Лондон: природа в постиндустриальном районе



Уж не знаю, в какой раз мы с вами оказываемся в Лондоне. И прежде чем мы отправимся гулять по нему, хочу спросить: что для вас Лондон? Небоскрёбы, железные дороги, парки, церкви, Темза, Биг-Бен, футбол, литературные персонажи? Вполне логично, что туристы приезжают сюда именно за этим. Любуются Букингемским дворцом, почётным караулом, Сент-Полом, ездят в метро, гуляют по Сити — в общем, наслаждаются очевидными достопримечательностями британской столицы.

Но мы пойдём другим путём! Зачем нам гулять по шумным парадным улицам, если в Лондоне хватает и других интересных мест? Например, известный вам район Кингс-Кросс — это не только обновлённый вокзал, на котором стоит бесконечная очередь к платформе 9 ¾ из «Гарри Поттера», но и прилегающие к нему строящиеся и уже построенные здания с великолепным благоустройством, а также канал с настоящими шлюзами!

Я был здесь много раз и постоянно возвращаюсь, потому что это невероятное место. И сейчас вы сами в этом убедитесь!

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01. Сразу чуть-чуть обману ваши ожидания. Самый интересный объект района ещё не построен. Между вокзалами Кингс-Кросс и Сент-Панкрас возводится новая штаб-квартира Google.


02. Но напротив уже есть красивые здания!


03. Инсталляция.


04. А за каналом — бывшая промзона, ныне превращённая в общественное пространство! Вот зелёная набережная


05. По воде активно ходят туристические кораблики.


06. А это бывшие угольные склады — вокруг железнодорожные вокзалы. Теперь здесь двухуровневая пешеходная зона, а в помещении внизу можно проводить фестивали. Например, винный, как в этот раз.


07. Обратите внимание, как сочетается старая и новая архитектура.


08. Дизайн клумб.


09. Никаких газонов, никаких дешёвых цветов, которые нужно обновлять каждый год — только многолетники!


10. Посмотрите, какая красота!


11. А лавочки! Это цельные деревянный брусья!


12. И ведь это даже не парк, а бывший индустриальный район посреди Лондона!


13. На лавочках могут встречаться разделительные подлокотники — и удобство, и защита от использования не по назначению.


14. Людям отдана ровная брусчатка, а всё, что за её пределами возвращено природе.


15. Круто?


16. Внизу тоже пешеходная зона.


17. А это шоурум Samsung в бывших угольных складах, которые ещё недавно были ночными клубами. Большая часть фасадов сохранена, а крыши зданий приподняты и как бы «целуются» друг с другом.


18. Соприкасающиеся здания вблизи. Теперь здесь не проводят рейвы, но исторический район стал открыт для всех горожан и туристов, а не только для тусовщиков.


19. Внутри технологические новинки. Начинки автомобилей, умные холодильники...


20. Наушники и диванчики, которыми можно воспользоваться, чтобы полюбоваться на эту прекрасную крышу...


21. А во дворе фестиваль.


22.


23. Рядом идёт стройка, а вдоль неё, вместо какого-нибудь синего забора, установили такой арт-объект. «Если бы язык жестов был равен другим, мы бы уже подружились». По задумке автора, глухой от рождения художницы Кристин Сан Ким, это должно привлечь внимание к тому, что люди, изучающие язык жестов, знают обыкновенные человеческие языки, но не наоборот, что затрудняет коммуникацию с ними. Место выбрано не случайно — в здании за стройкой находится школа для глухих детей.


24. И вот вокруг строятся новые здания, а в центре остаётся кусочек старой архитектуры, задающий стиль района.


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29. Красота — это не только природа и архитектура. Это ещё и ровные, миллиметр к миллиметру, дюйм к дюйму, фут к футу элементы уличного благоустройства! Уж про такую ливнёвку, наверное, не будут шутить, что вода стекает куда угодно, но только не в неё!


30. А рядом с таким деревом не будет грязи, потому что грунт рядом с ним закрыт гравием и огорожен брусчаткой, на которой есть и подсветочка и ливнёвочка!


31. Если есть на свете урбанистический рай — это Лондонский край!


32. Когда-то так могли делать и у нас. Теперь за декорированным фасадом приходится ехать за границу, а нас застройщики кормят примитивным и отвратительным сайдингом.


33.


