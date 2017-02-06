Варвары взяли Тулу!
Бывает, посмотришь в окно, а там жопа полная. Особенно если ты не в Москве живешь, а где-нибудь в Омске, Твери или Туле. Вроде бы войны нет, а дороги разбиты. Вроде бы богатая страна, а денег нет даже на текущий ремонт подъездов и уборку дворов. Многие города со времен развала Советского Союза не построили ни одного общественного пространства, ни одного парка или набережной, а старое всё разваливается. Типичная картина для России, и мы спрашиваем себя – в чём же дело?
Плохо образованные, совершенно некомпетентные варвары оказались у руля городов. Вот и всё. Когда-то варвары пришли в Рим. Сегодня и до Тулы добрались варвары... в виде мэра города Евгения Авилова.
Пришёл мэр, посмотрел на город и... решил выпилить трамвай! А что... Места много занимает, пробки от него – ну вы и так знаете всю эту варварскую аргументацию.
19 декабря Евгений Авилов провёл итоговую пресс-конференцию. Кто-то из журналистов спросил у него, когда администрация собирается начать ремонт трамвайных путей на одной из центральных улиц.
"В свое время достаточно много мнений было о том, насколько нужен трамвай по улице Энгельса... Я считаю: убрав там трамваи и открыв движение легкового транспорта и маршруток, мы тем самым убрали бы их с проспекта Ленина, и движение было бы быстрым. Но трамвай для Тулы – один из ее символов, поэтому решение надо принимать всем вместе".
"Решение должны принимать туляки", – подчеркнул мэр – и начал ждать. И вот пару дней назад наконец нашёлся тот туляк, который согласился взять на себя ответственность за это решение. Вчера под чутким руководством мэрии туляки создали петицию с требованием полностью убрать трамваи из города!
Готов поспорить, что это писал Евгений Авилов!
"Я... и тысячи таких же неравнодушных... выражу всеобщее желание и волю граждан.
В Туле увеличивается численность населения... Транспортная сеть уже не справляется с таким количеством автомобилей, город вязнет в автомобильных заторах... Люди часами простаивают в пробках... работающие двигатели ещё больше загрязняют воздух города... дальше будет только хуже.
Больше всего усугубляют ситуацию трамвайные пути... Мы считаем, что... этот вид транспорта уже изжил себя. Он не соответствует требованиям современного пассажира... затрудняет передвижение других транспортных средств. На обслуживание подвижного состава и трамвайных путей тратятся огромные деньги, но... это не приводит к положительному результату.
Мы требуем от властей города... полностью ограничить движение трамваев на главных улицах, а в дальнейшем по периферии всего города. Демонтировать трамвайные пути и организовать движение колёсного транспорта...
Мы уверены, что такие действия позволят более эффективно организовать транспортную сеть города, увеличат пропускную способность городских улиц и количество парковочных мест, сделают проезжие части безопасными и комфортными, улучшат экологическую обстановку, создадут более современный облик нашего города...
ЧТО ОН НЕСЁТ???
Ну хорошо. Чтобы понять, насколько мэрия Тулы деградировала, давайте посмотрим на карту мира, на которую нанесены города, где есть трамвай...
Расцвет трамвая пришёлся на период между мировыми войнами. Тогда все крупные города имели хорошие трамвайные сети...
Но после войны люди решили, что трамвай не нужен. Что человек будущего будет перемещаться на личном автомобиле, что трамвай шумный и старый, что он только мешает, и его надо убрать. Тогда же начался великий трамвайный погром. С 50-х годов трамвайные системы массово исчезают с карты мира. Особенно преуспели в уничтожении трамвая Штаты, ведь Америка взяла курс на всеобщую автомобилизацию. Вы можете представить себе американца без машины? Вот и они тогда не могли. И города сносили трамвайные линии, чтобы освободить место для машин.
К 80-м годам мир выглядел так:
Но потом выяснилось, что проблему пробок ликвидация трамвая не решила. Что всё стало только хуже, и что единственный выход – это развитие общественного транспорта! И города начали строить новые трамвайные системы! США, Европа, Израиль, Северная Африка, Турция внедряют современные трамваи в своих городах.
Что самое интересное, строить трамвайные системы побежали Штаты, осознав, что город для машин построить не получится. Обратите внимание: даже в Африке активно создаются трамвайные системы. Ну и, конечно, старушка Европа. Те, кто был в Европе, наверняка помнят удобные трамваи почти в каждом крупном городе.
Но Тула идёт своим путем... Тула решила, что мэры Парижа, Лиона, Берлина, Нью-Йорка – дураки, что Европа и США – это вчерашний день! Мы перенесемся на 70 лет назад и попрыгаем на старых граблях! Мы же Тула!
"Флоренция решила быть в авангарде электрического движения. Это признак современного города", – бывший мэр Флоренции Маттео Ренци об открытии трамвайной сети Tramvia в 2010 году.
"Запущенный десять лет назад трамвай, этот тихий и чистый вид транспорта, резко изменил облик Парижа", – мэр Парижа Анн Идальго в декабре 2016 года.
"Трамвай вносит большой вклад в обеспечение мобильности в центре Севильи", – бывший мэр Севильи Альфредо Монтесейрин (трамвай появился в городе в 2007 году).
"Мы считаем, что... этот вид транспорта уже изжил себя. Он не соответствует требованиям современного пассажира... затрудняет передвижение других транспортных средств. На обслуживание подвижного состава и трамвайных путей тратятся огромные деньги, но... это не приводит к положительному результату", – администрация Тулы.
