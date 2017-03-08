Мэрия снесла одну из лучших детских площадок Москвы

aa_novik Напомнило истории Тёмы про соседку, которая постоянно пытается сделать что-то хорошее для жильцов подъезда и получает за это кучу негатива. Так и здесь... Ужасно, конечно.



Не удовлетворяет нормам? Окей, сделайте, чтобы удовлетворяло. Но, видимо, рождённый пилить и разрушать, на такое просто не способен. Ответить

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sirvinil ничего, сейчас построят типовую из стали с зеленым забором Ответить



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bulrf Ну а кто бы отвечал, если бы ребенка баба-яга сожрала? стали бы сразу все кричать куда смотрела мэрия и т.п.) Ответить



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metromagazine Блин, вот уроды вонючие. Вся суть наших козлов-чиновников, что бы на бумаге все было хорошо, а как в жизни - насрать Ответить

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genrih_wasser Считаю, что чиновники в России в основном жулики и воры, но не разделяю восторгов по поводу площадки - она была страшная и травмоопасная (с верха корабля в два счёта мог упасть ребёнок). Строил бы у себя на даче - никто бы слова не сказал. Ответить

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k_samarina Чем она мешала пенсионерам? Ответить

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veselyi_gnom Дом бабы-яги - это языческое капище, поэтому оскорблял чувства верующих пенсионеров. Ответить

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sheider 86 % поддерживают Ответить



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amakh Значит, шумная была площадка под окнами. Жильцы настояли...



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veselyi_gnom Угрюм-Бурчеевщина во всей красе. Собянинский чиновник - это прямо как по Салтыкову-Щедрину: «чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение…». Ответить



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rex_net







А ты поздравил их с праздником!? Ответить



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jmyshanya Надо было корабль назвать "Иосиф Сталин", тогда бы никто не посмел тронуть, и пенсионеры сами бы на защиту встали... Ответить



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jon_jonovich Или научно-исследовательское судно "Академик Кадыров" Ответить

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Григорий Машанов Нехорошая история, но с другой стороны, никто не знает, насколько качественно она была сделана, ведь никакого стороннего контроля в ее отношении не было. Я очень сомневаюсь, что в западных странах позволили бы любому человеку сделать свою общедоступную детскую площадку Ответить

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testymagia Иди прямо щас попроси чтонить проконтролировать на любой оффициально-корруппированно-распильной площадке - узнаешь как далеко тебя пошлют Ответить

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testymagia Что еще ожидать от чинуши?



Чиновник = раковая опухоль! Ответить



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Иван Нахимов Утро длинных ковшей.





Ваще страшновата площадка получилась, тяжеловата, массивно как на селе старинном,

бабкам совковым любящим стирильность-минимализм дворовый - особенно наверное хуево было.





В целом: типичная ситуация, унылые чинуши, живущие не по духу, а по букве норм и законов.

Потому всё, что над ними такая же вертикаль роботоподобная.





Хотя возможно так решил совет дворовый. Такая площадка вполне могла и ночами быть облюбована всякими говорливыми, развеселыми ребятами с баночками говна из алкоотдела.



Но все равно решение всегда есть лучше -- забор вокруг и закрывать на ночь. Такое встречал. Причем не обязательно неприступный. Даже через ограду в метрдвадцать не лезут.



Edited at 2017-03-08 10:45 (UTC) Ответить



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хорошо. но мало. warmsea москву нужно разрушить полностью, а не только детские площадки. ещё кутузов об этом говорил:"чтобы спасти россию, нужно сжечь москву".



Edited at 2017-03-08 12:15 (UTC) Ответить

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mrfaris Забыли в мэрию конвертик отнести, нельзя разрушать традиции откатов



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moscoww этим едросским мразям надо пули в бошки, а не конвертики.

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Дебилам — дебильные площадки Marat Dyatko Ещё раз напоминаю — прекратите навязывать русскому народу европейскую нормальность!



Русскому человеку нужна трасса, танк и высотка с видом на высотки. Ответить

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Re: Дебилам — дебильные площадки testymagia лучше всем по бараку за колючей проволокой и вышками с вертухаями по периметру - как деды будем! Ответить

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vetnik Печально и обидно...( Ответить



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moscoww Печально то, что как обычно варламов пернет в бложике и завтра забудет об этом.



Если уж такой распиздатый урбанист, мог бы написать куда звонить и какого пидораса хуесосить... а то так и пройдет все незамеченным, а чиновничья мразь будет потирать потные клешни и лыбиться от того, что выслужилась. Ответить

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z0w Трамп негодяй. Ответить

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qoiro Хотели снести при Обамке, но он не дал добро, а вот Трампушка наш родненький повелевал снести. Ответить

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mersa_matruh Мне интересно, а задатки мозга у исполнителей есть? Ну хотя бы минимальные? Ответить

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bioplant Безусловно есть. Когда маленький ребёнок разбил бы себе голову на этой площадке, тут же прямо в этом блоге стоял бы ВОЙ о чиновниках, которые в центре Москвы допустили существование опасной площадки с нарушением нормативов и были бы требования пытать и вешать, обсирание Собянина и проч. Вот, решили не дожидаться. Ответить

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что за говно в мобильной версии? Voobrojaemyi с телефона хрен что напишеш пять раз странитса перегрузиться!!!!все правильно сделали а то была помоика а станет хорошо и неизвесно кто бы отвечал если ребенок пакалечится ты со своими художиствеными образами и криативом забыл про обычных людей Ответить

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Re: что за говно в мобильной версии? imihajlov Тебе лучше ничего не писать! Ответить



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nevada48 Если политика власти - угнетение, то их ничто не остановит. Очередной пример. Ответить



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maksi2278 После всего, что Собянин натворил в Москве, его давно уже надо в отставку отправлять. Вместе со всей его командой. Ответить

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homoluden Не по уставу же! Ответить



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shuldickov2013 А в армии так - безобразно, но однообразно! Не нам рассуждать, поумней нашего люди на места посажены! Ответить

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jcnotdenton Мне всегда не нравились комменты в духе "проблема не в администрации, проблема в людях, которые не могут сами у себя во дворах порядок навести", но теперь у меня есть конктретный пример, почему именно.



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flintcapitan Если ребенок разъябется с мачты об землю в лепеху, кто будет отвечать?

Или пожраная бездуховными кораедами крыша дома бабы-яги ухнет внутрь, когда там будет находиться безвинное дитя лет 5, и выколет острой щепкой нахуй левый глаз? Ответить

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qoiro Не пойму, что конкретно не понравилось Трампу в этой площадке. Ответить



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golosop Все правильно сделали. На месте этого говна теперь надо сделать нормальную парковку для автомобилей. Ответить



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wwwb кстати может и площадка неплохая но там грязь которая разносится на асфальт.

заасфальтирвать парковку? может быть.



тем не менее это не отменяет того что Соябнини гнида - даже зимой в масквабаде негде поиграть в хоккей. Ответить



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megapilus Я в шоке и не верю своим глазам!!! Варламов назвал уёбищноe нечто, сделанное из гавна и палок, одной из лучших детских площадок Москвы.



Edited at 2017-03-08 10:30 (UTC) Ответить

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microvolni автомобиль четкий Ответить



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vitalich Уебаны . Ответить



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Andrei Lastochkin ну, блеать, и убожество эта ваша лучшая площадка Ответить



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wwwb Соябнини гнида - даже зимой в масквабаде негде поиграть в хоккей.

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SbstnPereira дети должны играть на цветных пластмассовых горках!

иначе из них вырастут экстремисты, геи и лесбиянки! Ответить

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