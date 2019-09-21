Лондон: природа в постиндустриальном районе
Уж не знаю, в какой раз мы с вами оказываемся в Лондоне. И прежде чем мы отправимся гулять по нему, хочу спросить: что для вас Лондон? Небоскрёбы, железные дороги, парки, церкви, Темза, Биг-Бен, футбол, литературные персонажи? Вполне логично, что туристы приезжают сюда именно за этим. Любуются Букингемским дворцом, почётным караулом, Сент-Полом, ездят в метро, гуляют по Сити — в общем, наслаждаются очевидными достопримечательностями британской столицы.
Но мы пойдём другим путём! Зачем нам гулять по шумным парадным улицам, если в Лондоне хватает и других интересных мест? Например, известный вам район Кингс-Кросс — это не только обновлённый вокзал, на котором стоит бесконечная очередь к платформе 9 ¾ из «Гарри Поттера», но и прилегающие к нему строящиеся и уже построенные здания с великолепным благоустройством, а также канал с настоящими шлюзами!
Я был здесь много раз и постоянно возвращаюсь, потому что это невероятное место. И сейчас вы сами в этом убедитесь!
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01. Сразу чуть-чуть обману ваши ожидания. Самый интересный объект района ещё не построен. Между вокзалами Кингс-Кросс и Сент-Панкрас возводится новая штаб-квартира Google.
02. Но напротив уже есть красивые здания!
03. Инсталляция.
04. А за каналом — бывшая промзона, ныне превращённая в общественное пространство! Вот зелёная набережная
05. По воде активно ходят туристические кораблики.
06. А это бывшие угольные склады — вокруг железнодорожные вокзалы. Теперь здесь двухуровневая пешеходная зона, а в помещении внизу можно проводить фестивали. Например, винный, как в этот раз.
07. Обратите внимание, как сочетается старая и новая архитектура.
08. Дизайн клумб.
09. Никаких газонов, никаких дешёвых цветов, которые нужно обновлять каждый год — только многолетники!
10. Посмотрите, какая красота!
11. А лавочки! Это цельные деревянный брусья!
12. И ведь это даже не парк, а бывший индустриальный район посреди Лондона!
13. На лавочках могут встречаться разделительные подлокотники — и удобство, и защита от использования не по назначению.
14. Людям отдана ровная брусчатка, а всё, что за её пределами возвращено природе.
15. Круто?
16. Внизу тоже пешеходная зона.
17. А это шоурум Samsung в бывших угольных складах, которые ещё недавно были ночными клубами. Большая часть фасадов сохранена, а крыши зданий приподняты и как бы «целуются» друг с другом.
18. Соприкасающиеся здания вблизи. Теперь здесь не проводят рейвы, но исторический район стал открыт для всех горожан и туристов, а не только для тусовщиков.
19. Внутри технологические новинки. Начинки автомобилей, умные холодильники...
20. Наушники и диванчики, которыми можно воспользоваться, чтобы полюбоваться на эту прекрасную крышу...
21. А во дворе фестиваль.
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23. Рядом идёт стройка, а вдоль неё, вместо какого-нибудь синего забора, установили такой арт-объект. «Если бы язык жестов был равен другим, мы бы уже подружились». По задумке автора, глухой от рождения художницы Кристин Сан Ким, это должно привлечь внимание к тому, что люди, изучающие язык жестов, знают обыкновенные человеческие языки, но не наоборот, что затрудняет коммуникацию с ними. Место выбрано не случайно — в здании за стройкой находится школа для глухих детей.
24. И вот вокруг строятся новые здания, а в центре остаётся кусочек старой архитектуры, задающий стиль района.
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29. Красота — это не только природа и архитектура. Это ещё и ровные, миллиметр к миллиметру, дюйм к дюйму, фут к футу элементы уличного благоустройства! Уж про такую ливнёвку, наверное, не будут шутить, что вода стекает куда угодно, но только не в неё!
30. А рядом с таким деревом не будет грязи, потому что грунт рядом с ним закрыт гравием и огорожен брусчаткой, на которой есть и подсветочка и ливнёвочка!
31. Если есть на свете урбанистический рай — это Лондонский край!
32. Когда-то так могли делать и у нас. Теперь за декорированным фасадом приходится ехать за границу, а нас застройщики кормят примитивным и отвратительным сайдингом.
33.
34. Так незаметно мы перешли к соседним зданиям, но не покинули Кингс-Кросс. Когда-то здесь были газгольдеры, а теперь на основе их каркасов построены новые жилые дома.
35. Хотели бы так жить? Под миллион фунтов за сорокаметровую студию.
36. А перед домами маленький парк, размером с ещё один газовый резервуар.
37. По периметру стоят зеркальные колонны, а под навесом лавочки.
38. Искусственный рельеф — взрослым отдых, а детям игра.
39. Здесь же практически музей под открытым небом с конструкциями, сохранившимися от прежних времён.
40. История города — это не только старые здания, но и ныне не используемые элементы, которые становятся достопримечательностями. Их сохранение делает район уникальным — ведь в других местах такое бы спрятали под крышу или просто уничтожили.
