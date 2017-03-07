Новые районы Осло: хотели бы так жить?

У нас тут в Москве Собянин решил снести не только пятиэтажки, но и девятиэтажки! Сносить, говорят, будут целыми кварталами. А что построят на месте снесенного? Уверен, что-то хорошее! Например, как в Норвегии.Давайте вернемся в Осло — один из самых быстрорастущих городов в Европе. Здесь по всему городу возводятся новые жилые кварталы. Скоро такое будет и в Москве. Шутка… Очень сомневаюсь, что в Москве не месте пятиэтажек сделают что-то толковое. Так что нам остается только мечтать и смотреть на Осло!01. Начнем с нового района прямо в центре города! Это жилой комплекс Sørenga. Он построен на мысе и с трех сторон окружен водой. К северу от него расположен Национальный оперный театр, а в югу — большой парк Экеберг (его видно на фото). Раньше на этом месте находился контейнерный терминал.02. Район Sørenga — исключительно жилой. В нем 8 домов на 746 квартир. Дома проектировали 4 архитектурных бюро. Им пришлось согласовывать свои проекты друг с другом, чтобы в итоге район получился в едином стиле. Некоторые критики жалуются, что получилось слишком однообразно, но проектировщики говорят, что они так и хотели. Как видно, все дома малой и средней этажности.03. У каждого дома есть свой двор.04. Этот дом на 110 квартир спроектировало бюро MAD arkitekter. Благодаря тому, что у жилого блока скошенные стороны, внутреннее пространство не кажется изолированным и в квартиры попадает достаточно дневного света. Жильцам верхних этажей повезло -- у всех большие террасы.05. В квартирах с видом на фьорд квадратный метр стоит примерно 100 тысяч норвежских крон, или 700 тысяч рублей.06. Некоторые дома вплотную прилегают к каналам. На уровне подвалов у них есть плавучие доки и помещения для хранения байдарок. Некоторые используют выход к воде, чтобы ловить тут рыбу.07. Обратите внимание на большие открытые балконы. Вообще, норвежцы любят балконы и никогда их не стеклят. На переднем плане мусорные баки, точнее приемники мусора подземного хранилища.08. Территория района разделена широкими каналами.09. Между домами общественные пространства10. В жилом комплексе есть гараж примерно на 300 автомобилей и парковочные места, которые продаются вместе с квартирами. На них оборудованы станции зарядки электромобилей. Для тех, у кого нет личного автомобиля, тут работает пункт проката автомобилей Bilkollektivet. Через их сайт можно арендовать себе машину на срок от нескольких минут до трех месяцев. Опять же, смотрите на балконы )11.12. Тут работают два детских сада. Они частные, но по договоренности с городом все равно принимают детей на общих условиях. Для детей постарше работает школа.13.14. На центральной улице расположена широкая прогулочная зеленая зона, которую называют Центральным парком. Благодаря ей вид на море открывается даже с дальнего конца района. Кроме этого зеленые зоны обустроены во внутренних дворах и даже на крышах домов.15. Двор16. В районе есть много кафе, ресторанов и магазинов.17. Набережные в районе имеют в ширину 10-20 метров. С западной набережной по временному мосту можно быстро дойти до здания Оперного театра, а оттуда — до железнодорожного вокзала Осла. А еще есть свой пляж. Вот он:18. Летом на берегу выставляют лежаки, разворачивают уличные кафе и устанавливают трамплины для прыжков в воду. А вообще пляж открыт круглый год, если, конечно, кто-то из жителей Осло захочет купаться зимой.19. Есть еще один бассейн поменьше, в котором могут купаться дети. Но сейчас прохладно )20. Перенесемся чуть западнее — в район Tjuvholmen. Он тоже расположен на полуострове (если быть точным, на трех маленьких и соединенных друг с другом островках). Раньше тут была верфь, а в 80-х годах ее начали сдавать под офисы и склады. В 2005 году территория перешла в частные руки, и ее начали застраивать жилыми домами. Территория Tjuvholmen обошлась ее нынешним владельцам в 886 млн норвежских крон (6,2 млрд рублей).21. Это самая дорогая недвижимость в Осло. Вот макет домов.22. Строительство района полностью закончили в 2014.23. Культурные пространства, расположенные в районе Tjuvholmen, — одни из лучших в городе. Тут есть небольшой концертный зал, 7 художественных галерей и небольшой парк скульптур. Тут же расположен известный музей современного искусства Аструпа Фернли, спроектированный итальянским архитектором Ренцо Пьяно.24. И конечно, тут отличные виды из квартир25. В центре кадра — отель под названием «Вор». Это был первый отель с прямым доступом к фьорду.26. Над одним из островов района возвышается 54-метровая смотровая башня. С нее видно залив, город и близлежащие холмы. Забраться