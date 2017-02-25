Осло: полный запрет автомобилей и самый дорогой пешеходный мост

hnovckiy вот это я понимаю страна, созданная рукамми человека для процветания и радости... Результат, когда деньги от нефти и газа вкладываются в человека и страну.., а не в офшоры близких друзей властьимущих. Ответить

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ashenred так было до 2008 года, потом к власти пришёл Столтенберг и всё поменялось. завезли мигрантов, ограничили полицию, подняли уровень преступности, партии потеряли различия между собой и начали проводить политику огромных корпораций, начали приниматься идиотские законы, противоречащие предыдущей политике. В общем как и во всём мире. Средний класс держать в страхе, набивать кошельки толстосумов, постепенно отнимать привелегии у населения. Можно только понастольгировать о той Норвегии, которую я увидел 20 лет назад. Ответить

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sladkowa круто там! Ответить



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zipberlin 43 фотка - растение называются - Рододендрон! Дорогой и капризный цветочек, потому и лапником укрыт, ибо сдохнет на морозе иначе! Ответить

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f_e_d_o_r_o_v Половина фоток без кранов же Ответить



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varlamov.ru ЛОВКО ТЫ МЕНЯ ПОДЛОВИЛ! Ответить

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qoiro Есть люди, которые годами не ходили по улицам, вся их жизнь это "дом - машина - магазин", "дом - машина - работа" итд.



Edited at 2017-02-25 09:24 (UTC) Ответить

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sahalinets777 Думаете, что потолкавшись в метро, подышав выхлопными газами и покорячясь на сугробах с сумками, они станут духовнее и здоровее? Ответить

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В МСК такое нельзя Nick Bel В Осло климат другой. Там всегда тепло и сухо. Зимы почти нет. А В МСК что? 10 месяцев лютой невероятно морозной зимы со снегопадами и сугробами выше головы. Ну вы сравнили, блин. Ответить

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Re: В МСК такое нельзя flashzoom И медведи белые по улицам шастают. Только-только успеваешь из метро выйти и до автобуса добежать Ответить

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redjid Вот лохи у них мэры! Я бы на их месте вместо идиотских мостов и закапыванием путей давно бы кучу вилл по всему миру себе построил бы. Ответить



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dragon_dances //в Осло на выборах победила коалиция из нескольких партий, которые ненавидят автомобили//

У Варли в бложике тоже торжествует коалиция хейтеров-нищебродов на велосипедах. Ответить

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sahalinets777 Ну как всегда, навязчивая мечта урбаниста - запретить автомобили, вместо того, чтобы решать проблему. Да, давайте сделаем жизнь людей хуже, заставив их ездить в общественном транспорте и на великах. Оно же по-любому лучше! Но надо бы быть последовательным и запретить еще квартиры больше чем из одной комнаты - сколько проблем разом решится!

А глядя на Оперу, плакать хочется от современной "архитектуры". Сарай обыкновенный. Если это лучший из двухсот проектов, то каковы же худшие? Ответить

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redjid Большинство в Москве и сейчас ездит в общественном транспорте. А меньшинство пусть отказывается от излишеств, если большинству это мешает. Так что в целом, если прижать автоуродов, жизнь людей в целом станет только лучше. Ответить

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sevooo Чёт то ни как мне этот Осло..... Ответить

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Svetlana Toykka Вечнозеленое растение - рододендрон, в мае-июне очень красиво цветет. У нас ему холодно, приходится укрывать на зиму, а в Норвегии он чувствует себя отлично. Ответить



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Коля Пупкин Рододендрон короткоплодный вар. тигерштедта из Северной Кореи и Манчжурии и за -30 держит. Есть много других вечнозелёных и полувечнозелёных видов. А если их сажать у южных стен зданий, ведь речь идёт об озеленении именно городов! Ответить



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Nick Bel По сравнению с Омском, всё весьма чистенько и сухинько, да. НО! Омск-то расположен всего в 1500 км от океана. А Осло - в другом мире.



Edited at 2017-02-25 09:43 (UTC) Ответить

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Пропаганда педофилии детектед! navalnypresiden На 26 фото Мизулина с Милоновым упадут в обморок Ответить



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bruzzga Земля судя по фотке подтекает их близлежащего сквера. Ответить



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genrih_wasser Сделали бы дренаж, если подтекает, а то очень неэстетично смотрится. Ответить



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palevas "Лет 5 назад был проект убрать в Москве часть путей РЖД под землю, а на освободившейся земле разбить парки."

