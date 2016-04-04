Жуткий Омск
Приношу извинения мэру Уфы господину Ялалову. Уфа – не самый грязный город, это прекрасный город, в который я попал в неудачное время и увидел немного луж. Прошу простить меня за необъективные посты о вашем городе.
Приношу извинения главе республике Марий Эл Леониду Маркелову. В Йошкар-Оле не самые плохие в России дороги. Парочка ям – это что? Самые плохие дороги? Глупости. Уважаемый Леонид Игоревич, примите мои извинения, я был предвзят и необъективен.
Приношу извинения бывшему и.о. мэра Махачкалы Магомеду Сулейманову. Махачкала – не такой уж и грязный город, был неправ, простите!
Хочу извиниться перед всеми руководителями городов и областей, о которых я ранее писал критические репортажи (кроме Адлера, конечно), не так уж у вас и плохо! Поездка в Омск изменила мое отношение к российским городам. Теперь я знаю, почему люди раньше не понимали, чем я недоволен. Эти были люди из Омска.
В Омске действительно всё очень плохо. Начнем с главного... Кто виноват? Во главе Омска стоят совершенно некомпетентные и слабые люди, они не могут сделать для города вообще ничего хорошего. Всё, чего они касаются, превращается в говно.
Мэр Двораковский – это такая емкость с борщом. С ним совершенно бесполезно вести какие-то разговоры. Этот дедушка, пародийный «крепкий хозяйственник» из предвыборной листовки ЕдРа, спит и видит, чтобы его отправили на пенсию, где он спокойно бы пил водичку в Карловых Варах и нянчился с внуками. Все, кто с ним сталкивался, удивляются его некомпетентности и безразличию к судьбе города. Я встречался с ним один раз. Мы сидели в столовой мэрии. Двораковский ел борщ, я ему что-то рассказывал о том, как можно изменить Омск. На 15-й минуте я понял, что он меня не слушает, или слушает, но не понимает. Он доел борщ, посмотрел на меня пустыми глазами карпа, и мы расстались.
Губернатор Омской области Виктор Назаров по личному общению мне показался более адекватным, но совершенно безвольным. Его в город поставил Газпром, и фактически он обслуживает его интересы. Он не делает ничего, пока ему не скажет это сделать Газпром. Он лежит на спинке, расставив руки, и плывет по течению, чтобы не дай Бог его никто не заметил. Он не делает для области и города вообще ничего.
В рейтинге эффективности губернаторов, составленном Фондом развития гражданского общества, Виктор Назаров занимает третью позицию с конца. Эксперты считают, что такой провал обусловлен пассивностью губернатора, отвратительной работой регионального фонда капитального ремонта (за два года он отремонтировал всего 300 домов вместо запланированных 1500) и постоянными перестановками в областном правительстве. Кроме того, на репутации Назарова сильно сказалось уголовное дело о мошенничестве особо крупного размера в компании «Газпром межрегионгаз Омск» (он был ее гендиректором до 2012 года).
С рейтингами Дворакоского не лучше. По данным центра информационных коммуникаций «Рейтинг», мэр Омска занял 81-е место из 88 в списке глав городов России. Этот рейтинг был составлен по итогам 2015 года, в нем учитывались успехи мэров, уровень доверия к ним, социально-экономические показатели города и другая открытая статистика. И да, Двораковский, как и Назаров, проходит по уголовным делам. Мэр замешан в скандале с "Мостовиком".
Ситуация в Омске и Омской области напоминает проблемную семью, где мама проститутка, а папа – алкоголик. Есть еще служба опеки, в роли которой выступает Газпром. Дело в том, что одним из главных предприятий Омска является Нефтезавод, принадлежащий Газпрому. Многие годы Газпром забирал все налоги из города. Теперь национальное достояние делает городу подарки и пытается как-то помогать. Недавно улицу подарили пешеходную. Один из подарков – как раз губернатор Назаров.
Четыре года я внимательно слежу за Омском. Четыре года я вижу, как из города уезжает молодежь. Из нескольких десятков моих знакомых остались единицы, и те сидят на чемоданах. Москва, Питер, Екатеринбург – все равно куда, люди спасаются с тонущего корабля. Я вижу, как закрываются одни за одним кафе, рестораны, клубы и бары, так как в городе не осталось молодежи, которая раньше туда ходила.
В Омске ничего не меняется, точнее, меняется в худшую сторону. Я хожу по знакомым улицам и вижу, что они всё сильнее разваливаются. Дорога от аэропорта до отеля стала занимать больше времени, так как водителю приходится объезжать больше ям. Больше грязи, больше мусора, больше разрухи, тоски и безнадеги. Ни в одном городе России нет такого ужаса, как в Омске.
Один мой знакомый сравнил Омск с Детройтом. Сравнение мне показалось некорректным, так как Детройт умирал совершенно по другим причинам. Но потом я понял, что ведь про Омск тоже будут рассказывать в учебниках, как про Детройт. Настоящий умирающий город, гниющий заживо. Это отличает Омск от всех других городов России. Ты видишь живого мертвеца. Он еще двигается, что-то делает, но вопрос стоит только в том, сколько ему осталось. В городе уже произошли необратимые изменения. Плотный воздух безнадежности душит город.
