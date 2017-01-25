Скульптура: как отличить говно от конфетки

andreyblaze Стратегические запасы бронзы. Ответить



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vihlop Это пиздец. Примерно как сказать, что статуя Наполеона - скучная хуйня какая-то, а вот Чижик-Пыжик на Фонтанке - это вещь! Ответить



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shtirl и это пишет человек, которому не понравилось в Ватикане)) Ответить



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varlamov.ru мне много чего не нравится. Я, например, не люблю оперу и классический театр, но я не отрицаю, что это великое искусство. Ответить

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vermutovchina Ключевой момент "Когда я подхожу к работам Родена, я чувствую волшебство", а кто-то не чувствует исходя из своего образования и чувства красивого...спор об искусстве всё равно что разговор глухого с немым Ответить



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dragon_dances Вот я отличаю очень просто. Если Варламов сказал, что конфетка говняная - значит говно. А если Варламов сказал, что говнецо имеет прекрасный запах и сладенькое на вкус - значит конфетка. Варламов же выдрессированный выставками-музеями эксперт в говне и конфетах. Самостоятельно пробовать зялтовские конфеты и говно почему-то не решаюсь.



Edited at 2017-01-25 09:17 (UTC) Ответить



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monetam Приведенные а качестве примера образцы памятников в большинстве своем просто стремные. То есть хорошие, конечно, но в них уровень развлекательности очень высокий.

Ну а Столыпин и Гермоген - они не для развлекательности.

Это именно что классическая традиция , возникшая в эпоху Нового времени, и она целиком натуралистично-назидательная. Памятников в таком стиле в Европе полным полно, в той же Италии. Прокатитесь, обратите внимание ! В соответствующей городской архитектурной среде они смотрятся очень хорошо.



Ну а то, что вы смотрите на памятник Столыпину, и не сможете сказать " Прикольно!", как в случае с памятником на набережной Дуная, это говорит именно что вы ежедневно смотрите из окна на крышу торгового центра. Там рекламщики и вымучивают свои идеи о том, как развлечь приколами публику.

Возьмите пару книжечек, почитайте про Столыпина, хорошенько подумайте о нем и тех проблемах, которые ему довелось решать - и вот тогда памятник этому деятелю вам станет понятнее. Ответить

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tlkh Рецепт настоящего искусства очень прост. Надо в Столыпине было проделать дырку. Сразу и прикольно, и заставляет задуматься, при чем тут дырка. Ответить

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dda_01 туфли на набережной-сильно по эмоциям!хоть и невзрачно выглядит на первый взгляд... Ответить

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molchanov1982 Да, тут просто скульптура заставляет воображение дорисовывать, зная историю.

Самые сильные ощущения. Ответить



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orion4 Можно сказать проще,цепляет-не цепляет.

Памятника Щербакова и Церетели не цепляют,это пустышки Ответить

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imihajlov Микелянджело тоже не особо цепляет. А вот туфли цепляют. Ответить

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chamot1981 Вобщем Варламову нравится, чтоб искуство было похоже на хорошую рекламу. Ответить



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Замечательная мысль! andrey_kaminsky Действительно, искусство должно быть похоже на искусство, это нормально. Хорошая реклама ведь искусство. Ответить



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lilithfonteyn потому что делается по заказу, а не от души

нет идейности, просто цель – сделать Ответить



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molchanov1982 Сильно было бы, если бы была та же самая скульптура, но с лицом путина. Вот эмоции бы бурлили... Ответить



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avesta_1 Здесь не отлили а отмыли

Помню жаркие споры, диалоги , дискуссии о назначении памятника

Отражения эпохи

Эти же истуканы Щербакова пусты как и лукавые скрепы в голове гундяева

имитация

заполнения пустоты Ответить



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20history Любителям евроремонта и провинциальных торговых центров нравится. А поставить нормальную скульптуру в условном Омске и начнётся: "Шо эта тут поставили говно какое-то? Не похоже ведь!". Ответить



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Дл zihuatanexo Для того чтобы создать скульптуру, которой восхищались бы тысячи людей надо быть МАСТЕРОМ,

А у нас больше подмастерьев.

Так было, есть и будет. Ответить



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cat_miaow Всё равно Церетели пока вне конкуренции... Ответить



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benefattore А мне Петр от Церетели почему-то нравится. Ответить



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microvolni постаменты добавляют негатива



Edited at 2017-01-25 08:46 (UTC) Ответить



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ыыы hippygore



Edited at 2017-01-25 08:41 (UTC) Ответить



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Re: ыыы imihajlov Это хороший памятник. Видно, что люди всем сердцем переживали смерть этого человека и сами, как могли, увековечили его память. Такое нельзя сносить, в отличии от бронзового говна 60-х годов. Ответить



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zeebraandzoo К Этим Политическим Фигурам Такой Модернтзм Просто Не К Месту, И В Голом Торсе Их Делать Как Давида Нельзя Ответить



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yasensvet Причем тут голый торс и гениталии, как у Давида?

Как например норвежцы надрачивают на свое великое прошлое - загугли памятник "Мечи в камне" в Ставангере.

По-имперски, величественно и эмоционально. А мимо этих истуканов пройдут и не заметят.



Edited at 2017-01-25 08:59 (UTC) Ответить



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mrbasileus_ru И ни одного более-менее классического примера. Большая часть вообще концептуальные скульптуры, а не памятники. Ответить



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классический пример sorokin_anonym Просто сравните два московских памятника Гоголю. Ответить



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Чем чуднее, тем моднее? Алексей Стёпин Все, что нравится Варламову можно охарактеризовать одним выражением: "Чем чуднее, тем моднее". Ответить



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yasensvet Мдяа, даже имперский дух можно оформить гораздо изящнее, эмоциональнее и ярче, чем то фуфло которое сейчас устанавливают в городах.

Это с российской историей-то, полной символизма, рек крови, движухи, страданий и свершений. Вот это всё было, чтобы таких вот скучных истуканов наблюдать?

Эту скульптуру создают и заказывают люди, которым российская история не интересна и не известна.



Edited at 2017-01-25 08:48 (UTC) Ответить



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avesta_1 Здесь не отлили а отмыли

Помню жаркие споры, диалоги , дискуссии о назначении памятника

Отражения эпохи

Эти же истуканы Щербакова пусты как и лукавые скрепы в голове гундяева

имитация

заполнения пустоты Ответить



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myrectangle Меня одно всегда удивляло, почему на этапе утверждения материала, будь-то фонарь, здание или скульптура, не проходит ценз понимающими людьми которые хуйни не посоветуют? Почему, кто это принимает, не боится обосраться? Ответить



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poloumna Два редактора пропустили ошибку в слове "экстремального". Ответить



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tremendouz Ильюха, сорян за офф, но кажется Трамп уже начал пакостить и отобрал у твоего другана его ресторан Остров в Севастополе. Каким-то образом немыслимым ему удалось коррумпировать гоблинооборону и местный ЧОП ) Теперь дорога тебе закрыта и сюда, помимо Тартарбара и Дуо. Как жить дальше? Ответить



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krap_iraida А Петр1 Шемякина - шедевр?

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