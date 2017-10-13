Владивосток: город, который любят. Город, который не за что любить
Знаете, что я заметил? Жители Владивостока как-то по-особенному любят свой город. Редко где я сталкивался с таким патриотизмом! За Владивосток вас порвут!
— Ну, как тебе наш город? – спрашивает местный житель, ожидая каких-то восторгов.
При этом любить город совершенно не за что. Я вот Владивосток не люблю. Сплошные пробки, всё завалено машинами – ни проехать ни пройти! От исторической застройки не осталось и следа, кругом реклама, торговые центры, какие-то надстройки и пристройки. Но чем вызвана такая любовь владивостокцев к своему городу? Почему они требуют такого же поклонения этой пыльной автостоянке от других?
Мне кажется, тут со школьной скамьи зомбируют народ утверждениями, что Владивосток прекрасен. Люди живут в какой-то матрице, совершенно не замечая, как выглядит мир вокруг. А вокруг ничего хорошего!
Я был во Владивостоке после саммита, когда городу подарили новый аэропорт, мосты, гостиницы. Тогда была надежда, что это будет толчок в развитии, и дальше заживём! Воплотится наконец в жизнь мечта Никиты Сергеича относительно русского Сан-Франциско (правда, нельзя не упомянуть, что путь к своей мечте Хрущёв начал не только с фуникулёра, но и с массового строительства хрущёвок).
Но прошло несколько лет, и стало только хуже.
Просто один пример вам. В 2014 году, когда я последний раз был в городе, местные власти добивали трамвай. Чиновники старательно разваливали старейшую в азиатской части России трамвайную систему. Депутаты городской думы Владивостока несли какую-то чушь о том, что за уничтожением трамвая стоят – внимание! – МОСКОВСКИЕ ОЛИГАРХИ. С 2011 до лета 2014-го вообще все маршруты были закрыты, в ряде мест уже начали разбирать рельсы.
Потом один маршрут (№6) всё-таки восстановили, но я сомневаюсь, что это надолго. Всего две недели назад все трамваи и троллейбусы во Владивостоке встали по стандартной для любого российского города причине: долги оператора транспорта перед энергетиками. Скоро опять выступит какой-нибудь крепкий хозяйственник, который скажет, что трамвай нерентабелен, что это устаревший вид транспорта, поэтому надо заменить его "современными автобусами", а рельсы закатать в асфальт, чтобы праворульным избирателям было удобнее.
Если владивостокцы прямо сейчас не развернут борьбу за свой трамвай, скоро его добьют окончательно.
А вот полюбившийся Хрущёву Сан-Франциско. Помимо традиционного канатного трамвая и обычных трамвайных линий Muni Metro в городе есть линия исторических трамваев F Market & Wharves. Самое интересное на ней – это вагоны. Здесь представлены старые трамваи из Англии, Португалии, Японии, Австралии, Бельгии, Германии и, конечно США.
С начала 1980-х годов трамвай в Сан-Франциско пытались уничтожить, как и в других городах мира. Но на прощание власти решили провести Фестиваль трамваев, чтобы проводить на покой "ветеранов". И он так понравился горожанам, что праздник стали проводить каждый год, а в 1995 году открыли целую историческую линию по Маркет-стрит. Ну а отношение к современным трамваям тоже было пересмотрено. Рельсовый транспорт в Сан-Франциско живёт и развивается.
Чувствете разницу? Именно поэтому Сан-Франциско можно любить, а Владивосток любить не за что.
01. Центр города
02. Всё свободное место отдано под парковку. Обратите внимание на центральную площадь. Её легко найти по скоплению машин.
03. Город красив из иллюминатора самолета. Но это ли заслуга его жителей?
04. Золотой мост, как раз один из тех объектов, который построили к саммиту АТЭС в 2012 году. Цену строительства моста завысили на 889 млн рублей, а 100 миллионов просто украли.
05. Спустимся пониже. Я вам уже писал о том, в каком состоянии находится смотровая площадка.
06. Сам мост красивый, спору нет.
07. Когда летите в Японию, надо садиться справа по борту, будут красивые виды на центр.
08. Полуостров Шкота и Фрунзенский район
09. Спустимся с небес на землю. Во Владивостоке не существует такого вида, чтобы половину кадра не занимали машины. Это город-парковка, город-пробка. Количество машин тут такое, что они заполонили всё свободное пространство.
10. Они как желе расползаются по тротуарам, газонам и площадям. Под парковки отдали всю землю, которая только нашлась.
