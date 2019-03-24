Тунис: море, трамваи, ковры

ayaboy соседний тунис, ага Ответить



Ссылка Новый

zzogg очередной Ослоёбостан. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

chouprik Блокиратор — правильная штука. Одно дело штраф (для кого-то это совсем мелочь), а другое дело невозможность уехать в ближайший час. И это будет повесомее наказание, чтобы в следующий раз не нарушать. Реализуется быстрее и легче, чем эвакуатор. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

antonov1995 чисто африканский метод грабежа населения, не прижился в России Ответить



Ссылка Новый

bigfatbug "Контейнер даже не заполнен, но зачем что-то кидать в него, если можно бросить мимо?"



Помогу товарищу експерту - контейнер стоял перепоненный, накидали мимо, приехал мусоровоз, содержимое контейнера забрал а на остальное хер забил



"Заметьте, даже наружную рекламу спрятали в галерею."



Там окно. В окне реклама. Заметьте, даже окно спрятали в галерею!



"Ну и что, что стоим, – зато не пешком!"



А из какого далека и в какое далеко они перемещаются - это, конечно, похуй Ответить



Ссылка Новый

thenaivedreamer И все же эстетика Запада для меня гораздо интереснее, чем культура Востока. Хотя интерьеры в музее хороши... Ответить



Ссылка Новый

bigfatbug "Декор! Тот случай, когда даже решетки на окнах становятся достопримечательностью."



Ааааааа! Да таких достопримечательностей, из металлической ленты гнутых умелыми сварщиками по просторам Родины тоннами насрано. Ответить



Ссылка Новый

dedpirded Страна в которую не хочется возвращаться. Ответить



Ссылка Новый

denisergeevich Никакой по душе пришелся Ответить



Ссылка Новый

olegshnyrev Понравился музей, где жил тунисский богач! Ответить



Ссылка Новый

Рома Кравченко Вспоминается деревня где снимал Лукас "Звёздные войны" Ответить



Ссылка Новый

damien_n Был один раз в Тунисе, больше не хочется. Мрачная жопа. И все вывески и указатели на французском, ничего не понятно, могли бы на английском писать. Ответить



Ссылка Новый

boryusik76 Учи французский! Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

andrey_borisoff Спасибо.

Думал, там хуже.

оказалось вполне себе..

А что набережная? -хорошая набережная!

лавочек не видно - а может и не нужно? Ответить



Ссылка Новый

nighttalker нунах Ответить



Ссылка Новый

smilevilkas даже в тунисе набережная и архитектура сохранены,

в крыму бетонные стенки и шаурма на берегу,

Ответить



Ссылка Новый

Ilya Malchanau Вполне неплохо по сравнению с подавляющим большинством российских городков.. что лишний раз доказывает то, что постсовок куда ближе к странам третьего мира, чем кажется иным зазнобам.. Ответить



Ссылка Новый