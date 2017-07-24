Как нам, москвичам, обустроить Питер



Я, Варламов Илья Александрович, пишу этот пост, находясь в трезвом уме и твёрдой памяти. Я прекрасно понимаю, что сейчас на меня "коренные петербуржцы" накинутся только за название. Но страха нет. Есть миссия нести добро и в массы. И с чего бы мне бояться разгневанных петербуржцев? Я бы даже спросил: а кто такие петербуржцы? Вот москвичом надо стать! Это надо заслужить. Нельзя просто так в Москву переехать и потом всем рассказывать, что ты москвич! Какой ты, на фиг, москвич? Катись отсюда в свою деревню! Люди поколениями живут в Москве, но их всё равно рано или поздно спросят: "А ты точно москвич?" А если поскрести хорошенько, то вот уже и говорок вотяцкий пробивается...

С Питером всё просто. Достаточно переехать туда из своего Зажопинска, снять квартиру, и на второй день можно носить гордое звание петербуржца! И ещё указывать заезжим москвичам, что "Питер" звучит оскорбительно, для них, петербуржцев! Петербург принимает любого и быстро, без фейсконтроля, без доказательств преданности. На войне все средства хороши. А война у них идёт с Москвой за звание столицы. К сожалению, когда противник разбавляет войско вот такими питерцами с провинциальными комплексами, некогда серьёзный спор приобретает всё более комичные и уродливые формы. Уверен, любопытный читатель сможет насладиться комментариями к этому посту.

Но для начала посмотрите видео про Питер номер раз:


И номер два:

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В роликах я высказал мысль, что хорошо бы выселить из города всех питерцев в наказание за то, что они сделали с прекрасным городом. Ну, Адама и Еву из рая выселили в свое время – почему бы не повторить и историю с питерцами? Тем более город по российским меркам ни с чем кроме рая у меня не ассоциируются. Была бы красивая история. Из Питера всех депортируем в наказание за Парнас, Мурино и железные двери. Из Москвы на конкурсной основе набираем 2 миллиона москвичей и заселяем Питер. Москву оставляем на разграбление татарам. Исключение: в Питере оставим только Шнурова.

Ладно, а теперь серьёзно!



01. Приходят такие москвичи на Дворцовую площадь с чемоданами, а на Дворцовой будет штаб расселения в освободившиеся квартиры. А там засранные автобусы стоят! Нет, серьёзно, прямо в сердце города они поставили автобусы-сральни! По иронии судьбы автобусы не работали... Внимательный зритель найдёт на фото ребёнка, справляющего нужду на мусорные баки.


02. Да, если вам вдруг покажется, что автобусы-сральни на Дворцовой – это недостаточно унизительно для имперской столицы, то питерцы поставили тут ещё мусорные баки!


03. Мусорные баки на любой вкус. Ну а что такого? Культурная же столица, а где культура, там и чистота должна быть. А чистота за счёт чего? За счёт баков.


04. Вообще, баки тут любят и выставляют на самые красивые места. Например, баками перекрывают выделенную полосу для автобусов! В плане мусора на тротуарах Питер иногда напоминает Нью-Йорк. Не лучшее сравнение для города, если вы понимаете, о чём я.


05. Некоторым город кажется лишком красивым и на историчесике здания воткнули гигантские телевизоры. Опять же, вспоминаем Таймс-Сквер в Нью-Йорке ) Может быть, задумка была именно такой?


06. А вот это вообще позорище. В какой-то момент на уличные указатели нашли спонсоров и сделали на них рекламу. Как же, наверное, унизительно для такого города на уличных табличках в самом центре вешать рекламу. Это как на лбу татуировку сделать с логотипом. Судя по логотипу, продали город ещё в 90-х, но почему до сих пор не сняли? Забыли? Надеюсь, найдётся хоть кто-то, кто любит город и уберёт уже с улиц это позорище.


07. Что будет, если отдать город гаишникам? Правильно! Они сделают все по ГОСТам. В какой-то момент в России ввели правило обвешивать пешеходные переходы гигантскими яркими знаками. Это не имеет ничего общего с безопасностью: достаточно вспомнить, как выглядят переходы в Лондоне, Вашингтоне или Берлине. Или вы полагаете, что там о безопасности не думают?


