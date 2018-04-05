Россия | Китай: невероятный контраст на границе
Вечером в Уссурийске пытался узнать у местных особенности перехода границы. Удивительно, но никто толком ничего не знает. В моём отеле женщина на стойке ресепшен оживлённо спорила с охранником о нюансах работы пограничных пунктов. Расхождения были во всём!
До границы ехать чуть больше 100 км, но сколько займёт этот путь, никто толком не знал. Одни говорили, минут 40: дорога хорошая, другие уверяли, что минимум 2-3 часа, так как дороги нет совсем.
— Китайцы работают с 9 утра, так что до 9 по китайскому времени (11 по местному) всё будет закрыто! Даже не суйтесь раньше! — уверяли одни.
"Режим работы: понедельник – воскресенье, с 9:00 до 21:00" – было написано на сайте.
— Я вам советую приехать к 10, иначе застрянете, там очереди! — говорили другие.
— Проходить границу будете минимум 2 часа, это в лучшем случае. Я каждую неделю езжу, иногда можно на 4-5 часов застрять! — пугали нас.
— Да за 30 минут пройдёте, по средам вообще мало людей.
— Какие 30? Это смешно, за 30 минут никто никогда границу не проходил! Сейчас всё строго, русские всех держат. Вот с китайцами проблем не будет точно.
— Это всё из-за помогаек! Помогайки едут стаями в Китай, и из-за них всё долго!
Помогайка – это челнок. Раньше на одного человека можно было ввозить 100 кг груза, теперь правила ужесточили и разрешают только 35 кг. Из-за этого люди просто едут пустыми в Китай, чтобы на себе и в багаже провезти всякое барахло. Одежду часто надевают на себя, чтобы вес не считался как багаж. Говорят, один мужчина купил люстру и надел её на голову, сообщив таможенникам, что это такая шляпа. Но это скорее уже легенда.
В общем, в городе, который отчасти живёт границей с Китаем, про эту самую границу точной информации не было.
Заказали такси на 9 утра, чтобы приехать на границу ближе к 11. Такси стоило 2200 рублей.
Удивительно, но таксист не знал, куда ехать, хотя вроде как всю жизнь в Уссурийске живёт. То есть примерное направление он представлял, но когда мы уже подъехали к границе, таксист растерялся и не мог ничего сказать: ни где находятся автобусные кассы, ни где надо высаживать пассажиров.
Примерно за километр до границы стоит вереница грузовиков. Грузовики беспорядочно раскиданы по обочинам и каких-то стоянках. Большинство грузовиков везёт в Китай лес.
Сильный ветер поднимает пыль, около дороги стоят какие-то мужики. Останавливаемся, чтобы узнать подробности.
— У нас платная стоянка, платите или уезжайте! — я не успеваю даже спросить, куда надо ехать.
— Да нам не нужна стоянка, мы хотим билет купить на автобус, скажите, пожалуйста, куда нам ехать.
— Здесь частная территория! Билеты вот там за углом, нельзя тут стоять!
Билетные кассы – это обычные строительные вагончики двух конкурирующих компаний. Женщина за высоченной стойкой рассказывает, что мы сделали правильный выбор, войдя в её вагончик, так как их автобус уходит первым.
Берёт паспорта и переписывает данные. Билет стоит 1500 рублей – это чтобы переехать границу. Принимают только нал, банкоматов на границе нигде нет, так что если у вас вдруг не окажется нужного количества наличных, придётся ехать в ближайший посёлок, где есть банкомат.
Женщина-кассир спрашивает, нет ли у нас долгов, так как если приставы не выпустят из страны, то деньги за автобусный билет они не возвращают. Рассказала историю, как недавно пыталась пройти границу девушка, которую не выпустили в Хабаровске, и она приехала сюда.
— Ну что за люди?! Неужели не понятно, что у пограничников уже давно единая база, и обмануть, как раньше, не получится никого!
На улице ветер такой сильный, что, кажется, ещё немного, и этот вагончик улетит, как домик Элли из "Волшебника изумрудного города". Из-за пыли ничего не видно.
Вскоре приходит водитель автобуса и проверяет списки. Всего 3 пассажира! Мы с Андреем и какой-то китаец. Нам ещё раз сообщают о небывалом везении, ведь обычно автобусы полные. Кроме того, на первый автобус можно и не успеть – тогда придётся застрять в очереди на много часов.
Водитель показывает, где припаркован автобус.
Садимся, автобус проезжает несколько десятков метров и останавливается около российского КПП. Заходит пограничник, проверяет паспорта и количество пассажиров в автобусе, после чего всех приглашают пройти на пограничный пункт.
Фото: Primgazeta.ru
Старое грязное здание из 90-х, народу никого. Сначала досматривают вещи, далее граница. Очень милая молодая пограничница быстро ставит мне штамп, не задавая никаких вопросов.
Фото: Primgazeta.ru
Фото: Primgazeta.ru
Все три пассажира нашего автобуса быстро проходят контроль, и начинается ожидание: досматривают автобус. Судя по всему, автобус досматривают очень тщательно, так как ждём мы около 30 минут.
