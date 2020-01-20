Кирибати: простое человеческое счастье среди мусора и говна

Утром я решил на всякий случай уточнить, во сколько всё-таки вылетает мой рейс. Мало ли что! Но это оказалось сделать не так просто. Помните, что у них не работают телефоны? А без телефона нельзя позвонить в авиакомпанию. А без звонка в авиакомпанию нельзя что? Правильно! Ничего узнать! Казалось бы, можно попросить кого-то позвонить из Москвы, я так и сделал, но тут выяснилось, что у них выходной, и автоответчик посоветовал ждать понедельника. Пришлось найти телефон аэропорта, который работал только с внутренних номеров, и уговорить девушку на стойке сбегать к соседям, у которых работает телефон, и уточнить, что там с рейсом. Минут через 10 она вернулась и сказала, что да, рейс, который должен был вылететь в час дня, задержан до вечера.
Делать было нечего, у меня появился ещё один день, чтобы подробнее изучить Кирибати!
Я заказал машину на 17:00, чтобы за полтора часа приехать в аэропорт; обычно я приезжаю за час, но тут всякое могло случиться, так что я заложил лишние 30 минут.
И пошёл гулять по острову!
Кирибати – уникальная страна не только из-за распиздяйства своих жителей (распиздяйство вообще характерно для жителей райских островов)! Во-первых, она находится одновременно во всех четырёх полушариях Земли. Кроме того, она растянулась на все регионы Океании: разные её части находятся в Микронезии, Полинезии и на границе Меланезии.
Страна разбита на три часовых пояса, и в самом восточном из них раньше, чем где-либо ещё на Земле, наступает следующий день. И, соответственно, новый год. Это острова Лайн, где установлено время UTC+14, или плюс два часа к Петропавловску-Камчатскому. Время там совпадает со временем Гавайев, но сдвинуто на сутки вперёд. Кроме того, разница во времени с некоторыми островами Океании здесь составляет 25 часов!
Название "Кирибати" появилось во многом благодаря Ивану Фёдоровичу Крузенштерну, человеку и пароходу. Дело в том, что в 1788 году он проплывал мимо этих островов по пути из Порт-Джэксона (место, где сейчас расположен Сидней) в Кантон (нынешний Гуанчжоу), а в 1820-м по итогам своих экспедиций опубликовал карты Тихого океана, в которых назвал архипелаг островами Гилберта. "Кирибати" же – это просто слово "Гилбертс" в местном произношении. И когда страна в 1979 году получила независимость от Великобритании, для неё выбрали островной вариант названия.
Несмотря на обретение политической самостоятельности, страна ещё какое-то время зависела от метрополии. Например, в 1980-х британцы решили, что некоторые острова Кирибати перенаселены, и переселили почти 5000 человек на атоллы, которые раньше были необитаемы.
Но и там островитянам долго жить не придётся. Вероятно, Кирибати станет первым в мире государством, которое полностью уйдёт под воду в результате глобального потепления. Нынешний президент уже больше 10 лет агитирует за переселение всех жителей Кирибати в другие страны. Власти понемногу прикупают земельку у Фиджи, а к Австралии и Новой Зеландии обращаются с призывами принимать беженцев. Возможно, уже на наших глазах состоится "переезд" целой страны.
01. Первое, что поражает на Кирибати – так это огромное количества мусора. Помните, я рассказывал, как президент Кирибати Аноте Тонг стучал ботинком в ООН и требовал немедленных действий, чтобы остановить изменение климата! Так вот, вам могло показаться, что Кирибати – самая зелёная страна на свете, раз они так переживают за климат. На самом деле нет. Например, старые машины тут просто бросают там, где они сломались. Поэтому все дворы, заросли и даже берег моря засраны старой ржавой техникой.
02. Машины становятся частью благоустройства дворов.
03. В тени автохлама пасутся свинки.
04. Кирибатцы невозмутимы!
05. Вдоль дорог – локальные свалки.
06. Ребёнок во дворе своего дома грызёт лапшу быстрого приготовления, сидя на одной из брошенных тут машин.
07. Старые двигатели или кузова машин давно стали частью городской среды на Кирибати.
08. То же самое происходит и на берегу. Отслужившие своё суда просто ржавеют в море.
