Рим: ужасные панельные районы!
Путевые заметки, день 11
Ну что, пора выехать за пределы исторического центра и посмотреть, как живут простые римляне. Живут они в целом неплохо, но даже в Риме есть ужасные спальные районы с панельными домами. Строили их в 70-е годы прошлого века, думали, что это перспективное жилье, но, как показала практика, перспектива у таких районов одна – превратиться в унылые грязные гетто. Давайте посмотрим, что там итальянцы понастроили!
Первым делом надо было озаботиться вопросами транспорта. Вариантов было немного. Либо брать такси, либо машину напрокат. Арендовать машину удобнее в аэропорту, чтобы там её потом и сдавать. Но я уже поселился в центре Рима, и перспектива поездки в аэропорт (а это 48 евро!) меня совсем не привлекала. Кататься на такси из одного района в другой тоже недешёвое удовольствие. Кстати, в Риме нет нормального "Убера", только черный с машинами представительского класса и минивены. Таксисты добились тут запрета обычного "Убер Х".
И тут я вспомнил, что я журналист года по версии читателей Кашина! А-ха-ха-ха-ха! Вот она, удача! А что может сделать журналист? Правильно, пойти в пресс-парк какой-нибудь компании и взять там машину на тест-драйв.
Именно так в Альпах я взял себе "Мерседес" (соскучились по нему?). А в Италии решил взять какую-нибудь "Тойоту".
Итак, открываю дверь ногой в представительство "Тойоты" в Риме, я ведь не какой-то там блогер, я журналист года (дверь была виртуальная, на самом деле написал письмо)! И требую (вежливо прошу) выдать мне что-нибудь необычное! Я уже представлял себя сидящим в каком-нибудь заряженном кабриолете, но начальник пресс-парка протянул ключи от "Приуса"! Кстати, представительство "Тойоты" в Риме находится на улице Toyoda. Совпадение?
Честно сказать, к "Приусам" я всегда относился скептически. Их одно время очень полюбили американцы в связи с помешательством на экологии. Русскому человеку сложно понять, что такое забота об окружающей среде и экономия топлива. Но в последнее время всё чаще стал встречать "Приусы" и у нас.
Итак, вот он, красный "Приус"!
02. Вид сзади
03. Если вам кажется, что внешне дизайн необычный, то внутри вообще что-то совсем неавтомобильное. Такое впечатление, что дизайн салона дали делать человеку, который до этого ни разу не видел машин. Их явных минусов – управление звуком либо на руле, либо сенсорными кнопками на панели, как в "Тесле". Я все ещё не верю, что в автомобиле возможно сенсорное управление. Хорошо хоть климат сделали кнопками.
04. Ручка коробки передач торчит в совершенно неестественном месте, но пользоваться ей оказалось удобно.
05. А вот и приятный бонус от гибрида: 16 км по римским пробкам, а расход меньше 5 литров! Вот так! В общем, сейчас мы новый "Приус" затестим, и расскажу, что думаю.
И да, напоминаю внимательным читателям, что если я беру машину (или что-либо ещё) на тест, я не помечаю эти посты как реклама. Здесь важно понимать, что компания, предоставляя машину, никак не может влиять на написание материалов, на срок их выхода и т.д. Это главное отличие от рекламного сотрудничества. Читатель может быть уверен, что его в этом блоге никогда не обманут (в отличие от некоторых других блогов, не будем показывать пальцем!) Обнимаю!
06. Едем на северо-восток Рима.
07. Обычные жилые кварталы Рима выглядят так...
08. Или так. Но нас они мало интересуют. Нас интересует что-то ужасное! Например, панельная микрорайонная застройка 70-х годов! В Риме её практически нет! Пришлось подробно изучить весь город, чтобы найти несколько ужасных районов...
09. Вот первый! Жуть... да?
Район называется Колли Аньене (Аньенские Холмы?), население составляет 24 000 человек. Вблизи района находятся две станции метро, "Понте Маммоло" и "Санта-Мария-дель-Соккорсо". Сами кварталы района заключены между двумя автострадами, промзоной и лесопарком, а внутри них курсируют автобусы. Всё это очень напоминает окраины Москвы, но по сравнению с московскими район довольно маленький. У нас только район Марфино сопоставим по населению (есть ещё пара районов в центре, но это не в счёт).
На скриншоте, кстати, видно, что к северо-востоку от района, через полосу деревьев, находятся водоочистные сооружения. Так что, говорят, запах тут просто отличный бывает.
Застройка района стартовала в начале 70-х, в основном это было кооперативное жильё. Завершилось строительство в 1990-м году, причём в процессе было уничтожено много зелёных насаждений. Поэтому вместо парка, который в том числе защищал жителей окрестных районов от запаха нечистот, тут теперь гетто.
10. Какие-то непонятные магазины, всё заставлено машинами... Ничего хорошего!
11. Люди прямо на тротуарах раскладывают какое-то барахло и продают его.
12. Римская пятиэтажка
13. Под землёй паркинги, на крышах паркинга нет никакого благоустройства.
14. Балконы чистые и красивые.
