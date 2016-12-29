Страшный 2016 год



Уходящий год был богат на катастрофы, теракты и трагедии. Хорошо, что он заканчивается...



3 января
Буран на трассе Оренбург—Орск

В ночь на 3 января из-за снежной бури на трассе Оренбург—Орск несколько десятков машин попало в снежную ловушку. СМИ были переполнены сообщениями о том, как МЧС всех спасает, в то время как попавшие в затор люди жаловались, что помощь пришла только спустя сутки. Все это время им приходилось самостоятельно обогреваться в занесенных снегом машинах, некоторые даже жгли свои вещи и обшивку салонов. Один человек погиб, 12 были госпитализированы.



29 февраля
Гюльчехра Бобокулова

38-летняя уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, которая работала няней в одной московской семье, отрезала голову своей 4-летней подопечной и подожгла квартиру ее родителей. Потом она вышла на улицу и, размахивая отрезанной головой, угрожала себя взорвать. Это длилось около часа, пока на место не приехала полиция и ФСБ. Главные российские телеканалы — «Первый», «Россия-1» и НТВ — умолчали новости об убийстве. Суд признал Бобокулову психически нездоровой и отправил ее на принудительное лечение.



19 марта
Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону

В ночь на 19 марта при заходе на посадку в Ростове-на-Дону разбился летевший из Дубая самолет. На его борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. Причиной катастрофы были названы сложные погодные условия. Из-за сильного ветра и метели пилоты два с половиной часа пытались зайти на посадку. Во время второй попытки самолет почти вертикально рухнул на землю.



22 марта
Теракты в Брюсселе

В 8 часов утра два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя. Еще час спустя произошел третий взрыв — на этот раз на станции брюссельского метро, расположенной недалеко от резиденций органов ЕС. В результате терактов погибли 38 человек (из них три террориста-смертника). Было ранено более 340 человек. Ответственность за произошедшее взяло на себя запрещенное в России «Исламское государство».



14 мая
Побоище на Хованском кладбище

В массовой драке на Хованском кладбище участвовало около 200 человек. Она произошла из-за раздела территории кладбища между двумя этническими группировками — кавказцами и азиатами. В драке люди использовали биты, арматуру, травматическое и огнестрельное оружие. В результате погибли 5 человек (один из них — охранник кладбища), пострадали 29 человек.



12 июня
Стрельба в ночном клубе в Орландо

29-летний Омар Матин устроил стрельбу в ночном гей-клубе, в ходе которой погибло 49 человек. Перед атакой он позвонил в 911 и сообщил о своей верности «Исламскому государству». Преступник был застрелен полицией во время антитеррористической операции. Президент США Барак Обама в обращении к нации назвал бойню в Орландо «актом террора и актом ненависти», а также «самой смертоносной стрельбой в американской истории».



18 июня
Гибель школьников на Сямозере в Карелии

Во время сильного шторма в Карелии погибли 14 школьников, отдыхавших в детском лагере. Они в числе группы из 49 человек без согласования с дирекцией лагеря и несмотря на штормовое предупреждение отправились в плаванье по Сямозеру. Одному из детей удалось дозвониться в местную больницу, но там его просьбу о спасении приняли за шутку и проигнорировали. Если бы о звонке сообщили в МЧС, то, возможно, детей удалось бы спасти.



28 июня
Теракт в аэропорту Стамбула

Теракт в аэропорту имени Ататюрка устроили несколько террористов-смертников. Сначала они открыли стрельбу по людям, а позже устроили несколько взрывов с помощью поясов шахида. В результате теракта помимо смертников погибли 45 человек, еще 239 были ранены. Турецкие власти обвинили в организации теракта «Исламское государство».



15 июля
Теракт в Ницце

На праздновании Дня Бастилии в Ницце грузовик врезался в толпу людей. Погибли 86 человек, 308 человек получили ранения. Нападение произошло во время салюта по случаю национального праздника на Английской набережной. Водителя грузовика застрелила полиция. Это был житель Ниццы тунисского происхождения, не состоявший ранее на учете спецслужб, но попадавший в полицию из-за нескольких преступлений и правонарушений. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство».



