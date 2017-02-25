Осло: полный запрет автомобилей и самый дорогой пешеходный мост
Путевые заметки, день 1
С Осло произошла удивительная история! Когда я анонсировал свою поездку и попросил помощи, то мою почту буквально завалили советами. Такое впечатление, что половина моих читателей живет в Осло и других города Норвегии. Мне рассказали буквально про каждый район города, про все кафе и рестораны, а мой список того, что обязательно надо посмотреть, требовал не нескольких дней, а как минимум недели!
Теперь чувствую огромную ответственность! Вдруг что-то неправильно напишу! Ладно, если что, поправляйте ;)
Первое впечатление — одна большая стройка. В Осло повсюду что-то делают. Прилетаешь в аэропорт — а там стройка! На вокзал — и там тоже стройка. В центре города стройка, на окраинах стройка. Невозможно сделать кадра, чтобы в него не попал строительный кран.
01. Аэропорт очень крутой, кстати. Надо будет на обратном пути пораньше приехать и поснимать его.
02. Аэропорт находится довольно далеко от города, 47 км. До города можно доехать на скоростном поезде за 180 крон (1235 рублей), на автобусе, по-моему, за 150 (1050 рублей), еще на обычном поезде (но он ходит не так часто, как экспресс) или на такси, примерно за 700 крон (4885 рублей).
03. Я выбрал экспресс. Идет минут 20 до центральной станции без остановок. Билеты на него лучше покупать в вендинговом аппарате, так как кассир дополнительно за обслуживание возьмет еще 20 крон (140 рублей)! Странно, но несмотря на завышенную цену, народ все равно толпится к кассирам. Неужели до сих пор не доверяют автоматам?
04. Поезд пустой ) Сиденья удобные, есть бесплатный интернет!
05. И даже розеточки! Так что поездка будет быстрой и комфортной.
06. Первым делом надо вас познакомить с новой техникой. Обновил квадрокоптер ) Теперь вместо 4-го «Фантома» у меня «Мавик». Самый главный его плюс — невероятная компактность. По размеру он как полулитровая банка пива. Про коптер, если интересно, расскажу отдельно.
07. Ну что, давайте посмотрим на город, куда меня занесло ) С погодой повезло! На небе ни облачка и чуть ниже ноля.
08. В нашу гавань заходили корабли.
09. Центр города
10. Осло — самый крупный город Норвегии. Но по российским меркам он все равно небольшой: в нем живет всего 640 тысяч человек. Для сравнения, это примерно как в Ижевске.
11. Как я и говорил, в городе идет стройка! Вы только посмотрите, сколько кранов.
12. Крепость Акерсхус. Она была построена примерно в 1300 году, когда Осло стал столицей Норвегии. Как обычно бывает со всеми замками-крепостями, в какой-то момент он перестал быть нужен и превратился в королевскую тюрьму. А к началу ХХ века его отреставрировали и переделали в музей.
13. Новый район Акер Брюгге. Его отстроили в 80-х годах на месте на месте старой верфи. Какие-то промышленные здания снесли, а какие-то — отреставрировали и превратили в торговые центры. Сейчас тут преимущественно магазины, рестораны, театры, разные офисы и элитное жилье. Место очень популярно среди туристов, тут самый красивый участок набережной в городе.
14. Центральный вокзал, куда я приехал.
15. А это новые жилые дома около Оперы! Про них будет отдельный пост. Я решил в одном из этих домов снять квартиру, чтобы на себе прочувствовать все прелести жизни в новом районе Осло.
16. Много курящих людей на улице, непривычно!
17. Вокруг моего дома тоже стройка. Здесь будет жилье. Обратите внимание на улицу ) Трамвайные пути обособленны, вот так надо сделать на проспекте Ленина в Туле :)
18. Вот план застройки района вокруг оперы. Должно быть очень круто. Завидую норвежцам.
19. Тут же строительство нового музея.
20. Работа кипит. Надо будет через несколько лет вернуться.
21. Утки дерутся за хлеб.
22. А вот, собственно, и опера! Ее строительство закончили в 2007 году. Строили на государственные деньги по проекту норвежского архитектурного бюро Snøhetta. Этот проект сочли лучшим из 200 работ, отправленных на конкурс со всего мира.
