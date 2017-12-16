Последние годы советского Киева



Собрал для вас небольшую фотогалерею о том, каким был Киев до развала СССР.



01. Проспект 40-летия Октября, 1986 год.


02. Первомайская демонстрация на Крещатике, 1986 год.


03.


04. В Пассаже, 1989 год.


05. Троицкая площадь, 1990 год.


06. Площадь Победы, 1986-1991 годы.


07. Крещатик, 1989 год.


08. Летнее кафе на Крещатике, 1985 год.


09.


10. Двухместный автомобиль Серпуховского завода, 1985 год. В народе такие машины называли «инвалидками», потому что из раздавали инвалидам различных категорий через органы соцобеспечения.


11. Очередь у автоматов с газировкой в Софийском заповеднике, 1985 год.


12. Уличный артист на Андреевском спуске, 1989-1991 годы.


13. Конечная на площади Октябрьской Революции, 1987 год.


14. Митинг против застройки Андреевского спуска, 1988-1989 годы.


15. Железнодорожный вокзал, 1991 год.


16. Бессарабский рынок, 1989 год.


17.


18. Малая Житомирская улица, 1986 год.


19. Площадь Славы, 1987 год.


20. Автобусный поезд «Киев» на ВДНХ, 1988 год.


21. Воздухофлотский проспект, 1990 год.


22. Памятник Ленину на проспекте Тараса Шевченко, 1980-1988 годы.


23. Оцепление около памятника, 1988-1991 годы.


24. Первые минуты после обрушения портала Главпочтамта на Крещатике, 2 августа 1989 год. Об завалами погибли 13 человек.


25. Живая цепь на улицах города Киева по случаю празднования исторического Акта Соборности Украины, 21 января 1990 года.


26. Очередь в кожгалантерею, 1985-1990 годы.


27. Обезвреживание преступной банды вымогателей на проспекте маршала Рокоссовского, 1989 год.


28. Дальше будут снимки украинского фотографа-документалиста Александра Ранчукова из серии «Старая и новая Украина».


28. Ранчуков активно снимал Киев как раз в 80-е и 90-е годы, когда город переживал распад СССР и все связанные с этим потрясения.


30. По его словам, потом вся магия из этого города ушла: «Архитектурный облик города очень изменился. Я его уже почти не узнаю. Исчез и особый дух старого города. Появились новые люди, масса машин, рекламные щиты, дорогие магазины, рестораны. Это уже и не мой город, да и многие так говорят. Киев всегда был провинциальным городом — в лучшем смысле этого слова, а теперь какой-то сплошной базар... Мне уже не хочется это фотографировать».


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.


В посте использованы фотографии с сайта Pastvu.com

Советский Киев
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!

А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту

И не забывайте про Твиттер с Ютубом

… и ещё Инстаграм! 👍

Tags: , , ,
promo varlamov.ru ноябрь 17, 2011 20:24 151
Buy for 2 000 tokens
Реклама в этом блоге
В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 2 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать…
  • Комментарии (299)
    • :
    ← назад
    вперёд →
    dimas_ucha
    Совесткий Киев в начале. Потом идёт Киев сраностийный, после Нэзалежности.

    А реклама Нисан Тиана это ваще чо, из будущего ворвалось, из 2010-х.
    Новый
    supmaxgreat
    Ну были же нормальные люди, строили светлое будущее. Нет, взяли и все испортили. А теперь мечтают вернуться в Союз, но боятся признаться в этом. Мы ждём украинцев в нашей большой семье. Республики опять соберутся все вместе.
    Новый
    poreiro

    Предпоследняя фото, где "не треба палити",это реклама 97-99 года.

    Новый
    smilevilkas
    фотограф скучает по пиву с осадком за 22 коп., бычками в томате,
    за колбасой "собачья радость" и валяющимися алкашами,
    было так хорошо и уютно
    Новый
    dimas_ucha
    Когда-то Киев превратился в срамное захолустие под властью польского пана,

    потом русские гибридно отжали Киев у поганного ляха, во имя братушек,

    а еще через время русские цари приняли решение возрождать Киев как важный город.
    Возродили.

    С тех пор и идёт история
    Новый
    sivka_burkin
    Надо понимать одну вещь. В то время расплодилось много таких фотографов, которые лазили по городу и снимали исключительно НЕГАТИВ, то есть всё что плохо выглядит. Стремились изобличать язвы общества. Нормальная жизнь их не интересовала, потому как обыденно и скучно. Реальная жизнь была другой, она была нормальной. В современном Киеве всякого дерьма при желание можно куда больше наснимать.
    Новый
    foto_rr
    который как раз снимал Киев, когда город переживал распад СССР и все связанные с этим потрясения
    ====
    И нифига ни разу Киев не переживал про распад СССР.

    Фото номер 2. На улице - радиация в 5 раз превышает норму. А СССР вывело людей на демонстрацию.
    Кляті москалі.
    Новый
    Сказевич Сказевич
    Не соглашусь с Ранчуковым.Киев,замечательный город.И замечателен он даже больше не архитектурой,а атмосферой и людьми,ни что не утеряно,просто глаз замылился и мы не молодеем.Единственно конечно соглашусь,что столичный статус не добавил городу плюсов.Столица всегда привлекает гиперактивную и осоциальную часть населения страны,и эта часть общества порой дурно влияет на городскую атмосферу.
    Новый
    delllo
    Кто вас, долбоебов, научил так знаки препинания использовать?
    Долбоебы.
    Новый
    one111
    А кто знает, продавщицы на советских рынках где и кем формально работали? Ведь предпринимательства и фермерства формально не было, а за тунеядство и тем более за спекуляции в СССР была статья. Как получалось, что люди в рабочее время торговали (и торговались!) на рынках, и им за это ничего не было? Или на рынках в отпуске торговали?

    И откуда сельхозпродукция на рынках бралась - выращена на личных хозяйствах, в совхозах, с черного хода магазинов, или вообще через госплан?

    На фото 2 (первомайская демонстрация) - чьи портреты несут справа от горбачёва? Один из них на Эгона Кренца похож, но он пришёл к власти в ГДР только в более поздние годы...
    Новый
    urriss


    в конце союза был бардак, как на украине сейчас, когда законы или обходились взяткой (мент тоже голодный) или просто не выполнялись

    Новый
  • Комментарии (299)
    • :
    ← назад
    вперёд →