11. Красиво!
12. Самого города из-за машин давно не видно, поэтому местные не особо парятся над его внешним видом.
13. Центральная улица
14. Милый уютный дворик
15. Ходишь и думаешь: а может быть, так и надо? Может быть, это фишка Владивостока? Ну вот приезжают же в одни города посмотреть на каналы и мосты, в другие приезжают ради узких улочек средневековых крепостей. А во Владивосток будет приезжать люди, чтобы посмотреть на улицы, заваленные старым автохламом. А почему бы и нет?
16. Идёшь по городу, словно по авторынку.
17. Здесь мог бы быть трамвай. Он, по-моему, тут когда-то и был, но теперь тут взлётно-посадочная полоса. Зачем нужна эта широкая улица? Почему в городе так расставили приоритеты? Беда пришла в 90-е, когда после распада Союза и открытия границ город начал донашивать дешёвый японский автохлам.
В 1993 году во Владивостоке открылся легендарный рынок подержанных японских машин Зелёный Угол. Местные жители не видели смысла покупать "Лады", если можно было дёшево достать праворульного "японца", который без особых проблем проездит ещё лет 15. По мере насыщения самого Владивостока автомобилями здесь росла обслуживающая инфраструктура: магазины запчастей, автомастерские, шиномонтаж, заправки, стоянки и т.д. Постепенно рынок насытился, а город превратился в большой склад, из которого японские машины везли дальше в Сибирь, на Урал, перегоняли в Москву и Питер. За 20 лет город полностью перестроился под автомобили, изменилась психология жителей. В последние годы от полного коллапса Владивосток спасает слабый рубль, из-за которого цены на японские машины неприлично выросли. Горожане должны сказать спасибо за все санкции.
18. Если у вас нет машины, то сегодня во Владивостоке вы человек второго сорта. Вы не сможете с комфортом доехать из одной точки города в другую. Общественный транспорт не имеет никакого приоритета и стоит в пробках вместе со автомобилями. Конечная автобусов в самом центре выглядит так.
19. Транспорт представлен старыми корейскими автобусами и маршрутками. Подвижной состав никто не обновляет: приоритеты не те.
20. Дворы
21. Когда город начинает ориентироваться на машины, он становится уродливым и неприятным. Вот, например, городская реклама. Вы можете себе представить подобную рекламу в Амстердаме или Копенгагене? Реклама в городе для автомобилей начинает работать на автомобили. Она становится всё более агрессивной и яркой. Ведь одно дело донести информацию до пешехода, а совсем другое – до несущегося на большой скорости автомобилиста.
22. И здания в центре города одно за другим начали утопать в рекламе. Ой, только не надо тут вспоминать Таймс-сквер в Нью-Йорке. Это совсем, совсем другая история!
23. Ещё один очень гадкий вид автомобильной рекламы – когда небольшой баннер вешается на каждый столб. Они многократно дублируются, чтобы привлечь внимание мчащегося автомобилиста. Мысленно закрасьте на этом кадре рекламу и машины. Сколько останется города?
24. Город, который погубили автомобили, выглядит так. Скажите мне, готовы вы его любить?
25. Он вам действительно нравится? Чем?
26. К саммиту была попытка сделать общественное пространство. Это набережная Цесаревича, которую благоустраивали на части территории Дальзавода. Некоторые фабричные здания обновили.
27. Другие пока не трогали (может, и к лучшему).
28. Так как Владивосток никогда ничего для людей не делал, общественное пространство получилось убогим и малопривлекательным.
29. Из-за некачественных материалов оно начало разрушаться через несколько лет.
30. Детская площадка. Такие площадки стыдно ставить даже во дворы провинциального захолустья, а тут её поставили на набережной в центре.
31. С детства ребёнок должен привыкать к машинам. Поэтому главное развлечение – это машинки среди парковок.
32. Батут среди парковок
33. Набережная
34. Если вы решитесь пройти по Владивостоку, то столкнётесь с массой сложностей. Вполне нормальная ситуация, когда вы идёте себе и вдруг упираетесь в забор.
35. Или внезапно кончается тротуар.
36. Перейти улицу не всегда возможно, даже если есть переход.
37. Всё сделано так, чтобы человек без машины чувствовал себя неполноценным.
38. Давайте подумаем: почему люди идут по дороге?
39. А, просто тут какие-то дебилы сделали надземный переход. Конечно, ни один нормальный человек в него не пойдёт. Самое страшное проклятие во Владивостоке – это оказаться маломобильным: больным, с коляской, старым. Вот тут-то и начинается ад.