23. После окончания строительства здание оперы получило несколько архитектурных наград. Жюри разных конкурсов отмечали, что опера стала прежде всего общественным пространством, и только потом уже культурным объектом. Главную роль в этом сыграла необычная наклонная крыша. Любой желающий может подняться по ней на здание и насладиться видом на город. А еще место стало очень популярным среди скейтеров.
24. Над центром наклонной крыши на 15 метров возвышается стеклянный фасад, за которым находится фойе оперы. Архитекторы хотели сделать так, чтобы вид на залив из фойе ничем не перегораживался, поэтому они постарались обойтись минимумом колонн. Те, которые пришлось оставить, — очень тонкие и расположенные в форме буквы V.
25. В городе много интересных скульптур. Да что там много! Мне кажется, Осло — рекордсмен по количеству скульптур на душу населения, больше только в столице Македонии Скопье, но там вообще вне конкуренции. Но что важно, скульптуры в Осло в большинстве своем очень крутые. Они довольно органично разбавляют городской пейзаж.
26. Голые дети смотрят на каток.
27. А вот велосипеды около одного из домов в новом районе! Я сначала подумал, что это такая оригинальная велопарковка, но оказалось, что это современная скульптура.
28. Ночью у всех велосипедов загораются огни. Невероятно красиво.
29. Несмотря на зиму, в Осло работают летние террасы в кафе и ресторанах. Народ спокойно сидит под обогревателями.
30. У нас такое невозможно. У нас летние террасы можно делать только по указанию Собянина. Пока он отмашку не даст, на улице есть запрещено! Вспомните историю Темы Лебедева про то, как его терроризировала городская управа из-за выставленных рядом с кафе на Большой Никитской пары стульев и маленького стола.
31. А еще в Осло очень много Тесл. При этом за рулем можно встретить не только модный офисный планктон, как в США.
32. Новая Вольво V90
33. Судя по всему, с грязью на дорогах здесь все как у нас )
34. Даже в городе можно встретить такую картину. Почти как в Туле! Зима!
35. Тротуары посыпают гранитной крошкой вместо соли.
36. Фирменная крышка люка в Осло
37. А вот так выглядит фудкорт в одном из торговых центров. В Осло все очень неплохо с дизайном.
38.
39.
Кстати про алкоголь! В магазинах продают только пиво. Все потому, что в прошлом веке в Норвегии была довольно тяжелая ситуация с алкоголизмом. В 1914 году там даже приняли «сухой закон». Но он оказался неэффективным (норвежцы начали сами гнать алкоголь и везти его контрабандой из Дании и Швеции), и в 1926 году его отменили. Вместо полного запрета государство решило взять под тотальный контроль производство, импорт и продажу всех спиртных напитков. Таким образом весь оборот алкоголя в стране оказался в руках у одной монопольной компании. Она намеренно не открывала большое количество магазинов и продавала напитки по конским ценам, чтобы у норвежцев отпало желание их покупать.
Сейчас все крепкие алкогольные напитки в Норвегии продаются только в сетевых магазинах компании-монополиста (как и в Швеции). Причем эти магазины закрываются в 18:00 и не работают по воскресеньям. В обычных продуктовых магазинах можно найти только пиво, но и его не продают после 20:00, а по субботам — после 18:00.
40.
41.
42. Исторический центр
43. Открытый грунт на зиму закрывают еловыми ветками. А вот какое-то интересное растение, которое остается зеленым даже несмотря на минусовые температуры (а ночью тут сейчас -10!!!). Что это такое? UPD: В комментариях подсказали, что это рододендроны.
44. В Осло очень не хватает вывесок «Пятерочки» или «Красного и Белого» )
45. Хотя могли бы и аккуратнее делать
46. Осло стремительно становится пешеходным! Пару лет назад в Осло на выборах победила коалиция из нескольких партий, которые ненавидят автомобили. Теперь они активно занимаются тем, что постепенно ограничивают движение личного транспорта. Взамен они развивают пешеходную, велосипедную инфраструктуру и общественный транспорт.
47. Запрет на автомобильное движение вводится постепенно. Пока что все находится на стадии реализации отдельных небольших проектов по превращению некоторых улиц в пешеходные. Масштабный план по перепланировке автомобильного движения в городе пока что еще на стадии разработки.
