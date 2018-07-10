Худший город в России

evgen_gavroche Пост проплатила крымская бабушка с товарищами Ответить

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maaelss Только сейчас с новым губернатором начали шмонать.

Если до этого снесли за 20 лет только один многоквартирный самострой, то в 2018 уже 2, после посадки сочинских чунуш сразу начали шевелиться.

Как Чм закончится, то надеюсь продолжат.



В Сочи нужен мэр не местный, вообще выборы мэров там нужно отменить и привозить варягов.

Местные поголовно коррумпированные и некомпетентные.



Edited at 2018-07-10 17:05 (UTC) Ответить

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oldpapuas Эти "виллы-гараж" - ноу-хау из п. Лазоревского. Там первыми лет 25 тому назад начали лепить эти скворечники у береговой черты. Ответить

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maaelss Но тут вина не только сочи. Только в 2016 приняли закон о самострое, до этого это вообще ненаказуемо было и узаконить легко через суд можно было что угодно Ответить

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hodir Там еще по пляжу бегают собаки. Гадят там-же, на пляже. Люди, причем, не уходят, всё равно продолжают загорать. Ответить

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maaelss Плюс тут виноваты схемы долевого строительства, которые позволяют строить говнокомпаниям, но с июля 2018 вышел закон ограничивающий застройку компаниями рога и копыта по схемам долевого строительства Ответить

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schadribicus Но ведь едут же?! Значит востребовано. Многим нравится.

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pashkovdv Там много едут по ведомственным путевкам, т.к. из-за службы выезд закрыт. Ответить

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Марат Бадретдинов Пляжный шизон - и этим всё сказано) Ответить



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lemon5ky нет, там еще самщит Ответить

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hu_hino пляж и море не понравились..а городок очень даже ничего ...веселенький ..не соскучишься...))) Ответить



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Самуил Я. Маршак



1. Относительно дешево



2. Нету никаких ограничений (не то что в этих ваших гейропах) и можно вести себя как быдло. Бухать до посинения, жрать шашлыки на пляже, ходить в купальниках по городу, класть хуй на окружающих. Это очень востребованно рассиянцами.



Второй пункт самый важный, кстати. Ответить

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hu_hino одеты вроде так же как и в европе...а рожи почему то другие... Ответить

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pcdos Ну дак начав курить и выпивать в 12 сложно хорошо сохраниться к более-менее взрослым годам. Ответить

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Boomtown cangoose_si Со всеми достоинствами и недостатками быстро и мощно растущего места.



Кстати, вангую появление здесь миллиона возмущенных воплей по поводу "палаток и скворешен" в исполнении тех же персонажей, которые пару лет тому назад орали "яларёк" по поводу сноса такого же самостроя в Москве. Ответить



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Re: Boomtown diamond85 Сейчас столица самостроя и убогой лубочной рекламы из 90-х -это Питер.

С приходом усатого урода какой-то буйный расцвет как в ранней лужковской Москве.

Кто ностальгирует -велком! Ответить

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Дмитрий Панькин Старая КВНовская шутка: каждый житель Сочи после смерти попадает в АДлер! Ответить

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sukablyadnahuy да нетак там хуево как описывает Варлам

даже в Подмосковье есть города намного хуже блять Ответить

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timerkhan Так плохо, что уже хорошо и ничего не надо менять, пусть остаётся. Опять же те, кому нравится отдыхать в Адлере не поедут в другие места и это тоже прекрасно. Ответить

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mashashnaider Вам в Адлере не нравится? Ответить



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pcdos Кубаноиды и архитектура. Ответить

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type0_negative это ты сочинцам ? зря ...для них это оскорбление .реально .назови сочинца..ну или любого кто живет + 50 км вдоль линии моря -кубаноидом -и ты жестоко обидишь этих петухов Ответить

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neidioto Илья, Вы просто в Липецке или Брянске не были... Ответить

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lemmyss А что не так с Липецком? Обычный провинциальный городишко , местами симпатичный даже.Покрайней мере такого пиздеца как в Адлере нет. Ответить

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Ачиридной иканамичиский ликбес для тупых ватаноф: pupmira Вотоны.

Шобы шо-то строить/благоустраивать нужны деньги. А ихтамнет.(с)

Государственный бюджет Великой России - 270 млрд. бачинских.

Поэтому сразу после того, как наша ватная рукожопия (с Госбюжетом 270 млрд.) догонит огромную Сверхдержаву Швецию (280 млрд.)......

Мы сможем начать конкурировать даже со Сверхдержавой Мексикой. (Госбюджет - 300 млрд.)

Бу га га га га гага га..

Но это есть хорошо, товарищи тупые вотоны. Это есть збагойствие.

Патамушта будь у Штатов общая граница с нашей ватной рукожопией, воны, как и от Мексики - построили бы ржавый, но зато железный ЗАБОР.

Бу га га га гага.. Ответить

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Норвеги живут без забора. cangoose_si И финны тоже. И всякие балтийские "проходные в Шенген" (которые сами по себе нахер никому не нужны). Но я больше не буду вас расстраивать напоминанием о пропасти между реальностью и неполживой херотой, которой вы тут срёте. Ответить

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edka edkovich Спрос на эту парашу есть - значит все развивается по рыночным законам, ага Ответить



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scribo_vobis правильно, при диктатуре социализма такого не было. Ответить



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Игорь Голобоков Это не самый ад, Илья. Есть поселок Кабардинка, между Геленджиком и Новороссийском. Вот там такое же, только умноженное на 5! Ответить

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