Мне кажется, я нащупал дно! Оно тёплое и мягкое...

Я надеюсь, вы сейчас не ужинаете? В общем, тут такое дело... Сейчас будут не очень приятные картинки. Хотел бы я показать вам цветущие сады и красивые леса, но цветущих садов и красивых лесов не наблюдается пока на горизонте. Время такое, оно закаляет и делает нас сильнее.

Когда смотришь на очередной шедевр массовой застройки, который вырастает на окраине крупного города, хватаешься за голову и думаешь, что хуже быть уже не может. На самом деле может. И, мне кажется, я нашёл эталонное говно, хуже которого построить уже не получится. Это кульминация градостроительных преступлений! Всё, рекорд поставлен! Теперь можно начинать всё сносить!



Не спрашивайте меня, что это за жилой комплекс, и даже не спрашивайте меня, где он находится. Я не знаю, почему Питер такое строит – возможно, город стесняется быть самым красивым в России и хочет скорее себя уничтожить, чтобы не выделяться. Ой, я сказал "Питер"? А ведь не хотел...



01. Вот такая красота... Представляю, как застройщик проклинал нормы инсоляции, которые не позволили сделать весь дом 25-этажным, и центральную часть пришлось уступами спускать. Эх...


02. Шикарно. Жалко, выше нельзя )


03. Чудесные дворы-парковки!


04. Надо сюда финнов на экскурсию сводить.


05. Иногда между парковками зажаты убогие детские площадки – это тоже нормы обязывают. Если бы не было норм, даже таких площадок не сделали бы – просто всё закатали бы в асфальт.


06. На торцах домов нарисованы виды исторического Петербурга.


07. Хочется здесь жить!


08. Очень красиво.


09. Хорошо, что вокруг ещё много полей! Будет где построить новые прекрасные микрорайоны! Напоминаю, что скоро всё это придётся сносить!


10. А пока вот вам обои на рабочий стол... Жители таких домов поймут меня.


11. Милый дом


12.


13.


Уверен, вы не знаете микрорайона хуже этого!

Ладно, не буду вас больше мучать. Чтобы ваши глаза немного отдохнули, предлагаю вам посмотреть моё свежее видео из Финляндии. Узнаете, как можно было бы строить жилые дома и в России.


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Дом-хуй

 Новые районы Питера. Хотели бы так жить?
 Страх и ненависть в Петербурге: Западное Мурино

Русский простор
 Открытка из ада
 Почему микрорайоны – это ужасно
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  • Комментарии (557)
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    tororot
    Так это же для будущего района №13, или №9. Главное, что ч=скоро там будет такое гетто, которым мы сможем гордиться
    Новый
    рядом - строится кудрово... гетто для хз кого
    pycckux
    Там еще рядом - Кудрово строится! ад и израиль!


    Edited at 2017-08-01 15:11 (UTC)
    Новый
    introvertoff
    Жизнь в бараках - это русская национальная скрепа. Двушечку бы давать за покушение на право русского жить в бараках
    Новый
    pycckux
    половина калужской обл живет в бараках... Это - жуть... Но и эти душегубные муравейники - не лучше...
    Неужели нельзя строить уютные пятиэтажки?
    Новый
    Lys Chitry
    Это замечательный шедевр современной российской архитектуры. Мне бы хотелось видеть больше похожего на улицах российских городов.
    Новый
    zinaida111
    всему виной обязанность застройщика подключать МКД к никому ни нужному центральному отоплению и запрет на использование газа.
    Новый
    T1 T1
    Почти в любом городе России можно подобное найти. Но ведь раньше, до 60 годов, строили интересное с архитектурной точки зрения жильё. Почему произошла такая деградация?
    Новый
    ddv83
    Эталонное говно уже давно стоит по адресу пр. Луначарского д. 11. В общем весьма по-петербуржски: новое прочтение домов-колодцев.
    Новый
    Анна Федорова
    Это районный дом-бордель "Три поэмы"? Там весь район этому званию соответствует - эталонное гэ.