08. В итоге вместо того, чтобы сделать аккуратные знаки и правильный переход, у нас делают небезопасный переход и пытаются компенсировать недостатки огромным количеством неуместных ярких знаков. Всё это портит город, отвлекает водителей от дороги, создает ненужный визуальный шум.


09. Всё зачем-то дублируется. Кто вообще способен быстро считать всю эту информацию? Кроме того, такая дискотека из знаков отвлекает водителя от пешеходов, они становятся менее заметны.


10. Простых знаков показалось мало, и в Питере решили сделать знаки с подсветкой!!! И теперь на зданиях появилась куча оборудования, внешняя проводка и прочий пиздец. Алло, ребят, ну хватит уже уродовать город! Остановитесь!


11. Ой, что это у нас тут? Это летние веранды по-питерски! В Москве такого давно нет уже.


12. Питерские "летние" террасы по-прежнему выглядят как сплошные пристройки к зданиям, которые перегораживают половину пешеходной зоны.


13. Некоторые веранды больше похожи на остановки... Но проблема не столько в дизайне, сколько в том, что они "съедают" треть тротуара.


14. Питерские рестораторы смело отнимают у пешеходов пространство и возводят свои теплицы, стремясь увеличить количество посадочных мест. Напоминаю, что летняя веранда – это элемент благоустройства, как фонтан, лавочки, сквер или клумба. Хорошая летняя веранда должна украшать город, а не портить его.


15. Водосточные трубы. Я не буду рассказывать, почему плохо, что они все выведены прямо на тротуар! Вы и так знаете. Если коротко – летом быстро разрушается асфальт от воды, зимой на тротуаре постоянная наледь и грязь. Но вот в Питере любят рекламный мусор на трубы вешать, и народ с этим борется. Как? Некоторые просто постоянно красят часть трубы в серый.


16. Некоторые закрывают трубы сеткой.


17. А вот нанесли специальную шершавую краску. На неё, по идее, ничего не липнет, но как показывает практика, если много клея, то прилипнет и на такую краску.


18. А вот мой победитель конкурса способов защиты водосточных труб от рекламного мусора. Кто-то придумал оборачивать трубы пищевой плёнкой!!! Сука, вы ещё весь город оберните плёнкой! Самый верный способ избавиться от рекламного мусора – изменить городское законодательство и отправлять расклейщиков на обязательные работы по уборке города. Поймали за расклейкой объявлений? Вот тебе швабра в руки, и иди оттирай город от подобного дерьма.


19. Вариант с решёткой


20. Кстати, что в Питере круто – так это то, что они трубы красят под цвет фасадов!


21. Единственное место, где трубы сразу в ливнёвку уходят – это Дворцовая. Видимо, совсем стыдно стало за автобусы-сральни, и решили компенсировать красотой.


22. Кстати, в соседней Финляндии сразу в ливнёвку выведено 90% всех труб.


23. Идём дальше.


24. Классическая картина – узенький тротутар, на котором толпятся люди. При этом есть широченная дорога, большая часть которой никак не используется. Тут и парковка, и якобы две полосы, хотя на самом деле все едут в одну (этого достаточно), и выделенка. Что надо делать? Достаточно просто оставить одну полосу движения в одну сторону, выделенку для транспорта на встречку, вместо парковки сделать велодорожку и расширить тротуары. Будет шикарно!


25. Такая ситуация на многих улицах, которые неоправданно широки для автомобилей. Почти везде было бы достаточно одной полосы движения и парковки.


26. Любая попытка нанести разметку на огромных залитых асфальтом полях упирается в то, что сами питерцы не знают, зачем они такие широкие дороги сделали.


27. В итоге рисуются какие-то неиспользуемые участки. В общем, с дорогами надо поработать ) С этими целями выпишем Собянина и проект "Моя улица".


28. Ещё большая проблема с небезопасными переходами. Вот так делать нельзя. Человек выходит из-за припаркованной машины, и его не видит водитель.