15 июля
Попытка военного переворота в Турции

В ночь на 16 июля турецкие военные попытались захватить власть в стране. Они штурмовали правительственные здания, захватывали аэропорты и офисы телеканалов, с помощью истребителей бомбили президентский дворец и парламент. Народ не поддержал военных и выступил против путчистов. Полиция тоже осталась на стороне действующего правительства. В результате столкновений погибли 240 человек (в их числе мирные жители), 2200 человек были ранены. После подавления путча в стране начались масштабные чистки в армии, полиции, СМИ, а также среди госслужащих и работников судов.



24 августа
Землетрясение в Италии

В ночь на среду, 24 августа, в центральной части Италии произошло землетрясение, погибли как минимум 250 человек, и еще более 360 пострадали.



6 октября
Ураган «Мэтью» на Гаити

Число погибших из-за урагана «Мэтью», который обрушился на страны Карибского бассейна и западное восточное побережье США, превысило 840 человек. «Мэтью» назвали самым мощным ураганом за десятилетие.



18 октября
Хабаровские живодерки

Пользователи имиджборда «Двач» нашли двух девушек из Хабаровска, которые публиковали на своих страницах «ВКонтакте» фото и видео покалеченных и расчлененных животных. Судя по опубликованным перепискам, они забирали из приютов кошек и собак и жестоко их убивали. Позже оказалось, что одна из девушек участвовала в пытках бездомного. Против хабаровских живодерок было возбуждено несколько уголовных дел.



14 ноября
Самоубийство псковских подростков

В поселке Струги Красные в Псковской области 15-летние подростки Денис М. и Екатерина В., забаррикадировавшись в одном из домов, открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам полиции, после чего покончили с собой. Сначала молодой человек застрелил девушку, свою подругу, а потом – себя. Подростки находились в доме отчима Екатерины, спецназовца, а оружие они взяли из его сейфа.



20 ноября
Крушение поезда в Индии

В результате крушения поезда в индийском штате Уттар-Прадеш погибли более 140 человек. Всего с рельсов сошли 14 вагонов. Причиной катастрофы, как считают эксперты, стало повреждение рельса, вызванное разницей температур летом и зимой.



29 ноября
Авиакатастрофа в Колумбии

В Колумбии разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 81 человек – 72 пассажира и девять членов экипажа. По одной из версий, крушение могло произойти из-за нехватки топлива. Среди пассажиров самолета были члены бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» и 15 журналистов. В крушении погибли 76 человек.



10 декабря
Двойной теракт в Стамбуле

В Стамбуле прогремели два взрыва: сначала дистанционно был взорван заминированный автомобиль, а затем подорвался террорист-смертник. Целью атаковавших были сотрудники полиции: заминированный автомобиль взорвался рядом с автобусом полиции особого назначения. В результате теракта погибли 44 человека, пострадали 150 человек. Ответственность за теракт на себя взяла радикальная курдская группировка «Соколы освобождения Курдистана».



19 декабря
Массовое отравление «Боярышником»

Из-за отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске погибли более 70 человек. В его составе оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового. Большинство погибших жили в микрорайоне, в котором после проверки обнаружили подпольный завод по производству контрафактного алкоголя.



19 декабря
Теракт в Берлине

Грузовик протаранил толпу на рождественском рынке в Берлине, в результате погибли 12 человек, около 50 пострадали. Преступник — 24-летний уроженец Туниса, который состоял в ячейке радикальных исламистов. Чтобы совершить преступление, он угнал грузовик и застрелил его водителя. Ему удалось скрыться, но несколько дней спустя он был застрелен в перестрелке с полицией.



19 декабря
Убийство Андрея Карлова

Посол России в Турции Андрей Карлов был расстрелян на открытии российской фотовыставки в Анкаре. В момент нападения в зале было около ста человек. Убийца — турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он кричал: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию. Пока сирийцы не будут в безопасности, вы тоже не будете». Турция подозревала его в связях запрещенной в России группировкой «Джебхат ан-Нусра», но та заявила о своей непричастности к убийству.



25 декабря
Крушение самолета в Сочи

Военно-транспортный самолет Ту-154 должен был отправиться из Сочи в Алеппо, но вскоре после взлета упал в Черное море. На его борту находилось более 90 человек: российские военные, артисты ансамбля Минобороны имени Александрова, девять журналистов, известный врач Елизавета Глинка, а также восемь членов экипажа. Никто из них не выжил. Основные версии катастрофы — техническая неисправность и ошибка пилотов.



