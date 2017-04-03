Здесь живут люди: коммунальный ад в Ижевске

Илья, наплевать на какой-то там Ижевск the_dronity "Архангельск, Омск, Сыктывкар... Я много езжу по стране" - говорит в своём видео Илья. Мда уж, одуванный, сбежал ты на какие-то никому не интересные острова, вместо того, чтобы выполнить своё обещание приехать в Волгоград. Даже в Ростов съездил, а там-то люди более дикие живут, чем в Волгограде! Зачем ты так поступаешь? Ответить



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Re: dragon_dances Портрет Путина в гадюшнике на заглавной фотке смотрится чертовски символично.

Отдельно забавно, что патриоты русского мира наглухо убеждены, что люди живущие вот в этих условиях создают лучшее в мире оружие. Ответить

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prosto_vova Жуткие условия и нет оправдания городским службам.

Но есть встречный вопрос. Вот сломанная дверь и гнутые, переломанные почтовые ящики - это тоже коммунальные службы виноваты? А может быть сырость их так погнула?

Подозреваю, что немалая доля вины жильцов есть в ужасающем состоянии помещений. Ответить

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dragon_dances На Калашникове зарплаты вроде как дотянули до 20.000 в прошлом году. Около 300 баксов. У людей есть деньги на то чтобы чинить обветшалое общественное имущество, которое доламывается молодёжью из самой культурной страны мира? Ответить

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illuminatenorde Ижевск, Удмуртская Республика:



Последние выборы президента: 64,38 % - Путин.

Последние выборы госдумы: 50,52 % - Единая Россия. Ответить

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dragon_dances Немалую часть этих цифр делают выжившие из ума пенсионеры и чиновники на зарплате. Реальный процент существенно меньше. Ответить

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arestant5 С корабля на бал) Ответить



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автор необучаемый zavod007 учишь его, учишь, но нет...



а я вот знаю, в чем здесь дело - большинство этих несчастных регулярно голосуют за путина, едро, едрогубера и едромэра.



и забастовок на ижмаше они никогда не устраивают.



украсть деньги на ремонт их крыш это еще что - им можно и право первой ночи вводить, хуле...



Edited at 2017-04-03 09:08 (UTC) Ответить

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hnovckiy Разве только в Ижевске? Подобная картина характерна для всей РФ... Ответить



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supmaxgreat Представить такое состояние жилья при Советах невозможно. "Молодцы либералы", "хорошо поработали" и ещё Путин у них во всех бедах виноват. СССР-2 строить будет трудно после демократов из 90-х. Ответить

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qoiro А вы видели госдолг США? Ответить

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bfzoomy Я даже знаю, из чего там будут расти сталактиты. Ответить



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rakedko "Если у них низкая зарплата, пусть идут в бизнес" - димон Ответить



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qoiro Он вам не Димон. Ответить

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2d Всё это печально, но: "Прописана почти вся семья в комнате 9 квадратных метров." А спорим они и не приватизируют в надежде на переселение и получение бесплатно нескольких хаток?

И судя по почтовым ящикам в подъезде, живёт там не очень приятная аудитория. Ответить

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merk7 А смысл - приватизировать этот гадюшник? На продажу такую комнату все равно не выставишь, никто не купит.



Вот гадюшник в пределах МКАД вполне купит застройщик - чтобы снести дом, построить на его месте высотку и отбить затраты на скупку квартир. Ижевск же застройщикам мало интересен. Ответить

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bitmofh Но массовое переселение надо устраивать в Москве. Ответить

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vandervart а тут пробянин бабло пилит Ответить



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vandervart в африке люди живут лучше, чем кацапы Ответить



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Сигизмунд Великолепный На Украине 99 % населения в таких домах живёт. Ещё рядом свиней держит.

Той, хто поставить дислайк - той рагуль та свинопас.



Edited at 2017-04-03 09:52 (UTC) Ответить

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pivovaroffs > Сохраняй стабильность, сохраняй стабильность, враги, враги, оранжевая революция!



Не сохраняй.

Иди на митинг, вали власть!

И тогда тем, кто живет в коммуналках, в течение полугода (максимум года) новая власть выделит отдельные квартиры в новостройках.

А тем, кто живет в новостройках - таунхаусы или дома с участками, как в США.

Так и будет.

Не верите - спросите у своих родителей про начало 90х годов - или украинцев про последние два года.





Edited at 2017-04-03 08:23 (UTC) Ответить

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chuzhoi17 Нынешняя власть ворует ТЫСЯЧУ МИЛЛИАРДОВ рублей в год. Если её сменить - через 10 лет мы будем жить в другой стране. Ответить

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Ayrat Akhmadullin За 20 лет понемногу можно было накопить приличную сумму. Или хотя бы сантехнику купить нормальную. Не видно на что уходят деньги. Их и не копят и не тратят. На 3х и 5х детей? Но как можно заводить столько детей не имея денег? Каждый год подрастает новое поколение вообще без своего жилья, даже такого. Им то что делать?



Edited at 2017-04-03 08:21 (UTC) Ответить

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vandervart вообще если честно об этом писать, то эти люди специально ничего не делают и убивают хаты, чтобы поскорей дом признали аварийным и им выделили по несколько квартир. от сюда и такое количество детей, пллюс для массовки часто родственников и инвалидов прописывают Ответить

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lada_kalinkina Мать-одиночка с тремя детьми. Потом ещё упоминается семья, где пятеро детей.

