Лион: городская среда здорового человека
Как и обещал, посткуршевельские путевые заметки начинаю с Лиона. Когда я был тут в прошлый раз, оказалось, что в плане качества городской среды и комфорта это лучший из больших городов Франции. Вернулся сюда спустя 3,5 года, и... всё стало ещё круче!
Сегодня расскажу вам, как в Лионе заботятся о пешеходах, как устроена система проката электромобилей и почему город всё ближе к Копенгагену и всё дальше от Питера. Правда, кое-какое сходство с советско-российскими городами тоже нашлось ;) Прошу под кат!
01. С утра все дороги моют! По проезжей части едет пылесос, а ему помогает дворник, который сильным напором воды чистит тротуары и обочины.
02. Детали
03. В Лионе самые красивые в мире трамваи! Казалось бы, это обычные Citadis от французской компании Alstom, но у них особо симпатичная морда. Трамваи Citadis в других городах Франции выглядят иначе.
Как я писал в прошлый раз, своей мордой лионский трамвай напоминает Гомера Симпсона. Ну или дельфина.
04. Что касается самой системы, то это яркий пример Трамвайного Ренессанса в Европе. Трамвай в Лионе существовал с 1880 года, но в 1956-м он был уничтожен на фоне всеобщей автомобилизации. За время отсутствия трамвая в Лионе успело появиться даже метро, однако оно не отменило нужды города в современном наземном транспорте. В итоге в конце XX века лионские власти решили вернуть трамвай, и в 2001 году новые вагоны вышли на две только что построенных линии.
С тех пор трамвайная система Лиона постоянно растёт. Сейчас в городе действуют уже 6 линий. Пять управляются непосредственно городом, а оператором шестой ("Ронский экспресс" в аэропорт) является компания SYTRAL, созданная Лионом наравне с департаментом Рона.
В 2019 году в Лионе должна открыться уже 7-я линия новой системы.
05. bluely – это лионская система долгосрочного проката электромобилей, запущенная в 2013 году. По всему городу и пригородам открыты уже больше 100 станций. В 2016-м станция открылась и в аэропорту Сент-Экзюпери, так что, прилетев в Лион, можно сразу взять электромобиль и чувствовать себя спасителем окружающей среды. Для проката сейчас доступны фирменные электромобили Bluely (на базе Citroen C-Zero), собственно Citroen C-Zero, а также совсем крошечные двухместные Renault Twizy. Всего таких машин в городе 250 штук.
Прежде чем взять электромобиль напрокат, нужно сначала зарегистрироваться в системе. "Подписка" на неделю бесплатна (поездки стоят 30 евроцентов за минуту), на месяц – 19,90 евро (23 евроцента/минута), на год – 99 евро (20 евроцентов/минута). Если вам кажется, что это дорого, то учтите, что в цену включена страховка и техобслуживание. Водителю вообще ни о чём задумываться не надо.
Кстати, для молодых водителей действуют бешеные скидки. Если вам от 18 до 25 лет, годовой абонемент обойдётся всего в 12 евро (ну или 1 евро в месяц), а поездки будут стоить 13 евроцентов за минуту.
Я посчитал, что по самому дорогому тарифу нужно заплатить около 9 евро, чтобы проехать Лион из конца в конец через центр (чуть больше 20 км). Это и так довольно дёшево. А если вы берёте абонемент на год и каждый день совершаете короткие поездки, то вы экономите существенно.
06. Традиционный лионский велопрокат Vélo'V. В 2005 году Лион стал первым во Франции городом, где открылся полноценный велопрокат. Именно на его основе потом появился велопрокат в Париже.
В Лионе действует система с абонементами и поездками, похожая на московскую. Годовой абонемент стоит 25 евро (1700 рублей). Да-да, годовой, а не сезонный! ;) Если вам от 14 до 25 лет, то абонемент обойдётся в 15 евро (чуть больше 1000 р.). Первые полчаса поездки бесплатны, вторые 30 минут стоят 0,75 евро, затем по 1,5 евро за каждые следующие полчаса. Можно также купить "проездной" на сутки (1,5 евро), на три дня (3 евро) и на неделю (5 евро). Стоимость поездки при этом чуть вырастет, хотя первые полчаса всё так же будут бесплатными.
Сейчас по всему Лиону доступны 4000 красных и серых велосипедов Vélo'V.
07. К сожалению, это решение не совершенно. Основная проблема в том, что по городу надо ставить станции. Велосипед становится не таким мобильным, вам надо искать, куда его сдать, чтобы завершить аренду. Из-за этого многие отказываются от коротких поездок.
08. Будущее за велосипедами без станций. Они есть уже во многих городах. Ты просто берёшь его, где увидел, а потом бросаешь в любом месте. Помните, я рассказывал про байкшеринг ofo, который в прошлом году открылся в Лондоне? Во Францию тоже пришёл байкшеринг, и тоже китайский (а точнее, гонконгский) – называется GoBee Bike. Помимо Лиона компания сейчас работает в Париже и Лилле.
