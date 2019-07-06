Посмотри, какими бывают вокзалы!


Фото: pierer.net

Вокзал, как известно, — ворота города. Всегда ведь приятно, приезжая в какой-нибудь город попадать не на рынок или гадюшник, а на чистое и хорошо организованное пространство. Но и этого мало — необходима хорошая архитектура, чтобы вокзалы не только отличались друг от друга, не превращаясь в однотипную застройку, но и имели свои уникальные черты, например, связанные со страной или регионом, или же идущие от самого архитектора. Всё же интереснее скучной серой коробки, исполняющей функции приёма-отправления пассажирских поездов и их ожидания пассажирами.

Путешествуя на поезде, я всегда обращаю внимание на вокзалы, а при возможности и посвящаю им часть поездки. А сегодня давайте посмотрим ещё несколько примеров хороших железнодорожных вокзалов — может быть, среди них есть интересные решения, которые можно было бы использовать и в России.

Для начала отправимся в Саудовскую Аравию, где недавно открылась железная дорога, связывающая два священных города мусульман — Мекку и Медину. И если вы вдруг решили устроить тур по описываемым вокзалам, напомню, что получить туристическую визу в Саудовскую Аравию затруднительно, а въезд в священные города немусульманам запрещён законом. Поэтому постарайтесь обойтись фотографиями.

Фото: Nigel Young

Расстояние между городами — 450 километров. Кроме Мекки и Медины, на новой железной дороге находятся также Джидда и экономический город короля Абдаллы. Строили линию девять лет, с 2009 по 2018 годы. По плану транспортного министерства страны, ежегодно дорога будет перевозить около 60 миллионов человек, лишь 3–4 миллиона из которых будут паломниками.

Фото: Nigel Young

Всего на линии пять станций — кроме названных городов, это ещё и аэропорт Джидды. Весь путь поезда проходят за два с небольшим часа, развивая скорость до 300 км/ч.

Фото: Nigel Young

Станции не только построены в едином стиле, воспроизводящем традиционную архитектуру Хиджаза, но и основаны на едином квадратном модуле, который на каждой станции лишь менялся в деталях.

Фото: Nigel Young


Фото: Nigel Young

Саудовская Аравия — очень жаркая страна. Среднегодовая температура в Мекке и Медине находится в районе 30 градусов, а летом значительно превышает её. Но в поездах обычно прохладно (если это не доисторический плацкарт), а здесь комфортную температуру в +28 градусов установили уже на вокзалах с помощью кондиционеров и туманообразователей.

Фото: Nigel Young

Следующая остановка — Кингс-Кросс, Лондон! Сам по себе вокзал довольно старый — он был построен ещё в 1852 году и реновирован в 2012–м, незадолго до Олимпийских игр. Новый Кингс-Кросс — это уже не вытянутая станция, напоминающая Ленинградский вокзал. Теперь самая заметная часть сооружения — его западный вестибюль, построенный в форме стеклянного полукруга, примыкающего к викторианскому вокзалу.

Фото: Hufton+Crow


Фото: Hufton+Crow

Его форма повторяет геометрию соседнего отеля Great Northern, в который теперь можно попасть, не покидая вокзал.



Фото: John Sturrock


Фото: Hufton+Crow

Над платформами возвели новый пешеходный мост, а свод обновили, и теперь Кингс-Кросс является самой большой односводчатой станцией в Европе.

Фото: Hufton+Crow


Фото: Hufton+Crow


Фото: Hufton+Crow

На Кингс-Кроссе проходит часть действия книг и фильмов о Гарри Поттере, включая вход на платформу 9 ¾. В реальности 9–я и 10–я платформа не пересекаются, но в одну из стен всё равно вмонтировали багажную тележку, которая теперь постоянно привлекает туристов, что Джоконда в Лувре.




Из Британии мы отправляемся на континент. В соседней Франции, но довольно далёком Монпелье, что на берегу Средиземного моря, пару лет назад построили новый железнодорожный вокзал.

Фото: Hisao Suzuki


Фото: Hisao Suzuki

Идея оформления интерьера станции в том, чтобы подчеркнуть особенность её расположения — на Средиземноморье. Многие европейские вокзалы накрыты стеклянной крышей, а в Монпелье, из-за его жаркого климата, свет пропускают лишь небольшие, но многочисленные окошки, создающие игру света и тени.

Фото: Hisao Suzuki


Фото: Hisao Suzuki


Фото: Lisa Riccioti

Из Франции направляемся в Швейцарию. Обычно, говоря о вокзалах, мы представляем себе массивные сооружения, за или под которыми ходят поезда. Но бывает и иначе. В Цюрихе на уже существующем центральном вокзале построили новый подземный уровень.

Фото: Ruedi Walti


Фото: Ruedi Walti

Весь вокзал разделён на три части: историческая наземная, первый подземный уровень с магазинами и второй подземный уровень с платформами — и это не считая других подземных платформ.