Бабы, вы сдурели нахрен?

Нет, я все понимаю "зато я состоялась, как жена и мать, а ты одна с сорока котами сдохнешь".



но вы в таких условиях кого вырастите? Как можно с мужем полноценной супружеской жизнью жить в комнате с 5 детьми? Зачем не имея нормальных условий даже для одного человека, вы плодите нищету, а потом жалуетесь? Ответить

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soeharto Ума нет - считай калека. Я кроме как пенсионерки ни одного нормального не увидел. Может умнее станут, когда отвалившимся со стены кирпичом убьет ребенка, но что то я сомневаюсь.

Зато все любители топить за путина, за крымнаш, за сирию, за многоходовочки. Ответить

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jon_jonovich Так а в чём проблема,пусть переезжают в другой дом



Вот я я купил себе куртку или она мне от дедушки досталась,долго носил её и они порвалась, её уже нельзя носить-мне что писать Путину чтоб он мне купил новую куртку? Ответить

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2d Опросите этих жильцов и я на 146% уверен, что квартиры не приватизированы, а прописано в них дохуища родни. Всё для того, чтобы получить от государства много новой жилплощади. Эта тактика известна давно и практикуется многими. Ответить

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Иван Нахимов Жители аварийного жилья - это в 99% случаев ждуны халявы.

Причем способствующие аварийности часто - ведь это ускоряет прибытие халявки.

"Власть должна дать нам новье, посмотрите как мы живем!" -логика.

В ней чем хуже тем лучше.



В 85% случаев эти ждуны вовсе и не живут в аварийном жилье, а лишь числятся.





А проистекает эта стратегия именно из "у нас прекрасная, богатая страна"(с). Ибо дают таки новые квартиры.









Edited at 2017-04-03 08:56 (UTC) Ответить



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romeo_nt Не, смысл постав в портрете Путина на фоне разрухи. Вместо объективного анализа о том сколько аварийного жилья и сколько переселено Илюша форсит #надоело, в лучших традициях пропагондонства. Ответить

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vandervart Илюха , почему молчишь, что в Москве хунта опять газ пустила , чтобы москвичей потравить за митинги против коррупции..

воняет сероводородом, аж глаза щипет Ответить



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soombysoom Проверь пукан, могла быть утечка 26 марта )) Ответить



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Еще держаться :) 510_santa_maria

Распрашивали тебя ЧЕ ТАМ У ХАХЛОВ?



Иначе низачет!

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Re: Еще держаться :) Andrey Legotin В Украине думаешь таких проблем нет? Ответить

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dubai100 Какие тупые люди, они даже не пытаются что-нибудь сделать, купить краску например и покрасить стены. Ответить

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illuminatenorde Если у тебя стена мокрая, то штукатурить и красить бесполезно. Ответить

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chuzhoi17 Самое интересное это то, что они все горой за Путина и радуются, что "Крымнаш". Ответить



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Иван Нахимов Самое интересное что ты тупой и непонимаешь реальности. За Путина конечно, потому что Путин дает.

Вся эта история с аварийным жильем на то и расчитана у ждунов - что дадут новые квартиры. И дают.

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Tatiana Vasilieva Извините, что не в тему, но зачем рожать 5 детей, когда живёшь ТАМ? Ответить

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Дeбилам — дeбильную жизнь Marat Dyatko А это довольно просто, куда прощe чeм сдeлать хороший дом. Ответить



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Alex Koroviev >На этом месте меня обычно обвиняют в русофобии и предлагают куда-нибудь свалить, раз мне так плохо здесь живется. Проблема в том, что я-то свалить могу в любой момент.



Дело не в том, что ты показываешь недостатки, а в том, что ты зарабатываешь себе бабло на выпячивание и тиражирование этих проблем. Лицимерно и цинично. Ответить

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bfzoomy И что, что зарабатывает?



Проблемы-то как решаются? Ответить



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Дeбилам — дeбильный ад Marat Dyatko Абсолютно нормальныe условия жизни в России, иначe и трудно ужe и прeдставить.

Люди сами выбирают как им жить в зависимости от прокрастинации. Ответить

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Re: Дeбилам — дeбильный ад 2d Сказал сваливший за бугор бульбаш, бгггг.))) Ответить

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Rust Cohle пиздец, конечно

но НАХУЯ РОЖАТЬ СТОЛЬКО ДЕТЕЙ, ЕСЛИ НЕГДЕ ЖИТЬ? Ответить

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weary_cynic Чтобы после признания дома аварийным дали большую хату. Ну и в надежде, что дети потом тебя из этой жопы вытащат.



Больше всего смутило отсутствие фоточек из подвала - похоже, он - источник 90% проблем дома. Но что там и почему - не ясно. Ответить



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sogoodday - На маленького ребенка свалилось дерево, ребенок живет в нечеловеческих условиях.

- Все нормально, вреда для здоровья нет, жилищные условия нормальные



- В бойца ОМОНа в полной экипировке запулили картошкой.

- ЗАКРЫТАЯ ЧМТ! ОН ЖЕ ЧУТЬ НЕ УМЕР! СРОЧНО ВЫДАТЬ КВАРТИРУ!



Прям пиздец Ответить

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