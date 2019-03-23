Мальта: природа, храмы, «Игра престолов»
Привет! Мы снова на Мальте и отправляемся изучать её архитектуру и пейзажи. В прошлый раз мы посмотрели Валлетту, столицу островного государства, а сегодня заглянем в другие его уголки. Начнём с Мдины, которая была столицей Мальты с античных времён до прибытия госпитальеров, перенесших административный центр в город Биргу, а затем и в выстроенную напротив него Валлетту. Также мы покинем города и отправимся на побережье Гоцо, второй по величине остров Мальты. Там снимали «Игру престолов», а несколько лет назад об острове узнал весь мир, но, увы, не из-за эпичных сцен сериала.
Валар Мальталис!
01. Точная дата основания Мдины неизвестна. Как и многие другие поселения Мальты, город известен с античных времён, его основали финикийцы приблизительно в VIII веке до нашей эры. В отличие от своих столичных преемников, Мдина выхода к морю не имеет. Кстати, перед вами не исторический центр, а весь город.
02. Врата Мдины. За ними не безжизненные музейные улицы, как в наших кремлях, а полноценное поселение с кафе, магазинами и даже кинотеатром. Обратите внимание: ров не засыпали, а превратили в тенистый сквер, аккурат вдоль южной крепостной стены. Очень интересная тенденция – делать из бывших рвов общественные пространства )))
03. За мостом уже нет таких высоких деревьев, и от весеннего солнца защищена лишь половина аллеи.
04. Кафедральный собор Святого Павла. По церковному преданию, в античности здесь стоял дворец губернатора римской Мальты Публия, познакомившегося с апостолом Павлом, а позже канонизированного католической церковью как Святой Публий – он был убит во время римских гонений на христиан. В дальнейшем на этом месте стояло несколько храмов, исключая период арабского вторжения в IX–XI веках. Построенный после рехристианизации острова собор Святого Павла был уничтожен Большим Сицилийским землетрясением 1693 года, а современное здание было построено в 1702 году.
05. Он же с воздуха.
06. Благовещенская церковь. Построенная в середине XVII века, вскоре после основания она на десять лет стала кафедральным собором из-за описанных выше событий. По легенде, во время одного из разграблений именно этой церкви французами мальтийцы подняли восстание, закончившееся изгнанием захватчиков с островов и появлением здесь британцев. То ли мальтийцы попросили их остаться, то ли гости сами не захотели уезжать, но Мальта пробыла в британской юрисдикции полтора следующих века.
07. Как и в Валлетте, на городских площадях Мдины тоже нет табу для автомобилей. И их всё равно много, даже притом, что въезд в город разрешён только местным жителям и экстренным службам.
08. По улицам города-крепости туристов катают в таких «средневековых» каретах. С прибытием на остров госпитальеров и переносом столицы на восточное побережье Мдина пришла в запустенье. В дополнение к своему прозвищу «Город аристократии» он получил ещё одно – «Город тишины». История города замерла 450 лет назад, сейчас в городе проживают около трёхсот человек.
09. Отель в старом здании.
10. Как вам интерьер?
11. Маленькая Мдина не стоит посреди поля – с юга к ней вплотную примыкает город Рабат. Некогда единая Мдина была разделена арабами на два поселения, и Рабат стал мдинским пригородом. Теперь всё наоборот – в Рабате живёт больше 11 тысяч человек.
12. Украшение улиц, видимо, оставшееся после карнавала. Корона и монограмма M – атрибуты Девы Марии.
13. Единообразные балконы, такие же как в Валлетте.
14. И двери ничем не хуже столичных.
15. Горельефы древние... Да, не все скульпторы учили анатомию в школе!
16. ...и современные.
17. Конечно, Мальта – это не только города, но и природа.
18. До окончания последнего ледникового периода Мальта была частью сухопутного моста, связывающего Сицилию и Африку.
19. Геологически большая часть островов – известняк. Отсюда такое выветривание прибрежных скал.
20. Из-за изолированности островов они стали домом для ряда эндемиков – представителей флоры и фауны, не встречающихся больше нигде в мире. Возможно, они попали и на мои фотографии. Расскажите в комментариях, если разбираетесь в этом!
21. А теперь посмотрим, как живёт этот остров, Гоцо – второй по величине в Мальтийском архипелаге. Вот деревушка Сан-Лауренц на 750 жителей. Недавно здесь сделали ремонт центральных улиц. Кстати, деньги на него даёт Евросоюз! Такая вот программа «Формирование комфортной городской среды». Тут всё сделали в лучших традициях урбанизма: убрали бордюры, ограничили скорость, всюду плиточка.
22. Не идеальный, но и не совсем ужасный переход.
23. Площадь перед храмом.
