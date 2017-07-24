Как нам, москвичам, обустроить Питер

andyburg54 Спасибо, не надо!

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tremendouz Когда вы засылали своих троянских коней в Москву в начале нулевых, их, москвичей, никто не спрашивал. Теперь ловите ответку. Ответить

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tyumensky Самое крутое - это номер SPB 078 на Рейндж Ровере с фото 49. Это же надо было заморочиться и найти шведский номер в тему! Ответить

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dragon_dances Одно не понятно. Одуван так троллит свою высокоодарённую аудиторию, выдавая серии наполеоновских замыслов в лучших традициях 12-летнего русского школьника, или он всё-таки набухался и перешёл в режим 12-летнего русского школьника. Ответить

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Мнение петербуржца в 5м поколении zodchiy_rossi На заднем дворе у себя потренируйся, бездельник! Ответить

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Re: Мнение петербуржца в 5м поколении sergsuper ну так то он прав, но на самом то деле у нас еще хуже Ответить



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irenol_5_5 Албина обратно в Москву забери, а так сами справимся.) А по большому счету - ты провакатор. Зачем Петербург с Москвой лбами сталкиваешь? Может, мне тоже по Москве в 6 утра походить, посмотреть, как контейнеры мусоровоза дожидаются и выдать...)) Ответить

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sergsuper а типа Полтавченко оставить? ну спасибо Ответить

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vandervart для начала нужно вернуть в питер их питерских пид0расов, что засели в кремлях Ответить

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Анна Федорова 1. Убрать из этого города убогово Полтавченко. Это было понятно сразу, что между отпуском, отпуском и отпуском делать это ничтожество ничего не будет. Так и получилось: начал молча"досиживать" до конца срока с первого рабочего дня. До сих пор, за 5 лет, не удостоил петербуржцев ни одним своим интервью.



2. Разогнать всю эту коррупционную шваль типа псевдо-православных семейных бизнес-кланов.



2. Хотя бы на время перевезти в Питер Собянина с командой.



4.В Питере по факту полностью легальна проституция. В любом виде, ну разве пока по ТВ рекламу не крутят. У горожан только никто не спросил. М.б. пор провести референдум, хотят ли петербуржцы жить в секс-столице?



Edited at 2017-07-24 16:45 (UTC) Ответить

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tremendouz Москали кацапов жизни учат )) Ответить



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Roman Shpakoff что тут забыли поганые голозадые хохломрази?

или ты вспомнил, гнида, что западную часть хохлам подарил советский союз, а восточную построил ааааааааааааааааааааааахахахаха



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shemitel Жаль, что в России Собянин только один. При всех недостатках. И Тюмень и Москва стали при нем значительно лучше. Ответить



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Kirill Rivkin Варламов прекрасный репортер, но всюду рекламирует свои ценности новорусского хипстера - велик и кафе-бары.

Меня например раздражает что весь город затянут троллейбусными проводами, разрушающими архитектурный ансамбль - но для левого хипстера электротранспорт это святое.

Почему бы не сделать несколько больших парковок в центре под землей - но хипстеру нужно чтобы вообще на машинах никто не ездил. Это же зло! Ведь в Копенгагене ездят на великах!

И главное чтобы не было маршруток! Ждите пока закупим в Дании сверх-новый электрический трамвае-троллейбус. Не желаете ждать в мороз на остановке? Ах, вы быдло! Немедленно выселить и взамен привезти великокультурных!



"Сносить" - купите на свои, и сносите.



А так да - все обустроено абы как, просто и грязно. Отчасти это наверное неисправимо, отчасти во всем мире уже 100 лет строят почти исключительно хибары из бетона и стекла, и как с этим бороться непонятно. Но ново-интеллигеции нравится.

Отчасти - можно изменить. Но для этого нужно ряд непопулярных вещей. Например, классовое расслоение. Попробуйте побороться за внешний вид здания, если на лестнице 2 алкаша, которые принципиально выбивают любую деревянную дверь, поскольку им влом помнить где ключи.



Поднять налог на квартиры в среднем до 100д в месяц - и город преобразиться. Не будет ни алкачей, ни профессоров.





Edited at 2017-07-24 15:47 (UTC) Ответить

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cpmaker проводам и рельсам не местов городском пространстве,пусть к конскому навозу присоеденятся Ответить



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liqht_in_mind Вот только не надо Питеру москвичей: говорят красиво и справедливо, но очень денежки любят... Ответить

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aa_novik Люди, всерьёз рассуждающие о невероятной культурной идентичности жителей Петербурга в XXI веке, кажутся мне несколько слабоумными. Ну, в хорошем смысле. Ответить



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funmakk В Питере - пить Ответить

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fotokiski Курица не птица, Питер не столица! Ответить

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pppfff "Кто вообще способен быстро считать всю эту информацию? Кроме того, такая дискотека из знаков отвлекает водителя от пешеходов, они становятся менее заметны."



Фейспалм, бля. Теперь понятно почему у Варламова с авто нелюбовь такая.



И перестаньте пожалуйста нести хуйню про приоритет освещенных пешеходов, УЖЕ находящихся на проезжей части перед ЗАРАНЕЕ предупреждающими знаками.



