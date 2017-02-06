Варвары взяли Тулу!

basilisk Тула теперь вместо Воронежа? Или город для битья вместо Омска?



Edited at 2017-02-06 15:10 (UTC) Ответить

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hanibal_israel Скоро вся страна у вас булет Воронежем. Ответить

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the_dronity А то, что варвар с уголовным делом из Новгорода Веркин сидит в комитете транспорта Волгограда и протолкнул коммерческие автобусы своих друзей за сотни миллионов бюджетных рублей, ты не хочешь написать? Кому нужна эта тула, пряники и самовары, а живет там меньше 500к человек. То ли дело Волгоград, город-герой, миллион человек, разве он заслуживает? Целую, ждём Ответить

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Дикость в приоритетах dragon_dances На внешней арене страна окончательно скатилась до Верхней Вольты с ракетами. Внутри разваливающаяся инфраструктура. Нищебродский бюджет взял курс на латание прорех за счёт внутренних заимствований (больше денег взять неоткуда). А у Варламова проблема - в Туле трамвайчик вырезают. А перед этим пост о том, что в Санкт-Петербурге паымаэшьли не хотят строить для быдла дома как в развитых странах. Читаешь его бложик как новости из альтернативной вселенной.



Edited at 2017-02-06 15:50 (UTC) Ответить

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hanibal_israel Пост о том что вы все мудаки и терпилы Ответить



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hanibal_israel Ничего, потерпите. Скоро Украина оккупирует вас, и наведёт порядок во всём.



Edited at 2017-02-06 15:11 (UTC) Ответить

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mischko "а тут ми огірочки посадимо"(с) Ответить

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froster2 Есть же статистика, ни кому эти темы не интересны. Ответить

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Дебилам — дебильные темы Marat Dyatko Конечно, 85% довольны и хотят знать как там у сирийцев Ответить

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mischko Осталось сказать несколько слов о результатах применения оружия возмездия

против СССР. Впрочем, можно обойтись и без слов, тем более, что они горьки и не

новы. Пусть любопытный сам поставит небольшой опыт. Например, такой: пусть он

встанет рано утром, подойдет на цыпочках к окну и, осторожно отведя штору,

выглянет наружу…



(с)Классик русской литературы Ответить



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navalnypresiden Путин придет- порядок наведет! В 2018-м году.. потерпите немного Ответить



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принцип один mrfaris Чем хуже - тем лучше!



Это же Россия!



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Re: принцип один stalkerseven читал что даже в бандеровском львове сделали новую трамвайную линию. а может действительно Украина цэ европа? Ответить

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1kompozitor Что скажкте по поводу демонтажа тролейбусных линий в Екатеренбурге? Ответить



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lacafe Что скажете по поводу идеи демонтажа Екатеринбурга? Ответить

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rev01utionary Явлинскый прыйдэ - порядок навэдэ. Ответить



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mischko Явлінський, на відміну від тебе, має на клавіатурі українську розкладку. Тому ніколи не використав би оці незрозумілі літери "ы" та "э" Ответить

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vixxent Мэр Уфы ровно такого же мнения насчет троллейбусов. Ответить



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cynepnupam Мэров нонче назначают. Вот и результат. Ответить



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abzaz_423 Ломать не строить, не свое - чужое, душа не болит. Ответить



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1 У этих пиздюков из Партии душа болит о том как бы 'нацаревать и в тик'. А на социальных видах транспорта много ли нацарюешь? То люди для себя делали, для школьников своих, для пенсов, для студентов-нищебродов. А этот мэр и патриот, семью любит свою, копытом бьет до италии, чехии, болгарии, в гараже у его внука разбита уже вторая феррари...нахуй Ответить

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vedun_nn Варламов, про Ройзмана не забудь написать. Пишут, что он в Екатеринбурге тоже трамвай уничтожает. Ответить

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cynepnupam Говорят в маскве кур доЯт Ответить

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totonoto Надо создать свою петицию:) На увольнение мэра Тулы вместе с губернатором Тульской области. Ответить



