Стокгольм: город, удобный для людей
Вчера купил билеты в Берлин! Всё для того, чтобы внимательнее изучить реновацию советского наследия и рассказать вам о голодающих немецких пенсионерах. Ну и заодно поснимать первомайские погромы! В связи с этим буду рад любым советам и предложениям по Берлину на майские. Присылайте на почту 7967738@gmail.com или в комменты.
А пока давайте догуляем Стокгольм! В последний день в шведской столице была шикарная погодка, так что предлагаю вам насладиться удобным и красивым городом.
01. Чего не хватает панораме Стокгольма? Убогих многоэтажек! Да, их тут нет.
02. Ну ладно, если поискать, можно найти. Зато в Стокгольме есть крутейшие чёрные крыши! Просто кайф! Очень хорошо.
03. В Стокгольме сейчас реконструируют огромную развязку Слюссен, которая с 30-х годов выросла до сложного сочленения автомагистралей, мостов и тоннелей и успела прийти в полную негодность. У властей города стоял выбор между капитальным ремонтом или полной реконструкцией.
Проект реконструкции приняли ещё в 2011 году, но люди начали протестовать, подписывать петиции и даже выходить на митинги. В итоге решение о перестройке было принято судом. Строительство планируют закончить к 2025 году.
04. Это будет общественное пространство, которое привлечет местных жителей и туристов в район города, в котором раньше преобладали автомобили. Место назвали Mälarterrassen в честь стокгольмского озера Меларен. Там появятся рынки, кафе, рестораны, пешеходные маршруты, также будут проводиться выступления и выставки. Большое здание станет доминантой пространства и откроет красивый вид на лодочные шлюзы.
05. Если у вас есть дерево, сделайте вокруг него круглую лавочку!
06. Благоустройство одной из площадей в центре.
07. Стокгольмская урна солидна, как королевский гвардеец.
08. А ещё в Стокгольме просто невероятно изящные лавочки. Просто красота! Их можно ставить и в исторические районы, и в новые.
09. А теперь смешное. Однажды в Стокгольме решили запретить въезд легковых машин в центр города. Чтобы только автобусы и спецтехника. Что делать? Решили сделать вот такую адскую конструкцию, по которой спокойно проезжает автобус или грузовик, а вот обычная машина проваливается и садится на днище.
10. В итоге народ теряет колёса, колпаки, но всё равно прется ) Прямо как у нас с трамвайными путями. Не думаю, что это самое элегантное решение, если честно.
11. Очень красивый уличный туалет
12. Оплата бесконтактная ("Эппл Пэй" или карта), стоит на наши деньги 37 рублей.
13. Внутри чистота и красота.
14. Но вообще, в Стокгольме с туалетами проблема. Многие закрыты, приходится по кафе бегать.
15. Мило.
16. В центре есть район с деревянными старыми домами. Вернее, даже не район, а несколько кварталов у церкви св. Катарины на острове Сёдермальм.
17. Некоторые из этих домов были построены ещё в начале XVIII века. В 1979-1980 годах их тщательно отреставрировали. Сейчас эти дома принадлежат государству и сдаются. Историческое наследие, никто ничего не сносит! Обратите внимание, что сохранили и старые фонари, и мощение!
18. Тот самый случай, когда важно сохранять не отдельные памятники архитектуры (ну какие тут памятники?), а историческую среду!
19.
20. Старые трубы все на месте и нет никаких проводов. И ещё нет асфальта.
21.
22.
23. Детали
24.
25.
26. Иногда старый центр напоминает наши дачные участки, но трогать ничего нельзя. Всё под охраной.
27.
28. Шикарные двери! Питер может только позавидовать.
29. Старая телефонная будка уже давно не работает, но её никто не сносит.
30. В Стокгольме много цветов. По всему городу стоят горшки.
31. Смотрите, какое чудо!
32. Или так:
33.
34. Или на столе.
35. Обратите внимание на пластиковый газон. Его положили, пока после зимы обычный не вырос ) Хорошее решение, чтобы люди могли греться на весеннем солнышке.
