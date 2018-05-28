Очень крутой Париж
Если в прошлый раз я показывал, как развиваются пригороды Парижа, то теперь я оказался в бывшей промзоне совсем недалеко от центра города. Это Клиши-Батиньоль, самый новый район Парижа.
Сердце района – большой парк Мартина Лютера Кинга. Он выступает не только как общественное пространство, но и как связующее звено между разными зонами застройки. А ещё посередине района проходит железная дорога.
Давайте посмотрим, что в Париже сделали с бывшей промзоной!
01. В общей сложности в районе хотят построить жильё на 3400 квартир, а также 140 000 кв. метров офисных помещений и 30 000 кв. метров торговых. Вас я опять прошу обратить внимание на разнообразие архитектуры. Просто нет одинаковых зданий. Каждый дом уникален!
02. Из 3400 квартир 500 будут предназначены для студентов и молодых специалистов, а 200 – для пожилых людей. Всего в Клиши-Батиньоль должны поселиться 7500 человек.
03. Сначала здесь хотели построить Олимпийскую деревню к Играм 2012 года. Но право принимать Олимпиаду выиграл Лондон, и в Париже решили запустить масштабный проект городского развития.
04. Чёрный дом!
05. Как так вышло, что все здания в районе разные?
06. Просто участок не отдают на откуп одному застройщику! Строительством жилых домов занимаются примерно 15 девелоперов, действия которых координирует специально созданная в 2010 году компания Paris Batignolles Aménagement.
07. Здания разные не только по архитектуре, но и по назначению. Есть офисная недвижимость – она как раз около железной дороги. Высотность тоже разная. Какие-то здания этажей в 16, в среднем все не больше 10. Но вообще, это нетипично высокий для Парижа район.
08. Про каждое здание тут можно написать отдельный пост.
09. Очень важно, чтобы в одном районе была недвижимость разного назначения. Должны быть и рабочие места, и развлечения, и жильё. Район Клиши-Батиньоль необычен тем, что рабочих мест тут будет в полтора раза больше, чем местных жителей. Такой расклад обычно характерен для центра города. Во многом это связано со строительством комплекса юстиции (об этом ниже).
10. Общее руководство проектом осуществляет мэрия Парижа. Она отвечает за общественные здания (школы, колледжи, детские сады и т.д.), перепланировку улиц, пневматический мусоропровод, железнодорожные переезды и согласование проекта с SNCF, которой принадлежит большая часть земли.
11. Даже отель есть )
12. Как я писал, такая высотность домов для Парижа нетипична. Обычно строят пониже, хотя по нашим меркам и это малоэтажки ) Как так вышло? Просто тут разбили огромный крутой парк, поэтому застройщикам разрешили построить здания на несколько этажей выше обычного.
13. Жильё
14. Офисы возле железной дороги
Район Клиши-Батиньоль (Clichy-Batignolles) находится в XVII округе Парижа, в пределах кольцевой дороги (бульвара Периферик) и всего в 3 км от Елисейских полей. Он занимает 54 гектара. Значительная его часть находится на территории бывшей сортировочной станции SNCF (Французских железных дорог).
Железная дорога по-прежнему проходит сквозь район, но теперь здесь находится станция парижской пригородной электрички (Transilien) "Пон Кардине". Кроме того, вблизи района есть сразу 2 станции 13-й линии метро, а через некоторое время будет продлена ещё и 14-я линия.
16. Жилые дома
17. В этой части района жильё уже средней этажности.
18. Посмотрите, какие крутые фасады!
19. Вот очень классный дом:
20. У всех окон есть глухие ставни, когда они закрываются – окно исчезает с фасада. Из-за этого вы каждый раз видите разный фасад. Как вам?
21. Каждое здание уникально.
22. Даже заборы около домов разные.
23. Дворы закрыты, они принадлежат жителям и обслуживаются нанятыми ими компаниями, поэтому и находятся за забором.