09. Они никому не нужны.
10. Иногда сложно понять, где заканчивается свалка и начинается чей-то дом. Мусор используют как строительный материал.
11. Вот простые люди мусором из океана защитили свои дома от шторма.
12. Для строительства защитных сооружений отлично подходят и старые машины.
13. Прибрежная свалка
14. Вообще, мне очень нравится народ в Кирибати! Никто не парится, все целыми днями лежат в гамаках!
15.
16. Всех хрюшек обязательно привязывают за заднюю ногу, чтобы не убежали.
17. В Кирибати не существует дома, где не было бы гамака.
18. Местная красавица
19. Дети играют в какие-то стрелялки на смартфонах. Несмотря на нищету, смартфоны есть почти у всех.
20.
21.
22. В целом день у людей обычно проходит в горизонтальном положении.
23. И у свиней.
24. Насчёт мусора никто не парится, его просто выносят на берег. Вот эти зёленые мешки – это мусор, который собирают в городе.
25. Затем мешки растаскивают псы, и мусор разносит по берегу ветер и море.
26. Чего тут только нет! Старая техника, покрышки, велосипеды, одежда, чемоданы...
27. Глядя на карту, можно подумать, что Кирибати – это райский остров, но не надо себя обманывать. Везде, где на этих островах живут люди, это обычная помойка.
28. Океан тут воспринимается как некий портал в другое измерение, куда можно сбрасывать мусор, куда можно гадить. Океан всё стерпит!
29.
30. Знали ли вы, что на Кирибати действует секретный лагерь подготовки боевиков запрещённого в РФ "Правого сектора"?
31. Из покрышек на случай шторма можно построить забор.
32. Взрослые играют в карты
33. Рыбаки
34. Ловят в основном тунца.
35. И ещё какую-то рыбку. Готовят прямо так, на открытом огне.
36. А велодорожки где?
37. В отличие от Папуа, тут магазины не защищены решётками (по крайней мере, днём). Видимо, воруют меньше.
38.
39. Где-то в обед начался настоящий тропический ливень и шторм! Ветер гнул пальмы, сильнейший дождь поливал всё вокруг! Но он довольно быстро прошёл и превратился в моросящий мерзкий дождик.
В 16:45 я подхожу на ресепшен, чтобы расплатиться. Накануне я увидел у них терминал и спросил, можно ли будет заплатить банковской картой – мне утвердительно кивнули. Сейчас же терминал выдавал ошибку. В принципе, я особо и не рассчитывал, что на этом сраном острове кто-то или что-то будет работать. Девушка развела руками:
– Дождь идёт, когда идёт дождь, нет интернета, а без интернета не работает терминал!
Охуенно, надо бы тогда повесить табличку, что оплата картой возможна только в солнечную погоду! Ладно, на этот случай у меня был запасной план:
– Давайте мы по дороге подъедем к банкомату и снимем наличные, я оставлю их водителю, – девушка посовещалась с начальством и согласилась.
На часах было 17:00, но водителя не было... В 17:10 я вернулся на ресепшен и уточнил, где водитель.
– Он скоро будет, он уже рядом, не переживайте, – ответила девушка и улыбнулась. Я старался не переживать.
Прошло 5 минут, потом ещё 5... Водителя не было, и я начал переживать! Из заложенных мной 30 минут 20 уже утекли.
– Где водитель?
– Он скоро будет, он в пути!
– А вы можете ему позвонить? – спросил я и сразу вспомнил, что своим вопросом заставляю девушку уже в десятый раз объяснять мне, дураку, что ТЕЛЕФОН У НИХ НЕ РАБОТАЕТ!
– У нас не работает телефон, но я сейчас позвоню со своего личного мобильного! – ого, так можно было!!! Девушка начала звонить...
– Простите, у водителя тоже не работает телефон. Видимо, из-за дождя не работает, у нас так бывает... Но он скоро будет, не переживайте.
– Да как я могу не переживать, если я просил машину, а её нет, и нет связи с водителем! – я начинал переживать всё сильнее, особенно сильно в такие моменты бесят их довольные и невозмутимые лица.
– Да что вы волнуетесь? Возможно, из-за грозы самолёт вообще не прилетит, такое часто бывает, – сказала она с улыбкой, словно обсуждая последние слухи с подружкой за чашкой чая.
