Очень крутой Париж

ivan_sever Да, очень круто и красиво. Миллионам постоянно прибывающих эмигрантов очень понравится. Француженки правда пипец какие страшные, но оголодавшим арабам и неграм пофиг кого трахать. Ответить

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Lisovsky Ну всяко лучше жительниц бывших колоний. Ответить



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Lisovsky Чуть было не подумал, что это Мурманск. А дворец правосудия, и впрям дворец. Ответить



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pcdos А Мурманск лучше. Множество парижан бы хотели туда переехать, но у них просто нет на это денег. Ответить

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carnaval_dn 68 картинок в один пост это перебор. Ответить



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shark_cool Слишком много бездуховных картинок, скрепы разъехались? Ну сочувствую. Ответить

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smilevilkas аууууу, где казаки с нагайками, пора прекращать этот сплошной

разврат, а где мусорная свалка в 100 метрах от района, а где

пару труб завода и слив фекалий в речку или озеро,

развратные они есть развратные, не дают людям жить нормальной жизнью Ответить



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ivan_sever Кому о чём, а у хохлов все какие-то БДСМ-фантазии про нагайки и казаков. Ответить

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chinovnic80 если сюда заселить жителей Мурманска, то через перу дней крутой Париж превратится в отстойный мухосранск! Ответить

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Пися Камушкин Лучше жить в Мурманске, чем среди сирийских мигрантов. Ответить

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Bill Gates Пневматический мусоропровод!!!!!

Интересно, Варламов в курсе, что горячо нелюбимые им коммунисты внедрили его в одном из спальных районов Москвы ещё в 1980 году? Ответить

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ivan_sever Коммунисты за 70 лет своего правления не смогли внедрить туалетную бумагу. Мы в провинции первый раз ее увидели только в начале 90-х. Ответить

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kot_kuzmo Это хорошо, но очень дорого. Ответить



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ivan_sever Не забывайте про климат. Стены тоньше и отопление не нужно. Поэтому намного дешевле чем в России. Ответить

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siron_nsk Это всё фотошоп и рендеры. В реальности не может быть настолько охуенно, даже пусть и в Париже. Ответить

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jackson_ibragim Никогда не видел рендеров с уровня земли, обычно их делают с высоты птичьего помёта, чтобы запудрить мозги покупателю. Ответить



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shark_cool Сплошная бездуховность. Казармы для солдат НАТО! Ответить

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lenka_autumn кому как Ответить

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Uncanny Jackal Ну Илья, ну чего ты. Ты же знаешь, что на самом деле



- В парке нет храмов шаговой доступности, там будут разгуливать педарасты

- Всё это построено за счет непомерных налогов, нищие французы работают на 4-х работах и мечтают переехать в РФ

- На фотках почти нет людей, парк потёмкинский и построен чисто для пропаганды западного образа жизни

- Макрон не показал мультики с ракетами, а значит парк можно отжать хоть сейчас

- Парки не нужны, нужны парковки, а значит это распил - у них пилят не меньше, чем у нас

- Мигранты всё равно всё это порушат, надо только еще немного подождать

- ...все остальные страшные факты французской жизни от знатоков из комментов Ответить

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misterbumbum Ну во-первых, не Илья это писал, Илья на хую вертел работу копирайтера. Во-вторых, такой незатейливый либеральный юморок уже изрядно остоебенил. Ответить

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aabbccdd1122 Гад, гад, гад этот Варламов! Ну что, нельзя было разве грязь найти, бомжей каких нибудь, мигрантов? Ну нельзя - снял бы в Москве и сказал бы, что в Париже. И так тошно - еще этот своими фото в депрессию вгоняет. Мм

Все, что бы не было депрессии, становлюсь ватником: "А вы внешний долг видели? А климат у них какой? Это для беженцев, которые будут групово трахать каждого зашедшего туда француза! Это для геев! А Вы цену знаете? Что, суки, готовы Родину продать ради такой чистоты? Да мне заходящее солнце над соседским сортиром милее всех этих Ваших Парижей! Зато только мы можем все это превратить в ядерный пепел! Зато хохлы мерзнут! И Крым, Крым наш! А Вы мост в Крым, кстати, видели? Вот съездите и посмотрите, пока он в ледоход не ебнулся, как его предшественник".

Уфф, полегчало вроде. Надо еще к Фрицуморгену зайти, почитать, что такие кадры Варламову госдеп со студий Голливуда присылает и о том, как мы хорошо живем. Ответить

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chinovnic80 не забудь образа царя облобызать и бояры навернуть, и тогда совсем полегчает.

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timerkhan > 64. Кажется, что это дикие заросли, но это тенденция последних лет 5-7 в ландшафтном дизайне.



А может быть это тренд и он будет продолжаться?



- Смотрите, во дворе жилого комплекса специально оставили открытый грунт, это тенденция последних лет 5-7 лет.

- В этом дворе отказались от пневматических мусоросборников и разрешили разбрасывать мусор где угодно. Пока это эксперимент, но если опыт будет признан удачным, то его применят повсеместно. Хотели бы так жить?

- Этот элитный дом стилизован под панельку начала XXI века, обратите внимание на детали - некоторые швы между панелями промазаны гудроном, а по фасаду хаотически разбросаны кондиционеры. Как вам такое?

- В этом доме Клиши-Батиньоль все подъездные двери сделаны глухими из стали, поверхность серая и в стилизованных потёках клея от объявлений. Круто!

- Просто бетонный блок. Мне кажется, его не жаль будет пачкать майонезом! Нравится?







Edited at 2018-05-28 14:09 (UTC) Ответить

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pcdos Не надо утрировать. Ответить

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Сколько стоит красота gomzyakov77 Сколько стоит красота? Сколько тысяч квадратный метр? Жители Мурманска тихо завидуют и плачут! Ответить



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Re: Сколько стоит красота Contract Wars 200 000 евро за 2х комнатную Ответить

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jackson_ibragim Это для нас крутой район, а для них вполне обычный. Ответить

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Contract Wars Это для нас крутой район, а для них мега-крутой. Круто приезжать из своего спальника в кредит на автобусе. Чтобы посмотреть куда налоги уходят.

Как ты с ЗП в 2000 евро купишь хату в 200 000 евро? Кредит на 20-30-50 лет? Они так же ходят и охают от этого района. Ведь большинству французов там не жить. Ответить

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zloi_toni 3400 квартир? Питерские девелоперы смеются над тупыми французиками ничего не смыслящими в бизнесе :0) Ответить



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