РПЦ уничтожила старейшее здание Екатеринбурга
Я крайне негативно отношусь к ОАО "РПЦ". Просьба не путать с верой православной, к вере и чувствам верующих я отношусь очень уважительно, хотя сам в бога не верю. Русская православная церковь, на мой взгляд, неприлично погрязла в грехах земных. Вмешательство в политику и агитация на выборах, постоянные скандалы с роскошью у священнослужителей, продажа титулов и отпущение грехов за скромную плату в церковную кассу. Чего стоит только Якунин, который Благодатный огонь возит. Но это дело верующих, куда им ходить, какому богу молиться.
Казалось бы, меня как человека неверующего РПЦ вообще волновать не должна. Как меня не волнуют мусульмане, иудеи или буддисты. Но в последнее время церковь все чаще стучится в мою светскую жизнь.
– Тук-тук! Откройте!
– Уходите, никого нет дома!
Два месяца назад РПЦ оказалась в центре скандала вокруг строительства нового храма в Екатеринбурге.
Если коротко, под предлогом "восстановления" Екатерининского собора РПЦ отжала себе часть Городского пруда и собирается водрузить прямо на воду какой-то уродливый новострой, который ни капли не похож на прежний храм.
Страсти ещё не улеглись, потому что многим здравомыслящим горожанам проект храма не понравился, а ещё больше им не понравилось то, что власти по договорённости с Церковью и местными промышленниками-спонсорами сами за них всё решили.
Но РПЦ опять отличилась, и опять в Екатеринбурге. На территории Ново-Тихвинского женского монастыря была Успенская церковь 1782 года. Это не только старейший храм монастыря, но и последнее здание XVIII века, сохранявшееся в городе. Екатеринбург был основан в 1723 году, а статус города получил в 1781-м. Успенская церковь была последним живым свидетельством истории города.
И что сделала РПЦ?
Она её снесла!
Церковь пережила несколько войн, революцию, советскую власть, нищету 90-х, но не смогла пережить РПЦ в её современном виде. В один прекрасный миг местные жители зашли на территорию монастыря и обнаружили, что никакой церкви больше нет. На её месте – новый фундамент, уже идёт какое-то строительство.
Фото: Марина Сахарова, Facebook
Кстати, Успенскую церковь передали РПЦ шесть лет назад, в 2011 году. Всё это время её и не думали реставрировать, а потом вдруг выяснилось, что сохранить храм уже нельзя.
Цитата с сайта Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря:
"Старейший храм монастыря, самый дорогой для сердца сестер… Некогда с него начиналось создание обители, здесь совершали свое монашеское служение первые сестры и первая настоятельница игумения Таисия. Здесь в 1824 году во время поездки на Урал молился Император Александр I. С самого возрождения монастыря сестры молились о возвращении Успенского храма обители, и вот, наконец, в 2010 году это радостное событие произошло. Сейчас монастырю крайне необходимы средства на реставрацию храма, в котором долгие годы располагался пищеблок одного из светских учреждений. Сестры очень надеются, что со временем Успенская церковь вновь станет жемчужиной архитектурного комплекса обители".
К сожалению, сестёр просто обманули те, кто чёрной рясе предпочёл золотую ризу. Храма больше нет.
Фото: Sestry.ru
Фото: Sestry.ru
Формально церковь находилась под охраной государства. Представитель Управления государственной охраны культурного наследия Свердловской области заявил вчера, что разрешения на проведение работ на этом объекте никто не выдавал. Но Успенский храм всё равно снесли.
Когда до попов дошло, что они уничтожили старейшее здание Екатеринбурга, они начали просто нагло врать.
Например, викарий Екатеринбургской епархии Евгений называет снос храма "восстановлением" и "реставрацией":
Каждый отреставрированный храм в обители – это чудо. Тем более таким будет Успенский храм, первый храм обители и самый любимый для сестер.
Он был началом монастыря, тем местом, где несли свое служение первые сестры. И у этого храма в советские годы была очень тяжелая судьба: именно он был закрыт одним из первых, еще в 1920-х годах. И пострадал он больше всех монастырских храмов. Несколько десятков лет он использовался военным госпиталем не по назначению, для хозяйственных нужд - в нем располагалась кухня. Там готовили пищу для всего госпиталя, там же стояли котломойки. Представьте, постоянные испарения, готовится еда, жар, пар. О какой сохранности здания могла идти речь? Более того, храм никогда не реставрировался, здание простояло без капитального ремонта все советские годы. Результат, конечно, был налицо – осыпавшаяся штукатурка и ветвистые деревья, выросшие на прогнившей крыше, были только малым и самым безобидным его проявлением.
Хуже другое: поскольку о нормальной работе вентиляции, канализации, водопровода не было и речи, по стенам пошли глубокие трещины. Состояние храма постоянно ухудшалось и в результате стало аварийным. Вот в те годы действительно можно было сказать, что город его теряет. А сейчас наоборот – храм возвращается к жизни.