– Слушайте, давайте вы будете решать вопрос с трансфером, а я буду решать вопрос со своим перелётом, мне нужна машина, – я уже повышал голос, потому что это бездействие и спокойствие вывело меня из себя.
– Знаете, это вообще не моя проблема, я тут на стойке работаю. Мы заказали машину – её нет, это не наши проблемы, – девушка вдруг решила пойти в атаку и съехать с темы, но быстро поняла, что её сейчас могут убить, и на её лице сразу появилась невозмутимая улыбка. Мне в этот момент показалось, что она ставит надо мной какой-то психологический эксперимент и выясняет, способен ли я в состоянии аффекта сжечь нахрен их отель.
На часах было 17:30. Я опаздывал.
Надо было успокоиться. Нельзя принимать решения в таком состоянии, но мысль о том, что я просто тупо застряну на этом сраном острове на неделю (самолёты отсюда не каждый день летают), рушила всё внутри меня, обломки самообладания поднимали клубы гнева, и я был в шаге от того, чтобы наорать на неё.
Ладно, надо успокоиться... спокойнее... всё же хорошо...
– Давайте просто найдём другую машину, – максимально спокойно сказал я. Девушка тихо засмеялась.
– Я сказал что-то смешное?
– Нет, что вы, просто нет других машин.
– А вот эта, которая во дворе стоит? – я показал на старую "Тойоту" под пальмой, которая выглядела относительно живой.
– Ой, она сломана.
– Хорошо, попросите охранника выйти на улицу, поймать любую машину и договориться, чтобы меня довезли до аэропорта, я заплачу, – я бы и сам это сделал, но народ тут почти не говорит по-английски.
– Нет, так не получится, у нас нет такси.
– Я говорю не про такси, я говорю про любую случайную машину. Я заплачу, чтобы меня довезли до аэропорта.
– У нас так не принято, – растерянно ответила девушка.
– ЧТО У ВАС НЕ ПРИНЯТО? – я начал повышать голос.
– У нас не принято вот так останавливать машины и просить довезти до аэропорта.
– Ну вчера не было принято, а сегодня будет принято! В чём проблема? Я заплачу водителю! – я достал наличку и показал девушке, думая, что она меня не понимает.
– Я понимаю, что вы говорите, но у нас так не делают.
– Что не делают? Не работают за деньги? Я дам 100 долларов, за 100 долларов (100 долларов в Кирибати – это месячный доход средней семьи) вы можете поймать машину, чтобы она просто подкинула меня в аэропорт?
Девушка вздохнула, посмотрела на меня как на идиота и пошла говорить с охраной. Делала она это явно чтобы я скорее свалил отсюда.
В этот момент в ворота отеля врывается серебристый микроавтобус.
– Это за мной?
– Да!
Я хватаю вещи, бегу к микроавтобусу, но водитель почему-то выходит и куда-то идёт... Я думаю, может, в туалет надо человеку или ещё что... Сажусь в автобус – водителя нет... Дай, думаю, проверю, что там случилось, и опять иду на ресепшен.
Картина, которая предстала перед моими глазами, повергла меня в шок. ВОДИТЕЛЬ БОЛТАЕТ С ДЕВУШКОЙ ЗА СТОЙКОЙ, РАЗВАЛИВШИСЬ В КРЕСЛЕ. Пара замечает меня, но ситуация не меняется. Я стою в дверях в шоке, на часах уже 17:45, А ОНИ ПРОСТО БОЛТАЮТ!
– Почему мы не едем, я же опаздываю! – еле сдерживаясь спросил я.
– У нас тут проблема, в машине кончился бензин, – они мило улыбались. Такое впечатление, что перед ними стоял не разгневанный клиент, а весёлый клоун, который играл смешную роль.
– НУ ТАК ЗАПРАВЬТЕ!
– Сейчас, мы ищем деньги.
– Я дам деньги, поехали!
40. Мы, наконец, поехали. Ну как "поехали" – поплелись. Вначале водитель заехал на заправку. Но мы же в Кирибати, тут нельзя просто так взять и заправиться. Надо со всеми поздороваться, поговорить за жизнь.
41.
