Лучшие парки "Новой Москвы"

Пока Москву заваливает снегом (ну, почти), мы продолжаем смотреть, что нового сделали в плане благоустройства. Если вы вдруг пропустили, то этим летом переделывали в основном спальные районы и ближайшее Замкадье.
В 2012 году к Москве присоединили огромный кусок Подмосковья, в результате чего город вырос почти в два с половиной раза. Предполагалось, что на эти территории могут перенести часть московских ведомств, создать большие бизнес-кластеры. Вскоре от наполеоновских планов почти ничего не осталось, но жителям так называемой "Новой Москвы" все же очень повезло, ведь теперь они москвичи, а значит городские программы работают и для них. Например, по программе "Мой район" в этом году в Троицком и Новомосковском округах были реконструированы три парка. Давайте посмотрим, что получилось.
Парк Клёновское
Клёново - небольшое село всего на две с небольшим тысячи жителей. Но парк Клёновское по местным меркам настоящая достопримечательность, многие съезжаются сюда с соседних поселений полюбоваться 100-летними деревьями - соснами и липами, а главный "экспонат" парка - 150-летний дуб.
Даже несмотря на то, что парк является объектом культурного наследия регионального значения, никакого благоустройства как такового здесь не было. Деревья да тропки, проложенные в основном самими жителями - вот и весь "парк". Летом здесь наконец-то создали комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
Парк постарались сделать интересным для всех возрастов. Во-первых, появились детские площадки, причем сразу две - современные, с безопасным резиновым покрытием.
Для молодежи сделали популярный сейчас амфитеатр, типа "Ямы" на Хохловской площади, только более бюджетный. Здесь теперь будут проходить все местные праздники и события.
В отличие от той же "Ямы" здешний амфитеатр полностью деревянный, так что тусоваться на нем можно до поздней осени.
По всему парку проложили нормальные прогулочные маршруты, поставили беседки.
Или вот еще один вариант беседок - особенно красиво должно быть летом, когда стены и потолок этих беседок покроют вьющимися растениями, которые будут отделять одну "кабинку" от другой и защищать от солнца.
Парк Вороновское
Вороновское - красивое местечко за Троицком, центр которого - городской пруд. За несколько месяцев территорию вокруг пруда облагородили, сделав из набережной грязного маленького прудика полноценную зону отдыха.
На площади перед домом культуры появилась красивая мозаика, на которой выставлены необычные узорные скамейки.
Вот так это выглядит это сверху.
Появились большие площадки с современным оборудованием. За пределами МКАДа такие игровые комплексы - большая редкость.
Набережную расширили и поставили скамейки по всему периметру.
Через маленькую местную речушку теперь проложено несколько мостиков.
Ну и, пожалуй, самое популярное место - вот эти узорные кресла-качели.
Спортивный парк Десёновское
Чуть не доезжая до Троицка, в поселке Ватутинки, этим летом появился новый спортивный парк, около 10 гектаров площадью. До этого лета территория лесопарка выглядела примерно так:
Более того, за лесопарком совершенно не ухаживали, он буквально тонул в мусоре.
Теперь из места, где бухают гопники, лесопарк превратился в точку притяжения спортсменов. Сюда приезжают в том числе и из Троицка. Ну а что, взгляните, как выглядит, например, местный футбольный стадион.
Вокруг футбольного поля сделали и крутые площадки для игры в волейбол и баскетбол.
Тут же неподалеку небольшой трек для экстремалов - здесь можно и на велосипеде порассекать, и на самокате, и на скейтборде.
Тут, конечно, очень странный узел сопряжения этой асфальтовой ленты с грунтом. Мне кажется, вся эта констракция недолговечна. Но, посмотрим, как пойдет.
Чуть поодаль расположили несколько детских площадок.
Вдоль реки Десна проложили пешеходные и велодорожки.
Появилась хорошая благоустроенная набережная со смотровой площадкой.
Ничего сверхъестественного вы здесь не увидите, но ничего изобретать тут и не надо - местная природа настолько хороша, что достаточно просто создать достойные условия, чтобы ей наслаждаться.
P.S.
Филимонковское
Раз уж у нас сегодня мини-экскурсия по Новой Москве, то заглянем в еще одно место - поселение Филимонковское, неподалеку от аэропорта Внуково. Здесь благоустроили не парк, а дворовые территории жилого комплекса "Рутаун". Дома были сданы в эксплуатацию еще несколько лет назад, а вот все, что вокруг домов, вызывало у новоселов ужас и возмущения. Представляете, купили вы квартиру в новом жилом комплексе в столице, неподалеку от МКАД, а у вас перед окном такое...
Этим летом во дворы наконец-то нагрянули рабочие и начали приводить все в порядок. Первое, что надо отметить - внутри междомовой территории больше нет ни одной машины. Все парковочные места вынесли за пределы двора.
На каждые два-три дома теперь приходится по собственной детской площадке. Все они с резиновым покрытием и качественным современным оборудованием, которое, кстати, ни разу не повторяется.
В остальном все по классике: постелили газон, высадили деревья, проложили тропиночную сеть. Ландшафт внутри дворов очень неровный, поэтому было сделано много лесенок.
В районе появился раздельный сбор мусора, о котором давно просили жители. Быть современными надо во всем.
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