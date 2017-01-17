Новые районы Женевы: хотели бы так жить?

netuti_nas Не нравится. Бездуховно как-то. Того и гляди гей-парад под окнами устроят. Ответить

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Сергей Карасько Мы в Киеве все так живем.Духовненько.

Да вся ЕС так живет,как в этих районах. Ответить

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myduck_vova <<< Первое, что нас встречает, – это камни! Да, на машине заехать не получится.



Дальше можно не читать, бгг...

Ответ на вопрос - Нет!



З.Ы.

Стекло и бетон... буэ-э...



Edited at 2017-01-17 12:17 (UTC) Ответить

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myduck_vova Сериал "Черное Зеркало" снимать - про хреновое будущее. Ответить



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vedun_nn >>В Швейцарии популярна пожизненная ипотека сроком на 50 или даже 100 лет: она переходит по наследству.



Зато под 1,5% годовых)



Очень интересно сколько стоят эти европейские квартирки, если "простой швейцарский народ" за них по 100 лет расплачивается Ответить

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cosmonova76 1.5% это очень много. У меня друг под 1.49% взял, правда в другой стране. Ответить

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Сергей Карасько Продавай квартирку в Москве и езжай.

Вот Павленский тоже так скоро жить будет.Даже яйца прибивать есть где.Пустырей много на фото. Ответить



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Egor_recorded Как же люди хорошо живут( Ответить

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Сергей Карасько И почему все жители Женевы так не живут ((((

Власть-сволочи. Ответить



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abzaz_423 Понятное дело. Только на какие шиши? Наши слуги народа нас опять обокрали. Ответить



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"...подъезды. Подъехать на машине сюда jalynski невозможно".

Тогда это не подъезды.

А как подъехать скорой помощи или пожарке? Ответить

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maxho_ufa нет слов, очень круто, у нас так не будет никогда. Ответить

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Сергей Карасько Есть деньги,то живи так же.У вас в России не хуже есть новые районы.В Москве уж точно.

Готов 100 лет платить ипотеку как женевцы) Ответить

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oizooizooizo Ну а что тут сказать - отлично. Мне очень нравится как детские площадки (сами по себе интересные, пишу как отец) вписаны в городскую среду. Не то что наши однообразные вырвиглазные городки. Ответить

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heyyeyaaeyaaaey Швейцария одна из богатейших стран мира, и такой была еще в 1917 году.



(А еще там наравне всего с несколькими странами мира легализирована Эвтаназия тяжелые больные люди могут быстро умереть в специальных клиниках даже если им осталось жить больше 10лет, например при болезни Альцгеймера) Ответить

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Sergei 'Set' Rivera Один вопрос, а где дети? На всех фото дай бог с десяток людей. Нежилой еще квартал или как? Ответить

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imihajlov Дети в садике и в школе, взрослые на работе. Ответить

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z0w Фу, где блядь кресты и обоссаные подъезды? Ответить

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Сергей Карасько Там тебя скакуна нет,вот и не обоссанные.Поэтому и безвиз тебе хохол не дают.Засрешь все. Ответить

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cosmonova76 Недуховно. Где лужи, чтобы пускать кораблики? Где горы снега, сваленные бульдозерами в огромные кучи, чтобы дети могли строить крепости? Где заросли ивняка, из чего делать луки и стрелы, если по телеку вдруг покажут фильм про Роберт Гуда? Куда стрелять из рогатки? Где гаражи, чтобы взрывать там бомбочки? Тьфу, а не дворы. Не должно у нас так быть и так не будет. Ответить

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z0w И говно должно быть кругом, и Путин в телевизоре, лепота. Ответить

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orungal Обычные московские многоэтажки. Судя по размерам, квартиры убогие. Предпочитаю жить как и 98% жителей Австралии в своем доме лужайкой и садиком, чего и вам желаю. Ответить

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gmsash ну что вы! тут половина комментаторов усирается, восхищается дизайном этих советских санаторных блоков из 70х. Ответить



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highlander_ku Гигиенических душей в туалетах не увидел. Они есть? Там мусульмане не живут что ли? Ответить

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imihajlov Это Швейцария, там мусульмане должны подстраиваться к местным, а не наоборот. Ответить

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kindzadzaa Ну вот как так у них получается все красиво и аккуратно? Ответить

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Сергей Карасько У нас в Киеве такого нет.Тут ты прав конечно.

Даже метро на Троещину, уже 20 лет пускают. Ответить

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supmaxgreat И к тому же на 5-ом и 6-ом фото два педика. Вот она Европа! Вот к чему приводит либерализм! Ответить

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Все странно... Adam Merjoev Сделано как-то странно... Зачем нужен ВСТРОЕННЫЙ батут? Даже если это реально круто, делать такого у нас нет смысла... Один эксклюзивный дизайн стоит больше самой площадки... Ответить

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Re: Все странно... imihajlov Подозреваю, потому что встроенный батут безопаснее и удобнее обычного. Ответить



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flashzoom Души нет во всем этом. Пластмассовое все какое то, чужеродное Ответить

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polarbrain то ли дело лебеди из покрышек.. Ответить

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aleksandrahohlo у нас такая же детская площадка во дворе и в 10 минутах езды на автобусе. Что касается горок и скалолазных выступов, это удобно в сухую погоду. В снег или дождь все очень скользкое, не залезть. Поэтому нужны дублирующие ступеньки или плавный подьем. Вообще где я живу такие площадки уже не новость, вблизи 4 таких места есть. И да, детей не оторвать, хотя пкриодически ходим и на обычные площадки. Ответить



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Люсьен Каминская Сегодня детские площадки из натуральных материалов, а завтра натуральные гомоотношения. Нам такого не надо! Ответить

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натуральные гомоотношения. mercat0r99 Это в говнорашке. Ответить



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popandopulis А где залепить петуха из навоза? Ответить



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majiblu где там сесть можно с пивом на детской площадке? Ответить



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vandervart вы это бросьте, ваши кацапские замашки, это вам не высодуховная державка , чтобы так на детских площадках развлекаться Ответить

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gruzovoi Как-то серо всё, уныло. Захотелось накатить почему-то. Как-будто в Омске побывал. Ответить

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stanislav1975 чтобы было весело,нужно взять педально-рычажный тренажёр как на фото №35,пределать к нему два колеса чтобы получился самокат и на нём давать прокатится всем желающим,вот хохма будет! Ответить



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sevooo Симфере под подъездом восстановили лавочку, тут же начали собираться разношёрстный народ, бухать, матерится, ссать под подъездом. Мусорам пох. Жильцы сломали к ебеням скамейку и зажили тихо и мирно. Вопрос: кто, блядь, во всём этом виноват? Ответить

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basilisk Во-первых – мусора не выполняют свою работу, за которую зарплату получают.

Во-вторых – скамеек недостаточно. Для выпивающих нужно поставить другую лавочку в дальнем углу.



Edited at 2017-01-17 13:01 (UTC) Ответить



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dipoper Одувану следует в мае (когда снега не будет - для лучшего сравнения) наведаться в парк "Ручеек" в Новой Москве недалеко от Аэропорта Внуково.



Чтобы наконец узреть, что и в российских деревнях есть парки мирового уровня!

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