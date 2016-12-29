Страшный 2016 год

Уходящий год был богат на катастрофы, теракты и трагедии. Хорошо, что он заканчивается...В ночь на 3 января из-за снежной бури на трассе Оренбург—Орск несколько десятков машин попало в снежную ловушку. СМИ были переполнены сообщениями о том, как МЧС всех спасает, в то время как попавшие в затор люди жаловались, что помощь пришла только спустя сутки. Все это время им приходилось самостоятельно обогреваться в занесенных снегом машинах, некоторые даже жгли свои вещи и обшивку салонов. Один человек погиб, 12 были госпитализированы.38-летняя уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, которая работала няней в одной московской семье, отрезала голову своей 4-летней подопечной и подожгла квартиру ее родителей. Потом она вышла на улицу и, размахивая отрезанной головой, угрожала себя взорвать. Это длилось около часа, пока на место не приехала полиция и ФСБ. Главные российские телеканалы — «Первый», «Россия-1» и НТВ — умолчали новости об убийстве. Суд признал Бобокулову психически нездоровой и отправил ее на принудительное лечение.В ночь на 19 марта при заходе на посадку в Ростове-на-Дону разбился летевший из Дубая самолет. На его борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. Причиной катастрофы были названы сложные погодные условия. Из-за сильного ветра и метели пилоты два с половиной часа пытались зайти на посадку. Во время второй попытки самолет почти вертикально рухнул на землю.В 8 часов утра два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя. Еще час спустя произошел третий взрыв — на этот раз на станции брюссельского метро, расположенной недалеко от резиденций органов ЕС. В результате терактов погибли 38 человек (из них три террориста-смертника). Было ранено более 340 человек. Ответственность за произошедшее взяло на себя запрещенное в России «Исламское государство».В массовой драке на Хованском кладбище участвовало около 200 человек. Она произошла из-за раздела территории кладбища между двумя этническими группировками — кавказцами и азиатами. В драке люди использовали биты, арматуру, травматическое и огнестрельное оружие. В результате погибли 5 человек (один из них — охранник кладбища), пострадали 29 человек.29-летний Омар Матин устроил стрельбу в ночном гей-клубе, в ходе которой погибло 49 человек. Перед атакой он позвонил в 911 и сообщил о своей верности «Исламскому государству». Преступник был застрелен полицией во время антитеррористической операции. Президент США Барак Обама в обращении к нации назвал бойню в Орландо «актом террора и актом ненависти», а также «самой смертоносной стрельбой в американской истории».Во время сильного шторма в Карелии погибли 14 школьников, отдыхавших в детском лагере. Они в числе группы из 49 человек без согласования с дирекцией лагеря и несмотря на штормовое предупреждение отправились в плаванье по Сямозеру. Одному из детей удалось дозвониться в местную больницу, но там его просьбу о спасении приняли за шутку и проигнорировали. Если бы о звонке сообщили в МЧС, то, возможно, детей удалось бы спасти.Теракт в аэропорту имени Ататюрка устроили несколько террористов-смертников. Сначала они открыли стрельбу по людям, а позже устроили несколько взрывов с помощью поясов шахида. В результате теракта помимо смертников погибли 45 человек, еще 239 были ранены. Турецкие власти обвинили в организации теракта «Исламское государство».На праздновании Дня Бастилии в Ницце грузовик врезался в толпу людей. Погибли 86 человек, 308 человек получили ранения. Нападение произошло во время салюта по случаю национального праздника на Английской набережной. Водителя грузовика застрелила полиция. Это был житель Ниццы тунисского происхождения, не состоявший ранее на учете спецслужб, но попадавший в полицию из-за нескольких преступлений и правонарушений. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство».В ночь на 16 июля турецкие военные попытались захватить власть в стране. Они штурмовали правительственные здания, захватывали аэропорты и офисы телеканалов, с помощью истребителей бомбили президентский дворец и парламент. Народ не поддержал военных и выступил против путчистов. Полиция тоже осталась на стороне действующего правительства. В результате столкновений погибли 240 человек (в их числе мирные жители), 2200 человек были ранены. После подавления путча в стране начались масштабные чистки в армии, полиции, СМИ, а также среди госслужащих и работников судов.В ночь на среду, 24 августа, в центральной части Италии произошло землетрясение, погибли как минимум 250 человек, и еще более 360 пострадали.Число погибших из-за урагана «Мэтью», который обрушился на страны Карибского бассейна и западное восточное побережье США, превысило 840 человек. «Мэтью» назвали самым мощным ураганом за десятилетие.Пользователи имиджборда «Двач» нашли двух девушек из Хабаровска, которые публиковали на своих страницах «ВКонтакте» фото и видео покалеченных и расчлененных животных. Судя по опубликованным перепискам, они забирали из приютов кошек и собак и жестоко их убивали. Позже оказалось, что одна из девушек участвовала в пытках бездомного. Против хабаровских живодерок было возбуждено несколько уголовных дел.В поселке Струги Красные в Псковской области 15-летние подростки Денис М. и Екатерина В., забаррикадировавшись в одном из домов, открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции, после чего покончили с собой. Сначала молодой человек застрелил девушку, свою подругу, а потом – себя. Подростки находились в доме отчима Екатерины, спецназовца, а оружие они взяли из его сейфа.В результате крушения поезда в индийском штате Уттар-Прадеш погибли более 140 человек. Всего с рельсов сошли 14 вагонов. Причиной катастрофы, как считают эксперты, стало повреждение рельса, вызванное разницей температур летом и зимой.В Колумбии разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 81 человек – 72 пассажира и девять членов экипажа. По одной из версий, крушение могло произойти из-за нехватки топлива. Среди пассажиров самолета были члены бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» и 15 журналистов. В крушении погибли 76 человек.В Стамбуле прогремели два взрыва: сначала дистанционно был взорван заминированный автомобиль, а затем подорвался террорист-смертник. Целью атаковавших были сотрудники полиции: заминированный автомобиль взорвался рядом с автобусом полиции особого назначения. В результате теракта погибли 44 человека, пострадали 150 человек. Ответственность за теракт на себя взяла радикальная курдская группировка «Соколы освобождения Курдистана».Из-за отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске погибли более 70 человек. В его составе оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового. Большинство погибших жили в микрорайоне, в котором после проверки обнаружили подпольный завод по производству контрафактного алкоголя.Грузовик протаранил толпу на рождественском рынке в Берлине, в результате погибли 12 человек, около 50 пострадали. Преступник — 24-летний уроженец Туниса, который состоял в ячейке радикальных исламистов. Чтобы совершить преступление, он угнал грузовик и застрелил его водителя. Ему удалось скрыться, но несколько дней спустя он был застрелен в перестрелке с полицией.Посол России в Турции Андрей Карлов был расстрелян на открытии российской фотовыставки в Анкаре. В момент нападения в зале было около ста человек. Убийца — турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он кричал: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию. Пока сирийцы не будут в безопасности, вы тоже не будете». Турция подозревала его в связях запрещенной в России группировкой «Джебхат ан-Нусра», но та заявила о своей непричастности к убийству.Военно-транспортный самолет Ту-154 должен был отправиться из Сочи в Алеппо, но вскоре после взлета упал в Черное море. На его борту находилось более 90 человек: российские военные, артисты ансамбля Минобороны имени Александрова, девять журналистов, известный врач Елизавета Глинка, а также восемь членов экипажа. Никто из них не выжил. Основные версии катастрофы — техническая неисправность и ошибка пилотов.Это далеко не все. Вот еще десяток событий, о которых не очень хочется вспоминать:и многое другое.