на нее можно только летом с помощью стеклянного лифта. Подъем стоит 20 крон, или 140 рублей.27. Этот дом построило бюро LOF arkitekter AS. На двух нижних этажах расположены магазины и детский сад, а на остальных — квартиры. На крыше обустроена терраса.28. В районе Tjuvholmen находятся 15 ресторанов и кафе на любой вкус. Есть несколько кофеен, итальянский, испанский и японский ресторан, пекарни, бургерные, бары и ресторан морепродуктов.29. Здание, построенное по проекту архитектурного бюро Нильса Торпа.31. Дом, построенный по проекту Jensen & Skodvin arkitekter.32.33. Вход в подъезд34. У всех здешних домов большие окна и открытые балконы. Это условие было заложено в общую концепцию района.35.36. Улицы тут в основном пешеходные. На въезде в район построена подводная парковка на 800 машин.37. Этот дом строило бюро SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS.38. На первом этаже у него фитнес-центр, спа и магазины, а остальные этажи отданы под квартиры.38. Вход и оконные проемы оформлены металлическими перфорированными панелями.39. Благоустройство. Несмотря на то, что в Осло зимой довольно холодно, на улице много вечнозеленых растений.40. А это детский сад на первом этаже дома.41. Детали.42. Еще один свежеотстроенный район в Осло — Kværnerbyen. В отличие от предыдущих двух районов, он находится не на берегу залива, а в паре километров от него. Этот район считается одним из ключевых для жилищного строительства в Осло.43. Раньше на этом месте располагалась мельница, а потом тут было производство гидравлических турбин. Это был промышленный район, в котором работали около 1 300 человек. Позже производство перенесли, а территорию решили преобразовать в жилой район. Продажа квартир в первых отстроенных домах началась в 2006 году. Несмотря на такое радикальное изменение, девелоперы решили сохранить историю этого места. Так что гуляя по району, можно наткнуться на детали, которое напоминают о его промышленном прошлом. Например, культурный центр расположился в бывшей котельной, а жилые дома носят названия разных промышленных деталей и инструментов.44. Район вмещает в себя больше 1 500 квартир, детский сад, офисы, рестораны и магазины. Он до сих пор продолжает строиться.45. Через район протекает небольшая река. Вообще она текла мимо, но девелоперы решили изменить ее русло, чтобы у жителей был доступ к воде. Летом в ней можно плавать, а зимой — кататься на коньках. Дворы пешеходные. У квартир на первых этажах есть выход во вдор и небольшой участнок.46. В районе стараются проводить как можно больше культурных мероприятий. Тут даже есть свой местный оркестр, который иногда дает концерты для соседей. Зимой тут устраивают соревнования для детей по прыжкам с трамплина, а летом жарят барбекю. И еще никто не стеклит балконы )47. Квартиры в этом районе стоят от 3,85 до 8,15 млн норвежских крон. В рублях это примерно от 27 до 57 млн. Можно оформить ипотеку под 2%.48. Рядом с районом Kværnerbyen есть парк для прогулок, да и в нем самом есть много мест для отдыха.Отсюда можно за 10 минут пешком добраться до центра города. Если не любите ходить пешком, то можно ездить на автобусе или на личном транспорте. Парковочное место для автомобиля нужно приобретать вместе с квартирой.52. И последний район на сегодня — Rolfsbukta. Он находится не в Осло, а намного южнее, в городке Форнебу.53. Жилой комплекс Rolfsbukta расположен на берегу моря рядом с популярным пляжем Rolfstangen.54.55. Многие приходят сюда плавать на каяках и рыбачить. Еще рядом с ним есть большой парк, в котором можно кататься на велосипедах, заниматься спортом или йогой.56. Весь комплекс был достроен в 2015 году. Он включает в себя 19 зданий. Между домами вырыт канал, вокруг него — большая прогулочная зона с видом на фьорд.57.58. Дома архитекторы решили сделать светлыми и нейтральными. Отделка в квартирах такая же: белые стены и дубовые полы. У всех квартир есть большие балконы.59. В районе есть подземный гараж, поэтому на улицах машин практически не видно.60. В районе есть ресторан и кондитерская, неподалеку недавно открылся торговый центр, банк, больница и общественный центр со школой и детским садом.61. Канал62. Квартиры в этом районе стоят от 5,5 до 10,5 млн норвежских крон. Это примерно от 38,5 до 73,5 млн рублей.63. Вход в подъезд64.65.66. До Осло отсюда довольно быстро можно доехать на автобусе, велосипеде или личном автомобиле. Еще есть вариант прокатиться на пароме, поездка в таком случае займет 12 минут.Друзья, сразу хочу сказать, не надо сравнивать цены в Норвегии, где средняя зарплата 3500 евро, и в вашей деревне. Понятно, что недвижимость в Осло будет дорогой. Сравнивать надо доступность такой недвижимости для местных жителей.