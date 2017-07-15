Гамбург: бомжи, секс-шопы и самый скандальный долгострой Германии

latynanin Нужно перенять европейский опыт и наконец легализовать проституцию.

Любовь должна быть столь же доступной, как и пакет молока в пятерочке.



Edited at 2017-07-15 09:07 (UTC) Ответить

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lgtn Любовь, как бы тебе сказать, это не сходить трахнуть проститутку. Самый уебищный секс, который может быть, это с проститутками: никакой близости, откровений и кайфа. В салоны ходят невывозящие в общение с женщинами, любовь доступна для любого идиота, который может открыть рот и познакомится с девушкой, на той же кассе, при покупке молока. Лицензировать протистуцию, контролировать это всё надо, да. Ответить

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fotokiski Я бы с удовольствием посетила Гамбург. По картинкам очень интересный городок. Ответить

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ivan_sever Ну да, портовый город, куча негров и арабов со всего мира, из-за них бы ты туда и поехала, а не из-за красивых картинок. )) Ответить

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prosto_vova Велосипед у почтальона клевый.

Интересно, какая у него зарплата, не 100 же евро в месяц, как у российского.

Заодно бы узнать, какова годовая премия директора Дойче Пост, больше чем у Страшного или меньше? Ответить

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abdulla_hasan минимальная зарплата в Германии около 8 евро в час Ответить

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denismicheew А тур по гей-барам Гамбурга с фотоотчётом будет? Ответить



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в Госдуре уже интересуются? zejmianskij не надобно таких в калашном ряду. Ответить



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pppfff Подавляющие большинство фоток не соответстует заявленной теме и уныло однообразны. Что хотел сказать автор? Халтура



Edited at 2017-07-15 09:22 (UTC) Ответить

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odinwald Он вопрос про сиськи задал!

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chuzhoi_667 Гамбург очень приятен для прогулок. Ходить по нему одно удовольствие. В чем же секрет? Как думаете?



Чистота, ухоженность, зелень, приятные отзывчивые люди. Ответить

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уютненько crown39 согласен с вами, если пространство грамотно организовано, ухожено, опрятно, то в нем приятно находиться, даже если в архитектуре нет каких-то изысков и дорогих материалов.



Edited at 2017-07-15 11:50 (UTC) Ответить



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vij ). И - виноватых не нашли, понятное дело.



Балконы не застеклены, кондиционеров не видно поскольку даже как владелец жилья ты обязан подчиняться городским правилам. А они ни разу не свободные - вплоть до того, что в пешеходных зонах могут обязать выращивать определённого вида цветы на балконах/подоконниках.

Самая "скандальная" стройка в Германии - BER (Berlin Brandenburg Airport): начали строить в 2006-м, должны были открыть в 2012. Не открыт до сих пор, вместо 800 миллионов евро сейчас затрачено 5.2 миллиарда ( https://www.flughafen-berlin-kosten.de ). И - виноватых не нашли, понятное дело.Балконы не застеклены, кондиционеров не видно поскольку даже как владелец жилья ты обязан подчиняться городским правилам. А они ни разу не свободные - вплоть до того, что в пешеходных зонах могут обязать выращивать определённого вида цветы на балконах/подоконниках. Ответить

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pppfff Это все Путин виноват Ответить



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Pain Man Вот это я понимаю!)) Сиськобар в европейском городе!)) Ответить



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morseanen тут надо сказать, что в плане концентрации красивой, изысканной архитектуры Гамбург на первом месте в Германии. Ответить

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alfred_shnobel был разбомблен т.н. союзничками под чистую - везде новоделы... Ответить



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район борделей marconi_due Блять!!!! Это Рипербан!!!! Самая греховная миля на свете!!! А не "роен борделей"!!! Я там нос о витрины плющил еще тогда, когда паибаца стоило 100 DM. Ответить

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Re: район борделей bydlopovydlo Ценность ебли сильно преувеличена. Я читал. Ответить

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murzikcot Очень красивый город а впрочем как и все немецкое,добротное,качественное,сделанно е с любовью.Жаль,что Роисеюшке такой не быть по крайней мере в этой жизни а очень бы хотелось пожить по-людски. Ответить

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Прекрасным людям — прекрасная жизнь Marat Dyatko Никто не запрещает переехать в Германию, толковые руки им всегда нужны. Ответить

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_y_man_ Самое крутое, что есть в Гамбурге, это научный центр DESY с синхротроном PETRAIII (одним из самых больших в мире) и уникальным 3,5 километровым лазером на свободных электронах XFEL (с российским софинансированием) Ответить



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odinwald Ну вот кому из варламовского электората это будет интересно?