48. По планам полный запрет на автомобильное движение в центре города введут в ближайшие несколько лет. Право въезжать в свободную от автомобильного движения зону останется только у инвалидов, автомобилей коммунальных и спасательных служб и еще у транспорта, обслуживающего социальные объекты (рестораны, магазины и т.п.).
49. Бездомный чистит обувь туристам.
50. Около только что высаженных деревьев табличка с названием растения на нескольких языках, в том числе и на русском! Очень круто.
51. Пока город очень нравится.
52. Пешеходный мост через ж/д пути под названием «Акробат».
53. В 2012 году он был признан лучшим стальным пешеходным мостом в Европе. На строительство «Акробата» потратили 125 миллионов крон — это примерно 872 миллиона рублей.
54. Автомобильный мост
55.
56.
57.
58. Многие железнодорожные пути убраны под землю. Я не знаю, делалось ли так изначально или уже потом убрали. Лет 5 назад был проект убрать в Москве часть путей РЖД под землю, а на освободившейся земле разбить парки. Но с кризисом идею похоронили.
Завтра продолжим!
С Осло произошла удивительная история! Когда я анонсировал свою поездку и попросил помощи, то мою почту буквально завалили советами. Такое впечатление, что половина моих читателей живет в Осло и других города Норвегии. Мне рассказали буквально про каждый район города, про все кафе и рестораны, а мой список того, что обязательно надо посмотреть, требовал не нескольких дней, а как минимум недели!
Теперь чувствую огромную ответственность! Вдруг что-то неправильно напишу! Ладно, если что, поправляйте ;)
Первое впечатление — одна большая стройка. В Осло повсюду что-то делают. Прилетаешь в аэропорт — а там стройка! На вокзал — и там тоже стройка. В центре города стройка, на окраинах стройка. Невозможно сделать кадра, чтобы в него не попал строительный кран.
01. Аэропорт очень крутой, кстати. Надо будет на обратном пути пораньше приехать и поснимать его.
02. Аэропорт находится довольно далеко от города, 47 км. До города можно доехать на скоростном поезде за 180 крон (1235 рублей), на автобусе, по-моему, за 150 (1050 рублей), еще на обычном поезде (но он ходит не так часто, как экспресс) или на такси, примерно за 700 крон (4885 рублей).
03. Я выбрал экспресс. Идет минут 20 до центральной станции без остановок. Билеты на него лучше покупать в вендинговом аппарате, так как кассир дополнительно за обслуживание возьмет еще 20 крон (140 рублей)! Странно, но несмотря на завышенную цену, народ все равно толпится к кассирам. Неужели до сих пор не доверяют автоматам?
04. Поезд пустой ) Сиденья удобные, есть бесплатный интернет!
05. И даже розеточки! Так что поездка будет быстрой и комфортной.
06. Первым делом надо вас познакомить с новой техникой. Обновил квадрокоптер ) Теперь вместо 4-го «Фантома» у меня «Мавик». Самый главный его плюс — невероятная компактность. По размеру он как полулитровая банка пива. Про коптер, если интересно, расскажу отдельно.
07. Ну что, давайте посмотрим на город, куда меня занесло ) С погодой повезло! На небе ни облачка и чуть ниже ноля.
08. В нашу гавань заходили корабли.
09. Центр города
10. Осло — самый крупный город Норвегии. Но по российским меркам он все равно небольшой: в нем живет всего 640 тысяч человек. Для сравнения, это примерно как в Ижевске.
11. Как я и говорил, в городе идет стройка! Вы только посмотрите, сколько кранов.
12. Крепость Акерсхус. Она была построена примерно в 1300 году, когда Осло стал столицей Норвегии. Как обычно бывает со всеми замками-крепостями, в какой-то момент он перестал быть нужен и превратился в королевскую тюрьму. А к началу ХХ века его отреставрировали и переделали в музей.
13. Новый район Акер Брюгге. Его отстроили в 80-х годах на месте на месте старой верфи. Какие-то промышленные здания снесли, а какие-то — отреставрировали и превратили в торговые центры. Сейчас тут преимущественно магазины, рестораны, театры, разные офисы и элитное жилье. Место очень популярно среди туристов, тут самый красивый участок набережной в городе.
