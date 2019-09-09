В Москве сделали новую "Яму"
-=Реклама нового общественного пространства у Политеха=-
Два года назад в Москве появилось одно из лучших общественных пространств – амфитеатр на Хохловской площади. Его быстро облюбовала московская молодёжь и прозвала "Ямой". "Побольше бы нам таких мест!" – писал я, и вот меня услышали. Сегодня "Яма" – одна из новых достопримечательностей Москвы. Кто в "Яме" не выпивал – Москвы не видал! Кстати, её история довольно интересна: такое внимание молодёжи показывает, что хороших общественных пространств Москве очень не хватает. И вот у легендарной "Ямы" появился конкурент. Совсем недалеко, на Лубянке, открылось ещё одно современное общественное пространство, которое может составить конкуренцию "старшему брату". Особенно после недавних событий, когда красивый бетонный амфитеатр зачем-то закрасили отвратной серой краской.
"Музейный парк" – так называется новое пространство. Оно расположилось у здания Политехнического музея, который теперь называется Политех. Сам обновлённый музей откроется только в ноябре 2020 года, так что пока остается только гулять вокруг него. Давайте посмотрим, что получилось!
Если в "Яме" амфитеатр полностью бетонный, с небольшими деревянными островками, то у Политеха всё в дереве. Сидеть на дереве теплее и приятнее.
Пространство сделали двухуровневым. Такую концепцию предложил японский архитектор Джунья Ишигами. Верхний уровень – уровень улицы. Обратите внимание, сколько зелени появилось!
Здесь проложили пешеходные дорожки, разбили газоны, высадили деревья.
Вход в музей будет располагаться как раз на верхнем уровне. Для этого к зданию провели такую сеть мостиков:
Нижний уровень появился благодаря тому, что у музея "откопали" один этаж. История вообще уникальная: я так сходу не вспомню, где ещё в мире общественное пространство буквально выкапывали вокруг здания! Кстати, за музей отвечают федеральные власти, а вот всё благоустройство делала Москва.
Нижний уровень здания не стали штукатурить и красить, а оставили кирпичным, чтобы было понятно, что это всё-таки обнажившийся фундамент, а не фасад здания.
Сбоку сделали террасы, в которых высадили кустарники и цветы.
Прогулочные галереи пока пусты, со временем здесь должны разместиться кафе, магазины и выставочные пространства.
Сделать пространство двухуровневым – крутое решение. Внизу практически не слышно шума дороги. Меня немного смущают урны, как-то они не отсюда. Можно было придумать уникальный дизайн и сделать их скромнее.
Мостики с обратной стороны обшили глянцевыми фактурными панелями.
О тех, кто будет гулять по верхнему уровню, тоже позаботились: рядом с пешеходной зоной сделали автобусную полосу, отделенную от остальной проезжей части. Так что поток машин отнесён подальше от прогуливающихся пешеходов.
Посмотрите, как круто всё выглядит сверху:
Конечно, не всё идеально. Вот тут очень не хватает зелени.
На лестницах нет пандусов для маломобильных граждан. Но эту проблему решили с помощью лифтов. Про урны я уже сказал.
Хотелось бы, чтобы в 2019 году водосточные трубы уходили сразу в ливнёвку!
А ещё с музейного парка открываются новые непривычные виды на шикарные дома, стоящие по соседству.
Главная проблема нового пространства в том, что к нему сложно перейти. Наземных перехода всего два. Один со стороны Мясницкой улицы, но там ограничились просто разметкой: ни светофора, ни островка безопасности. Есть ещё один переход у Покровки, там светофор и всё хорошо. Но всё равно получается, что "Нью-Яма" у Политеха изолирована от пешеходных маршрутов центра Москвы. А зачем вообще нужно общественное пространство, если к нему нет простого доступа для всех?
Фото: gre4ark
Тем не менее, надо пользоваться моментом, пока народу немного...
...а то скоро и этот уголок заполонят люди, перебравшиеся из "Ямы". Главное, чтобы вместе c ними и активисты из "Льва против" не перебрались.
Вечером красота, народ уже собирается!
Круто, что обновленный фасад Политеха стал как экран, вокруг которого собираются люди!
Зона вокруг фундамента...
Ну что, как вам?