42. Потом мы начали очень медленно ехать. Потому что тут редко кто едет быстрее 20 км в час. Потому что тут никто никуда не спешит.
43. Проблема была в том, что шторм, который был в обед, повалил деревья, и они в некоторых местах перекрыли дорогу. Их частично растащили, освободив только одну полосу, из-за чего образовались заторы.
44. Я смотрел на часы. Водитель, понимая, что я нервничаю, решил окончательно меня добить и включил самую всратую местную песню на репите. Я понимал, что на самолёт не успеваю. Вылет в 19:00, в аэропорт я приеду в лучшем случае в 18:40.
45. Эмоции внутри менялись, словно я со стороны смотрел на свою жизнь в режиме перемотки. Я даже не успевал их распробовать и изучить, отчего было немного обидно. Гнев, ярость, отчаяние, ощущение какое-то беспомощности и безнадёжности, внезапное воодушевление (ведь, может, опоздание открывает дверь в новые приключения?), разочарование.
За окном машины мелькали однотипные домики, машины плелись неприлично медленно даже для этой дыры, я смотрел в экран телефона, где на навигаторе синяя стрелка нашей машины практически не двигалась на карте. С каждой секундой я всё сильнее ненавидел Кирибати, эти тропические острова, эту песню, которая уже 7-й раз крутилась на повторе...
Интересно, а как там таракан Олег?
Когда мы подъехали к аэропорту, я уже ни на что не надеялся. Я скорее думал, где проведу ближайшие дни, на какие острова съездить, где я буду спать и чем буду заниматься, окончательно застряв в этой дыре. Но тут я вижу, что за стойками регистрации вроде бы стоят люди!
Я вбегаю в здание аэропорта.
– Это регистрация в Науру?
– Да!
– А когда вылет?
– Самолёт задерживается, вылет в 19:50, так что регистрация ещё открыта.
47. Из самого несчастного человека на свете я моментально превратился в самого счастливого! Я моментально полюбил всё вокруг, я был даже готов выбежать и обнять своего водителя! Какие прекрасные люди вокруг, какие они хорошие и добрые, как охуенно жить! Впервые распиздяйство "Наурских авиалиний" помогло мне не пропустить рейс! Я быстро зарегистрировался, получил посадочный и даже успел выйти из здания и сфотографировать аэропорт!
48. Как же я был счастлив, что не застрял в этой дыре! "Уважаемые пассажиры, вылет вашего рейса задерживается ещё на 30 минут", – прохрипел матюгальник на стене. Мне было уже пофиг: главное, самолет летел, и я точно улечу сегодня. Но радоваться было рано. Мне предстояло провести ещё одну ночь на Науру и только на следующее утро полететь в Брисбен.
49. Самолёт летел в Науру с промежуточной посадкой на Маршалловых островах. Почти все пассажиры вышли: видимо, на этом атолле куда интереснее, чем в маленьком Науру.
Я летел и думал, как всё-таки интересно устроен мир! Вот я прыгаю по этим богом забытым островам и атоллам и возмущаюсь, почему аборигены такие распиздяи. Почему они не наведут порядок, не начнут оказывать нормальный сервис и зарабатывать деньги. Ведь рядом есть, например, американские Гавайи или американский же Гуам, где отличные пляжи, прокат авто, "Убер", "МакДоналдс", сетевые отели и любой каприз за твои деньги. Зачем прозябать в нищете и попрошайничать по миру, когда можно встать и заработать! Как можно целыми днями просто лежать в своих гамаках?
Но если мы мысленно поменяемся местами и посмотрим на жизнь глазами аборигенов, всё будет выглядеть иначе. Вот родился человек на одном из атоллов Кирибати. Первый свой вдох он сделал чистым воздухом, потому что рядом не коптит металлургический завод. Ему не нужна одежда, потому что круглый год тут одинаковая температура, около 30 градусов. Всё, что нужно для жизни, – это навес от дождя и солнца да гамак. Всё детство ребёнок играет на пляже, ест свежевыловленного тунца, пьёт кокосы. Ему не надо бороться и выживать. И вот он вырастает, получает примитивное образование и продолжает жить своей размеренной жизнью под пальмой. Он бухает в баре, играет в бильярд, делает какую-то примитивную работу, чтобы купить себе мешок риса и футболку в секонд-хенде.
