Тунис: море, трамваи, ковры
Из чистой и ухоженной Мальты отправляемся в соседний Тунис – до него меньше трёхсот километров, это примерно как от Москвы до Костромы. Нынешний Тунис образует и в русском, и в арабском языках цепочку омонимов. И вся страна, и столичный вилайет (область), и сам город, и даже озеро рядом с ним называются Тунисом. И как люди только не путаются?
Как и на Мальте, первые известные нам города в Тунисе были тоже основано финикийцами. Название одного из них вы прекрасно знаете – это Карфаген, и когда-то он должен был быть разрушен. Но свято место посреди Средиземного моря пусто не бывает, и после Римской и Византийской империй сюда пришли арабы, а с угасанием их государств североафриканский берег стал пиратской вотчиной, управляемой из соседнего Алжира. В XVI веке здесь пытались обосноваться европейцы, но испанская казна столь дорогое предприятие не потянула, и регион со второй попытки заняла Османская империя. Турки пробыли в Тунисе больше трёхсот лет, постепенно уступив власть местной знати, а в конце XIX века окраина ослабшей империи стала французским протекторатом.
Независимость Тунис обрёл в 1956 году в виде конституционной монархии. Но через год с небольшим король был низложен, а форма правления сменилась на республиканскую, какой остаётся и поныне. Правда, со сменой вывески на государственном аппарате никак не изменилось содержание: президента стали избирать на пять лет, но занимать этот пост можно было неограниченное количество раз. Так и получилось, что два первых главы независимого Туниса были свержены после десятилетий правления. Хабиба Бургиба сместил его премьер-министр Зин аль-Абидин Бен Али, а тот ещё через 23 года бежал из страны, охваченной «Арабской весной». С тех пор в Тунисе сменилось два президента, а занимать эту должность теперь дозволено не более двух пятилетних сроков (подряд или нет).
А что сами тунисцы и город Тунис? Остался ли здесь дух пиратов и колонизаторов? Чем завлекают туристов и как обращаются с исторической архитектурой? Давайте посмотрим:
01. Снимаю в центре города роскошный номер с золотой кроватью!
02. Старый город отлично отремонтировали, ночью никого, только редкие коты разбегаются, завидев незнакомого человека.
03. Скорее бы утро, чтобы пойти тут гулять!
04. Но если выйти за туристический периметр, то красота быстро заканчивается. Дома, если не считать внешней проводки и современных жалюзи, выглядят ещё вполне прилично. Чего не скажешь о дороге – асфальт уложили, похоже, прямо поверх мостовой.
05. Красота домов и однотипные синие ставни контрастируют с помойкой под окнами. Контейнер даже не заполнен, но зачем что-то кидать в него, если можно бросить мимо?
06. Удивительно, как в таком сраче кто-то ещё пытается поддерживать внешний облик зданий в должном виде.
07. Другое дело в центре. Тут красота и порядок. Кондиционеры, конечно, торчат в самых неудачных местах, но позже мы увидим, что здесь это, скорее, исключение, чем правило.
08. Конечно, прогресс не оттолкнуть назад, но жаль, что старые дома повсюду завешаны проводами.
09. Как и в других североафриканских странах, сверху открывается вид не только на город, но и на спутниковые тарелки. Такая региональная особенность.
10. Не все гордо вывешивают кондиционеры на фасады – кто-то прячет их на крыше или на незаметных с улицы стенах. Но почему бы не убрать сюда все коробки?
11. Восточный базар. Фрукты-овощи.
12. В центре почти все улицы – это рынок.
13. Есть и продукты, и одежда, и туристическое барахло. В бесконечных лабиринтах легко потеряться.
14.
15. Покупатели.
16. Современная одежда.
17. И традиционные наряды.
18. Где-то между бесконечными торговыми рядами зажата мечеть аз-Зейтуна (оливковая мечеть) – самая большая и древняя мечеть в столице, при строительстве которой использовались руины Карфагена. Около неё много жуликов, которые обещают показать интересный вид на город «совершенно бесплатно», а потом вымогают деньги. Не люблю многие арабские страны как раз за такой навязчивый сервис.