29. Часто переходы углублены на 15-20 метров по прилегающей улице, и когда идёшь куда-то, надо постоянно отходить в сторону, чтобы перейти дорогу.


30. Спуски красивые, но почти везде кривые.


31. Часто переходов просто нет в тех местах, где они необходимы.


32. Парковка в кармане – это хорошо.


33. Парковка с заездом на тротуар – это плохо.


34. Тут должна быть параллельная парковка. А учитывая, что тротуар очень узкий, парковку тут надо запретить.


35. Улицу Рубинштейна я бы сделал пешеходной. Запретить полностью парковку, проезд только во дворы. На широких тротуарах – летние кафе и нормальное благоустройство.


36. Хорошо, насчёт пешеходной – это надо изучить транспортные потоки и выяснить, возможно ли такое. Но вот с парковкой порядок наводить надо точно.


37. И не только на Рубинштейна.


38. :( ох...


39. :( ах!


40. :( уф...


41. :( ай-яй-яй!


42. А это улица Большая Морская. Напомню, что "Городские проекты" предлагали реконструкцию Большой Морской и создание хорошего общественного пространства. Но сейчас это просто парковка (даже несмотря на "кирпичи").


43. В Питере наконец сделали нормальный велопрокат. Можно взять велосипед на один раз, на сутки, на месяц и на сезон. Сезонный абонемент стоит 1199 рублей. Ходят слухи, правда, что скоро оператора будут менять.


44.


45. Все эти маршрутки и ПАЗики надо срочно убирать.


46. А вот что круто в Питере, так это дворы и подворотни, а точнее всякие пространства, что там развиваются. Очень много магазинчиков, крутых баров, выставочных залов и т.д. Москва может только позавидовать такому разнообразию.


47.


48. Кумиры 2017 года


49. Много где пора легализовать уличную торговлю и предоставить бабушками цивилизованные аккуратные места.


50. Всё равно торгуют – так сделайте красивые ларьки и введите понятную процедуру, чтобы все знали, как занимать в них места.


51. Сделали парк


52. Пляж-парковка... очень по-питерски.


53. Пляж сам по себе довольно грязный. Как и море здесь – даже странно, что кто-то купается в устье Невы. Для горожан он, конечно, никак не приспособлен. Нет ни удобного спуска, ни лежаков, ни зонтиков, ни раздевалок, ни душевых. В песке постоянно попадаются камни и стёкла, растут какие-то сорняки. Во многих местах просто лежат разбитые бетонные плиты с торчащей из них арматурой.


54. Причём видно, что даже такое место пользуется у петербуржцев популярностью. По сути это единственный удобный городской пляж. Почему бы его не обустроить нормально?


55. С пляжа открываются виды на символы современного Питера. Вот стадион "Санкт-Петербург Арена".


56. Это Западный скоростной диаметр.


57. И Лахта-центр торчит газпромовский.


58.


59. Про сохранение красоты я уже писал.


60. Здания разрушаются, и их надо срочно спасать. Просто катастрофа.


61. Это мы снесём.


62. И это.


63. Заканчивать надо на хорошей ноте. В Питере очень круто кладут плитку, Москва может только позавидовать!


Обнимаю!

Главный позор Петербурга

 Гордость Петербурга: одно из лучших мест города
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  • Комментарии (208)
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    tremendouz
    Когда вы засылали своих троянских коней в Москву в начале нулевых, их, москвичей, никто не спрашивал. Теперь ловите ответку.
    Новый
    tyumensky
    Самое крутое - это номер SPB 078 на Рейндж Ровере с фото 49. Это же надо было заморочиться и найти шведский номер в тему!
    Новый
    dragon_dances
    Одно не понятно. Одуван так троллит свою высокоодарённую аудиторию, выдавая серии наполеоновских замыслов в лучших традициях 12-летнего русского школьника, или он всё-таки набухался и перешёл в режим 12-летнего русского школьника.
    Новый
    Re: Мнение петербуржца в 5м поколении
    sergsuper
    ну так то он прав, но на самом то деле у нас еще хуже
    Новый
    irenol_5_5
    Албина обратно в Москву забери, а так сами справимся.) А по большому счету - ты провакатор. Зачем Петербург с Москвой лбами сталкиваешь? Может, мне тоже по Москве в 6 утра походить, посмотреть, как контейнеры мусоровоза дожидаются и выдать...))
    Новый
    Анна Федорова
    1. Убрать из этого города убогово Полтавченко. Это было понятно сразу, что между отпуском, отпуском и отпуском делать это ничтожество ничего не будет. Так и получилось: начал молча"досиживать" до конца срока с первого рабочего дня. До сих пор, за 5 лет, не удостоил петербуржцев ни одним своим интервью.

