Как нам, москвичам, обустроить Питер
Я, Варламов Илья Александрович, пишу этот пост, находясь в трезвом уме и твёрдой памяти. Я прекрасно понимаю, что сейчас на меня "коренные петербуржцы" накинутся только за название. Но страха нет. Есть миссия нести добро и в массы. И с чего бы мне бояться разгневанных петербуржцев? Я бы даже спросил: а кто такие петербуржцы? Вот москвичом надо стать! Это надо заслужить. Нельзя просто так в Москву переехать и потом всем рассказывать, что ты москвич! Какой ты, на фиг, москвич? Катись отсюда в свою деревню! Люди поколениями живут в Москве, но их всё равно рано или поздно спросят: "А ты точно москвич?" А если поскрести хорошенько, то вот уже и говорок вотяцкий пробивается...
С Питером всё просто. Достаточно переехать туда из своего Зажопинска, снять квартиру, и на второй день можно носить гордое звание петербуржца! И ещё указывать заезжим москвичам, что "Питер" звучит оскорбительно, для них, петербуржцев! Петербург принимает любого и быстро, без фейсконтроля, без доказательств преданности. На войне все средства хороши. А война у них идёт с Москвой за звание столицы. К сожалению, когда противник разбавляет войско вот такими питерцами с провинциальными комплексами, некогда серьёзный спор приобретает всё более комичные и уродливые формы. Уверен, любопытный читатель сможет насладиться комментариями к этому посту.
Но для начала посмотрите видео про Питер номер раз:
И номер два:
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В роликах я высказал мысль, что хорошо бы выселить из города всех питерцев в наказание за то, что они сделали с прекрасным городом. Ну, Адама и Еву из рая выселили в свое время – почему бы не повторить и историю с питерцами? Тем более город по российским меркам ни с чем кроме рая у меня не ассоциируются. Была бы красивая история. Из Питера всех депортируем в наказание за Парнас, Мурино и железные двери. Из Москвы на конкурсной основе набираем 2 миллиона москвичей и заселяем Питер. Москву оставляем на разграбление татарам. Исключение: в Питере оставим только Шнурова.
Ладно, а теперь серьёзно!
01. Приходят такие москвичи на Дворцовую площадь с чемоданами, а на Дворцовой будет штаб расселения в освободившиеся квартиры. А там засранные автобусы стоят! Нет, серьёзно, прямо в сердце города они поставили автобусы-сральни! По иронии судьбы автобусы не работали... Внимательный зритель найдёт на фото ребёнка, справляющего нужду на мусорные баки.
02. Да, если вам вдруг покажется, что автобусы-сральни на Дворцовой – это недостаточно унизительно для имперской столицы, то питерцы поставили тут ещё мусорные баки!
03. Мусорные баки на любой вкус. Ну а что такого? Культурная же столица, а где культура, там и чистота должна быть. А чистота за счёт чего? За счёт баков.
04. Вообще, баки тут любят и выставляют на самые красивые места. Например, баками перекрывают выделенную полосу для автобусов! В плане мусора на тротуарах Питер иногда напоминает Нью-Йорк. Не лучшее сравнение для города, если вы понимаете, о чём я.
05. Некоторым город кажется лишком красивым и на историчесике здания воткнули гигантские телевизоры. Опять же, вспоминаем Таймс-Сквер в Нью-Йорке ) Может быть, задумка была именно такой?
06. А вот это вообще позорище. В какой-то момент на уличные указатели нашли спонсоров и сделали на них рекламу. Как же, наверное, унизительно для такого города на уличных табличках в самом центре вешать рекламу. Это как на лбу татуировку сделать с логотипом. Судя по логотипу, продали город ещё в 90-х, но почему до сих пор не сняли? Забыли? Надеюсь, найдётся хоть кто-то, кто любит город и уберёт уже с улиц это позорище.
07. Что будет, если отдать город гаишникам? Правильно! Они сделают все по ГОСТам. В какой-то момент в России ввели правило обвешивать пешеходные переходы гигантскими яркими знаками. Это не имеет ничего общего с безопасностью: достаточно вспомнить, как выглядят переходы в Лондоне, Вашингтоне или Берлине. Или вы полагаете, что там о безопасности не думают?
08. В итоге вместо того, чтобы сделать аккуратные знаки и правильный переход, у нас делают небезопасный переход и пытаются компенсировать недостатки огромным количеством неуместных ярких знаков. Всё это портит город, отвлекает водителей от дороги, создает ненужный визуальный шум.
09. Всё зачем-то дублируется. Кто вообще способен быстро считать всю эту информацию? Кроме того, такая дискотека из знаков отвлекает водителя от пешеходов, они становятся менее заметны.
10. Простых знаков показалось мало, и в Питере решили сделать знаки с подсветкой!!! И теперь на зданиях появилась куча оборудования, внешняя проводка и прочий пиздец. Алло, ребят, ну хватит уже уродовать город! Остановитесь!
11. Ой, что это у нас тут? Это летние веранды по-питерски! В Москве такого давно нет уже.
