Последние годы советского Киева

lavrovvv5 самая жуткая под номером 2...

тогда страшно ФОНИЛО Ответить

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dimas_ucha Совесткий Киев в начале. Потом идёт Киев сраностийный, после Нэзалежности.



А реклама Нисан Тиана это ваще чо, из будущего ворвалось, из 2010-х. Ответить



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roadfront как там юг, юго-восток, восток? Ответить

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supmaxgreat Россия, Украина и Беларусь - одно единое государство. А президент этого государства - В. В. Путин. Ответить

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temiar сейчас начнется Ответить

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supmaxgreat Ну были же нормальные люди, строили светлое будущее. Нет, взяли и все испортили. А теперь мечтают вернуться в Союз, но боятся признаться в этом. Мы ждём украинцев в нашей большой семье. Республики опять соберутся все вместе. Ответить

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worobioff_ku Мать городов русских! Ответить

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natasharomanov блядь городов русских Ответить

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dimas_ucha Теперь то это ваще Киыв Ответить

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dimas_ucha Или Кыив



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poreiro Предпоследняя фото, где "не треба палити",это реклама 97-99 года. Ответить



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smilevilkas фотограф скучает по пиву с осадком за 22 коп., бычками в томате,

за колбасой "собачья радость" и валяющимися алкашами,

было так хорошо и уютно Ответить

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natasharomanov сейчас чего-то из этого с учётом инфляции нет? Ответить

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yckazantip Что так мрачно? Киев прекрасен, и тогда и сейчас Ответить

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dimas_ucha Когда-то Киев превратился в срамное захолустие под властью польского пана,



потом русские гибридно отжали Киев у поганного ляха, во имя братушек,



а еще через время русские цари приняли решение возрождать Киев как важный город.

Возродили.



С тех пор и идёт история Ответить

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sivka_burkin Надо понимать одну вещь. В то время расплодилось много таких фотографов, которые лазили по городу и снимали исключительно НЕГАТИВ, то есть всё что плохо выглядит. Стремились изобличать язвы общества. Нормальная жизнь их не интересовала, потому как обыденно и скучно. Реальная жизнь была другой, она была нормальной. В современном Киеве всякого дерьма при желание можно куда больше наснимать. Ответить

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Andry Handry кого-то они напоминают, одного блогера который всегда ищет мусор и лужи... Ответить

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natasharomanov коммуняк геть Ответить



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foto_rr который как раз снимал Киев, когда город переживал распад СССР и все связанные с этим потрясения

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И нифига ни разу Киев не переживал про распад СССР.



Фото номер 2. На улице - радиация в 5 раз превышает норму. А СССР вывело людей на демонстрацию.

Кляті москалі. Ответить

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one111 Главой Украины в 1986 году был хохол Григорий Ревенко. Ответить



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ebanat_kaliya что тут делает фотка с рекламой Nissan Teana, года эдак 2005-2007? Ответить

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Александр Иванов Помятай чужезимец - здесь господарь Украинец! Слава Украине! Ответить

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Сказевич Сказевич Не соглашусь с Ранчуковым.Киев,замечательный город.И замечателен он даже больше не архитектурой,а атмосферой и людьми,ни что не утеряно,просто глаз замылился и мы не молодеем.Единственно конечно соглашусь,что столичный статус не добавил городу плюсов.Столица всегда привлекает гиперактивную и осоциальную часть населения страны,и эта часть общества порой дурно влияет на городскую атмосферу. Ответить

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delllo Кто вас, долбоебов, научил так знаки препинания использовать?

Долбоебы. Ответить



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one111 А кто знает, продавщицы на советских рынках где и кем формально работали? Ведь предпринимательства и фермерства формально не было, а за тунеядство и тем более за спекуляции в СССР была статья. Как получалось, что люди в рабочее время торговали (и торговались!) на рынках, и им за это ничего не было? Или на рынках в отпуске торговали?



И откуда сельхозпродукция на рынках бралась - выращена на личных хозяйствах, в совхозах, с черного хода магазинов, или вообще через госплан?



На фото 2 (первомайская демонстрация) - чьи портреты несут справа от горбачёва? Один из них на Эгона Кренца похож, но он пришёл к власти в ГДР только в более поздние годы... Ответить

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