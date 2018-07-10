Худший город в России
Формально Адлер – это один из районов города Сочи. Но по факту это отдельный город со своей архитектурой, традициями, образом жизни. Сочи богаче, благороднее, Адлер же доступный и демократичный. Адлер – одно из худших мест в России. Яркий пример того, во что может превратиться хорошее место, если нет закона и порядка. Адлер вобрал в себя все пороки современной России – это олицетворение беспредела, бессовестного, варварского отношения к истории, разграбления природы, эгоизма, погони за сиюминутной выгодой. Девизом Адлера могла бы стать фраза "После нас хоть потоп". Тем более что потопы тут не редкость.
Я искренне не понимаю людей, которые едут сюда отдыхать. Я не понимаю людей, которые довели это место до нынешнего состояния. Это какая-то параллельная вселенная, понять устройство которой при моих знаниях и представлениях о добре и зле невозможно. Адлер с точки зрения архитектуры, градостроительства и урбанистики – абсолютное зло.
01. В мире есть два принципиальных подхода к застройке курортных городков. Первый условно назовём европейским. Это попытка сохранить историю, это жизнь в гармонии с природой, это уважение. Например, курортный городок в не самой богатой Литве.
02. Паланга, тоже Литва. Она далеко не идеальна, и там хватает пиздеца, но частный сектор выглядит довольно опрятным.
03. Люди ценят идентичность места, в котором они живут, они пытаются создать уютные пространства, где было бы приятно находиться. Существование подобной среды возможно только на определённом уровне развития общества. Когда люди договариваются между собой о правилах, выбирают приоритеты. Например, они признают ценность исторического наследия и сохраняют здания. Они понимают ценность природы и стараются минимизировать вторжение в неё. Люди уважают ближнего своего, поэтому считаются с тем, что и как они строят, где они паркуют свои машины, как они оформляют витрины.
04. Существует подход азиатский. Опять же, я очень условно называю его "азиатским", потому что не вся Азия такая, но он преимущественно встречается как раз в Азии. Здесь люди пытаются выжать по максимуму из каждого квадратного метра. Лучше сегодня заработать рубль, чем завтра 10, потому что сегодня рубль зарабатываешь ты, а вот если не урвать, то десятка может достаться и соседу.
05. Это хаотичная застройка, грязь, шум, отсутствие комфортной и безопасной городской среды. Сама среда тут токсична, и жизнь возможна только в искусственно созданных резервациях отелей и клубов. Шаг влево, шаг вправо – пиздец.
06. Угадайте, какой вариант выбрал Адлер и Сочи? Правильно, второй.
07. Абсолютный культ бабла. Яркий тому пример – жилые гаражи. Пожалуй, Адлер можно назвать родиной этого уникального явления.
08. Человек покупает себе гараж или землю под гараж, а дальше всё ограничивается только его фантазией. Эта недвижимость интересует как небогатых, так и обеспеченных жильцов. Первые, у которых нет денег на покупку полноценного дома или квартиры, строят небольшой домик на крыше гаража. Вторые надстраивают несколько этажей и либо делают себе коттедж, либо используют его как доходный дом. На первом этаже у таких построек действительно гараж.
09. Зато над ним вырастают от одного до 5 жилых этажей. Выглядит это как нечто среднее между таунхаусом и ереванским самостроем. Самое интересное, что эти постройки никто даже не маскирует под дома. На сайтах недвижимости так и пишут: продам 3-этажный жилой гараж в таком-то районе.
10. Строят жилые гаражи как для своей семьи, так и для того, чтобы сдавать помещения. На "Пикабу" недавно была серия постов про гаражный быт, и там рассказывалось, что чаще такая недвижимость сдаётся на длительный срок, чем посуточно. Причём по стоимости аренды выходит как обычная квартира такой же площади, а коммуналка даже дороже. В гаражах есть вода, канализация и электричество, но газ власти подвести не дают (и правильно делают, я считаю).
11. В гаражах процветает местный бизнес: всякие сауны, фитнес-клубы, шиномонтаж и т.д. В гаражных кооперативах хорошо ориентируются местные таксисты и курьеры. Некоторые из кооперативов "приписаны" к конкретным поликлиникам, больницам и школам. Но вот посылку доставить не получится, потому что адреса как такового нет.
