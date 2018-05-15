Мурманск: проклятый город
Мурманск – моё самое большое разочарование последнего времени. Не сказать, что это самый жуткий город России – видели мы города и похуже – но, видимо, у меня были завышенные ожидания. Примерно так же вышло с Петропавловском-Камчатским. Ты представлял себе удивительную природу, море, Русский Север, свежих крабов на каждом шагу, туристов, которые гоняются за остатками северного сияния, весёлых рыбаков в барах. Богатый провинциальный центр с интересной архитектурой и комфортной городской средой. Но реальность оказалась куда суровее. Мурманск я застал грязным и серым. Чайки, гниющие отходы, разбитые и брошенные машины во дворах. Отсутствие тротуаров и сколько-нибудь комфортных мест для прогулок. Мурманск больше напоминает не Город-Герой, а город-депрессию, декорации к фильмам Балабанова. И всё время мучает вопрос, как же там люди выживают. А они не выживают. Они вымирают и сваливают поскорее.
Мурманск – один из вымирающих городов России наряду с Петропавловском-Камчатским, Северодвинском, Норильском и Рыбинском. За десятилетие с 2006-го по 2016-й год Мурманск потерял почти 20 000 жителей (6,05% населения). За последние 2 года – ещё 5 тысяч. В результате численность населения опустилась ниже 300 тысяч (сейчас – 295 тыс. человек).
Всего с 1991 года (473 тыс. жителей) город потерял 177 626 человек, или 37,5% населения. Вы только представьте себе эти цифры! Настоящее бедствие.
То же касается и всей Мурманской области. В 1990-м году здесь жило 1 191 468 человек, сейчас осталось 753 557. Почти 438 тысяч человек – полтора нынешних Мурманска – просто исчезли.
Самое хреновое, что нет никаких причин для вымирания! Богатейший в плане ресурсов регион! Туризм, близость Европы. Но, видимо, на Мурманск наложено какое-то проклятье. Как в той песне: "Крокодил не ловится, не растёт кокос. Плачут, богу молятся, не жалея слёз".
Вы думаете, в Мурманске есть рыба? А-ха-ха-ха, нет!
Рыболовство целенаправленно убивают. Наши корабли давно работают на Норвегию, которая создала лучшие условия. Мурманский порт вместо рыбы теперь открытым способом перегружает уголь, и весь город накрывает чёрная пыль.
Жизнь небольших компаний, которые специализируются на прибрежном рыболовстве, в последние годы постоянно осложняется. Например, в начале нулевых российские пограничники не выпускали своих же рыбаков за пределы 12-мильной прибрежной зоны, хотя большая часть рыбы обитает в 50-мильной зоне. Как сейчас с этим обстоят дела, я не знаю, но вряд ли что-то изменилось.
Отсутствует прибрежная инфраструктура вроде рыбоперерабатывающих заводов и судоремонтных мастерских. Квоты на вылов рыбы невелики. Правила вылова постоянно ужесточаются, за браконьерство (даже невольное, когда в сети попалась пара рыбин запрещённой к вылову породы) периодически не просто штрафуют, а сажают в колонию строгого режима. Есть реальные случаи, когда даже дайверов, поймавших краба для личных нужд, преследовали за браконьерство. В то время как в Норвегии любой турист может спокойно поехать на крабовое сафари. А крабов столько, что они уже стали представлять угрозу для других морских обитателей.
Многие суда приписаны к Мурманску, но при этом не заходят в порт, потому что построены за границей. Если бы они пришвартовались в России, владельцам пришлось бы заплатить гигантские таможенные пошлины. Конечно, никто этого делать не будет. Налогами облагаются не только корабли зарубежной постройки, но даже иностранные запчасти. Поэтому траулеры спокойно заходят в порт норвежского Киркенеса и получают необходимое обслуживание, а Россию игнорируют.
Вы только вдумайтесь: наши чиновники открыто помогают Норвегии, выдавливая туда своими бесконечными запретами весь бизнес и рыбаков.
В Норвегии суда разгружаются в несколько раз быстрее, а стоит это дешевле, не говоря уже об отсутствии проблем со всякими инспекциями и контролирующими органами. В этих условиях российским (по документам) судам нет никакого смысла заходить в "родной" порт. Как подсчитала "Новая газета", экономика Мурманской области теряет на "незаходных" судах до 5 млрд рублей в год.