14. Центральный вокзал, куда я приехал.
15. А это новые жилые дома около Оперы! Про них будет отдельный пост. Я решил в одном из этих домов снять квартиру, чтобы на себе прочувствовать все прелести жизни в новом районе Осло.
16. Много курящих людей на улице, непривычно!
17. Вокруг моего дома тоже стройка. Здесь будет жилье. Обратите внимание на улицу ) Трамвайные пути обособленны, вот так надо сделать на проспекте Ленина в Туле :)
18. Вот план застройки района вокруг оперы. Должно быть очень круто. Завидую норвежцам.
19. Тут же строительство нового музея.
20. Работа кипит. Надо будет через несколько лет вернуться.
21. Утки дерутся за хлеб.
22. А вот, собственно, и опера! Ее строительство закончили в 2007 году. Строили на государственные деньги по проекту норвежского архитектурного бюро Snøhetta. Этот проект сочли лучшим из 200 работ, отправленных на конкурс со всего мира.
23. После окончания строительства здание оперы получило несколько архитектурных наград. Жюри разных конкурсов отмечали, что опера стала прежде всего общественным пространством, и только потом уже культурным объектом. Главную роль в этом сыграла необычная наклонная крыша. Любой желающий может подняться по ней на здание и насладиться видом на город. А еще место стало очень популярным среди скейтеров.
24. Над центром наклонной крыши на 15 метров возвышается стеклянный фасад, за которым находится фойе оперы. Архитекторы хотели сделать так, чтобы вид на залив из фойе ничем не перегораживался, поэтому они постарались обойтись минимумом колонн. Те, которые пришлось оставить, — очень тонкие и расположенные в форме буквы V.
25. В городе много интересных скульптур. Да что там много! Мне кажется, Осло — рекордсмен по количеству скульптур на душу населения, больше только в столице Македонии Скопье, но там вообще вне конкуренции. Но что важно, скульптуры в Осло в большинстве своем очень крутые. Они довольно органично разбавляют городской пейзаж.
26. Голые дети смотрят на каток.
27. А вот велосипеды около одного из домов в новом районе! Я сначала подумал, что это такая оригинальная велопарковка, но оказалось, что это современная скульптура.
28. Ночью у всех велосипедов загораются огни. Невероятно красиво.
29. Несмотря на зиму, в Осло работают летние террасы в кафе и ресторанах. Народ спокойно сидит под обогревателями.
30. У нас такое невозможно. У нас летние террасы можно делать только по указанию Собянина. Пока он отмашку не даст, на улице есть запрещено! Вспомните историю Темы Лебедева про то, как его терроризировала городская управа из-за выставленных рядом с кафе на Большой Никитской пары стульев и маленького стола.
31. А еще в Осло очень много Тесл. При этом за рулем можно встретить не только модный офисный планктон, как в США.
32. Новая Вольво V90
33. Судя по всему, с грязью на дорогах здесь все как у нас )
34. Даже в городе можно встретить такую картину. Почти как в Туле! Зима!
35. Тротуары посыпают гранитной крошкой вместо соли.
36. Фирменная крышка люка в Осло
37. А вот так выглядит фудкорт в одном из торговых центров. В Осло все очень неплохо с дизайном.
38.
39.
Кстати про алкоголь! В магазинах продают только пиво. Все потому, что в прошлом веке в Норвегии была довольно тяжелая ситуация с алкоголизмом. В 1914 году там даже приняли «сухой закон». Но он оказался неэффективным (норвежцы начали сами гнать алкоголь и везти его контрабандой из Дании и Швеции), и в 1926 году его отменили. Вместо полного запрета государство решило взять под тотальный контроль производство, импорт и продажу всех спиртных напитков. Таким образом весь оборот алкоголя в стране оказался в руках у одной монопольной компании. Она намеренно не открывала большое количество магазинов и продавала напитки по конским ценам, чтобы у норвежцев отпало желание их покупать.
Сейчас все крепкие алкогольные напитки в Норвегии продаются только в сетевых магазинах компании-монополиста (как и в Швеции). Причем эти магазины закрываются в 18:00 и не работают по воскресеньям. В обычных продуктовых магазинах можно найти только пиво, но и его не продают после 20:00, а по субботам — после 18:00.
