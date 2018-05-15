Мурманск: проклятый город

zihuatanexo Однако.....Интересно, как в Мурманске со статистикой самоубийств?? Ответить

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Прекрасным людям — прекрасный город! Marat Dyatko Прекрасным людям — прекрасный город! Ответить

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oizooizooizo Ха-ха, я здесь живу.jpg



Edited at 2018-05-15 10:19 (UTC) Ответить



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comrade_lukich Это еще при обаме всё пошло! Ответить

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Nick Sidorov Да тут не один Мурманск, тут вся Россия проклята Ответить

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В неудачное время приехал Валентин Стекольников То война, то евреи, то погода

Коммунизм построить не дают.

А теперь ещё геи - вот уроды! -

Коммунизм построить не дают.



(с) Вадим Дубовский, "Катюша" Ответить



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Здесь занято, пишите дальше zayma_fokus Тут я должен написать какую-то умную мысль, что-то на тему, что по всей России такая жопа. Но вы и так живете в этой стране и не хуже меня знает какой пздц в стране твориться.



Edited at 2018-05-15 10:30 (UTC) Ответить

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Re: Здесь занято, пишите дальше sakurovskiy Казаков то не боишься? Ответить

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probegavshij Кинотеатр "Родина" похоже брат близнец кинотеатра "Родина" на Семёновской.



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ave_imperator стандартный проект раннехрущевский. Ответить

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dekhannn "...немытая Россия, страна рабов, страна господ"(М.Ю.Лермонтов). и с тех пор ничего не поменялось.



Edited at 2018-05-15 11:25 (UTC) Ответить

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sakurovskiy Вот построят скоростную дорогу, высадят десант из КАЗАКОВ и сразу всё наладится! Ответить

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lenka_autumn



Edited at 2018-05-15 10:55 (UTC) ага Ответить



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kindzadzaa Ничего себе, как живут белые русские люди Ответить

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jmyshanya больше, больше ада! Ответить



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Чтить традиции zayma_fokus Есть в мире три неизменные вещи - это коменты у Варламова про солдат НАТО, про казаков с нагайками и про Сталина. Так со всей ответственность заявляю, при Сталине такого не было. Ответить

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Re: Чтить традиции Vadim Shuplov Казаки с нагайками только появились, а впечатление, что они были всегда... Ответить

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Песец прибежал Валентин Стекольников Это же северный город, вот северная лисичка туда и пришла =) Ответить



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bordyrikamen Дешевый хайп. По горкам нерастаявшего снега видно что генеральная уборка не проводилась, весь этот мусор накопился под снегом и вытаял, скоро уберут. Ну да в Мурманске лето приходит с запозданием. Ответить

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oizooizooizo Какая генеральная уборка, ты упоротый, что ли? Ответить

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Vas Vasilievich Солдаты НАТО добрались до Мурманска) Ответить



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sokolov_art Илья а отзывы с мест где?! Давай уж! Ответить

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