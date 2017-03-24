Район Штрихкод, Осло. Хотели бы тут жить и работать?

чот тесновато. zavod007 у меня район получше.



хотя и погрязнее, хе-хе.)



Edited at 2017-03-24 17:13 (UTC) Ответить



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Re: dragon_dances В районе духовностью воняет что ли? Ответить

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pivovaroffs 1. Рядом с железной дорогой

2. Окна в окна

3. Узкие балконы с остатками грязного снега. Которые конечно же нельзя стеклить.

Нет, не хотел бы. Ответить

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dragon_dances Если дом напротив заселён красивыми девушками, которые не закрывают окна шторами-жалюзи - то конечно неплохо в таком районе пожить. Экономия на телевизоре-интернете опять же. Ответить

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latynanin Ну так се. Чисто, нет автобыдла. На этом плюсы и заканчиваются. У меня получше будет. Ответить



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supmaxgreat Проблема Норвегии - скучность и предсказуемость. Надо это как-то исправить. Ответить

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dom3d Не хотел бы.

Нам и в Киеве неплохо. Ответить

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zavod007 еще б не стреляли и вабщще Ответить

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basilisk Единая концепция застройки - само по себе хорошо.



PS: За такие деньги можно и получше найти жильё...



Edited at 2017-03-24 17:22 (UTC) Ответить



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yckazantip "Единая концепция застройки"? Это в каком месте?

Ощущение, что все дизайнеры экспериментировали с психотропными средствами, но все с раными Ответить



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kostya61 когда про Ростов будет пост?

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olen12 Варламов там ничего плохого не нашел, поэтому и не делает пост. Ответить



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Андрей Загюба И почему при наличии таки шикарных велодорожек и правильных сделанных крыш появляется Андерс Беринг Брейвик?

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1 Это хороший вопрос. Я вот всю жизнь голову ломаю, почему из милого Питера постоянно какие-то, сука, мутанты выползают на просторы нашей страны. Ответить



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mersa_matruh Многие вещи выглядят здорово, да. Хотел бы я здесь работать? Мне почему-то куда более принципиально ЧЕМ я буду заниматься, а не ГДЕ именно. Ответить



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z0w Бездуховные твари! Ответить

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kanzlerkandidat тебя туалеты там мыть возьмут, не переживай. Ответить



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sir_tc Илья,

Вот Вы знаток и любитель архитектуры, объясните мне пожалуйста в чем тайный смысл:

- домов-колодцев?

- и принципа строительства окна-в-окна?



На мой взгляд, это какое то убожество ... в смысле не данный комплекс, а именно дома-колодцы и окнавокна, которого полно например в СПб ... но может я чего то не догоняю :/



Edited at 2017-03-24 17:36 (UTC) Ответить

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levtsn Места мало.

Питер хуня. Вот в токио, это действительно окно в окно, метр расстояние.



Edited at 2017-03-24 17:56 (UTC) Ответить

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dimas_ucha В Норвегии в принципе неохота жить никому.

Не слышал чтоб биллионеры из партии и непартии там виллы покупали.

Ни мегаполиса нет никакого животрепещущего, ни моря теплого с пальмами, ни истории.

Что там мучиться?

















Edited at 2017-03-24 17:53 (UTC) Ответить

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il_jeep маленький лайфхак - в скандинавии нет дорогой недвиги потому что как только у скандинава появляются бабки на дорогую недвигу он покупает её на средиземноморье Ответить



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oppad1 прежде чем отвечать, хотели ли бы так как в Швеции, рекомендую к просмотру фильмы Роя Андерссона

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1 Чтобы хотеть жить как в Швеции, достаточно пожить в России. Без всякого Андерсона приоритеты в голове выстроятся. Ответить



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2kerdy как может такое не нравится. Только что живут все скученно, а без верхних этажей дома похожи на муравейники. Ответить



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glortz Соседство с ж/д неприятно.



С точки зрения архитектурных решений, очень нравится переменная этажность, террасы и эксплуатируемая кровля.



Да и вообще по постам Ильи Осло выглядит офигенным городом. При этом Тема отзывался о нем очень нелестно. Вот и кому из вас верить? Ответить

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levtsn Жд в европе не такие как у нас. По тише ходят. Ответить

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beaver77 норвежская "Северная долина" Ответить



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Vlad VsyaRusi "Северная долина" более однообразна. Тут ближе к застройке у Девяткино.

Правда масштабы смешные. 10.000 мест всего лишь. Ответить



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hoolycoope Сейчас будут комментарии людей, которые найдет миллион изъянов и все засрут. И у них, конечно, лучше.

Потом со спокойной душой встанут и пойдут на кухню размером в 3 кв метра своего дома 1950 года постройки. Посмотрят во двор, где припаркованы машины и между ними детская площадка с орущими алкобомжами.

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1 Пля, сэр, какого хрена вы делали у меня дома? В моё отсутствие там только кот. Неужели мой кот... и вы? Эх, если кот пошел по рукам - это уже не кот. А с вами, сэр, у нас будет отдельный разговор. Ответить

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benefattore В Норвегии хотел бы, но не в этом комплексе. Ответить



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levtsn Так это Норвегия, там те...не здесь. Ответить



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kindzadzaa Хотел бы тут жить, и не работать Ответить



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grfand Жуть какая. Как Томилино из недавнего поста. Ответить



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Будущее добрый доктор Вот она россия будущего...лет так через 600 или 700. Ответить



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zenj Не хотел бы. Все холодное, геометрическое, неживое... И ни одной парковки не вижу.



Категорически нет. Ответить



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turyry Не люблю скандинавский стиль. Южная Европа гораздо душевнее и милее, и их бедность и раздолбайство гораздо ближе, чем вот это вот все. Ответить



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petit_brie А я люблю. Хотя мне тоже нравится Южная Европа.

Но, видимо, их бедность и раздолбайство в наших широтах превращается в разруху и грязь. Поэтому для России итальянскому раздолбайству я предпочитаю швейцарскую чопорность и скандинавский порядок.



Edited at 2017-03-24 21:18 (UTC) Ответить



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pavel_register Выходцы из Африки оценят. Ответить



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il_jeep однажды станет как в ЮАР, где они просто пришли в дорогие офисники и сказали "мы будем здесь жить" а лифтовая шахта это соответственно туалет. Ответить



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bordyrikamen Сегодня объявили что жители хрущевок из Филевского парка поедут в Солнцево! Вот это улучшение жизненных условий по собянински. Ответить

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