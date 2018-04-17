Блокировали "Телеграм" – порвали интернет

НАТО вездесущее thundergrau Если бы Роскомнадзор не заблокировал Телеграмм, это бы сделали солдаты НАТО. Поехали ! Ответить

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Re: НАТО вездесущее Ромик Лютак Если Роскомнадзор не убьет нах нормальный интернет в рашке, то солдаты НАТО без дела не останутся Ответить



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Go Nucelar Да!!!



Жги заживо их детей, трави их газами со свалки, запрещай им импортные лекарства, оставь их без интернета. Эти фашистские мрази заслужили!

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kashtan11 Дебилы (с) Ответить



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Go Nucelar 120 млн злобных дебилов.



22,9 млн иванушек-дурачков, ждущих, когда им Навальный с Обамой построют прекрасную Россию будущего.



И только где-то 100 000 нормальных людей.



На протесты против коррупции вышел лишь один россиянин из 2000 (в Южной Корее во время недавнего сеульского майдана в 60 раз выше участие в протестах было). Востриков Путина любит сильнее, чем свою погибшую семью.



Степень скотскости российского населения просто поражает воображение )))



Edited at 2018-04-17 11:27 (UTC) Ответить

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nevsski_express



"Мы все хотим умереть"







Edited at 2018-04-17 11:21 (UTC) Ответить



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catheter_lj Киберслон искал управу на моську и влез в посудную лавку. Ответить



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Go Nucelar Всё равно никто протестовать не выйдёт. Населяющий рашку убогий скот всё стерпит и послушно пойдёт на бойню за козлом!



Если без интернета кто-то не выживет - не страшно, бабы ещё нарожают. А вот Путину альтернативы нет. Ведь генофонд в рашке настолько убогий, что 143 млн россиян не смогли родить ни одной(!!!) достойной ему альтернативы, бугага!!!



Славно, славно усатый грузин русский генофонд почистил - один мусор и остался ))) Ответить

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+1 hans_gluck как декларировали так и сделали - страна победившего люмпена Ответить



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zapretnyii_plod Как известно, у носорога плохое зрение. Но с его весом это не его проблемы.



Edited at 2018-04-17 11:24 (UTC) Ответить

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Это ещё что 1over137 В РоскомПозоре и в ДуРе не знают про законы физики, биологии и пр., иначе мы давно были свидетелями поправок, запретов и новых "законов".

Они в свои слова и бумажки верят сильно.







Edited at 2018-04-17 13:26 (UTC) Ответить



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в 90-е 33cc жили без интернета и был порядок. Ответить

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adventurus2015 Хуядок Ответить



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Go Nucelar А кто знает, как в Китае цензура работает с облачными сервисами? У них ведь точно такая же проблема... Ответить

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smilevilkas скоро в россии научатся по VPN горячую воду включать летом,

вот тогда заживут Ответить



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moscoww это неудивительно.

это отчетливо показывает, что российский чиновник не может даже реализовать указания сверху.

российский чиновник просто не способен на вверенную ему работу. это ебаное быдло способно лишь лизать жопы, да воровать.



этому государству пиздец. путин его развалит. думаю, что вначале 30-х годов россии в прежних границах не станет. Ответить

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Не, ну а чё? Могут инет и отменить! Максим Белобородов Песков скажет, что "жаль, конечно, но у нас есть альтернативные технологии, например, азбука Морзе". Установит себе персональный морзе-мессенджер Ответить



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Re: Не, ну а чё? Могут инет и отменить! Go Nucelar Нельзя азбуку Морзе, она пиндосская же! Ответить

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skyury Случись подобное в США..там просто бы выполнили решение суда...А рекомендации зарубежных спецов, в лице Голоса, Свободы, DW и др..назвали бы вмешательством во внутренние дела...А у нас что?..Да можно плевать на решение суда, на которое Дуров не явился.. Ответить

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Прекрасным людям — прекрасный интернет! Marat Dyatko Прекрасным людям — прекрасный интернет!



Россия отвечает всем требованиям восточной культуры, ура! Ответить



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Re: Прекрасным людям — прекрасный интернет! moscoww россия вместе с путиным стремится к своим постоянным партнерам: зимбабве, сьера-леоне и прочим клоакам. Ответить



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таки ДА - попытаются запретить hans_gluck все эти музулино-милоновы интернет органически ненавидят - это генетеческая память вертухая ГУЛАГа.

В принципе, когда я представляю гипотетическую возможность вырубить рабам (подчёркиваю - быдломассам, а не избранным политически благонадёжным) интернет совсем - то... думаю, ЗАПРОСТО.

Этож в основной своей массе скоты, унтерменьши - их можно обоссать из Кремля а оне будут бегать под жолтыми струйками, счастливые :) Ответить



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Re: таки ДА - попытаются запретить sibeaster В целом согласен, но желтый пишется через Ё, а не о. Ответить

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Konstantin Vitkin "Что дальше? Отменят интернет?"



Могут. Не отменить а перестроить на Китайскую модель или хуже. Интернет для власти это рассадник инакомыслия.. Ответить

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Go Nucelar Мозгов не хватит для китайской модели. Ответить

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hermes_321 Уважаемые родители!!!! Сейчас по интернету ходит новый аналог синего кита, дети прикрывают его за словом вэпээн или VPN (Very Painful Number) или iPv6. Устанавливая эту кодировку на свой гаджет, ребёнок становится вовлечен в игру, исход которой - в лучшем случае порезы на руках. Во Владимире и Рязани уже по три таких случая, власти молчат всё это время, но паника нарастает. Это контролировать невозможно! Родители, пожалуйста, разошлите всем знакомым это сообщение! Берегите детей от этой новомодной смертельной игры!! Если ваш ребенок сидит в Телеграме (такой мессенджер), узнайте, есть ли у него VPN!!!! Ответить

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