Мне кажется, я нащупал дно! Оно тёплое и мягкое...
Я надеюсь, вы сейчас не ужинаете? В общем, тут такое дело... Сейчас будут не очень приятные картинки. Хотел бы я показать вам цветущие сады и красивые леса, но цветущих садов и красивых лесов не наблюдается пока на горизонте. Время такое, оно закаляет и делает нас сильнее.
Когда смотришь на очередной шедевр массовой застройки, который вырастает на окраине крупного города, хватаешься за голову и думаешь, что хуже быть уже не может. На самом деле может. И, мне кажется, я нашёл эталонное говно, хуже которого построить уже не получится. Это кульминация градостроительных преступлений! Всё, рекорд поставлен! Теперь можно начинать всё сносить!
Не спрашивайте меня, что это за жилой комплекс, и даже не спрашивайте меня, где он находится. Я не знаю, почему Питер такое строит – возможно, город стесняется быть самым красивым в России и хочет скорее себя уничтожить, чтобы не выделяться. Ой, я сказал "Питер"? А ведь не хотел...
01. Вот такая красота... Представляю, как застройщик проклинал нормы инсоляции, которые не позволили сделать весь дом 25-этажным, и центральную часть пришлось уступами спускать. Эх...
02. Шикарно. Жалко, выше нельзя )
03. Чудесные дворы-парковки!
04. Надо сюда финнов на экскурсию сводить.
05. Иногда между парковками зажаты убогие детские площадки – это тоже нормы обязывают. Если бы не было норм, даже таких площадок не сделали бы – просто всё закатали бы в асфальт.
06. На торцах домов нарисованы виды исторического Петербурга.
07. Хочется здесь жить!
08. Очень красиво.
09. Хорошо, что вокруг ещё много полей! Будет где построить новые прекрасные микрорайоны! Напоминаю, что скоро всё это придётся сносить!
10. А пока вот вам обои на рабочий стол... Жители таких домов поймут меня.
11. Милый дом
12.
13.
Уверен, вы не знаете микрорайона хуже этого!
Ладно, не буду вас больше мучать. Чтобы ваши глаза немного отдохнули, предлагаю вам посмотреть моё свежее видео из Финляндии. Узнаете, как можно было бы строить жилые дома и в России.
Подписаться на канал
Когда смотришь на очередной шедевр массовой застройки, который вырастает на окраине крупного города, хватаешься за голову и думаешь, что хуже быть уже не может. На самом деле может. И, мне кажется, я нашёл эталонное говно, хуже которого построить уже не получится. Это кульминация градостроительных преступлений! Всё, рекорд поставлен! Теперь можно начинать всё сносить!
Не спрашивайте меня, что это за жилой комплекс, и даже не спрашивайте меня, где он находится. Я не знаю, почему Питер такое строит – возможно, город стесняется быть самым красивым в России и хочет скорее себя уничтожить, чтобы не выделяться. Ой, я сказал "Питер"? А ведь не хотел...
01. Вот такая красота... Представляю, как застройщик проклинал нормы инсоляции, которые не позволили сделать весь дом 25-этажным, и центральную часть пришлось уступами спускать. Эх...
02. Шикарно. Жалко, выше нельзя )
03. Чудесные дворы-парковки!
04. Надо сюда финнов на экскурсию сводить.
05. Иногда между парковками зажаты убогие детские площадки – это тоже нормы обязывают. Если бы не было норм, даже таких площадок не сделали бы – просто всё закатали бы в асфальт.
06. На торцах домов нарисованы виды исторического Петербурга.
07. Хочется здесь жить!
08. Очень красиво.
09. Хорошо, что вокруг ещё много полей! Будет где построить новые прекрасные микрорайоны! Напоминаю, что скоро всё это придётся сносить!
10. А пока вот вам обои на рабочий стол... Жители таких домов поймут меня.
11. Милый дом
12.
13.
Уверен, вы не знаете микрорайона хуже этого!
Ладно, не буду вас больше мучать. Чтобы ваши глаза немного отдохнули, предлагаю вам посмотреть моё свежее видео из Финляндии. Узнаете, как можно было бы строить жилые дома и в России.
Подписаться на канал
|Дом-хуй
|Новые районы Питера. Хотели бы так жить?
|Страх и ненависть в Петербурге: Западное Мурино
|Русский простор
|Открытка из ада
|Почему микрорайоны – это ужасно
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту
И не забывайте про Твиттер с Ютубом…
… и ещё Инстаграм! 👍
Edited at 2017-08-01 14:55 (UTC)
Растет благосостояние простого россиянина...😊
рядом - строится кудрово... гетто для хз кого
Edited at 2017-08-01 15:11 (UTC)
Неужели нельзя строить уютные пятиэтажки?
- Что?
- НАРОДУ НРАВИТСЯ! (с)
Переехать в Питер жить в таком доме не отказались бы многие.
Edited at 2017-08-01 15:20 (UTC)
Это еще не дно
Re: Это еще не дно
Edited at 2017-08-01 15:42 (UTC)
Разве мучать? Не мучить?
мыза «Mörnerholm»
Edited at 2017-08-01 15:08 (UTC)
Вот Вармалова как-то заранее отдельно жалко в этой связи.
Edited at 2017-08-01 15:30 (UTC)
Мог и не подсказывать, Варламов, там логотип говностроевской компашки на фото отлично видно.
крестьянам начали платить деньгами вместо трудо-дней и стали начислять
пенсию в 10-20 рублей в месяц, люди сто лет живут в бараках без воды и газа,
а также в коммуналках на одно сральное место 10 человек,
так эти районы для них примерно как квартиры в швейцарии
Edited at 2017-08-01 15:27 (UTC)
Edited at 2017-08-01 15:22 (UTC)
Впрочем, эти семь минут и оказываются критичными: в самом Петербурге действует ограничение по высоте и 25-этажку не воткнешь, а вот в области застройщик может разгуляться.