Детройт!!! Город, который автомобили в своё время погубили, начал с нуля восстанавливать трамвай в 2014-м году.
Трамвай в Гётеборге. Шведский город, сопоставимый с Тулой по количеству жителей, расширял трамвайную сеть вплоть до начала 2000-х, построил трамвайное кольцо вокруг центра и продолжает закупать новые вагоны.
Милан сохранил более 150 исторических трамваев, построенных в 1928-1932 годах. Все они используются на линиях.
В Мельбурне крупнейшая в мире трамвайная сеть (а когда-то была в Питере)! Многие вагоны местного производства.
Даже Эмираты строят себе трамвайные системы, чтобы как у всего цивилизованного мира!
Прекрасную трамвайную систему построили в начале XXI века в Лионе. Говорите, этот вид транспорта "изжил себя"?
В это же время мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио обнародует амбициозный план создания первого за несколько десятилетий трамвайного маршрута. Новая линия длиной 16 миль (25 км) соединит Бруклин и Квинс, пройдя вдоль берега Ист-Ривер.
Да, в прошлом веке в Нью-Йорке тоже уничтожили трамвай, хотя сеть была огромной.
Такие изменения проходили в то время по всей стране. Под давлением General Motors и других автопроизводителей трамвайные системы превращались в автобусные, и американские города теряли огромные инвестиции, вложенные в существующую инфраструктуру. Позже это назовут Большим Трамвайным Скандалом.
Но теперь Нью-Йорк готов исправлять свои старые ошибки. К сожалению, Тула на чужих ошибках учиться не желает.
Своё будущее мэрия Тулы видит так:
А Нью-Йорк – вот так:
Приятно, что простые жители Тулы готовы защищать трамвай от варваров из городской администрации.
Опираясь на зарубежный опыт и материалы "Городских проектов", они пишут статьи о необходимости развития трамвайной сети и активно высказывают своё мнение в комментариях к новостям.
Михаил Бузовкин:
"Я был немного за границей. Видел трамваи в Стамбуле, Вене, Мюнхене. Ни разу не видел одиночного вагона, как в Туле, везде два, а чаще три вагона в одной сцепке. В Стамбуле трамвайные пути находятся отдельно от полос движения автотранспорта и попасть на остановку можно только через турникет, опустив жетон. Такой опыт надо перенимать, а не уничтожать трамвайное движение в принципе. И эта петиция поддерживается только теми, кто не пользуется общественным транспортом".
Геннадий Борисов:
"Пусть этот автор выйдет перед жителями южной тулы, которым надо на Перекоп, в поликлинику, надеюсь, он очень быстро откажется от своей идеи. Лаврова вспомним..."
T Joiner:
"Ликвидируем трамваи, потом пенсионеров с инвалидами – короче все что дорого обходится казне и мешает богатым".
Виктор Т:
"Наверняка организаторы этой «народной» инициативы хорошо знают и про Вену, и про Цюрих, и про Прагу, и про другие города, общественный транспорт которых нельзя представить без трамваев. Но власть имущим это неважно, главное, что тульский трамвай им мешает. Поэтому его хотят уничтожить. А чтобы придать некую легитимность бессовестному уничтожению в Туле этого важного вида общественного транспорта, решили прикрыться мнением "народа". Понятно, если научились добиваться нужных результатов, фальсифицируя итоги выборов, то уж организовать нужный результат голосования на сайте совсем несложно".
Но пока варвары из тульской администрации ищут предлог для ликвидации трамваев. Возможно, потому, что в генплане Тулы, опубликованном в 2016 году, они не предусмотрены. Активисты рассказывают о том, как мэрия утверждала генплан: проектировщики пытались доказать чиновникам необходимость трамваев, приводили расчеты и привлекали к обсуждению специалистов... Но мэрия уперлась и настояла на своем. Ну а теперь "тысячи неравнодушных туляков" пишут петиции и тем самым предоставляют администрации полную свободу действий.
Вполне возможно, что в Туле трамвай выпилят. Ведь варвар с дубиной обычно разрушает что-то куда быстрее, чем транспортные учёные и неравнодушные жители способны это отстаивать.
|Геноцид электротранспорта в России
|В Новокузнецке всё будет очень плохо...
|Иногда лучше молчать...
|Общественный транспорт в Гётеборге, Швеция
|Миланский трамвай
|Владикавказский трамвай
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Edited at 2017-02-06 15:10 (UTC)
Дикость в приоритетах
Edited at 2017-02-06 15:50 (UTC)
Edited at 2017-02-06 15:11 (UTC)
Дебилам — дебильные темы
против СССР. Впрочем, можно обойтись и без слов, тем более, что они горьки и не
новы. Пусть любопытный сам поставит небольшой опыт. Например, такой: пусть он
встанет рано утром, подойдет на цыпочках к окну и, осторожно отведя штору,
выглянет наружу…
(с)Классик русской литературы
принцип один
Это же Россия!
Re: принцип один
лютуют бабы
в туле мэр из пжив. от них ничего хорошего ждать не приходится. или трамвай сломает, или троллейбус, или музей отдаст..
крутой трамвай
90% регионов - получают из центра больше чем дают.
Спасибо нефтице-кормилице.
Тула среди них.
Местечковые управдомы разворуют все, а народу в уши льют про то, как "в центр все ушло".
Edited at 2017-02-06 16:16 (UTC)
А Авилов Е.В. глава администрации.
Но от перемены мест....короче жопа остается...
В Уфе мудаки уже успели грохнуть трамвай
Re: В Уфе мудаки уже успели грохнуть трамвай