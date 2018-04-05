Россия | Китай: невероятный контраст на границе

Пропаганда 1over137 Высота потолков – метров 30, всё в камне.

— 30 метров — это 10–12-этажный дом. На каточке метров 10.

— Всё не в камне, а в плитке и бетоне Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Re: Пропаганда fotokiski Либералам свойственно завышать цифры. Вспомните хотя бы про недавние "переполненные морги". Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Прекрасным людям — прекрасные пограничные пункты! Marat Dyatko Прекрасным людям — прекрасные пограничные пункты! Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Re: Прекрасным людям — прекрасные пограничные пункты! Dan Firsov-Shibaev Да, но все же понимают, что ты имел ввиду...

:D Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

prosto_vova Во-во. Китай находится впереди России уже лет на 50. Если китайцы захотят присоединить Дальный Восток, им даже воевать не придется. 99% россиян с песнями и расталкивая друг друга встанут в очередь к пластическому хирургу - глаза сужать. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

shura_shurov КНР присоединит к себе весь мир, Вова, так что учи китайский. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

cynepkpbica Ну как жить-то после таких постов? Варли снова и снова окунает лицом в российское дерьмо, я уже задыхаюсь, помогите! (только не надо тут про #поравалить Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

lenka_autumn свалить всегда успеем Ответить



Ссылка Новый

Филипп-Бомбаст-Ауреол Теофаст >> другая планета...



У китайцев более миллиарда рабов, они и пирамиду Хеопса могут захуярить.

А у нас каждый на счету. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

fotokiski За блестящими кафельными фасадами, сбивающими с толку русского туриста, скрываются все ужасы "китайского чуда", чье развитие экономики зиждется на безжалостной эксплуатации китайского народа американскими капиталистами. Потому многие китайцы бегут от этих кафельных ширм в Россию, хоть на Дальний Восток, хоть в Сибирь. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

1over137 И там и там полицейское гос-во. Однако разница существенная. Может, дело не в политике? А?



Edited at 2018-04-05 08:20 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Вся разница то borizlo События на площади Тяньаньмэнь (1989) также известные как «события 4 июня» (кит. 六四事件) в Китае и «бойня на площади Тяньаньмэнь» (англ. Tiananmen Massacre) на Западе, — серия демонстраций в Китайской Народной Республике, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989, главными участниками которых были студенты. Демонстрация 4-го июня была разогнана с применением армейских подразделений, в результате чего погибли сотни протестующих.



А наши не решились, "демократию" начали строить за окорочка. Сейчас уже подводя итоги, в результате у нас людей погибло гораздо больше. Ну и по сути имеем, то что имеем. И сейчас опять упорно новые "студенты", пытаются зайти на второй круг. Тогда уже будет контрастировать даже граница с Монголией.



Edited at 2018-04-05 10:01 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Nick Sidorov Вообще у наших погранцов скотское отношение к людям обычно. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

1over137 Так они ж как инопланетяне. Сколько не общался, они даже когда зла не желают, действуют как роботы, инструкция на перфокартах.



Ну, и ещё это, презумпция виновности...



Edited at 2018-04-05 08:31 (UTC) Ответить



Ссылка Новый

lendlease Вот Россия удивительная страна - денег нет, живем в говне. Деньги есть, строим говно. Замкнутый круг.

Ответить



Ссылка Новый

kashtan11 нефть падает - цена бенза вверх ( компенсация )

нефть в рост - цена бенза в рост (ну нефть ведь подорожала) Ответить



Ссылка Новый

cat_miaow Сунь фейхуа в хамон Ответить



Ссылка Новый

sad_dreamer905 может, дело в том, что у нас всем на все всегда плевать? пережиток тоталитарного строя - никто не хочет брать ответственность? иначе это невозможно объяснить... Ответить



Ссылка Новый

Прокоп Прокопов что именно тебе объяснить? дорогу на йух? или что не надо травить мух? Ответить



Ссылка Новый

sakurovskiy Если не будет информации о границе, ее предоставят солдаты НАТО Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

sukablyatnahuy1 прекращай Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Граница меры два 1over137 Просто у нас всё вообще, вся толща страны является границей. Корейско-Норвежской, наверное.

А в Китае это тонкая линия. Так что, и тут мы впереди планеты всей. Ответить



Ссылка Новый

Re: Граница меры два dekhannn >"Китайцы ориентировались на Россию, но поток людей сильно сократился после кризиса 2014 года. Покупать китайское барахло стало невыгодно, многие предприятия разорились, отели закрылись, а великие стройки теперь стоят заброшенными."

________________________________________ _



Варламов, ты сказочник! Как двухмиллиардная страна может ориентироваться на несколько тысяч русских челноков?

У них основной экспорт идёт в США, поэтому китайские предприятия не могут разориться из-за того, что у них перестали закупаться русские челноки.



Edited at 2018-04-05 10:26 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Maxim Verevkin Бывал не раз там . всегда ватанам привожу этот пример, что стало с суйфэньхэ с 90х и как изменился Владик и приморсий край :) жаль, бесполезно. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

ardalio владик некисло изменился с 90-х;) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

moeglich Бесит! Бесит! /убежала рыдать Ответить

Развернуть

Ссылка Новый