19. Сувениры.
20. Свежая выпечка.
21. Обувь. Как думаете, настоящая?
22. Тихий дворик, прячущий провода за деревьями и их листвой.
23. Работа непыльная, можно и отдохнуть. И в Тунисе невероятно красивые ковры! Просто чудо, как они подбирают цвета.
24. Смотрите, какой классный ковер! Очень мне нравятся их орнаменты и цвета.
25. Каждый ковёр хочется купить! Вообще, у меня слабость к ним... Надо будет как-нибудь открыть музей ковров )
26. Граница старого города с европейским выглядит так.
27. Из развлечений есть простенький фонтан.
28.
29. Цветы для тунисских ловеласов и их дам. Как вам? Всё это пластик...
30. Сразу за площадью начинается авеню де Франс. В отличие от Каира, тунисские автомобили выглядят прилично. Кажется, сюда привозят не европейский хлам а простые азиатские машины.
31. Такая маленькая тунисская Европа. Заметьте, даже наружную рекламу спрятали в галерею.
32. Здесь же чудом сохранился табачный киоск. Вообще в центре много старинных сооружений – во время Второй мировой войны город был сдан французами без боя, а через полгода так же быстро возвращён обратно. Именно в Тунисе и других городах на севере страны в мае 1943 года закончилась экспансия стран Оси в Северную Африку.
33. А теперь здесь, кажется, в гармонии сосуществуют ислам и Микки Маус.
34. Улица имени унижения автомобилистов. Пешеходам, правда, тоже досталось – заборы и громадные бордюры им только мешают.
35.
36. На площади Барселоны друг напротив друга находятся сразу два вокзала. Один железнодорожный, другой трамвайный. То есть приезжая в Тунис на поезде, вы попадаете не в крепкие объятия таксистов, а на конечную остановку трамвая. Открывается шлагбаум – состав покидает вокзал. Заборы нужны, чтобы народ без билета не просачивался на платформы.
37. Трамвайный парк состоит как из старых...
38. ...так и из новых составов.
39. Здесь трамвай почему-то называют метро. Хотя, это, конечно, не метро. Пути даже не обособлены. Точнее, они вроде как отделены, но на них постоянно ходят люди, ездят машины, кто-то паркуется, из-за чего график движения трамваев постоянно плавает. Вагоны «Альстом», как в Марокко. Только тут за ними не следят – все очень грязные, часто разбитые.
40.
41. Кстати, нарушителей правил парковки наказывают блокиратором. Такое редко где встретишь сегодня. Как вы относитесь к блокираторам?
42. Привокзальная площадь.
43. А вот так вот выглядят электрички!
44. В здании вокзала снова табачный киоск.
45.
46. Улица-парковка. С парковкой вообще беда. Платной почти нет, правила никто не соблюдает.
47. Ну и что, что стоим, – зато не пешком!
48. Мэрия города Туниса. Раньше здесь была крепостная стена, но независимой стране она оказалась ничему, а потому весь этот район перестроили. А ещё Тунисе очень любят везде ставить заборы и запрещать снимать. НИЗЗЗЗЗЯ!!!
49. Совсем рядом во дворах сохранилась мечеть Юсуф-дея. Она была построена в начале XVII века и названа в честь правителя региона. Это первая мечеть, возведённая в городе после захвата Туниса Османской империей несколькими десятилетиями ранее.
50. В 20 километрах от столицы располагается небольшой городок Сиди-Бу-Саид. Как и положено туристическому центру, тут все захвачено торговцами сувенирами.
51. Если в Крыму, например, можно обзавестись мерчем с Путиным или Трампом, то здесь всё очень дружелюбно. Тунисский флаг в добром соседству с палестинским, алжирским, марокканским, итальянским, немецким и, конечно, американским.
52. Технически город Тунис не имеет выхода к морю, за исключением прорытого французами морского канала. На Тунисский залив Средиземного моря выходят только столичные пригороды. Всего в городе проживают около 600 тысяч человек, а вместе с агломерацией – больше двух миллионов. Население всей страны – около 11 миллионов человек.
