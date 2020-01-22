Астрахань: пыль, заборы, теплотрассы и бонсай

Интересно, "Макуля" – это имя девушки или ласковое название опийного мака? Но, что бы то ни было, мне нравится размах астраханской души! Ну где ещё так удачно подберут цвет под кирпичную стену, где ещё так ловко разместят кондиционер?! Астрахань – это бесконечные открытия среди говна и разрухи.
Это продолжение моего рассказа про Астрахань, не забудьте прочитать первый пост!
В целом Астрахань напоминает Ростов-на-Дону на минималках. Чуть поменьше исторического наследия, чуть поменьше красоты, ещё меньше благоустроенных общественных пространств, ещё меньше тротуаров, но при этом и многоэтажек поменьше. В чём Астрахань схожа с Ростовом, так это в том, что город с очень большим потенциалом. Ты идёшь по улицам и видишь, насколько круто здесь может быть. Но люди, которые сегодня управляют городом, принимают очевидно вредные решения. Астрахань не делает никаких инвестиций в своё будущее, в развитие, и медленно себя уничтожает.
01. Первое, что я увидел, отправившись гулять по центру – вот этот ужас. Куча каких-то таксистов, непонятные торговые ряды. Что это такое вообще? В Астрахани большие проблемы с пешеходной инфраструктурой. В принципе, её почти нет. Есть тесные и неудобные тротуары, есть переходы, которых явно недостаточно и которые сделаны неправильно. Вот народ идёт по лесенке между двумя зданиями, но чтобы к ней попасть, надо пройти по дороге.
02. Интересно, зачем посередине улицы сделали столбы от машин, если автомобили всё равно с обеих сторон к ним лепятся? Это могла бы быть пешеходная улица, но не срослось.
03. Ещё в Астрахани обожают заборы! Они тут повсюду.
04. Заборы лепят везде, просто чтобы были. Эта улица вроде как после реконструкции... Ок, опустим эстетику. Но скажите мне, ЗАЧЕМ ТУТ ЗАБОР? Тут нет интенсивного движения, тут зачем-то сделана парковка, но зачем отделять парковку от тротуара? Чтобы автомобилист, который вышел из машины, не смог зайти на тротуар? Обратите внимание, что здесь на тротуаре и проезжей части зачем-то сделали одинаковое мощение. Ну и на милую урну у людей на пути.
05. Ещё заборчик! Пешеходы вынуждены жаться к зданиям, зато машины припаркованы вдоль улицы в два ряда.
06. Астраханское ноу-хау – общественное пространство между двумя парковками. Особенно мило, что они поставили квадратную лавочку, но сидеть на ней можно только с трёх сторон, так как с четвёртой – ЗАБОР!
07. Вместо того, чтобы ограничивать скорость, тут решили сделать отбойник! Видимо, подразумевается, что кто-то сможет развить такую скорость, что вылетит на тротуар и убьёт людей. В таких случаях надо физически ограничивать скорость, а не ставить эти убогие отбойники.
08. Даже на тихих переулках есть случайные участки заборов. По какому принципу они тут стоят, вообще непонятно.
09. Он родился! Малыш-забор!
10. Многие старые дома окружены заборами из самого дешёвого профлиста, что сильно портит их вид, и без того изгаженный пластиковыми окнами. Понятно, что люди тут ставят себе то, на что хватает денег.
Но я бы посоветовал властям Астрахани брать пример с Самары. Они в центре сделали все ворота и заборы у частных домов в одном стиле. Очень аккуратно и красиво вышло.
11. Но ещё хуже, когда забор превращается в рекламный щит.
12. Угробили здание.
