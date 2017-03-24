Район Штрихкод, Осло. Хотели бы тут жить и работать?
Barcode, или Штрихкод – это деловой квартал в центре Осло, в районе Бьорвика. Район зажат между Центральным вокзалом и железнодорожными путями с одной стороны и заливом Осло – с другой.
Штрихкод стал частью проекта Фьорд-Сити, задачей которого было обновление кварталов прибрежной зоны в центре столицы. Его реализация началась ещё в 80-х (с квартала Акер Бригге) и продолжается до сих пор.
В рамках Фьорд-Сити многие известные учреждения в Осло были вынуждены переехать. Например, был перемещён порт, общественная библиотека, музей Мунка и Музей драккаров. Даже трассу E18 пришлось перенаправить в тоннель Бьорвика. Но зато в итоге жители Осло вместо припортовой промзоны получили современный симпатичный район. Главный транспорт в этой части города – это трамвай. Как я уже рассказывал, вдоль квартала Штрихкод сейчас достраивают новую выделенную трамвайную линию.
Концепция "штрихкода" подразумевает высокую и плотную застройку, при этом здания в комплексе гармонично смотрятся со стороны фьорда. Она была представлена в 2003 году голландским бюро MVRDV в сотрудничестве с норвежскими A-lab и DARK Arkitekter.
Изначально это был не готовый проект, а набор принципов, по которым строился квартал: перепады высот, различие форм и цветов, неожиданное вкрапление зданий, которые контрастировали бы с остальными.
Строительство Штрихкода началось в 2005-м и было завершено в 2016 году. Застройкой квартала занималась компания OSU, которая была создана тремя организациями. Среди них одна частная фирма, а также аналоги наших Росимущества и РЖД.
Сейчас в квартале Штрихкод расположены офисы PwC, Deloitte и DNB, магазины, кафе, гостиница и художественная галерея. В общей сложности деловой квартал предоставляет 10 000 рабочих мест. Кроме того, в зданиях квартала есть 397 квартир. Почти треть всей полезной площади застройки (80 000 из 280 000 кв. метров) находится под землёй.
"С изнанки" к кварталу ведёт массивный переход над железной дорогой.
Тут видно, что в бывшей портовой зоне, примыкающей к заливу, тоже идёт строительство нескольких новых объектов.
В общей сложности квартал состоит из 12 зданий высотой до 33 этажей. Самое высокое строилось так, чтобы его крыша достигала отметки 100 м над уровнем моря. Остальные здания пониже.
Почти все здания длинные и узкие (например, офис DnB – 105 метров в длину и 21 метр в ширину), поэтому при взгляде сверху они как раз и напоминают штрихкод. Между домами оставили незастроенное пространство шириной не менее 12 метров.
Район в целом принято хвалить, особенно за то, что благодаря Штрихкоду у Осло появился новый деловой квартал без ущерба для уже существующих зелёных и общественных зон. При этом звучала и критика: многие считали, что Штрихкод станет барьером между заливом и той частью Осло, что за железной дорогой. Особенно людей смущала непривычная для города высотная архитектура.
Больше 70% жителей Осло высказывались против создания квартала (правда, это был не референдум, а просто опрос в самой популярной газете), но его всё равно построили. В принципе, так и получилось: квартал действительно закрыл вид с залива на более старые районы Осло, и "скайлайн" города (ну окей, пусть будет "силуэт") полностью изменился. Но многим в итоге понравилось.
За несколько лет квартал стал одним из символов современного Осло.
Норвежцы старались по максимуму использовать пространство для создания общественных зон.
Поэтому крыши домов в Штрихкоде доступны для всех жильцов.
Тут видно, что в доме есть внутренние дворики-колодцы.
У обитателей квартир на верхних этажах есть небольшие участки, куда можно поставить стол, гриль или сделать садик.
Общественная зона. Тут, видимо, одновременно курилка и что-то типа огорода.
Детская площадка
В нише в здании организовали какой-то открытый вестибюль.
Балконы у всех служат в качестве веранды.
