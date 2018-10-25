Как сделать наши дороги безопасными: пример Норвегии
На днях московский Центр организации дорожного движения вместе с ГИБДД рассказал о самых опасных московских улицах и запустил предупреждение о них в Яндекс.Навигаторе. В основном туда попали хорды и вылетные магистрали, которые совсем недавно были реконструированы.
Это довольно распространённый в России способ перекладывания ответственности: у нас тут кто-то сделал опасные улицы – вот их список, и будьте аккуратнее. Ни один полицейский, градостроитель или проектировщик не несёт ответственность за гибель людей. Всё ведь сделано по ГОСТам, а если там кто-то гибнет, то сами виноваты.
В этом кардинальное отличие подхода к уличному движению у нас от подхода в странах Европы и США. В государствах загнивающего Запада сегодня принята концепция нулевой терпимости к смертям. После каждой аварии с пострадавшими там проводится расследование, а первостепенную ответственность несёт государство. Даже если всё сделано по стандартам, то всё равно можно лишиться должности или свободы: ты специалист, поэтому должен был предвидеть опасные участки и обезопасить их. Стандарты задают рамки допустимого, а конкретное решение всегда принимает разработчик.
Теперь давайте посмотрим на дороги и улицы Норвегии, одной из самых безопасных стран мира: по данным ВОЗ, на 100 000 жителей в автокатастрофах здесь погибает 3,8 человек. В России, для сравнения, это 18,9 человек.
Искривление траектории
Если вам приходится знаками и плакатами просить водителей снизить скорость, то ваша улица или дорога сделана неправильно. Глупо делать прямую как стрелку огромную дорогу, а потом ждать, что люди будут чинно ехать там со скоростью 20 км/ч. Окружающие условия должны убивать саму мысль ехать быстро – для этого на улицах в жилых зонах и во дворах делают шиканы:
Сделать такое можно за счёт парковки в шахматном порядке, кадок с растениями, клумб или даже велопарковок – решение можно найти при любом бюджете.
Изменение уровня
Мы привыкли к делению улицы на тротуар и проезжую часть – такое зонирование часто усыпляет внимание водителей. Поэтому приподнятые до уровня тротуара переходы или целые перекрёстки хорошо успокаивают трафик: водители чувствуют себя не так комфортно и ездят более аккуратно.
Приподнятые переходы выступают в роли лежачих полицейских, а заодно сохраняют ноги людей сухими: вода просто стекает с них:
Изменение покрытия
В головах наших людей глубоко укоренилось равенство в "асфальт = дорога". Это плохо, потому что улица и дорога – разные вещи. Голландцы очень любят на улицах в жилой зоне всё мостить кирпичом и брусчаткой, чтобы водители на интуитивном уровне понимали, что здесь нужно ехать аккуратнее. В Норвегии тоже так умеют:
Если мостить всю улицу нет возможности, то можно замостить хотя бы переходы. При том обратите внимание, что участки перед переходом выложены рельефной брусчаткой, а на самом переходе уже ровная плитка – водитель инстинктивно притормозит, а инвалид без проблем самостоятельно переедет улицу на кресле:
Краска
Это подвид способа изменения покрытия, но он не менее эффективен. Я уже показывал примеры изменения опасных улиц с помощью краски и столбиков – в Норвегии тоже есть подобное:
Смена приоритета
Можно улучшать улицу не только дизайном, но и буквой закона! Например, делая на улицах главными велосипедистов. Метод хорошо работает как в южных городах Германии, так и в скверном климате Норвегии, но лучше всё же менять приоритет на дороге наряду с искривлением траектории движения и другими средствами:
Поочерёдный проезд
Такое вы наверняка уже видели в своём городе, но только во дворах: одна машина пропускает другую для разъезда. Это не только экономит место на улице, но ещё и повышает безопасность. Такие разъезды обычно делают у пешеходных переходов или напротив школ в жилой зоне. Есть риск поцарапать машину, но пусть лучше это будет железо, чем чья-то жизнь:
Узкие полосы
Ехать по широкой полосе быстро, комфортно и безопасно, ведь есть буфер для манёвра – именно так считает наш мозг. При этом скорость повышает риск аварии и снижает шансы пешехода или велосипедиста выжить при столкновении с машиной. Чтобы побороть желание ехать со скоростью выше разрешённой, полосы движения делают узкими: чем меньше должна быть скорость, тем уже будет полоса. В городских условиях ширины улицы может не хватать для всех участников движения, поэтому узкие полосы позволяют добавить ещё один ряд, велополосу или автобусную полосу. Тут хорошо видно, что норвежцы делают полосы ровно такой ширины, которую требуют габариты машин и автобусов:
Визуальная чистота
Наше внимание ограничено: за определённый промежуток времени мы можем заметить ограниченное число деталей. Это критически важный момент в случае езды на автомобиле: на скорости времени на реакцию и торможение крайне мало. Поэтому важно убирать яркие вывески, экраны и другие отвлекающие элементы в зоне школ и переходов. Убирать нужно даже знаки – оставлять лишь самые важные и не пытаться сделать заметным переход, а акцентировать внимание на человеке. Просто сравните это с любым пешеходным переходом "по ГОСТу" в вашем городе:
Спасибо Аркадию Гершману за помощь с постом
Крашеная дорога - большой вопрос. Это очень скользко, тем более для тех, кто на колесах.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
И так, раз речь про правительство,
то вот што: ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ГОРОДСКАЯ СРЕДА - ЭТО КЛЮЧ К УСПЕХУ ВО ВСЕХ СФЕРАХ!