13. В Астрахани сохранился очень крутой кремль XVI-XVII века. C одной стороны от него сделан типичный советский парк и даже есть своя площадь Ленина, а вот с другой стороны идёт многополосная дорога. Очень похоже на Московский кремль. В случае с Астраханью хотелось бы, чтобы в перспективе город выводил движение из самого центра и делал вокруг кремля больше общественных пространств. Сейчас всё в пыли, нечем дышать, неприятно тут находиться. Понятно, что это непросто, надо всё просчитывать, но город должен думать и о людях. В долгосрочной перспективе это всё окупится, в том числе и за счёт туристов.
14. В Европе вокруг главной крепости города стараются делать большую пешеходную зону, потому что это ключевая точка притяжения как для туристов, так и для местных жителей. Вокруг замка или ратуши (или внутри бывших крепостных стен) всегда Старый город с тихими улочками, где множество кафе, сувенирных лавок и всегда полно народу. Но советская градостроительная традиция подразумевает, что вокруг кремля должна быть многополосная дорога. Астрахань в этом плане не одинока – возьмите, например, Москву или Нижний Новгород. В итоге здесь шумно, грязно и совсем не хочется гулять.
15. Вообще, городу надо срочно разбираться с парковками! Пока центр города просто завален машинами.
16. Напоминает Москву лет 10 назад. Сейчас, конечно, это выглядит дико.
17. На этой фотке хорошо видно эффективную транспортную систему Астрахани.
18. Когда-то в Астрахани работал трамвай. В советское время было 5 маршрутов, к нулевым оставалось три. Но в 2005 году, при бывшем мэре Сергее Боженове (потом он стал депутатом Госдумы и губернатором Волгоградской области), начался разгром трамвайной системы. Уже к 2007 году были закрыты все маршруты, а к 2011-му – демонтированы все пути. Блестящая победа талантливого администратора!
19. Астраханский троллейбус продержался дольше: его уничтожили только в 2017 году, через 10 лет после ликвидации трамвайного движения. От троллейбусов город избавился уже при мэре Алёне Губановой. В лучшие годы (а именно в 80-е) в Астрахани было 4 троллейбусных маршрута, причём один из них соединял железнодорожный вокзал и аэропорт. То есть 35 лет назад транспортная система Астрахани была намного более продвинутой, чем сейчас.
20. В том же 2017 году обанкротилось областное предприятие "АстраханьПассажирТранс", которое занималось автобусными перевозками, и Астрахань фактически осталась без муниципального транспорта. Сейчас единственным перевозчиком, у которого есть автобусы большой и средней вместимости, является частное ООО "Автомиг". На весь 540-тысячный город у него то ли 4, то ли 5 (!!!) маршрутов.
21. Всё остальное – маршрутки! Да, Астрахань – это уникальный пример российского города, в котором маршрутки убили абсолютно весь общественный транспорт. Всего в городе от 70 до 80 маршрутов, по которым курсируют микроавтобусы. Сколько именно, узнать невозможно, потому что у городского транспорта Астрахани даже сайта нет. Часть маршрутов город как-то регулирует (например, устанавливает тарифы), но большинство оккупировано частниками и потому совершенно бесконтрольно. Маршрутки ходят переполненные, не соблюдают расписание, гоняют и бьются, а ещё не ездят вечером, когда проходит час пик. Если ты приезжий, разобраться, как куда доехать, невозможно. Схем нет, расписания нет, сайта или приложения, естественно, тоже нет. Остаётся действовать наугад.
22. Недавно Астрахань получила 50 нормальных автобусов от Мосгортранса, но проблемы это, разумеется, не решило. Городу надо срочно реформировать всю транспортную систему. Смотрите, целая парковка маршруток! И это я не говорю ещё про ущерб экологии! Вместо вместительного и эффективного электротранспорта тут старые маршрутки, которые хрен знает как обслуживаются.
23. Говорят, знаменитую сцену из "Крёстного отца" снимали именно в Астрахани. А вообще, конечно, какой-то пиздец из 90-х. Во-первых, все эти ящики перегораживают тротуар, во-вторых, грязь и пыль из-под колёс летит прямо на фрукты.
