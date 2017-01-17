Новые районы Женевы: хотели бы так жить?



В Женеве было немного времени посмотреть, как простой швейцарский народ живет. Хотя, само выражение "простой швейцарский народ" уже вызывает улыбку. Живут неплохо! Как швейцарский сыр в швейцарском масле. Но завидовать им не будем. А лучше посмотрим, как они делают дворы, детские площадки и общественные пространства – может быть, что-то хорошее получится перенять и использовать у нас. Чем мы хуже?



01. Первое, что нас встречает, – это камни! Да, на машине заехать не получится. Максимум можно подъехать к подъезду для разгрузки. А вот владельцам скутеров и велосипедов повезло больше: для них на границе района есть большая удобная парковка.


02. Дома в новом районе 9-этажные! Это уже очень много, хотя по российским меркам просто смешно. Но нормальные люди живут поближе к земле ;) Первый этаж часто нежилой.


03. А иногда, наоборот, жилой. В таких случаях у жильцов первого этажа есть возможность сделать у себя под окном небольшой дворик, где люди часто ставят грили и стульчики.


04. Летом здесь работает сухой фонтан.


05. Благоустройство довольно лаконичное. Везде аккуратный газон, деревья и различные террасы.


06. Именно газон, а не трава, как у нас. На газоне можно играть, бегать, лежать, устраивать пикники.


07. Обратите внимание, как сделаны дорожки. Они, во-первых, выше уровня земли. Во время дождя с газона вода не льется на дорожки, и они всегда остаются чистыми! Это маленький секрет, ответ на вопрос, почему в Европе вы постоянно ходите в чистой обуви, а в России повсюду грязь. Просто они делают правильные тротуары. А у нас везде тротуары ниже газонов.


08. Кроме того, даже на такой дорожке есть нормальная ливневая канализация! Вода с дорожки уходит в решетку и в канализацию потом. Немыслимое дело, у нас так никогда не делают. Наличие грамотной ливневой канализации помогает швейцарцам иметь нормальный газон. Не сделай они её, газон бы затапливало постоянно, и трава не росла бы нормально.


09. Входы в подъезды. Подъехать на машине сюда невозможно, только пешком или на велосипеде.


10. Вход в подъезд выглядит так:


11. Или так:


12. Внутри всё прозрачное.


13. Все жильцы подписаны по фамилиям.


14.


15. На первых этажах часто расположены офисы, технические помещения, магазины.


16. А есть закрытые помещения для хранения велосипедов и колясок.


17. Вот так выглядят мусорки в новом районе. Все хранилища только подземные. Обязательно раздельный сбор.


18. Обратите внимание, есть отдельный бак для кофейных капсул! И ещё для батареек!


19. Где парковаться? Под землей.


20. Есть небольшой гостевой паркинг и паркинг для инвалидов.


21. Местный дом культуры


22. Но самое крутое – это детские площадки.


23. Зона для родителей


24. Песочница


25. Здесь нет типовых площадок, всё проектируется индивидуально. Площадка – это не банальный набор цветных горок и качелей. Это часть благоустройства, где всё хорошо продумано. Европейские детские площадки способствуют развитию детей. Здесь нет клоунских цветов, зато играть на такой площадке куда интереснее.


26. Вот, к примеру, как на рельефе сделаны горки, а рядом можно на эту гору вскарабкаться!


27. Различные резиновые шары. Может быть, со стороны это выглядит не так забавно, как цветной пластиковый замок, но детей отсюда не оторвать.


28. Качели


29. Гамак


30. Встроенный батут


31.


32. Протестировал горки.


33. Все площадки были протестированы Леной. Ей очень понравилось.


34.


35. Есть зона для тех, кто постарше.


36. Питьевая вода


37. А ещё на площадке есть туалет! Очень чистый и приятный туалет. Такая малость, зато ни родителям, которые вышли на прогулку, ни самим детям не надо бегать в кусты. У нас туалеты не делают. У нас, если ребенок захочет во время прогулки в туалет, он идет за угол или в кустики. Когда мы проводили опрос среди родителей, что им не хватает в городе во время прогулок с детьми, большинство жалоб было как раз на отсутствие туалетов.


38. Всё сделано антивандально.


39. Везде идеальная чистота. И да, у них в общественных туалетах трехслойная туалетная бумага. Как в лучших домах.


40. А вот другая общественная зона, тоже в новом районе. Место для курения )


41.


42. Велопарковка


43. Стулья вращаются.


44. Вот очень крутая конструкция для детей! Красное из палок – это гнездо! Туда можно забраться по веревкам. Круто?


45. Везде натуральные материалы.


46. Ребёнку понравилось!


