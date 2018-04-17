Новые районы Китая: хотели бы так жить?
Добро пожаловать в Китай! Как мы знаем, Китай – это не только главная мировая фабрика и вторая экономика мира, но и полтора миллиарда человек, которым надо где-то жить. И строительство нового жилья здесь поставлено на поток, как производство айфончиков. Куда бы вы ни поехали, повсюду будут поля одинаковых муравейников. Строят китайцы невероятно быстро, так что леса новых районов появляются буквально за несколько месяцев.
Давайте посмотрим, как строят в Китае и можно ли чему-то у китайцев поучиться.
Начнём с того, что рынок жилья в Китае – это гигантский пузырь. Это непрерывное строительство миллионов квадратных метров жилья. Это огромный маховик, который раскручен так, что теперь власти стараются разными способами его придержать.
Я уже был свидетелем последствий бесконечной стройки, когда приезжал в Ордос, крупнейший город-призрак в Китае.
Но то же самое можно встретить и в других китайских городах, даже в Пекине. По всей стране идёт строительство бескрайних полей однотипных муравейников.
Проблема Китая в том, что огромная доля этой недвижимости строится в инвестиционных целях. То есть это не те дома, куда заселяются люди. Как и россияне, китайцы думают, что надёжнее всего вкладываться в недвижимость.
В прошлом году объём рынка недвижимости в Китае составил 1,5 триллиона долларов США (93 триллиона рублей). Это не считая важных сопутствующих производств типа производства стали для арматуры или производства мебели, которой все эти квартиры потом обставляются. Сумма просто гигантская! Это в 6 раз больше, чем доходная часть бюджета РФ в 2018 году.
01. Начнём с самого простого жилья на окраине Пекина. Купить жильё в таком доме нельзя – только социальный наём. Аренда простой двушки в этом доме обойдётся в 2000 юаней (около 20 000 рублей), а в соседнем с ним обычном доме – уже в 5000 юаней (около 50 000 рублей).
02. Территория никак не охраняется – заходи кто хочет! Единственное, стоит защита от скутеров и машин, но, как мы позже увидим, это не спасает.
03. Дома – примитивные панельки.
04. Первый плюс – двор без машин. Да, встретить двор-парковку в новых районах невозможно даже в самом дешёвом жилье. Поэтому даже в экономе будет хоть какое-то благоустройство.
05. Понятно, что всё это примитивно, очень просто, но не забывайте, что мы смотрим самое дешёвое жильё. В России и такого благоустройства нет. Ещё обратите внимание, что даже в стандартных дворах дешёвых домов тут высаживают взрослые деревья.
06. Местные жители сразу натягивают на эти деревья верёвки и сушат бельё! Что с них взять: в основном это переселенцы из деревень.
07. А зачем ещё нужны деревья?
08. Во дворе бардак. Так как тут живут люди бедные, двор вокруг подъездов обычно завален всякими телегами, скутерами и прочим барахлом.
09.
10. Кто-то вынес старую мебель и сделал общественное пространство.
11. Подъезды все открыты – добро пожаловать!
12. На 22-м этаже кто-то припарковал скутер ) Как мило! Отделка самая дешёвая: просто бетонный пол и стены под покраску.
13. Основной транспорт – велосипед.
14. Под домом есть даже велопарковка, но она, судя по пыли, заброшена.
15. Никаких мусоропроводов нет – раздельный сбор во дворе у подъезда.
16. Улица
Государство предпринимает попытки снизить количество инвестиционных сделок в сфере недвижимости. То увеличит первоначальные взносы при покупке квартир, то введёт повышенную ставку по ипотеке, то ещё что-нибудь. Например, только за 2017 год в Пекине было закрыто более 1000 агентств недвижимости.
Кроме того, власти стали больше земли выделять под девелопмент. В прошлом году в Пекине отдали под застройку 10 млн кв. метров земли. В 2016-м общая площадь таких участков была в 4 раза меньше. Тут надо отметить что далеко не вся эта территория будет застроена именно жильём. Часть земли отведена под коммерческую застройку, разные торговые центры, парковку и т.д. По опыту прошлых лет, жилыми домами застроят примерно 1/5 этой площади.
Все эти меры приводят к снижению цен на рынке. Сейчас в китайской прессе этот момент активно освещается. Местные жители осыпают Партию благодарностями за то, что они не купили квартиру в 2016-м, потому что теперь квартиры стали дешевле!
17. Давайте теперь посмотрим недвижимость подороже. Такие же башни, только отделка уже под кирпич.
18. На входе уже домофон и будка охраны. Правда, меня никто не спросил, куда это я иду.
20. Внутри красота! Пруды и зелень.
21. Аккуратные дорожки и кусты. Жители уже не сушат своё бельё на деревьях.
22. Дома сдали несколько лет назад, но, опять же, обратите внимание на взрослые деревья! Вспомните, в каком виде сдают дома в России: первые 10-20 лет нет вообще никакой зелени. Выжженная земля.
23. Здесь же – цветущие сады.
24. Парковка подземная, двор полностью без машин. Для гостей на въезде есть краткосрочный паркинг с ограничением.
25. Сами подъезды уже чистые и опрятные. Вход по карточке, лифт тоже по карточке работает, как в отеле.
26.
27. Во дворе стоит вендинговый аппарат и продает яйца!!!
28.