В Москве бы проложить подземные пути между пригородными направлениями, сейчас почти все едут до вокзалов и пересаживаются на метро. Илья, освети эту тему, во многих городах мира так сделано, и это очень удобно. Ответить

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Коля Пупкин +100500! Очень правильный коммент. Недавно тут читал, что они подумывают о соединении хотя бы того, что можно соединить уже сейчас, например: ЛОбня - Железнодорожный, Крюково - Подольск и пр. Ответить



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shark_evil Понравился дизайн уток. Ответить



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dipoper Трамвайные пути обособленны, вот так надо сделать на проспекте Ленина в Туле :)



А на какой стороне проспекта Ленина лучше снести дома чтобы обособить трамвай и оставить 2 полосы в каждую сторону - как на фото в Осло.





Так же интересно будет узнать про Ословские "кольца" которые проходят через город так что центр автомобилистам и не особо всрался.

В сопоставимой по населению Туле - такого нет и вряд ли хватит на это денег и ума.



ps. кстати кто там выл, что если российские города застроить дальше исторического центра "бездуховными" коробками - то все пропало?

вот любуйтесь! развивайте воображение, коль кроме мортонградов ни хрена не видели.







Edited at 2017-02-25 15:29 (UTC) Ответить



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igorek44 а кто им мешает сейчас самогон гнать? сахар дорогой? так можно и на карамельках или прошлогоднем варенье Ответить



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jenta17 в малых деревнях так и делают... Ответить

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vlasv Хорошо там, где вас нет. Ответить



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Coca-cola Автомобиль как признак неполноценности streithahn.livejournal. com/102138.html



Абсурдизм и автомобиль. streithahn.livejournal. com/221802.html



О недоумочной природе автомобильства. streithahn.livejournal. com/214424.html Ответить



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jenta17 внутри курить нельзя, курилок нет, вот и курят на улице. А пиво продают до 20.00 в будние дни, в субботу до 18.00. Ответить



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supmaxgreat Нерусских мигрантов надо заменить на славян. Норвежцы и русские очень похожи внешне и по культуре. И ещё надо побольше белых березок, водки в магазинах, чёрного хлеба. И чтобы из всех окон орал Высоцкий. Такой Осло нам нужен ) Ответить

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Дима Харитонов Очень красиво и удобно, рад за норвежцев. У нас есть чему поучиться) Ответить



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hyenalive Удобно да,а красиво-то где? Ответить



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pavel_register Интересно, глядя на 34 фотку норвежцы и их соседи будут писать "Сраная Норвежка"? Ответить



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bioplant Думаете, после Брейвика норвежские либерасты опасаются громко выступать? Ответить

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evgeniybruskov Я там зимы не увидел. Ответить



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dixondixon Там Гольфстрим рулит Ответить



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Коптеры Ruslan Kambolov Илья, как ты и предлагал, сделай обзор на квадрокоптеры, свой старый и новый, с минусами/плюсами. Ответить



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Re: Коптеры Strelkoff Интересно узнать есть ли разница в качестве картинки и стабилизации в сравнении с DJI P4.



Отдельно интересно, что, насколько я понимаю, в Норвегии, в отличии от ряда других европейских стран, полеты коптеров популярных моделей разрешены (частоты 2,4-5-8 не регулируются). Ответить



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philipp_seven 43 - это рододендрон. Ответить



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11a52

Прикольно. И толп мигрантов на фото не видать пока.



Ждем дальнейших описаний. Ответить

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eplejenta видать-видать,особенно летом плюс цыгане. Ответить



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nordwalk Всё конечно мило в плане архитектуры и удобства для пешеходов, но неплохо бы рассказать, что коренные норвежцы массово сбегают на север. Как говорят местные, мигрантов в Осло более 50%, а по личным ощущениям – все 70%! Огромное число людей живет на пособие. За время посещения Осло совершенно не возникло ощущения, что мигранты переняли скандинавские ценности, и интегрировались в общество, очень сильно чувствуется социальный конфликт. В Осло, если ты переходишь дорогу, нет никакой гарантии, что двигающийся автомобиль затормозит, он может даже ускориться, чтобы человек, похожий на коренного жителя, отпрыгнул на тротуар и вообще знал свое место! А сама Норвегия изумительна! Но смотреть надо Берген и далее ехать вдоль фьордов на север! Ответить

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nigilist25 Мигранты переняли не скандинавские, а славянские ценности Ответить



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nordwalk Понравилось? Или просто потрясло? Ответить

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Валентино Квартирку покажи изнутри: ремонт, дизайн, обустройство. Ответить

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