Русский срач

Я пишу этот пост с грустными мыслями. Руки опускаются, не знаю, что делать... Вчера утром я прилетел в Мурманск и поехал сравнивать российско-финляндскую и российско-норвежскую границы. По дороге в Финляндию смотрел на заваленные мусором обочины и не мог понять, как же так вышло. Вот зайдёшь в интернет – патриот на патриоте и патриотом погоняет. Все ходят в бессмертных полках, чтят память предков, Гагарин наш, Сталин наш, Сирия наш. И вот потом едет этот патриот на шашлыки и гадит в русском лесу. И даже не это страшно: мало ли кто гадит, может, это даже не патриот. Страшно то, что большинству вроде как и нормально смотреть на загаженный лес. Ну насрали – и что такого? Ну выкинул кто-то покрышки в заповеднике... Страшно то, что многие с этим не просто смирились – они это защищают. Вот увидите, сейчас в комменты к этому посту прибегут дурачки и начнут рассказывать, что "свинья грязь найдёт" и "если тебе так не нравится, вали". И если говно ещё можно убрать, что делать с говнозащитниками, я не знаю.01. Прилетаю в Мурманск... Для поездки в этот раз арендовал машину. Лучшим, что можно было найти в Мурманске за адекватные деньги, оказалась почти новая Audi A3. За 4 дня с доставкой в аэропорт с меня взяли 15 000 рублей + 15 000 залога. Так как путешествие началось 9 мая, было решено сначала поехать в Финляндию. Дело в том, что по дороге в Норвегию много памятников Второй мировой, и там, как говорят местные, проводятся праздничные мероприятия, поэтому дорогу могут перекрыть.Навигатор ведёт кратчайшим путем через какую-то плотину.02. Охранник с георгиевской лентой долго удивлялся, как мы сюда заехали, но всё-таки указал верную дорогу.03. В России есть много удивительных по красоте мест. Русский Север, Камчатка, Алтай... Каждый раз ты себе представляешь эти места какими-то волшебными, и каждый раз, куда бы ты ни приехал, видишь одну и ту же унылую советскую застройку. Убогие пятиэтажки от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.04. Как же мы к этому пришли и сколько потребуется лет, чтобы всё это как-то привести в порядок? Тут главная проблема даже не в том, что пятиэтажки сами по себе убогие, а в том, что города наши потеряли идентичность. Согласитесь, не могут Мурманск и Петропавловск-Камчатский выглядеть одинаково!05. Кола... Мрачновато.06. Это маленький город-спутник Мурманска.Лучшее, что есть в городе Кола помимо названия, – это, конечно, его герб. Считается, что это "древнее изображение кита":Варианты есть разные, и все они прекрасны!07. Обочины...08. Ладно, перейдём к главному. Вы меня, конечно, простите, но я охуел, когда увидел этот срач. До границы с Финляндией дорога идёт практически без населённых пунктов. Около 200 км через леса и заповедники. И вот вдоль дороги есть стоянки для отдыха. И на каждой стоянке – ПОМОЙКА. Натуральный такой гадюшник.09. Люди выкидывают всё! Старую технику, бытовые отходы, канистры и запчасти от машин. Просто пиздец.10. Всё завалено мусором. Я посмотрел на даты производства выкинутых продуктов и понял, что эту свалку не разбирают как минимум год!11. Каждый день по этой дороге люди едут в Финляндию и гадят, гадят, гадят прямо на обочине. Хотя недалеко от Мурманска уже начинается территория Туломского заказника, а дальше в сторону границы – десятки километров нетронутого леса.12. Это не какая-то одна стоянка. Я останавливался на каждой, и на каждой всё сильнее охуевал от увиденного.13. Повсюду срач, ржавые бочки, остатки костров и горы мусора.14. Народ развлекается, расстреливая знаки.15. Думал, труп...16. Но тут кто-то просто накрыл мусор одеялком! Чтобы ему было не холодно! Сука, одеялком накрыли мусор!!!17. Вдоль дороги ещё мусор.18. Тут, видимо, был домик, где можно было перекусить... Но сегодня всё завалено мусором.19. Остатки чьей-то трапезы20. Следующая стоянка21. Какой-то ручей, но русло всё в мусоре.22. Просто пиздец... Как так?23. В основном выкидывают бухло, попадаются и консервы.24. Какие-то ебанаты не забыли нарисовать свастику. Очень органично смотрится среди говна, которое тут развели.Я ехал, останавливался на стоянках и не мог поверить своим глазам. Как так вышло? Почему всё засрано? Может быть, у нас климат такой? Или менталитет? Что же случилось?Приехал в Финляндию и первым делом, сразу после границы, остановился на стоянке, чтобы посмотреть, как у них дела с мусором...25. Остановился и охренел ещё сильнее... Оказывается, может быть чисто!!!26. Оказывается, если на каждой стоянке поставить подземный мусорный контейнер, то люди будут выкидывать отходы не на землю, а в бак. И если этот бак вовремя вывозить, то всегда будет чисто...27. Я останавливался на каждой стоянке и всё сильнее охреневал от контраста. Неужели возможна такая идеальная чистота? Всего несколько километров – и как на другой планете.28. А ещё финны иногда ставят вдоль дороги туалеты.29. И эти туалеты идеально чистые. Там есть бумага, даже журнальчик можно почитать... Оказывается, можно гадить не в лесу! Вон оно чо! То есть лес может быть чистым.30. Наша остановка вдоль трассы.31. Финская. У финнов, как вы видите, нет Гагарина, зато у них есть чистота и порядок.32. А ещё в нашем лесу кучи мусора. Вот военные выкинули какой-то ящик