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totonoto скорее всего на поддержание трамвайных линий этим упырям выделяли деньги, которые они разворовали и хотят теперь выкорчевать свидетельства... Ответить



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waggggon Почему не рассматривался вопрос о стоимости строительства и эксплуатации трамваев? Бюджеты НЮ, Парижа, Милана, Берлина и бюджет Тулы вещи не сравнимые. Трамвай это конечно круто, когда есть деньги... Ответить

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moroz_na Вангую, что когда Путя склеит ласты, трамваи оcтанутся только в музеях и в народной памяти. Получил страну с трамваями и троллейбусами, оставил с Джамшутом в маршрутке:D Ответить



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andrez_z_z Варвара - забавное женское имя)

лютуют бабы Ответить



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supmaxgreat Йеллоустоун уже дымит. Йеллоустоун и Дональд сделают то, что должны сделать. Ответить

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gruzovoi Ну, мэрам тоже нелегко. Вот сидит сейчас этот мэр и думает где же ему взять асфальт, чтобы ездить по нему на "Бентли", который по отчётам и есть асфальт. Ответить



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kenkoman проблема решается покупкой ленд крузера Ответить

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in fiocci в Будапеште еще охуенные трамваи. тоже ацки старинные и около дуная красиво кататься

в туле мэр из пжив. от них ничего хорошего ждать не приходится. или трамвай сломает, или троллейбус, или музей отдаст.. Ответить



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jmyshanya надо трамваи отдать церкви! Ответить

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крутой трамвай smk_man как же мне нравится Tatra T6B5

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lazarev_vadim98 А в Калуге тролейбус ликвидировать губернатор собрался Ответить



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lacafe Его жопа ездит на мерседесе, зачем ему троллейбус Ответить



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Adam Merjoev Не люблю трамваи - этот транспорт - воплощение моих кошмаров. Сколько себя помню, всегда боялся попасть под колеса трамвая: бесшумные многотонные махины, едут по своим рельсам готовые снести все на своем пути... Водители вообще звери - особенно в Москве неадекваты какие то: рядом с Олимпийским ездят как у себя дома прямо в миллиметрах от пешеходов - даже не думают тормозить... Зато мажоров на премиальных авто боятся как огня... Ответить



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kenkoman а потом вы надеваете наушники, нахлобучиваете капюшон и низко наклонив голову быстро быстро выбегает из дома, через переход, не глядя на светофоры Ответить



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waggggon Ну нет у регионов денег. И дальше их будет все меньше и меньше. Достаточно посмотреть структуру налогообложения, практически все уходит в центр. А то что остается - вопрос эффективности использования. Ответить



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dimas_ucha Это вас местечковые управдомы такими россказнями кормят?..



90% регионов - получают из центра больше чем дают.

Спасибо нефтице-кормилице.

Тула среди них.



Местечковые управдомы разворуют все, а народу в уши льют про то, как "в центр все ушло".



Edited at 2017-02-06 16:16 (UTC) Ответить

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bordyrikamen Трамваи медленнее автобусов и тролллейбусов средняя скорость 10-12 км/ч, по обособленной 15 км/ч. Автобус 20-25 км/ч свободно, троллейбус 19 км/ч. Ответить

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lacafe Троллейбус громоздкая хуйня, для перевозки скота Ответить

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nataliygor МЭР города Тулы Цкипури Ю.И.

А Авилов Е.В. глава администрации.

Но от перемены мест....короче жопа остается... Ответить



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moscoww Да. Позавчера эта шваль ларьки отжимала, вчера крышевала, а сегодня сама ими владеет; да еще ебалами в чужие огороды лезет. Мало им, едросским блядям, торговых центров... надо же еще и транспортный сектор окучить.

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В Уфе мудаки уже успели грохнуть трамвай fl@shrs Теперь у нас 2 трамвайных независимых кольца - южное и северное и не сообщающихся друг с другом, так что туляки не повторяйте наших ошибок. Ответить



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Re: В Уфе мудаки уже успели грохнуть трамвай gogobest Ширина колеи хоть одинаковая осталась? Ответить



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redjid У нас всё проще. У нас давление не автопроизводителей, а маршруточной мафии. Ответить



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