Жуткий Киев 90-х: майданы, барахолки и свергнутый Ленин



Я уже показывал вам, каким был Киев в первый год Великой Отечественной, в период расцвета СССР и в последние годы советской власти. Теперь давайте прогуляемся по столице Украины в 90-е (спойлер: майданы были уже тогда)!


Митинг 21 января 1990 года на площади Богдана Хмельницкого. В тот день украинцы выстроили живую цепь от Львова до Киева в поддержку независимости Украины от СССР. В акции приняли участие от 500 тысяч до 3 миллионов человек.


Площадь Октябрьской Революции в 1990 году, предпоследнее лето СССР. На домах видны плакаты в честь 45-летия Победы.


24 июля 1990 года над Киевом был впервые поднят нынешний государственный Украины. "Прапор" по требованию участников митинга подняла группа депутатов Киевсовета после того, как полотнище освятил украинский митрополит Владимир.


Флаг торжественно несут по Крещатику


Визит президента США Джорджа Буша в Киев, 1990 год


Первый киевский Майдан, известный как Революция на граните (2-17 октября 1990 года). Украинские студенты разбили на площади палаточный городок в знак протеста против подписания нового союзного договора советских республик и военной службы за пределами Украины. Требования протестующих были частично удовлетворены, Украина сделала ещё один шаг к независимости.






Медик проверяет самочувствие голодающих


Омоновцы на Майдане, 1990 год




Колонна демонстрантов движется к Верховному совету Украины, 1991 год


Демонтаж монумента Великой Октябрьской революции, 1991 год






Незадолго до сноса


Демонстрация бастующих шахтёров Донбасса на Крещатике, 16 апреля 1991 года.


Барахолка на Сенном рынке, 1991 год. В 2005-м рынок снесли, сейчас на его месте строят какой-то ЖК.




Я так понимаю, это рынок под трибуной Олимпийского стадиона, где играет киевское "Динамо".


Очередь в гастроном на Большой Житомирской улице, 1991 год


Очередь за мороженым, 1993 год


Улица Софиевская, 1993 год. Народ ждёт троллейбус.


Торговля на Сенном, 1994 год










ДК "Славутич", начало 90-х


Андреевский спуск, 34б, начало-середина 90-х


На Воздвиженской улице


Живая реклама на улице Героев Днепра, 1994 год. Газета "Киевские ведомости" прекратила существование в 2010-м.


Цыганская семья на улице Воровского, 1994 год


Андреевский спуск, День Киева, 1994 год




Нижний Вал, 1996 год


Ресторан "Хрещатик", 1996 год. Дорого, богато!


Ресторан "Столичный", 1996 год


Магазин "Каштан" на бульваре Леси Украинки, 1996 год


Торговая башенка на Сапёрно-Слободской улице


Ул. Николая Гринченко, 1996 год


Акция протеста учёных, 1996 год


Торговля на Дорогожицкой улице, 1997 год


Телефонные будки на Крещатике, 1997 год


Троллейбус "Шкода" на площади Тараса Шевченко, 1998 год


У "МакДоналдса" на Минской, 1998 год


Строительство церкви Успения Богородицы Пирогощи, 1998 год







Последние годы советского Киева

 Прогулка по Киеву в Великую Отечественную. 1941 год
 Советский Киев
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  • Комментарии (444)
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    qob969
    И что здесь жуткого? Визит Буша, освобождение страны от совкового рабства, движение в цивилизованный мир - это можно только поприветствовать. Только не стоит забывать, что все эти годы Путин яростно завидовал происходящему в соседней стране, благо, что у него не получилось реализовать свои демонические идеи.
    Новый
    (SPAM)
    nafan
    ЭТО НА БРОС И ВОТ ПО ЧЕМУ!!!1111111111111

    ПЯТАЯ КОЛОННА АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ!!!11111
    ВЧЕРА ПИСАЛ ПРО МАЙДАН В ДЕРЕВНЕ НАПОМИНАЛ ВСЕМ!!!111111
    СЕГОДНЯ ПИШЕТ ОПЯТЬ ПРО МАЙДАН!!1111111

    ЭТО ПРОСТОЕ ПОДНЯТИЕ ТЕМАТИКИ МОЙДАНА ЧТО БЫ ТУТ БЫЛ МОЙДАН А НАМ МОЙДАНА НЕ НАДО ТАКОГО ЧТОБ БЫЛО КАК ТАМ!!!!111111111
    Новый
    europeee
    Весь бывший союз был в таком состоянии. Вот только некоторым удалось восстановиться, а кому нет. Сами определите о ком речь.
    Новый
    abmtm001
    Годы независимости Украины пошли Киеву сильно на пользу. Сейчас он один из красивейших и душевных городов Европы.
    Новый
    misterbumbum
    Бугага! Еще скажи - один из богатейших городов Европы... И какое место с конца среди красивейших городов Европы он занимает? Вы, хохлы, сперва до Европы доедьте, потом к себе в Киев и просто сравните, где красивее и душевнее.
    А что, кстати, значит "душевный"?
    Новый
    tsirkunov
    Визит вицепрезидента... если бы его там не ждали, он бы никогда туда не приехал. Предательство элит в чистом виде... ну и конечно вмешательство во внутренние дела во всей красе и по-настоящему. Проебали страну. Что еще сказать?
    Новый
    vust
    Президент США Буш во время визита в Киев Украины СССР подверг резкой критике стремление Украины к Независимости. 1 августа 1991 Дж Буш-старший после Москвы посетил УССР с Официальным визитом. Во время выступления в Верховной Раде УССР он предупредил, что выступает против отделения Украины от Советского Союза, назвав стремление украинцев к независимости "самоубийственным национализмом".
    Новый
    Captain Hero
    Да Киев и сейчас особо не поменялся. Под чутким кэруванням мэра-боксера, засранный толпами рагулей-западенцев Киев цветет и пахнет как деревенский сортир летом на жаре. Слишком много машин, дикий самострой, здания без ремонта, засранный Днепр, грязь, мусор, какие-то бабульки торгуют чем попало на асфальте, цыгане на вокзалах. После Москвы или Питера приезжаешь как будто в какой-то цыганский притон. А ведь европейская столица.
    Новый
    microvolni
    Просто все акцентируют на этом внимание :) . Тысячи человек вышли на митинг в Нью-Йорке с требованием публикации налоговой декларации Дональда Трампа.. Стоп стоп, да кому это интересно, на Украине же майданы!, и начинают акцентировать.
    Новый
    msk01
    Горбатый аж в людей начал стрелять - вот до какой степени хотел этот концлагерь сохранить. Но и это не помогло.
    Новый
  • Комментарии (444)
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