Мэрия снесла одну из лучших детских площадок Москвы



Плохие новости... Власти Москвы снесли одну из лучших в городе детских площадок. Она была построена во дворе в Кунцево местным жителем Андреем Сальниковым.

Её собирались снести ещё в 2012-м, я об этом писал. Андрей Сальников строил площадку 4 года, но московским чиновникам не понравилось, что она не соответствует стандартам и якобы мешает пенсионерам. Тогда уникальную детскую площадку удалось отстоять, но теперь и до неё добрались "длинные ковши".



Утром 7 марта во двор дома 20 по улице Партизанская пригнали бульдозер, и площадку снесли.


Были уничтожены все ключевые объекты: корабль, машина, избушка, горка...


Исполнители погрома...


А когда-то двор выглядел так:


Уникальный для Москвы пример, когда человек построил своими руками очень крутую площадку, на которую приходили играть дети со всех окрестных дворов. Много лет её отбивали от нападок чиновников, но вот серость бюрократов из мэрии победила. Теперь сюда поставят пластиковое примитивное говно...

Знаете, как отличить хорошую детскую площадку от плохой? Если вам, взрослому человеку, хочется самому пойти играть, кататься на горках и лазать по мостикам и канатам – значит, площадка хорошая. Не надо думать, что дети какие-то особенные, и им, в отличие от вас, можно подсунуть пластиковое разноцветное примитивное говно. Конечно, за неимением лучшего играть будут и без площадок вообще, но это не значит, что хорошие площадки можно не делать.


Андрей Сальников четыре года строил площадку не для абстрактных детей из папки с нормативами, а для своих троих.




К сожалению, в этой ситуации московская мэрия выглядит как собака на сене. Вместо того, чтобы создавать в городе качественные детские площадки, чиновники уничтожают позитивный опыт людей, которые решили изменить ситуацию в своём дворе к лучшему.

Детские площадки


Как правильно делать детские площадки
 Идеальная детская площадка
 Очень крутая детская площадка!

Шведские детские площадки

 Детские площадки в новых районах Мюнхена. Хотели бы здесь играть?
 Лондон, день 4. Детские площадки и Олимпийский парк


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  • Комментарии (446)
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    aa_novik
    Напомнило истории Тёмы про соседку, которая постоянно пытается сделать что-то хорошее для жильцов подъезда и получает за это кучу негатива. Так и здесь... Ужасно, конечно.

    Не удовлетворяет нормам? Окей, сделайте, чтобы удовлетворяло. Но, видимо, рождённый пилить и разрушать, на такое просто не способен.
    Новый
    bulrf
    Ну а кто бы отвечал, если бы ребенка баба-яга сожрала? стали бы сразу все кричать куда смотрела мэрия и т.п.)
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    genrih_wasser
    Считаю, что чиновники в России в основном жулики и воры, но не разделяю восторгов по поводу площадки - она была страшная и травмоопасная (с верха корабля в два счёта мог упасть ребёнок). Строил бы у себя на даче - никто бы слова не сказал.
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    veselyi_gnom
    Угрюм-Бурчеевщина во всей красе. Собянинский чиновник - это прямо как по Салтыкову-Щедрину: «чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение…».
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    jmyshanya

    Надо было корабль назвать "Иосиф Сталин", тогда бы никто не посмел тронуть, и пенсионеры сами бы на защиту встали...

    Новый
    Григорий Машанов
    Нехорошая история, но с другой стороны, никто не знает, насколько качественно она была сделана, ведь никакого стороннего контроля в ее отношении не было. Я очень сомневаюсь, что в западных странах позволили бы любому человеку сделать свою общедоступную детскую площадку
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    testymagia
    Иди прямо щас попроси чтонить проконтролировать на любой оффициально-корруппированно-распильной площадке - узнаешь как далеко тебя пошлют
    Новый
    Иван Нахимов
    Утро длинных ковшей.


    Ваще страшновата площадка получилась, тяжеловата, массивно как на селе старинном,
    бабкам совковым любящим стирильность-минимализм дворовый - особенно наверное хуево было.