Обратите внимание, что балконы все открыты, несмотря на не самый приятный климат Осло.
Между зданиями сделаны общественные пространства, каждое уникально. Какие-то из них проходные, особенно если туда выходят веранды кафе.
Другие, где жилые дома, более приватные и тихие.
Могло показаться, что это велопарковка, но нет, это современная скульптура. Которая заодно играет роль столбиков, ограничивающих движение машин.
Но не переживайте, дорогие автомобилисты, для вас тоже проезд есть.
Ещё одна инсталляция
Какие-то необычные лавочки
Где-то стройка ещё не закончена.
Велопарковка у магазина. Кстати, магазин работает с утра и до позднего вечера (что, в общем-то, редкость для Скандинавии).
У офиса банка тоже есть велопарковка.
Если бы это была Дания, можно было бы сравнить с "Лего" )
Другой фасад
Клумбы интересные сделали.
А лавочки снова немного странные.
Несмотря на прохладную погоду, столики на улице стоят.
Благоустройство
Для тротуаров и площадей используются разные типа мощения. Качество, конечно, шикарное.
Навигация
Вход в подъезд
На почтовом ящике подписаны имена жильцов, а не номера квартир.
В коридорах жилого дома все двери одинаковые. Такого разнообразия, как у нас, не встретишь.
Везде ковролин, похоже на коридор простенькой гостиницы.
Так выглядит балкон.
Даже на балконе есть желоб, по которому вода стекает в водосточную трубу и сразу уходит в канализацию. Прохожим ничего на голову не капает.
Все квартиры сдаются с отделкой и ремонтом, но очень простеньким.
Комнаты довольно маленькие.
Кухня самая простая.
Вот такой район. Хотели бы тут жить?
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чот тесновато.
хотя и погрязнее, хе-хе.)
Edited at 2017-03-24 17:13 (UTC)
Re:
2. Окна в окна
3. Узкие балконы с остатками грязного снега. Которые конечно же нельзя стеклить.
Нет, не хотел бы.
Нам и в Киеве неплохо.
PS: За такие деньги можно и получше найти жильё...
Edited at 2017-03-24 17:22 (UTC)
Ощущение, что все дизайнеры экспериментировали с психотропными средствами, но все с раными
Илья,
Вот Вы знаток и любитель архитектуры, объясните мне пожалуйста в чем тайный смысл:
- домов-колодцев?
- и принципа строительства окна-в-окна?
На мой взгляд, это какое то убожество ... в смысле не данный комплекс, а именно дома-колодцы и окнавокна, которого полно например в СПб ... но может я чего то не догоняю :/
Edited at 2017-03-24 17:36 (UTC)
Места мало.
Питер хуня. Вот в токио, это действительно окно в окно, метр расстояние.
Edited at 2017-03-24 17:56 (UTC)
Не слышал чтоб биллионеры из партии и непартии там виллы покупали.
Ни мегаполиса нет никакого животрепещущего, ни моря теплого с пальмами, ни истории.
Что там мучиться?
Edited at 2017-03-24 17:53 (UTC)
С точки зрения архитектурных решений, очень нравится переменная этажность, террасы и эксплуатируемая кровля.
Да и вообще по постам Ильи Осло выглядит офигенным городом. При этом Тема отзывался о нем очень нелестно. Вот и кому из вас верить?
Жд в европе не такие как у нас. По тише ходят.
Правда масштабы смешные. 10.000 мест всего лишь.
Потом со спокойной душой встанут и пойдут на кухню размером в 3 кв метра своего дома 1950 года постройки. Посмотрят во двор, где припаркованы машины и между ними детская площадка с орущими алкобомжами.
Так это Норвегия, там те...не здесь.
Будущее
Категорически нет.
Но, видимо, их бедность и раздолбайство в наших широтах превращается в разруху и грязь. Поэтому для России итальянскому раздолбайству я предпочитаю швейцарскую чопорность и скандинавский порядок.
Edited at 2017-03-24 21:18 (UTC)