А что делать с вывесками?

basilisk Все эти заброшенные кинотеатры и дома культуры - в муниципальной собственности и сдаются в аренду коммерсантам. Арендаторы не должны и не могут делать дорогостоящий ремонт и реконструкцию.



А если городской архитектор не выполняет свою работу, в городе нет никакой строительной концепции и властям ничего не надо, это уже другая проблема.





Edited at 2017-02-15 17:35 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка

dragon_dances Прежде чем заниматься проблемами внешнего вида городов, научите население вытирать жопу и думать о собственных интересах, а не о величии родины. Ответить

Развернуть

Ссылка

2semechki В Белом Доме нормально смотрится ))) Ответить



Ссылка

bioplant Варламов опять поместил чужие картинки без указания источника. Ответить

Развернуть

Ссылка

finikova_malina Насчет пирамиды хорошая идея. А то у них там какая-то неорганизованная торговля. Ответить



Ссылка

potheadman Лучше на сталагмит из фекалий приклеить баннер, будет гораздо органичнее смотреться. Ответить



Ссылка

andrez_z_z а с саннымиподъездами что делать

которые тоннами краски прокрывают Ответить

Развернуть

Ссылка

supmaxgreat Советским зданиям с колоннами вернуть первоночальное предназначение! Потому, что Совок - вечен! И эти 86% будут жить вечно и Путин тоже вечен! С чем всех либеральных клоунов и спешу поздравить! Ахахаха Вся власть Советам! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Мир! СССР! Ленин! Ответить

Развернуть

Ссылка

... sergbalkov реклама в блоге Варламова может принимать весьма неожиданные формы)) Ответить



Ссылка

Re: ... odinwald Я аж запутался, кто теперь и кому миллион должен... Ответить



Ссылка

dimakhv Во многих бренд-буках организаций прописаны отдельные вывески, применяемые на исторических зданиях (включая банки). Они аккуратнее, но требования по их размещению зависят от собственников и властей. Например, в СПб - в центре города. Ответить



Ссылка

bioplant

У вас в СПб рекламы нападают на машины Ответить

Развернуть

Ссылка

koldakov55 Реклама Сбера и пятерочки? ) Ответить



Ссылка

tihiomyt В Мавзолее просрочкой торговать будут? Ответить



Ссылка

21nd Скорее долго лежалым... Ответить

Развернуть

Ссылка

Дима Харитонов Получается что, все таки, виноват в первую очередь не Сбербанк, а продажная мэрия которая разрешает размещать такие вывески на исторических объектах. Ответить

Развернуть

Ссылка

vandervart ну а что вы хотели , когда глава всей мэрии назначенец-лимитчик , который да же не знает истории города , но любит бабло Ответить



Ссылка

vandervart очередное уебанство от урбанистов Ответить



Ссылка

denismicheew Урбанство от уебанистов Ответить



Ссылка

abzaz_423 Главное громко о себе заявить. Ответить



Ссылка

sladkowa вывеска - двигатель торговли) Ответить



Ссылка

получил от тебя промопривет в ленте bambr1 и вот что я имею на это сказать. читай каждое слово. Т.к. будь уверен, что каждый кто получил привет в своей тщательно подобранной и сберегаемой ленте "уютненького" от тебя и тебе подобных социо.лядей если не в слух, то в душе выразятся так же.



Ябуть твою триста сука Б...а душу в гробину мать, етить твою в бабушку-бл.дь, едрить твою в Б...а душу мать, ебстить твою Б...цу через вертушку по девятой усиленной, ети всех С...х, П...ков и П...цов в Г...а Б...а душу мать, ети Г...а в гробину мать, в двенадцать А...в, в душу Б...мать, под коленку в корень через коромысло, в кочерыжку, в К...ля за ляжку, ебстить твою о.уевающую пи.до.лядскую сраноопроушину матерну раз по девяти бабку в спину, деда в плешь, а тебе, сукину сыну, сунуть жеребячий в спину и потихоньку вынимать, чтоб мог ты понимать, как е.ут твою мать, да заебись ты триебучим х.ем, залупоглазая проебина, пи.дейшая в запи.дии, е.ать твоей матери лысый череп в молилу, под мышку налево, с предподвыпердом в правую ноздрю, за пазуху в педаль, не переебать в пи.ду, не разъе.ать в прабабушки ребро через семь гробов в сраку, да через семь С...х И...н, да через девять поматеров под С...ю сиську, триста сука Б...а душу мать через тульский самовар за ухо, да в три­надцатую становую кость Х...а-С...я раком... Ответить

Развернуть

Ссылка

Re: получил от тебя промопривет в ленте verba7 "И я, и я, и я того же мнения! ")) Ответить



Ссылка

dimas_ucha В Москве было прекрасно когда были огромные вывески на крышах зданий. Прекрасно было.