Два года назад в Москве появилось одно из лучших общественных пространств – амфитеатр на Хохловской площади. Его быстро облюбовала московская молодёжь и прозвала "Ямой". "Побольше бы нам таких мест!" – писал я, и вот меня услышали. Сегодня "Яма" – одна из новых достопримечательностей Москвы. Кто в "Яме" не выпивал – Москвы не видал! Кстати, её история довольно интересна: такое внимание молодёжи показывает, что хороших общественных пространств Москве очень не хватает. И вот у легендарной "Ямы" появился конкурент. Совсем недалеко, на Лубянке, открылось ещё одно современное общественное пространство, которое может составить конкуренцию "старшему брату". Особенно после недавних событий, когда красивый бетонный амфитеатр зачем-то закрасили отвратной серой краской.
"Музейный парк" – так называется новое пространство. Оно расположилось у здания Политехнического музея, который теперь называется Политех. Сам обновлённый музей откроется только в ноябре 2020 года, так что пока остается только гулять вокруг него. Давайте посмотрим, что получилось!
Если в "Яме" амфитеатр полностью бетонный, с небольшими деревянными островками, то у Политеха всё в дереве. Сидеть на дереве теплее и приятнее.
Пространство сделали двухуровневым. Такую концепцию предложил японский архитектор Джунья Ишигами. Верхний уровень – уровень улицы. Обратите внимание, сколько зелени появилось!
Здесь проложили пешеходные дорожки, разбили газоны, высадили деревья.
Вход в музей будет располагаться как раз на верхнем уровне. Для этого к зданию провели такую сеть мостиков:
Нижний уровень появился благодаря тому, что у музея "откопали" один этаж. История вообще уникальная: я так сходу не вспомню, где ещё в мире общественное пространство буквально выкапывали вокруг здания! Кстати, за музей отвечают федеральные власти, а вот всё благоустройство делала Москва.
Нижний уровень здания не стали штукатурить и красить, а оставили кирпичным, чтобы было понятно, что это всё-таки обнажившийся фундамент, а не фасад здания.
Сбоку сделали террасы, в которых высадили кустарники и цветы.
Прогулочные галереи пока пусты, со временем здесь должны разместиться кафе, магазины и выставочные пространства.
Сделать пространство двухуровневым – крутое решение. Внизу практически не слышно шума дороги. Меня немного смущают урны, как-то они не отсюда. Можно было придумать уникальный дизайн и сделать их скромнее.
Мостики с обратной стороны обшили глянцевыми фактурными панелями.
О тех, кто будет гулять по верхнему уровню, тоже позаботились: рядом с пешеходной зоной сделали автобусную полосу, отделенную от остальной проезжей части. Так что поток машин отнесён подальше от прогуливающихся пешеходов.
Посмотрите, как круто всё выглядит сверху:
Конечно, не всё идеально. Вот тут очень не хватает зелени.
На лестницах нет пандусов для маломобильных граждан. Но эту проблему решили с помощью лифтов. Про урны я уже сказал.
Хотелось бы, чтобы в 2019 году водосточные трубы уходили сразу в ливнёвку!
А ещё с музейного парка открываются новые непривычные виды на шикарные дома, стоящие по соседству.
Главная проблема нового пространства в том, что к нему сложно перейти. Наземных перехода всего два. Один со стороны Мясницкой улицы, но там ограничились просто разметкой: ни светофора, ни островка безопасности. Есть ещё один переход у Покровки, там светофор и всё хорошо. Но всё равно получается, что "Нью-Яма" у Политеха изолирована от пешеходных маршрутов центра Москвы. А зачем вообще нужно общественное пространство, если к нему нет простого доступа для всех?
Фото: gre4ark
Тем не менее, надо пользоваться моментом, пока народу немного...
...а то скоро и этот уголок заполонят люди, перебравшиеся из "Ямы". Главное, чтобы вместе c ними и активисты из "Льва против" не перебрались.
Вечером красота, народ уже собирается!
Круто, что обновленный фасад Политеха стал как экран, вокруг которого собираются люди!
Зона вокруг фундамента...
Ну что, как вам?
Побухаем и там!
И даже коньяк
Это же охуенно!
Ну, наливай! Чё сидим-то?..
Edited at 2019-09-09 17:22 (UTC)
А по сути поста - ахуенно! Москва - город мечты.
На чистых за пивасом ходить рядом.
А тут ближайший ларек у метро КМ.
Или пивасик в детском мире на разлив.
Россияны не оценят.
для иммигрантов с Узбекистана/Таджикистана, для кавказких, чеченцев, к примеру, - тоже ведь россияне. Соотечественники, блять.
Для понаехов из залупень типа Липецка, где даже за уебищные децкие площадки надо платить: приобщение к говну тоже стоит денег.