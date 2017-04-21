РПЦ уничтожила старейшее здание Екатеринбурга

Не ОАО а ПАО тогда dimas_ucha Не ОАО





а ПАО





блогер не следит за изменениями. совсем уже оухел





Нет больше классификации "открытые акционерные общества"



есть ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА



все остальные общества(ооо и прочие) -- не публичные. Закрытые акционерные общества -- теперь зовутся просто "акционерные общества"





Edited at 2017-04-21 11:41 (UTC) Ответить

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mixazzz Наука збс, религия гвн. Ответить



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cynepnupam

— А вот религия — это философия, история или наука? — Это бизнес! Ответить

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lttde Эх, зачем отменили 58 статью.. Ответить



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enverhodjah тебе жизнь сохранили Ответить



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tremendouz РПЦ и Кремль соревнуются кто круче наплюет на народ. Здесь явно РПЦ вырвала очко в гонке похуизма у власти. Ответить

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navalnypresiden Скоро люди в черных рясах на черных "воронках" по ночам будут шерстить за несогласными Ответить



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vodovatov Страшная организация!! Ответить



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mischko Лучше бы РПЦ запретили как экстремистскую, чем иеговистов. Ответить

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Виктор Иванов ебучий жид варламов, который отплясывал на хануку перед большим театром, печется о восстановлении православия. Ответить

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senior_egor "Я крайне негативно отношусь к ОАО "РПЦ". Просьба не путать с верой православной, к вере и чувствам верующих я отношусь очень уважительно, хотя сам в бога не верю".



Ну ещё бы, только христопродавец может быть на первом месте в жж среди читателей - быдла совкового, либерастни и хохлонациков Ответить

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gobucks1 Христо продавец это как раз Ватикан и его филиал РПЦ, продающие уже 1000 лет застарелый бренд за вполне реальные деньги. Ответить

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chuzhoi17 В Европе все это кончилось Реформацией. Самые развитые нации - немцы, шведы,голландцы, финны, датчане - уже несколько веков откололись от католической церкви, погрязшей в мздоимстве и вмешательстве в светские дела. Христос сказал: "Богу - богово, а кесарю - кесарево", это означает, что церковь не должна заниматься земными делами, и уж тем более поддакивать власти.

Если бы РПЦ на самом деле была бы Церковью Христа, то патриарх должен был бы на каждой проповеди призывать Путина и Порошенко прекратить братоубийственную войну православных с православными на Донбассе. Пока что-то ни разу Кирилл такого не сказал, хе-хе.. Ответить

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adolf2050 С каких пор Вальцман вдруг стал православным?

Может ещё и Гройсман с Беней Коломойским во Христа уверовали? Ответить

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murzikcot РПЦ надо признать экстремистской организацией. Ответить

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mutnyi74 Дельная мысль. Ответить



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veselyi_gnom А Леха-то Карнавальный, оказывается, фофудья. Он в интервью обмолвился, что соблюдает пост. Так что при Овальном у РПЦ все будет в ажуре. Ответить



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boryusik76 Вот же мрази!

Снесли, чтобы миллиардер Козицын построил свою церковь-новодел.

Он как Якунин,за деньги грешки свои отмаливает, индульгенция типа. Ответить



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navalnypresiden Прям как в "Левиафане" и в конце процессия из черных мерсов) отъезжает от новостроя Ответить



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affs_vano РПЦ не церкви строит. А будущие овощебазы, пионерские дворцы, кружки для юных конструкторов. История циклична. Ответить

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moscoww ждем. очень. когда пидорасов из госудуры и уебанов в рясах начнут просто убивать. Ответить



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supmaxgreat Молодец Ройзман, Иуда - пацан в сравнении с тобой.

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enot1515 В этом месяце пенсионерам России не доплатили 800р к пенсии. как поясняют в Пенсионном фонде :" это временная задержка из-за экономических трудностей. как только появятся, деньги, пенсионеры получат свои 800р"

Греф, сука, В Украине обосрался, теперь у пенсионеров деньги ворует и прокручивает. привет, 90-е!!!!!!!!!!!!!!!!!!