Фото: Ruedi Walti


Фото: Ruedi Walti


Фото: Ruedi Walti

Всего на вокзале 26 платформ, 10 из которых находятся под землёй. В 2014 году была открыта станция Löwenstrasse, четыре пути которой обслуживают поезда пригородного и дальнего следования.

Фото: Ruedi Walti


Фото: Ruedi Walti

Схема вокзала. Кроме прочего, красным выделены и новые подземные уровни, связывающие вокзал с подземкой.


Впереди конечная — австрийский город Грац, железнодорожный вокзал которого был перестроен в 2015 году. Внешне новое здание напоминает вокзал в Монпелье, но здесь не заложен образ моря — волна изображает динамику движения поезда.

Фото: pierer.net


Фото: pierer.net


Фото: pierer.net

Крыша над путями сплошная, свет проникает лишь через окна над пассажирскими платформами.

Фото: pierer.net


Фото: pierer.net

Но так выглядит не весь вокзал. По краям крыша опускается и закрывает только платформы, оставляя пути открытыми.

Фото: pierer.net


Фото: pierer.net

Пути соединены с городом и между собой туннелем, превращённым в арт-пространство с помощью 150–метровой работы художника Петера Коглера. продолжающей его работу в вокзальном вестибюле.

Фото: pierer.net


фото: pierer.net

Как вам новые вокзалы?

Фото: pierer.net

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  • Комментарии (103)
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    amkar59
    Правильно обезьяна говоришь. Русачкам не до красоты, те кто поездами ездят в большинстве нищета, им главное из точки А в точку Б добраться и желательно подешевле
    Новый
    amkar59
    Вокзалы красивые, но у нас как известно климат другой. А вообще, у нас просто никому нет дела до красоты, главное "освоить" деньги. Хрена нам Варламов картинки такие показывать, мы посмотрели и забыли. Пост этот "проходной" чисто для отписки. Давай уж лучше про многоэтажки баклань
    Новый
    markofka222

    В Воронеже даже банального эскалатора нет. Как и на Белорусском, впрочем. Все на себе надо тягать.

    Новый
    osvag
    Зато в Воронеже (да и не только там) есть огромный забор по периметру вокзальной площади и куча рамок металлоискателей, которые идущий на вокзал обязан пройти. Хорошо хоть паспорта на вход проверять перестали, а то бывало (в Волгограде, к примеру) и такое.
    Новый
    NataschaS
    я когда-то по фото восхищалась вокзалом Новосибирска. Но когда пришлось там пересаживаться с тяжелым чемоданом, мнение свое я изменила. Для меня на вокзале главное - удобство, комфорт и безбарьерная среда, а степень помпезности и напыщенности здания - дело десятое.
    Новый
    leon_altshuller
    Вы совершенно неправы. Красота, тяжелая помпезность вокзалов и пр. гос. зданий - предмет гордости россиян.

    Гордиться отечественными ЗВР, пятым местом в мировой экономике, возможностью обратить весь мир в ядерный пепел - это и есть имперское величие.
    Правда, оно мало состыкуется с удобством вокзалов и чистотой сортиров, но населению важны государственные ништяки.

    Это сродни египтянам, поедающим субсидированные государством лепешки, но гордо кивающие на колоссальные пирамиды (к коим не имеют никакого отношения, разве по факту обладания ими).
    Новый
    zigzagzug
    "... над платформами возвели новый пешеходный мост..."

    Вот черти! Надо было сделать нормальный пешеходный переход, с островком безопасности и светофором.
    Новый
    терпилоиды все стерпят
    Stavpro Pro
    А зачем в путарахе такие вокзалы? кремлядские крысы лучше на эти деньги построят дворцы себе любимым и купят новые яхты.
    Новый
    digibi
    Какими бы ни были вокзал, аэропорт, это те места, где не хочется оставаться ни одной лишней минуты. Впрочем, в прежние времена вокзалы имели что-то торжественное, напоминали собою дворцы, вокзальные рестораны отличались богатым интерьером и прекрасной кухней, и сама поездка на поезде, во всяком случае в первом классе, тоже имела элемент торжественности. В полет на самолете пассажиры тоже одевались особенно нарядно - это видно по старым фотографиям. А сегодня неважно, в какой стране, на каком вокзале или аэропорте желание только одно- поскорее покинуть это неуютное и не всегда безопасное место.
    Новый
    nyfe
    Это в российских вокзалах не хочется оставаться ни минуты - это, как правило, грязное, неухоженное и действительно небезопасное место. Зайдите в любой европейский вокзал - там впечатления будут совершенно другие.
    Новый
    e_chernoff
    Сходил на гугл-панорамы. Сразу же видно огромный бордюр при входе сантиметров 15. Остальное можно не раглядывать.
    Новый
    dimarcello
    Очень красиво!
    Дочитать не успел, нужно спешить на электричку до Курского вокзала, там еще по переходам ходить подземным, чтобы выйти, на это нужно больше времени закладывать...
    Новый
  • Комментарии (103)
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