Естественно, всё это незаконно. Власти никого из гаражей не выселяют, если у жильцов всё в порядке с регистрацией. Но оформить в собственность эти постройки практически невозможно, хотя люди живут в таких гаражах уже поколениями.
Помимо гаражей в Адлере и остальном Сочи есть "лодочные домики" на берегу моря. Их, конечно, тоже делают жилыми – как, например, во Владивостоке.
12. Один из районов около Олимпийского парка, тут построили дома для старообрядцев. Правда, построили их уже после того, как староверов выгнали из посёлка Марлинский. Это та самая земля в Имеретинской низменности, на которой и был разбит Олимпийский парк с объектами Игр-2014. В итоге староверов поселили в новом коттеджном посёлке Некрасовское. На месте Марлинского теперь стоит стадион "Фишт", а от прежних земель им осталось только кладбище, вокруг которого теперь находятся различные забегаловки и трасса "Формулы-1".
13. Всё могло бы быть неплохо...
14. Но дома начали расти.
15. В Адлере вообще всегда так... Это во Франции, США и даже в некоторых регионах России построишь дом, и он стоит! А в Адлере дом – как дерево: его построишь, и с каждым годом он всё выше и выше!
Только с начала 2018 года в Сочи было заморожено 64 объекта незаконного строительства. Когда речь идёт о многоквартирных домах, у таких решений всегда есть оборотная сторона. Потому что существуют дольщики, которые уже оплатили свои недостроенные или вовсе несуществующие квартиры, и теперь они останутся без денег и без жилья. По данным "Вестей", всего в Краснодарском крае более 600 жилых объектов самостроя.
К слову, местные застройщики не просто ведут нелегальное строительство, возводя многоэтажки там, где по документам должны быть частные дома. Они ещё и продают "жилые помещения" под видом квартир. То есть ты как бы покупаешь квартиру в ЖК, а на деле получаешь "жилое помещение", в котором даже не можешь прописаться.
16. Как это работает? Очень просто. У вас есть участок 6 соток. Вы берёте и строите на нём огромный многоквартирный дом, но продаёте в этом доме не квартиры (не имеете права), а "жилые помещения". Такая большая дружная семья получается. Но по сути это обычный многоквартирный дом. Уловок много. Строят, потом находят способы узаконить свои халупы, потом опять строят.
17. В итоге на участках, где раньше были частные дома, вырастают такие гиганты. Никто, конечно, не следит за качеством строительства. Что будет в случае малейшего землетрясения, страшно представить.
18. Это всё многоквартирные дома, поделенные на маленькие студии. Кстати, коммуникации часто не рассчитаны на такое количество жильцов, поэтому когда все включают кондиционеры, электричество заканчивается.
19. Ещё недавно тут был тихий район небольших аккуратных домов.
20. Новых уродцев лепят вплотную к железной дороге, не думают вообще ни о чём.
21. Красиво!
22. Особый шик – это адлерские мансарды. По документам это трёхэтажный небольшой домик для одной семьи. Сначала его согласуют так, потом прорежут окна – и будет ещё один этаж!
23. Здесь тоже после сдачи прорежут окна.
24. Вот так и растут тут отели, многоквартирные дома... Полнейший беспредел.
25. Если вы думаете, что есть предел человеческой жадности и безумию, то приезжайте в Адлер. Только тут могут построить многоэтажку без коммуникаций и даже лифта. Только тут в квартирках есть комнаты без единого окна. Главное – быстрее урвать бабло.
26. Некогда красивые места теперь выглядят как самая дешёвая Азия.
27. Ужасное качество
28. Разве может такое строить человек разумный и цивилизованный? Нет, это городская среда варваров.
29. Но даже в Адлере есть красота. Это несколько кварталов в центре. Им повезло, они вдали от моря, поэтому не представляют интереса для местных, сдающих комнаты отдыхающим.
30. Тут довольно мило, дома отремонтировали ещё к Олимпиаде 2014 года.
31. Въезд для инвалидов
32. А теперь вам будет больно. Потому что отдельный АД АДлера – это торговые центры.
33. Вот где безумие и беспредел расцветают!
34. Краснодарский край может похвастаться самыми продажными чиновниками и судами в России, так что согласовать и узаконить тут можно любой кошмар.