тут у людей деньги отбирают, а белокондомники молчат. естественно, им же Ходор не за это платит Ответить

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lone_ringtail Все так, но если это 1782 год, то это не может быть старейшее здание Екатеринбурга. Самое старое — здание Горной Канцелярии в центре, где сейчас располагается консерватория. 1739 год. Ему, к счастью, ничего не угрожает. Ответить

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shemanovsky Вы экскурсовод по ЕКБ? Если да, то мы с вами коллеги. Оставьте, коллега, никому не нужна истина. Он в вине давно захлебнулась...

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rovovoyevgeniy Кстати РПЦ начинает устранять конкурентов. намедни "Вселенская церковь свидетелей Иеговы" признана экстримисткой и запрещена на территории РФ. Хотя это не может не радовать, Ответить

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Виктор Иванов вод бы еще всякие жидовские кружки в виде синаго запретили - вообще было прекрасно. Ответить

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ise9 Но при всем при этом Свидетели Иегова - экстремисты. Ответить



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odinwald Ибо в кассу не платили, аминь! Ответить



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uskoekov_v В Москве уже давно именно так понимают реконструкцию: вешают щит про "эт самое", потом сносят здание и заново отстраивают, чё! Джаст э бизнес! Каждый день хожу по Плотникову переулку - один домик уже так "реконструировали", второй рядом, похоже, тоже ждёт похожая история. Ответить



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mutnyi74 Так дешевле намного. И если использовать современные качественные материалы оно простоит до смены идеалогии. Ответить

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Maria Kovshikova Ну так на строительстве нового храма можно денег много больше распилить, чем на реставрации старого.



Это только в Европах загнивающих старые здания пестят, холят, лелеят и реновируют. Кстати, их содержание даже спонсируется всякими европейскими фондами. Главное, наследие сохранить. Вот оно и сохраняется.



А у нас что? "После нас, хоть потоп", и это ведь не вот тенденции 20 или 21 века там. Это в крови сидит.Примеров в истонии нашей достаточно.



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odinwald Китайщина какая-то! Ответить



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shemanovsky Немедленно архитектора Дроздова в ЕКБ! Пусть строит церковь черного цвета!

И в Кремле пусть поработает. Дроздова - в главные архитекторы РФ!

Ничего, отольются кошке мышкины слезки. Ответить



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les_utrom Дроздов это тот который построил чёрное говно под видом "театра" на Андреевском спуске в Киеве?

С одной стороны, скаклам так и надо. Но если говорить отвлечённо, то говно"архитектору" Дроздову следует поручать только строительство шиномонтажей в промзонах и на рынках. Ответить

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vandervart а не экстремизьм ли это со стороны попов Ответить



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sahalinets777 И кто-то еще удивляется? По мне так еще в 90-х все стало ясно с этой шайкой уголовников в рясах. Церковь, беспошлинно торгующая бухлом и табаком! Ответить



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evguseek Каков поп — таков и приход Ответить



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artstudio_3d Официально заявляю: РПЦ - банда ублюдков. Ответить



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odinwald Про педофилов забыл!

Прямая ассоциация с попами. Ответить



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saiga20k



Вот кстати как все это выглядит с коптера. Старое здание полностью снесено, залит новый бетонный фундамент и на нем строят совершенно новую церковь.



Вообще это конечно жесть. Эта церковь была официально признана памятником истории и культуры общегосударственного значения еще в советские годы. Да, к настоящему времени она, безусловно, требовала реставрации с воссозданием утраченных элементов (шатра, колокольни). Но это хлопотно, и вместо этого РПЦ попросту сносит ее до основания, чтобы построить на ее месте какой-то новодел. Даже не озаботившись хотя-бы формально уведомить о своих планах государство.Вот кстати как все это выглядит с коптера. Старое здание полностью снесено, залит новый бетонный фундамент и на нем строят совершенно новую церковь. Ответить



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smilevilkas в россии неважно, это рпц, кремлядь, чиновники или народ,

только и делают, что уничтожают и срут, этой территории от

балтийского моря до тихого океана страшно не повезло,

как будто кто-то проклял, просто мне кажется, что внеземные

цивилизации заселили эту территорию тему кто им не нужен,

вот и получилось........ Ответить



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