Владивосток: город, который любят. Город, который не за что любить

letohin они тебя уже ненавидят)) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

vixxent Сейчас набегут. Готовься )) Ответить



Ссылка Новый

ivan_sever На первый взгляд, всю Россию не за что любить. Но мы же все её любим! Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Alexandra Rogozina Владивосток так близок к Японии, но кроме машин и автоматов с напитками ничего больше от неё не взял. Пока в Японии очень жёсткие правила и экологические нормы по машинам, ещё долго будет Дальнйи Восток выглядеть именно так. Зато очень удобно от туда летать в Токио, завидую владивостокцем именно за эту близость. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

dragon_dances // тут со школьной скамьи зомбируют народ утверждениями, что Владивосток прекрасен. Люди живут в какой-то матрице, совершенно не замечая, как выглядит мир вокруг.//

И это заявляет алкоголик, который зомбирует аудиторию утверждениями, что велосипед прекрасен. Любой нормальный человек знает, что ехать даже в дешёвеньком Солярисе с кондиционером, печкой, крышей и комфортными сидениями гораздо удобней чем крутить педали сидя на жёрдочке в жару, холод и дождь. Но хомячки живут в какой-то матрице и готовы рвать автомобилистов, позабыв о здравом смысле. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

(Анонимно) Развернуть Новый

(Анонимно) Развернуть Новый

Владивосток норм. Я был лично. hans_gluck Город в целом дружелюбен к туристу, удобен для прогулок что пешком что на машине. Есть что посмотреть, где жить и что есть ;) Особенно по сравнению с Москвой например - абсолютно не туристическим местом.

Автор несомненно подобрал самые стрёмные ракурсы, я в маскве могу такого наснимать - гарлем покажется раем на земле :) На самом деле, машин для мегаполиса относительно немного, парковочного треша как в той же "златоглавой" не наблюдается (даже явно предвзятый фотограф нарыл всего одну фоточку, опять же выглядящую детским садом по сравнению с) исторический центр в целом сохранён, есть множество достопримечательностей.

Не упомянута главная фишка Владика - океанский роскошный пляж (т.н. Емар). Все знают, что там полно санаториев-пансионатов? Пол-Урала там отдыхает.

В данном случае, могу аргументированно не соглашаться с постом.

С удовольствием посетил бы этот город ещё раз - но на машине\поезде ехать мало реально (7 000 км), а скотовозы с крыльями окончательно разлюбил :)



Edited at 2017-10-13 08:21 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Re: Владивосток норм. Я был лично. glaznev Да камон, вы давно в Москве были? Сейчас можно много часов идти по современным широким тротуарам, пешеходным улицам и паркам, не прерываясь. Москва уже гораздо дружелюбнее к пешеходу (а значит и к туристу) чем Петербург, например.



Можете показать хорошую пешеходную улицу в центре Владивостока? Для аргументации? Спасибо.



Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

mat_uc Вот и вали в гейский фриско.



А у нас духовность и скрепы.



Гомосексуалисты, велопедисты и вейперы - агенты госдепа. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

ivan_sever А Навальный - агент Кремля. Ответить



Ссылка Новый

(Анонимно) Новый

silno_shikarnyj Хуета позорная Ответить



Ссылка Новый

Как обычно... cartesy Я во Владивостоке не родился и никогда там не жил (так что обвинять меня в том, что мне с детства кто-то что-то внушил не надо), но посещение этого города оставило самые позитивные впечатления, один из моих любимых городов в России, да и не только. Но Варламов, как всегда, снимает только самую гадость. Не, я просто удивляюсь, сам отлично знаю почти все описанные места, надо было сильно постараться, чтобы найти там только это. Ну как говорится, "свинья везде грязь найдет".

Я понимаю, что 99% читателей Варламова 9 часов во Владивосток лететь не будут, и даже не догадаются о том, что им нагло гонят, но совесть надо же иметь.

Я бы может быть и не обратил внимания на всё это (ну нравится человеку снимать всякую фигню, может хобби у него такое), но есть и города в Европе, которые я тоже хорошо знаю. И то мы видим в отчетах про них? Surprise, там наш "честный блоггер" наоборот изо всех сил старается, чтобы в объектив ни одна помойка не попала. Хотя сам лично видел их там не сильно меньше, чем во Владике. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Re: Как обычно... Julia Sh Если вы привыкли к грязи и ее не замечаете - увы вам. Но не нужно человека, озвучивающего открыто проблемы наших безликих городов, называть свиньей. Попадет к вам в тарелку таракан, сделаете вид, что не увидели, и скушаете с аппетитом?) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

dda_01 <24. Город, который погубили автомобили, выглядит так. Скажите мне, готовы вы его любить?> да ужжж,неприлично много авто((( Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

zambor Бгг, у трамвайных зомби в голове не укладывается, что люди предпочитают комфортный личный автомобиль вонючей скотовозке, и что есть города где власти создают удобства для этих людей. Да, город не для автомобилей, как любят говорить велосипедофилы, а для людей, ценящих свой комфорт. И кто после этого живет в матрице? Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

jornsida да уж, полнейший пиздец. Ответить



Ссылка Новый

farfareaster

Вот пятиэтажный пешеходный переход возле ВГУЭС

Это Варламов ещё в центре гулял.Вот пятиэтажный пешеходный переход возле ВГУЭС Ответить



Ссылка Новый

wolkmann Да ну, большинство волнует. Тема "кто ты такой, чтобы обсерать наше болото!!" Ответить



Ссылка Новый

(Анонимно) Развернуть Новый

Julia Sh Спасибо за фоторепортаж. Не была во Владивостоке и не хочу. Отстой полный. Ответить



Ссылка Новый

cartesy И не бывай! Лучше лети в Турцию по программе "Всё включено", для тебя это гораздо более подходящий вид туризма. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

bordyrikamen Вспомнил Лужковскую Москву. Спасибо Семенычу что послал автопидоров нахуй. Ответить



Ссылка Новый

(Анонимно) Новый

dementiy2010 Красноармейцы на озере Хасан заслужили Владивосток.

Карацупа со своим Индусом его заслужил.

Пограничники на Даманском его заслужили.

Мой дед, Шапошников Борис, военный летчик Тихоокеанского флота, разбившийся, осваивая американский самолет, в феврале 1942 года, заслужил Владивосток.



А кто Вы такой (такая), чтобы разбрасываться русскими землями?





Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

h4w Варламов меня так в друзья и не добавил

Отписываюсь

Ответить



Ссылка Новый

greli Ничего ты, Варламов, не понимаешь! По городу надо ездить на машине. Знаешь, то самое волшебное чувство, когда едешь по дороге с ветерком! Вон, какой красивый город, красивый мост! Можно ехать туда и обратно хоть весь день! Город прекрасен, когда в нём широкие дороги для автомобилей! Хочешь — едешь в магазин, хочешь — на работу, хочешь — на дачу! Эх, если бы только не другие мудаки на понтовозах, которые вечно устраивают пробки! Дачники тоже заебали! Нахрена всё прут в субботу утром и в воскресенье вечером?!



Когда ты на машине, ты король! Ты рулишь! Приезжаешь так к подъезду и оставляешь у него машину с чувством собственного превосходства! Это не сравнится с рабским сознанием простого пешехода! Тьфу на этих нищебродов! Кто не купил машину, тот ничего не добился в жизни! Похуй на два кредита почти на всю зарплату! Главное — это свобода! А сколько всего можно посмотреть и послушать в пробке! Автомобилисты ещё и культурнее! Ответить



Ссылка Новый