01. Омск выглядит так. Город совершенно нищий, большую часть занимает частный сектор, дорог мало, а те, что есть, разбиты.
02. Это омский двор. Они завалены мусором, здесь уже давно не стоит вопрос, парковаться или нет на газонах, в омских дворах стерты границы между дорогами, газонами, парковками. Омск местами напоминает раскопки древнего города, где ученые гадают, что здесь было раньше. Жутко, что в таких условиях живут люди.
03. Совершенно нормальная ситуация в Омске. Без резиновых сапог на улицу стараются не выходить. Дворы либо утопают в грязи, либо затоплены. Это нормальная ситуация в городе, в котором развалено все. Конечно, когда омичи возвращаются домой и читают мои посты с критикой других городов, они очень удивляются, чего это мне не понравилось.
04. На многих тротуарах жители сооружают мостики, чтобы ходить.
05. Омск
06. И это Омск, хотя больше похоже на деревню.
07. На президентских выборах 2012 года в Омской области за Путина отдали свои голоса 55,55% человек.
08. На выборах в Госдуму 2011 года «Единая Россия» набрала в Омской области 39,6% голосов.
09. На досрочных выборах губернатора Омской области в 2015 году представитель «Единой России» Виктор Назаров набрал 60% голосов.
10. Первый город в России, где уличное искусство из мусора смотрится хоть немного оптимистично.
11.
12. Очень много уличной торговли. Выживающее население, те, кто не может спастись и уехать, торгуют на улицах. Продают все, вещи, мясо и рыбу, прямо с земли.
13. Как было в Москве в 90-е.
14. Без лопаты в Омске никуда. Грязи столько, что каждый день приходится отвоевывать у нее жизненное пространство.
15. Это одна из улиц города недалеко от центра.
16.
17. В городе есть трамвай.
18. Трамвай старый, давно нуждается в реконструкции. Но денег нет ни на что.
19. Последнее, на что нашли деньги – новый логотип омского транспорта и наклейки с ним.
20.
21. Но трамваи не нравятся руководству города, и их уничтожают. Ещё в 2013 году мэр Двораковский решил не восстанавливать трамвайные линии на Левом Берегу (Кировский округ) из-за "мизерного пассажиропотока". Одновременно в местных СМИ стала появляться реклама движения "Омск Против Трамваев", которое лоббирует уничтожение трамваев на улицах Лермонтова, Жукова, Серова, Учебной, Котельникова и 2-й Транспортной. В мае 2013-го Двораковский, кстати, поддержал идею убрать трамвай с улиц Жукова и Лермонтова и назвал трамвайный транспорт неактуальным. Сейчас в Омске работают всего 6 трамвайных маршрутов, от сети длиной 227 км осталось только 60, но и они при нынешнем градоначальнике постоянно под угрозой снятия.
22. На место трамвая приходят маршрутки. Грязные, старые, неудобные.
23. «Эх, Россия!» Страшные микроавтобусы как стаи голодных бродячих собак носятся по Омску, охотясь на пассажиров. Город строит в пробках, которые иногда хуже, чем в Москве. Общественный транспорт уничтожат в ближайшие годы.
24. Останется только это.
25. Когда-то лучиком света, хоть какой-то надеждой на улучшение ситуации в городе было строительство омского метро, в которое на протяжении 24 лет вкладывали (а фактически закапывали под землю) миллиарды. Но всё, чего удалось достичь – строительство одной станции в центре города. "Библиотека имени Пушкина" стала памятником градостроительным ошибкам.
Будь у Омска нормальный руководитель, он мог бы ещё много лет назад признать несостоятельность идеи строительства метро, перестать зарывать миллиарды в землю и начать вкладывать их в развитие общественного транспорта – например, строительство скоростного трамвая и обновление парка троллейбусов/автобусов. Но власти города продолжали упорно закапывать деньги, пока они окончательно не кончились.
В 2014 году метро "законсервировали на неопределённый срок". В начале 2015 года мэр Двораковский говорил, что не видит смысла "достраивать" метро. Но в этом году власти города и области всё же решили достроить некоторые объекты (например, станцию "Заречная" и один из перегонов), чтобы потом законсервировать всё уже надолго. То есть, проект давно мёртв, но деньги на него продолжают утекать из бюджета.
26. Переход стал площадкой для уличных музыкантов. Это, собственно, всё, что осталось от проекта, в который за четверть века были вложены миллиарды.
27.
28. Омич должен страдать. Каждый день, каждую минуту ощущать на себе всю безнадежность существования в Омске. Вот такие тут остановки.
29. И это тоже остановка.
30. Это по местным меркам очень хорошая, чистая и красивая остановка.
31.
32. Трамвайная остановка
33. Центр города
34. Удивительно, в Омске есть велодорожка.
