Откуда в наших городах берётся грязь?

slog2 Супердержава с претензиями. Даже дорожки сделать ума не хватает. Ответить

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Грязь в головах. dragon_dances Все эти газоны-парковки-благоустройства и т.д. - это уже следствие. Главное - в российском менталитете. Народ устраивает жизнь в помойке и он не сомневаясь в своих действиях обустраивает окружающий мир под себя. Чтобы убрать мусор и обустроить локацию надо сделать усилие. Русским же это ни к чему. Они просто срут где живут и радуются рассказам о собственной духовности. А кого не устраивает помойка вокруг - зарабатывают деньги в РФ и уезжают туда где чисто и хорошо. Впрочем этих обладателей российского паспорта русскими уже не назовёшь. Предатели местных ценностей одним словом.



Edited at 2017-03-31 07:22 (UTC) Ответить

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sibeaster Не бордюры, а поребрик! Импортозамещение, понимаешь, а они тут все буржуйскими словами выражаются Ответить

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dragon_dances Не помойка, а самобытная энергетическая сверхдержава. Ответить

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kreuzber Самая большая проблема - люди, а не что либо другое. Ответить

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supmaxgreat Главное, мы - ядерная и космическая сверхдержава! Мы производим двигатели РД-180 и спутники. А ещё у нас система Периметр(Рука смерти). Газоны и дороги оставим для заднеприводных в своих убогих странах. Ответить

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abzaz_423 Газон денег стоит. А кто будет платить? Ответить

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dragon_dances Вот-вот. Сделаешь газон в центре города - откуда взять денег на газон перед своим домом? Ответить

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balansir Тут только Навальный справиться. Ответить

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hoolycoope ТСЯ Ответить

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Sergey Fedoseev Жаль нельзя картинки вставлять

Есть цитата Тильды Суинтон: "Меня всегда до глубины души удивляет весна в России, она похожа на восстание мусора и грязи" Ответить



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Дебилам — дебильную грязь Marat Dyatko Это часть российской культуры — трудно представить иначе, это уже будет не Россия. Ответить

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sanpelegrino В свинарнике чисто не будет никогда !

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ravebinovich Может пора убрать свиней? Зачем жить с ними под одной крышей? Ответить

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hoolycoope Это очень сложно для России. Ведь:

1) На этом не получишь откатов, взяток и тд

2) Это нужно пройти лишних 200 метров, если парковаться не там где захотелось

3) Проектировать это очень сложно. Азембек из солнечного Таджикистана прекрасно разбирается в устройстве городского строительства Ответить

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hoolycoope Но начинать нужно с воспитания и прививания чувства прекрасного. У нас ДО СИХ ПОР люди выкидывают мусор в пакетах из окна, включая окурки, презервативы и тд. А ведь 2017 год и граждане называют себя культурными, образованными и тд. Но что-то как-то не очень получается. Ответить

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azirsan У нас в Воронеже в двух парках реализованы такие дорожки, которые выше газона: Динамо и Алые Паруса. Ответить

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gluhovski_igor Что бы увидеть настоящую грязь, приезжайте в Астрахань после дождичка))) Ответить



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Искандер Кугушев когда-нибудь в прекрасной России будущего



Edited at 2017-03-31 07:24 (UTC) Ответить



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navalnypresiden Ага, и коммунизмом к 3000-му году



Edited at 2017-03-31 09:11 (UTC) Ответить



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uhovuhe Это всё от хазар и прочего тюркского каганата, которые где живут там и срут, а засрав одно место можно переехать в другое.

Покажите страну где живут тюркские потомки, но с аккуратными дорожками, урнами и красивыми газонами. Ответить

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denismicheew Хазары - это евреи, а в Израиле культурка. Ответить

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SashkaLoker Интеллигентный "перевод" лебедевского поста Русский Дрист трёхлетней давности)) Ответить

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atom57

https://www.youtube.com/watch?v=ilEkMkS l6SU Хоть тарифы ЖКХ повсеместно повышаются, людей призывают выходить на субботники. Мда.. Ответить



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neoptolem Мудаки те, кто продолжает пользоваться советскими ГОСТ при благоустройстве, ну и водятлы-паркуны конечно. Ответить

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rus_2016 "Пешеходы и велосипедисты вытаптывают траву и разносят грязь по улицам" - вот и все что вам нужно знать, откуда берется грязь на улице.

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CastroCerdo Это все Обама успел попортит жизнь россиянам Ответить



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louchsveta Особенно тут возбудились свидомиты из Свинеи Без Сала. У них-то тротуары с шампунем моют)) Из окна выгляньте, рагули.





Edited at 2017-03-31 21:08 (UTC) Ответить



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vsop_judge Самый распространённый пример – неграмотно сделанные парковки. Это приводит к тому, что люди начинают парковаться где хотят. Научно доказано, что человек — животное упрямое, и выбирает всегда самый удобное место. Остановить его невозможно. Конечно, можно попытаться эвакуировать, или сделать платные парковки, но это не поможет. Номера будут закрывать и всё равно парковаться. Выход тут только один: нелегальную парковку нужно легализовать! Ответить

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micheevs5 Парковки сделаны правильно, только не на такое количество машин. Ответить



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vanagas обожаю росиюшку Ответить



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1 Плюсую. Запах весенней грязи охуенен. А мусор заставляет думать о бренности окружающего мира. Ответить



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hoolycoope И нужно отметить, что большинству все равно, что за его дверьми. Какой-то мелкий овнюк написал балончиком в подъезде. Думаю, надо закрасить, зашел к соседям и говорю "давайте скинемся, купим краску и закрасим стену, будет красиво и как новенькое, чтобы не видеть эти надписи".

Ответ был "нет, мне не мешает".



Им не мешает. И то, что написал Илья им тоже не мешает. У меня на этом все. Спасибо за внимание.

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vsop_judge Соседи уже заплатили квартплату УК, УК должно следит за чистотой стен в подъезде, с хера им платить еще раз? Пинай УК лучше, а не соседей. Ответить

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paklonnik Грязь в россиянских городах является прямым проявлением могущественной посконной национальной алхимии.

Она там появляется путем возгонки и ректификации из умов населяющего эти города населения. Ответить



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neoptolem Свиномордый, на украинские города посмотри. Ответить

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in fiocci ты думаешь, в мэрии дураки и не знают об этом? ха

они специально делают, чтобы можно было каждый год всё ремонтировать

их надо не учить, а увольнять и сажать Ответить



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kollonist



молодец, получи 10 000 евро от Навальнава Ответить



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evgeniybruskov Так последняя фотография летом сделана, когда всё убрали!)



Если люди не хотят жить в чистоте, то вы их не заставите. А говорить, можно сколько угодно долго. Пока большинство не захочет изменится, в обществе ничего не изменится. Ответить



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kenkoman коррупция есть и в европе и в других развитых странах

в южной корее арестовали по сути действующего президента (во франции и в италии хотя бы докапывались к экс-президентам и экс-премьерам, а там импичмент и арест)

если бы их президентша переехала в россию и стала бы губренатором какого то края, то делала бы все что захотела б и ничего за это не было б

а в Корее - турма

так и с мусором - штрафовать и граждан, и проектировщиков улиц. когда им дойдет что дешевле делать как надо, все начнет меняться

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denismicheew Ишь чего захотели, чистоту и культуру! А ну назад, всем в рюзге мир! Ответить



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