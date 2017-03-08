Мэрия снесла одну из лучших детских площадок Москвы
Плохие новости... Власти Москвы снесли одну из лучших в городе детских площадок. Она была построена во дворе в Кунцево местным жителем Андреем Сальниковым.
Её собирались снести ещё в 2012-м, я об этом писал. Андрей Сальников строил площадку 4 года, но московским чиновникам не понравилось, что она не соответствует стандартам и якобы мешает пенсионерам. Тогда уникальную детскую площадку удалось отстоять, но теперь и до неё добрались "длинные ковши".
Утром 7 марта во двор дома 20 по улице Партизанская пригнали бульдозер, и площадку снесли.
Были уничтожены все ключевые объекты: корабль, машина, избушка, горка...
Исполнители погрома...
А когда-то двор выглядел так:
Уникальный для Москвы пример, когда человек построил своими руками очень крутую площадку, на которую приходили играть дети со всех окрестных дворов. Много лет её отбивали от нападок чиновников, но вот серость бюрократов из мэрии победила. Теперь сюда поставят пластиковое примитивное говно...
Знаете, как отличить хорошую детскую площадку от плохой? Если вам, взрослому человеку, хочется самому пойти играть, кататься на горках и лазать по мостикам и канатам – значит, площадка хорошая. Не надо думать, что дети какие-то особенные, и им, в отличие от вас, можно подсунуть пластиковое разноцветное примитивное говно. Конечно, за неимением лучшего играть будут и без площадок вообще, но это не значит, что хорошие площадки можно не делать.
Андрей Сальников четыре года строил площадку не для абстрактных детей из папки с нормативами, а для своих троих.
К сожалению, в этой ситуации московская мэрия выглядит как собака на сене. Вместо того, чтобы создавать в городе качественные детские площадки, чиновники уничтожают позитивный опыт людей, которые решили изменить ситуацию в своём дворе к лучшему.
Детские площадки
|Как правильно делать детские площадки
|Идеальная детская площадка
|Очень крутая детская площадка!
|Шведские детские площадки
|Детские площадки в новых районах Мюнхена. Хотели бы здесь играть?
|Лондон, день 4. Детские площадки и Олимпийский парк
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Не удовлетворяет нормам? Окей, сделайте, чтобы удовлетворяло. Но, видимо, рождённый пилить и разрушать, на такое просто не способен.
Надо было корабль назвать "Иосиф Сталин", тогда бы никто не посмел тронуть, и пенсионеры сами бы на защиту встали...
Чиновник = раковая опухоль!
Ваще страшновата площадка получилась, тяжеловата, массивно как на селе старинном,
бабкам совковым любящим стирильность-минимализм дворовый - особенно наверное хуево было.
В целом: типичная ситуация, унылые чинуши, живущие не по духу, а по букве норм и законов.
Потому всё, что над ними такая же вертикаль роботоподобная.
Хотя возможно так решил совет дворовый. Такая площадка вполне могла и ночами быть облюбована всякими говорливыми, развеселыми ребятами с баночками говна из алкоотдела.
Но все равно решение всегда есть лучше -- забор вокруг и закрывать на ночь. Такое встречал. Причем не обязательно неприступный. Даже через ограду в метрдвадцать не лезут.
Edited at 2017-03-08 10:45 (UTC)
хорошо. но мало.
Edited at 2017-03-08 12:15 (UTC)
Дебилам — дебильные площадки
Русскому человеку нужна трасса, танк и высотка с видом на высотки.
Re: Дебилам — дебильные площадки
Если уж такой распиздатый урбанист, мог бы написать куда звонить и какого пидораса хуесосить... а то так и пройдет все незамеченным, а чиновничья мразь будет потирать потные клешни и лыбиться от того, что выслужилась.
что за говно в мобильной версии?
Re: что за говно в мобильной версии?
Или пожраная бездуховными кораедами крыша дома бабы-яги ухнет внутрь, когда там будет находиться безвинное дитя лет 5, и выколет острой щепкой нахуй левый глаз?
заасфальтирвать парковку? может быть.
тем не менее это не отменяет того что Соябнини гнида - даже зимой в масквабаде негде поиграть в хоккей.
Edited at 2017-03-08 10:30 (UTC)
Своеобразные.
иначе из них вырастут экстремисты, геи и лесбиянки!