Подоконник завален мёртвыми мухами.
Видно, что уборку на российском пограничном пункте последний раз проводили в лучшем случае полгода назад.
Андрей обращает внимание, что почти все надписи, которые наши перевели на китайский, неверные. Неужели сложно было нанять китайского переводчика, который сделал бы грамотный перевод? Тем более что каждый день через границу проходят сотни китайцев.
Подъезжает второй автобус, в нём около 7 пассажиров. Их тоже быстро досматривают. Одного из мужчин под конвоем уводят в кабинет с надписью "Не загораживать проход" (а по-китайски ниже – "Проход не имеет границ").
Его друзья, к которым вопросов не было, живо обсуждают, что всему виной какие-то долги, и несчастного приняли судебные приставы. Поняв, что дело плохо, мужчины идут к пограничницам и говорят:
— А можно мы обратно в Россию пойдём? Мы без друга никуда не поедем!
— Да погодите вы, не нервничайте, может быть, всё разрешится, — успокаивает мужчин пограничница.
Мы садимся в автобус и минут 10 едем до китайской границы.
Справа по ходу движения – заброшенная стройка нового российского КПП. В землю вбиты сваи, всё поросло травой. На Гугл-картах это хорошо видно.
Кажется, новый КПП у посёлка Пограничный собирались строить ещё к саммиту АТЭС – 2012. Во всяком случае, в 2010 году его должны были реконструировать.
Сначала говорили, что новый КПП будет сдан в 2012 году, потом ввод в эксплуатацию перенесли на 2013-й, а дальше его следы теряются. Но вот на днях я видел сообщение (причём почему-то китайских СМИ), что работы на российской стороне снова ведутся.
Впереди уже виднеется большая арка, приветствующая прибывающих на китайскую землю.
Перед ней – последний пункт с русскими пограничниками. В автобус заходит мужчина в форме и спрашивает водителя:
— Сколько людей?
— Двое русских и китаец.
— Пиздец, — замечает пограничник, после чего проверяет штампы в паспортах и пропускает.
Через 10 метров стоит уже китайский пограничник, он тоже заходит и тоже спрашивает, сколько людей в автобусе
— Двое русских и китаец, — говорит водитель.
— Пиздец, — замечает китайский пограничник.
Три человека – это очень мало.
Китайцы ориентировались на Россию, но поток людей сильно сократился после кризиса 2014 года. Покупать китайское барахло стало невыгодно, многие предприятия разорились, отели закрылись, а великие стройки теперь стоят заброшенными.
На горизонте возникают какие-то гигантские дворцы с богатым убранством.
Китайский КПП больше похож на огромный современный аэропорт.
Автобус по широким эстакадам спускается на гигантский паркинг!
Высота потолков – метров 30, всё в камне.
Само здание просто гигантское. На контроле современные сканеры, всё сияет, на подоконниках нет дохлых мух.
Туалет большой и чистый.
Суйфэньхэ производит совершенно невероятное впечатление своим размахом и динамикой развития. Город стоит прямо на российской границе, всего в 100 км от Уссурийска – но это совершенно другая планета, другой темп жизни.
Сравнивать эти города я буду в следующих постах, а пока я отправляюсь дальше по Китаю изучать приграничные территории.
|Уссурийск: главный поставщик депрессивных новостей
|Благовещенск: типичная Россия и отель, где рискнул остановиться Путин
|Какое счастье, я опять в Китае
|Не усугубляйте своё положение 2.0
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Пропаганда
— 30 метров — это 10–12-этажный дом. На каточке метров 10.
— Всё не в камне, а в плитке и бетоне
Re: Пропаганда
Прекрасным людям — прекрасные пограничные пункты!
Re: Прекрасным людям — прекрасные пограничные пункты!
:D
У китайцев более миллиарда рабов, они и пирамиду Хеопса могут захуярить.
А у нас каждый на счету.
Edited at 2018-04-05 08:20 (UTC)
Вся разница то
А наши не решились, "демократию" начали строить за окорочка. Сейчас уже подводя итоги, в результате у нас людей погибло гораздо больше. Ну и по сути имеем, то что имеем. И сейчас опять упорно новые "студенты", пытаются зайти на второй круг. Тогда уже будет контрастировать даже граница с Монголией.
Edited at 2018-04-05 10:01 (UTC)
Ну, и ещё это, презумпция виновности...
Edited at 2018-04-05 08:31 (UTC)
нефть в рост - цена бенза в рост (ну нефть ведь подорожала)
Граница меры два
А в Китае это тонкая линия. Так что, и тут мы впереди планеты всей.
Re: Граница меры два
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Варламов, ты сказочник! Как двухмиллиардная страна может ориентироваться на несколько тысяч русских челноков?
У них основной экспорт идёт в США, поэтому китайские предприятия не могут разориться из-за того, что у них перестали закупаться русские челноки.
Edited at 2018-04-05 10:26 (UTC)