41. Вдоль домов идёт небольшой скверик с дорожками.
42. Так газгольдеры выглядят с улицы. Сталь и стекло.
43. Никаких газонов — деревья и многолетники. За ними не нужен постоянный уход, и даже последний вандал понимает, что через них нельзя ходить.
44. И снова контакт с природой.
45. А вот канал. Вдоль него мы будем уходить из Кингс-Кросса в сторону зоопарка.
46. Позади остаются вокзалы, а здесь за транспортное сообщение отвечают речные суда.
47. Повсюду вдоль каналом стоят пассажирские лодочки.
48. Встречаются и такие улыбающиеся красавцы.
49. А на канале стоят дома.
50. Семейное судно со своей велопарковкой )
51. Современная архитектура.
52. А это настоящий шлюз! Его наполняет вода из канала, а открывается и закрывается он вручную экипажем судов.
53. Полюбуйтесь, какая красота...
54. Будто попадаешь в хороший английский роман о старом добром Лондоне и его обитателях...
55. И никаких заборов! Не прибежал чиновник с криком, что людей подпускать к воде небезопасно!
56. Лондонцы подают всем замечательный пример — вдоль воды можно и гулять, и бегать, и даже ездить на велосипедах! Да, кое-где заборы есть, но не в прогулочной зоне, как здесь. В этом и вся её суть!
57. Только летящий самолёт да фасон одежды выдаёт на фото современность...
58. Старенький особнячок с аккуратным заборов. Тоже украшение города.
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Уважаемые господа вотоны.
Великобритания - тоже отсталая страна.
А патамушта Государственный Бюджет Великой России (для тупых ватанов -- это деньги, которыми располагает наш дурак-куйло) - это целых 270 млрд. бачинских.
Или по 1,8 тыс. бачей на каждого ватного рукожопа.
(и на пенсию твоей мамки гы гы гы гыг...)
Госбюджет же скромной Бриташки - всего лишь 750 млрд.бачей.
Или по 11,4 тыс. бачей на каждого НАГЛОГО наглосакса. )))))
Иными словами, на любого Гражданина скромной Бриташки у Королевы Елизаветы II, всегда найдётся ровно в 6,3 раза больше баблосов, чем у нашего дурака-куйла на каждого пенсионера, школьника, младенца, студента, врача, учителя, мента, на профессора и на такой вот ПАРК. ))))
(и на пенсию твоей мамки гы гы гы гыг...)
Бу га га га га гага га..
Так шо збагойно, товарищи тупые ватаны -- граждане Великой Росии
Будь у Штатов общая граница с нашей, накуй никому не нужной, нищей, ватной рукожопией, воны, как и от Мексики - построили бы ржавый, но зато железный ЗАБОР.
УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ!
Бу га га га га га га га гага...
Re: Уважаемые господа вотоны.
Есть инфа, господа вотоны.
Стратегическая. ))))
Великобритания - тоже отсталая страна.
А патамушта экспорт из Великой России - это целых 330 млрд. бачинских.
Или по 2,2 тыс. бачей на каждого ватного рукожопа.
(и на пенсию твоей мамки гы гы гы гыг...)
Экспорт же из скромной Бриташки - всего лишь 440 млрд.бачей.
Или по 6,7 тыс. бачей от каждого наглого наглосакса. )))))
Иными словами, любой наглый наглосакс производит и экспортирует товаров и услуг ровно в 3,03 раза больше каждого Великого Расияна.
(так как он экспортирует товары строго на пенсию СВОЕЙ мамки и на энтот ПАРК)
Бу га га га га гага га..
Так шо збагойно, товарищи тупые ватаны -- граждане Великой Росии
Будь у Штатов общая граница с нашей, накуй никому не нужной, нищей, ватной рукожопией, воны, как и от Мексики - построили бы ржавый, железный ЗАБОР.
УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ!
Бу га га га га га га га гага...
Товарищи вотоны.
Великобритания нищая, отсталая страна-бензоколонка.
А патамушта:
Выручка Royal Dutch Shell всего лишь - $311,870 млрд.
Выручка BP тоже фигня, это всего лишь - $244,582 млрд.
----------
Но зато выручка нашей Роснефти (Rosneft Oil) это уже целых - $72,028 млрд
..........ыыыыыыы.
Так шо збагойно, товарищи тупые ватаны -- граждане Великой Росии
Будь у Штатов общая граница с нашей, накуй никому не нужной, нищей, ватной рукожопией, воны, как и от Мексики - построили бы ржавый, но зато железный ЗАБОР.
УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ!
Бу га га га га га га га гага...
Re: Товарищи вотоны.
Ну, ясенпень, профнастил то всяко лучше, бггг
Хуево. Только благодаря тому, что то и то темное, не заметно, а по форме нихуя не сочетается.
Edited at 2019-09-21 10:08 (UTC)
- Город, куда валит Российский капитал.
К слову, английская провинция прекрасна, я про деревеньки и небольшие старинные городки
Англия как раз не Лондоном хороша
Для меня Лондон - это город в котором я прожил 7 лет и с тех пор его люто, искренне ненавижу
Все мысли лишь о шпиле
Re: Все мысли лишь о шпиле