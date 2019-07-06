Посмотри, какими бывают вокзалы!
Фото: pierer.net
Вокзал, как известно, — ворота города. Всегда ведь приятно, приезжая в какой-нибудь город попадать не на рынок или гадюшник, а на чистое и хорошо организованное пространство. Но и этого мало — необходима хорошая архитектура, чтобы вокзалы не только отличались друг от друга, не превращаясь в однотипную застройку, но и имели свои уникальные черты, например, связанные со страной или регионом, или же идущие от самого архитектора. Всё же интереснее скучной серой коробки, исполняющей функции приёма-отправления пассажирских поездов и их ожидания пассажирами.
Путешествуя на поезде, я всегда обращаю внимание на вокзалы, а при возможности и посвящаю им часть поездки. А сегодня давайте посмотрим ещё несколько примеров хороших железнодорожных вокзалов — может быть, среди них есть интересные решения, которые можно было бы использовать и в России.
Для начала отправимся в Саудовскую Аравию, где недавно открылась железная дорога, связывающая два священных города мусульман — Мекку и Медину. И если вы вдруг решили устроить тур по описываемым вокзалам, напомню, что получить туристическую визу в Саудовскую Аравию затруднительно, а въезд в священные города немусульманам запрещён законом. Поэтому постарайтесь обойтись фотографиями.
Фото: Nigel Young
Расстояние между городами — 450 километров. Кроме Мекки и Медины, на новой железной дороге находятся также Джидда и экономический город короля Абдаллы. Строили линию девять лет, с 2009 по 2018 годы. По плану транспортного министерства страны, ежегодно дорога будет перевозить около 60 миллионов человек, лишь 3–4 миллиона из которых будут паломниками.
Фото: Nigel Young
Всего на линии пять станций — кроме названных городов, это ещё и аэропорт Джидды. Весь путь поезда проходят за два с небольшим часа, развивая скорость до 300 км/ч.
Фото: Nigel Young
Станции не только построены в едином стиле, воспроизводящем традиционную архитектуру Хиджаза, но и основаны на едином квадратном модуле, который на каждой станции лишь менялся в деталях.
Фото: Nigel Young
Фото: Nigel Young
Саудовская Аравия — очень жаркая страна. Среднегодовая температура в Мекке и Медине находится в районе 30 градусов, а летом значительно превышает её. Но в поездах обычно прохладно (если это не доисторический плацкарт), а здесь комфортную температуру в +28 градусов установили уже на вокзалах с помощью кондиционеров и туманообразователей.
Фото: Nigel Young
Следующая остановка — Кингс-Кросс, Лондон! Сам по себе вокзал довольно старый — он был построен ещё в 1852 году и реновирован в 2012–м, незадолго до Олимпийских игр. Новый Кингс-Кросс — это уже не вытянутая станция, напоминающая Ленинградский вокзал. Теперь самая заметная часть сооружения — его западный вестибюль, построенный в форме стеклянного полукруга, примыкающего к викторианскому вокзалу.
Фото: Hufton+Crow
Фото: Hufton+Crow
Его форма повторяет геометрию соседнего отеля Great Northern, в который теперь можно попасть, не покидая вокзал.
Фото: John Sturrock
Фото: Hufton+Crow
Над платформами возвели новый пешеходный мост, а свод обновили, и теперь Кингс-Кросс является самой большой односводчатой станцией в Европе.
Фото: Hufton+Crow
Фото: Hufton+Crow
Фото: Hufton+Crow
На Кингс-Кроссе проходит часть действия книг и фильмов о Гарри Поттере, включая вход на платформу 9 ¾. В реальности 9–я и 10–я платформа не пересекаются, но в одну из стен всё равно вмонтировали багажную тележку, которая теперь постоянно привлекает туристов, что Джоконда в Лувре.
Из Британии мы отправляемся на континент. В соседней Франции, но довольно далёком Монпелье, что на берегу Средиземного моря, пару лет назад построили новый железнодорожный вокзал.
Фото: Hisao Suzuki
Фото: Hisao Suzuki
Идея оформления интерьера станции в том, чтобы подчеркнуть особенность её расположения — на Средиземноморье. Многие европейские вокзалы накрыты стеклянной крышей, а в Монпелье, из-за его жаркого климата, свет пропускают лишь небольшие, но многочисленные окошки, создающие игру света и тени.
