Стокгольм: город, удобный для людей

rusokos Нам хрен в дышло, а у шведов вышло. Ответить

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kogneev Красиво в Стоке! Чем-то напоминает Петербург Ответить

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smilevilkas всё лижут, чистят, аж тошнит, как-будто они будут жить

1000 лет, так и от стресса недолго по колёсам повозки ударить,

вот в россии ходят себе тихонько по грязи и хорошо себя чувствуют,

знают что с собой эту чистоту не заберёшь, дарогой рассеянин

себя чувствует свободнее, захотел бумажку бросил, захоте бутылку или

на газоне запарковался, свободу на чистоту не променять Ответить



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всё лижут, чистят, аж тошнит kot_kak_kot Вот честно, "лижут-чистят" точно не про Стокгольм.

В плане чистоты там пофигизм, кстати.

И бумажки, и бутылки-банки.

В Минске точно чище)))

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nelson654 Там не подсовывают в мэры бестолковых друзей Путина вроде Полтавченко и Матвиенко, которые загадили город.

Москве в этом плане повезло больше, там хоть не друг, а более-менее компетентный чиновник Ответить



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Artoir DeCrua я вас умоляю. такой же друг. и его "компетентность" обеспечивается только дружеским вливанием федерального бабла, которое старику батурину и не снилось. Ответить

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vindikator А теперь посмотрите, что происходит у нас.

Адовый 3,14здец!

Особо, обратите внимание на «совещание»: убрать мусор, забор и сделать красивое здание в виде баннера, с фасадом. Не возражаете?



В центре Ростова на время ЧМ-2018 установят 250 баннеров, имитирующих красивые здания

А на месте сгоревшего здания на Шаумяна сделают стоянку для гостей бутик-отеля

Как признался на заседании городского совета по инвестициям глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв, всего таких баннеров предстоит разместить порядка 250.

— Таких зданий у нас будет очень много. Станиславского, Шаумяна... Исторический центр сплошь пронизан аварийными и ветхими строениями. Надо поработать и к ЧМ выполнить, — заявил глава администрации.

При этом, судя по всему, бюджетные деньги на создание «потёмкинской деревни» постараются без лишней необходимости не тратить. Например, на Шаумяна есть три соседствующих дома: № 60 — недострой концерна «ВАНТ», № 39 — почти достроенный новенький бутик-отель, № 37 — сгоревшее в 2014 году жилое здание, которое с тех пор так и не восстановлено. В ноябре 2017 года из-за угрозы его обрушения власти даже перекрывали движение по участку Шаумяна.

Так вот, по словам Кушнарёва, город уже попросил из резервного фонда бюджета Ростовской области 38 млн рублей на расселение дома № 37. Там на момент пожара было 15 квартир и 28 жильцов. Понятно, что при финансировании в 38 млн про жизнь в центре города этим людям придётся забыть.

После расселения дом будет снесён. Заплатит за это собственник соседнего бутик-отеля. Он же профинансирует вывоз строительного мусора.

— С вашей помощью, — обратился Кушнарёв к инвестору (ИП Горобченко В. В.), — пустим здание на снос. А освободившуюся территории передадим вам под благоустройство и стоянку для гостей отеля. В итоге вы получите хорошую территорию, а мы — помощь в работе.

Инвестор согласился. И даже обещал не только стоянку сделать, но и небольшой сквер, открытый для всех желающих. Но помощь в сносе оказалась не единственной просьбой властей.

— Там рядом, напротив, ещё недостроенное здание «ВАНТа», дом №60, — продолжил Кушнарёв. — Надо убрать мусор, забор и сделать красивое здание в виде баннера, с фасадом. Не возражаете?

— Сделаем, — немедля ответил владелец бутик-отеля.

Такое вот государственно-частное партнёрство.

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Contract Wars Зарабатывай 10 000 евро в месяц. Плать 9900 налогами. Будешь жить также. Ответить

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crowleymazz А если у нас поставить урны с цветами то сразу колхоз!И лавочки говно неудобное и цыгане брр. Шлакгольм.



Edited at 2018-04-25 17:22 (UTC) Ответить



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pcdos Цветы и саженцы растаскивают садоводы и дачники. Где-то проскакивала новость о том что в Крыму памятную аллею о пожаре в Кемерове тоже уже начали растаскивать.