В декабре 2017-го мэр Мурманска Дмитрий Филиппов жаловался, что за последние 5 лет поставки рыбы в город сократились в три раза. Основной поток рыбы идёт в Норвегию и страны Евросоюза.
В итоге рыба в столице рыбного региона стоит как в Москве, Питере или, скажем, в Воронеже. Не говоря уже о том, что она в 3 раза дороже куриного мяса, которое почти всё привозное.
Достаточно хреново? Это ещё не всё.
В 2014 году Мурманский рыбокомбинат остановил работу после того, как из-за санкций власти запретили импортировать рыбу из Норвегии. Дело в том, что комбинат мог перерабатывать только живую рыбу с наливных промысловых судов. Как отмечало ТАСС, соответствующей технологией обладают только норвежские рыбопромысловые компании, которые обеспечивали предприятие сырьём.
Предприятие даже подавало иск к правительству РФ о частичной отмене санкций, но Верховный суд отказался его удовлетворить. Гендиректор комбината Михаил Зуб (тот самый, что в декабре 2017-го проник на пресс-конференцию Путина) тогда заявил, что рыбопереработка предприятию больше не интересна.
Вот и всё.
Сам город при этом утопает в мусоре. Коммунальное хозяйство развалено, городской транспорт развален, народ бежит.
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Сами мурманчане давно смирились с бедствием. Более того, они активно его защищают. Мол, повсюду же так! Нет, такой жопы даже в России нет нигде... Ну, наверное, только в Махачкале я подобное видел и в Омске – и то три года назад, во время мусорного кризиса.
Мурманчане писали, что я специально приехал в гетто и специально наснимал самые адские районы с алкашами. Ок, давайте посмотрим на нормальные районы. Вот дом, в котором живёт губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Прямо под окнами губернатора – свалка.
Люди на газонах складывают отходы и паркуются. Судя по всему, мусор не вывозят.
Двор губернатора
Свалка мусора запрещена. Ага...
Многие здания даже в центре города в плохом состоянии. Краска облупилась. Из хорошего – по всему городу меняют крыши.
Бывший кинотеатр "Родина" стоит заброшенным, обнесён забором. Наверное, когда-нибудь его отремонтируют.
Привокзальная площадь в лучших традициях 90-х. Грязь, ломбарды, попрошайки.
Здание вокзала неплохое
Прямо около вокзала дворник вылавливает мусор в луже грязи.
По рельефу Мурманск напоминает Владивосток. Тут тоже на сопках раскинулись червяки типовых советских панелек.
Давайте посмотрим, как там обстоят дела. По сопкам идут лабиринты лестниц. Лестницы старые, но здесь даже был обнаружен дворник.
Правда, если посмотреть за парапет, то будет видно, что народ любит тут прибухнуть и выкинуть бутылочку за борт. Перед тем как писать, что люди – свиньи, вернитесь к предыдущей фотографии и посчитайте количество урн. Их просто нет. Конечно, глупо требовать от людей соблюдать порядок, если ты убрал все урны. Я никоим образом не оправдываю тех, кто мусорит. Сам бы я никогда не выкинул бутылку в траву. Но люди разные. И если городские власти не могут создать условия для поддержания порядка, то не будет никакого порядка.
Склоны засраны мусором тоже. Кроме обычного бытового, тут можно встретить покрышки и даже старую мебель. Люди просто скидывают с сопок всё, что им не нужно. Пиздец...
Пешком тут ходить довольно сложно: тротуары обрываются в самый неожиданный момент.
Казалось бы, тут должны быть хорошие районы, дорогая недвижимость – виды ведь, рельеф, близость к центру. Но нет. Тут обычный засранный спальник. Народ паркуется на тротуарах и гадит под себя.
Вид
Самый центр города! Пересечение Папанина и проспекта Ленина. Это коммуналки. Когда я поднялся по лестнице, я просто охренел... Такое впечатление, что ты провалился на машине времени в 91-й год...
За фасадами начинается мурманский ад. Нет дорог, а мусор народ просто выкидывает из окон!
