Гамбург: бомжи, секс-шопы и самый скандальный долгострой Германии



Меня часто обвиняют, что в России я показывают только мусор и разруху, а в Европе только хорошее! Как же так!? Все просто… Мне нет дела до европейской грязи, я там не живу, и местные жители, думаю, с этим разберутся сами. В Европе меня интересует только хорошее, что можно перенять и внедрить у нас! А у нас меня в первую очередь волнуют проблемы. Чтобы проблемы решить, их надо выявить и признать. Этим мы с вами обычно занимаемся. А хорошее есть и будет. Но если вы вдруг думали, что в Гамбурге все идеально, то давайте я вас немного расстрою.



01. В некоторых районах много бездомных… Их никто не трогает, они могут жить тут неделями.


02. Стены и окна часто залеплены стикерами и исписаны разными надписями.


03. Полиция пытается усмирить буйных говнарей, но безрезультатно.


04. Самый центр города!


05. Хватит?


06. Вот, кстати, неплохой стрит-арт )


07. В Германии много зон с диким благоустройством. Иногда его делают сами жители.


08. Вид на Эльбскую филармонию. Ее строили почти 10 лет, из-за этого ее прозвали «самым скандальным долгостроем Германии». Скандальность была в том, что изначально ее планировали построить за 77 млн евро, а в итоге построили за 789 млн. Здание проектировало архитектурное бюро Herzog & de Meuron. В основании у него старый портовый кофейный склад, а сверху — большая надстройка, облицованная изогнутыми стеклянными панелями. Идея родилась совершенно случайно: общаясь с хозяином здания, Жак Херцог просто набросал примерный рисунок здания на какой-то открытке. Хозяину рисунок понравился, и он попросил сделать примерный 3D-эскиз. Этот эскиз выложили на городской портал, и гамбуржцы оказались в полнейшем восторге. И в конце концов этот проект был утвержден.


09. Центр города


10. Как и большинство немецких городов, Гамбург очень приятен для прогулок. Ходить по нему одно удовольствие. В чем же секрет? Как думаете?


11. Обратите внимание на мощение и чистоту фасадов. Город насыщен деталями, ласкающими взгляд.


12. Пешеходные переходы в один уровень.


13. Много зелени.


14. Несмотря на то, что Гамбург, как и многие другие европейские города, сильно пострадал во время Второй мировой войны, здесь восстановили многие исторические здания и бережно их хранят. У нас города, которые никто не бомбил, сами сносят свои исторические кварталы и строят всякое нелепое говно. Передаю привет Нижнему Новгороду.


15. Улица


17. Парковка в кармане


18. Современные здания очень аккуратно вписывают в городской пейзаж.


19. Зарядка


20. Когда еще не было приложений по заказу такси, стояли такие вот штуки. Сейчас они уходят в историю.


21. Новый жилой район. Круто? Вот если такое будут делать в рамках программы реновации, я буду очень рад.


22. Никто не стеклит балконы и не вешает кондеи )


23. Район с борделями выглядит не таким опрятным )


24. Кстати, неужели есть люди, кому нравятся вот такие прилепленные шариками сиськи? Ужас же. Кого эта картинка должна привлечь?


25. Городской парк


26.


27.


28.


29.


30.


31. Мусорные контейнеры закрыты специальной сеткой, которую по плану должны оплести растения.


32. Детская площадка


33. Работа с рельефом


34. Детский сад


35.Немецкий почтальон


Я уже выложил на «Ютуб» два ролика про прогулки по мирному Гамбургу. Смотрите и подписывайтесь на мой канал.





Дуйсбург: самая большая мечеть и реконструкция порта
 Кёльн: новая мечеть, старые проблемы и качество!
 Дюссельдорф: картофельный рай и туристы с Ближнего Востока
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  • Комментарии (240)
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    latynanin
    Нужно перенять европейский опыт и наконец легализовать проституцию.
    Любовь должна быть столь же доступной, как и пакет молока в пятерочке.

    Edited at 2017-07-15 09:07 (UTC)
    Новый
    lgtn
    Любовь, как бы тебе сказать, это не сходить трахнуть проститутку. Самый уебищный секс, который может быть, это с проститутками: никакой близости, откровений и кайфа. В салоны ходят невывозящие в общение с женщинами, любовь доступна для любого идиота, который может открыть рот и познакомится с девушкой, на той же кассе, при покупке молока. Лицензировать протистуцию, контролировать это всё надо, да.
    Новый
    ivan_sever
    Ну да, портовый город, куча негров и арабов со всего мира, из-за них бы ты туда и поехала, а не из-за красивых картинок. ))
    Новый
    prosto_vova
    Велосипед у почтальона клевый.
    Интересно, какая у него зарплата, не 100 же евро в месяц, как у российского.
    Заодно бы узнать, какова годовая премия директора Дойче Пост, больше чем у Страшного или меньше?
    Новый
    pppfff
    Подавляющие большинство фоток не соответстует заявленной теме и уныло однообразны. Что хотел сказать автор? Халтура

    Edited at 2017-07-15 09:22 (UTC)
    Новый
    chuzhoi_667
    Гамбург очень приятен для прогулок. Ходить по нему одно удовольствие. В чем же секрет? Как думаете?

    Чистота, ухоженность, зелень, приятные отзывчивые люди.
    Новый
    уютненько
    crown39
    согласен с вами, если пространство грамотно организовано, ухожено, опрятно, то в нем приятно находиться, даже если в архитектуре нет каких-то изысков и дорогих материалов.

