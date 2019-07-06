Посмотри, какими бывают вокзалы!

alexugan они знают,что нужно бабло пилить при строительстве? Ответить

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leon_altshuller знают. но не знают, как именно. и передовой опыт России им не поможет... Ответить

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leon_altshuller Как вам новые вокзалы?

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хотели бы вы так жить? (мем)





зато в Москве метро красивое. Ответить

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NataschaS но очень мало безбарьерных станций. Ответить



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mpa3b666 Русачкам этого не надо, оставь уже их в покое. Ответить

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amkar59 Правильно обезьяна говоришь. Русачкам не до красоты, те кто поездами ездят в большинстве нищета, им главное из точки А в точку Б добраться и желательно подешевле Ответить



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amkar59 Вокзалы красивые, но у нас как известно климат другой. А вообще, у нас просто никому нет дела до красоты, главное "освоить" деньги. Хрена нам Варламов картинки такие показывать, мы посмотрели и забыли. Пост этот "проходной" чисто для отписки. Давай уж лучше про многоэтажки баклань Ответить



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rusokos У нас и бюджет другой: маленький, убогий, православный. Ответить



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markofka222 В Воронеже даже банального эскалатора нет. Как и на Белорусском, впрочем. Все на себе надо тягать. Ответить



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osvag Зато в Воронеже (да и не только там) есть огромный забор по периметру вокзальной площади и куча рамок металлоискателей, которые идущий на вокзал обязан пройти. Хорошо хоть паспорта на вход проверять перестали, а то бывало (в Волгограде, к примеру) и такое. Ответить



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NataschaS я когда-то по фото восхищалась вокзалом Новосибирска. Но когда пришлось там пересаживаться с тяжелым чемоданом, мнение свое я изменила. Для меня на вокзале главное - удобство, комфорт и безбарьерная среда, а степень помпезности и напыщенности здания - дело десятое. Ответить

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leon_altshuller Вы совершенно неправы. Красота, тяжелая помпезность вокзалов и пр. гос. зданий - предмет гордости россиян.



Гордиться отечественными ЗВР, пятым местом в мировой экономике, возможностью обратить весь мир в ядерный пепел - это и есть имперское величие.

Правда, оно мало состыкуется с удобством вокзалов и чистотой сортиров, но населению важны государственные ништяки.



Это сродни египтянам, поедающим субсидированные государством лепешки, но гордо кивающие на колоссальные пирамиды (к коим не имеют никакого отношения, разве по факту обладания ими). Ответить



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zigzagzug "... над платформами возвели новый пешеходный мост..."



Вот черти! Надо было сделать нормальный пешеходный переход, с островком безопасности и светофором. Ответить

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bigfatbug И "Пути соединены с городом и между собой туннелем", этот Варламов сломался Ответить

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valroma Так тамошние архитекторы не из ПТУ. Ответить



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терпилоиды все стерпят Stavpro Pro А зачем в путарахе такие вокзалы? кремлядские крысы лучше на эти деньги построят дворцы себе любимым и купят новые яхты. Ответить



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Re: терпилоиды все стерпят alex_197 чтобы с песнями и плясками отправлять на Колыму в столыпинских вагонах Ответить

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digibi Какими бы ни были вокзал, аэропорт, это те места, где не хочется оставаться ни одной лишней минуты. Впрочем, в прежние времена вокзалы имели что-то торжественное, напоминали собою дворцы, вокзальные рестораны отличались богатым интерьером и прекрасной кухней, и сама поездка на поезде, во всяком случае в первом классе, тоже имела элемент торжественности. В полет на самолете пассажиры тоже одевались особенно нарядно - это видно по старым фотографиям. А сегодня неважно, в какой стране, на каком вокзале или аэропорте желание только одно- поскорее покинуть это неуютное и не всегда безопасное место. Ответить

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nyfe Это в российских вокзалах не хочется оставаться ни минуты - это, как правило, грязное, неухоженное и действительно небезопасное место. Зайдите в любой европейский вокзал - там впечатления будут совершенно другие. Ответить

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nirvank0 Луший ЖД вокзал в Ставрополе, зуб даю. Ответить



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e_chernoff Сходил на гугл-панорамы. Сразу же видно огромный бордюр при входе сантиметров 15. Остальное можно не раглядывать. Ответить



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dimarcello Очень красиво!

Дочитать не успел, нужно спешить на электричку до Курского вокзала, там еще по переходам ходить подземным, чтобы выйти, на это нужно больше времени закладывать... Ответить



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valroma Главное в толпу на досмотре не попасть. Ответить



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zur1234



https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочий_Посёлок_%28платформа%29#/media/Файл:Station_Rab_Pos.jpg Вот для меня был самый лучший вокзал в мире — платформа "Рабочий поселок" в Москве. Теплый и ламповый павильон. Его снесло РЖД. Я люто ненавижу этих манкуртов. Ответить



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