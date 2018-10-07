Для кого продают русские товары в Китае
Недавно рассказывал вам про отличия пограничных городов Уссурийска и Суйфэньхэ. Сегодня покажу, как в Суйфэньхэ, где торговля долгое время была ориентирована на русских, обстоят дела после того, как русские челноки практически перестали туда ездить.
01. Когда попадаешь в Суйфэньхэ, в глаза сразу бросается обилие русских вывесок
02. Все дублируется на русский язык, но русских челноков и туристов здесь практически нет.
03. При этом продают все то же, что и раньше: постельное белье, кожаные перчатки и шубы, обувь, только теперь многое ориентированно на внутреннего потребителя.
04. Для русских цены стали невыгодными, одежду и обувь можно приобрести за те же деньги, что и в Приморье.
05. При этом магазины по-прежнему названы русскими именами!
06. Китайцы берут русские имена себе, чтобы мы их запоминали, и по этим именам дают названия магазинам. Но проблема в том, что этих магазинов стало так много, что эти названия перестали запоминаться. Сейчас сориентироваться среди них невозможно.
07. Года три назад, когда упал курс рубля, под торговлю русскими товарами здесь отстроили целые торговые центры. Тогда пошел массовый завоз товаров: мука, кондитерка, пиво, средства гигиены. Они стоили копейки, в три-четыре раза дешевле, чем австралийские и даже китайские продукты.
08. Но сейчас эти торговые центры пустуют. Несмотря на низкие цены, китайцы все равно пытались сэкономить и завозили все это нелегально, а когда ввоз контрабанды усложнился, цены на русские товары поднялись. Получается, китайцы сами себе убили рынок.
09. Правда они все равно пытаются на этом заработать, поэтому русских товаров здесь по-прежнему много.
10. Ресторан, который явно открывали для русских. Ничего не закрылось, все продолжает работать для местного клиента
11. Магазины и заведения на каждом шагу, торговля процветает
12. Товары для русских челноков все же остались, цены на них часто указывают в рублях
13. Продают все то же барахло, которое потом висит на наших рынках
14. А вы думали, откуда эти шапки берутся?
15. А вот такого вы у нас не найдете! Красота
16. Часть магазинов все еще рассчитана на русских, часть на китайцев.
17. Приятно, что торговля двусторонняя — то есть не только мы у них, но и они у нас. На границе, кстати, было очень много грузовиков, и почти все везут лес.
18. По вывескам понятно, что особой популярностью среди русских пользовались товары для авто
19.
20. И детские товары
21. В городе множество таких вот торговых улиц, которые тоже завалены барахлом. Здесь тоже закупаются местные
22. Тут же готовят и продают китайскую еду
23. Как думаете, это вкусно?
24. На каждом шагу продают вот такие снэки. Что-то вроде кукурузных палочек. Изготавливают их обычно прямо на месте
25. Продают все: яйца, клубнику, пластиковые цветы, полотенца, мед, матрешек
26.
27. Раньше русские закупались тут морепродуктами, так как цены на них были значительно ниже наших
28. С тех пор остались вот такие упаковки
29. Наши продукты привозят для местных
30. Русским пивом завалены все магазины
31. Есть еще и грузинское вино
32. Обратите внимание, что объявление внизу и ценнки даже не переведены на русский, то есть этот магазин ориентирован на местных
33. Матрешки и сувениры — чисто китайская история. Так как здесь развит внутренний туризм, китайцы приезжают в Суйфэньхэ и оттуда привозят якобы русские матрешки, хотя на самом дел они произведены здесь
34. Кто-то даже получил официальную награду за хороший сервис от группы по созданию рынка в Суйфэньхэ
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Пора писать "продукты 24 часа". С таким названием точно бизнес попрет!
а россия забросает китай лесом
"РОССИЯ КРЕВЕТКИ ЗАБРАТЬСЯ СЫН"
))
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очень вкусно!
всё сделано на первосортном говне
Жжошь, Вова!
Интергрировался, интегрировался, да и выинтегрировался.
Уссурийский отдали, Сибирь вырубается. Скоро дальний восток и сибирь будут китайскими оффициально! Обидно, а они нам в будущем нож в спину засунут и останемся мы ни с чем! Надо отличать союзников от врагов и диктаторов от президентов.
27. "Россия - это креветки, сын!
баа, "креветки северные", вчера такие в мск видел
Теперь понятно, почему в России нет удачи.
денег много,вот и охота диких ощущений.
столько напробовались этой экзотики, что всех
редких барсов от шанхая до юкатана истребили
Edited at 2018-10-07 13:51 (UTC)