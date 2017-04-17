Граница: Иматра – Светогорск. "Сказка о неудачном времени"

Раз:

"Варламов как Навальный - только серит, а отвечать за трёп это не его барское дело. Искать там факты, анализировать данные, и т.п., тоже не топовое дело. Задача - вкинуть побольше да повонючее, а там пусть отряхиваются, всем уже пофиг".

Два:

"Ненуачо, берем 2 города с в 2 раза отличающимся населением и 4 раза - площадью, и разной экономикой (моно- и не-моно), и срываем покровы.



Легко и просто.



В детали типа "то, что у нас глушь, в Финляндии - периферия", вдаваться вообще не обязательно".

Три:

"при абсолютно разных условиях налогообложения сравнивать их нельзя. 90 % бюджета Иматры, я думаю, формируются с местных налогов. 95 % налогов Светогорска уходят в Москву где для москвичей меняют плитку за дохуллиарды рублей, строят красивые больницы, садики и парки, ну и Украине с Сирией достаётся с этого пирога.



конечно забыл про местных управленцев, вор на жулике, дурак на дураке".

Сегодня у меня для вас очень страшная сказка. Я сразу прошу закрыть этот пост тех, у кого сейчас хорошее настроение. Не стоит читать дальше, ведь у вас ещё весь день впереди, и лучше его прожить с улыбкой на лице...В России очень популярна одна сказка... Нет, не про Ивана-дурака, а "Сказка о неудачном времени!" Эту сказку вам расскажут в любом городе страны, как только вы посмеете обратить внимание на недостатки городской инфраструктуры. Начинается она всегда одинаково: "Ну, ты просто в неудачное время приехал". Дальше могут быть разные варианты. Например, зимой время неудачное, так как снег идёт, весной время неудачное, так как снег тает, иногда вместе с дорогами! Летом время обычно удачное, но иногда бывает неудачным из-за смога, пыли или после дождя. Осенью время неудачное всегда, на то она и осень. Из-за неудачного времени люди паркуются на газонах, выбрасывают из окон мусор, гадят в своих подъездах, воруют всё, что плохо лежит. Чиновники тоже люди, поэтому они тоже воруют. Зимой обязательно, весной сам бог велел, летом нечасто: отпуска, а вот осенью воруют каждый день, на то она и осень! В общем, всё хорошо, только время неудачное...Мне всегда было интересно: а как переживают 10 месяцев неудачного времени в году другие страны? Сегодня у нас два города. Финская Иматра и российский Светогорск. Это приграничные города. Между ними всего 5 километров, а разделяет их пограничный пункт пропуска. Иматра (которая всегда была финской) чуть больше, там живут 28 000 человек. Светогорск (который изначально был шведско-финским, но при этом основан был в России) поменьше: тут обитают 15 тысяч. Я посетил эти города с разницей в один день. Погода была одинаковая, расстояние между городами 5 км. И там, и там самое неудачное время – весна! По шкале неудачности это 9 из 10.01. Из-за неудачного времени в Светогорске нет ни одного нормального двора...02. Почти все дворы либо затоплены, либо используются под парковку. Машины оставляют прямо там, где когда-то были газоны и другое благоустройство.Из разговора с местными жителями:— Скажите, а почему у вас так грязно?— Так у нас город на болоте! Так всегда было!03. Когда-то здесь была детская площадка... Но потом стало вот так. Конечно, если бы я просто так приехал в Светогорск и снял весь этот ужас, вы бы начали мне рассказывать, что я приехал в легендарное неудачное время.Но давайте перенесемся на 5 километров севернее, в город Иматра.04. Здесь время сразу становится более удачным. Плотные хорошие газоны во дворах защищают почву. На газонах ни одна скотина не паркуется, так что даже весной по городу можно ходить в чистой обуви. Можно даже не разуваться в квартире, так как везде ЧИСТО.05. Вместо машин под окнами велосипеды... Кстати, их не пристегивают и часто хранят прямо на улице: в Иматре не воруют. Но об этом мы ещё поговорим. А пока давайте вернёмся в Светогорск...06. Подъезды в Светогорске выглядят так. Я не уверен, что здесь можно не разуваться, заходя в квартиру.07. Подъезд обычного дома в 5 километрах к северу.08. Дворами в Светогорске никто не занимается. Часто можно встретить гниющие машины.09. После чистенькой Финляндии всё это похоже на натуральный ад... Когда вы смотрите на эти фото, они вас не так шокируют. Когда ты до этого несколько дней ходил по стерильной, идеальной Финляндии, разница просто фантастическая. Такое впечатление, что ты провалился в какой-то портал, и тебя выкинуло в другом измерении. Но на самом деле просто перешёл российско-финскую границу.10. В Финляндии не паркуются на газонах. Здесь для этого есть специальные места. Они, кстати, не всегда под окном дома, но люди готовы пройти немного.11. С водоотводом в Светогорске плохо. Ливневой канализации часто нет, и даже новые дороги стоят в лужах.12. В Иматре найти лужу практически невозможно, но специально для вас я