Да, это стандартная для многих мурманчан практика. Собрать свои помои в пакетик и зашвырнуть подальше из окна.
Интересный ландшафтный дизайн прямо около входа в подъезд. Что, это я тоже специально искал? Это центр города!
"Осторожнее, тут может и бутылкой по голове прилететь!" – советуют мне ребята в подъезде.
Детская площадка
Настоящее бедствие, которого не замечают местные. Город-Герой в 2018 году выглядит вот так:
И так:
Подъезды
Богатейший регион, но живут люди как в беднейших странах Африки.
Конечно, есть дворы почище. Есть дворы, где даже мусора нет и люди не гадят под себя. Но если взять общую картину (а я объехал весь город, побывав во всех основных районах) – это жопа.
По мнению мурманчан, это хорошая городская среда. Нет мусора – уже хорошо.
Ещё один двор в центре. Контейнерная площадка грязная, баки открыты.
Под окнами опять гадюшник, потому что люди опять ходят прямо под себя.
Это самый старый район города. Тут народ до сих пор живёт в гнилых деревяшках, хотя их обещали расселить ещё к 2016 году.
Деревяшки расселяют, но медленно. Жильё для переселенцев я покажу в следующем посте.
В Финляндии подобные дома находятся в хорошем состоянии и считаются комфортным жильём. У нас всё запущено, и, конечно, ничего не остаётся, кроме как снести их.
Во дворах – без сюрпризов.
Нет дорог, всё завалено отходами.
Неужели вы хотите сказать, что это нормального? Неужели вы будете оправдывать такое состояние города тем, что в Париже тоже где-то насрано? Как можно с таким смириться?
Я не понимаю, как на полном серьёзе можно защищать это. Это же кошмар, это катастрофа, надо кричать о том, что происходит! Но если вы укажете мурманчанам на то, как они живут, они удивлённо ответят: "Да в любом городе можно такое найти!"
Старым домам меняют крыши.
"Свинья грязь найдёт!"
"Ты просто в неудачное время приехал!"
"Да в Москве всё то же самое! Такое в любом городе есть!"
"Просто субботника ещё не было!"
Детская площадка
Урна на детской площадке
Переедем на северную окраину.
Тут опять без сюрпризов. Тоже, видимо, субботника ещё не было. И никогда не будет.
Северная Африка
Прямо как в Париже или Лондоне, верно?
Вымирающий город
Центр
Тротуары давно не ремонтировали. Часто можно встретить еще советские деревянные лестницы
Мурманский троллейбус – самый северный в мире. Удивительно, но система, открытая в 1962 году, всё ещё работает. Сейчас действуют 5 маршрутов. Автобусных линий, правда, в 3 раза больше. Обратите внимание на листочки на стёклах.
Внутри всё в рекламе. Даже на кресла умудрились надеть рекламные накидки!
Не помню, чтобы где-то ещё транспорт умудрялись так засрать рекламой.
Понятно, что в центре города есть несколько улиц, которые чиновники привели в порядок. Вдруг Путин приедет! Не по помойкам же его водить.
Центральная площадь. Но не забывайте, что есть показуха, всякие памятники, здания администрации, а есть места, где реально живут люди. Показуха меня интересует меньше всего.
В Мурманске пошла мода расставлять таблички с планами эвакуации и другой ненужной информацией во всех парках, скверах и других людных местах. Такие таблички стоят у каждого входа. Зачем захламлять этим город? Кому вообще нужен план эвакуации из сквера? Торжество бюрократии.
Аналогичные стенды у других мест, например около символа города, памятника Защитникам Советского Заполярья.
Мурманская область – это одна большая база Северного флота ВМФ России. В регионе целая россыпь ЗАТО, которые являются военно-морскими базами и обеспечивают деятельность флота. Крупнейшие из них – Североморск (там находится штаб Северного флота) и Александровск. Кроме того, в области расположено несколько военных аэродромов, где базируются, например, дальние ракетоносцы Ту-22М.
Сам Мурманск носит звание Города-Героя. Правда, оно было присвоено ему только в 1985-м году.
35-метровый монумент в память Неизвестному солдату является одним из самых больших памятников России. В народе он получил прозвище "Алёша".
Вид на порт и горы угля
Здесь тоже без приятных сюрпризов.