Это далеко не все. Вот еще десяток событий, о которых не очень хочется вспоминать:
нападение на правозащитников на границе с Чечней;
цыганский бунт под Тулой;
захват самолета в Египте;
страшное наводнение в Париже;
драка английских и российских футбольных болельщиков в Марселе;
обстрел российского посольства в Киеве из салютной установки;
избрание больного ублюдка на пост президента Филиппин;
захват самолета в Ливии;
нападение на полицейских в Грозном;
взрыв на ярмарке фейерверков в Мексике;
эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге;
обрушение крыши Машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге;
массовое отравление питьевой водой в Махачкале;
нападение на людей в минском ТЦ;
и многое другое.

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  • Комментарии (253)
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    dragon_dances
    Вообще-то катастрофы военных самолётов для мирного русского народа не должны быть плохой новостью. Русские же за мир во всём мире. Сдохли военные - меньше войн.
    бороться, но не переживать.
    vtalanov
    Мрачное средневековье было страшнее.
    Всем оптимизма.
    Re: бороться, но не переживать.
    cat_miaow
    Да и сегодня больше половины мира живёт в куда большей жопе чем мы с вами, читающие этот ЖЖ )))
    graze
    Это отличный пост. Каждый год сотни людей гибнут по самым разным причинам, но вата все равно думает, что во всех бедах виноваты мигранты.

    Edited at 2016-12-30 02:48 (UTC)
    cat_miaow
    Список некрологов знаменитостей куда длиннее.

    И вообще, "никогда такого не было и вот опять!" (с)
    corvin666
    Чочо, обстрел посольства страны-оккупанта в Киеве из САЛЮТНОЙ, БЛЯТЬ, установки???

    Как насчет неоднократных артиллерийских обстрелов российскими боеприпасами из российского оружия украинских войск и населенных пунктов на украинской территории? Не находишь это столь же важным?

    Вот, навскидочку, новости одного (вчерашнего!) дня: 24tv. ua/ru/v_techenie_sutok_okkupanty_otkryvali_ogon_44_raza_n765156

    Не находите ли странным, что у нескольких тысяч "борцов за свободу", закрепившихся на территории размером с московскую область, уже третий год не заканчиваются 120мм и 82мм боеприпасы, которыми они каждый день направо и налево хуярят?

    Edited at 2016-12-29 07:31 (UTC)
    comrade_lukich
    Когда какие-то арабы непонятно из-за чего друг-друга взрывают - это никого не волнует. Это их внутренние дела, традиционные. Главное, чтоб не трогали белых людей.
    Dasha Sebyakina
    Илья, я очень надеюсь, что после этого поста последует "Офигенный 2016" про лекарство от эболы, концерт в Пальмире, сборную Исландии по футболу, да про что угодно хорошее, ведь его тоже было предостаточно
    murzikcot
    Что же хорошего от "концерта в Пальмире" от которого веет мертвичиной,кровью и путенским пиаром тем более Пальмир-не няш,что о ней вспоминать.
    capricornusx
    Все теракты и катастрофы унесли меньше жизней, чем обычные, будничные ДТП. Но денюшки наши тратят именно на борьбу с террористами
    morseanen
    Мюнхенцы помнят расстрел в Июле девятерых человек психически больным подростком иранского происхождения.
    ptiburducoff

    Ничё не прывыкли, каждый раз носятся как ошпаренные, всё-то их до смерти оскорбляет.

    evguseek
    и аналогично — совершенно нет оснований предполагать, что будет лучше
    ptiburducoff

    В русском языке есть еще с полсотни синонимов слова "умерли", но вы почему-то выбрали самый трагичный и неточный в данном случае, с боярышником. Они скорее окочурились, гикнулись, дуба дали, ласты склеили, копыта откинули, и главное - издохли.

    cynepkpbica
    это был пост про "плохой" 2016.
    29.12.2017 будет пост про "хороший" 2016.

    Запомните этот твит!!
    z0w
    В 2017 для Рашки будет веселее. А вообще, боярышник очень порадовал.
    comrade_lukich
    Про ураган на Гаити и катастрофу поезда в Индии я даже не слышал ничего, хотя вроде слежу немного за новостями. Видимо, это мелочи - народу там много, никто особо не считает
    carnaval_dn
    А почему про то сколько в Сирии и Донбассе людей убили почему не написал? А в следующем году ещё больше убьют. И кто же это всё делает?
    corvin666
    Вот вот. Главное про обстрел кацапского посольства из салютной установки не забыл.
  • Комментарии (253)
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