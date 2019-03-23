Мальта: природа, храмы, «Игра престолов»

Тунис: море, трамваи, ковры Из чистой и ухоженной Мальты отправляемся в соседний Тунис – до него меньше трёхсот километров, это примерно как от Москвы до Костромы.…

Мальта: посмотри, какой могла бы быть Россия! Русский человек, приезжая на Мальту, чувствует себя как дома. Потому что Мальта – она же наша, родненькая, русская земля! Мальтийцы об этом,…

Гибралтар Те, кто пропускал уроки географии, наверняка слышал про Гибралтар из песни Бутусова. Помните? "Гибралтар, Лабрадор, за окном крадется вор". Так…

Невероятно красивая Испания и Audi e-tron -=Пресс-тур=- К своему стыду, никогда не был на юге Испании! В Мадриде, Барселоне, Валенсии был сто раз, а вот южнее всё никак не получалось. А…

Еврейское гетто в Иерусалиме Вы были в Израиле? Отношение к этой стране противоречивое. У меня есть знакомые, которые летают в Тель-Авив чуть ли не каждые выходные. Говорят,…

Насколько комфортны сирийские города для жизни Заканчивая рассказ про Сирию, хочу поговорить с вами про урбанистику. — Какая, нафиг, урбанистика?! В стране война идёт! —…

Ехал Асад через Асад, видит Асад Чечня Асад Самое главное впечатление от посещения Сирии – это многочисленные портреты Башара Асада. Ни в одной стране мира нет такого графического культа…

Сирия: уничтожение святынь Продолжаю публиковать отчёты из Сирии, и сегодня мы отправимся смотреть, что гражданская война сделала с древними сирийскими сооружениями. У Сирии…