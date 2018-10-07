Для кого продают русские товары в Китае

pavlov_lesha Пора писать "продукты 24 часа". С таким названием точно бизнес попрет! Ответить

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smilevilkas китай забросает россию шапками,

а россия забросает китай лесом Ответить



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pcdos Обожаю "русский" китайский шрифт, незабываемое начертание букв. Урус учис! Ответить



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petit_brie Ну и китайско-русский перевод тоже как всегда прекрасен! :)

"РОССИЯ КРЕВЕТКИ ЗАБРАТЬСЯ СЫН" Ответить

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natali_natalka Спасибо, Илья... Как в суньке побывала))) каждую улочку там знаю.

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smilevilkas 23. Как думаете, это вкусно?

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очень вкусно!

всё сделано на первосортном говне Ответить



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prosto_vova Русские ездят за всем чем угодно в Китай. Потому что на Росии дороже и говнянее. Ответить

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timerkhan "на России". :-)))

Жжошь, Вова!

Интергрировался, интегрировался, да и выинтегрировался. Ответить



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komarov21 Скоро путеныши проложат трубу от Байкала и кроме леса пойдет и вода. Ответить



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aidarvalishin Уссурийский отдали, Сибирь вырубается. Скоро дальний восток и сибирь будут китайскими оффициально! Обидно, а они нам в будущем нож в спину засунут и останемся мы ни с чем! Надо отличать союзников от врагов и диктаторов от президентов. Ответить



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timerkhan Надо! Назови, плз, наших союзников, ну, скажем трёх? Ответить

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27. "Россия - это креветки, сын! mawhitebeard Единственное, что в твоих силах - это забраться. Не заберешься ты - заберутся солдаты НАТО!" (с) Ответить



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dda_01 <14. А вы думали, откуда эти шапки берутся?> ООООО!да когда же ЭТОТ стиль изменится и их перестанут покупать и выпускать!?!((((( Ответить



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mudlaws 27.

баа, "креветки северные", вчера такие в мск видел Ответить



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wilson30 Сраба и ногу восьминога не встречал? Ответить

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Vladimir Adoshev Просто ужас, как будто какие-то дешевые декорации или видеоигра. Такое все ненастоящее... Китай - это деградация, а не будущее. Ответить



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domavl Офигеть деградация, где в любую пердь проложена ВСМ.. Ответить



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al_fuhrmann "У толковых людей будет удача в жизни"



Теперь понятно, почему в России нет удачи.

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vitaliyan Удача у кого на рублёвке дача. Ответить



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halisco_70 для южных китайцев "Наташа" и "Маша" экзотика.

денег много,вот и охота диких ощущений. Ответить



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smilevilkas да они в 90х за шубу из редкого шанхайского барса

столько напробовались этой экзотики, что всех

редких барсов от шанхая до юкатана истребили







Edited at 2018-10-07 13:51 (UTC) Ответить



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