15. Никто ничего не стеклит, да и нет необходимости: римский климат позволяет наслаждаться открытыми балконами почти круглый год.
16. Многоэтажных зданий здесь нет.
17. Благоустройство унылое.
18. Всё свободное пространство заставлено машинами.
19. На домофоне все жильцы подписаны по фамилиям. Круто!
20. Каскадные дома с большими террасами
21. Дом побогаче, здесь крышу паркинга немного благоустроили.
22.
23. На нижнем уровне гаражи!!!
24. То есть не подземный паркинг, а именно гаражи... Выглядит плохо и занимает много места.
25. Дома панельные.
26. Ещё один двор
27. Вход в подъезд
28. В целом всё чисто и аккуратно, но иногда встречаются очаги наскальной живописи.
29. Окошки ужасно маленькие, бельё сушат вот так.
30. Между домами нет никакого особого благоустройства, максимум – подстриженный газон.
31. Велодорожка в очень странном месте.
32. Дороги часто разбиты, как у нас.
33. Слева тротуар ) В целом всё довольно печально. Видно, что денег на благоустройство нет, дороги не ремонтируют, за порядком не следят.
34. На обочинах часто валяется мусор. В Москве такого нет.
35. Много пустырей, которые тоже никак не используются.
36. Вот что это такое? Это Рим!
37. Зато везде есть фонтанчики с водой )
38.
39. Давайте посмотрим другой район.
40. Здесь тоже архитекторы хотели как лучше, но ничего хорошего не получилось.
41. Всё в парковках, дворов нет.
42.
43.
44. С вывозом мусора проблемы.
45. Грязно.
46. Ой, какое чудо!
47. Вот это я понимаю – машина для Рима! Надо будет в следующий раз взять такую ;)
Рим:
Районы других городов:
Ну что, пора выехать за пределы исторического центра и посмотреть, как живут простые римляне. Живут они в целом неплохо, но даже в Риме есть ужасные спальные районы с панельными домами. Строили их в 70-е годы прошлого века, думали, что это перспективное жилье, но, как показала практика, перспектива у таких районов одна – превратиться в унылые грязные гетто. Давайте посмотрим, что там итальянцы понастроили!
Первым делом надо было озаботиться вопросами транспорта. Вариантов было немного. Либо брать такси, либо машину напрокат. Арендовать машину удобнее в аэропорту, чтобы там её потом и сдавать. Но я уже поселился в центре Рима, и перспектива поездки в аэропорт (а это 48 евро!) меня совсем не привлекала. Кататься на такси из одного района в другой тоже недешёвое удовольствие. Кстати, в Риме нет нормального "Убера", только черный с машинами представительского класса и минивены. Таксисты добились тут запрета обычного "Убер Х".
И тут я вспомнил, что я журналист года по версии читателей Кашина! А-ха-ха-ха-ха! Вот она, удача! А что может сделать журналист? Правильно, пойти в пресс-парк какой-нибудь компании и взять там машину на тест-драйв.
Именно так в Альпах я взял себе "Мерседес" (соскучились по нему?). А в Италии решил взять какую-нибудь "Тойоту".
Итак, открываю дверь ногой в представительство "Тойоты" в Риме, я ведь не какой-то там блогер, я журналист года (дверь была виртуальная, на самом деле написал письмо)! И требую (вежливо прошу) выдать мне что-нибудь необычное! Я уже представлял себя сидящим в каком-нибудь заряженном кабриолете, но начальник пресс-парка протянул ключи от "Приуса"! Кстати, представительство "Тойоты" в Риме находится на улице Toyoda. Совпадение?
Честно сказать, к "Приусам" я всегда относился скептически. Их одно время очень полюбили американцы в связи с помешательством на экологии. Русскому человеку сложно понять, что такое забота об окружающей среде и экономия топлива. Но в последнее время всё чаще стал встречать "Приусы" и у нас.
Итак, вот он, красный "Приус"!
02. Вид сзади
03. Если вам кажется, что внешне дизайн необычный, то внутри вообще что-то совсем неавтомобильное. Такое впечатление, что дизайн салона дали делать человеку, который до этого ни разу не видел машин. Их явных минусов – управление звуком либо на руле, либо сенсорными кнопками на панели, как в "Тесле". Я все ещё не верю, что в автомобиле возможно сенсорное управление. Хорошо хоть климат сделали кнопками.
04. Ручка коробки передач торчит в совершенно неестественном месте, но пользоваться ей оказалось удобно.
05. А вот и приятный бонус от гибрида: 16 км по римским пробкам, а расход меньше 5 литров! Вот так! В общем, сейчас мы новый "Приус" затестим, и расскажу, что думаю.
И да, напоминаю внимательным читателям, что если я беру машину (или что-либо ещё) на тест, я не помечаю эти посты как реклама. Здесь важно понимать, что компания, предоставляя машину, никак не может влиять на написание материалов, на срок их выхода и т.д. Это главное отличие от рекламного сотрудничества. Читатель может быть уверен, что его в этом блоге никогда не обманут (в отличие от некоторых других блогов, не будем показывать пальцем!) Обнимаю!
06. Едем на северо-восток Рима.