53. Самый знаменитый открыточный вид Сиди-Бу-Саида. Пляжи, марины и причалы расположены вдоль всего западного и южного побережий залива. Я нахожусь в северном пригороде Туниса, а горы на горизонте – южные пригороды.
54. Традиционная арабская архитектура приморских городков.
55. Весь город сине-белый, за что его и полюбили туристы.
56. Кстати, это, наверное, один из первых в мире строгих городских дизайн-кодов. В 1920-х годах барон Рудольф д'Эрланже добился решения сохранить город в сине-белой гамме и в дальнейшем вести постройки только в андалузском стиле. Всех обязали красить дома в белый, а окна и двери в синий цвета.
57. Далеко за лежащей внизу столицей начинаются Атласские горы, протянувшиеся до атлантического побережья Марокко.
58. На улице тесно, и кафе устроили прямо на крыше.
59. Здания здесь те же, что и в старом городе Туниса, но улицы не такие узкие, а на брусчатку ещё не пытались уложить асфальт.
60. Как люди здесь живут?! Всего два цвета! Это же невыносимо скучно! Срочно покажите этот дом дизайнерам, рисующим новые российские микрорайоны, – тут люди умирают от депрессии! Прописываю тонну краски всех цветов, наружнофасадно!
61. Декор! Тот случай, когда даже решетки на окнах становятся достопримечательностью.
62. Традиционная тунисская дверь!
63.
64. В городе есть традиционный дом-музей. Можно посмотреть, как жили местные богачи.
65. Внутреннее убранство.
66. Столовая.
67. Кухня.
68. Спальня.
69. Весь дом – это лабиринты из лесенок. Иногда он напоминает огромную детскую площадку. Круто, наверное, в таком доме расти.
70. Авария! Кто-то во что-то влетел, и быстро собралась толпа местных экспертов по всем автомобильным вопросам.
71. А что в Тунисе с архитектурой? Есть тут интересный памятник в стиле брутализма. На берегу озера Тунис в 1973 году был построен отель «дю Лак» – то есть приозёрный. Проектировал его итальянец Контижьяни, и оно знаменовало наступление современной эпохи в истории Туниса. По крайней мере, а архитектурной её части.
72. Здание построено в виде перевёрнутой пирамиды, последний этаж которой вдвое шире первого. С 1973 по 2000 годы в здании находился в отель, но в 1990 году его приватизировали, и два последних десятилетия оно простаивает.
73. Теперь его выкупила ливийская компания и планирует снести. Скоро Тунис лишится этой достопримечательности (
74. От гавани к центру города идёт авеню Хабиба Бургиба, названная в честь первого президента Туниса.
75. Сюда тунисцы выходили во время «Арабской весны», а со стороны порта их по сей день приветствует статуя Бургиба, изображающая его верхом на коне.
76. Один из четырёх входов в Тунисский культурный центр. Этот оформлен под футуризм.
77. Храм Воскресения Христова, построенный на средства русской общины в 1953 году. С 1992 года находится в ведении РПЦ. Как и во многих других странах, русские появились здесь после Гражданской войны.
78. Это в Тунисе называют хорошей набережной...
79. Вот такой город Тунис. Арабский и европейский, древний и современный, пешеходный и автомобильный, наконец, континентальный и приморский. Какой из них пришёлся вам по душе?
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"Заметьте, даже наружную рекламу спрятали в галерею."
Там окно. В окне реклама. Заметьте, даже окно спрятали в галерею!
"Ну и что, что стоим, – зато не пешком!"
А из какого далека и в какое далеко они перемещаются - это, конечно, похуй
+++
Ааааааа! Да таких достопримечательностей, из металлической ленты гнутых умелыми сварщиками по просторам Родины тоннами насрано.
Думал, там хуже.
оказалось вполне себе..
А что набережная? -хорошая набережная!
лавочек не видно - а может и не нужно?
нунах
в крыму бетонные стенки и шаурма на берегу,