34. Так незаметно мы перешли к соседним зданиям, но не покинули Кингс-Кросс. Когда-то здесь были газгольдеры, а теперь на основе их каркасов построены новые жилые дома.


35. Хотели бы так жить? Под миллион фунтов за сорокаметровую студию.


36. А перед домами маленький парк, размером с ещё один газовый резервуар.


37. По периметру стоят зеркальные колонны, а под навесом лавочки.


38. Искусственный рельеф — взрослым отдых, а детям игра.


39. Здесь же практически музей под открытым небом с конструкциями, сохранившимися от прежних времён.


40. История города — это не только старые здания, но и ныне не используемые элементы, которые становятся достопримечательностями. Их сохранение делает район уникальным — ведь в других местах такое бы спрятали под крышу или просто уничтожили.


41. Вдоль домов идёт небольшой скверик с дорожками.


42. Так газгольдеры выглядят с улицы. Сталь и стекло.


43. Никаких газонов — деревья и многолетники. За ними не нужен постоянный уход, и даже последний вандал понимает, что через них нельзя ходить.


44. И снова контакт с природой.


45. А вот канал. Вдоль него мы будем уходить из Кингс-Кросса в сторону зоопарка.


46. Позади остаются вокзалы, а здесь за транспортное сообщение отвечают речные суда.


47. Повсюду вдоль каналом стоят пассажирские лодочки.


48. Встречаются и такие улыбающиеся красавцы.


49. А на канале стоят дома.


50. Семейное судно со своей велопарковкой )


51. Современная архитектура.


52. А это настоящий шлюз! Его наполняет вода из канала, а открывается и закрывается он вручную экипажем судов.


53. Полюбуйтесь, какая красота...


54. Будто попадаешь в хороший английский роман о старом добром Лондоне и его обитателях...


55. И никаких заборов! Не прибежал чиновник с криком, что людей подпускать к воде небезопасно!


56. Лондонцы подают всем замечательный пример — вдоль воды можно и гулять, и бегать, и даже ездить на велосипедах! Да, кое-где заборы есть, но не в прогулочной зоне, как здесь. В этом и вся её суть!


57. Только летящий самолёт да фасон одежды выдаёт на фото современность...


58. Старенький особнячок с аккуратным заборов. Тоже украшение города.

Избранные записи из этого журнала

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  • Комментарии (96)
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    Уважаемые господа вотоны.
    vatapukina
    Согласен с Вами, господа вотоны.
    Великобритания - тоже отсталая страна.
    А патамушта Государственный Бюджет Великой России (для тупых ватанов -- это деньги, которыми располагает наш дурак-куйло) - это целых 270 млрд. бачинских.
    Или по 1,8 тыс. бачей на каждого ватного рукожопа.
    (и на пенсию твоей мамки гы гы гы гыг...)
    Госбюджет же скромной Бриташки - всего лишь 750 млрд.бачей.
    Или по 11,4 тыс. бачей на каждого НАГЛОГО наглосакса. )))))
    Иными словами, на любого Гражданина скромной Бриташки у Королевы Елизаветы II, всегда найдётся ровно в 6,3 раза больше баблосов, чем у нашего дурака-куйла на каждого пенсионера, школьника, младенца, студента, врача, учителя, мента, на профессора и на такой вот ПАРК. ))))
    (и на пенсию твоей мамки гы гы гы гыг...)
    Бу га га га га гага га..
    Так шо збагойно, товарищи тупые ватаны -- граждане Великой Росии
    Будь у Штатов общая граница с нашей, накуй никому не нужной, нищей, ватной рукожопией, воны, как и от Мексики - построили бы ржавый, но зато железный ЗАБОР.
    УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ!
    Бу га га га га га га га гага...
    Новый
    Re: Уважаемые господа вотоны.
    u4450b
    Ни убавить, ни прибавить! Браво!
    Новый
    Igor Filatov
    Стильно, модно, молодежно. Как Гугл достроится - студии ещё подорожают. :)
    Новый
    Есть инфа, господа вотоны.
    vatapukina
    Есть инфа, господа вотоны.
    Стратегическая. ))))
    Великобритания - тоже отсталая страна.
    А патамушта экспорт из Великой России - это целых 330 млрд. бачинских.
    Или по 2,2 тыс. бачей на каждого ватного рукожопа.
    (и на пенсию твоей мамки гы гы гы гыг...)
    Экспорт же из скромной Бриташки - всего лишь 440 млрд.бачей.
    Или по 6,7 тыс. бачей от каждого наглого наглосакса. )))))
    Иными словами, любой наглый наглосакс производит и экспортирует товаров и услуг ровно в 3,03 раза больше каждого Великого Расияна.
    (так как он экспортирует товары строго на пенсию СВОЕЙ мамки и на энтот ПАРК)
    Бу га га га га гага га..
    Так шо збагойно, товарищи тупые ватаны -- граждане Великой Росии
    Будь у Штатов общая граница с нашей, накуй никому не нужной, нищей, ватной рукожопией, воны, как и от Мексики - построили бы ржавый, железный ЗАБОР.
    УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ!
    Бу га га га га га га га гага...
    Новый
    Товарищи вотоны.
    vatapukina
    Согласен с Вами, товарищи.
    Великобритания нищая, отсталая страна-бензоколонка.
    А патамушта:
    Выручка Royal Dutch Shell всего лишь - $311,870 млрд.
    Выручка BP тоже фигня, это всего лишь - $244,582 млрд.
    ----------
    Но зато выручка нашей Роснефти (Rosneft Oil) это уже целых - $72,028 млрд
    ..........ыыыыыыы.
    Так шо збагойно, товарищи тупые ватаны -- граждане Великой Росии
    Будь у Штатов общая граница с нашей, накуй никому не нужной, нищей, ватной рукожопией, воны, как и от Мексики - построили бы ржавый, но зато железный ЗАБОР.
    УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ!
    Бу га га га га га га га гага...
    Новый
    Re: Товарищи вотоны.
    Igor Filatov
    У вас скрипт поломался. Он раньше на рандомные комментарии отвечал, а теперь просто постит. :)
    Новый
    bigfatbug
    "07. Обратите внимание, как сочетается старая и новая архитектура."

