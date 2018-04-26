Что будет, если пустить шведов к себе во двор
Стандартная панельная девятиэтажечка хорошо знакома всем жителям России. Типовые жилые дома раскиданы по всей стране от Камчатки до Калининграда. Они уже давно устарели, они неудобны, дворы не отвечают современным требованиям. Только, в отличие от пятиэтажек, реновировать их никто в обозримом будущем не собирается.
Подобные здания строили не только в России, но и во многих странах Европы. Множество подобных районов есть в странах бывшего соцлагеря, а также, например, в Финляндии или Швеции. Давайте посмотрим, как они выглядят и что с ними можно сделать, чтобы там можно было жить.
Я отправился в район Стокгольма Дракенберг ("Драконья гора"). Вернее, его можно назвать микрорайоном, потому что сам район называется Хорнштуль. Он находится на том же острове Сёдермальм, где стоят деревянные дома, которые я вам вчера показывал. То есть каждая часть острова застроена по-своему.
Вдоль улицы Хорнсгатан в 1960-е и 1970-е были построены шведские "хрущёвки" – многоквартирные дома по проекту архитектора Ларса Брюде. "Хрущёвки" именно в кавычках, просто как условное обозначения массового жилья, потому что на самом деле это панельные 9-этажки, да и эпоха постройки уже брежневская.
01. Обычный район, только застройка более плотная, чем у нас.
02. Собственно, наши с вами девятиэтажечки.
03. В середине XX века Швеция переживала бурный рост экономики. В стране этот период, который продолжался примерно четверть века (условно с 1950-го по 1975 год), известен как Рекордные годы. В это же время активно развивались США, Япония и ФРГ, но у Швеции было одно важное преимущество: она проигнорировала обе мировых войны. В стране накопилось много лишних денег, и в середине 60-х социалисты приняли жилищную программу "Миллион".
04. Из названия ясно, что в Швеции должен был быть построен миллион новых домов, чтобы преодолеть дефицит жилья. Программа была рассчитана на 1965–1975 годы. В итоге было построено чуть больше миллиона домов. Треть зданий – это высотки, треть – малоэтажные жилые дома, и оставшаяся треть – дома на одну семью.
05. Реальный вклад программы в объём жилья был меньше, поскольку ради масштабной стройки многие старые дома были снесены. По программе "Миллион" застраивались как окраины (в том числе знаменитый район Ринкебю, который со временем превратился в "маленький Могадишо"), так и остров Сёдермальм, который примыкает к Старому городу Стокгольма – то есть практически самый центр.
06.
07. Сколько может стоить квартира в шведской "хрущёвке"? Увы, но тут даже с Москвой сравнить не получится. Например, сейчас в продаже есть 2-комнатная квартира площадью 60 кв. метров за 3 475 000 крон (25,2 млн рублей).
08. Въезжаем через арку.
09. Тут есть наземная парковка. Мест не очень много.
10. Тротуары не защищены от машин, так как правила тут никто не нарушает. Я уже рассказывал, почему. Это кооперативные дома, а кооперативы очень любят зарабатывать деньги, в том числе на штрафах.
11. В крупных кооперативах парковка очень часто сдаётся жильцам в аренду, а стоимость парковки сильно различается от товарищества к товариществу. Парковка запросто может стоить в районе 200-300 крон за место в месяц, это около 1500-2000 руб. Также на территории иногда устраивают платные гостевые парковки с почасовой оплатой. Плату за гостевые парковки, равно как и штрафы, собирает специальный подрядчик – он имеет на то право, дарованное коммуной. Процент с этих сборов идёт в качестве прибыли в кассу товарищества. За час гостевой парковки с вас могут собрать в районе 10 крон, 70 рублей. А вот штраф запросто может быть 400 крон – это уже под три тысячи рублей. Если видите, что какой-то мудак запарковался на газоне – смело звоните в парковочную службу! Процент со штрафа пойдёт в кассу товарищества и послужит благому делу.
12. Здесь ещё есть огромная парковка для жителей под землёй.
13. Собственно, весь райончик – это 11 девятиэтажек. В 2000-х эти здания были выкуплены у жилищной корпорации Стокгольма частными компаниями, и теперь домами управляют четыре кооператива – Draken 12, Draken 14, Draken 15 и Draken 16. Например, кооператив Draken 12 управляет сразу тремя домами на 300 квартир. На его официальном сайте написано, что кооператив собирается сохранить в районе "дух 60-х".
К сожалению, даже если вы живёте в Швеции, вы не застрахованы от бездарного администрирования. Например, в 2016 году правление кооператива Draken 12 сменилось, и сразу вскрылись убытки на 1,8 млн крон (13 млн рублей). Стоимость текущего ремонта здания на тот момент составляла 730 тысяч крон (5,3 млн рублей), капитального – 1,1 млн крон (почти 8 млн рублей). А в другом кооперативе месячные взносы жильцов с 1 апреля 2018-го понизили на 5%, потому что инспекция выявила значительное завышение квартплаты предыдущим правлением.
14. Как видно на фото, сейчас здесь проходит реновация. Здания отселяют, меняют окна, ремонтируют и утепляют фасад. Коммуникации пока не трогают. Также переделывают дворы. Вот старый двор:
15. Тут всё довольно примитивно и уныло.