24. Во всём районе есть пневматический мусоропровод! Поэтому мусорные площадки можно делать прямо на первом этаже дома. Нет запаха и грязи.
25. Застройка довольно плотная, за счёт этого нет пустырей, каждый уголок земли как-то используется.
26. Новая улица
27. Один из самых крутых комплексов в новом районе. Здесь два здания – чёрное и белое. Обратите внимание, что на здании стоят маленькие домики! Фактически можно жить в многоэтажном здании, но в собственном доме )))
28. Вот они, раскиданы по этажам:
29. Здесь ещё интересно решение с балконами. У здания есть бетонный "стержень", а его опоясывают галереи балконов. Балконы, по словам архитекторов, намеренно сделаны узкими, в стиле парижских домов времён Османа.
30. Комплекс построен по проекту французской студии AAVP (Архитектурное ателье Венсана Паррейра). Авторы хотели придать дому визуальную "хрупкость", что им и удалось благодаря внешним галереям. Паррейра называет эту конструкцию словом "мантилья".
31.
32. Вход в подъезд перекликается формами с домиками на верхних этажах.
33. Подъезд сквозной, из него можно сразу попасть во двор.
34. У жителей первых этажей тоже есть небольшие террасы.
35. Во дворе высажены уже подросшие деревья.
36. Просто стол с лавками. Мне кажется, жаль будет пачкать его соусом.
37. Парк Мартина Лютера Кинга открылся в 2007 году. Тогда он был относительно небольшим (4,3 га), но с тех пор ведутся работы по его расширению. К 2020 году озеленение района должно закончиться, и площадь парка к тому времени составит уже 10 гектаров.
А это новое здание Парижского суда. Местные СМИ обычно называют его новым Дворцом правосудия, по аналогии со старым Дворцом правосудия, расположенным на острове Сите.
Фото: SIPA
Это 38-этажный (высотой 160 метров) небоскрёб авторства Ренцо Пиано. В Париже он построил, например, Центр Помпиду, а в Клиши-Батиньоль – ещё и офис Ассоциации адвокатов.
Фото: RTL
Дворец правосудия стал резиденцией Парижского суда высшей инстанции, Полицейского суда и Суда дел общественной безопасности. В здании разместилось сразу 90 залов судебных заседаний. Больше половины помещений – это офисы. Небоскрёб, который достроили всего месяц назад, стоил 800 миллионов евро.
Фото: L'Express
38. "Большой атриум" с тонкими стальными колоннами. Он освещается как лампами, так и естественным светом через остеклённый фасад и специальные люки.
39. Практически зал ожидания ) На первом этаже здания суда есть кафе, информационные стойки и конференц-зал.
40. Световые люки
41. Вестибюль
42. Пиано отмечает, что воздушность конструкций и светлые тона были использованы специально чтобы создать для посетителей дружелюбную атмосферу.
43.
44. Как вам Парижский суд?
45.
46. Снова парк Мартина Лютера Кинга
47. Он поделён на несколько зон. Одни больше располагают к активностям (например, пробежкам).
48. Другие – к спокойному отдыху.
49.
50. Необязательно укатывать все дорожки в асфальт или мостить их плиткой. Когда хорошо уложено грунтовое покрытие, когда есть дренажная система, грязи от таких дорожек практически никакой.
51. В парке Мартина Лютера Кинга представлено 630 видов растений.
52. Они высажены таким образом, чтобы парк круглый год оставался живым. Если всё рассчитано верно, он даже зимой не будет пустым и бесцветным.
53. Вдоль газонов идут небольшие канавки с водостоками. Во время дождя вода стекает сюда, а не разливается по дорожкам.
54. Прекрасно выполнено пересечение с тротуаром.
55. На детской площадке решили сделать покрытие из резиновой крошки.
56.
