Лион: городская среда здорового человека

qoiro На 54 фотке Евросоюз в виде человека с чубом ))) Ответить

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second_ju А флаг подделан под израильский. Ответить



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Lisovsky Странно, что власти стимулируют пользоваться автомобилем именно ту часть общества, которая у нас чаще пользуется общественным транспортом. Ответить

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roman_kronow Тут наоборот. Ты отказываешься от личного автомобиля в пользу общественного. Мне лень искать статистику, но там мы наверняка увидим количество пользователей, которое превышает количество автомобилей, то есть итоговое количество автомобилей в городе снижается. С другой стороны он откажется от общественного транспорта в пользу каршеринга... В общем сложная штука, но должна работать.

Ну и прививают любовь именно к электротранспорту. Ответить

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yuryr1980 Лион правда прекрасен. С удовольствием посмотрел на знакомые места.

Интересно, что там про Марсель будет?)) Ответить

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Арёша Капризон Лион.

Население: 500 тысяч (как в Рязани)

Расположение: 45 параллель с.ш. (Крым, Ставрополь)



И вот эту деревню Одуван пытается натянуть на 20 миллионный мегаполис Москва.



Урбанисты, вы действительно такие тупые чтобы вестись на подобное непрекрытое фуфло?



Edited at 2018-01-09 16:46 (UTC) Ответить

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prosto_vova И все же, это описание центра города, как внутренняя часть Садового Кольца в Москве.

А за ограждающей эту внутреннюю часть многополосной эстакадой, типа ТТК, начинаются большие улицы, много частного сектора, очень много автомобилей - около каждого дома.



Прекрасно жить в пешеходном городе с велопрокатиком и трамвайками, когда этот город равен центру Москвы по площади, и когда тебе не надо его покидать. Ответить

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gambler09 Более того, население Лиона всего лишь 500 тыс. Еще бы не вылизывали! Ответить

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vilgun да, Питер, вам не стыдно? Ответить



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le_onardo Русскому ваньке ни хуя не стыдно никогда. Ответить

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Ой, не скрепно ariman Тротуары узкие, плиткой не вымощены, бордюрный камень со времен Де Голя не менялся. И парковка вдоль обеих сторон улицы. Мыслимо ли это в Новокогалыме? Ответить



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Ой, двулично bioplant Причём автомобиль заехал на полколеса на широченный пустой тротуар - ой, автобыдло, мешает пешеходам, сжечь его. А толпы двухколёсных железяк, раскоряченных посреди тротуара - стильно, по-европейски и полезно для здоровья. В этом вопросе удобство пешеходов куда-то ВНЕЗАПНО у Варламова испаряется. Ответить

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anastassia_jm Питерские пенсионеры получают нищенские пенсии 10 000 руб в месяц, в евро это 140 евро в месяц. Им недоступен даже проезд в социальном транспорте...в том же метро. На питание в сутки пенсионер может потратить 200 руб,а проезд в метро это 45 руб туда-обратно 90, да ещё автобус столько же...И придётся выбирать. Либо голодать, либо весь доход спустить на социальный транспорт. Какие уж там двери... Ответить

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А кто в этом виноват? Vitaliy Sitnikov Пендосы, жидомасоны? Ответить



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gambler09 Лион - крупный город? Варламов, кого ты хочешь обмануть? Открой Википедию: население 500 тыс.

Это как ты бы написал пост о прекрасном ЦАО. Ответить

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real_polkan From wiki

Metro (2014): 2,265,375



В агломерации больше 2 миллионов. Там все города срослись, но муниципалитеты разные. Ответить

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Алексей Пестов бездуховно и непатриотично!!! А где же грязь, парковки на газонах, дыры в асфальте??? Ответить

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firemyhair Все знают где.

На ОРТ. Ответить



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grabli_epta Одуванчик, у вас окна разные. Какой ужас, как же так. Но про это ни слова. Волосатая объективность во всей красе. Ответить



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varlamov.ru Вот из-за такого быдла как ты мы и живем в говне. Потому что ты ходишь обосранный и оправдываешь это тем, что американцы, французы или еще кто тоже иногда тах ходят. Какая тебе разница, что в Лионе разные окна? Ну, доебался и молодец. Если бы я жил в Лионе, я бы переживал за местные окна, а я живу в России и хочу, чтобы у нас был порядок и красота. И мне не интересны их косяки, мне интересно, чему можно у них поучиться, какой опыт перенять. Поэтому в Лионе я смотрю на хорошие примеры благоустройства и городской среды, а у нас ищу косяки и ошибки. и да, в Лионе есть куча районов, где насрано, загажено и вообще пиздец. Может теперь перестать убирать улицы в России? Ответить

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pavlov_lesha Блядь, заебало про Петербургские сраные двери читать... конечно стыдно за такое говно, и за обосранные колодцы в центре и за угробленные фасады так же стыдно. Хватит на больное давить!!! Ответить



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irokezer58 Дык замените дверь. В чем проблема то? Ответить

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irokezer58 15. Илья, странное у тебя представление о красоте. Ответить



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evguseek я, при моем в общем теплом отношении к небольшим/средним городам, не увидел в Лионе ничего особенно примечательного, обилие малых архитектурных форм скорее минус, чем плюс. серо, неуютно, одноообразно, всё имхо, разумеется. Ответить

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irokezer58 "С утра все дороги моют! По проезжей части едет пылесос, а ему помогает дворник, который сильным напором воды чистит тротуары и обочины."

Как будто это что-то необычное. Вау! Тут метут улицы метлой! Ошалеть можно! Ответить



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Ну вау-ни вау, а у нас так тротуары тщательно не чистят, Максим Белобородов а зимой вообще бывает сами знаете как Ответить

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r_e_m Ах, Лион - прекрасный город; прожил в нём три года! Илья, а как же трабули, про самое главное-то забыл!?) Ответить



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evguseek так вот надо прожить, чтоб знать, а у Ильи "галопом по Европам" ) Ответить



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Vovan_fly Во время евро2016 на площади Белькур была фанзона.

Любопытно, что новый стадион в городе на 60 000 человек построен естественно на окраине города рядом со спальными районами. Чтоб его обслуживать в дни матчей, выбрано не метро, а именнно трамвай! У стадиона сделали целый «вокзал» для трамваев, перед матчем и после него туда подъезжает до шести таких «сосисок», а рядом расположены зоны ожидал ия для подъезжа дополнительных вагонов, трамваи подъезжают один за одним и едут потом экспрессом со стадиона, останавливаясь только на нескольких станциях. Ответить



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