35. В нормальном здоровом обществе такой беспредел не прошёл бы, но в АДлере для него благодатная почва.
36. Кровь из глаз
37. Счёт незаконных построек в Адлере, не считая частные дома и жилые гаражи, идёт на сотни. Зимой местные СМИ писали, что только в Курортном городке Адлера собираются снести около 100 нелегальных ларьков.
38. Местные власти очень легко выдают разрешения на строительство тем, кто готов платить.
39. Весной 2018 года в Сочи был задержан первый вице-мэр города Мугдин Чермит. По версии следствия, он незаконно выдавал разрешения на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных домов.
40.
41. Это обычная практика для Адлера и всего Сочи. Одна из незаконных построек появилась недалеко от здания администрации Адлерского района.
42. В другом случае здание с 96 квартирами чиновники признали "индивидуальным жилым домом". А с коммерческой недвижимостью всё обычно ещё проще.
43. Милый бульвар
44. Каждый строит что хочет.
45. Полная свобода.
46. Хочешь сарай на обочине? Пожалуйста!
47. Проход к морю? Через рынок!
48. ГОРЯЧАЯ КУКУРУЗА!
49. Как тут можно отдыхать? И зачем? Ведь есть отличный Геленджик, есть даже неплохие места в Крыму. Что заставляет людей ехать на море в АДлер?
50. Детская площадка и двор без машин! Просто двор такой маленький, что тут не поместится ни одна машина.
51. Везде, где ходят люди, сделали рынки.
52. Пляж
53. Отдохнуть тут не получится. Отовсюду орёт музыка, со всех сторон доносятся запахи бухла и шашлыков.
54. Первая линия у моря
55. В море тоже пиздец
56.
57. Набережную застроили, оставив маленький проход.
58. На месте бывшего парка на берегу моря растут многоэтажные жилые дома.
59. Это, кстати, знаменитый комплекс "Горизонт", про который на форумах пишут, что он продаёт нежилые помещения под видом квартир. Собственно, потому и "апартаментный комплекс", а не ЖК.
|Сочи: подготовка к ЧМ по футболу и яхты Путина
|Очень плохой Адлер
Если до этого снесли за 20 лет только один многоквартирный самострой, то в 2018 уже 2, после посадки сочинских чунуш сразу начали шевелиться.
Как Чм закончится, то надеюсь продолжат.
В Сочи нужен мэр не местный, вообще выборы мэров там нужно отменить и привозить варягов.
Местные поголовно коррумпированные и некомпетентные.
Edited at 2018-07-10 17:05 (UTC)
1. Относительно дешево
2. Нету никаких ограничений (не то что в этих ваших гейропах) и можно вести себя как быдло. Бухать до посинения, жрать шашлыки на пляже, ходить в купальниках по городу, класть хуй на окружающих. Это очень востребованно рассиянцами.
Второй пункт самый важный, кстати.
Boomtown
Кстати, вангую появление здесь миллиона возмущенных воплей по поводу "палаток и скворешен" в исполнении тех же персонажей, которые пару лет тому назад орали "яларёк" по поводу сноса такого же самостроя в Москве.
Re: Boomtown
С приходом усатого урода какой-то буйный расцвет как в ранней лужковской Москве.
Кто ностальгирует -велком!
даже в Подмосковье есть города намного хуже блять
Ачиридной иканамичиский ликбес для тупых ватаноф:
Шобы шо-то строить/благоустраивать нужны деньги. А ихтамнет.(с)
Государственный бюджет Великой России - 270 млрд. бачинских.
Поэтому сразу после того, как наша ватная рукожопия (с Госбюжетом 270 млрд.) догонит огромную Сверхдержаву Швецию (280 млрд.)......
Мы сможем начать конкурировать даже со Сверхдержавой Мексикой. (Госбюджет - 300 млрд.)
Бу га га га га гага га..
Но это есть хорошо, товарищи тупые вотоны. Это есть збагойствие.
Патамушта будь у Штатов общая граница с нашей ватной рукожопией, воны, как и от Мексики - построили бы ржавый, но зато железный ЗАБОР.
Бу га га га гага..
Норвеги живут без забора.
"je suis ларёк"