    2. Разогнать всю эту коррупционную шваль типа псевдо-православных семейных бизнес-кланов.

    2. Хотя бы на время перевезти в Питер Собянина с командой.

    4.В Питере по факту полностью легальна проституция. В любом виде, ну разве пока по ТВ рекламу не крутят. У горожан только никто не спросил. М.б. пор провести референдум, хотят ли петербуржцы жить в секс-столице?

    Edited at 2017-07-24 16:45 (UTC)
    Новый
    Roman Shpakoff
    что тут забыли поганые голозадые хохломрази?
    или ты вспомнил, гнида, что западную часть хохлам подарил советский союз, а восточную построил ааааааааааааааааааааааахахахаха

    Новый
    shemitel
    Жаль, что в России Собянин только один. При всех недостатках. И Тюмень и Москва стали при нем значительно лучше.
    Новый
    Kirill Rivkin
    Варламов прекрасный репортер, но всюду рекламирует свои ценности новорусского хипстера - велик и кафе-бары.
    Меня например раздражает что весь город затянут троллейбусными проводами, разрушающими архитектурный ансамбль - но для левого хипстера электротранспорт это святое.
    Почему бы не сделать несколько больших парковок в центре под землей - но хипстеру нужно чтобы вообще на машинах никто не ездил. Это же зло! Ведь в Копенгагене ездят на великах!
    И главное чтобы не было маршруток! Ждите пока закупим в Дании сверх-новый электрический трамвае-троллейбус. Не желаете ждать в мороз на остановке? Ах, вы быдло! Немедленно выселить и взамен привезти великокультурных!

    "Сносить" - купите на свои, и сносите.

    А так да - все обустроено абы как, просто и грязно. Отчасти это наверное неисправимо, отчасти во всем мире уже 100 лет строят почти исключительно хибары из бетона и стекла, и как с этим бороться непонятно. Но ново-интеллигеции нравится.
    Отчасти - можно изменить. Но для этого нужно ряд непопулярных вещей. Например, классовое расслоение. Попробуйте побороться за внешний вид здания, если на лестнице 2 алкаша, которые принципиально выбивают любую деревянную дверь, поскольку им влом помнить где ключи.

    Поднять налог на квартиры в среднем до 100д в месяц - и город преобразиться. Не будет ни алкачей, ни профессоров.


    Edited at 2017-07-24 15:47 (UTC)
    Новый
    cpmaker
    проводам и рельсам не местов городском пространстве,пусть к конскому навозу присоеденятся
    Новый
    aa_novik
    Люди, всерьёз рассуждающие о невероятной культурной идентичности жителей Петербурга в XXI веке, кажутся мне несколько слабоумными. Ну, в хорошем смысле.
    Новый
    pppfff
    "Кто вообще способен быстро считать всю эту информацию? Кроме того, такая дискотека из знаков отвлекает водителя от пешеходов, они становятся менее заметны."

    Фейспалм, бля. Теперь понятно почему у Варламова с авто нелюбовь такая.

    И перестаньте пожалуйста нести хуйню про приоритет освещенных пешеходов, УЖЕ находящихся на проезжей части перед ЗАРАНЕЕ предупреждающими знаками.

    "При этом есть широченная дорога, большая часть которой никак не используется. Тут и парковка, и якобы две полосы, хотя на самом деле все едут в одну (этого достаточно), и выделенка. Что надо делать?"

    Это выделенная полоса для ОТ, очевидно же

    "Вот так делать нельзя. Человек выходит из-за припаркованной машины, и его не видит водитель."

    А мы его фонариком подсветим, и сразу встанет безопаснее.

