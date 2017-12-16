Последние годы советского Киева
Собрал для вас небольшую фотогалерею о том, каким был Киев до развала СССР.
01. Проспект 40-летия Октября, 1986 год.
02. Первомайская демонстрация на Крещатике, 1986 год.
03.
04. В Пассаже, 1989 год.
05. Троицкая площадь, 1990 год.
06. Площадь Победы, 1986-1991 годы.
07. Крещатик, 1989 год.
08. Летнее кафе на Крещатике, 1985 год.
09.
10. Двухместный автомобиль Серпуховского завода, 1985 год. В народе такие машины называли «инвалидками», потому что из раздавали инвалидам различных категорий через органы соцобеспечения.
11. Очередь у автоматов с газировкой в Софийском заповеднике, 1985 год.
12. Уличный артист на Андреевском спуске, 1989-1991 годы.
13. Конечная на площади Октябрьской Революции, 1987 год.
14. Митинг против застройки Андреевского спуска, 1988-1989 годы.
15. Железнодорожный вокзал, 1991 год.
16. Бессарабский рынок, 1989 год.
17.
18. Малая Житомирская улица, 1986 год.
19. Площадь Славы, 1987 год.
20. Автобусный поезд «Киев» на ВДНХ, 1988 год.
21. Воздухофлотский проспект, 1990 год.
22. Памятник Ленину на проспекте Тараса Шевченко, 1980-1988 годы.
23. Оцепление около памятника, 1988-1991 годы.
24. Первые минуты после обрушения портала Главпочтамта на Крещатике, 2 августа 1989 год. Об завалами погибли 13 человек.
25. Живая цепь на улицах города Киева по случаю празднования исторического Акта Соборности Украины, 21 января 1990 года.
26. Очередь в кожгалантерею, 1985-1990 годы.
27. Обезвреживание преступной банды вымогателей на проспекте маршала Рокоссовского, 1989 год.
28. Дальше будут снимки украинского фотографа-документалиста Александра Ранчукова из серии «Старая и новая Украина».
28. Ранчуков активно снимал Киев как раз в 80-е и 90-е годы, когда город переживал распад СССР и все связанные с этим потрясения.
30. По его словам, потом вся магия из этого города ушла: «Архитектурный облик города очень изменился. Я его уже почти не узнаю. Исчез и особый дух старого города. Появились новые люди, масса машин, рекламные щиты, дорогие магазины, рестораны. Это уже и не мой город, да и многие так говорят. Киев всегда был провинциальным городом — в лучшем смысле этого слова, а теперь какой-то сплошной базар... Мне уже не хочется это фотографировать».
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В посте использованы фотографии с сайта Pastvu.com
|Советский Киев
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тогда страшно ФОНИЛО
А реклама Нисан Тиана это ваще чо, из будущего ворвалось, из 2010-х.
Edited at 2017-12-16 17:26 (UTC)
Предпоследняя фото, где "не треба палити",это реклама 97-99 года.
за колбасой "собачья радость" и валяющимися алкашами,
было так хорошо и уютно
потом русские гибридно отжали Киев у поганного ляха, во имя братушек,
а еще через время русские цари приняли решение возрождать Киев как важный город.
Возродили.
С тех пор и идёт история
====
И нифига ни разу Киев не переживал про распад СССР.
Фото номер 2. На улице - радиация в 5 раз превышает норму. А СССР вывело людей на демонстрацию.
Кляті москалі.
Долбоебы.
И откуда сельхозпродукция на рынках бралась - выращена на личных хозяйствах, в совхозах, с черного хода магазинов, или вообще через госплан?
На фото 2 (первомайская демонстрация) - чьи портреты несут справа от горбачёва? Один из них на Эгона Кренца похож, но он пришёл к власти в ГДР только в более поздние годы...
в конце союза был бардак, как на украине сейчас, когда законы или обходились взяткой (мент тоже голодный) или просто не выполнялись