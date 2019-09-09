В Москве сделали новую "Яму"

worobioff_ku Побухаем и там! Ответить



Ссылка Новый

misterbumbum Очень рад за масквичей, наконец-то масквичам сделали еще более лучше. Ну не замкадье же обустраивать, право слово, тем более, что лично Собянин недавно сказал, что Москва кормит всю Россию. Ну конечно все ей, кормилице, все для масковских тружеников с их намозоленными от тяжкого труда ладонями. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

komskon Да, там можно пиво пить вовсю

И даже коньяк Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

worobioff_ku Это же охуенно! Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

zloygarry Да, неплохо Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

rusokos Пожалуй перееду в один из домов напротив. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

petit_brie Амфитеатр без сцены - все сидят и смотрят в никуда.

Ну, наливай! Чё сидим-то?..



Edited at 2019-09-09 17:22 (UTC) Ответить



Ссылка Новый

komskon Мангалы еще не помешали бы Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

sigmund_rod Могут, когда захотят. Илья, у вас очень хорошо посты про урбанистику получаются. Ответить



Ссылка Новый

nikitamudozvon особенно рекламные посты Ответить



Ссылка Новый

ded_konserv и тут заблюют все Ответить



Ссылка Новый

leodin А ты много не пей и не заблюют. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

juga1 деревянные скамейки спорное решение. засрут, как это сделали с "самой длинной скамьёй в Европе" на Новом Арбате. Там выходили из забегаловок и жрали прямо на скамье, всё бросали прямо там. особенно преуспели в этом посетители бургерной Тимати. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

misterbumbum Колбаса крутится, бабло мутится, йо! Ответить



Ссылка Новый

koliapupkin Ну всё, сейчас эта новая яма тоже наполнится алкодегенератами и отребьем, как и старая, а Политех будет весь обсосан Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Marat Dyatko Под окнами у чекистов? Не думаю Ответить



Ссылка Новый

crowleymazz "Хотелось бы, чтобы в 2019 году водосточные трубы уходили сразу в ливнёвку" Не надо, оставить так как есть что бы люди ссали в ливневку культурно. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

ru_wave Я так и не смог понЯть какой адрес у нового пространства?

А по сути поста - ахуенно! Москва - город мечты. Ответить



Ссылка Новый

gala0702 Какая-то сказочная красота. Ответить



Ссылка Новый

puh1982 с музейного парка открываются новые неприЛИчные виды на шикарные дома, стоящие по соседству. Ответить



Ссылка Новый

mat_uc Да ну херня полная.



На чистых за пивасом ходить рядом.



А тут ближайший ларек у метро КМ.



Или пивасик в детском мире на разлив.



Россияны не оценят. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

leon_altshuller не боись! скоро шаверму поставят на радость простому народу. Или в Москве не любят это хрючево? Ответить



Ссылка Новый

thenaivedreamer Шикарное пространство. В Питере и в других городах, как я понимаю, такого можно не ждать (особенно с Бегловым) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

petit_brie Нам, москвичам, тут издалека конечно плохо видно, но мне порой кажется, что Путин настолько ненавидит свой родной город, что специально сажает на управление людей всё тупее и тупее... Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Lisovsky Опять все для Москвичей. Ответить



Ссылка Новый