    Edited at 2017-07-24 15:56 (UTC)
    Новый
    ivankolesnikov
    Илья, станьте нашим губернатором, пожалуйста. Спасите город.
    Как же я мечтаю о пешеходном центре. Центр Петербурга создан чтобы стать пешеходным, с красивым новым трамваем на Невском.

    Edited at 2017-07-24 15:47 (UTC)
    Новый
    grinkod
    Меня, как петербуржца, больше всего бесит ситуация с платной парковкой - её по факту нет! Можно не платить и за это тебе ничего не будет. Такая ситуация длится уже не первый год. Парковочный порядок в городе не начинается даже в Центре. Я уж не говорю про другие районы. Полная импотенция властей.
    Новый
    jesuiskhusu
    И ещё ближайшие 2 года точно ничего не изменится. На все планы по расширению зоны платной парковки на Центральный, Василеостровский и Петроградский районы поставлено вето "нет денег". Хотя, по идее, могли бы на одних только штрафах, если бы в городе камер достаточное количество понавешали, пополнять бюджет изрядно.
    Но, учитывая импотентность Полтавченко и ко, боюсь, что про платную парковку можно не то, что на 2 года, на ближайшую пятилетку забыть. Разве что только вместо Полтавченко кого другого поставят, порешительнее, и он найдет способы пополнить казну для реализации этого проекта.
    Новый
    ardu83
    А если поскрести хорошенько, то вот уже и говорок вотяцкий пробивается...



    Это, я так понимаю, Илья потроллил собственную супругу-ижевчанку ?
    Новый
    Desmond
    Когда я ездил в Питер, то поразился тому, что даже в центре многие здания находятся в ужасном состоянии. Тогда я испытал сильное разочарование. Видимо, с тех пор практически ничего не изменилось. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, нужны реформы - как на общегосударственном, так и на местном уровнях. Людям нужно привить чувство ответственности, они должны быть уверенными в том, что их налоги, равно как и мнение о том, как должен развиваться город, не уходят в никуда, а способствуют реальным улучшениям в жизни города. Без изменений в структуре управления и в менталитете горожан никаких серьезных улучшений не будет.
    Новый
    analizorro

    Наши депутаты нам написали такие законы, чтобы любой жилкомсервис мог беспрепятственно пиздить деньги.

    Об этом недавно вышла статья в Деловом Петербурге. Но это мало кого волнует, значит есть выгодоприобретатели.

    Новый
    fencer_dv
    >28. Ещё большая проблема с небезопасными переходами. Вот так делать нельзя. Человек выходит из-за припаркованной машины, и его не видит водитель.

    Проблема не в небезопасном переходе, а в том что мудилу на Пежо не эвакуировали за парковку в пределах 5 метров до зебры.
    Новый
    olderman62
    Всё это очень мило, конечно. Особенно, если сравнить бюджеты. Какие суммы высасывает Москва из регионов, кстати, из нашего тоже, и какие крохи (сравнимо с московскими деньгами) остаются в Петербурге.
    Новый
    mazafaka1001
    на 38 пидарасу гвоздем по кузову надо пройтись или на худший случай стопхамов позвать...
    Новый
    no_posts_there
    Чтобы в Петербурге градостроительством или обустройством заниматься - это же надо соответствующие понятия иметь о красоте и комфорте. Где же мы найдем таких? Я пока видел только двух человек в ЖЖ, которые обратили внимание на несуразные стеклопакеты в старых зданиях (Лебедев и Варламов), не говоря уже про двери и всякий другой декор. Но они вроде бы не собираются тут в губернаторы баллотироваться. А Полтавченко с Собяниным в старых зданиях красоты не видят, они видят просто старые здания. Крепкие хозяйственники...
    Новый
    kinj_01
    пилять ...да какая москва!! курский вокзал почти новый, выход из метро к нему тоже отремонтированный...так пилять даже для людей с чумадами ничего ни сделано ..ни лифта ..ни колеи подходящей....огромная лестница на выход на верх....
    Новый
    ext_1720224
    да, в плане доступной среды как была Москва на никаком уровне так и осталась
    Новый
  • Комментарии (208)
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