12. Питерские "летние" террасы по-прежнему выглядят как сплошные пристройки к зданиям, которые перегораживают половину пешеходной зоны.
13. Некоторые веранды больше похожи на остановки... Но проблема не столько в дизайне, сколько в том, что они "съедают" треть тротуара.
14. Питерские рестораторы смело отнимают у пешеходов пространство и возводят свои теплицы, стремясь увеличить количество посадочных мест. Напоминаю, что летняя веранда – это элемент благоустройства, как фонтан, лавочки, сквер или клумба. Хорошая летняя веранда должна украшать город, а не портить его.
15. Водосточные трубы. Я не буду рассказывать, почему плохо, что они все выведены прямо на тротуар! Вы и так знаете. Если коротко – летом быстро разрушается асфальт от воды, зимой на тротуаре постоянная наледь и грязь. Но вот в Питере любят рекламный мусор на трубы вешать, и народ с этим борется. Как? Некоторые просто постоянно красят часть трубы в серый.
16. Некоторые закрывают трубы сеткой.
17. А вот нанесли специальную шершавую краску. На неё, по идее, ничего не липнет, но как показывает практика, если много клея, то прилипнет и на такую краску.
18. А вот мой победитель конкурса способов защиты водосточных труб от рекламного мусора. Кто-то придумал оборачивать трубы пищевой плёнкой!!! Сука, вы ещё весь город оберните плёнкой! Самый верный способ избавиться от рекламного мусора – изменить городское законодательство и отправлять расклейщиков на обязательные работы по уборке города. Поймали за расклейкой объявлений? Вот тебе швабра в руки, и иди оттирай город от подобного дерьма.
19. Вариант с решёткой
20. Кстати, что в Питере круто – так это то, что они трубы красят под цвет фасадов!
21. Единственное место, где трубы сразу в ливнёвку уходят – это Дворцовая. Видимо, совсем стыдно стало за автобусы-сральни, и решили компенсировать красотой.
22. Кстати, в соседней Финляндии сразу в ливнёвку выведено 90% всех труб.
23. Идём дальше.
24. Классическая картина – узенький тротутар, на котором толпятся люди. При этом есть широченная дорога, большая часть которой никак не используется. Тут и парковка, и якобы две полосы, хотя на самом деле все едут в одну (этого достаточно), и выделенка. Что надо делать? Достаточно просто оставить одну полосу движения в одну сторону, выделенку для транспорта на встречку, вместо парковки сделать велодорожку и расширить тротуары. Будет шикарно!
25. Такая ситуация на многих улицах, которые неоправданно широки для автомобилей. Почти везде было бы достаточно одной полосы движения и парковки.
26. Любая попытка нанести разметку на огромных залитых асфальтом полях упирается в то, что сами питерцы не знают, зачем они такие широкие дороги сделали.
27. В итоге рисуются какие-то неиспользуемые участки. В общем, с дорогами надо поработать ) С этими целями выпишем Собянина и проект "Моя улица".
28. Ещё большая проблема с небезопасными переходами. Вот так делать нельзя. Человек выходит из-за припаркованной машины, и его не видит водитель.
29. Часто переходы углублены на 15-20 метров по прилегающей улице, и когда идёшь куда-то, надо постоянно отходить в сторону, чтобы перейти дорогу.
30. Спуски красивые, но почти везде кривые.
31. Часто переходов просто нет в тех местах, где они необходимы.
32. Парковка в кармане – это хорошо.
33. Парковка с заездом на тротуар – это плохо.
34. Тут должна быть параллельная парковка. А учитывая, что тротуар очень узкий, парковку тут надо запретить.
35. Улицу Рубинштейна я бы сделал пешеходной. Запретить полностью парковку, проезд только во дворы. На широких тротуарах – летние кафе и нормальное благоустройство.
36. Хорошо, насчёт пешеходной – это надо изучить транспортные потоки и выяснить, возможно ли такое. Но вот с парковкой порядок наводить надо точно.
37. И не только на Рубинштейна.
38. :( ох...
39. :( ах!
40. :( уф...
41. :( ай-яй-яй!
42. А это улица Большая Морская. Напомню, что "Городские проекты" предлагали реконструкцию Большой Морской и создание хорошего общественного пространства. Но сейчас это просто парковка (даже несмотря на "кирпичи").
43. В Питере наконец сделали нормальный велопрокат. Можно взять велосипед на один раз, на сутки, на месяц и на сезон. Сезонный абонемент стоит 1199 рублей. Ходят слухи, правда, что скоро оператора будут менять.
44.
45. Все эти маршрутки и ПАЗики надо срочно убирать.
46. А вот что круто в Питере, так это дворы и подворотни, а точнее всякие пространства, что там развиваются. Очень много магазинчиков, крутых баров, выставочных залов и т.д. Москва может только позавидовать такому разнообразию.
47.
48. Кумиры 2017 года
49. Много где пора легализовать уличную торговлю и предоставить бабушками цивилизованные аккуратные места.
