Аэропорт Осло: удобный, красивый, деревянный
Всю историю человечества люди попадали в города и выезжали из них через городские ворота на границе города. Со временем города разрослись, ворота оказались между городских кварталов, а технический прогресс дошёл до строительства железных дорог. Так воротами города стали вокзалы. А ещё через сто лет началось развитие авиасообщения, и с тех пор ещё одними воротами стали аэропорты. И сегодня часто именно они, а не железнодорожные вокзалы становятся уникальными архитектурными объектами, которые должны впечатлить гостей города и быть удобными для всех посетителей.
Давайте сегодня продолжим наше путешествие по Норвегии в её главном аэропорту.
01. Аэропорт Гардермуэн был построен в 1998 году в 48 километрах от Осло. До его постройки аэропортом норвежской столицы был Форнебу, находящийся в восьми километрах от центра города. Сейчас он закрыт и перестраивается.
Вид на аэропорт снаружи. Гардермуэне обслуживают две параллельные взлётно-посадочные полосы. И здесь же произошёл интересный инцидент — в 2010 году самолёт «Аэрофлота» после неправильного поворота взлетел с рулёжной дорожки. К счастью, тогда никто не пострадал, потому что рядом не было других самолётов.
Фото: Avinor Oslo lufthavn / Espen Solli
02. Зал регистрации на рейсы. Основные материалы, использованные при строительстве Гардермуэна — дерево, металл и стекло. При этом авиакомпании должны следовать использованному дизайну, а не вносить свой.
03. Изначально в аэропорту было два пирса, в противоположных крыльях здания. А пару лет назад был построен ещё один — двухуровневый, трёхсотметровый и перпендикулярный остальным. Сейчас аэропорт способен обслужить 30 миллионов пассажиров в год — в прошлом году их было уже 28,5 миллионов, это второй показатель в Скандинавии после аэропорта Копенгагена. И это притом, что норвежцы никак не могут решить проблему повторного прохода таможни при пересадки с международных на внутренние рейсы.
04. И реклама, и автомобиль, и вход в терминалы не контрастируют друг с другом, дизайн-код соблюдается неукоснительно. А под потолком из разноцветных ниток соткано северное сияние.
05. Для передвижения по аэропорту с детьми можно взять детские коляски.
06. Если вы видели эту надпись в интернете, но не знали, из какого она аэропорта — это тоже в Гардермуэне!
07. Аэропорт предлагает удобства не только для родителей, но и для детей — здесь есть несколько детских площадок.
08. Прилетел самолёт.
09. Торговые помещения легко узнать по их форме — они сделаны в виде больших белых камней. Примерно половину доходов аэропорт получает от продаж в кафе и магазинах.
10. Ещё одна детская площадка, уже тематическая.
11. Гардермуэн — очень компактный аэропорт. Даже при пересадке на другом пирсе не получится пройти больше полукилометра.
12. В оформлении интерьера очень много древесины — конечно, это отсылка к норвежским лесам.
13. Окна стоят не строго вертикально, а под небольшим углом — это нужно для отражения света.
14. Указатели и розетки выполнены очень аккуратно, а технические помещения вроде пожарного шкафчика спрятаны в белой стене. В экстренной ситуации всё это будет просто найти, а в обычные дни не выделяется на остальном фоне.
15. Норвегия не является членом Евросоюза, а потому беспошлинная торговля здесь интересна не только гостям из России, Китая, США и далёких от ЕС стран поменьше, но и всем европейцам. Дьюти-фри в Гардермуэне самый большой в Европе — 1530 квадратных метров!
16. В оформлении крыши использованы плавные элементы — аэропорт будто летит.
17. Лавочки в виде камней....
18. ...и в виде карты Норвегии с указанием обслуживаемых аэропортов! Но неготовые к таким новшествам могут отдыхать и на обычных сиденьях у гейтов.
19. Аккуратно огороженная рабочая зона.
20. Багажная лента.
21. Иногда интерьер разбавляется современным искусством.
22. Которое порой так удачно встроено, что его трудно заметить.
23. Вход на железнодорожную станцию.
24.
25. Стойка информации.
26. Ещё одно использование местной темы — камни и зелень.
27. Камеры хранения.
28. При получении ключа можно выбрать язык, в том числе и русский.
29. Опять скульптура.
30. Расписание поездов. Обратите внимание и на прозрачную навигацию.
31. Оформление детского входа. Для них проезд на поезде бесплатный. Нигде такого не видел! Это лучшее, что можно сделать для детей на станции. Берите пример!
32. Местный аэроэкспресс — Flytoget. Доезжает до Осло за двадцать две минуты и ходит каждые двадцать минут. Всего действуют несколько маршрутов, на которых можно доехать не только до вокзала, но и до других станций в Осло. На поезде до центральной станции получается добраться быстрее, чем на машине!
