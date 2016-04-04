Жуткий Омск

sluge Зачетный адок. Сразу в сталкера поиграть захотелось.



А жители омска после смерти опять попадают в омск



Edited at 2016-04-04 07:17 (UTC) Ответить

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Alexander Petrov За Обамой вся мощь госдепа!

Сколько не убирай, он всё равно всё засрёт заново, поэтому лучше в Сирии воевать.

В дороги населению и не нужны, меньше на улице ходят - больше Соловьева слушают и Машу Захарову.

И вообще, лишняя хромосома позволяет и не в таких условиях жить, хоть в Габоне и у хохлов и хуже.



Короче, враньё это всё.



Давай лучше пост про оффшоры западной элиты, пора уже разоблачить англосаксов. Ответить

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andrusha_bey Зато Москву холят и лелеят. Ответить

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3axap_superstar Тюмень ше Ответить

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maratema Омск прекрасен. Ответить

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roman_yerokhin Просто Варли увидел много грязи, но не понял, что она целебная и бесценная. Надо затопить Омск ещё больше и будет офигенный лечебный курорт. Ответить

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palsanovich Ахаха) Ты еще перед уфимскими блогерами извинись) Ответить



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ikorew При чем тут блогеры? Ответить



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magnus_z Это информационный вброс с целью опорочить Великую Россию и её Бессменного Национального Лидера, да... Ответить

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melnikos Бес Ответить



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3axap_superstar а че омские дети такие ускоглазые, эт чё за народность? Ответить

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ad_omsk Казахи. Их здесь много живёт испокон веков, как и русских на севере Казахстана. До казахской границы меньше 200 км. Ответить

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ed_dantes а мэр в Омске есть ?



Омчане вы кого выбераете ???



не поверю что в Омске местные выборы на 99% фальсификация .



если народ молчит значит им хорошо . Ответить

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ad_omsk Не омчане, а омичи. Было бы из кого выбирать. Ну, выбрали бы вместо этого полутрупа Дураковского какого-нибудь москвича - коммуниста или элдэпёра. Толку-то. Ответить

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Виолончелиста в губернаторы! andrey_kaminsky ;) Ответить

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Re: Виолончелиста в губернаторы! Dmitry Zaytsev А где все эти мудаки которые пишут "в любом европейском городе такая же грязь"? Ответить

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prizrakvseti Такое ощущение, что вам платят деньги за обсирание Омска.

То что на фотографиях - это абсолютно типичная Россия. Ответить

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palsanovich Их вынуждают это делать Украинцы Ответить

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Заткнись Варламов )))))) Офис Камышин Намеднись мэр Иркутска заявил :-"После мэра говорит только Бог "...)))) А их послушать , так у нас всё зашибись ...Или ты Бог , Варламов? )))))) Ответить



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Re: Заткнись Варламов )))))) Azat_Hai Путин! Рогозин! Искандеры! Сирия! Многоходовочка! Оффшоры! Ответить



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iozik Одуван съезди в Оренбург Ответить

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murzilka_murzik Лебедев там был, писал, что очень приятный город и на карандаше у ЮНЕСКО. Ответить

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molokofreak Варламов не унывай, открой в Омске лабаз лисапедов Пежо и лавку старьевщика и сразу все изменится! ахахаха))))0 Ответить

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zloy_tolik Варламов обиделся на то, что омичи его в качестве мэра видеть не хотят и теперь исходит на говно. Ответить

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saferprim Народу же нравится, кстати окраины Петербурга и городские предместья ЛО не намного лучше, ну может дороги лучше, а так тоже грязь и мусор.



Edited at 2016-04-04 07:37 (UTC) Ответить

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opiat_dvoika Фото в студию. Докажи. Ответить



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gtarasov Уехал из Омска в 2005 году. Ответить



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