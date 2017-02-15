А что делать с вывесками?
Тут в комментариях к утреннему посту читатели задаются вопросом: "А что делать с вывесками?" Действительно, как "Пятёрочка" может рассказать всему миру о том, что она открыла магазин в бывшем ДК?
В том, что в бывшем кинотеатре появился продовольственный магазин, пиццерия или клуб, нет ничего страшного. Я могу признать, что здания со временем меняют своё первичное назначение. Так, в помещении церкви может быть скейт-парк или пивная, а в помещении школы – отель. Вопрос в том, как новые собственники относятся к зданию и городу.
Вот, к примеру, улица в австрийском Зальцбурге. Банк снял здесь помещение и повесил аккуратную вывеску.
Они могли повесить яркую желтую вывеску в цветах брендбука, но не повесили... Потому что нельзя. Историческую среду надо уважать.
А вот Сбербанк в России ведет себя нагло, ломая оригинальные рамы, уродуя здания яркими коробами вывески.
Это Сбербанк в Калининграде – они на центральной площади сделали гигантскую вывеску.
Забавно, что в той же Праге Сбербанк ведёт себя куда скромнее:
В нормальном городе никому и в голову не придёт уродовать исторические здания громоздкими вывесками.
Достаточно скромной аккуратной надписи или маленького логотипа. Так делают в хороших городах:
А вот так делают в плохих. Привет из Петрозаводска!
Кстати, вот ещё несколько идей по развитию сети магазинов "Пятёрочка":
Как мы сами уничтожаем Россию
В том, что в бывшем кинотеатре появился продовольственный магазин, пиццерия или клуб, нет ничего страшного. Я могу признать, что здания со временем меняют своё первичное назначение. Так, в помещении церкви может быть скейт-парк или пивная, а в помещении школы – отель. Вопрос в том, как новые собственники относятся к зданию и городу.
Вот, к примеру, улица в австрийском Зальцбурге. Банк снял здесь помещение и повесил аккуратную вывеску.
Они могли повесить яркую желтую вывеску в цветах брендбука, но не повесили... Потому что нельзя. Историческую среду надо уважать.
А вот Сбербанк в России ведет себя нагло, ломая оригинальные рамы, уродуя здания яркими коробами вывески.
Это Сбербанк в Калининграде – они на центральной площади сделали гигантскую вывеску.
Забавно, что в той же Праге Сбербанк ведёт себя куда скромнее:
В нормальном городе никому и в голову не придёт уродовать исторические здания громоздкими вывесками.
Достаточно скромной аккуратной надписи или маленького логотипа. Так делают в хороших городах:
А вот так делают в плохих. Привет из Петрозаводска!
Кстати, вот ещё несколько идей по развитию сети магазинов "Пятёрочка":
Как мы сами уничтожаем Россию
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А если городской архитектор не выполняет свою работу, в городе нет никакой строительной концепции и властям ничего не надо, это уже другая проблема.
Edited at 2017-02-15 17:35 (UTC)
которые тоннами краски прокрывают
...
Re: ...
получил от тебя промопривет в ленте
Ябуть твою триста сука Б...а душу в гробину мать, етить твою в бабушку-бл.дь, едрить твою в Б...а душу мать, ебстить твою Б...цу через вертушку по девятой усиленной, ети всех С...х, П...ков и П...цов в Г...а Б...а душу мать, ети Г...а в гробину мать, в двенадцать А...в, в душу Б...мать, под коленку в корень через коромысло, в кочерыжку, в К...ля за ляжку, ебстить твою о.уевающую пи.до.лядскую сраноопроушину матерну раз по девяти бабку в спину, деда в плешь, а тебе, сукину сыну, сунуть жеребячий в спину и потихоньку вынимать, чтоб мог ты понимать, как е.ут твою мать, да заебись ты триебучим х.ем, залупоглазая проебина, пи.дейшая в запи.дии, е.ать твоей матери лысый череп в молилу, под мышку налево, с предподвыпердом в правую ноздрю, за пазуху в педаль, не переебать в пи.ду, не разъе.ать в прабабушки ребро через семь гробов в сраку, да через семь С...х И...н, да через девять поматеров под С...ю сиську, триста сука Б...а душу мать через тульский самовар за ухо, да в тринадцатую становую кость Х...а-С...я раком...
Re: получил от тебя промопривет в ленте
Энергично.
Тот город даже миллионеры не меняли на дачку в Зальцубрге или еще в какой деревне типа Парижа.
А теперь...
Дом на набережной без логотипа Мерседеса выглядит безлико.
Когда такие яркие краски частные по городам - то народу хорошо, народу тепло, энергия торговли и развлечений витает.
Эти все ДК исконно вечно были завешаны, и кстати красными разными знаменами и банерами. Так что нормально.
Эта сеть невероятно убогие решения с фасадами делает. Типа профнастила. Всюду.
ТРАХОТЬ МАГНИТ ТРАХОТЬ!
Пятерочка кстати исправляется. Все больше магазинов снова обретают витрины ранее закрытые банерами со сранными овощами, сыром и колбаской. Теперь витрины. Точнее окна, через которые виден зал. Все больше делают.
А магнит продолжает приходить и делать уродство профнастильное.
Наверное у дачников научился. Дачники всякие и просто частный сектор в пригородах везде ебучие заборы понаставили из этой жести рифленной. Уродстовю
Когда там банеры и лавочники по павильонам тусили - хорошо было. Народ наслаждался окружающей жизнью.
ВДНХ был центром множества маленьких событий и жизни. Тихой, провинциальной, но насыщенной.
Теперь гигантизм -- музеи, хуизеи. Эти вещи народу на один раз. Во второй раз не пойдет народ на гигантские зрелища.
Да и тепла в них нет.
нужно сравнивать на своём уровне, с казахстаном или с
монголией, сев. корея тоже пойдёт, да и мозамбик не оплашает
Тем временем, обратите внимание, что на всех европейских примерах улицы - пешеходные.
Пешеход ходит медленно, да и к стене ближе намного, поэтому ему лучше сделать побольше деталей, помельче шрифт, нувыпонели.
Короче, вся эта архитектура и плиточка, это вторично. Сперва надо сделать чтоб улицы для людей были, а не для машин, и тогда строители сами будут строить и архитектуру и плиточку и вывески красивые и лепнину качественную (по мере средств, конечно), ещё и советов прибегут просить.
Пятерочка
Re: Пятерочка