    В целом: типичная ситуация, унылые чинуши, живущие не по духу, а по букве норм и законов.
    Потому всё, что над ними такая же вертикаль роботоподобная.


    Хотя возможно так решил совет дворовый. Такая площадка вполне могла и ночами быть облюбована всякими говорливыми, развеселыми ребятами с баночками говна из алкоотдела.

    Но все равно решение всегда есть лучше -- забор вокруг и закрывать на ночь. Такое встречал. Причем не обязательно неприступный. Даже через ограду в метрдвадцать не лезут.

    Edited at 2017-03-08 10:45 (UTC)
    Новый
    хорошо. но мало.
    warmsea
    москву нужно разрушить полностью, а не только детские площадки. ещё кутузов об этом говорил:"чтобы спасти россию, нужно сжечь москву".

    Edited at 2017-03-08 12:15 (UTC)
    Новый
    mrfaris
    Забыли в мэрию конвертик отнести, нельзя разрушать традиции откатов

    Новый
    Дебилам — дебильные площадки
    Marat Dyatko
    Ещё раз напоминаю — прекратите навязывать русскому народу европейскую нормальность!

    Русскому человеку нужна трасса, танк и высотка с видом на высотки.
    Новый
    Re: Дебилам — дебильные площадки
    testymagia
    лучше всем по бараку за колючей проволокой и вышками с вертухаями по периметру - как деды будем!
    Новый
    moscoww
    Печально то, что как обычно варламов пернет в бложике и завтра забудет об этом.

    Если уж такой распиздатый урбанист, мог бы написать куда звонить и какого пидораса хуесосить... а то так и пройдет все незамеченным, а чиновничья мразь будет потирать потные клешни и лыбиться от того, что выслужилась.
    Новый
    bioplant
    Безусловно есть. Когда маленький ребёнок разбил бы себе голову на этой площадке, тут же прямо в этом блоге стоял бы ВОЙ о чиновниках, которые в центре Москвы допустили существование опасной площадки с нарушением нормативов и были бы требования пытать и вешать, обсирание Собянина и проч. Вот, решили не дожидаться.
    Новый
    что за говно в мобильной версии?
    Voobrojaemyi
    с телефона хрен что напишеш пять раз странитса перегрузиться!!!!все правильно сделали а то была помоика а станет хорошо и неизвесно кто бы отвечал если ребенок пакалечится ты со своими художиствеными образами и криативом забыл про обычных людей
    Новый
    Re: что за говно в мобильной версии?
    imihajlov
    Тебе лучше ничего не писать!
    Новый
    nevada48
    Если политика власти - угнетение, то их ничто не остановит. Очередной пример.
    Новый
    maksi2278
    После всего, что Собянин натворил в Москве, его давно уже надо в отставку отправлять. Вместе со всей его командой.
    Новый
    jcnotdenton
    Мне всегда не нравились комменты в духе "проблема не в администрации, проблема в людях, которые не могут сами у себя во дворах порядок навести", но теперь у меня есть конктретный пример, почему именно.

    Новый
    flintcapitan
    Если ребенок разъябется с мачты об землю в лепеху, кто будет отвечать?
    Или пожраная бездуховными кораедами крыша дома бабы-яги ухнет внутрь, когда там будет находиться безвинное дитя лет 5, и выколет острой щепкой нахуй левый глаз?
    Новый
    qoiro
    Не пойму, что конкретно не понравилось Трампу в этой площадке.
    Новый
    golosop
    Все правильно сделали. На месте этого говна теперь надо сделать нормальную парковку для автомобилей.
    Новый
    wwwb
    кстати может и площадка неплохая но там грязь которая разносится на асфальт.
    заасфальтирвать парковку? может быть.

    тем не менее это не отменяет того что Соябнини гнида - даже зимой в масквабаде негде поиграть в хоккей.
    Новый
    megapilus
    Я в шоке и не верю своим глазам!!! Варламов назвал уёбищноe нечто, сделанное из гавна и палок, одной из лучших детских площадок Москвы.

    Edited at 2017-03-08 10:30 (UTC)
    Новый
    wwwb
    Соябнини гнида - даже зимой в масквабаде негде поиграть в хоккей.
    Новый
  • Комментарии (446)
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