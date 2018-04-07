Сямэнь: город из моих ночных кошмаров
Сямэнь — удивительный китайский город. к сожалению, мало кто сюда приезжает. По китайским меркам он относительно небольшой — всего 3,5 миллиона жителей. Это второй крупный город в провинции Фуцзянь. По китайским меркам — это средний город, который туристы обходят стороной.
Так зачем я сюда приехал? Ради эстакады!
Помните, я уже писал, как в Сямэне на пляже построили эстакаду! Я не мог упустить возможность посмотреть на это чудо своими глазами. И знаете, это просто потрясающе, невероятно, завораживающе!
1. Если вы думаете, что эстакада — это что-то выдернутое из контекста, то зря. Местные ей действительно гордятся. Вот, к примеру, рекламные плакаты с прошедшего саммита БРИКС, где эстакада показана как главная достопримечательность города. И действительно, кто еще в здравом уме построит на берегу огромную многоуровневую развязку и сделает из этого достопримечательность? Страшный сон урбаниста!
Это мост Яньу, открытый для автомобилей в 2003 году. Его длина 2,6 км, и проходит он прямо по заливу.
2. И это лучший пляж в мире, который я видел. (Сарказм)
3. Договор о культурном посещении платформы по наблюдению за мостом Яньу:
- Здесь настолько прекрасно, что эта площадка открыта для бесплатного посещения. Можно, медленно прогуливаясь, дышать морским воздухом и любоваться прекрасным пейзажем. Не стоит забывать возвращаться домой, тем более не стоит проводить здесь ночь: время работы летом с 6:00 до 22:00, зимой с 6:00 до 21:00.
- Это пешеходная зона. Ездить здесь на велосипеде, а тем более на машине, совсем не правильно.
- Это место очень близко к морю, поэтому не стоит бегать очень быстро.
- Вы живете только один раз, пожалуйста, позаботьтесь о себе. Не надо никуда карабкаться, а то можете упасть в море.
- Это место наблюдения за пейзажем. Здесь нельзя заниматься рыбной ловлей, танцевать, попрошайничать, разводить костер, копаться в мусоре и заниматься нелегальной торговлей.
- Пожалуйста, поберегите это место. Не надо тут ничего красить, рисовать и ломать, иначе вы испортите эту инфраструктуру.
- С учетом того, что здесь так близко море, те, кто курят, не должны бросать здесь окурки.
- Если вы увидите какую-то угрозу безопасности, не надо это осмысливать это внутри себя. Нужно сообщить соответствующим сотрудникам, чтобы не произошло ничего плохого. Если это действительно экстренная ситуация, пожалуйста, покиньте эту территорию в соответствии с указаниями местного персонала. Не нужно впадать в состояние смятения и бегать в панике.
- Мне пришлось объяснять это очень долго. Пожалуйста, запомните: посещайте это место с радостью и довольные возвращайтесь домой.
4. Что происходит на обычных пляжах? Вы лежите на песочке, ловите бронзовый закат и любуетесь, как где-то вдали вода соединяется с небом в линию горизонта. А в Сямэне люди, лежа под зонтиками, любуются автобусами и грузовиками, которые едут по эстакаде. Это ли не чудо? Это ли не сказка?
5. Китайцам мост очень нравится!
6. Давайте почитает отзывы местных жителей об этом чуде:
«Удивительное сочетание романтического пейзажа и транспорта! По своей структуре мост похож на рыбий животик!».
7.
«Смотришь на этот мост с балкона своего особняка в европейском стиле, мимо которого под маленькими флажками одна за другой проплывают группы туристов, а тут ещё начинается закат, возникает такое настроение, что хочется любоваться пейзажем! Начинает даже казаться, что вокруг красота!».
8.
«Когда начинаются волны, кажется, что мост в них тонет. А автомобили, прибавляющие газку на эстакаде, выглядят как парящие в воздухе!».
9. Еще это самый низкий в мире мост по отношению к уровню моря! Кстати, авторы китайской статьи добавляют: под мостом решили не строить зданий, потому что из-под моста можно любоваться морем! А ВЕДЬ МОГЛИ БЫ!
10.
11. К сожалению, погода была не очень, но вы поняли, что тут просто невероятный пляж!
