой, упало два человека и обе женщины. Не дай Бог, молите Бога МЯУ/МАУ, чтобы не было таких травм и на Вас не подали коллективные жалобы за ВАШУ ОТВРАТИТЕЛЬНУЮ "работу"!!!!
Мест в школах и детских садах катастрофически не хватает.
интересно, а почему власти планируют в ЗМ 6 школ по 1175 мест на 100000-150000 человек? это же в несколько раз меньше нормы и то построить не могут😬 примерно, должно быть 12000-18000 мест, чтобы не ездить учиться в другие районы, которые и так перегружены. Ну и современный район...
А это бульвар.
Обратите внимание на деревья! Как вы думаете, они успеют вырасти, пока их не затопчут? Через сколько лет люди увидят здесь зелень? Увидят ли вообще?
Зато рекламный щит поставить не забыли!
Дорожки не чистят, а просто посыпают солью.
Но самый пиздец — с дорогой. В район ведет всего одна дорога!!! Не шутка. Вот она, справа, вдоль КАДа.
Здесь круглосуточная пробка. Я был в Западном Мурино в воскресенье и простоял почти час на выезде. А что тут по утрам?
Дорога однополосная.
Отдельные мудаки едут по обочине.
Чтобы вы понимали, Мурино находится сразу за КАДом на северо-востоке Питера. От двух других микрорайонов и ближайшей развязки с КАДом Западное Мурино отрезано железной дорогой. На протяжении всего района через неё нет ни одного переезда. И чтобы выехать в Петербург на личном автомобиле, жителям Западного Мурино приходится ехать в соседний поселок Бугры и пользоваться его развязкой. Из-за этого у Западного Мурино и Бугров теперь что-то вроде войны. Бугровцам не нравится, что жители Мурино пользуются их развязкой, и усугубляют и без того напряжённую дорожную ситуацию.
В Бугры и обратно жители Западного Мурино ездят по безымянной разбитой двухполосной дороге. Здесь ее зовут "дорогой в Мурино". За её состоянием никто не следит. Ленобласть считает, что трасса должна стоять на балансе у Санкт-Петербурга, а Санкт-Петербург считает, что у Ленобласти. Пока они решают, кому придётся тратить деньги на ремонт и расширение дороги, местные жители продолжают каждый день подвергать себя опасности.
Когда я приезжал в Мурино, дорога была не в таком ужасном состоянии — видимо, кто-то её всё-таки подлатал.
Муринцы рассказывают, что на 4-километровом участке дороги в пробке можно простоять несколько часов. Причём стоят не только легковые машины, но и скорая помощь, пожарные и полиция. Дорога не освещается, на ней нет разметки, знаков, указателей, тротуара и даже обочины. Её часто не чистят от снега и наледи. А в местах её пересечения с другими улицами нет светофоров. Здесь регулярно случаются аварии, и машины очень часто съезжают в кювет.
До недавнего времени у жителей Западного Мурино была альтернатива. В этом районе есть (точнее, был) проезд под КАДом, по которому можно было выехать к бугровской развязке с другой стороны КАДа. Но оказалось, что этот съезд нелегальный, и пользоваться им нельзя. Дирекция КАДа заявила, что в этом месте слишком слабые опоры, и ездить там опасно. Поэтому проезд закрыли и перекопали.
Фото: "Инфраструктура Западного Мурино" / ВКонтакте
Кстати:
"Архитектурный облик фасадов с яркими цветовыми решениями говорит о жизнерадостном характере будущих жителей".
Что я могу сказать... Я хочу жить на Парнасе! Пользуясь случаем, хотел бы извиниться, что в свое время назвал его худшим районом!
|Жуткий Петербург: ЖК "Новая Охта
|Как жить дальше?
|Дом-хуй
|Новые районы Питера. Хотели бы так жить?
|Почему многоэтажные спальные микрорайоны – это плохо
|Что делать с Парнасом и подобными жилыми комплексами?
Новые районы Женевы: хотели бы так жить?
Самый плохой и самый хороший районы Нью-Йорка
Новый район Сан-Диего. Хотели бы так жить?
Новые районы Лос-Анджелеса. Хотели бы так жить?
Новые районы Копенгагена. Хотели бы так жить?
Новый район в Гётеборге. Хотели бы так жить?
Новый район в Праге. Хотели бы так жить?
Новые районы Мюнхена. Хотели бы так жить?
Что было бы с нашими дворами, если бы в России жили немцы?
Как могли бы выглядеть подъезды в наших домах
Как живут на загнивающем Западе...
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту
И про Твиттер не забывайте...
... и ещё Инстаграм! 👍
Если правильно застраивать, то можно жить в малоэтажном жилье с такой же плотностью.
Те чиновники, которые это одобряют пособники геноцида русских.
Самая высокая рождаемость в России в сельской местности, где люди живут в собственных домах.
Edited at 2017-01-30 09:38 (UTC)
Edited at 2017-01-30 09:21 (UTC)
Edited at 2017-01-30 09:19 (UTC)
Парнас, доступный раёк)
Да вот так и есть
Вот интересно что начнется, когда метро на реконструкцию закроют.
И альтернативных дорог в этот район похоже не будет ещё долго. В Питере не хотят больших потоков из области, поэтому продление Гражданского или Светлановского проспекта в Мурино в ближайшее время можно не ждать.
На самом деле вокруг Питера давно следует снести нафиг построенный при совке серо-панельный Ленинград. А всех жителей переселить в такие пригородные "образования".
Заодно построить 25-этажные школы и детские сады, 25-этажные больницы, 25-этажные торговые центры с полным набором потребительских услуг. 25-этажные детские площадки обязательно. А вокруг этих поселения поставить 25-этажные шумо-поглощающие заборы.
А Питер связать с этими анклавами скоростным трамваем и велодорожками. Чтобы жители с комфортом на работу ездили.
Все машины естественно запретить, а жителям выдать именные тележки для перевозки потребительских товаров на ручной или велосипедной тяге.
А еще такой прекрасный вид транспорта как самокат - следует развивать обязательно!
еще стало обидно за наши площадки, спортивные и детские - не вижу в них ничего убогого. во дворах greenlandii и солнечного они есть в избытке , а места между домами хватает на достаточное количество паркомест
вопрос по этой теме - вы были в Новом Девяткино ( ради сравнения)? нет! а жаль , сгоняйте )))
- Виноваты не застройщики, а XXX
- Не всё так уж и плохо, нормальные парковки/дома/площадки
- Да вы вообще вот в YYY были? Вот где ад!
И самое страшное, что это же не исправить никак уже, даже с постройкой дорог, виадуков и так далее. Всё так и останется с 25-этажными гетто, где негде гулять, нет жизни!
В Киеве хотя бы обязательные отчисления на инфраструктуру (или строительство на эту сумму). Раньше было 10 %, но через чиновников - понятно, куда деньги шли. Сейчас 4%, но через сайт, хотя бы видно куда идут деньги.
Какой ебаный треш...
На фоне этого кромешного пиздеца уж лучше в съемной, но в нормальном месте жить, чем такое покупать.
там жилье должны бесплатно раздавать, не будут же за это в здравом уме миллионы отдавать)) давно хотел туда съездить, пожалуй уже не хочу)
Edited at 2017-01-30 11:32 (UTC)