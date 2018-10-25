Как сделать наши дороги безопасными: пример Норвегии

angorus Крашеная дорога - большой вопрос. Это очень скользко, тем более для тех, кто на колесах. Ответить

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valramob это красный в массе асфальт Ответить

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revd_j Обана в какое уныло-безопасное говнище превратились викинги. Ответить



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Валентин Стекольников Есть такое. Конечно, в этом нет ничего плохого: закон, порядок, безопасность, все довольны. Хотя... Что-то мне не нравится. Скучно, что ли. Слишком много порядка, всё зарегулировано до винтика. Разумом понимаю, что это хорошо, но эмоционально как-то не очень нравится. Не знаю почему. Ответить

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Артур какаяразница В раю у вас будут безопасные дороги, а за них не беспокойтесь - Путин знает, что с ними случится Ответить



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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО dimas_ucha

И так, раз речь про правительство,



то вот што: ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ГОРОДСКАЯ СРЕДА - ЭТО КЛЮЧ К УСПЕХУ ВО ВСЕХ СФЕРАХ!



Потому, нужно НЕМЕДЛЕНО начать тотальное устроительство правильной и комфортной среды в городах.

Вместе с тем, речь не про центры городов и общественные пространства,

а именно что про жилые массивы!

И ЧЕЛОВЕК ТАМ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА ДОЛЖЕН БЫТЬ, а не корыто под которые нынче все эти пространства устраиваются.

Должно быть удобно для человека все. Это корыта должны перезжать неспеша маршруты пешеходные, а не пешеходные маршруты пересекать проезжие части! Это парковки должны быть вписаны аккуратно среди логичных и беспрепятственных пешеходных маршрутов, а не пешеходы должны пересекать поганые парковки!

ВСЁ ПЕШЕХОДНОЕ ДОЛЖНО ВОЗВЫШАТЬСЯ НАД ПРОЕЗЖИМ!



Вообще , вот города в России, так уж сложилось, состоят наверное процентов на 70 из МИКРОРАЙОНОВ.

Как известно, эти микрорайоны состоят из таких "блоков", которые в градодокументах еще почему-то зовут "кварталами" зачастую(5-ый квартал, 44-ый квартал) , а иногда прямо и "микрорайонами"(2-ый микрорайон, 18-ый микрорайон).

ТАк вот это такие скажем "блоки" - ТАК ВОТ ВНУТРИ ЭТИХ БЛОКОВ ВСЕ И ДОЛЖНО БЫТЬ УСТРОЕННО ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА НЕМЕДЛЕНО, все эти приподнятые переходы, асфальты красные, шиканы , "лежачие полицейские" и так далее!

Это автомобиль должен неспеша переезжать приподнятый пешеходные маршруты, а не пешеход пересекать проезжую часть! Это парковки должны быть вписаны аккуратно среди логичных и беспрепятственных пешеходных маршрутов, а не пешеходы должны лазить по поганым парковкам штоб пройти!

ПРИОРИТЕТ для человека должно внутри таких "блоков" быть, и речь не о правилах, речь ПРЯМО ОБ УСТРОЙСТВЕ СРЕДЫ ВНУТРИ ЭТИХ "БЛОКОВ"!

Тогда рост ввп ежегодно будет 15%, отток народа упадёт до нуля, приток вырастит до +1%, все захотят жить и работать в России! ВЕСЬ МИР!



MAKE RUSSIA GREAT! Ответить

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bobby_32 От этой уютности аж противно. Ответить

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timerkhan Всё по теории пассионарности Гумилёва. Ответить

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А все потому что НАТО. soldaty_nato Там где мы, там всегда безопасно. Ответить



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Marat Dyatko Пфф, Королевство Швеция не в НАТО, но у нас безопасно. Ответить

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timerkhan - По статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами - практически на 11% увеличилась заработная плата, - заявил глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Совете Федерации.