Дорога к символу города
Я до сих пор не могу поверить в происходящее. Ну не бывает так, чтобы столица богатой на природные ресурсы области так выглядела. Чтобы Город-Герой был завален мусором. Чтобы красивейший Русский Север покидали люди. Может быть, Мурманск действительно кто-то проклял?
|Формирование комфортных городских трущоб
|Русский срач
|Кто виноват?
Россия:
Адлер: Очень плохой / Хороший
Алушта: Антиутопическая
Архангельск: Ужасный / Необъяснимо плохой / Необъяснимо хороший
Брянск: Плохой / Хороший
Владивосток: Плохой / Хороший
Владимир: Плохой / Хороший
Воронеж: Плохой / Снова плохой / Хороший
Геленджик: Плохой / Хороший
Грозный: Плохой / Хороший
Екатеринбург: Плохой / Хороший
Железноводск: Захваченный
Ижевск: Плохой / Хороший
Иркутск: Другой
Йошкар-Ола: Плохая / Хорошая
Казань: Плохая / Хорошая
Кёнигсберг: Плохой / Хороший
Корсаков: Богатый
Кострома: Плохая / Хорошая
Красноярск: Позорный / Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший / Жутковатый
Магас: Плохой / Хороший
Магнитогорск: Вонючий
Махачкала: Плохая / Хорошая
Михайловск: Современный
Нижний Новгород: Плохой / Хороший
Нижний Тагил: Плохой
Новороссийск:: Плохой / Хороший
Новосибирск: Безликий
Омск: Жуткий, часть 1 / Жуткий, часть 2 / Жуткий, часть 3 / Жуткий, часть 4 / Жуткий, часть 5 / Хороший
Оренбург: Плохой / Хороший
Пенза: Плохая / Хорошая
Петрозаводск:Плохой / Хороший
Псков: Плохой / Хороший / Очень хороший
Ростов: Плохой / Плохой (часть 2) / Хороший
Самара: Плохая / Странная / Хорошая
Саранск: Плохой / Хороший / Непонятный
Севастополь: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Сочи: Плохой / Хороший
Сургут: Плохой / Хороший
Сыктывкар: Очень Плохой / Плохой / Хороший
Тагил: Плохой / Хороший
Тверь: Плохая / Хорошая
Тула: Плохая / Хорошая / Плохая и хорошая
Тырныауз: Умирающий
Уфа: Плохая / Снова плохая / Хорошая / Саммитная / Серая
Хабаровск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Ханты-Мансийск: Плохой / Хороший
Челябинск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Плохой, часть 3 / Хороший
Черкесск: Плохой / Хороший
Южно-Сахалинск: Плохой / Хороший
Якутск: Плохой / Интересный
Ярославль: Очень плохой / Плохой / Хороший / Шинный
Мир:
Баку: Плохой / Хороший
Белград: Плохой / Хороший
Бухарест: Плохой / Хороший
Варшава: Плохая / Хорошая
Вильнюс: Плохой / Хороший
Детройт: Плохой / Хороший
Киев: Плохой / Хороший
Кишинев: Плохой / Хороший
Львов: Плохой / Хороший
Марсель: Жуткий / Почти хороший
Минск: Плохой / Хороший
Рим: Плохой / Хороший
Тбилиси: Плохой / Плохой (часть 2) / Жуткий / Хороший
Тирана: Плохая / Хорошая
Прекрасным людям — прекрасный город!
Edited at 2018-05-15 10:19 (UTC)
В неудачное время приехал
Коммунизм построить не дают.
А теперь ещё геи - вот уроды! -
Коммунизм построить не дают.
(с) Вадим Дубовский, "Катюша"
Здесь занято, пишите дальше
Edited at 2018-05-15 10:30 (UTC)
Re: Здесь занято, пишите дальше
Edited at 2018-05-15 11:25 (UTC)
Edited at 2018-05-15 10:55 (UTC)
Чтить традиции
Re: Чтить традиции
Песец прибежал
У меня, как и многих местных комментаторов вопрос только один - кто заказал варламову серию этих говёных предвзятых фоторепортажей?
Учитывая, что у нас в области несколько последних лет идёт серьёзное противостояние "областных" и "городских" властных групп - вопрос отнюдь не праздный...