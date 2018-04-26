Что будет, если пустить шведов к себе во двор

valerjano Проблема не в разрухе,а в головах!



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Петя один и Карл 12 1over137 Если б Петя Один с Карлом Двенадцать не дрался так, как было, то на месте Питера была бы не Культурная Столица России, а Бездуховная Окраина Швеции. Ответить

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sakurovskiy Если пустишь шведов - следом и остальные солдаты НАТО пролезать начнут! Ни в коем случае нельзя никого пускать! Ответить

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Sad Roger Швеция не входит в НАТО. И вообще -- повторяющаяся шутка ничего кроме раздражения не вызывает. Завязывай уже. Ответить

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Sad Roger Финские многоэтажки поютней и поэстетичнее шведских будут. Не знаю почему, но из всех стран Северной Европы Швеция самая неудачная в плане архитектуры. Хотя при этом самая развитая. Фиг его знает, отчего так.. Ответить



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gloomcore На картинке здания больше похожи на отреставрированные старенькие социальные. Новые спальные районы Стокгольма выглядят презентабельнее. В Лондоне в период расцвета брутализма тоже много дичи понастроили, которая сейчас смотрится очень не очень.



Но вообще Шведский минимализм действительно больше на любителя, не всем понравится. Мне вот архитектура Копенгагена куда больше по душе, хотя они и соседи-скандинавы. Ответить

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dekhannn Вот он социализм, когда всё и везде для людей, в Швеции. А в СССР была пародия на социализм из говна и палок. В РФ пародии на социализм больше нет, а говно осталось.



Edited at 2018-04-26 12:22 (UTC) Ответить

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ctrayc А как на Украине, расскажи? Осталась ли пародия на социализм? Если нет, убрали ли говно? Ответить

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chzk2008 Смету на работы покажи. Хули эти картинки. Ответить



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Николай Пригодский ну для сравнения, нас прошлый год затопило

начальник управляющей компании озвучил цену ремонта крыши 1 кв. метр = 3 тыс. руб.

при том что цена рулона рубероида, который они кладут - 300 рублей.



г.Омск



думаю что в Швеции за эти же деньги не одну крышу отремонтируют и лучшими материалами Ответить

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Прекрасным людям — прекрасные дворы! Marat Dyatko Боже храни Королевство Красоты и Крутизны! Ответить

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Re: Прекрасным людям — прекрасные дворы! Dan Firsov-Shibaev гражданство то получил уже? Ответить

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ctrayc - Ну, климат, справедливости ради, не такой, как в Питере. Снега зимой нет почти. На Рождество пару лет назад +10 было.



- Жаровня во дворе - это ужасно. Выйдет такой сосед пожарить гриль, а у тебя потом постельное бельё в спальне костерком попахивает, красота, блин.



И да, самое главное: во дворах никто не паркуется, потому что подземная парковка в наличии (домам по 50 лет, ага). При этом вся улица Драгенсбергсгатан - это одна сплошная парковка. Из фото 10 это более-менее понятно. Было бы интересно посмотреть, как бы шведы решали вопрос с парковкой, если бы под домом не было гаража.



Edited at 2018-04-26 12:26 (UTC) Ответить

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dekhannn вот поэтому шведы считаются умной нацией, потому что ещё 50 лет назад, при строительстве дома понимали, что у будущих жильцов наверняка есть автомобили и их нужно будет где-то размещать на ночь, во дворе размещать не вариант, поэтому нужно строить дом с подземным гаражом.

а совки (русские то бишь)- нация алкашей и дебилов, думать не привыкли и строили как попало.



Edited at 2018-04-26 12:33 (UTC) Ответить

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timerkhan "15. Тут всё довольно примитивно и уныло." и "29. Красота!"







КМК, разница несущественна, а старый вариант пожалуй что и поприятнее.



Edited at 2018-04-26 12:27 (UTC) Поставил рядом две фотографии -КМК, разница несущественна, а старый вариант пожалуй что и поприятнее. Ответить

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2dar Не всё так однозначно - на кадре разные участки двора. Тот что Вам кажется поприятней просто содержит больше деревьев. Уменьшилось ли количество и размер деревьев после реконструкции на картинке справа нам не известно. Ответить

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poul2010 Хороший обзор.

Отлично смотрится на фоне репортажа из Ижевска. Ответить



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qob969 В Украине сейчас тоже полным ходом идет подобная реконструкция. А нужно было всего-то выгнать кремлевских оккупантов. Ответить

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vedun_nn Вот интересно, почему Варламов фотографирует забугор всегда в сухую солнечную погоду и при этом рассказывает, что там грязи нет. Блин, в сухую и солнечную погоду ее и у нас нет, особенно после уборки улиц)



Ты сфотографируй после хорошего дождя, как Ижевск, и расскажи что там с этими опилками случилось, как там дети с горок катаются.



Нет, вы не подумайте, я не спорю, что опилки, вероятно, практичнее ижевской грязи. Но хотелось бы каких-то более наглядных сравнений. Ответить

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lexp В нашенском Сиднее как-то за выходные выпало 300 миллиметров дождя (это дохуя как много, кстати).



И, Вы знаете, ГРЯЗИ НЕ БЫЛО. Ответить

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petrucchio Какое унылое говно.. Ответить

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lenka_autumn на вкус и цвет как говориться Ответить



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lttde Не трави душу.

После таких фото очень сложно любить нашу великую родину. Ответить

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Если не запустить шведов к себе во двор, Максим Белобородов то придется запускать солдатов НАТО! Ответить



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AAABBB Шведы - это люди

русня - животные Ответить

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gloomcore Поддерживаю. Унылость вызывает большое количество деревьев без листвы и клумбы без цветущих растений с голой землей. Когда все расцветет, восприятие изменится в обратную сторону. Ответить



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wwwb и насколько? на 3 месяца?

а где ледовая арена? опять климат не тот? Ответить



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asha_chokerbali Сады меньше, чем на тысячу детей? И как они только выживают без нормативно-подушевого финансирования? Ответить



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