Фото: Hisao Suzuki
Фото: Hisao Suzuki
Фото: Lisa Riccioti
Из Франции направляемся в Швейцарию. Обычно, говоря о вокзалах, мы представляем себе массивные сооружения, за или под которыми ходят поезда. Но бывает и иначе. В Цюрихе на уже существующем центральном вокзале построили новый подземный уровень.
Фото: Ruedi Walti
Фото: Ruedi Walti
Весь вокзал разделён на три части: историческая наземная, первый подземный уровень с магазинами и второй подземный уровень с платформами — и это не считая других подземных платформ.
Фото: Ruedi Walti
Фото: Ruedi Walti
Фото: Ruedi Walti
Всего на вокзале 26 платформ, 10 из которых находятся под землёй. В 2014 году была открыта станция Löwenstrasse, четыре пути которой обслуживают поезда пригородного и дальнего следования.
Фото: Ruedi Walti
Фото: Ruedi Walti
Схема вокзала. Кроме прочего, красным выделены и новые подземные уровни, связывающие вокзал с подземкой.
Впереди конечная — австрийский город Грац, железнодорожный вокзал которого был перестроен в 2015 году. Внешне новое здание напоминает вокзал в Монпелье, но здесь не заложен образ моря — волна изображает динамику движения поезда.
Фото: pierer.net
Фото: pierer.net
Фото: pierer.net
Крыша над путями сплошная, свет проникает лишь через окна над пассажирскими платформами.
Фото: pierer.net
Фото: pierer.net
Но так выглядит не весь вокзал. По краям крыша опускается и закрывает только платформы, оставляя пути открытыми.
Фото: pierer.net
Фото: pierer.net
Пути соединены с городом и между собой туннелем, превращённым в арт-пространство с помощью 150–метровой работы художника Петера Коглера. продолжающей его работу в вокзальном вестибюле.
Фото: pierer.net
фото: pierer.net
Как вам новые вокзалы?
Фото: pierer.net
Избранные записи из этого журнала
-
Хочу, чтобы Россия была красивой!
До революции архитектуре вокзалов уделялось очень много внимания. Вспомните первые вокзалы Российской империи! Некоторые из них сохранились до сих…
-
Чемодан – вокзал – Польша!
Как вы знаете, недавно я был в Польше. И между городами я перемещался на поездах! Это очень удобно, особенно когда в стране появились современные…
-
Как спасти вокзалы от РЖД
Вокзал – ворота города. Раньше, когда не было авиа- и нормального автомобильного сообщения, большинство людей путешествовали между городами на…
-
Испания: вокзалы, АЗС-киоски, "антикарманы" и самый жирный кот
Как вы знаете, я уже в США, но у меня осталось кое-что из испанских путевых заметок. Хочу показать вам, как обстоят дела на вокзалах Барселоны и…
-
Голландские вокзалы: лучше, чем секс
Друзья, у меня к вам интимный вопрос... Вы когда-нибудь испытывали возбуждение, глядя на грамотно спланированный транспортно-пересадочный узел? У…
-
Французские вокзалы: красота и функциональность
В ХХ веке весь прогрессивный мир коллективно прыгнул на грабли неконтролируемой автомобилизации: улицы расширяли ради ещё одного ряда движения,…
----------------------
хотели бы вы так жить? (мем)
зато в Москве метро красивое.
цвет - серо-серебристый
бу-е, о-е!
В Воронеже даже банального эскалатора нет. Как и на Белорусском, впрочем. Все на себе надо тягать.
Гордиться отечественными ЗВР, пятым местом в мировой экономике, возможностью обратить весь мир в ядерный пепел - это и есть имперское величие.
Правда, оно мало состыкуется с удобством вокзалов и чистотой сортиров, но населению важны государственные ништяки.
Это сродни египтянам, поедающим субсидированные государством лепешки, но гордо кивающие на колоссальные пирамиды (к коим не имеют никакого отношения, разве по факту обладания ими).
Вот черти! Надо было сделать нормальный пешеходный переход, с островком безопасности и светофором.
Хуйня, нет ТПУ.
терпилоиды все стерпят
Re: терпилоиды все стерпят
Дочитать не успел, нужно спешить на электричку до Курского вокзала, там еще по переходам ходить подземным, чтобы выйти, на это нужно больше времени закладывать...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочий_Посёлок_%28платформа%29#/media/Файл:Station_Rab_Pos.jpg