А что делать с вывесками?

Тут в комментариях к утреннему посту читатели задаются вопросом: "А что делать с вывесками?" Действительно, как "Пятёрочка" может рассказать всему миру о том, что она открыла магазин в бывшем ДК?

В том, что в бывшем кинотеатре появился продовольственный магазин, пиццерия или клуб, нет ничего страшного. Я могу признать, что здания со временем меняют своё первичное назначение. Так, в помещении церкви может быть скейт-парк или пивная, а в помещении школы – отель. Вопрос в том, как новые собственники относятся к зданию и городу.



Вот, к примеру, улица в австрийском Зальцбурге. Банк снял здесь помещение и повесил аккуратную вывеску.


Они могли повесить яркую желтую вывеску в цветах брендбука, но не повесили... Потому что нельзя. Историческую среду надо уважать.

А вот Сбербанк в России ведет себя нагло, ломая оригинальные рамы, уродуя здания яркими коробами вывески.


Это Сбербанк в Калининграде – они на центральной площади сделали гигантскую вывеску.


Забавно, что в той же Праге Сбербанк ведёт себя куда скромнее:


В нормальном городе никому и в голову не придёт уродовать исторические здания громоздкими вывесками.


Достаточно скромной аккуратной надписи или маленького логотипа. Так делают в хороших городах:


А вот так делают в плохих. Привет из Петрозаводска!


Кстати, вот ещё несколько идей по развитию сети магазинов "Пятёрочка":

















Как мы сами уничтожаем Россию
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  • Комментарии (137)
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    basilisk
    Все эти заброшенные кинотеатры и дома культуры - в муниципальной собственности и сдаются в аренду коммерсантам. Арендаторы не должны и не могут делать дорогостоящий ремонт и реконструкцию.

    А если городской архитектор не выполняет свою работу, в городе нет никакой строительной концепции и властям ничего не надо, это уже другая проблема.


    Edited at 2017-02-15 17:35 (UTC)
    dragon_dances
    Прежде чем заниматься проблемами внешнего вида городов, научите население вытирать жопу и думать о собственных интересах, а не о величии родины.
    finikova_malina
    Насчет пирамиды хорошая идея. А то у них там какая-то неорганизованная торговля.
    potheadman
    Лучше на сталагмит из фекалий приклеить баннер, будет гораздо органичнее смотреться.
    supmaxgreat
    Советским зданиям с колоннами вернуть первоночальное предназначение! Потому, что Совок - вечен! И эти 86% будут жить вечно и Путин тоже вечен! С чем всех либеральных клоунов и спешу поздравить! Ахахаха Вся власть Советам! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Мир! СССР! Ленин!
    ...
    sergbalkov
    реклама в блоге Варламова может принимать весьма неожиданные формы))
    dimakhv
    Во многих бренд-буках организаций прописаны отдельные вывески, применяемые на исторических зданиях (включая банки). Они аккуратнее, но требования по их размещению зависят от собственников и властей. Например, в СПб - в центре города.
    Дима Харитонов
    Получается что, все таки, виноват в первую очередь не Сбербанк, а продажная мэрия которая разрешает размещать такие вывески на исторических объектах.
    vandervart
    ну а что вы хотели , когда глава всей мэрии назначенец-лимитчик , который да же не знает истории города , но любит бабло
    получил от тебя промопривет в ленте
    bambr1
    и вот что я имею на это сказать. читай каждое слово. Т.к. будь уверен, что каждый кто получил привет в своей тщательно подобранной и сберегаемой ленте "уютненького" от тебя и тебе подобных социо.лядей если не в слух, то в душе выразятся так же.

    Ябуть твою триста сука Б...а душу в гробину мать, етить твою в бабушку-бл.дь, едрить твою в Б...а душу мать, ебстить твою Б...цу через вертушку по девятой усиленной, ети всех С...х, П...ков и П...цов в Г...а Б...а душу мать, ети Г...а в гробину мать, в двенадцать А...в, в душу Б...мать, под коленку в корень через коромысло, в кочерыжку, в К...ля за ляжку, ебстить твою о.уевающую пи.до.лядскую сраноопроушину матерну раз по девяти бабку в спину, деда в плешь, а тебе, сукину сыну, сунуть жеребячий в спину и потихоньку вынимать, чтоб мог ты понимать, как е.ут твою мать, да заебись ты триебучим х.ем, залупоглазая проебина, пи.дейшая в запи.дии, е.ать твоей матери лысый череп в молилу, под мышку налево, с предподвыпердом в правую ноздрю, за пазуху в педаль, не переебать в пи.ду, не разъе.ать в прабабушки ребро через семь гробов в сраку, да через семь С...х И...н, да через девять поматеров под С...ю сиську, триста сука Б...а душу мать через тульский самовар за ухо, да в три­надцатую становую кость Х...а-С...я раком...
    Re: получил от тебя промопривет в ленте
    verba7
    "И я, и я, и я того же мнения! "))
    dimas_ucha
    В Москве было прекрасно когда были огромные вывески на крышах зданий. Прекрасно было.
    Энергично.
    Тот город даже миллионеры не меняли на дачку в Зальцубрге или еще в какой деревне типа Парижа.