16. Цветочки, велопарковки...
17. А вот идёт реконструкция одного из зданий. На время работ жильцов выселяют. Кстати, как думаете, сколько лет эти дома ещё тут простоят? 20 лет, 30? А вот и нет! Ожидаемый срок эксплуатации зданий – 120 лет. Этим домам и так уже полвека, но ещё 70 лет их будут использовать, меняя лишь коммуникации и периодически ремонтируя фасад и крышу.
18. Во дворе всё сносят.
19. Кроме всего прочего, заново делают гидроизоляцию плиты перекрытия подземной парковки.
20. Соседний дом уже реконструировали, теперь заканчивают гидроизоляцию, а потом примутся за двор.
21. Пока двор доделывают, люди уже живут в домах.
22. Основания под клумбы
23. Вскоре будет так. По фото хорошо видно, как идут работы. Пока в одном дворе разруха, другой уже приводят в порядок.
24. Обратите внимание, что дизайн каждого двора уникален. Двор полностью закрыт для машин.
25. Здесь уже почти всё готово.
26. Осталось сделать озеленение.
27. А вот соседний двор уже полностью готов.
28. Тут сразу высадили взрослые растения.
29. Красота!
30. Обратите внимание на этого милого динозавра на одной из лавочек у дерева.
31. В каждом дворе есть какие-то приятные детали.
32. Конечно, есть грили и столы. Куда же без этого?
33. Закрытая велопарковка
34. Входные двери оставили исторические, какими они были при строительстве здания.
35. Детские садики тут небольшие, обычно на первых этажах жилого дома. Огромных детских садов на 1000 детей, как у нас, не делают.
36. Вход в общий подъезд
37. Народ тут спокойно ездит на велосипедах, хотя климат как в Питере. Где, как известно, передвигаться на велосипеде можно только 2 месяца в году. ;)
38. Во всех дворах столы.
39.
40.
41. А что с детской площадкой? Она большая и вынесена на границу квартала. Чтобы шумные активности были максимально удалены от окон. При этом чем больше шума производит зона, тем дальше она от жилых домов. Обратите внимание, что футбольное поле и небольшой скейт-парк за ним находятся на отшибе.
42. Площадка очень крутая. Тут есть зоны для всех возрастов. При этом каждый квадратный метр как-то используется.
43. Чего тут нет, так это грязи, как в Ижевске.
44. Огромное разнообразие каруселей и горок
45. Кайф!
46. Есть и такой червяк:
47. Вот это вообще невероятно крутая штука!
48. Прямо захотелось самому поиграть на ней.
49. Как вам? Или ижевская/чебоксарская/калининградская грязь роднее и приятнее?
50. Важно, чтобы на детской площадке было правильное покрытие. Обычно применяют два типа покрытий – сыпучие и цельные. Из сыпучих материалов можно использовать песок, гравий (но не гранитный отсев), а также древесные опилки.
51. Площадка для самых маленьких
52. А вот неплохое футбольное поле с искусственным газоном.
|Стокгольм: город, удобный для людей
|Чёрное гетто Стокгольма, где чуть не изнасиловали журналистку "КП"
|Шведские детали
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Петя один и Карл 12
Но вообще Шведский минимализм действительно больше на любителя, не всем понравится. Мне вот архитектура Копенгагена куда больше по душе, хотя они и соседи-скандинавы.
Edited at 2018-04-26 12:22 (UTC)
начальник управляющей компании озвучил цену ремонта крыши 1 кв. метр = 3 тыс. руб.
при том что цена рулона рубероида, который они кладут - 300 рублей.
г.Омск
думаю что в Швеции за эти же деньги не одну крышу отремонтируют и лучшими материалами
Прекрасным людям — прекрасные дворы!
Re: Прекрасным людям — прекрасные дворы!
- Жаровня во дворе - это ужасно. Выйдет такой сосед пожарить гриль, а у тебя потом постельное бельё в спальне костерком попахивает, красота, блин.
И да, самое главное: во дворах никто не паркуется, потому что подземная парковка в наличии (домам по 50 лет, ага). При этом вся улица Драгенсбергсгатан - это одна сплошная парковка. Из фото 10 это более-менее понятно. Было бы интересно посмотреть, как бы шведы решали вопрос с парковкой, если бы под домом не было гаража.
Edited at 2018-04-26 12:26 (UTC)
а совки (русские то бишь)- нация алкашей и дебилов, думать не привыкли и строили как попало.
Edited at 2018-04-26 12:33 (UTC)
КМК, разница несущественна, а старый вариант пожалуй что и поприятнее.
Edited at 2018-04-26 12:27 (UTC)
Отлично смотрится на фоне репортажа из Ижевска.
Ты сфотографируй после хорошего дождя, как Ижевск, и расскажи что там с этими опилками случилось, как там дети с горок катаются.
Нет, вы не подумайте, я не спорю, что опилки, вероятно, практичнее ижевской грязи. Но хотелось бы каких-то более наглядных сравнений.
И, Вы знаете, ГРЯЗИ НЕ БЫЛО.
После таких фото очень сложно любить нашу великую родину.
Если не запустить шведов к себе во двор,
русня - животные
а где ледовая арена? опять климат не тот?