33. Интерьер. В поезде есть интернет, всё очень круто...
34. А это уже центральный вокзал Осло.
35. И его камеры хранения.
36.
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всё равно скотовозка
ОТ - говно.
Re: всё равно скотовозка
Ха ха. Отражения откуда и куда?
И всё.
Уважаемые господа вотоны.
Госбюджет скромной Норвегии - 200 млрд.баксов.
Иными словами, у короля Норвегии Харальда-V всегда найдётся 37,7 тысяч баксов, шобы потратить их на каждого Гражданина скромной Норвегии.
Но...
Но зато Государственный бюджет Великой России - это целых 270 млрд.баксов.
Поэтому у Пизидента Великой России тоже найдётся ровно по 1,8 тысяч баксов, шобы потратить их на каждого ватного рукожопа. ))))
Соотношение:
37,7/1,8 = 20,94.
Бу га га гага...
Ну короче, теперь Вы всё сами понимаете, господа Вотоны. ))))
-----------------
Поэтому, являясь ярым сторонником Гениальной Иканамичискай Политики Владимира Владимировича, убедительно прошу Вас, товарищи - великодушно простить нашего лысого подполковника вертухайских войск за...
Гы-гы. ))))
За внезапно Обновлённый пенсионный возраст Вашей мамки, за новый НДС и за регулярный рост ценика на ЖКХ.
Бу га га гага..
УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ !
Бу га га га га....
Re: Уважаемые господа вотоны.
В целом аэропорт в Осло один из лучших
ты под каждым постом тут кукарекаешь, как тебе все в Норвегии не нравится (из которой "я только что вернулась")
(и не надо, щетинистая и гнилозубая блядь, анально огороживаться - не поможет)
Есть-есть. На голой жопе шерсть. ))))
Госбюджет скромной Норвегии - 200 млрд.баксов.
Иными словами, у короля Норвегии Харальда-V всегда найдётся 37,7 тысяч баксов, шобы потратить их на каждого Гражданина скромной Норвегии.
Но...
Но зато Государственный бюджет Великой России - это целых 270 млрд.баксов.
Поэтому у Пизидента Великой России тоже найдётся ровно по 1,8 тысяч баксов, шобы потратить их на каждого ватного рукожопа. ))))
Соотношение:
37,7/1,8 = 20,94.
Бу га га гага...
Ну короче, теперь Вы всё сами понимаете, господа Вотоны. ))))
-----------------
Поэтому, являясь ярым сторонником Гениальной Иканамичискай Политики Владимира Владимировича, убедительно прошу Вас, товарищи - великодушно простить нашего лысого подполковника вертухайских войск за...
Гы-гы. ))))
За внезапно Обновлённый пенсионный возраст Вашей мамки, за новый НДС и за регулярный рост ценика на ЖКХ и жратуху.
Бу га га гага..
УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ !
Бу га га га га....
Можно и лучше, но не на сколь-либо серьезном пассажиропотоке.
Хуя там чувак полез куда пыль вытирать.... во мракобесы загнивающие чего вообще делают.
Илья, а почему не написал про засилие черножопых на вокзале Осло?
Там их больше белых. Группы нигеров ходят, агрессивные арабы, кучерявые негры, негритоски с мешком на голове... Т.е. если не знать где находишься, можно подумать что в Африке.
У всех крутых западноевропейских стран есть один жирнющий минус: куча черножопых и муслимов. И черножопых муслимов на примере Скандинавии (сомалийцы). Я вот тоже хочу в Норвегии жить, но как-то вот не хочется,чтобы одноклассники Ахмед и Мохаммад избили моего ребенка за то что он бледнолицый и ест свинину.
Edited at 2019-08-25 10:56 (UTC)
"вокзал в Осло" называется Осло Сентральсташон и я жажду узнать, где именно в нем "засилие черножопых" (с)
Россия поддерживает туризм, чуваки.
Российские туристы особенно хорошо себя показывают в нескольких странах,
- таких как Сирия и Украина,
- и ранее в Польше, Финляндии, Бессарабии и в Балтийских странах в 1939 году,
- в Венгрии в 1956 году,
- в Чехословакии в 1968 году
- и в Афганистане в 1979-ом.
- А в 2014 году среди российских туристов стали очень популярными Крым и Восточная Украина.
.................ыыыыыыыыыыы.
Сильное впечатление произвел российский туризм в Солсбери в марте 2017 года.
Гы гы гы гы. ))))
УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ!
Бу га га га га....
Re: Россия поддерживает туризм, чуваки.
Т.е. если летишь без багажа, то вообще ни с кем не надо разговаривать. Проходишь антимусульманскую "security", идешь на гейт, прикладываешь смартфон при выходе в самолет и всё.
На внутришенгенских рейсах даже ID никто не просит показать, т.к. некому.
На стойке регистрации на такие рейсы людей нет.