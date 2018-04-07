Сямэнь: город из моих ночных кошмаров

07122 магистраль на пляже, это сильно, но не стильно Ответить

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odinwald Да в этом Сямэне длина береговой линии стопицот километров! Подумаешь, пару километров эстакадой застроили! Варламов раздул из мухи слона!



Edited at 2018-04-07 23:04 (UTC) Ответить

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on_trail Необязательно было так далеко ехать, можно было посмотреть на ЗСД в Петербурге. Ответить



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Денис Емельянов ЗСД не испортил ни одного пляжа, потому что их и не было. Не сказал бы, что это плюс, конечно...



Edited at 2018-04-07 21:05 (UTC) Ответить

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schumifan ох, скорее бы июнь и Китай... Ответить

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egorkapedro Разве может быть стоимость дешёвой? Меня учили, что дешёвым может быть товар или услуга. Стоимость = цена,поэтому она может быть низкой, высокой, стабильной и т.д. Ответить



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andyflowers С велосипедами забавно получилось. Яркий пример того, что любую здравую идею можно довести до маразма. Ответить



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transitfirst "15. Надо бы на Байкале такое построить 16. Или в Сочи"



Так ведь Зарядье же, "парящий мост". Только китайский в 100 раз больше и в 2 раза дороже.





"41. Надземных переходов здесь огромное количество. Во многом это связано с эстакадами, которые делают города многоуровневыми так, что перейти дорогу по земле становится невозможно."



Вот действительно непонятно, зачем выносить автотрафик на второй этаж, если по первому все равно нельзя сделать наземный переход.





"47. Смотрите, как хорошо они парковку сделали между деревьями и отделили от троутара кадками с растениями"



Это ты в удачное время приехал! (С) :) Если без шуток, убери зелень, уже не очень будет смотреться. Авто по сути за кустами спрятаны. Без листвы все будет видно. Климат!





"53. Зеленая эстакада..."



Любые ошибки архитектора можно исправить плющом! Уродливая эстакада в зелени действительно выглядит арт-объектом типа "парящих гор" Чжанцзяцзе.





"58. А вот с общественным транспортом проблема. Автобусы явно не справляются. Они выстраиваются в очередь к переполненным остановкам. 59. Здесь давно пора пускать трамвай, или, как минимум, делать выделенные линии и пускать по ним более вместительные машины."



Маршрутов много. Их нужно заменить магистральным маршрутом с автобусами очень большой вместимости. И пересадочность повышать.





"68. Дешевая стоимость проката и доступность привели к тому, что велосипеды заполонили весь город. Люди перестали ходить пешком и берут велосипеды"



Удобно, но хламно. Но удобно. При этом запаркованный велохлам занимает меньше места, чем запаркованный автохлам.



Edited at 2018-04-08 02:31 (UTC) Ответить



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pavlov_lesha Говно какое-то этот город, из серии: мы старались, так что давайте, хвалите нас.... но озеленение у них не плохо получилось, но стоял бы город севернее, то на этом фронте тоже хуйня бы была.



Edited at 2018-04-07 17:53 (UTC) Ответить



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siron_nsk Я вообще не понимаю сарказмов на тему климата. Этим косоглазым снега бы 6 месяцев в году, я бы посмотрел на их озеленение. Ответить

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sergio2marquez Название какое-то матершинное! Ответить

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Евгений С. Ситуация с велосипедами как наглядная иллюстрация принципа "всё хорошо в меру" Ответить



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lenka_autumn как хорошо сказано Ответить



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добрый доктор Китайцы постепенно превращают страну в уютную и удобную для жизни. Ответить



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sergio2marquez Наверное, Вы хотели написать Китай? Кстати, с США было то же самое, но давно. Ответить



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smilevilkas ага, табак первого сорта, второго, херачат на одной фабрике,

поливают тем же дерьмом, тот же самый табак Ответить



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navalnypresiden Не путайте, для России у них отдельные линии) Ответить



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pavlov_lesha Кстати, все забываю спросить, Илья а когда ты поедешь к Чичваркину? Спор-то проиграл ему... вон даже Грудинин усы сбрил, а ты как-то к нему и не собираешься) Ответить



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smilevilkas время россии, присоединяться, рассеяне смогут спокойно ездить на

отдых в тропики без виз, за одно жириновский сможет помыть сапоги

в жёлтом море Ответить

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ramtamtager Уймись еврей. Ответить

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chzk2008 В целом лучше Нью-Йорке Ответить



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Altshuller Leon Красивые фотографии. Город немаленький, но видны старания почистить и привести город в порядок. Молодцы китайцы. Ответить



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siron_nsk Евреи ваще посреди пустыни райский оазис возвели за 60 лет. И платят репатриантам, ни дня в Израиле не работавшим, по косарю баксов пенсии просто по факту их приезда на "историческую родину". Ответить

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mat_uc Вот что случится с Москвой, если велопедики придут к власти.



Но мы и Путин этого не допустим.



ЗЫ

Прочел заголовок

СЫЗРАНЬ - город из моих кошмаров.

Был полностью согласен. Ответить



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sergio2marquez Сызрань это где?? Я его уже два часа не могу найти на глобусе Муаммара Каддафи! Только не говорите, что дело в Муаммаре...



Edited at 2018-04-07 20:30 (UTC) Ответить



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