справился! Вот вам лужа.13. В целом, конечно, город очень аккуратный, хотя по сравнению с другими городами Финляндии не идеальный. Чувствуется, видимо, влияние Светогорска )))14.15. А вот финские многоэтажные дома! Стоп... это точно финские дома? Да! Только они стоят не в Финляндии, а в Светогорске. Когда-то финны построили здесь целый квартал! До сих пор эти дома считаются лучшими в городе.16. Квартал блочных домов, построенных финнами в советское время, расположен на окраине города, на улице Красноармейская. Это несколько 5-, 9- и 12-этажек с открытыми дворами. Благоустройства как такового там уже нет. Но местные жители, которые продают там квартиры, всегда указывают, что это именно финские дома ) Кстати, сейчас однокомнатную можно купить всего за 1,5 миллиона рублей (только непонятно, зачем).17. Более 30 лет жители Светогорска и неудачное время старались уничтожить этот квартал назло финнам.18. Кое-где ещё остались чистые места, но это скорее упущение.19. Обычно двор в финском квартале выглядит так.20. Судя по всему, тут когда-то была песочница или клумба.21. Теперь везде так... Время неудачное.22. Внимательный зритель увидит остатки бордюра... Видимо, древняя цивилизация 30 лет назад тут прокладывала дорогу! Очень интересно!23. А ещё интересно, что финны тут делали нормальные газоны и под них готовили почву, в том числе насыпали песок в основу. Наши же всегда газон пытались устроить на обычной земле, без укрепления, дренажа и т.д. Теперь, когда местные жители в поисках парковок уничтожили все газоны, можно увидеть, что в финском квартале почище немного )))24. Интересно, а как выглядит благоустройство дворов в Иматре? Ой!25. Вот так.26. Парковки во дворах бывают крытые, каждое место принадлежит определенной квартире, вся остальная парковка платная.27. Я уже молчу про такую мелочь, как балконы. В Иматре, да и вообще в Финляндии, никто не стеклит балконы. Точнее, если стеклят, то централизованно. Обычно ставят бесшовное остекление на зиму, а на лето снимают. Всё очень аккуратно, просто глаз не отвести.28. Вернёмся к финским домам в Светогорске. Во все подъезды вставили металлические двери.29. Можно наблюдать и такую картину. Мусор из мусоропровода прямо на улице лежит в каких-то бочках.30. Подъезды загажены объявлениями, ящик со счётчиками закрыт на шнурок.31. Внутри темно, так как финны не предполагали, что двери будут глухими. Зато есть пандус для закатки велосипеда )32. Чтобы никто случайно не подумал, что он в Финляндии, местные жители исписали все стены в подъездах общественно значимой информацией.33. Лавочка34. Как вы можете заметить, жители здесь весьма изобретательны.35. Чтобы лавочки не украли, их часто приковывают цепью.36. А это индивидуальная система наблюдения за припаркованным под окном автомобилем! Да, в Светогорске обстановка неспокойная.37. В Иматре, как я уже сказал, люди спокойно оставляют под окном велосипеды, скутеры, садовый инвентарь и т.д. Кстати, здесь во дворах можно встретить даже специальное место для курения!38. В Светогорске можно встретить во дворе только мусор и грязь. Возможно, мне надо было углубиться в заросли... Но там я скорее нашел бы труп, чем что-то хорошее.39. Старые дома40. Иногда дома подкрашивают, но только один фасад.41. Зачем второй красить, если его не видно с дороги?Из разговора с местными жителями:— А чего у вас так грязно-то?— Где грязно? Почему грязно? Нормально, как и везде!43. Особенно доставляют заколоченные окна )Чтобы быть до конца объективным, я решил дать слово экспертам из комментариев к прошлому посту про Иматру и Светогорск:47.Как видно, всё это мешает местным жителям как минимум парковаться нормально...49. Мне стало интересно, а есть ли в Иматре ямы? И нашёл! Одну! Её даже пометили дорожным конусом!50. Все водосточные трубы с домов выведены в Иматре в ливневую канализацию.51. В Светогорске вода с крыш течёт на газоны и в подвалы домов.52. В подвалах живут коты ) Котам приходится несладко, потому что недавно подвалы нескольких домов в Светогорске затопило говном из канализации.53. Подъезд в Иматре, щётка для обуви и швабра )54. Еще один подъезд в Иматре.55. Главное отличие светогорских дворов – это красота!56. Когда вокруг пиздец и жопа, местные жители креативят.57. Вот такого у финнов точно нет!58. И такого нет... Песочница во дворе превратилась в собачий туалет.59. Мусорные контейнеры60. В городе довольно грязно, часто мусорные площадки похожи на маленькие свалки.61.62.63. В Финляндии все мусорные контейнеры аккуратно стоят в специальных домиках. Представить себе свалку в финском дворе невозможно.64. Пригороды и частные дома под Светогорском...65. В Финляндии.66. Везде порядок, газончики и никаких заборов.67.68.69. Иногда заборы делают, но не чтобы отгородиться от всего мира, а если, например, есть животные на участке или маленькие дети: чтобы не сбежали )70. Вернемся на 5 км южнее.71. Неудачное времяПродолжение следует.