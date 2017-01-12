Рим: ужасные панельные районы!

qoiro Всё красиво, кроме 26й фотки. Ответить

Развернуть

Ссылка

natural_collie там тепло, это главное. все остальное нюансы ) Ответить



Ссылка

vaziani >>>19. На домофоне все жильцы подписаны по фамилиям. Круто!



Роскомнадзора на них нет! Ответить



Ссылка

dipoper Одуван совсем офигел!



Смешал фотки Южного Бутова и нового Омского района "Европа 2016" - и выдал за пригород Рима!



Не может быть таких районов в Европе! В Европе только аккуратные домики и изумительным общественными пространствами и велосипедами. И без стоянок!



Короче прогнулся Лохматый! Отписываюсь!

Ответить



Ссылка

20history Сейчас в каменты прибегут римляне с воплями "Свинья везде грязь найдёт!". Ответить

Развернуть

Ссылка

e_tek неа они будут рассказывать страшные истории как эмигранты подмывают задницы в фонтанчиках))) Ответить

Развернуть

Ссылка

vaziani >>>>20. Каскадные дома с большими террасами



Кстати, вот очень неправильно имхо.

Выходишь ты такой в трусах на террасу, а сверху тебя несколько каскадов изучают



Edited at 2017-01-12 11:17 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка

evilpartisan Итальянцы в таких случаях обычно улыбаются машут руками и крчат Ciao! Ответить

Развернуть

Ссылка

kiczune обожаю Рому... нравится всё...классное место для жизни!



Edited at 2017-01-12 11:19 (UTC) Ответить



Ссылка

heyyeyaaeyaaaey When in Rome, do as the Romans do.



Edited at 2017-01-12 12:48 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка

vsevolodya Выглядит намного круче советских и постсоветских унылых коробок Ответить

Развернуть

Ссылка

heyyeyaaeyaaaey Среди советской архитектуры было много годноты вроде подобий модернизма, разве что ее редко строили всего по несколько зданий на город вроде домов отдыха, пансионатов,библиотек и кинотеатров.



вконтакте есть группа "совмод" где это собрано частями Ответить

Развернуть

Ссылка

kindzadzaa Этот ужасный Рим все равно лучше чем хорошая Москва Ответить

Развернуть

Ссылка

heyyeyaaeyaaaey На 6 фото реклама какой то видеоигры из серии Assassin's Creed интересно, так как в Италии в отличии от США или Германии людей играющих в видео игры на компе не так уж и много хотя население под 60 миллионов, в той же Швеции их и то больше. Ответить

Развернуть

Ссылка

vvastanin Эй, дружище, ты приезжаешь в другой город и ездишь по нему на машине? Не, так не пойдет, давай тест-драйв общественного транспорта в следующий раз! Удобство навигации, маршрутная сеть - вот это вот всё Ответить

Развернуть

Ссылка

pharao дадада, каждый раз гнобит московских автомобилистов, но сам почему то предпочитает перемещаться на тачке. Ответить



Ссылка

Аркадий Кашпаров Да уж лучше чем в спальных районах большинства городов вставшей с колен. Ответить



Ссылка

Дура-голова, это столица Vladimir Zelenskiy Дура-голова, это столица.



Если ты питаешь какие-то иллюзии на счет уровня жизни итальянцев, то ты явно там не был ))

Даже парковки перед брендовыми аутлетами сплошь забиты мятыми-тертыми малолитражками, а проживающим в исторических центрах можно только посочувствовать. Ответить

Развернуть

Ссылка

e_tek надо еще смотреть на уровень счастья населения - проверять запирают ли машины, искать ключики под ковриками:) Ответить

Развернуть

Ссылка

bla4u .... оставляет ли почтальон посылки у двери Ответить

Развернуть

Ссылка

majiblu Тяжело видать было найти самый некрасивый район в Риме. Ответить



Ссылка

varlamov.ru тяжело! их тут немного Ответить

Развернуть

Ссылка

vermishel69 Варламов, ну хватит вам уже сходить с ума! Все красиво и аккуратно. Есть только проблема мусора. Что вы прицепились к многоэтажкам?! Ответить



Ссылка

kreuzber ну там то да, а у нас многоэтажки - это капец просто Ответить

Развернуть

Ссылка

Kampfbereit

Римские власти явно недорабатывают по части благоустройства гетто. А вот решетки на окнах неприятно удивили.



Edited at 2017-01-12 11:57 (UTC) Ответить



Ссылка

cat_miaow И окна очень маленькие. Видимо, по той же причине что и решётки на них. Ответить

Развернуть

Ссылка

skrepik приятный бонус от гибрида: 16 км по римским пробкам, а расход меньше 5 литров!



Написано, будто, на 16 км потратил 5 литров.

А судя по экрану, это из расчёта 5л на 100км. Ответить



Ссылка

macaronnic По-моему, не так уж всё и плохо))))) Ответить



Ссылка

benefattore Ого, и решетки на окнах! И даже не только на первых этажах. Ведать гопоты в Риме хватает. Ответить

Развернуть

Ссылка

Kirill Ivanitski Не, ну это же Италия в конце-концов. Не скучная Норвегия какая. Ответить



Ссылка

kina_loko пересмотрите фильм "Фантомас разбушевался", особенно тот эпизод, как римляне обули первого полицейского Франции Ответить



Ссылка

maratema На Южное Бутово похоже. Ответить



Ссылка

joeck_12 никогда не была в Южном Бутово, но закинула в гугл-картинки "Южное Бутово", совсем другие дома вылезают. Ответить

Развернуть

Ссылка

oceanagnus Римским социалистам нужно было тратить деньги на благоустройство и

уборку мусора, а не на африканско-азиатских эмигрантов,

также происходит тот же распил, политики - мафия, в Италии это часто одно и

тоже, как и в России. Ответить

Развернуть

Ссылка

bla4u Вот вот, один эмигрант о6ходится государству 30 евро в день, а они тысячами за месяц уже не первый год при6ывают Ответить

Развернуть

Ссылка

komskon а где автоматы с боярышником?



Ответить

Развернуть

Ссылка

Олег Кобяков Сразу вспомнились фильмы про Уго Фантоцци! Ответить



Ссылка

misharoby Посмотрите сериал Гоморра, как живут в Неаполе - грязь, наркотики, убийства, и архитектура - хрущовки отдыхают Ответить



Ссылка

enverhodjah да, до настоящего римского пиздеца автор не доехал.

это всё благопристойные малоэтажные районы.

а надо на поезде - вдоль линий ж/д - самое то. Ответить



Ссылка

freewind777 Ничуть не похоже на окраины Москвы. У нас зелени больше. Ответить



Ссылка

ahooch12 Сейчас как бы зима...

Летний Рим во сто крат зеленее летней Москвы. Ответить

Развернуть

Ссылка