Лондон: природа в постиндустриальном районе

Уважаемые господа вотоны. vatapukina Согласен с Вами, господа вотоны.

Великобритания - тоже отсталая страна.

А патамушта Государственный Бюджет Великой России (для тупых ватанов -- это деньги, которыми располагает наш дурак-куйло) - это целых 270 млрд. бачинских.

Или по 1,8 тыс. бачей на каждого ватного рукожопа.

(и на пенсию твоей мамки гы гы гы гыг...)

Госбюджет же скромной Бриташки - всего лишь 750 млрд.бачей.

Или по 11,4 тыс. бачей на каждого НАГЛОГО наглосакса. )))))

Иными словами, на любого Гражданина скромной Бриташки у Королевы Елизаветы II, всегда найдётся ровно в 6,3 раза больше баблосов, чем у нашего дурака-куйла на каждого пенсионера, школьника, младенца, студента, врача, учителя, мента, на профессора и на такой вот ПАРК. ))))

(и на пенсию твоей мамки гы гы гы гыг...)

Бу га га га га гага га..

Так шо збагойно, товарищи тупые ватаны -- граждане Великой Росии

Будь у Штатов общая граница с нашей, накуй никому не нужной, нищей, ватной рукожопией, воны, как и от Мексики - построили бы ржавый, но зато железный ЗАБОР.

УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ!

Бу га га га га га га га гага... Ответить

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Re: Уважаемые господа вотоны. u4450b Ни убавить, ни прибавить! Браво! Ответить



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Igor Filatov Стильно, модно, молодежно. Как Гугл достроится - студии ещё подорожают. :) Ответить



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Есть инфа, господа вотоны. vatapukina Есть инфа, господа вотоны.

Стратегическая. ))))

Великобритания - тоже отсталая страна.

А патамушта экспорт из Великой России - это целых 330 млрд. бачинских.

Или по 2,2 тыс. бачей на каждого ватного рукожопа.

(и на пенсию твоей мамки гы гы гы гыг...)

Экспорт же из скромной Бриташки - всего лишь 440 млрд.бачей.

Или по 6,7 тыс. бачей от каждого наглого наглосакса. )))))

Иными словами, любой наглый наглосакс производит и экспортирует товаров и услуг ровно в 3,03 раза больше каждого Великого Расияна.

(так как он экспортирует товары строго на пенсию СВОЕЙ мамки и на энтот ПАРК)

Бу га га га га гага га..

Так шо збагойно, товарищи тупые ватаны -- граждане Великой Росии

Будь у Штатов общая граница с нашей, накуй никому не нужной, нищей, ватной рукожопией, воны, как и от Мексики - построили бы ржавый, железный ЗАБОР.

УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ!

Бу га га га га га га га гага... Ответить



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Товарищи вотоны. vatapukina Согласен с Вами, товарищи.

Великобритания нищая, отсталая страна-бензоколонка.

А патамушта:

Выручка Royal Dutch Shell всего лишь - $311,870 млрд.

Выручка BP тоже фигня, это всего лишь - $244,582 млрд.

----------

Но зато выручка нашей Роснефти (Rosneft Oil) это уже целых - $72,028 млрд

..........ыыыыыыы.

Так шо збагойно, товарищи тупые ватаны -- граждане Великой Росии

Будь у Штатов общая граница с нашей, накуй никому не нужной, нищей, ватной рукожопией, воны, как и от Мексики - построили бы ржавый, но зато железный ЗАБОР.

УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ!

Бу га га га га га га га гага... Ответить

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Re: Товарищи вотоны. Igor Filatov У вас скрипт поломался. Он раньше на рандомные комментарии отвечал, а теперь просто постит. :) Ответить

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bigfatbug Все, пизда британской архитектуре, теперь везде будет одна слошная икея Ответить

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adventurus2015 Ну, ясенпень, профнастил то всяко лучше, бггг Ответить



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bigfatbug "07. Обратите внимание, как сочетается старая и новая архитектура."



Хуево. Только благодаря тому, что то и то темное, не заметно, а по форме нихуя не сочетается. Ответить

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bigfatbug



Ой, о чем это я? Причем тут коричневый? Ведь все сочетается и так! Сразу видно что на заднем плане АРХИТЕКТУРА, а не тороговый центр в Воронеже Ответить

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e98425737 инсталяция - говно, здания из газгольдеров тоже вещь небесспорная, а в остальном прекрасно Ответить



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bioplant Березовский тоже так думал. Ответить

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Андрей Лягушкис Одни общественные пространства. А где работать они будут? Ответить



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Павел Зайцев в общественных пространствах. А зачем работать, деньги крутятся, дают деньги. еще пара олигархов российских и мэров с детишками на учебе, еще меньше работать надо будет. Ответить

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marconi_due О! Лондон! Самую большую мозоль я натер гуляя по Лондону! Да! Эта мозоль была на пятке. Размер мозоли был величиной с лошадиную жопу.



Edited at 2019-09-21 10:08 (UTC) Ответить



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proxyfactory Держи в курсе Ответить

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nahum_blajstejn Офигенно! Ну вообще очень круто! Ответить



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Игорь Кочетков Благоустройство хорошее, но современная архитектура не айс - какое-то УГ. Во всей подборке лучшее здание - классический особнячок на последнем фото. Ответить

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pcdos Вы потенциальный цыганостроитель. Ответить

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Lisovsky Что для меня Лондон?

- Город, куда валит Российский капитал. Ответить



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e_chernoff Зачастую вместе с обладателем Ответить



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thenaivedreamer Рай на земле... Правда, стоимость жилья там космическая. Ну, хоть через блог более успешного человека, одним глазком, но погляжу на эту сказочную красоту. Ответить

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adventurus2015 К слову, английская провинция прекрасна, я про деревеньки и небольшие старинные городки

Англия как раз не Лондоном хороша Ответить

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xrtd И прежде чем мы отправимся гулять по нему, хочу спросить: что для вас Лондон?



Для меня Лондон - это город в котором я прожил 7 лет и с тех пор его люто, искренне ненавижу Ответить

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Все мысли лишь о шпиле soldat_nato "Вполне логично, что туристы приезжают сюда именно за этим" - Лондон может и неплох, но самый высокий готический шпиль всё-таки не совсем там. Надо расписание на вокзале смотреть(в интернете у туристов из России не получается), билеты покупать в кассе специально приезжать, когда во всём мире давно по интернету можно, потом ещё два часа на поезде ехать, да ещё и уйти с вокзала можно не к шпилю, а в противоположном направлении! А если прилетел на один день? Придётся возвращаться, чтобы закончить это дело. Один плюс - доброжелательное отношение к гей парам. Ответить



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