Чтобы воспользоваться байкшерингом, надо скачать приложение, найти в нём на карте ближайший к вам велосипед и разблокировать его, отсканировав QR-код. Можно ехать! Чтобы завершить поездку, надо вручную повернуть специальную защёлку (она расположена на чёрной панели на задней вилке).
Оплачивать поездки можно банковской картой, привязанной к приложению. Кроме того, доступна оплата через Apple Pay, Android Pay и Paypal. В некоторых городах (не во Франции) работает ещё AliPay.
Главный минус приложения в том, что за пользование велосипедами оно требует внести депозит, для Лиона это 15 евро (чуть больше 1000 рублей). Правда, если вы захотите отказаться от сервиса и удалить приложение, деньги вам вернут. Любопытно, что в родном для GoBee Bike Гонконге депозит в три раза больше – видимо, потому что выше риск кражи велосипеда. Кстати, некоторые пользователи приложения жалуются, что у GoBee слишком много неисправных велосипедов, но о Лионе там речь не шла.
Сами поездки везде довольно дешёвые. В Лионе нужно заплатить 50 евроцентов за 30 минут езды. В общей сложности в городе появится несколько сотен салатовых велосипедов. Через некоторое время компания откорректирует их количество в зависимости от спроса. Лионские власти полагают, что байкшеринг будет дополнять городской прокат Vélo'V. Теперь жители города смогут комбинировать поездки – похоже, Лион превращается в велосипедный рай наряду с Амстердамом и Копенгагеном.
09. Лионские пчелосипеды не очень удобны. Всего одна скорость, довольно глючное приложение. Но это первый блин. Скоро такие прокаты вытеснят классические, и настанет в городах велосчастье.
10. Лионская архитектура прекрасна.
11. Посмотрите на все эти детали! Никто не выламывает старые окна, чтобы поменять их на пластиковые стеклопакеты.
12. На всех лионских окнах есть ставни или жалюзи, а иногда на внешней стороне окна есть жалюзи, а внутри – деревянные тяжёлые ставни. Кто знает, зачем они? Есть версия, что зимой они нужны для дополнительной теплоизоляции, но я не уверен.
13. Дворы в Лионе очень похожи на питерские. Много колодцев )
14. Некоторые дворы проходные. Проходы между дворами или зданиями тут называют "трабули". Посещение дворов в Лионе обязательно!
15. Смотрите, какая красота!
16. Ещё в Лионе шикарные двери.
17. Все детали сохранены. Никому и в голову не придёт менять старые деревянные двери на металлическое говно, как в Питере.
Питер, вам не стыдно?
18. Зачем нужна эта фигурная железная дуга? Чтобы телеги колёсами не разрушали углы арки. Отбойники для колёс – важная историческая деталь, которая бережно сохраняется.
19. А вот так выглядит лионский подъезд. Обратите внимание, что тяжёлые двери открываются автоматически.
20. За массивными деревянными дверями скрывается въезд во двор. Тут же обязательно деревянные почтовые ящики.
21. Другой вариант классического лионского подъезда:
22. Новые деревянные почтовые ящики
23.
24. Давайте посмотрим внимательнее на дорожную инфраструктуру. Все парковки в городе платные, для них есть специальные карманы. Парковка в центре Лиона стоит 2 евро в час или 5 евро за 1,5 часа. Дольше, чем на полтора часа, оставить машину нельзя.
25. Перекрёстки в центре города приподняты. Нет никаких бордюров. Тротуары защищены столбиками.
26. Иногда вместо столбиков используют отдельностоящие элементы бордюра. Решение необычное, но, как показали исследования, водители такого бордюра очень боятся и снижают скорость. Все эти меры нужны, чтобы никто не гонял. На таких перекрёстках не сбивают людей.
27. Вариант перехода через площадь:
28.
29. Простой пешеходный переход через однополосную дорогу. Он просто приподнят в один уровень с тротуаром. Кстати, обратите внимание, что нет знака "Пешеходный переход". Французы стараются лишний раз не захламлять город. В таком случае зебры достаточно.
30. Иногда перед пешеходным переходом делают сужение.
31. Вот тут интересное решение. Сама дорога, на которой расположен переход, двусторонняя. Но на месте перехода она сужена до одной полосы. Водители вынуждены быть предельно внимательными и сбавлять скорость. Это всё как раз про дизайн городской среды, которая формирует поведение участников дорожного движения. Можно ставить знаки, манекены, вводить штрафы и вешать камеры. А можно проектировать улицы так, чтобы никто не гонял. Тогда и людей сбивать не будут.
32. Обязательно делают островки безопасности:
33. Недавно реконструировали набережную Клода Бернара.
34. Теперь вдоль воды расположилась широкая пешеходная зона, протянувшаяся от улицы Университе до улицы Мазено. Большинство других лионских набережных представляет собой автомобильную дорогу вдоль реки, в лучшем случае рядом будет проходить аллея.