Edited at 2018-04-25 17:29 (UTC) Ответить

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jackson_ibragim Жду опровержений от "Первого канала", "России24", "России1" и "Комсомолки"

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Іван Зайцев Молодцы солдаты НАТО, сделали город удобным для людей Ответить

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Спасибо. soldaty_nato Да, мы хорошо постарались. Если что мы и у вас можем навести порядок. Ответить

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sakurovskiy Нахер Скотгольм, там солдаты НАТО, надо гулять по Омску! Ответить

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Арёша Капризон а в Омске солдаты ВАТО Ответить



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Artoir DeCrua про экспресс в аэропорт немного не так. или в 2014 не так было... ветка и станция в арланде построена на частные деньги. через нее ходят и обычные пригородные поезда, например, в Упсалу. и если ты просто едешь мимо - в пределах стокгольмского лёна действует обычный проездной. а вот за вход-выход в арланде доплата. сумму не помню, но не космическая, не 2 косаря.

нищеброд-вариант - доехать на обычном поезде (ехать минут 20, интервал примерно такой же) до конечной станции на букву М, а оттуда на автобусе минут 10 (расписание привязано к электричкам, проездной также действует). если есть время и немного багажа - самый рекомендуемый вариант. Ответить

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all_eyes_on_me9 Станция называется Märsta:) и ехать не 20 минут, а 40 от центрального вокзала

А оттуда то ли 538, то ли 583 автобус до аэропорта.

Только надо иметь в виду, что после 20 часов Märsta умирает и гораздо проще добраться до Arlanda C и заплатить за вход/выход



Edited at 2018-04-25 18:28 (UTC) Ответить



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dimas_ucha А блоджер всё таскается.



А вон видали ВДНХ в Москве?

Сейчас ВДНХ просто нет!

Все два километра от прудов до главного входа!

ТАм все снесли нахуй, все бордюры и лавочки и так далее. Вокруг прудов все срыли! Центральной аллеи просто НЕТ!

Армия рабочих, все переделывают, хуярят, нахуяривают .

А у главного входа то чо, все тотально срыли! Все тротуары и все такое! Всю площадь!

Все закладывают плиткой, а где-то снимают, видать накосачили и теперь переделывать будут. Всю площадь перед главным входом, все проезды и улицы прилегающие.

Такой замес.



Хуясе переклинило, хуясе чо задумали чо за пару месяцев до ЧМ.

Пятый год там неспеша копались, а теперь за пару месяцев такой пипец, какбудто муравейник разворошили.





Edited at 2018-04-25 17:47 (UTC) Ответить

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vindikator Мы там на скоростных роликах отжигали. Теперь это уже невозможно? Ответить

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oceanagnus Чистоту Стокгольма можешь не любить, но ангельскую пыль ты

любить обязан! Ответить



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moishahead Неужели они там в Швеции не понимают, что ведя такой образ жизни, они позорят Великую Россию... Ответить

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russgorod1 к Олимпиаде весь Сочи изуродовали зелёными тазиками на металлическом каркасе , из которых торчит какая-то солома. Ограждениями из чёрной квадратной трубы , которыми зачем -то "украсили" все тротуары. Огромными панно с изображением цветов на железных ножках (я даже думал, что это реклама магазина семян).

И ничего, мэр на месте и даже главный художник города Баранская Элина тоже на месте... Путин с Медведевым постоянно колесят по городу и никто не спросит у мэра: "А это что за уёбище, собственно?" Ответить



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18923749 первая фотка бомба Ответить



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Lisovsky Читаю этот пост, терминале F Шереметьево, и понимаю какой у нас тут совок и пиздец. Даже если международный терминал нормальным сделать не могут. Уже в регионах аэропорты лучше. Ответить



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all_eyes_on_me9 Скоро на реконструкцию, не переживайте))

Да и это самый убогий терминал в Москве. Посмотрите на Тегель в Берлине или на Брюссельский Завентем) там не лучше, чем в F Ответить

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goldfond обожаю Сток! любимый город! вы ходили по нашим следам!) Ответить

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Ха! Marat Dyatko Если я больше наследил, то может вы по моим следам ходили? Ответить



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fotokiski Похоже на Петроградку в Питере. Ответить

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