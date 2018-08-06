Жуткий Киев 90-х: майданы, барахолки и свергнутый Ленин
Я уже показывал вам, каким был Киев в первый год Великой Отечественной, в период расцвета СССР и в последние годы советской власти. Теперь давайте прогуляемся по столице Украины в 90-е (спойлер: майданы были уже тогда)!
Митинг 21 января 1990 года на площади Богдана Хмельницкого. В тот день украинцы выстроили живую цепь от Львова до Киева в поддержку независимости Украины от СССР. В акции приняли участие от 500 тысяч до 3 миллионов человек.
Площадь Октябрьской Революции в 1990 году, предпоследнее лето СССР. На домах видны плакаты в честь 45-летия Победы.
24 июля 1990 года над Киевом был впервые поднят нынешний государственный Украины. "Прапор" по требованию участников митинга подняла группа депутатов Киевсовета после того, как полотнище освятил украинский митрополит Владимир.
Флаг торжественно несут по Крещатику
Визит президента США Джорджа Буша в Киев, 1990 год
Первый киевский Майдан, известный как Революция на граните (2-17 октября 1990 года). Украинские студенты разбили на площади палаточный городок в знак протеста против подписания нового союзного договора советских республик и военной службы за пределами Украины. Требования протестующих были частично удовлетворены, Украина сделала ещё один шаг к независимости.
Медик проверяет самочувствие голодающих
Омоновцы на Майдане, 1990 год
Колонна демонстрантов движется к Верховному совету Украины, 1991 год
Демонтаж монумента Великой Октябрьской революции, 1991 год
Незадолго до сноса
Демонстрация бастующих шахтёров Донбасса на Крещатике, 16 апреля 1991 года.
Барахолка на Сенном рынке, 1991 год. В 2005-м рынок снесли, сейчас на его месте строят какой-то ЖК.
Я так понимаю, это рынок под трибуной Олимпийского стадиона, где играет киевское "Динамо".
Очередь в гастроном на Большой Житомирской улице, 1991 год
Очередь за мороженым, 1993 год
Улица Софиевская, 1993 год. Народ ждёт троллейбус.
Торговля на Сенном, 1994 год
ДК "Славутич", начало 90-х
Андреевский спуск, 34б, начало-середина 90-х
На Воздвиженской улице
Живая реклама на улице Героев Днепра, 1994 год. Газета "Киевские ведомости" прекратила существование в 2010-м.
Цыганская семья на улице Воровского, 1994 год
Андреевский спуск, День Киева, 1994 год
Нижний Вал, 1996 год
Ресторан "Хрещатик", 1996 год. Дорого, богато!
Ресторан "Столичный", 1996 год
Магазин "Каштан" на бульваре Леси Украинки, 1996 год
Торговая башенка на Сапёрно-Слободской улице
Ул. Николая Гринченко, 1996 год
Акция протеста учёных, 1996 год
Торговля на Дорогожицкой улице, 1997 год
Телефонные будки на Крещатике, 1997 год
Троллейбус "Шкода" на площади Тараса Шевченко, 1998 год
У "МакДоналдса" на Минской, 1998 год
Строительство церкви Успения Богородицы Пирогощи, 1998 год
|Последние годы советского Киева
|Прогулка по Киеву в Великую Отечественную. 1941 год
|Советский Киев
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Больше не о чем писать?
ПЯТАЯ КОЛОННА АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ!!!11111
ВЧЕРА ПИСАЛ ПРО МАЙДАН В ДЕРЕВНЕ НАПОМИНАЛ ВСЕМ!!!111111
СЕГОДНЯ ПИШЕТ ОПЯТЬ ПРО МАЙДАН!!1111111
ЭТО ПРОСТОЕ ПОДНЯТИЕ ТЕМАТИКИ МОЙДАНА ЧТО БЫ ТУТ БЫЛ МОЙДАН А НАМ МОЙДАНА НЕ НАДО ТАКОГО ЧТОБ БЫЛО КАК ТАМ!!!!111111111
Как чемодан?
Без ручки?
Теперь Путин хочет, чтобы и 2010-е, видимо, тоже...
А что, кстати, значит "душевный"?
Стране вечного майдана.
Нет у революции начала, нет у революции конца.