40. Потому что город предлагает тебе вот такую среду.
41. И вот такую:
42. Зачем нужен тротуар?
43. Удобно припарковался...
44. Парковки никто не администрирует.
45. Современная архитектура
46. Что делать, если в здании 3 этажа, а вам надо 6? Сделать надстройку!
47. Вот храма тут не хватало. Храм построим – все проблемы решатся!
48. От исторической застройки ничего не осталось.
49. Никакого уважения.
50. На месте полутораэтажной застройки уже возводят какого-то стеклянного уродца.
51. Заслужили.
52. Центр города
53. Парадный Владивосток
54. Хорошее изобретение – торговый переход! Как загнать людей в свой магазин? Запрети удобный наземный переход, поставь заборы – и пусть все идут через твой торговый центр. ГЕНИАЛЬНО!
55. От прежнего Владивостока мало что осталось.
56. Сколько раз ни приезжаю сюда, не могу понять: за что вы его любите? Море? Так в мире есть десятки прекрасных городов с морем. Сопки? С этим тоже нет проблем. Интересно, будет ли когда-нибудь Владивосток похож на Сан-Франциско?
|Выхлопной дух Владивостока
|Хороший Владивосток
|Плохой Владивосток
|Очень хороший Владивосток
|Почему Москва и Владивосток хуже, чем другие города России?
))
И это заявляет алкоголик, который зомбирует аудиторию утверждениями, что велосипед прекрасен. Любой нормальный человек знает, что ехать даже в дешёвеньком Солярисе с кондиционером, печкой, крышей и комфортными сидениями гораздо удобней чем крутить педали сидя на жёрдочке в жару, холод и дождь. Но хомячки живут в какой-то матрице и готовы рвать автомобилистов, позабыв о здравом смысле.
Владивосток норм. Я был лично.
Автор несомненно подобрал самые стрёмные ракурсы, я в маскве могу такого наснимать - гарлем покажется раем на земле :) На самом деле, машин для мегаполиса относительно немного, парковочного треша как в той же "златоглавой" не наблюдается (даже явно предвзятый фотограф нарыл всего одну фоточку, опять же выглядящую детским садом по сравнению с) исторический центр в целом сохранён, есть множество достопримечательностей.
Не упомянута главная фишка Владика - океанский роскошный пляж (т.н. Емар). Все знают, что там полно санаториев-пансионатов? Пол-Урала там отдыхает.
В данном случае, могу аргументированно не соглашаться с постом.
С удовольствием посетил бы этот город ещё раз - но на машине\поезде ехать мало реально (7 000 км), а скотовозы с крыльями окончательно разлюбил :)
Edited at 2017-10-13 08:21 (UTC)
Re: Владивосток норм. Я был лично.
Можете показать хорошую пешеходную улицу в центре Владивостока? Для аргументации? Спасибо.
А у нас духовность и скрепы.
Гомосексуалисты, велопедисты и вейперы - агенты госдепа.
Как обычно...
Я понимаю, что 99% читателей Варламова 9 часов во Владивосток лететь не будут, и даже не догадаются о том, что им нагло гонят, но совесть надо же иметь.
Я бы может быть и не обратил внимания на всё это (ну нравится человеку снимать всякую фигню, может хобби у него такое), но есть и города в Европе, которые я тоже хорошо знаю. И то мы видим в отчетах про них? Surprise, там наш "честный блоггер" наоборот изо всех сил старается, чтобы в объектив ни одна помойка не попала. Хотя сам лично видел их там не сильно меньше, чем во Владике.
Re: Как обычно...
Вот пятиэтажный пешеходный переход возле ВГУЭС
Карацупа со своим Индусом его заслужил.
Пограничники на Даманском его заслужили.
Мой дед, Шапошников Борис, военный летчик Тихоокеанского флота, разбившийся, осваивая американский самолет, в феврале 1942 года, заслужил Владивосток.
А кто Вы такой (такая), чтобы разбрасываться русскими землями?
Отписываюсь
Когда ты на машине, ты король! Ты рулишь! Приезжаешь так к подъезду и оставляешь у него машину с чувством собственного превосходства! Это не сравнится с рабским сознанием простого пешехода! Тьфу на этих нищебродов! Кто не купил машину, тот ничего не добился в жизни! Похуй на два кредита почти на всю зарплату! Главное — это свобода! А сколько всего можно посмотреть и послушать в пробке! Автомобилисты ещё и культурнее!