36. В Стокгольме много цыган, они занимаются в основном попрошайничеством и сбором мусора.
37. Ларьки на набережной все в одном стиле.
38. Хороший пример, как не уродовать город самостроем.
39. Это не просто урна – это урна с вакуумным мусоропроводом! Сама опорожняется.
40. Городская скульптура
41. Ещё к слову о городской скульптуре. Смотрите, какое чудо. Вместо бесполезных истуканов, которых любят ставить у нас, лучше делать такое.
42. В музее современного искусства всем пофиг на искусство. Народ сидит в телефонах. А может быть, это и есть искусство?
43. Старый поезд метро очень похож на наш внешне.
44. Только компоновка кресел другая.
45. Как вам? Как удобнее?
46. Новые поезда
47. На всех станциях есть лифт.
48. А это электричка в аэропорт, называется Arlanda Express (Арланда – это и есть аэропорт Стокгольма).
49. В час пик поезда отправляются каждые 10 минут, в остальное время – каждые 15 минут.
50. Скоростная электричка соединяет Центральный вокзал Стокгольма со станциями "Арланда Южная" и "Арланда Северная" (конечная). Эти станции выделены специально для экспресса, там останавливается только этот поезд. Между ними есть ещё станция "Арланда Центральная", но экспресс её проезжает. Центральную станцию обслуживают более дешёвые пригородные поезда.
51. Минус у местного аэроэкспресса только один: билет стоит 280 крон за одну 20-минутную поездку – это 2026 рублей. Детям и подросткам младше 18 лет – бесплатно, но только если ребёнок в сопровождении взрослых. Если он едет один, придётся отдать 150 крон. Cтудентам – 140 крон (чуть больше 1000 рублей). Билет на двоих можно купить за 350 крон (2533 рубля), на четверых – за 550 рублей (3980 рублей). Транспортная карта на 50 поездок стоит 10 500 крон – это 76 000 рублей. Зато 3500 крон можно сэкономить!
52. Сами поезда называются X3, они были построены компанией Alstom в конце 90-х годов на заводе в Бирмингеме и могут разгоняться до 200 км/ч.
53. Для каждого кресла есть своя розетка. Разумеется, в вагоне есть бесплатный Wi-Fi.
54. Павильон станции "Арланда Южная"
55. Скамейки круто оформлены.
56. Прямо на станции организован раздельный сбор мусора. И никто не боится, что злой террорист может бросить сюда бомбу.
57. Даже в обычном зале аэропорта есть столы с розетками. Можно спокойно сесть и поработать.
|Чёрное гетто Стокгольма, где чуть не изнасиловали журналистку "КП"
|Шведские детали
|Новый район в Гётеборге. Хотели бы так жить?
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту
И не забывайте про Твиттер с Ютубом…
… и ещё Инстаграм! 👍
1000 лет, так и от стресса недолго по колёсам повозки ударить,
вот в россии ходят себе тихонько по грязи и хорошо себя чувствуют,
знают что с собой эту чистоту не заберёшь, дарогой рассеянин
себя чувствует свободнее, захотел бумажку бросил, захоте бутылку или
на газоне запарковался, свободу на чистоту не променять
всё лижут, чистят, аж тошнит
В плане чистоты там пофигизм, кстати.
И бумажки, и бутылки-банки.
В Минске точно чище)))
Москве в этом плане повезло больше, там хоть не друг, а более-менее компетентный чиновник
Адовый 3,14здец!
Особо, обратите внимание на «совещание»: убрать мусор, забор и сделать красивое здание в виде баннера, с фасадом. Не возражаете?
В центре Ростова на время ЧМ-2018 установят 250 баннеров, имитирующих красивые здания
А на месте сгоревшего здания на Шаумяна сделают стоянку для гостей бутик-отеля
Как признался на заседании городского совета по инвестициям глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв, всего таких баннеров предстоит разместить порядка 250.