57. Есть зоны для детей разного возраста:
58. Небольшой скейт-парк
59. Детский сад
60. Пруд с водными растениями
61. Местами парк выглядит как заброшенная русская деревня. Только здания на заднем плане и валяющиеся горожане дают нам понять, что это общественное пространство.
62. Круто оформлена площадь. И удивительное внимание к деталям!
63. Здесь уже другое мощение и другие лавочки.
64. Кажется, что это дикие заросли, но это тенденция последних лет 5-7 в ландшафтном дизайне.
65.
66. Идеальный пешеходный переход. Освещение, я надеюсь, ещё сделают (по столбам вы можете видеть, что район пока не до конца готов).
67. Качество работ очень высокое.
68. Но кое-где напортачили ) Кажется, здесь поздно сообразили, что вода должна стекать к краю дороги, чтобы попадать в водосток. В итоге велополоса оказалась располовиненной на уровни разной высоты.
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разврат, а где мусорная свалка в 100 метрах от района, а где
пару труб завода и слив фекалий в речку или озеро,
развратные они есть развратные, не дают людям жить нормальной жизнью
Интересно, Варламов в курсе, что горячо нелюбимые им коммунисты внедрили его в одном из спальных районов Москвы ещё в 1980 году?
- В парке нет храмов шаговой доступности, там будут разгуливать педарасты
- Всё это построено за счет непомерных налогов, нищие французы работают на 4-х работах и мечтают переехать в РФ
- На фотках почти нет людей, парк потёмкинский и построен чисто для пропаганды западного образа жизни
- Макрон не показал мультики с ракетами, а значит парк можно отжать хоть сейчас
- Парки не нужны, нужны парковки, а значит это распил - у них пилят не меньше, чем у нас
- Мигранты всё равно всё это порушат, надо только еще немного подождать
- ...все остальные страшные факты французской жизни от знатоков из комментов
Все, что бы не было депрессии, становлюсь ватником: "А вы внешний долг видели? А климат у них какой? Это для беженцев, которые будут групово трахать каждого зашедшего туда француза! Это для геев! А Вы цену знаете? Что, суки, готовы Родину продать ради такой чистоты? Да мне заходящее солнце над соседским сортиром милее всех этих Ваших Парижей! Зато только мы можем все это превратить в ядерный пепел! Зато хохлы мерзнут! И Крым, Крым наш! А Вы мост в Крым, кстати, видели? Вот съездите и посмотрите, пока он в ледоход не ебнулся, как его предшественник".
Уфф, полегчало вроде. Надо еще к Фрицуморгену зайти, почитать, что такие кадры Варламову госдеп со студий Голливуда присылает и о том, как мы хорошо живем.
А может быть это тренд и он будет продолжаться?
- Смотрите, во дворе жилого комплекса специально оставили открытый грунт, это тенденция последних лет 5-7 лет.
- В этом дворе отказались от пневматических мусоросборников и разрешили разбрасывать мусор где угодно. Пока это эксперимент, но если опыт будет признан удачным, то его применят повсеместно. Хотели бы так жить?
- Этот элитный дом стилизован под панельку начала XXI века, обратите внимание на детали - некоторые швы между панелями промазаны гудроном, а по фасаду хаотически разбросаны кондиционеры. Как вам такое?
- В этом доме Клиши-Батиньоль все подъездные двери сделаны глухими из стали, поверхность серая и в стилизованных потёках клея от объявлений. Круто!
- Просто бетонный блок. Мне кажется, его не жаль будет пачкать майонезом! Нравится?
Edited at 2018-05-28 14:09 (UTC)
Сколько стоит красота
Re: Сколько стоит красота
Как ты с ЗП в 2000 евро купишь хату в 200 000 евро? Кредит на 20-30-50 лет? Они так же ходят и охают от этого района. Ведь большинству французов там не жить.
> половина квартир продается по 3-5 лет, а вторая еще за 10 лет
Боже, какой же ты тупой селюк совкоблядский непуть....