Потому, нужно НЕМЕДЛЕНО начать тотальное устроительство правильной и комфортной среды в городах.
Вместе с тем, речь не про центры городов и общественные пространства,
а именно что про жилые массивы!
И ЧЕЛОВЕК ТАМ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА ДОЛЖЕН БЫТЬ, а не корыто под которые нынче все эти пространства устраиваются.
Должно быть удобно для человека все. Это корыта должны перезжать неспеша маршруты пешеходные, а не пешеходные маршруты пересекать проезжие части! Это парковки должны быть вписаны аккуратно среди логичных и беспрепятственных пешеходных маршрутов, а не пешеходы должны пересекать поганые парковки!
ВСЁ ПЕШЕХОДНОЕ ДОЛЖНО ВОЗВЫШАТЬСЯ НАД ПРОЕЗЖИМ!
Вообще , вот города в России, так уж сложилось, состоят наверное процентов на 70 из МИКРОРАЙОНОВ.
Как известно, эти микрорайоны состоят из таких "блоков", которые в градодокументах еще почему-то зовут "кварталами" зачастую(5-ый квартал, 44-ый квартал) , а иногда прямо и "микрорайонами"(2-ый микрорайон, 18-ый микрорайон).
ТАк вот это такие скажем "блоки" - ТАК ВОТ ВНУТРИ ЭТИХ БЛОКОВ ВСЕ И ДОЛЖНО БЫТЬ УСТРОЕННО ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА НЕМЕДЛЕНО, все эти приподнятые переходы, асфальты красные, шиканы , "лежачие полицейские" и так далее!
Это автомобиль должен неспеша переезжать приподнятый пешеходные маршруты, а не пешеход пересекать проезжую часть! Это парковки должны быть вписаны аккуратно среди логичных и беспрепятственных пешеходных маршрутов, а не пешеходы должны лазить по поганым парковкам штоб пройти!
ПРИОРИТЕТ для человека должно внутри таких "блоков" быть, и речь не о правилах, речь ПРЯМО ОБ УСТРОЙСТВЕ СРЕДЫ ВНУТРИ ЭТИХ "БЛОКОВ"!
Тогда рост ввп ежегодно будет 15%, отток народа упадёт до нуля, приток вырастит до +1%, все захотят жить и работать в России! ВЕСЬ МИР!
MAKE RUSSIA GREAT!
А все потому что НАТО.
Теперь понятно, это он про Норвегию.
Не учитывается очевидное следствие - от этого водитель устанет, потеряет внимательность и наедет на кого нибудь после того, как выедет из этого лабиринта.
да
Дороги атвротительно изуродованы и носят цэль водителю убиццо.
Асаблива ежля крашыныя да ешо и мокрыя.
У Варлашки наверна и еда в явонном дристоране "Варламов есть" такова жа свойства:
жрите, сволачи, штоп вам проблюваццо-продристаццо и прышшами пакрыццэ.
Не, отэти тропинки прамеж хуторскими катежами в норвежэцкой правинцыи на городския улицы никака-ть не могут претендовацца.
Такия каммуникацыи хорошы ток за забором посёлка домохазяев по Новой Риге, бля буду.
И кто обьяснит водителям, которые на 20 см. бордюр заезжают, что тратуар для них вообще табу, нельзя заезжать, даже подумать о заезде на него нельзя.
Найдете в Правительстве такого товарища?
Edited at 2018-10-25 09:58 (UTC)
после подобной брехни можно далее не читать.
В западных муниципалитетах тоже есть банды юристов, задача которых отбиваться от претензий пострадавшего быдла.
Идеалистические ремарки варламова о западе портят вобщем-то добротные материалы и сводят объективность к нулю.
"Естественно, он не вернулся назад:
Ну, конечно, там - рай, ну, конечно, здесь - ад."