24. В Астрахани нет ни одного уютного общественного пространства, сделанного городом. Зато есть два милых места, которые оборудовали предприниматели. Одного находится около кремля.
25. Второе вот. Смотрите, как мало надо, чтобы сделать уютно! Город сразу преобразился. Это я к тому, что не нужно много денег, чтобы было красиво.
26. Город же делает очень странные вещи. Что это за конструкция?
27. Тротуар
28. Это тоже тротуар.
29. Ремонт дороги
30. На Красной набережной стоит шикарное здание электростанции 1916 года. Интересно, что с ним сделают?
31. Сама набережная реки Кутум выглядит какой-то заброшенной.
32. При этом здесь, оказывается, было благоустройство... Где оно?!
33. Место с хорошим потенциалом, но совершенно убитое сейчас.
34. На стрелке Волги и Кутума стоит крутейшее дореволюционное здание купеческой биржи. Сейчас в нём разместился астраханский Дворец бракосочетания. Кстати, эта башня – не фантазия реконструкторов 2000-х, она была тут изначально. Во всяком случае, на фотках 1917 года она уже есть.
35. Что-то пошло не так.
36. А это набережная Волги. Тоже совершенно бессмысленное и бестолковое благоустройство. Вот что бывает, если сэкономить на архитекторах.
37. Воткнули новодел посреди исторической застройки. Ну хотя бы с этажностью наглеть не стали...
38. С набережной открываются прекрасные виды на многоэтажных уродцев.
39. В целом с благоустройством всё грустно.
40. В 2010 году в Астрахани открыли памятник бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Его имя также носит сквер и средняя школа №11. С Астраханью Алиев никак связан не был, просто тут сильная азербайджанская диаспора )
41. Троллейбусные провода напоминают о былом величии города.
42. Давайте посмотрим на дворы!
43.
44. Детские площадки зажаты между теплотрассами и парковками.
45. Самая милая просьба не парковаться перед воротами!
46. Похоже, со времён распада СССР тут никто ничего делал.
47. Раньше тут было благоустройство и газоны, теперь грязь и парковки.
48. Смотрите, как мило! В одном из дворов теплотрассу решили выкрасить под русскую берёзку! Или, вернее, под осинку.
49. Парадный вход
50. 1994-й или 2020-й?
51. Ещё один типичный астраханский двор. Признайтесь, что вам хотелось бы сделать в таком дворе? Мне кажется, остаётся только спиться.
52. Какие молодцы! Очень хорошо, что поставили заборы. Если бы не заборы, народ обязательно вытоптал бы эти потрясающие газоны, которые дворник уже устал мести!
53. Если серьёзно, отсюда выскребли всё живое. Остался только открытый грунт. А потом удивляются, откуда в городе пыль берётся! Скажите, зачем вы выметаете всю листву? Вы же убили траву, вы оставили только грязь. Что за сплошное вредительство?
54. Многослойная Астрахань
55. Ещё в Астрахани очень любят кронировать деревья! Вот, например.
56. Или вот шедевр. Астраханский бонсай.
57. Очень милый люк! Никогда таких не видел.
58. Здесь явно проходил конкурс на самую уродливую лавочку.
59. Грязные скамейки со спинками из расслоившейся фанеры. Как думаете, для чего они? Правильно, чтобы с обратной стороны можно было лепить рекламу!
Казалось бы, Астрахань – тот город, куда люди должны прилетать на выходные из Москвы, гулять вдоль Волги, наслаждаться всей этой красотой... Но в реальности тут есть лишь несколько улиц, по которым можно пройти, чтобы у тебя не кровоточили глаза. В Астрахани очень пыльно, очень много машин, историческая застройка в ужасном состоянии. При этом город действительно интересный, это тот город, в который хочется вернуться. Мы пробыли в Астрахани всего полдня, и времени явно не хватило. Так что я сюда обязательно вернусь, и, возможно, не раз.
Journal information