Теперь понятно, это он про Норвегию. Ответить



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misterbumbum Это он про себя. Ответить



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tlkh Основная идея - стрессовать водителя, чтобы он боялся разогнаться.

Не учитывается очевидное следствие - от этого водитель устанет, потеряет внимательность и наедет на кого нибудь после того, как выедет из этого лабиринта.

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misterbumbum Блеять. Вот как такая хуйня кому-то в голову приходит... Ответить

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triamerka да Ответить

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trex Неумныя васторги.

Дороги атвротительно изуродованы и носят цэль водителю убиццо.

Асаблива ежля крашыныя да ешо и мокрыя.

У Варлашки наверна и еда в явонном дристоране "Варламов есть" такова жа свойства:

жрите, сволачи, штоп вам проблюваццо-продристаццо и прышшами пакрыццэ.



Не, отэти тропинки прамеж хуторскими катежами в норвежэцкой правинцыи на городския улицы никака-ть не могут претендовацца.

Такия каммуникацыи хорошы ток за забором посёлка домохазяев по Новой Риге, бля буду. Ответить

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timerkhan Илья, забань его, вечно какой-то буквомусор. Ответить

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02_wind Эге. Видать у них там нет джигитов, которые даже из узких советских дворов, по разбитым дорогам, вылетают на крейсерской скорости, с ревом, да гиканьем. Ответить



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microvolni У меня возле дома есть приподнятый переход, прекрасно работает, все притормаживают. Ответить

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Сергей Ну хорошо, красиво. Кто додумается подсказать в РФ так делать, людям с закоренелым мышлением? Особенно тем, которые после укладки сразу приступают к ремонту труб и т.п.

И кто обьяснит водителям, которые на 20 см. бордюр заезжают, что тратуар для них вообще табу, нельзя заезжать, даже подумать о заезде на него нельзя.

Найдете в Правительстве такого товарища? Ответить

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mu3y И самый главный вопрос, вот про всех этих людей. Кто-то вообще хочет чтоб они меньше умирали? Ответить



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a_mihaylov Все понял, кроме выкрашенной дороги. Зачем так мучить глаза и делать дорогу скользкой? Ответить

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Алексей Кордунов Возможно для того, чтобы управляемость автомобиля при превышении скорости ухудшилась из-за плохого сцепления с дорожным полотном. Чтобы избежать заноса, водитель едет медленно. Ну, как человек на гололеде.



Edited at 2018-10-25 09:58 (UTC) Ответить

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Александр Маньков Автор умело умалчивает о том, что ему невыгодно. Население Норвегии - 5 с чем-то миллионов, площадь - как средняя область России. Население до последних лет было моноэтничным, монокультурным и монорелигиозным, поэтому несравнимо легче администрируемым. Поэтому сделать дорогу в Норвегии и дорогу в России - это разные вещи. Хотя, конечно, это не оправдывает плохие дороги в России. Ответить

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microvolni Зачем было столько писать, если это ничего не оправдывает) Ответить



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trezv "После каждой аварии с пострадавшими там проводится расследование, а первостепенную ответственность несёт государство"

после подобной брехни можно далее не читать.

В западных муниципалитетах тоже есть банды юристов, задача которых отбиваться от претензий пострадавшего быдла.

Идеалистические ремарки варламова о западе портят вобщем-то добротные материалы и сводят объективность к нулю. Ответить

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pole_explorer Главное, чтобы как в песне:



"Естественно, он не вернулся назад:

Ну, конечно, там - рай, ну, конечно, здесь - ад." Ответить

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elinelisky Меня смущает то, что водители в состоянии запомнить правила и не ездить по тротуарам, а пешеходы почему-то нет. Что пешеходу вообще делать на дороге, даже если это улица? Я вижу отличные удобные тротуары на фотографиях. Что пешеходов несет на дорогу и заставляет создавать проблемы законопослушным водителям? Ответить

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