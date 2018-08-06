Жуткий Киев 90-х: майданы, барахолки и свергнутый Ленин

smilevilkas ну ща срань начнётся, приготовились, на старт, марш....... Ответить

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qob969 И что здесь жуткого? Визит Буша, освобождение страны от совкового рабства, движение в цивилизованный мир - это можно только поприветствовать. Только не стоит забывать, что все эти годы Путин яростно завидовал происходящему в соседней стране, благо, что у него не получилось реализовать свои демонические идеи. Ответить

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(SPAM)

v_e_m_o_d Не так давно был пост здесь же о 90-х годах с такими же фото.

Больше не о чем писать? Ответить

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sakurovskiy Ждем матерьялов Алекса Кульманова Ответить

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nafan ЭТО НА БРОС И ВОТ ПО ЧЕМУ!!!1111111111111



ПЯТАЯ КОЛОННА АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ!!!11111

ВЧЕРА ПИСАЛ ПРО МАЙДАН В ДЕРЕВНЕ НАПОМИНАЛ ВСЕМ!!!111111

СЕГОДНЯ ПИШЕТ ОПЯТЬ ПРО МАЙДАН!!1111111



ЭТО ПРОСТОЕ ПОДНЯТИЕ ТЕМАТИКИ МОЙДАНА ЧТО БЫ ТУТ БЫЛ МОЙДАН А НАМ МОЙДАНА НЕ НАДО ТАКОГО ЧТОБ БЫЛО КАК ТАМ!!!!111111111 Ответить



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rashpilnya А вам - нужен "мойдан"?

Как чемодан?

Без ручки? Ответить



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sakurovskiy А что буш там делает? Солдат НАТО высаживает? Ответить

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vust Уговаривает не выходить из СССР. Ответить

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temiar прям как в Мск в 90-е Ответить

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europeee Весь бывший союз был в таком состоянии. Вот только некоторым удалось восстановиться, а кому нет. Сами определите о ком речь. Ответить

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Nick Sidorov Ну 90-е в России и на Украине прошли одиннаково.

Теперь Путин хочет, чтобы и 2010-е, видимо, тоже... Ответить

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diamond85 Многие фоты с торговлей и самостроем из Киева 90-х напоминают Питер прямо здесь и сегодня Ответить

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abmtm001 Годы независимости Украины пошли Киеву сильно на пользу. Сейчас он один из красивейших и душевных городов Европы. Ответить

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misterbumbum Бугага! Еще скажи - один из богатейших городов Европы... И какое место с конца среди красивейших городов Европы он занимает? Вы, хохлы, сперва до Европы доедьте, потом к себе в Киев и просто сравните, где красивее и душевнее.

А что, кстати, значит "душевный"? Ответить

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tsirkunov Визит вицепрезидента... если бы его там не ждали, он бы никогда туда не приехал. Предательство элит в чистом виде... ну и конечно вмешательство во внутренние дела во всей красе и по-настоящему. Проебали страну. Что еще сказать? Ответить



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vust Президент США Буш во время визита в Киев Украины СССР подверг резкой критике стремление Украины к Независимости. 1 августа 1991 Дж Буш-старший после Москвы посетил УССР с Официальным визитом. Во время выступления в Верховной Раде УССР он предупредил, что выступает против отделения Украины от Советского Союза, назвав стремление украинцев к независимости "самоубийственным национализмом". Ответить

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Captain Hero Да Киев и сейчас особо не поменялся. Под чутким кэруванням мэра-боксера, засранный толпами рагулей-западенцев Киев цветет и пахнет как деревенский сортир летом на жаре. Слишком много машин, дикий самострой, здания без ремонта, засранный Днепр, грязь, мусор, какие-то бабульки торгуют чем попало на асфальте, цыгане на вокзалах. После Москвы или Питера приезжаешь как будто в какой-то цыганский притон. А ведь европейская столица. Ответить



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pcdos Хорошо что вы ещё назад смогли вернуться, а вообще там сейчас нередки случаи каннибализма. Ответить

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lama_doch Какой ужасный совок был везде и как все сейчас изменилось :) Ответить

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silno_shikarnyj Ватниканцам такие посты, где есть Киев, майданы, и всякое такое, противопоказано читать - чревато возгоранием жеппы. Ответить

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abmtm001 Хороший фильм был про Киев 90-х годов. "Дикая любовь".

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misterbumbum Это порно? Ответить

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microvolni Украинцы пока не перестанут воровать (не перестанут), ничего не получится. Ответить

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vicran Согласен, но россиян это также касается) Ответить



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kirill_kaluga Слава Украине!

Стране вечного майдана.

Нет у революции начала, нет у революции конца. Ответить

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microvolni Просто все акцентируют на этом внимание :) . Тысячи человек вышли на митинг в Нью-Йорке с требованием публикации налоговой декларации Дональда Трампа.. Стоп стоп, да кому это интересно, на Украине же майданы!, и начинают акцентировать. Ответить

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Коровьев Ал. Да, Горбатый и развалил все, а местные нацики воспользовались и раскрутили майданутую проказу... Ответить

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msk01 Горбатый аж в людей начал стрелять - вот до какой степени хотел этот концлагерь сохранить. Но и это не помогло. Ответить



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