35. Значительная часть новой набережной представляет собой огромные трибуны.
36. Две части пешеходной зоны разделены мостом Гийотьер, но под ним можно пройти. На переднем плане видно, что сюда регулярно выходят пастись лебеди.
37. За мостом сделали небольшой скейт-парк, а дальше расположилась футбольная площадка и открытый бассейн. Для чего нужны эти башенки, я не знаю.
38. Перила для скейтеров
39. Сетка вокруг футбольной площадки низковата, мяч регулярно будет улетать в реку.
40. Центральная площадь Лиона, Пляс Белькур. Она появилась ещё при Людовике XIV.
41. Тут есть симпатичные фонтаны с искусственными прудами. Зимой они, правда, не работали. Зато обратите внимание на индивидуальные скамеечки справа! Кажется, они становятся всё популярнее по всему миру.
42. Сама площадь огромна. Объёмом неиспользуемого пространства напомнила советские города, только вместо Ленина тут Людовик XIV торчит. Удивительно было видеть и громоздкое колесо обозрения, которое нелепо смотрится в историческом центре.
43. Когда я приехал, в Лионе случилось небольшое наводнение.
44. Можно подумать, что деревья прямо из воды растут, но на самом деле уровень Роны сильно поднялся, и некоторые участки набережной затопило.
45. Лионская колбаска всего по 7 евро за батон (в нём 400 г)!
46. Лимоны и киви почему-то продают в мисочках. Одна мисочка стоит 2 евро, можно также взять штуку за 40 евроцентов.
47.
48. Тут сыры, выпечка, мясные рулеты.
49. Выбор огромный. И всё это фермерское.
50. Сыры стоят от 21 до 30 евро за кг (от 1420 до 2030 рублей).
51.
52.
53. Свежайшая выпечка
54. Листовка Французской националистической партии. Забавно, что аббревиатуру PNF они как бы случайно позаимствовали у Национальной фашистской партии Италии, которой когда-то руководил Бенито Муссолини. На листовке представлены взгляды французских националистов: нет всяким там арабским мигрантам и вообще мультикультурализму, а также нет Евросоюзу (евроскептицизм в более широком смысле, а не только в антимигрантском). В целом это более упоротые ребята, чем семейка Ле Пен с их "Фронтом".
55. В городе начали появляться интерактивные уличные указатели, которые каждые 30 секунд поворачиваются в новом направлении. На табло, соответственно, показывается какая-нибудь новая достопримечательность и время велопоездки до неё. Выглядит интересно, но привлекает слишком много внимания: всё-таки городская навигация не должна доминировать на улице.
56. Туристический логотип Лиона
|Спустился с гор
|Лионский троллейбус
|Общественный транспорт в Лионе
|Лионcкий велосипед
|Лион, детали
|Лион-Конфлуанс
|Лион
|Лион-Шамони-Женева и Кашин
|Женева, Лион
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Ну и прививают любовь именно к электротранспорту.
Интересно, что там про Марсель будет?))
Население: 500 тысяч (как в Рязани)
Расположение: 45 параллель с.ш. (Крым, Ставрополь)
И вот эту деревню Одуван пытается натянуть на 20 миллионный мегаполис Москва.
Урбанисты, вы действительно такие тупые чтобы вестись на подобное непрекрытое фуфло?
Edited at 2018-01-09 16:46 (UTC)
А за ограждающей эту внутреннюю часть многополосной эстакадой, типа ТТК, начинаются большие улицы, много частного сектора, очень много автомобилей - около каждого дома.
Прекрасно жить в пешеходном городе с велопрокатиком и трамвайками, когда этот город равен центру Москвы по площади, и когда тебе не надо его покидать.
Ой, не скрепно
Ой, двулично
А кто в этом виноват?
Это как ты бы написал пост о прекрасном ЦАО.
Metro (2014): 2,265,375
В агломерации больше 2 миллионов. Там все города срослись, но муниципалитеты разные.
На ОРТ.
Блядь, заебало про Петербургские сраные двери читать... конечно стыдно за такое говно, и за обосранные колодцы в центре и за угробленные фасады так же стыдно. Хватит на больное давить!!!
Как будто это что-то необычное. Вау! Тут метут улицы метлой! Ошалеть можно!
Ну вау-ни вау, а у нас так тротуары тщательно не чистят,
Любопытно, что новый стадион в городе на 60 000 человек построен естественно на окраине города рядом со спальными районами. Чтоб его обслуживать в дни матчей, выбрано не метро, а именнно трамвай! У стадиона сделали целый «вокзал» для трамваев, перед матчем и после него туда подъезжает до шести таких «сосисок», а рядом расположены зоны ожидал ия для подъезжа дополнительных вагонов, трамваи подъезжают один за одним и едут потом экспрессом со стадиона, останавливаясь только на нескольких станциях.
Ну так и должно быть,