"При этом есть широченная дорога, большая часть которой никак не используется. Тут и парковка, и якобы две полосы, хотя на самом деле все едут в одну (этого достаточно), и выделенка. Что надо делать?"



Это выделенная полоса для ОТ, очевидно же



"Вот так делать нельзя. Человек выходит из-за припаркованной машины, и его не видит водитель."



А мы его фонариком подсветим, и сразу встанет безопаснее.



Edited at 2017-07-24 15:56 (UTC) Ответить



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Евгений Балакин Ты питерец чтоли или просто дурачок? Ответить

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ivankolesnikov Илья, станьте нашим губернатором, пожалуйста. Спасите город.

Как же я мечтаю о пешеходном центре. Центр Петербурга создан чтобы стать пешеходным, с красивым новым трамваем на Невском.



Edited at 2017-07-24 15:47 (UTC) Ответить



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samsonov Питер любой дурак обустроит, ты бы с Омска начал. Ответить

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addy92 Как показала практика - не любой. Ответить



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grinkod Меня, как петербуржца, больше всего бесит ситуация с платной парковкой - её по факту нет! Можно не платить и за это тебе ничего не будет. Такая ситуация длится уже не первый год. Парковочный порядок в городе не начинается даже в Центре. Я уж не говорю про другие районы. Полная импотенция властей. Ответить



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jesuiskhusu И ещё ближайшие 2 года точно ничего не изменится. На все планы по расширению зоны платной парковки на Центральный, Василеостровский и Петроградский районы поставлено вето "нет денег". Хотя, по идее, могли бы на одних только штрафах, если бы в городе камер достаточное количество понавешали, пополнять бюджет изрядно.

Но, учитывая импотентность Полтавченко и ко, боюсь, что про платную парковку можно не то, что на 2 года, на ближайшую пятилетку забыть. Разве что только вместо Полтавченко кого другого поставят, порешительнее, и он найдет способы пополнить казну для реализации этого проекта. Ответить

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nicita_maximow Надо Питер обратно в Ленинград переименовать. Ответить

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ardu83 А если поскрести хорошенько, то вот уже и говорок вотяцкий пробивается...







Это, я так понимаю, Илья потроллил собственную супругу-ижевчанку ? Ответить



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Desmond Когда я ездил в Питер, то поразился тому, что даже в центре многие здания находятся в ужасном состоянии. Тогда я испытал сильное разочарование. Видимо, с тех пор практически ничего не изменилось. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, нужны реформы - как на общегосударственном, так и на местном уровнях. Людям нужно привить чувство ответственности, они должны быть уверенными в том, что их налоги, равно как и мнение о том, как должен развиваться город, не уходят в никуда, а способствуют реальным улучшениям в жизни города. Без изменений в структуре управления и в менталитете горожан никаких серьезных улучшений не будет. Ответить



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analizorro Наши депутаты нам написали такие законы, чтобы любой жилкомсервис мог беспрепятственно пиздить деньги. Об этом недавно вышла статья в Деловом Петербурге. Но это мало кого волнует, значит есть выгодоприобретатели. Ответить



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fencer_dv >28. Ещё большая проблема с небезопасными переходами. Вот так делать нельзя. Человек выходит из-за припаркованной машины, и его не видит водитель.



Проблема не в небезопасном переходе, а в том что мудилу на Пежо не эвакуировали за парковку в пределах 5 метров до зебры. Ответить

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kalininigor Да практически на каждой фото есть работа для эвакуатора. Ответить



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olderman62 Всё это очень мило, конечно. Особенно, если сравнить бюджеты. Какие суммы высасывает Москва из регионов, кстати, из нашего тоже, и какие крохи (сравнимо с московскими деньгами) остаются в Петербурге. Ответить

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jon_jonovich В Петербург Газпром переезжает. Ответить



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anunnahstrong При Гитлере такой фигни не было! Ответить



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mazafaka1001 на 38 пидарасу гвоздем по кузову надо пройтись или на худший случай стопхамов позвать... Ответить



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zigzagzug Две зеленки этому господину! Ответить



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no_posts_there Чтобы в Петербурге градостроительством или обустройством заниматься - это же надо соответствующие понятия иметь о красоте и комфорте. Где же мы найдем таких? Я пока видел только двух человек в ЖЖ, которые обратили внимание на несуразные стеклопакеты в старых зданиях (Лебедев и Варламов), не говоря уже про двери и всякий другой декор. Но они вроде бы не собираются тут в губернаторы баллотироваться. А Полтавченко с Собяниным в старых зданиях красоты не видят, они видят просто старые здания. Крепкие хозяйственники... Ответить



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kinj_01 пилять ...да какая москва!! курский вокзал почти новый, выход из метро к нему тоже отремонтированный...так пилять даже для людей с чумадами ничего ни сделано ..ни лифта ..ни колеи подходящей....огромная лестница на выход на верх.... Ответить

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ext_1720224 да, в плане доступной среды как была Москва на никаком уровне так и осталась Ответить



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f_standee при полтавченко, увы, город быстро деградирует Ответить

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