47.


48. Правила )


Ну, что скажете?

Добрался до Женевы

 Рим: ужасные панельные районы!

 Что было бы с нашими дворами, если бы в России жили немцы?

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    myduck_vova
    <<< Первое, что нас встречает, – это камни! Да, на машине заехать не получится.

    Дальше можно не читать, бгг...
    Ответ на вопрос - Нет!

    З.Ы.
    Стекло и бетон... буэ-э...

    Edited at 2017-01-17 12:17 (UTC)
    vedun_nn
    >>В Швейцарии популярна пожизненная ипотека сроком на 50 или даже 100 лет: она переходит по наследству.

    Зато под 1,5% годовых)

    Очень интересно сколько стоят эти европейские квартирки, если "простой швейцарский народ" за них по 100 лет расплачивается
    Сергей Карасько
    Продавай квартирку в Москве и езжай.
    Вот Павленский тоже так скоро жить будет.Даже яйца прибивать есть где.Пустырей много на фото.
    abzaz_423
    Понятное дело. Только на какие шиши? Наши слуги народа нас опять обокрали.
    "...подъезды. Подъехать на машине сюда
    jalynski
    невозможно".
    Тогда это не подъезды.
    А как подъехать скорой помощи или пожарке?
    oizooizooizo
    Ну а что тут сказать - отлично. Мне очень нравится как детские площадки (сами по себе интересные, пишу как отец) вписаны в городскую среду. Не то что наши однообразные вырвиглазные городки.
    heyyeyaaeyaaaey
    Швейцария одна из богатейших стран мира, и такой была еще в 1917 году.

    (А еще там наравне всего с несколькими странами мира легализирована Эвтаназия тяжелые больные люди могут быстро умереть в специальных клиниках даже если им осталось жить больше 10лет, например при болезни Альцгеймера)
    cosmonova76

    Недуховно.  Где лужи, чтобы пускать кораблики?  Где горы снега, сваленные бульдозерами в огромные кучи, чтобы дети могли строить крепости? Где заросли ивняка, из чего делать луки и стрелы, если по телеку вдруг покажут фильм про Роберт Гуда? Куда стрелять из рогатки? Где гаражи, чтобы взрывать там бомбочки? Тьфу, а не дворы. Не должно у нас так быть и так не будет.

    orungal
    Обычные московские многоэтажки. Судя по размерам, квартиры убогие. Предпочитаю жить как и 98% жителей Австралии в своем доме лужайкой и садиком, чего и вам желаю.
    gmsash
    ну что вы! тут половина комментаторов усирается, восхищается дизайном этих советских санаторных блоков из 70х.
    Все странно...
    Adam Merjoev
    Сделано как-то странно... Зачем нужен ВСТРОЕННЫЙ батут? Даже если это реально круто, делать такого у нас нет смысла... Один эксклюзивный дизайн стоит больше самой площадки...
    Re: Все странно...
    imihajlov
    Подозреваю, потому что встроенный батут безопаснее и удобнее обычного.
    aleksandrahohlo
    у нас такая же детская площадка во дворе и в 10 минутах езды на автобусе. Что касается горок и скалолазных выступов, это удобно в сухую погоду. В снег или дождь все очень скользкое, не залезть. Поэтому нужны дублирующие ступеньки или плавный подьем. Вообще где я живу такие площадки уже не новость, вблизи 4 таких места есть. И да, детей не оторвать, хотя пкриодически ходим и на обычные площадки.
    vandervart
    вы это бросьте, ваши кацапские замашки, это вам не высодуховная державка , чтобы так на детских площадках развлекаться
    stanislav1975
    чтобы было весело,нужно взять педально-рычажный тренажёр как на фото №35,пределать к нему два колеса чтобы получился самокат и на нём давать прокатится всем желающим,вот хохма будет!
    sevooo
    Симфере под подъездом восстановили лавочку, тут же начали собираться разношёрстный народ, бухать, матерится, ссать под подъездом. Мусорам пох. Жильцы сломали к ебеням скамейку и зажили тихо и мирно. Вопрос: кто, блядь, во всём этом виноват?
    basilisk
    Во-первых – мусора не выполняют свою работу, за которую зарплату получают.
    Во-вторых – скамеек недостаточно. Для выпивающих нужно поставить другую лавочку в дальнем углу.

    Edited at 2017-01-17 13:01 (UTC)
    dipoper
    Одувану следует в мае (когда снега не будет - для лучшего сравнения) наведаться в парк "Ручеек" в Новой Москве недалеко от Аэропорта Внуково.

    Чтобы наконец узреть, что и в российских деревнях есть парки мирового уровня!
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