    А теперь...
    dimas_ucha
    Пятёра младец. Все правильно с ДК сделали.

    Когда такие яркие краски частные по городам - то народу хорошо, народу тепло, энергия торговли и развлечений витает.

    Эти все ДК исконно вечно были завешаны, и кстати красными разными знаменами и банерами. Так что нормально.
    dimas_ucha
    А ВОТ МАГНИТ НАДО ТРАХОТЬ.

    Эта сеть невероятно убогие решения с фасадами делает. Типа профнастила. Всюду.

    ТРАХОТЬ МАГНИТ ТРАХОТЬ!

    Пятерочка кстати исправляется. Все больше магазинов снова обретают витрины ранее закрытые банерами со сранными овощами, сыром и колбаской. Теперь витрины. Точнее окна, через которые виден зал. Все больше делают.

    А магнит продолжает приходить и делать уродство профнастильное.


    Наверное у дачников научился. Дачники всякие и просто частный сектор в пригородах везде ебучие заборы понаставили из этой жести рифленной. Уродстовю
    imihajlov
    У России особый путь! Детские площадки и вывески должны быть ЯРКИМИ, а люди серыми.
    Григорий Машанов
    Я думаю, что дело не столько в том, что в "нормальных" городах себя люди ведут по-другому, а дело в строгих правилах размещения рекламы и вывесок, которые например действуют в Москве и в Питере. Только в Москве следят за их соблюдением в пределах ТТК очень строго, а в Питере и на Невском проспекте можно найти много визуального мусора
    dimas_ucha
    Верните ВДНХ живое.
    Когда там банеры и лавочники по павильонам тусили - хорошо было. Народ наслаждался окружающей жизнью.
    ВДНХ был центром множества маленьких событий и жизни. Тихой, провинциальной, но насыщенной.

    Теперь гигантизм -- музеи, хуизеи. Эти вещи народу на один раз. Во второй раз не пойдет народ на гигантские зрелища.
    Да и тепла в них нет.
    smilevilkas
    почему господин варламофф идёт сравнение с европами,
    нужно сравнивать на своём уровне, с казахстаном или с
    монголией, сев. корея тоже пойдёт, да и мозамбик не оплашает
    jcnotdenton
    Если хочется прогресса, то надо наоборот, не на своём уровне, и даже не с европами, а с неким абсолютным недостижимым идеалом сравнивать.
    jcnotdenton
    Вот мчится водитель по дороге, ему чтоб вывеску увидеть - она должна быть большая и яркая и без мелких деталей. Поэтому так и делают.

    Тем временем, обратите внимание, что на всех европейских примерах улицы - пешеходные.
    Пешеход ходит медленно, да и к стене ближе намного, поэтому ему лучше сделать побольше деталей, помельче шрифт, нувыпонели.

    Короче, вся эта архитектура и плиточка, это вторично. Сперва надо сделать чтоб улицы для людей были, а не для машин, и тогда строители сами будут строить и архитектуру и плиточку и вывески красивые и лепнину качественную (по мере средств, конечно), ещё и советов прибегут просить.
    dimas_ucha
    Москва - это ваще не деревенская европа. В Москве и пешеходу нужны хорошочитаемы или узнаваемые с расстояния вывески. В Москве широко. Хорошо.
    uho_80
    Пятерочка- магазин для быдла. Соответсвующее и этому быдлу поведение. Поведение целевой аудитории, так сказать. Чтоб чувствовали себя как дома.
    denismicheew
    Курво! А как же искусственный шоколад за 30 рублей? Вся интеллигенция стремится в Пятёрочку! Закупались всей кафедрой!
  • Комментарии (137)
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