50. Всё равно торгуют – так сделайте красивые ларьки и введите понятную процедуру, чтобы все знали, как занимать в них места.
51. Сделали парк
52. Пляж-парковка... очень по-питерски.
53. Пляж сам по себе довольно грязный. Как и море здесь – даже странно, что кто-то купается в устье Невы. Для горожан он, конечно, никак не приспособлен. Нет ни удобного спуска, ни лежаков, ни зонтиков, ни раздевалок, ни душевых. В песке постоянно попадаются камни и стёкла, растут какие-то сорняки. Во многих местах просто лежат разбитые бетонные плиты с торчащей из них арматурой.
54. Причём видно, что даже такое место пользуется у петербуржцев популярностью. По сути это единственный удобный городской пляж. Почему бы его не обустроить нормально?
55. С пляжа открываются виды на символы современного Питера. Вот стадион "Санкт-Петербург Арена".
56. Это Западный скоростной диаметр.
57. И Лахта-центр торчит газпромовский.
58.
59. Про сохранение красоты я уже писал.
60. Здания разрушаются, и их надо срочно спасать. Просто катастрофа.
61. Это мы снесём.
62. И это.
63. Заканчивать надо на хорошей ноте. В Питере очень круто кладут плитку, Москва может только позавидовать!
Обнимаю!
|Главный позор Петербурга
|Гордость Петербурга: одно из лучших мест города
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Мнение петербуржца в 5м поколении
Re: Мнение петербуржца в 5м поколении
2. Разогнать всю эту коррупционную шваль типа псевдо-православных семейных бизнес-кланов.
2. Хотя бы на время перевезти в Питер Собянина с командой.
4.В Питере по факту полностью легальна проституция. В любом виде, ну разве пока по ТВ рекламу не крутят. У горожан только никто не спросил. М.б. пор провести референдум, хотят ли петербуржцы жить в секс-столице?
Edited at 2017-07-24 16:45 (UTC)
или ты вспомнил, гнида, что западную часть хохлам подарил советский союз, а восточную построил ааааааааааааааааааааааахахахаха
Меня например раздражает что весь город затянут троллейбусными проводами, разрушающими архитектурный ансамбль - но для левого хипстера электротранспорт это святое.
Почему бы не сделать несколько больших парковок в центре под землей - но хипстеру нужно чтобы вообще на машинах никто не ездил. Это же зло! Ведь в Копенгагене ездят на великах!
И главное чтобы не было маршруток! Ждите пока закупим в Дании сверх-новый электрический трамвае-троллейбус. Не желаете ждать в мороз на остановке? Ах, вы быдло! Немедленно выселить и взамен привезти великокультурных!
"Сносить" - купите на свои, и сносите.
А так да - все обустроено абы как, просто и грязно. Отчасти это наверное неисправимо, отчасти во всем мире уже 100 лет строят почти исключительно хибары из бетона и стекла, и как с этим бороться непонятно. Но ново-интеллигеции нравится.
Отчасти - можно изменить. Но для этого нужно ряд непопулярных вещей. Например, классовое расслоение. Попробуйте побороться за внешний вид здания, если на лестнице 2 алкаша, которые принципиально выбивают любую деревянную дверь, поскольку им влом помнить где ключи.
Поднять налог на квартиры в среднем до 100д в месяц - и город преобразиться. Не будет ни алкачей, ни профессоров.
Edited at 2017-07-24 15:47 (UTC)
Фейспалм, бля. Теперь понятно почему у Варламова с авто нелюбовь такая.
И перестаньте пожалуйста нести хуйню про приоритет освещенных пешеходов, УЖЕ находящихся на проезжей части перед ЗАРАНЕЕ предупреждающими знаками.
"При этом есть широченная дорога, большая часть которой никак не используется. Тут и парковка, и якобы две полосы, хотя на самом деле все едут в одну (этого достаточно), и выделенка. Что надо делать?"
Это выделенная полоса для ОТ, очевидно же
"Вот так делать нельзя. Человек выходит из-за припаркованной машины, и его не видит водитель."
А мы его фонариком подсветим, и сразу встанет безопаснее.
Edited at 2017-07-24 15:56 (UTC)
Как же я мечтаю о пешеходном центре. Центр Петербурга создан чтобы стать пешеходным, с красивым новым трамваем на Невском.
Edited at 2017-07-24 15:47 (UTC)
Но, учитывая импотентность Полтавченко и ко, боюсь, что про платную парковку можно не то, что на 2 года, на ближайшую пятилетку забыть. Разве что только вместо Полтавченко кого другого поставят, порешительнее, и он найдет способы пополнить казну для реализации этого проекта.
Это, я так понимаю, Илья потроллил собственную супругу-ижевчанку ?
Наши депутаты нам написали такие законы, чтобы любой жилкомсервис мог беспрепятственно пиздить деньги.
Об этом недавно вышла статья в Деловом Петербурге. Но это мало кого волнует, значит есть выгодоприобретатели.
Проблема не в небезопасном переходе, а в том что мудилу на Пежо не эвакуировали за парковку в пределах 5 метров до зебры.