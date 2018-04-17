Новые районы Китая: хотели бы так жить?

нафик нафик нафик нафик нафик cccep они ж неотёсанные)

в таком окружении -- пас) Ответить

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Re: нафик нафик нафик нафик нафик valerjano С отёсанным быдлом, засраными дворами и алкашами приемлемее? Тогда вам в РФ пожизнено. Ответить

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vogulec Интересный репорт, спасибо!

Но жить в такой толчее ну его нах. Ответить



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Иван Потапов Бюджетные районы Китая, местами, как никто другой из дальнего зарубежья похожи на Россию, в частности фото 16 очень навевает Москву Ответить



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chzk2008 Дом в 22 этажа без мусоропровода. Всё как Варламов любит. Ответить

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all_z333 зато внезапно нет вонючих свалок за городом. (портить природу китайцы едут к нам, потому что в отличие от партии Китая, Путин им это спокойно позволяет) Ответить



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cryogenixx Только не в Китае, даже с таким благоустройством Ответить



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Арёша Капризон но тогда придется жить на базе солдат НАТО !!! Ответить

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bosin «Вторичное жильё намного дороже..... Жильё в новостройках стоит в среднем дороже, чем вторичка...» Какой фразе верить? Ответить



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krogan_urdnot Скорее всего имеется ввиду,что покупка квартиры на стадии проекта,или стройки дешевле чем покупка с рук после заселения. Ответить



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acefag Чтобы так жить, нужно в том числе менять привычки и обычаи, поддерживать армию и помогать семьям военнослужащих, рожать детей в соответствии с политикой плановой рождаемости. Не слишком ли высокая плата за озеленение дворов? Лучше, наверное, в хрущевке с двором-парковкой, но без политики плановой рождаемости.





Edited at 2018-04-17 07:24 (UTC) Ответить

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valerjano Твоя свиноматка (если она у тебя есть) уже сколько нарожала будущих солдат для ДНР и Сирии? Ответить



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valerjano Китайцы молодцы, не то что русишен швайнен. Которые даже для бОгатых обустройство делают, как в свинарнике.

И даже если во дворе есть зелёная зона, там сука обязательно будут машины месить грязь. Ответить

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Олег Олегов Валерчик - поди, подрочи на Собчак, может полегчает? Ответить



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Крипи Raton Laveur Множество одинаковых домов со множеством одинаковых китайцев внутри - пугающая картина. Ответить

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Один плюс Raton Laveur Но уровень озеленения не сравнить с нашими новостройками, в этом плане всё выглядит очень круто. Ответить

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Distroff большинство россиян не хотят так жить. зачем эти сады, бассейны во дворах. лучше тачку поставить, чтобы недалеко идти. и мусорный пакет зачем сортировать, если его можно в урну у дома впихнуть или в подъезде на 1 этаже, дворник же уберет, ведь мы ему платим. Ответить



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valerjano Вы ошибаетесь, россияни не думают. Если есть возможность насрать, они не будут думать зачем, какие будут последствия и пр. Они просто насрут.

Как говорил их вождь Окурок, "вся проблема в ментальности людей".



Edited at 2018-04-17 07:28 (UTC) Ответить

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Роман Ли Таких цен в Москве не было даже в самые жирные времена. Какие зарплаты в Пекине? А вообще всегда удивляли цены на жилье в разы больше себестоимости. Особенно в странах типа Австралии, где все на машинах и разница в пару км ничего не значит. Что мешает построить больше жилье чуть дальше и продавать по 2 тыс$ за метр? Ответить

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Distroff там люди умнее. они не покупают далеко от работы. если строить дальше, то будет как у нас в крупных городах: утром все в центр, вечером -обратно. а это пробки Ответить

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Женек Ракитин 360 тыс руб за кв метр это сильно, маленькая студия в 25 квадратов за 9 лямов, да в россии это уже жилье элит класса Ответить

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howk В москве столько отдашь за тесную однушку далеко не в центре. Ответить



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affin12 Обычная городская помойка муровейник,только свой дом плюс земля и свежий воздух.



Edited at 2018-04-17 07:30 (UTC) Ответить



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Alexandr Sidorov Это гораздо круче, чем обожаемый Варламовым сраный Дубай - десяток небоскребов среди помойки. Ответить



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samshib Что-что, а постирать вещи они любят) Ответить



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anrecht попердеть, рыгнуть на всю улицу, посрать в автобусе - легко...

зато благоустройство.. Ответить



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zoufik "На конец 2017 года средняя цена квадратного метра жилья в Пекине составляла около 37 800 юаней – это $5980. Речь идёт именно о квадратном метре в новостройках. Вторичное жильё намного дороже: 59 100 юаней за кв. метр (около $9300)."

Через абзац:

"Жильё в новостройках стоит в среднем дороже, чем вторичка, из-за государственного контроля." Ответить



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allerc Ну нафиг. Каменные джунгли. Ответить

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