12. Чтобы можно было любоваться автомобильной эстакадой, тут сделали пешеходную эстакаду!
13. Несмотря на жуткую погоду (дождь и сильный ветер), люди приходят, чтобы сфоткаться на фоне развязки!
14. Очень красиво! Жалко, что в наших городах такого нет!
15. Надо бы на Байкале такое построить
16. Или в Сочи
17. Где назначить романтическое свидание? Конечно, на эстакаде!
18. А это сам город. Климат тут жаркий — холодных недель всего пара в году. Как и в других субтропических городах здесь часто бывают ливни и даже тайфуны, но люди к этому привыкли.
19. Если отвлечься от эстакады. то город, в принципе, очень приятный
20. Я бы даже сказал, один из лучших городов Китая, где я успел побывать. А побывал я много где!
21. Может покурим? Пару слов про сигареты. Я уже об этом писал , но не лишним будет повториться.
22. Сигареты в Китае — это особый культ. Как в России спрашивают, какая у тебя машина, так в Китае спрашивают, какие сигареты ты куришь. В самом простом табачном ларьке будут десятки видов всевозможных сигареты, и цена будет отличаться в десятки раз!
23. Некоторые сигареты будут стоить больше 1000 рублей за пачку! При этом даже внутри одного бренда есть свои особенности. Например, сигареты в мягкой пачке стоят всегда дороже, чем в жесткой. Важен цвет фильтра! Важен сорт! Например, совершенно одинаковые пачки, но в одной будет табак второго сорта, а в другой третьего, и цена отличается на 100 рублей.
24. Некоторые сигареты выпускаются лимитированными сериями и доступны избранным. Пачка сигарет на столе говорит о человеке, как у нас часы или брелок от машины. положил перед собой красную мягкую пачку «Пекина» и все девушки в клубе твои. А вот международные бренды тут не котируются. Средняя цена «Мальборо» или «Парламента» 200 рублей, местные их почти не курят.
25. Старые районы
26. В старом городе обычный двор выглядит так. Адок
27. Но иногда местные пытаются что-то облагородить. С гордостью показывают, как из говна сделали конфетку.
28. Конфетка, если честно, не очень:
29.
30. Текст на плакате: «Всем вместе двигаться вперед, продвигать строительство социализма с китайской спецификой для новой эры!».
31.
32. Старый центр мне напомнил почему-то Гавану... Не могу понять, почему... Но выглядит это совсем не по-китайски
33. Четкие кварталы, повсюду торговые галереи. Хотя, скорее что-то португальское...
34. Разве это Китай?
35.
36. По центру можно часами гулять под дождем и оставаться сухим, так как все дома на первых этажах имеют крытые галереи.
37. Китайцы сохранили много старой красоты. Никто не вставил стеклопакеты. Завидуйте!
38. За старыми окнами жизнь кипит. Нет, все-таки по атмосфере очень на Кубу похоже!
39. Вывеска. Для Китая это обычное название. Есть даже фирма молочных продуктов Suki, а еще есть такое японское женское имя, которое здесь также используется.
40. Новостройки
41. Надземных переходов здесь огромное количество. Во многом это связано с эстакадами, которые делают города многоуровневыми так, что перейти дорогу по земле становится невозможно.
42.
43. Город растет вверх
44. Европа
45. Город невероятно зеленый. Столько зелени я еще нигде в Китае не встречал. Все цветет и пахнет!
46. В Сямэне есть где погулять. И еще тут очень хорошее благоустройство встречается. Особенно в плане качества исполнения.
47. Смотрите, как хорошо они парковку сделали между деревьями и отделили от троутара кадками с растениями
48. Мосты и эстакады маскируют в зелени
49. Все цветет
50.
51. Все островки безопасности и разделительные полосы утопают в зелени. Сколько же сил и денег они тратят на поддержание всей этой красоты!
52.
53. Зеленая эстакада...
54. Пешеходный переход со светофором
55. Женщины на скутерах почему-то решили, что они пешеходы...
56. Новые районы
57. Безопасность
58. А вот с общественным транспортом проблема. Автобусы явно не справляются. Они выстраиваются в очередь к переполненным остановкам.
59. Здесь давно пора пускать трамвай, или, как минимум, делать выделенные линии и пускать по ним более вместительные машины.