24. Вся огорожена столбиками. Будто, если их убрать, мальтийцы быстренько самоорганизуют здесь парковку.
25. Примерный перевод с латыни: «Удары палача, пламя, пытки и цепи победить могла лишь вера Лаврентия». Это первая половина эпиграммы Римского папы Дамасия I, посвящённой Святому Лаврентию. Папа Дамасий был известен ещё и как поэт, оставлявший эпитафии на могилах христианских мучеников.
26.
27. Очень круто сделана разметка парковки около храма. Её нанесли на камни не краской, а вот такими металлическими штуками. Как вам?
28. Архитектура рубежа веков. Деревня основана всего лишь в 1893 году.
29. Британскую телефонную будку приспособили под пункт буккроссинга. Но и таскофон, кажется, ещё работает.
30. Деревня деревней, а автобус вполне современный. Но обратите внимание на жилые дома – пластиковые окна и унылые ограждения. Вот так деградирует вкус у людей.
31. На побережье рядом с деревушкой ждёт такая красота.
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33. Прибрежные скалы.
34. Вы могли видеть этот пляж даже если не бывали на Мальте. Здесь снималась сцена свадьбы Дейенерис и кхала Дрого в самом первом эпизоде «Игры престолов». В стране было несколько съёмочных площадок шоу, и почти все на острове Мальта, но эта самая известная из всех.
35. Пировали герои сериала и на фоне знаменитого Лазурного окна. Но два года назад эти кадры стали историей – многолетнюю эрозию довершил шторм, и арки не стало.
Фото: Tobias Scheck
Кадр из сериала «Игра престолов», телеканал HBO
36. Совсем рядом есть и другое чудо – Внутреннее море Гоцо. Эта маленькая лагуна связана с морем узкой пещерой. Со стороны же кажется, что она полностью закрыта от моря скалами.
37. А на берегу внутреннего моря рыбацкая деревушка.
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40. Улицы острова Гоцо с земли...
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43. ...и с воздуха. Перед вами Виктория, столица острова. До 1887 года город назывался Рабатом, как уже виденный нами Рабат на острове Мальта. Но к золотому юбилею королевы Виктории город переименовали в её честь да так по сей день и не девикторизировали.
44. Как и везде на Мальте, здесь много храмов и солнечных панелей. Здесь их чуть ли не на крыше базилики установили.
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46. Вещевой рынок на узкой улице.
47. А на площади перед базиликой – кафешки и, как всегда, парковка. Вот где могли бы пригодиться столбики Сан-Лауренца!
48. Дверь, видимо, не используется, но от того эстетичнее это зрелище не становится.
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50. С севера над городом возвышается цитадель, известная как Читтаделла. В Средневековье здесь была выстроена крепость, которая оказалась сильно устаревшей к приходу на остров госпитальеров в 1530 году. Всего 20 лет спустя это доказали турки, занявшие и разрушившие её в ходе одной из своих войн с Габсбургами. Цитадель быстро восстановили, а затем модифицировали, но всё равно она так и осталась устаревшей.
51. Из-за практической бесполезности её пытались снести ещё в XVI веке. И всё же она дошла до наших дней, постоянно подводя своих защитников, а недавно была полностью реконструирована.
52. Базилика Девы Марии Та’Пину у деревни Арб на северо-западе Гоцо. По преданию, в конце XIX века местные жители стали слышать здесь голос Девы Марии, а остров в это же время миновала чума. Уже через несколько лет после освящения храма папа Пий XI наделил его статусом малой базилики – то есть признал его объектом особой значимости.
53. Пляж в деревне Шленди на юго-западе острова. Жаль, я застал ремонт этого суперпровинциального ар-деко.
54. Ротонда в Шеукии, городе рядом с Викторией.
55. Раньше это место занимали обыкновенные церкви, но в середине XX века местные мастера решили возвести из мальтийского известняка храм побольше.
56. За его основу взяли ни много ни мало венецианскую Санта-Мария-делла-Салюте. Но в большем масштабе.
Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции.
Фото: Slim Aarons
57.
58. Но больше – не значит точь-в-точь. Фасад венецианского собора украшают статуи, здесь же всё проще. Такая вот мальтийская копия.
59. То же и с куполом, вместо венецианской статуи – крест.
60.
61. В сумерках прощаемся с Мальтийскими островами.
62.
63. Как вам Мальта? Уже бывали здесь? Поедете ли сюда при случае?
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Дороги там плохие для европы.
Всё как в сказке про Му-му.
Красиво, конечно.
Edited at 2019-03-23 11:40 (UTC)
мне тоже не хватило зелени, тени и пресных водоёмов-рек на картинках.
вывод: можно съездить, но либо за чужой счёт (или там по работе), либо если откроется лоукостер за 19евро.