Энергично.

Тот город даже миллионеры не меняли на дачку в Зальцубрге или еще в какой деревне типа Парижа.



А теперь... Ответить

Развернуть

Ссылка

denismicheew Вот да.



Дом на набережной без логотипа Мерседеса выглядит безлико. Ответить



Ссылка

dimas_ucha Пятёра младец. Все правильно с ДК сделали.



Когда такие яркие краски частные по городам - то народу хорошо, народу тепло, энергия торговли и развлечений витает.



Эти все ДК исконно вечно были завешаны, и кстати красными разными знаменами и банерами. Так что нормально. Ответить



Ссылка

dimas_ucha А ВОТ МАГНИТ НАДО ТРАХОТЬ.



Эта сеть невероятно убогие решения с фасадами делает. Типа профнастила. Всюду.



ТРАХОТЬ МАГНИТ ТРАХОТЬ!



Пятерочка кстати исправляется. Все больше магазинов снова обретают витрины ранее закрытые банерами со сранными овощами, сыром и колбаской. Теперь витрины. Точнее окна, через которые виден зал. Все больше делают.



А магнит продолжает приходить и делать уродство профнастильное.





Наверное у дачников научился. Дачники всякие и просто частный сектор в пригородах везде ебучие заборы понаставили из этой жести рифленной. Уродстовю Ответить

Развернуть

Ссылка

jmyshanya так пятерочка для россиян работает. их, как детей, привлекают яркие цвета и крупные формы... Ответить

Развернуть

Ссылка

imihajlov У России особый путь! Детские площадки и вывески должны быть ЯРКИМИ, а люди серыми. Ответить



Ссылка

Григорий Машанов Я думаю, что дело не столько в том, что в "нормальных" городах себя люди ведут по-другому, а дело в строгих правилах размещения рекламы и вывесок, которые например действуют в Москве и в Питере. Только в Москве следят за их соблюдением в пределах ТТК очень строго, а в Питере и на Невском проспекте можно найти много визуального мусора Ответить



Ссылка

dimas_ucha Верните ВДНХ живое.

Когда там банеры и лавочники по павильонам тусили - хорошо было. Народ наслаждался окружающей жизнью.

ВДНХ был центром множества маленьких событий и жизни. Тихой, провинциальной, но насыщенной.



Теперь гигантизм -- музеи, хуизеи. Эти вещи народу на один раз. Во второй раз не пойдет народ на гигантские зрелища.

Да и тепла в них нет. Ответить



Ссылка

smilevilkas почему господин варламофф идёт сравнение с европами,

нужно сравнивать на своём уровне, с казахстаном или с

монголией, сев. корея тоже пойдёт, да и мозамбик не оплашает Ответить

Развернуть

Ссылка

jcnotdenton Если хочется прогресса, то надо наоборот, не на своём уровне, и даже не с европами, а с неким абсолютным недостижимым идеалом сравнивать. Ответить

Развернуть

Ссылка

jcnotdenton Вот мчится водитель по дороге, ему чтоб вывеску увидеть - она должна быть большая и яркая и без мелких деталей. Поэтому так и делают.



Тем временем, обратите внимание, что на всех европейских примерах улицы - пешеходные.

Пешеход ходит медленно, да и к стене ближе намного, поэтому ему лучше сделать побольше деталей, помельче шрифт, нувыпонели.



Короче, вся эта архитектура и плиточка, это вторично. Сперва надо сделать чтоб улицы для людей были, а не для машин, и тогда строители сами будут строить и архитектуру и плиточку и вывески красивые и лепнину качественную (по мере средств, конечно), ещё и советов прибегут просить. Ответить

Развернуть

Ссылка

dimas_ucha Москва - это ваще не деревенская европа. В Москве и пешеходу нужны хорошочитаемы или узнаваемые с расстояния вывески. В Москве широко. Хорошо. Ответить

Развернуть

Ссылка

che_pushila Ну куда ты опять лезешь? Ты же ничерта в этом не разбираешься! Ответить



Ссылка

uho_80 Пятерочка- магазин для быдла. Соответсвующее и этому быдлу поведение. Поведение целевой аудитории, так сказать. Чтоб чувствовали себя как дома. Ответить

Развернуть

Ссылка

denismicheew Курво! А как же искусственный шоколад за 30 рублей? Вся интеллигенция стремится в Пятёрочку! Закупались всей кафедрой! Ответить



Ссылка

Пятерочка Константин Васильевич на предпоследней фотке реклама пятерочка на какой-то планете похоже на фейк Ответить

Развернуть

Ссылка