Будьте уверены, что Церковь любит свои храмы, восстановление святынь – одна из ее главных миссий. Мы все ждем восстановления Успенского храма и горячо молимся о нем".
Владыка Евгений совершенно справедливо замечает, что храм серьёзно пострадал за годы советской власти. Но он с лёгкостью занимается подменой понятий, утверждая, что сейчас "храм возвращается к жизни".
Успенская церковь в 2012 году
Это, кстати, не первый случай варварства в отношении Ново-Тихвинского монастыря. Например, два года назад, тоже в канун Пасхи, были уничтожены старинные монастырские ворота.
Удивительно, но РПЦ глубоко плевать на сохранение православных святынь.
Зато Церковь с удовольствием отжимает имущество у музеев, как в Питере. Переделывает лютеранские кирхи в православные храмы, как в Кёнигсберге. Строит сорок сороков церквей шаговой доступности в Москве. Отнимает у горожан пруды и парки, чтобы унять храмостроительный зуд.
А тысячи старинных церквей по всей России продолжают гнить и разваливаться.
Эта история очень хорошо показывает сегодняшнее состояние РПЦ. Прикрываясь именем бога, можно творить любой беспредел, и никто слова не скажет.
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Не ОАО а ПАО тогда
а ПАО
блогер не следит за изменениями. совсем уже оухел
Нет больше классификации "открытые акционерные общества"
есть ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
все остальные общества(ооо и прочие) -- не публичные. Закрытые акционерные общества -- теперь зовутся просто "акционерные общества"
Edited at 2017-04-21 11:41 (UTC)
— А вот религия — это философия, история или наука? — Это бизнес!
Ну ещё бы, только христопродавец может быть на первом месте в жж среди читателей - быдла совкового, либерастни и хохлонациков
Если бы РПЦ на самом деле была бы Церковью Христа, то патриарх должен был бы на каждой проповеди призывать Путина и Порошенко прекратить братоубийственную войну православных с православными на Донбассе. Пока что-то ни разу Кирилл такого не сказал, хе-хе..
Может ещё и Гройсман с Беней Коломойским во Христа уверовали?
Дельная мысль.
Снесли, чтобы миллиардер Козицын построил свою церковь-новодел.
Он как Якунин,за деньги грешки свои отмаливает, индульгенция типа.
Греф, сука, В Украине обосрался, теперь у пенсионеров деньги ворует и прокручивает. привет, 90-е!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тут у людей деньги отбирают, а белокондомники молчат. естественно, им же Ходор не за это платит
Кстати РПЦ начинает устранять конкурентов. намедни "Вселенская церковь свидетелей Иеговы" признана экстримисткой и запрещена на территории РФ. Хотя это не может не радовать,
Так дешевле намного. И если использовать современные качественные материалы оно простоит до смены идеалогии.
Это только в Европах загнивающих старые здания пестят, холят, лелеят и реновируют. Кстати, их содержание даже спонсируется всякими европейскими фондами. Главное, наследие сохранить. Вот оно и сохраняется.
А у нас что? "После нас, хоть потоп", и это ведь не вот тенденции 20 или 21 века там. Это в крови сидит.Примеров в истонии нашей достаточно.
И в Кремле пусть поработает. Дроздова - в главные архитекторы РФ!
Ничего, отольются кошке мышкины слезки.
С одной стороны, скаклам так и надо. Но если говорить отвлечённо, то говно"архитектору" Дроздову следует поручать только строительство шиномонтажей в промзонах и на рынках.
Прямая ассоциация с попами.
Вот кстати как все это выглядит с коптера. Старое здание полностью снесено, залит новый бетонный фундамент и на нем строят совершенно новую церковь.
только и делают, что уничтожают и срут, этой территории от
балтийского моря до тихого океана страшно не повезло,
как будто кто-то проклял, просто мне кажется, что внеземные
цивилизации заселили эту территорию тему кто им не нужен,
вот и получилось........
При всем уважении к возрасту руины - это абсолютно утопично надеяться, что в Ебурге нашли бы бюджет на перебор ее по кирпичику. Вон, у нас стены в ГАБТе укрепляли вечность и за бюджет десяти новых театров схожего размера.
Проблема полубесхозных руин, на реставрацию которых никогда не будет денег стоит остро даже в богатой Германии. Проедьте от Айзенаха до Пирны по железной дороге - там местами война тоже еще не закончилась.
И есть надзор, в конце концов. Именно он не выполняет свою функцию. Ждать от попов бездны вкуса и экспертного понимания реставраций очень наивно. Им чего предложили местные же зодчие, на то и согласились. А вот ваши бывшие коллеги, выпускники МАРХИ, вот это действительно чума - засрали страну именно они, а не чиновники с попами.