29. На улице парковка на тротуаре.
На конец 2017 года средняя цена квадратного метра жилья в Пекине составляла около 37 800 юаней – это $5980. Речь идёт именно о квадратном метре в новостройках. Вторичное жильё намного дороже: 59 100 юаней за кв. метр (около $9300).
В прошлом году в Пекине было совершено 26 253 сделки с жильём, а оборот жилья в китайской столице составил 276 млрд юаней. В 2016 году сделок было почти в 2 раза больше, а оборот составил 500 млрд юаней. Это примерно сопоставимо с показателями Москвы. За прошлый год в столице РФ было куплено 47 518 квартир в новостройках.
Жильё в новостройках стоит в среднем дешевле, чем вторичка, из-за государственного контроля. Власти КНР могут указать крупным девелоперам, что и по какой цене продавать, а продажи вторички отследить сложнее, поэтому цены в этом случае ближе к рыночным. Например, в районе Чаоян (это деловой центр Пекина с небоскрёбами; там ведётся самое дорогое строительство) в 2017 году жильё в новостройках нельзя было продавать дороже 68 924 юаней за кв. метр – это $10 412.
Едем дальше? Перенесёмся в Гуанчжоу, на юг Китая, и посмотрим недвижимость получше. В принципе, по всему Китаю строят примерно одинаково. Это многоэтажные комплексы с закрытыми дворами, которые называют "Garden".
30. Ух!
31.
32. Здесь уже турникетная система входа, как в офисный центр! У каждого жильца есть карточка, которую он прикладывает, чтобы пройти через турникет.
33. Благоустройство ещё богаче.
34.
35. По сути всё то же самое. Дорожки, зелень.
36.
37. Внутри никаких машин
38.
39.
40.
41. Есть бассейн... правда, после зимы его пока не наполнили водой. Но летом тут плавают жильцы.
42. Аппарат для раздачи чистой воды.
43.
44.
45. Кстати, в Китае у жильцов часто есть доступ на крыши. Там они сушат бельё, отдыхают, кто-то умудряется сделать себе огород.
46. И зоны отдыха:
47.
48. Ну и посмотрим ещё один жилой комплекс, на этот раз в Сямэне.
49. Ещё круче. Вход уже как в хороший отель. Кстати, в этот двор нас пустили по паспорту и внимательно следили за тем, куда мы пошли.
50. 8 башен, а между ними сады
51. Озеленение. Ещё раз напоминаю, что всё это с нуля сделали несколько лет назад.
52. Территория как в хорошем отеле.
53. Красота!
54.
55. Зелень
56. Правила жизни в районе китайских новостроек ;)
1. Люби Родину, возрождай Китай, люби наш Сямэнь, участвуй в строительстве Сямэня.
2. Поддерживай общественную мораль, соблюдай порядок, следи за гигиеной, заботься об общественной собственности.
3. Охраняй окружающую среду, не загрязняй её, сажай деревья и цветы, украшай город-остров Сямэнь.
4. Общайся культурно, будь вежлив, старайся выглядеть нарядно, относись к людям радушно.
5. Рожай детей в соответствии с политикой плановой рождаемости, занимайся их воспитанием, стремись к гармонии в семье и дружбе с соседями.
6. Уважай науку, меняй привычки и обычаи, трудись усердно, будь старателен и экономен в ведении хозяйства.
7. Посвящай всего себя работе, соблюдай закон и дисциплину, испытывай радость от помощи людям, борись за правое дело.
8. Уважай учителей, уважай старших и не обижай младших, поддерживай армию и помогай семьям военнослужащих, поддерживай правительство и люби народ.
И ни слова про партию! Подать сюда автора это пасквиля!
57.
58.
59. Повсюду какие-то пруды с фонтанами.
60. Очень крутой двор
61.
62.
63.
64. Оформление подъезда
65.
66. Вдоль улицы есть отдельный блок с магазинами и общественными помещениями.
67. А вот так выглядит паркинг:
68. И повсюду растут всё новые и новые районы. Всё выше и выше.
69. Хотели бы так жить?
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нафик нафик нафик нафик нафик
в таком окружении -- пас)
Re: нафик нафик нафик нафик нафик
Но жить в такой толчее ну его нах.
«Вторичное жильё намного дороже.....
Жильё в новостройках стоит в среднем дороже, чем вторичка...»
Какой фразе верить?
Edited at 2018-04-17 07:24 (UTC)
И даже если во дворе есть зелёная зона, там сука обязательно будут машины месить грязь.
Крипи
Один плюс
большинство россиян не хотят так жить. зачем эти сады, бассейны во дворах. лучше тачку поставить, чтобы недалеко идти. и мусорный пакет зачем сортировать, если его можно в урну у дома впихнуть или в подъезде на 1 этаже, дворник же уберет, ведь мы ему платим.
Как говорил их вождь Окурок, "вся проблема в ментальности людей".
Edited at 2018-04-17 07:28 (UTC)
там люди умнее. они не покупают далеко от работы. если строить дальше, то будет как у нас в крупных городах: утром все в центр, вечером -обратно. а это пробки
Edited at 2018-04-17 07:30 (UTC)
зато благоустройство..
Через абзац:
"Жильё в новостройках стоит в среднем дороже, чем вторичка, из-за государственного контроля."
Мудрый был бард. Сквозь годы видел.