07. Обычные жилые кварталы Рима выглядят так...
08. Или так. Но нас они мало интересуют. Нас интересует что-то ужасное! Например, панельная микрорайонная застройка 70-х годов! В Риме её практически нет! Пришлось подробно изучить весь город, чтобы найти несколько ужасных районов...
09. Вот первый! Жуть... да?
Район называется Колли Аньене (Аньенские Холмы?), население составляет 24 000 человек. Вблизи района находятся две станции метро, "Понте Маммоло" и "Санта-Мария-дель-Соккорсо". Сами кварталы района заключены между двумя автострадами, промзоной и лесопарком, а внутри них курсируют автобусы. Всё это очень напоминает окраины Москвы, но по сравнению с московскими район довольно маленький. У нас только район Марфино сопоставим по населению (есть ещё пара районов в центре, но это не в счёт).
На скриншоте, кстати, видно, что к северо-востоку от района, через полосу деревьев, находятся водоочистные сооружения. Так что, говорят, запах тут просто отличный бывает.
Застройка района стартовала в начале 70-х, в основном это было кооперативное жильё. Завершилось строительство в 1990-м году, причём в процессе было уничтожено много зелёных насаждений. Поэтому вместо парка, который в том числе защищал жителей окрестных районов от запаха нечистот, тут теперь гетто.
10. Какие-то непонятные магазины, всё заставлено машинами... Ничего хорошего!
11. Люди прямо на тротуарах раскладывают какое-то барахло и продают его.
12. Римская пятиэтажка
13. Под землёй паркинги, на крышах паркинга нет никакого благоустройства.
14. Балконы чистые и красивые.
15. Никто ничего не стеклит, да и нет необходимости: римский климат позволяет наслаждаться открытыми балконами почти круглый год.
16. Многоэтажных зданий здесь нет.
17. Благоустройство унылое.
18. Всё свободное пространство заставлено машинами.
19. На домофоне все жильцы подписаны по фамилиям. Круто!
20. Каскадные дома с большими террасами
21. Дом побогаче, здесь крышу паркинга немного благоустроили.
22.
23. На нижнем уровне гаражи!!!
24. То есть не подземный паркинг, а именно гаражи... Выглядит плохо и занимает много места.
25. Дома панельные.
26. Ещё один двор
27. Вход в подъезд
28. В целом всё чисто и аккуратно, но иногда встречаются очаги наскальной живописи.
29. Окошки ужасно маленькие, бельё сушат вот так.
30. Между домами нет никакого особого благоустройства, максимум – подстриженный газон.
31. Велодорожка в очень странном месте.
32. Дороги часто разбиты, как у нас.
33. Слева тротуар ) В целом всё довольно печально. Видно, что денег на благоустройство нет, дороги не ремонтируют, за порядком не следят.
34. На обочинах часто валяется мусор. В Москве такого нет.
35. Много пустырей, которые тоже никак не используются.
36. Вот что это такое? Это Рим!
37. Зато везде есть фонтанчики с водой )
38.
39. Давайте посмотрим другой район.
40. Здесь тоже архитекторы хотели как лучше, но ничего хорошего не получилось.
41. Всё в парковках, дворов нет.
42.
43.
44. С вывозом мусора проблемы.
45. Грязно.
46. Ой, какое чудо!
47. Вот это я понимаю – машина для Рима! Надо будет в следующий раз взять такую ;)
Рим:
|Мой первый раз: Рим
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Роскомнадзора на них нет!
Смешал фотки Южного Бутова и нового Омского района "Европа 2016" - и выдал за пригород Рима!
Не может быть таких районов в Европе! В Европе только аккуратные домики и изумительным общественными пространствами и велосипедами. И без стоянок!
Короче прогнулся Лохматый! Отписываюсь!
Кстати, вот очень неправильно имхо.
Выходишь ты такой в трусах на террасу, а сверху тебя несколько каскадов изучают
Edited at 2017-01-12 11:17 (UTC)
Edited at 2017-01-12 11:19 (UTC)
Edited at 2017-01-12 12:48 (UTC)
вконтакте есть группа "совмод" где это собрано частями
Дура-голова, это столица
Если ты питаешь какие-то иллюзии на счет уровня жизни итальянцев, то ты явно там не был ))
Даже парковки перед брендовыми аутлетами сплошь забиты мятыми-тертыми малолитражками, а проживающим в исторических центрах можно только посочувствовать.
Варламов, ну хватит вам уже сходить с ума! Все красиво и аккуратно. Есть только проблема мусора. Что вы прицепились к многоэтажкам?!
Римские власти явно недорабатывают по части благоустройства гетто. А вот решетки на окнах неприятно удивили.
Edited at 2017-01-12 11:57 (UTC)
Написано, будто, на 16 км потратил 5 литров.
А судя по экрану, это из расчёта 5л на 100км.
уборку мусора, а не на африканско-азиатских эмигрантов,
также происходит тот же распил, политики - мафия, в Италии это часто одно и
тоже, как и в России.
это всё благопристойные малоэтажные районы.
а надо на поезде - вдоль линий ж/д - самое то.
Летний Рим во сто крат зеленее летней Москвы.