Кирибати: простое человеческое счастье среди мусора и говна

Кирибати: похоже, что я застрял на островах Путевые заметки, день 17 Из Науру в Кирибати нужно лететь с одной остановкой на Маршалловых островах. Да, самолеты тут летают как автобусы, с…

Науру — прыщ на жопе мира Путевые заметки, день 16 Есть на карте мира такая страна, Науру! Вы ее скорее всего не найдете, потому что это самое маленькое островное…

Самоа: острова лени и людей третьего пола Океания. Путевые заметки, день 7 Как вы знаете, существует два Самоа – просто Самоа, которое на всякий случай вставило в своё официальное…

Тонга: страна красивой смерти Океания. Путевые заметки, день 6 Из Вануату лечу в Тонга с пересадкой на Фиджи. Рейс задерживают на полтора часа! В аэропорту сижу в бизнес-зале…

Вануату 🇻🇺: красивая дорога и признание Абхазии Океания. Путевые заметки, день 5 На Вануату тут многие клевещут! Говорят, что островитяне признали независимость Абхазии, Южной Осетии и даже…