35.
36. Безумец на велосипеде. Не рискнул бы я по местным дорогам кататься.
37. Центр города как был разрушен, так и остается.
38. Явный признак умирающего города – куча стервятников, которые добивают и спаивают оставшееся население. Все эти микрокредиты всего под 1 процент в день и бесконечные омские пивные кричат о грядущей катастрофе. Иногда в жилом доме на первом этаже по 3-4 пивных. Бедный Омск.
39. Необычайную популярность в Омске приобрели дрочильни. Такие салоны массажа со счастливым концом. Их реклама повсюду.
40. Следы омской реальности на рекламе очередного салона.
41. Омские дети играют с грязью.
42.
43. ЛДПР тут как тут.
44.
45. Ресторан "Колчак". Построили какую-то цыганскую пародию на историческое здание.
46. Дом, где живет губернатор.
47. Во дворе губернаторского дома какие-то сгнившие лачуги. Интересно, куда у Назарова выходят окна?
48. Соседи губернатора около своего дома. Как видно, даже здесь нет дорог.
49. Жуткий Омск дополняет реклама антиутопии Оруэлла.
Очень грустно смотреть на то, во что превращается город. Совершенно непонятно, почему до сих пор губернатора и мэра не отправят в отставку. Омск стал заложником кадрового голода "Единой России". Спасите Омск!
На этой неделе я расскажу вам про омские дороги, дворы, пешеходную инфраструктуру, рестораны и подготовку к празднованию 300-летия.
|Жуткий Омск
|Жуткий Омск: дороги
|Жуткий Омск: одна большая свалка
|Жуткий Омск: жуткие дворы
|Жуткий Омск: прогулка по улицам
|Омск готовится отметить 300-летие
|Омские дороги: кто виноват, что делать?
|Хороший Омск
|Жуткий Омск наносит ответный удар!
|Плохая Йошкар-Ола
|Плохая Уфа, часть 1: грязь
|Плохая Уфа, часть 2
|Плохая Махачкала
|Очень плохой Адлер
|Алушта: курорт-антиутопия
Россия:
Адлер: Очень плохой
Алушта: Антиутопическая
Архангельск: Необъяснимо хороший / Необъяснимо плохой / Ужасный
Брянск: Плохой / Хороший
Владивосток: Плохой / Хороший
Владимир: Плохой / Хороший
Геленджик: Плохой / Хороший
Грозный: Плохой / Хороший
Екатеринбург: Плохой / Хороший
Ижевск: Плохой / Хороший
Йошкар-Ола: Плохая / Хорошая
Казань: Плохая / Хорошая
Кострома: Плохая / Хорошая
Махачкала: Плохая / Хорошая
Нижний Тагил: Плохой
Новороссийск:: Плохой / Хороший
Пенза: Плохая / Хорошая
Петрозаводск:Плохой / Хороший
Псков: Плохой / Хороший / Очень хороший
Самара: Плохая / Хорошая
Севастополь: Плохой, часть 1
Сочи: Плохой / Хороший
Сургут: Плохой / Хороший
Сыктывкар: Очень Плохой / Плохой / Хороший
Тагил: Плохой / Хороший
Тверь: Плохая / Хорошая
Тула: Плохая / Хорошая
Уфа: Плохая / Снова плохая / Хорошая / Саммитная / Серая
Хабаровск: Плохой, часть 1 / Плохой, часть 2 / Хороший
Ханты-Мансийск: Плохой / Хороший
Челябинск: Плохой / Хороший
Черкесск: Плохой / Хороший
Южно-Сахалинск: Плохой / Хороший
Ялта: Курорт, который ещё можно спасти
Ярославль: Плохой / Хороший
Мир:
Белград: Плохой / Хороший
Варшава: Плохая / Хорошая
Вильнюс: Плохой / Хороший
Детройт: Плохой / Хороший
Киев: Плохой / Хороший
Львов: Плохой / Хороший
Минск: Плохой / Хороший
Тирана: Плохая / Хорошая
А жители омска после смерти опять попадают в омск
Edited at 2016-04-04 07:17 (UTC)
Сколько не убирай, он всё равно всё засрёт заново, поэтому лучше в Сирии воевать.
В дороги населению и не нужны, меньше на улице ходят - больше Соловьева слушают и Машу Захарову.
И вообще, лишняя хромосома позволяет и не в таких условиях жить, хоть в Габоне и у хохлов и хуже.
Короче, враньё это всё.
Давай лучше пост про оффшоры западной элиты, пора уже разоблачить англосаксов.
Омчане вы кого выбераете ???
не поверю что в Омске местные выборы на 99% фальсификация .
если народ молчит значит им хорошо .
Виолончелиста в губернаторы!
Re: Виолончелиста в губернаторы!
То что на фотографиях - это абсолютно типичная Россия.
Заткнись Варламов ))))))
Re: Заткнись Варламов ))))))
Edited at 2016-04-04 07:37 (UTC)