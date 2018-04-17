Блокировали "Телеграм" – порвали интернет
Обнаружив, что блокировка "Телеграма" ни к чему не привела (все установили прокси и VPN, а просмотры телеграм-каналов только выросли), Роскомнадзор обиделся и решил, что лучшей тактикой в этой ситуации будет пальба из пушек по воробьям.
Поэтому со вчерашнего дня РКН массово блокирует IP-адреса Amazon и Google. При этом он блокирует целые подсети, то есть сотни тысяч "вражеских" айпишников разом. К настоящему времени заблокировано около 16 (!) млн IP-адресов. Это уже на миллион больше, чем общее число пользователей Telegram в России.
Последствия этих блокировок уже испытали на себе многие компании и сервисы, вообще никак с "Телеграмом" не связанные (хотя Роскомнадзор утверждает, что он тут ни при чём). Сам "Телеграм" как ни в чём не бывало продолжает работать в России даже без прокси. ¯\_(ツ)_/¯
Вчера трудности со звонками начали испытывать на себе пользователи Viber. Пресс-служба компании сообщила, что "данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon".
Школа английского языка SkyEng сообщила, что "блокировка Роскомнадзором мессенджера Телеграм случайно задела часть серверов платформы".
Вчера проблемы испытывали интернет-магазины, которые хостились на Amazon.
Одновременно наблюдались сбои в работе касс в ряде супермаркетов, таких как "Дикси", "Пятёрочка" и "Монетка". Впрочем, представители этих сетей не подтвердили, что проблемы связаны с действиями Роскомнадзора.
Во вторник, 17 апреля, перестали работать некоторые системы безопасности, в частности одна из систем охраны частных домов. Например, в "умном доме" от Xiaomi нет подключения к домашним камерам.
Кроме того, сегодня пропали посты и темы в "Одноклассниках", а приложение соцсети перестало работать.
Сегодня же стало известно о сбоях в работе веб-сервиса Evernote.
В Шереметьево сегодня пробки из людей. В соцсетях пишут, что в терминале F были сбои из-за того, что РКН заблокировал часть партнёров аэропорта. В результате системы регистрации на рейс подвисли, и пассажиров регистрировали по бумажным спискам.
В общем, сейчас Роскомнадзор работает так же эффективно, как эта собака:
Что дальше? Отменят интернет?
P.S. К 15:17 мск уже и сайт самого Роскомнадзора перестал открываться. Но с чем это связано, пока непонятно.
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НАТО вездесущее
Re: НАТО вездесущее
Жги заживо их детей, трави их газами со свалки, запрещай им импортные лекарства, оставь их без интернета. Эти фашистские мрази заслужили!
22,9 млн иванушек-дурачков, ждущих, когда им Навальный с Обамой построют прекрасную Россию будущего.
И только где-то 100 000 нормальных людей.
На протесты против коррупции вышел лишь один россиянин из 2000 (в Южной Корее во время недавнего сеульского майдана в 60 раз выше участие в протестах было). Востриков Путина любит сильнее, чем свою погибшую семью.
Степень скотскости российского населения просто поражает воображение )))
Edited at 2018-04-17 11:27 (UTC)
"Мы все хотим умереть"
Edited at 2018-04-17 11:21 (UTC)
Если без интернета кто-то не выживет - не страшно, бабы ещё нарожают. А вот Путину альтернативы нет. Ведь генофонд в рашке настолько убогий, что 143 млн россиян не смогли родить ни одной(!!!) достойной ему альтернативы, бугага!!!
Славно, славно усатый грузин русский генофонд почистил - один мусор и остался )))
+1
Edited at 2018-04-17 11:24 (UTC)
Это ещё что
Они в свои слова и бумажки верят сильно.
Edited at 2018-04-17 13:26 (UTC)
в 90-е
Хуядок
вот тогда заживут
это отчетливо показывает, что российский чиновник не может даже реализовать указания сверху.
российский чиновник просто не способен на вверенную ему работу. это ебаное быдло способно лишь лизать жопы, да воровать.
этому государству пиздец. путин его развалит. думаю, что вначале 30-х годов россии в прежних границах не станет.
Не, ну а чё? Могут инет и отменить!
Re: Не, ну а чё? Могут инет и отменить!
Прекрасным людям — прекрасный интернет!
Россия отвечает всем требованиям восточной культуры, ура!
Re: Прекрасным людям — прекрасный интернет!
таки ДА - попытаются запретить
В принципе, когда я представляю гипотетическую возможность вырубить рабам (подчёркиваю - быдломассам, а не избранным политически благонадёжным) интернет совсем - то... думаю, ЗАПРОСТО.
Этож в основной своей массе скоты, унтерменьши - их можно обоссать из Кремля а оне будут бегать под жолтыми струйками, счастливые :)
Re: таки ДА - попытаются запретить
Могут. Не отменить а перестроить на Китайскую модель или хуже. Интернет для власти это рассадник инакомыслия..
Дарвин жеж
Edited at 2018-04-17 12:04 (UTC)