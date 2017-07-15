Гамбург: бомжи, секс-шопы и самый скандальный долгострой Германии
Меня часто обвиняют, что в России я показывают только мусор и разруху, а в Европе только хорошее! Как же так!? Все просто… Мне нет дела до европейской грязи, я там не живу, и местные жители, думаю, с этим разберутся сами. В Европе меня интересует только хорошее, что можно перенять и внедрить у нас! А у нас меня в первую очередь волнуют проблемы. Чтобы проблемы решить, их надо выявить и признать. Этим мы с вами обычно занимаемся. А хорошее есть и будет. Но если вы вдруг думали, что в Гамбурге все идеально, то давайте я вас немного расстрою.
01. В некоторых районах много бездомных… Их никто не трогает, они могут жить тут неделями.
02. Стены и окна часто залеплены стикерами и исписаны разными надписями.
03. Полиция пытается усмирить буйных говнарей, но безрезультатно.
04. Самый центр города!
05. Хватит?
06. Вот, кстати, неплохой стрит-арт )
07. В Германии много зон с диким благоустройством. Иногда его делают сами жители.
08. Вид на Эльбскую филармонию. Ее строили почти 10 лет, из-за этого ее прозвали «самым скандальным долгостроем Германии». Скандальность была в том, что изначально ее планировали построить за 77 млн евро, а в итоге построили за 789 млн. Здание проектировало архитектурное бюро Herzog & de Meuron. В основании у него старый портовый кофейный склад, а сверху — большая надстройка, облицованная изогнутыми стеклянными панелями. Идея родилась совершенно случайно: общаясь с хозяином здания, Жак Херцог просто набросал примерный рисунок здания на какой-то открытке. Хозяину рисунок понравился, и он попросил сделать примерный 3D-эскиз. Этот эскиз выложили на городской портал, и гамбуржцы оказались в полнейшем восторге. И в конце концов этот проект был утвержден.
09. Центр города
10. Как и большинство немецких городов, Гамбург очень приятен для прогулок. Ходить по нему одно удовольствие. В чем же секрет? Как думаете?
11. Обратите внимание на мощение и чистоту фасадов. Город насыщен деталями, ласкающими взгляд.
12. Пешеходные переходы в один уровень.
13. Много зелени.
14. Несмотря на то, что Гамбург, как и многие другие европейские города, сильно пострадал во время Второй мировой войны, здесь восстановили многие исторические здания и бережно их хранят. У нас города, которые никто не бомбил, сами сносят свои исторические кварталы и строят всякое нелепое говно. Передаю привет Нижнему Новгороду.
15. Улица
17. Парковка в кармане
18. Современные здания очень аккуратно вписывают в городской пейзаж.
19. Зарядка
20. Когда еще не было приложений по заказу такси, стояли такие вот штуки. Сейчас они уходят в историю.
21. Новый жилой район. Круто? Вот если такое будут делать в рамках программы реновации, я буду очень рад.
22. Никто не стеклит балконы и не вешает кондеи )
23. Район с борделями выглядит не таким опрятным )
24. Кстати, неужели есть люди, кому нравятся вот такие прилепленные шариками сиськи? Ужас же. Кого эта картинка должна привлечь?
25. Городской парк
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31. Мусорные контейнеры закрыты специальной сеткой, которую по плану должны оплести растения.
32. Детская площадка
33. Работа с рельефом
34. Детский сад
35.Немецкий почтальон
Я уже выложил на «Ютуб» два ролика про прогулки по мирному Гамбургу. Смотрите и подписывайтесь на мой канал.
|Дуйсбург: самая большая мечеть и реконструкция порта
|Кёльн: новая мечеть, старые проблемы и качество!
|Дюссельдорф: картофельный рай и туристы с Ближнего Востока
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Любовь должна быть столь же доступной, как и пакет молока в пятерочке.
Edited at 2017-07-15 09:07 (UTC)
Интересно, какая у него зарплата, не 100 же евро в месяц, как у российского.
Заодно бы узнать, какова годовая премия директора Дойче Пост, больше чем у Страшного или меньше?
в Госдуре уже интересуются?
Edited at 2017-07-15 09:22 (UTC)
Чистота, ухоженность, зелень, приятные отзывчивые люди.
уютненько
Edited at 2017-07-15 11:50 (UTC)
Балконы не застеклены, кондиционеров не видно поскольку даже как владелец жилья ты обязан подчиняться городским правилам. А они ни разу не свободные - вплоть до того, что в пешеходных зонах могут обязать выращивать определённого вида цветы на балконах/подоконниках.
район борделей
Re: район борделей
Прекрасным людям — прекрасная жизнь
Всем шлюх подавай! Духовность!™
те сразу признают все "аварийным" и нахуй снесут.
а потом построят муравейники с парковками и стеклянные бизнес центры
и скажут "вот теперь заебись"
Потому что запрещено, либо городскими властями, либо администрацией дома. В большинстве немецких доходных домах, не то что кондей, шуруп нельзя в стену вкрутить без разрешения администрации (а она, конечно, запретит). Это относится так же к мелким сантехническим, электрическим работам и тд. Бизнес есть бизнес, что еще скажешь.
Edited at 2017-07-15 12:22 (UTC)
Вот где оленевод нашел дизайнеров.
Прекрасным людям — прекрасный город
Re: Прекрасным людям — прекрасный город
Ты попутал с каким-то маленьким немецким городком.
Кажется где-то там живет сам Дитер Болен.
Зачем Вы, Илья не взяли интервью у Дитера Болена?
Очень даже своевременно, и инвестиций хватает.
а знаете как это достигается ? Приведу два примера. Забрал ребенка из частного детского садика после 18-00 с тебя штраф 200 евро. Прогулял ребенок пару раз школу- штраф до 1500 евро. Хотите так же жить? В такой же чистоте и уюте?
если сделать так: указал муниципалитету на яму на дороге, через сутки видишь что она там же? - штраф 10 тыс евро платит муниципалитет. мне очень нравится эта идея.