— Таких зданий у нас будет очень много. Станиславского, Шаумяна... Исторический центр сплошь пронизан аварийными и ветхими строениями. Надо поработать и к ЧМ выполнить, — заявил глава администрации.
При этом, судя по всему, бюджетные деньги на создание «потёмкинской деревни» постараются без лишней необходимости не тратить. Например, на Шаумяна есть три соседствующих дома: № 60 — недострой концерна «ВАНТ», № 39 — почти достроенный новенький бутик-отель, № 37 — сгоревшее в 2014 году жилое здание, которое с тех пор так и не восстановлено. В ноябре 2017 года из-за угрозы его обрушения власти даже перекрывали движение по участку Шаумяна.
Так вот, по словам Кушнарёва, город уже попросил из резервного фонда бюджета Ростовской области 38 млн рублей на расселение дома № 37. Там на момент пожара было 15 квартир и 28 жильцов. Понятно, что при финансировании в 38 млн про жизнь в центре города этим людям придётся забыть.
После расселения дом будет снесён. Заплатит за это собственник соседнего бутик-отеля. Он же профинансирует вывоз строительного мусора.
— С вашей помощью, — обратился Кушнарёв к инвестору (ИП Горобченко В. В.), — пустим здание на снос. А освободившуюся территории передадим вам под благоустройство и стоянку для гостей отеля. В итоге вы получите хорошую территорию, а мы — помощь в работе.
Инвестор согласился. И даже обещал не только стоянку сделать, но и небольшой сквер, открытый для всех желающих. Но помощь в сносе оказалась не единственной просьбой властей.
— Там рядом, напротив, ещё недостроенное здание «ВАНТа», дом №60, — продолжил Кушнарёв. — Надо убрать мусор, забор и сделать красивое здание в виде баннера, с фасадом. Не возражаете?
— Сделаем, — немедля ответил владелец бутик-отеля.
Такое вот государственно-частное партнёрство.
Edited at 2018-04-25 17:22 (UTC)
Edited at 2018-04-25 17:29 (UTC)
)
Спасибо.
нищеброд-вариант - доехать на обычном поезде (ехать минут 20, интервал примерно такой же) до конечной станции на букву М, а оттуда на автобусе минут 10 (расписание привязано к электричкам, проездной также действует). если есть время и немного багажа - самый рекомендуемый вариант.
А оттуда то ли 538, то ли 583 автобус до аэропорта.
Только надо иметь в виду, что после 20 часов Märsta умирает и гораздо проще добраться до Arlanda C и заплатить за вход/выход
Edited at 2018-04-25 18:28 (UTC)
А вон видали ВДНХ в Москве?
Сейчас ВДНХ просто нет!
Все два километра от прудов до главного входа!
ТАм все снесли нахуй, все бордюры и лавочки и так далее. Вокруг прудов все срыли! Центральной аллеи просто НЕТ!
Армия рабочих, все переделывают, хуярят, нахуяривают .
А у главного входа то чо, все тотально срыли! Все тротуары и все такое! Всю площадь!
Все закладывают плиткой, а где-то снимают, видать накосачили и теперь переделывать будут. Всю площадь перед главным входом, все проезды и улицы прилегающие.
Такой замес.
Хуясе переклинило, хуясе чо задумали чо за пару месяцев до ЧМ.
Пятый год там неспеша копались, а теперь за пару месяцев такой пипец, какбудто муравейник разворошили.
Edited at 2018-04-25 17:47 (UTC)
любить обязан!
И ничего, мэр на месте и даже главный художник города Баранская Элина тоже на месте... Путин с Медведевым постоянно колесят по городу и никто не спросит у мэра: "А это что за уёбище, собственно?"
Да и это самый убогий терминал в Москве. Посмотрите на Тегель в Берлине или на Брюссельский Завентем) там не лучше, чем в F
Ха!
И гей-парадов на ней не проводится.
И уровень жизни лучше в разы.
И народ улыбается
А там даже птицы не поют, наверное.