свой...33. Вот обочина.34. Залив незамерзайку, люди просто выкидывают пластиковые канистры в придорожную канаву.35. Но больше всего меня поразили покрышки, которые раскиданы по русскому лесу... Это каким надо быть мудаком, чтобы выкидывать покрышки в лес?36. И это не единичный случай, это прямо тенденция. Они повсюду. Это как надо не любить Россию, чтобы взять и выкинуть в прекрасный лес покрышку?37. Это Финляндия, 10 км от нашей границы – лес стерилен.38. Тут нет покрышек, мусора и бутылок.39. Тут девственная природа! При этом здесь часто отдыхают люди. Можно встретить остатки костров, но нельзя встретить мусор.40. За собой тут принято убирать. Даже окурка не найдёте.41. Лес без мусора42. Кайф!43. Русская дорога. На первый взгляд все хорошо, но не спешите делать выводы.44. Если 70% дороги нормальные, то остальные 30% кто-то разбомбил. Постоянно ямы, словно после метеоритного дождя. Проблема в том, что ямы появляются внезапно. Стоит разогнаться, как вдруг ни с того ни с сего на дороге появляется яма размером с открытый люк.45. Но это ещё не всё. Дорога во многих местах просела. Повсюду провалы. Их не видно глазом, зато очень хорошо ощущается при езде, когда машина подпрыгивает на очередном ухабе, а все вещи разлетаются по салону.46. У финнов, как вы можете догадаться, дороги идеальные. Хотя климат вроде бы такой же...47.48. Русский лес затопило )49.50. Никогда не понимал, зачем вдоль границы у нас зона отчуждения. Несколько КПП, где проверяют документы, первый стоит уже за 100 км от границы. Просто так, если нет загранпаспорта, к границе не подойти. Смысл этого мне не очень понятен... Война вроде кончилась, к чему все эти укрепления?51. В Финляндии нет никаких КПП, зато есть олени! Олени гораздо круче наших солдат. Но есть опасность!4000 ДТП с участием оленей! В России функцию оленя на дороге обычно выполняют представители вида Homo sapiens.52. У нас опять укрепления.53. Что касается самой границы, то тут всё хорошо. Переход явно не пользуется популярностью. За всё время, что я ехал, встретилось всего несколько встречных машин. На границе, естественно, я был единственным гостем. Ради меня даже открыли кабинку пограничника. Переход Лотта может похвастаться самым чистым и укомплектованным туалетом из всех, что я видел на российских погранпереходах.ФСБшник, который ставит штампы, долго изучал мой паспорт и влепил штамп на чистую страницу. Хотя чистых страниц у меня оставалось всего 3, а на занятых было много места для штампов. Никогда не понимал, зачем пограничники лепят штампы на чистые страницы, да ещё и посередине. Какое-то отдельное скотство. Они же хорошо знают, как быстро кончаются паспорта и как потом сложно их менять.Насколько я понял, пунктом пропуска Лотта пользуются в основном жители Мурманска, которые ездят в Финляндию на выходные: в пятницу вечером уезжают, в воскресенье вечером возвращаются. От Мурманска до границы 230 км, этот погранпереход самый удобный для тех, кто живёт в столице региона.При этом, в отличие от жителей Ленобласти, мурманчане не имеют возможности закупаться продуктами в Финляндии. Дело в том, что через пункты пропуска Лотта и Салла запрещено ввозить продукты животного и растительного происхождения, а также просто животных и растения. То есть на русской границе у вас отнимут не только сыр, колбаску и корзинку с морошкой, но и любимого Тузика, а также ёлку, которую вы купили себе к Новому году.Это связано с тем, что в Лотте и Салле нет подразделений ветеринарного и фитосанитарного контроля. Ввозить финские или норвежские продукты в Мурманскую область можно только через порт Мурманска, аэропорт Мурманск или пункт пропуска Борисоглебск."Я мзду не беру, мне за державу обидно".54. Финляндия55.56. На финской стороне тоже безлюдно. Финский пограничник долго изучает паспорт, видит, что осталось 2 чистых страницы, и лепит штамп на одну их них!!! На все мои просьбы этого не делать он лишь разводит руками: "Не положено! Штамп надо ставить на чистую!" Может быть, у них тут какая-то особая инструкция – портить людям паспорта? Впервые такое встречаю. В итоге у меня осталась всего одна страничка (. После простановки штампов досмотрели машину. Досматривали минут 20. Финские таможенники зачем-то пересняли все серийные номера всей техники! От ноута до телефона. Зачем?57. Цены на бензин в России58. Цены на бензин в Финляндии. 95-й стоит 111 рублей за литр, дизель – 103 рубля.59. Покидая Мурманск, заехал в магазин. В честь праздника на улицу выставили самовар и напитки. Раньше не видел, чтобы вот так вот бухло продавали прямо на площади. Удобно, наверное.60. Летнее кафе61. Благоустройство62. Финны не делают благоустройства из покрышек, зато у каждого дома стоит метла.63. Ассортимент64.65. У финнов уже арбузы пошли.66. Продукты в Финляндии дешевле и качественнее, чем у нас. В магазинах много русских покупателей. Даже несмотря на ослабление рубля, покупать многие продукты в Финляндии выгоднее, чем у нас.67. Во многих финских супермаркетах стоят игровые автоматы. В приграничных тоже.68. А это последний кадр с упавшего квадрокоптера. Хотел поснимать для вас красоту сверху, но финская сосна была против!И всё-таки я не понимаю: ПОЧЕМУ МЫ ГАДИМ В ЛЕСУ, А ФИННЫ – НЕТ?