    Edited at 2017-07-15 11:50 (UTC)
    Новый
    vij
    Самая "скандальная" стройка в Германии - BER (Berlin Brandenburg Airport): начали строить в 2006-м, должны были открыть в 2012. Не открыт до сих пор, вместо 800 миллионов евро сейчас затрачено 5.2 миллиарда (https://www.flughafen-berlin-kosten.de). И - виноватых не нашли, понятное дело.

    Балконы не застеклены, кондиционеров не видно поскольку даже как владелец жилья ты обязан подчиняться городским правилам. А они ни разу не свободные - вплоть до того, что в пешеходных зонах могут обязать выращивать определённого вида цветы на балконах/подоконниках.
    Новый
    morseanen
    тут надо сказать, что в плане концентрации красивой, изысканной архитектуры Гамбург на первом месте в Германии.
    Новый
    район борделей
    marconi_due
    Блять!!!! Это Рипербан!!!! Самая греховная миля на свете!!! А не "роен борделей"!!! Я там нос о витрины плющил еще тогда, когда паибаца стоило 100 DM.
    Новый
    murzikcot
    Очень красивый город а впрочем как и все немецкое,добротное,качественное,сделанное с любовью.Жаль,что Роисеюшке такой не быть по крайней мере в этой жизни а очень бы хотелось пожить по-людски.
    Новый
    _y_man_
    Самое крутое, что есть в Гамбурге, это научный центр DESY с синхротроном PETRAIII (одним из самых больших в мире) и уникальным 3,5 километровым лазером на свободных электронах XFEL (с российским софинансированием)
    Новый
    zur1234
    Обрати внимание, Илья, на фото 19, да и на другие тоже — травка между плитками и брусчаткой. И это довольно хорошо. Это не значит, что надо везде так. В центре, на улицах, может, и не надо, но вот в тихих местах это очень симпатично и имеет эффект.
    Новый
    serega_bugor
    Надо отдать Гамбург ватным чиновникам на годик
    те сразу признают все "аварийным" и нахуй снесут.
    а потом построят муравейники с парковками и стеклянные бизнес центры
    и скажут "вот теперь заебись"
    Новый
    viatua
    Ничего особенного. Отчего вздыхают говнолиберастны по западу, не понятно.
    Новый
    anonim12
    >> 22. Никто не стеклит балконы и не вешает кондеи )

    Потому что запрещено, либо городскими властями, либо администрацией дома. В большинстве немецких доходных домах, не то что кондей, шуруп нельзя в стену вкрутить без разрешения администрации (а она, конечно, запретит). Это относится так же к мелким сантехническим, электрическим работам и тд. Бизнес есть бизнес, что еще скажешь.
    Новый
    agalakhov
    В Германии работы на трубопроводах питьевой воды, электропроводке и газопроводах по закону разрешены только лицензированным мастерам. Если точнее, делать может кто угодно, но мастер должен потом принять работу и подписать протокол. Формально это относится даже к таким мелочам, как замена розетки (но не всегда соблюдается). Штрафов за само нарушение нет, но при аварии, если кто-то/что-то пострадает, делавший будет считаться непосредственным виновником. В том числе если кто-то отравился водой из-под крана. И страховая компания, разумеется, воспользуется нарушением как поводом не платить.

    Edited at 2017-07-15 12:22 (UTC)
    Новый
    mat_uc
    Плитка положена криво, камни дурацкие, ходить неудобно.

    Вот где оленевод нашел дизайнеров.
    Новый
    Прекрасным людям — прекрасный город
    Marat Dyatko
    Я люблю Гамбург, он такой уютный как Дания, но Германия.
    Новый
    Re: Прекрасным людям — прекрасный город
    odinwald
    Гамбург не может быть уютным по определению!
    Ты попутал с каким-то маленьким немецким городком.
    Новый
    skif_tag
    Много зелени... Но ведь много и "открытой" земли, и часто выше уровня дороги!
    Новый
    asvatur
    Классный велосипед у почтальона.
    Кажется где-то там живет сам Дитер Болен.
    Зачем Вы, Илья не взяли интервью у Дитера Болена?
    Новый
    well_p
    Самый скандальный долгострой Германии это новый аэропорт в Берлине. Наш Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге по сравнению с ним еще вполне себе нормальная стройка. И стоит намного меньше и худо-бедно но его ввели таки в строй.
    Новый
    Анна Федорова
    Район полностью легальной проституции есть в Питере, так и называется - сексПросвещение. Рекламой интима на всех языках покрыты вообще всё, включая асфальт и остановки.
    Новый
    kris_kis68
    В любой конечно стране, в любом городе есть как и +. так и -. Согласна с авторам статьи, что проблемы других стран не волнуют, а вот внедрить что-то хорошее у нас и улучшить, подсмотрев у соседей полезно) Особенно когда у самих идей не достаточно или технологий и инвестиций на их реализацию.
    Новый
    odinwald
    Ну почему же! В Москве вот хотят подсветку деревьев за 3 миллиарда внедрить!
    Очень даже своевременно, и инвестиций хватает.
    Новый
    well_p
    """11. Обратите внимание на мощение и чистоту фасадов. Город насыщен деталями, ласкающими взгляд."""""
    а знаете как это достигается ? Приведу два примера. Забрал ребенка из частного детского садика после 18-00 с тебя штраф 200 евро. Прогулял ребенок пару раз школу- штраф до 1500 евро. Хотите так же жить? В такой же чистоте и уюте?
    Новый
    microvolni
    наверно в Германии не только правительство *бет народ, но и есть какая-то обратная *бля?
    если сделать так: указал муниципалитету на яму на дороге, через сутки видишь что она там же? - штраф 10 тыс евро платит муниципалитет. мне очень нравится эта идея.
    Новый
  • Комментарии (240)
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