40.
41.
42. Исторический центр
43. Открытый грунт на зиму закрывают еловыми ветками. А вот какое-то интересное растение, которое остается зеленым даже несмотря на минусовые температуры (а ночью тут сейчас -10!!!). Что это такое? UPD: В комментариях подсказали, что это рододендроны.
44. В Осло очень не хватает вывесок «Пятерочки» или «Красного и Белого» )
45. Хотя могли бы и аккуратнее делать
46. Осло стремительно становится пешеходным! Пару лет назад в Осло на выборах победила коалиция из нескольких партий, которые ненавидят автомобили. Теперь они активно занимаются тем, что постепенно ограничивают движение личного транспорта. Взамен они развивают пешеходную, велосипедную инфраструктуру и общественный транспорт.
47. Запрет на автомобильное движение вводится постепенно. Пока что все находится на стадии реализации отдельных небольших проектов по превращению некоторых улиц в пешеходные. Масштабный план по перепланировке автомобильного движения в городе пока что еще на стадии разработки.
48. По планам полный запрет на автомобильное движение в центре города введут в ближайшие несколько лет. Право въезжать в свободную от автомобильного движения зону останется только у инвалидов, автомобилей коммунальных и спасательных служб и еще у транспорта, обслуживающего социальные объекты (рестораны, магазины и т.п.).
49. Бездомный чистит обувь туристам.
50. Около только что высаженных деревьев табличка с названием растения на нескольких языках, в том числе и на русском! Очень круто.
51. Пока город очень нравится.
52. Пешеходный мост через ж/д пути под названием «Акробат».
53. В 2012 году он был признан лучшим стальным пешеходным мостом в Европе. На строительство «Акробата» потратили 125 миллионов крон — это примерно 872 миллиона рублей.
54. Автомобильный мост
55.
56.
57.
58. Многие железнодорожные пути убраны под землю. Я не знаю, делалось ли так изначально или уже потом убрали. Лет 5 назад был проект убрать в Москве часть путей РЖД под землю, а на освободившейся земле разбить парки. Но с кризисом идею похоронили.
Завтра продолжим!
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту
И про Твиттер не забывайте...
... и ещё Инстаграм! 👍
Половина фоток без кранов же
Edited at 2017-02-25 09:24 (UTC)
В МСК такое нельзя
Re: В МСК такое нельзя
У Варли в бложике тоже торжествует коалиция хейтеров-нищебродов на велосипедах.
А глядя на Оперу, плакать хочется от современной "архитектуры". Сарай обыкновенный. Если это лучший из двухсот проектов, то каковы же худшие?
Точно,уныло.
Edited at 2017-02-25 09:43 (UTC)
Пропаганда педофилии детектед!
В Москве бы проложить подземные пути между пригородными направлениями, сейчас почти все едут до вокзалов и пересаживаются на метро. Илья, освети эту тему, во многих городах мира так сделано, и это очень удобно.
Понравился дизайн уток.
А на какой стороне проспекта Ленина лучше снести дома чтобы обособить трамвай и оставить 2 полосы в каждую сторону - как на фото в Осло.
Так же интересно будет узнать про Ословские "кольца" которые проходят через город так что центр автомобилистам и не особо всрался.
В сопоставимой по населению Туле - такого нет и вряд ли хватит на это денег и ума.
ps. кстати кто там выл, что если российские города застроить дальше исторического центра "бездуховными" коробками - то все пропало?
вот любуйтесь! развивайте воображение, коль кроме мортонградов ни хрена не видели.
Edited at 2017-02-25 15:29 (UTC)
Абсурдизм и автомобиль. streithahn.livejournal. com/221802.html
О недоумочной природе автомобильства. streithahn.livejournal. com/214424.html
Удобно да,а красиво-то где?
Коптеры
Re: Коптеры
Отдельно интересно, что, насколько я понимаю, в Норвегии, в отличии от ряда других европейских стран, полеты коптеров популярных моделей разрешены (частоты 2,4-5-8 не регулируются).
Прикольно. И толп мигрантов на фото не видать пока.
Ждем дальнейших описаний.