Всем шлюх подавай! Духовность!™ Ответить

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zur1234 Обрати внимание, Илья, на фото 19, да и на другие тоже — травка между плитками и брусчаткой. И это довольно хорошо. Это не значит, что надо везде так. В центре, на улицах, может, и не надо, но вот в тихих местах это очень симпатично и имеет эффект. Ответить



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serega_bugor Надо отдать Гамбург ватным чиновникам на годик

те сразу признают все "аварийным" и нахуй снесут.

а потом построят муравейники с парковками и стеклянные бизнес центры

и скажут "вот теперь заебись" Ответить



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viatua Ничего особенного. Отчего вздыхают говнолиберастны по западу, не понятно. Ответить



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ivan_sever Абсолютно согласен! В большинстве российских городов намного красивей и душевней. Ответить

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anonim12 >> 22. Никто не стеклит балконы и не вешает кондеи )



Потому что запрещено, либо городскими властями, либо администрацией дома. В большинстве немецких доходных домах, не то что кондей, шуруп нельзя в стену вкрутить без разрешения администрации (а она, конечно, запретит). Это относится так же к мелким сантехническим, электрическим работам и тд. Бизнес есть бизнес, что еще скажешь. Ответить

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agalakhov В Германии работы на трубопроводах питьевой воды, электропроводке и газопроводах по закону разрешены только лицензированным мастерам. Если точнее, делать может кто угодно, но мастер должен потом принять работу и подписать протокол. Формально это относится даже к таким мелочам, как замена розетки (но не всегда соблюдается). Штрафов за само нарушение нет, но при аварии, если кто-то/что-то пострадает, делавший будет считаться непосредственным виновником. В том числе если кто-то отравился водой из-под крана. И страховая компания, разумеется, воспользуется нарушением как поводом не платить.



Edited at 2017-07-15 12:22 (UTC) Ответить



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mat_uc Плитка положена криво, камни дурацкие, ходить неудобно.



Вот где оленевод нашел дизайнеров. Ответить



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ervol Ты из секты лесных воров?) Ответить



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Прекрасным людям — прекрасный город Marat Dyatko Я люблю Гамбург, он такой уютный как Дания, но Германия. Ответить



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Re: Прекрасным людям — прекрасный город odinwald Гамбург не может быть уютным по определению!

Ты попутал с каким-то маленьким немецким городком. Ответить

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skif_tag Много зелени... Но ведь много и "открытой" земли, и часто выше уровня дороги! Ответить



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asvatur Классный велосипед у почтальона.

Кажется где-то там живет сам Дитер Болен.

Зачем Вы, Илья не взяли интервью у Дитера Болена? Ответить

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аза`лэн он у него в рот взял. Ответить



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well_p Самый скандальный долгострой Германии это новый аэропорт в Берлине. Наш Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге по сравнению с ним еще вполне себе нормальная стройка. И стоит намного меньше и худо-бедно но его ввели таки в строй. Ответить



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Анна Федорова Район полностью легальной проституции есть в Питере, так и называется - сексПросвещение. Рекламой интима на всех языках покрыты вообще всё, включая асфальт и остановки. Ответить

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kris_kis68 В любой конечно стране, в любом городе есть как и +. так и -. Согласна с авторам статьи, что проблемы других стран не волнуют, а вот внедрить что-то хорошее у нас и улучшить, подсмотрев у соседей полезно) Особенно когда у самих идей не достаточно или технологий и инвестиций на их реализацию. Ответить

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odinwald Ну почему же! В Москве вот хотят подсветку деревьев за 3 миллиарда внедрить!

Очень даже своевременно, и инвестиций хватает. Ответить



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well_p """11. Обратите внимание на мощение и чистоту фасадов. Город насыщен деталями, ласкающими взгляд."""""

а знаете как это достигается ? Приведу два примера. Забрал ребенка из частного детского садика после 18-00 с тебя штраф 200 евро. Прогулял ребенок пару раз школу- штраф до 1500 евро. Хотите так же жить? В такой же чистоте и уюте? Ответить

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microvolni наверно в Германии не только правительство *бет народ, но и есть какая-то обратная *бля?

если сделать так: указал муниципалитету на яму на дороге, через сутки видишь что она там же? - штраф 10 тыс евро платит муниципалитет. мне очень нравится эта идея. Ответить

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doctor_valium а где фото внутри борделя!) Ответить



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kina_loko рукопожатие Трампа с Путиным Ответить



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microvolni канал захламлен какими-то баржами, не понравился этот момент Ответить



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