В это время его ровесник в России, Китае или США с самого детства учится выживать. Он растёт в большом городе, скорее всего, с ужасной экологией. С 6 лет – постоянная нагрузка в школе, надо хорошо учиться, чтобы поступить в хороший университет! Школа, репетиторы, кружки, секции – родители пытаются запихнуть в ребёнка всего по максимуму! С самого детства он испытывает стресс. А все ради чего? Чтобы поступить в университет, где нагрузка увеличивается, ведь надо потом найти хорошую работу! Бесконечная беготня, пробки, просиживание штанов на работе, попытка заработать денег на шмотки, тачку, квартиру. Жизнь в бетонном мешке, на обед еда с кучей химии и добавок, выращенная хрен знает где. Надо ещё больше денег, чтобы купить органическую еду. Постоянный стресс, давление, депрессия, антидепрессанты. Времени ни на что не хватает, нет времени даже пообщаться с родителями или своей семьёй. Надо заработать, надо ещё больше денег, чтобы однажды взять отпуск, зайти в турфирму, купить билет на далёкие острова и посмотреть на диковинный мир.
И вот приезжает бледное тело в цветастой рубашке, с камерой, айфоном и модным ноутбуком на Кирибати, смотрит на местного парнишку, который чилит в гамачке, и не понимает, как можно так жить. А парнишка смотрит на туриста и думает: "Ну что за дураки эти европейцы? Зачем они себя убивают? Они злые как собаки из-за постоянно стресса, они несчастны, они пьют таблетки, чтобы просто не выпилиться от пиздеца, в котором они живут. Зачем им эти деньги? Делают ли их деньги счастливыми?"
– Эй, ты, ленивый хрен, хватит лежать в своём гамаке! У меня есть бабло – иди работай, подвези меня, обслужи меня! Отвечай моментально на письма, убери для меня пляж! – кричит презрительно турист аборигену.
– Чувак, да не нужны мне твои деньги! У меня и так всё хорошо.
– Да как можно быть таким ленивым! Ты же можешь РАБОТАТЬ! Неужели тебе не нужны деньги?
– Нет, у меня всё есть! А ты расслабься, чего ты нервничаешь так?
И вот я не знаю, кто прав. Ведь если посмотреть на нас глазами простого аборигена с далёкого атолла в Океании, мы же ебанутые. Мы совершаем кучу бессмысленных действий, которые не приносят нам счастья. А они просто живут в своих простеньких хижинах, собранных из говна и веток, на берегу бесконечного голубого океана.
Я не первый раз в этих местах, и я никогда не видел тут злых людей. Все улыбаются, все очень приветливые. Я не видел, чтобы кто-то орал на своих детей или бил их. Несмотря на нищету, все люди очень опрятные и ухоженные. На улицах Нью-Йорка или Лондона вы увидите гораздо более страшные картины, чем в Кирибати.
И кто в конечном итоге счастливее? Мы или они? А в чём вообще смысл жизни, если не в простом человеческом счастье? Может быть, они как раз и разгадали секрет этого самого счастья?
Путевые заметки:
День 17. Кирибати: похоже, что я застрял на островах
День 16. Науру – прыщ на жопе мира
День 15. Папуа: почти Россия, рынок и дома над водой
День 14. Папуа – Новая Гвинея: трущобы, цены и хорошие люди
День 13. Новая Гвинея: папуасы, канальи, волшебный орех и китайское рабство
День 12. Брисбен: как из промзоны сделать конфетку
День 11. Одна из лучших набережных в мире!
День 10. Перт: как австралийцы делают крутые стадионы и митингуют
День 9. Перт – родина австралийского быдла
День 8. Аделаида – это больше Челябинск или Ростов-на-Дону?
День 7. Аделаида: вино, смог от пожаров, коалы и кенгуру!
День 6. Огненный ад в Австралии: выжженная земля и трупы животных
День 5. Аделаида: самый комфортный город оказался большой деревней
День 4. Гонконг: красивые ларьки и как протестующие изгадили город
День 3. Арабские Эмираты: пустыня, свалка битых машин и последний выход
День 2. Дубай: чем арабы заманивают европейцев
День 1. Новый год в Дубае
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