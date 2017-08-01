Мне кажется, я нащупал дно! Оно тёплое и мягкое...

Mys tique Сносить?? Мечтатель Варламов.. да наши люди здесь еще 100 лет жить будут



Edited at 2017-08-01 14:55 (UTC) Ответить

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tororot Это уже будут не люди, но дом - да, простоит Ответить

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worobioff_ku Растет благосостояние простого россиянина...😊 Ответить



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lshelper Хочу такой забор из многоэтажных гетто вокруг кремля. Ответить

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tororot Так это же для будущего района №13, или №9. Главное, что ч=скоро там будет такое гетто, которым мы сможем гордиться Ответить

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рядом - строится кудрово... гетто для хз кого pycckux





Edited at 2017-08-01 15:11 (UTC) Там еще рядом - Кудрово строится! ад и израиль! Ответить

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introvertoff Жизнь в бараках - это русская национальная скрепа. Двушечку бы давать за покушение на право русского жить в бараках Ответить



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pycckux половина калужской обл живет в бараках... Это - жуть... Но и эти душегубные муравейники - не лучше...

Неужели нельзя строить уютные пятиэтажки? Ответить

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Lys Chitry Это замечательный шедевр современной российской архитектуры. Мне бы хотелось видеть больше похожего на улицах российских городов. Ответить



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zinaida111 всему виной обязанность застройщика подключать МКД к никому ни нужному центральному отоплению и запрет на использование газа. Ответить

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neobratimyi - Народу нравится.

- Что?

- НАРОДУ НРАВИТСЯ! (с) Ответить



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dragon_dances А Варламова водкой не пои, а дай снести единственно доступное россиянам жильё. Ответить

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a_mihaylov Девелоперам надо, бабла срубить Ответить

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alkopona Трижды тебе про него писал, наконец-то доехал)) Ответить

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T1 T1 Почти в любом городе России можно подобное найти. Но ведь раньше, до 60 годов, строили интересное с архитектурной точки зрения жильё. Почему произошла такая деградация? Ответить

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Pismensky Слышать людей, работать для людей. (c) Ответить



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valeriymin Переехать в Питер жить в таком доме не отказались бы многие. Ответить

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tremendouz Потому как остальные рос ебеня в разы хуже. Ответить



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ddv83 Эталонное говно уже давно стоит по адресу пр. Луначарского д. 11. В общем весьма по-петербуржски: новое прочтение домов-колодцев. Ответить

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Анна Федорова Это районный дом-бордель "Три поэмы"? Там весь район этому званию соответствует - эталонное гэ.



Edited at 2017-08-01 15:20 (UTC) Ответить



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Это еще не дно Artem Mysyakin Илья, вы еще не были в Краснодаре. в микрорайоне Музыкальный. Можете посмотреть на ютубе. Вот это днище! Ответить

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Re: Это еще не дно amital так и в Сочи такая жопа есть типа жк Ямайка, жк 123 (три 25 этажных креста), жк Ривьера, жк Остров мечты и т.д.



Edited at 2017-08-01 15:42 (UTC) Ответить

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euro2002 Разве мучать? Не мучить? Ответить



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18923749 стойла для рузких свиней - одобряю! Ответить

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mihajlo ну, это типичный Строительный Трест. от создателей Дома-*уя Ответить



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war10k есть одно "НО" - это Отделстрой, Стройтрест немного подальше виден. Ответить



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мыза «Mörnerholm» plaintex Чего уж Новый Оккервиль, так бы и назвали --- мыза «Mörnerholm»



Edited at 2017-08-01 15:08 (UTC) Ответить



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nehobotov Сейчас по ту сторону кАДа напротив Ручьев начинает строиться Цветочный Город от ЛСРа. По размерам там и Парнас и Кудрово отдыхать собираются.

Вот Вармалова как-то заранее отдельно жалко в этой связи. Ответить

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rukojobs он только бабло поднимет Ответить



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mikhailissimo Любопытно, что на второй фотке тень от букв искажает название комплекса в "Охервиль". Тень явно знает, о чём говорит. Ответить



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radistradist Какие прекрасные тенистые дворы. Из жаркого Несебра мечтаю о тени ))) Ответить

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Анна Федорова Это же Питер! Как бы еще уплотнять не начали..



Edited at 2017-08-01 15:30 (UTC) Ответить



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dmitrmax Тут Зялт вспизднул. Окервиль - не Питер. Административно это поселение Кудрово Ленинградской области. Колхозники короче ) Ответить



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Радик Сайдашев Новый Оккервиль.

Мог и не подсказывать, Варламов, там логотип говностроевской компашки на фото отлично видно. Ответить



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luckycrusky НОВЫЙ ОХЕРВИЛЛЬ же Ответить



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smilevilkas да ладно тебе, в россии только в середине 1960х годов

крестьянам начали платить деньгами вместо трудо-дней и стали начислять

пенсию в 10-20 рублей в месяц, люди сто лет живут в бараках без воды и газа,

а также в коммуналках на одно сральное место 10 человек,

так эти районы для них примерно как квартиры в швейцарии Ответить



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i07111985n Илья, а все-таки, будет ли репортаж о "замечательном" комплексе Югстройинвеста из Ставрополя? Очень интересно, что же они там защищали с зеленкой в руках Ответить

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kingeugen Так с зелёнкой и был репортаж. Вроде всё понятно: жулики, бандиты, как и предполагалось. Ответить



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smartello У меня в новостройке лифт такой же. Сама новостройка совсем не такой. 12 этажей, двор без машин и вот это всё, разные ништяки на первом этаже, общественная зона с фонтаном... а лифт один фиг такой же, и в соседнем подъезде такой же. Ответить

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ovikharev Когда дом только сдан, в лифтах активно возят вещи и стройматериалы, поэтому стены лифтов часто защищают от повреждений фанерой или картоном. Расписывают их потом ремонтные бригады и прочие желающие прорекламироваться, но через полгода-год всю эту фанеру с художествами демонтирует УК, так что все у вас с лифтом будет хорошо.



Edited at 2017-08-01 15:27 (UTC) Ответить

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Алексей Федоров Смысл от этих постов? Чтобы перестать строить небоскребы на клочках земли прежде всего надо изменить законодательство и ебать всех чиновников, дающих разрешения и прочие бумажки даже за мысли об откате и процентике с застройщика. А пока кумовщина и прочий путлерский пиздец это и будет продолжаться. Ответить



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andreyssss т.е. виноваты чиновники, а не граждане которые покупают квартиры в таков говне? Ответить

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sergsuper а это и не Питер, это уже Ленобласть



Edited at 2017-08-01 15:22 (UTC) Ответить

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