60. Людей много, но существующая система не способна всех перевезти.
61. На дорогах пробки. Они усугубляются тем, что какая-нибудь бабка с телегой может занять целую полосу.
62. А еще тут, как и везде в Китае, есть велопрокат. И весь город завален прокатными велосипедами. Тут их невероятно много.
63. Принцип аренды такой же, как и в каршеринге: регистрируешься, берешь велосипед там, где тебе удобно, а потом оставляешь его.
64. Пароль к велосипедам вот этой компании всегда один, поэтому, оплатив единожды, китайцы начинают присваивать их себе и парковать около своих домов. Могут даже перекрасить в другой цвет или повесить замок.
65. А еще конкуренция настолько высокая, что компании могут ломать велосипеды друг друга.
И даже закидывать в кусты или на деревья:
66. Велосипеды в буквальном смысле на каждом шагу:
67. Такая модель аренды практически вытеснила велосипеды со станциями, так как доехать от двери до двери намного удобнее, чем добираться до станции и от нее.
68. Дешевая стоимость проката и доступность привели к тому, что велосипеды заполонили весь город. Люди перестали ходить пешком и берут велосипеды даже для коротких поездок. Необходимость покупать личный велосипед тоже полностью отпала.
69. Теперь Китай пытается привести ситуацию в порядок и установить места, где парковать велосипеды нельзя.
70. Ночью город красиво подсвечивается
71.
72.
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Edited at 2018-04-07 23:04 (UTC)
Edited at 2018-04-07 21:05 (UTC)
Так ведь Зарядье же, "парящий мост". Только китайский в 100 раз больше и в 2 раза дороже.
"41. Надземных переходов здесь огромное количество. Во многом это связано с эстакадами, которые делают города многоуровневыми так, что перейти дорогу по земле становится невозможно."
Вот действительно непонятно, зачем выносить автотрафик на второй этаж, если по первому все равно нельзя сделать наземный переход.
"47. Смотрите, как хорошо они парковку сделали между деревьями и отделили от троутара кадками с растениями"
Это ты в удачное время приехал! (С) :) Если без шуток, убери зелень, уже не очень будет смотреться. Авто по сути за кустами спрятаны. Без листвы все будет видно. Климат!
"53. Зеленая эстакада..."
Любые ошибки архитектора можно исправить плющом! Уродливая эстакада в зелени действительно выглядит арт-объектом типа "парящих гор" Чжанцзяцзе.
"58. А вот с общественным транспортом проблема. Автобусы явно не справляются. Они выстраиваются в очередь к переполненным остановкам. 59. Здесь давно пора пускать трамвай, или, как минимум, делать выделенные линии и пускать по ним более вместительные машины."
Маршрутов много. Их нужно заменить магистральным маршрутом с автобусами очень большой вместимости. И пересадочность повышать.
"68. Дешевая стоимость проката и доступность привели к тому, что велосипеды заполонили весь город. Люди перестали ходить пешком и берут велосипеды"
Удобно, но хламно. Но удобно. При этом запаркованный велохлам занимает меньше места, чем запаркованный автохлам.
Edited at 2018-04-08 02:31 (UTC)
Говно какое-то этот город, из серии: мы старались, так что давайте, хвалите нас.... но озеленение у них не плохо получилось, но стоял бы город севернее, то на этом фронте тоже хуйня бы была.
Edited at 2018-04-07 17:53 (UTC)
Название какое-то матершинное!
Наверное, Вы хотели написать Китай? Кстати, с США было то же самое, но давно.
поливают тем же дерьмом, тот же самый табак
Кстати, все забываю спросить, Илья а когда ты поедешь к Чичваркину? Спор-то проиграл ему... вон даже Грудинин усы сбрил, а ты как-то к нему и не собираешься)
отдых в тропики без виз, за одно жириновский сможет помыть сапоги
в жёлтом море
Но мы и Путин этого не допустим.
ЗЫ
Прочел заголовок
СЫЗРАНЬ - город из моих кошмаров.
Был полностью согласен.
Сызрань это где?? Я его уже два часа не могу найти на глобусе Муаммара Каддафи! Только не говорите, что дело в Муаммаре...
Edited at 2018-04-07 20:30 (UTC)