    Edited at 2017-08-01 15:20 (UTC)
    Новый
    Это еще не дно
    Artem Mysyakin
    Илья, вы еще не были в Краснодаре. в микрорайоне Музыкальный. Можете посмотреть на ютубе. Вот это днище!
    Новый
    Re: Это еще не дно
    amital
    так и в Сочи такая жопа есть типа жк Ямайка, жк 123 (три 25 этажных креста), жк Ривьера, жк Остров мечты и т.д.

    Edited at 2017-08-01 15:42 (UTC)
    Новый
    mihajlo
    ну, это типичный Строительный Трест. от создателей Дома-*уя
    Новый
    war10k
    есть одно "НО" - это Отделстрой, Стройтрест немного подальше виден.
    Новый
    мыза «Mörnerholm»
    plaintex
    Чего уж Новый Оккервиль, так бы и назвали --- мыза «Mörnerholm»

    Edited at 2017-08-01 15:08 (UTC)
    Новый
    nehobotov
    Сейчас по ту сторону кАДа напротив Ручьев начинает строиться Цветочный Город от ЛСРа. По размерам там и Парнас и Кудрово отдыхать собираются.
    Вот Вармалова как-то заранее отдельно жалко в этой связи.
    Новый
    mikhailissimo
    Любопытно, что на второй фотке тень от букв искажает название комплекса в "Охервиль". Тень явно знает, о чём говорит.
    Новый
    dmitrmax
    Тут Зялт вспизднул. Окервиль - не Питер. Административно это поселение Кудрово Ленинградской области. Колхозники короче )
    Новый
    Радик Сайдашев
    Новый Оккервиль.
    Мог и не подсказывать, Варламов, там логотип говностроевской компашки на фото отлично видно.
    Новый
    smilevilkas
    да ладно тебе, в россии только в середине 1960х годов
    крестьянам начали платить деньгами вместо трудо-дней и стали начислять
    пенсию в 10-20 рублей в месяц, люди сто лет живут в бараках без воды и газа,
    а также в коммуналках на одно сральное место 10 человек,
    так эти районы для них примерно как квартиры в швейцарии
    Новый
    i07111985n
    Илья, а все-таки, будет ли репортаж о "замечательном" комплексе Югстройинвеста из Ставрополя? Очень интересно, что же они там защищали с зеленкой в руках
    Новый
    kingeugen
    Так с зелёнкой и был репортаж. Вроде всё понятно: жулики, бандиты, как и предполагалось.
    Новый
    smartello
    У меня в новостройке лифт такой же. Сама новостройка совсем не такой. 12 этажей, двор без машин и вот это всё, разные ништяки на первом этаже, общественная зона с фонтаном... а лифт один фиг такой же, и в соседнем подъезде такой же.
    Новый
    ovikharev
    Когда дом только сдан, в лифтах активно возят вещи и стройматериалы, поэтому стены лифтов часто защищают от повреждений фанерой или картоном. Расписывают их потом ремонтные бригады и прочие желающие прорекламироваться, но через полгода-год всю эту фанеру с художествами демонтирует УК, так что все у вас с лифтом будет хорошо.

    Edited at 2017-08-01 15:27 (UTC)
    Новый
    Алексей Федоров
    Смысл от этих постов? Чтобы перестать строить небоскребы на клочках земли прежде всего надо изменить законодательство и ебать всех чиновников, дающих разрешения и прочие бумажки даже за мысли об откате и процентике с застройщика. А пока кумовщина и прочий путлерский пиздец это и будет продолжаться.
    Новый
    ovikharev
    Ну да. Ведь до Питера там страшно сказать - аж пять-семь минут пешком!)

    Впрочем, эти семь минут и оказываются критичными: в самом Петербурге действует ограничение по высоте и 25-этажку не воткнешь, а вот в области застройщик может разгуляться.
    Новый
  • Комментарии (557)
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