    Хуево. Только благодаря тому, что то и то темное, не заметно, а по форме нихуя не сочетается.
    Новый
    bigfatbug
    Ой, о чем это я? Причем тут коричневый? Ведь все сочетается и так! Сразу видно что на заднем плане АРХИТЕКТУРА, а не тороговый центр в Воронеже

    Новый
    e98425737
    инсталяция - говно, здания из газгольдеров тоже вещь небесспорная, а в остальном прекрасно
    Новый
    Павел Зайцев
    в общественных пространствах. А зачем работать, деньги крутятся, дают деньги. еще пара олигархов российских и мэров с детишками на учебе, еще меньше работать надо будет.
    Новый
    marconi_due
    О! Лондон! Самую большую мозоль я натер гуляя по Лондону! Да! Эта мозоль была на пятке. Размер мозоли был величиной с лошадиную жопу.

    Edited at 2019-09-21 10:08 (UTC)
    Новый
    Игорь Кочетков
    Благоустройство хорошее, но современная архитектура не айс - какое-то УГ. Во всей подборке лучшее здание - классический особнячок на последнем фото.
    Новый
    Lisovsky
    Что для меня Лондон?
    - Город, куда валит Российский капитал.
    Новый
    thenaivedreamer
    Рай на земле... Правда, стоимость жилья там космическая. Ну, хоть через блог более успешного человека, одним глазком, но погляжу на эту сказочную красоту.
    Новый
    adventurus2015

    К слову, английская провинция прекрасна, я про деревеньки и небольшие старинные городки
    Англия как раз не Лондоном хороша

    Новый
    xrtd
    И прежде чем мы отправимся гулять по нему, хочу спросить: что для вас Лондон?

    Для меня Лондон - это город в котором я прожил 7 лет и с тех пор его люто, искренне ненавижу
    Новый
    Все мысли лишь о шпиле
    soldat_nato
    "Вполне логично, что туристы приезжают сюда именно за этим" - Лондон может и неплох, но самый высокий готический шпиль всё-таки не совсем там. Надо расписание на вокзале смотреть(в интернете у туристов из России не получается), билеты покупать в кассе специально приезжать, когда во всём мире давно по интернету можно, потом ещё два часа на поезде ехать, да ещё и уйти с вокзала можно не к шпилю, а в противоположном направлении! А если прилетел на один день? Придётся возвращаться, чтобы закончить это дело. Один плюс - доброжелательное отношение к гей парам.
    Новый
    Re: Все мысли лишь о шпиле
    mawhitebeard
    А у вас писательско-троллеведческий талант, батенька! ;)
    Новый
  • Комментарии (96)
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