Аэропорт Осло: удобный, красивый, деревянный

Фото: Avinor Oslo lufthavn / Espen Solli

Всю историю человечества люди попадали в города и выезжали из них через городские ворота на границе города. Со временем города разрослись, ворота оказались между городских кварталов, а технический прогресс дошёл до строительства железных дорог. Так воротами города стали вокзалы. А ещё через сто лет началось развитие авиасообщения, и с тех пор ещё одними воротами стали аэропорты. И сегодня часто именно они, а не железнодорожные вокзалы становятся уникальными архитектурными объектами, которые должны впечатлить гостей города и быть удобными для всех посетителей.Давайте сегодня продолжим наше путешествие по Норвегии в её главном аэропорту.01. Аэропорт Гардермуэн был построен в 1998 году в 48 километрах от Осло. До его постройки аэропортом норвежской столицы был Форнебу, находящийся в восьми километрах от центра города. Сейчас он закрыт и перестраивается.Вид на аэропорт снаружи. Гардермуэне обслуживают две параллельные взлётно-посадочные полосы. И здесь же произошёл интересный инцидент — в 2010 году самолёт «Аэрофлота» после неправильного поворота взлетел с рулёжной дорожки. К счастью, тогда никто не пострадал, потому что рядом не было других самолётов.02. Зал регистрации на рейсы. Основные материалы, использованные при строительстве Гардермуэна — дерево, металл и стекло. При этом авиакомпании должны следовать использованному дизайну, а не вносить свой.03. Изначально в аэропорту было два пирса, в противоположных крыльях здания. А пару лет назад был построен ещё один — двухуровневый, трёхсотметровый и перпендикулярный остальным. Сейчас аэропорт способен обслужить 30 миллионов пассажиров в год — в прошлом году их было уже 28,5 миллионов, это второй показатель в Скандинавии после аэропорта Копенгагена. И это притом, что норвежцы никак не могут решить проблему повторного прохода таможни при пересадки с международных на внутренние рейсы.04. И реклама, и автомобиль, и вход в терминалы не контрастируют друг с другом, дизайн-код соблюдается неукоснительно. А под потолком из разноцветных ниток соткано северное сияние.05. Для передвижения по аэропорту с детьми можно взять детские коляски.06. Если вы видели эту надпись в интернете, но не знали, из какого она аэропорта — это тоже в Гардермуэне!07. Аэропорт предлагает удобства не только для родителей, но и для детей — здесь есть несколько детских площадок.08. Прилетел самолёт.09. Торговые помещения легко узнать по их форме — они сделаны в виде больших белых камней. Примерно половину доходов аэропорт получает от продаж в кафе и магазинах.10. Ещё одна детская площадка, уже тематическая.11. Гардермуэн — очень компактный аэропорт. Даже при пересадке на другом пирсе не получится пройти больше полукилометра.12. В оформлении интерьера очень много древесины — конечно, это отсылка к норвежским лесам.13. Окна стоят не строго вертикально, а под небольшим углом — это нужно для отражения света.14. Указатели и розетки выполнены очень аккуратно, а технические помещения вроде пожарного шкафчика спрятаны в белой стене. В экстренной ситуации всё это будет просто найти, а в обычные дни не выделяется на остальном фоне.15. Норвегия не является членом Евросоюза, а потому беспошлинная торговля здесь интересна не только гостям из России, Китая, США и далёких от ЕС стран поменьше, но и всем европейцам. Дьюти-фри в Гардермуэне самый большой в Европе — 1530 квадратных метров!16. В оформлении крыши использованы плавные элементы — аэропорт будто летит.17. Лавочки в виде камней....18. ...и в виде карты Норвегии с указанием обслуживаемых аэропортов! Но неготовые к таким новшествам могут отдыхать и на обычных сиденьях у гейтов.19. Аккуратно огороженная рабочая зона.20. Багажная лента.21. Иногда интерьер разбавляется современным искусством.22. Которое порой так удачно встроено, что его трудно заметить.23. Вход на железнодорожную станцию.24.25. Стойка информации.26. Ещё одно использование местной темы — камни и зелень.27. Камеры хранения.28. При получении ключа можно выбрать язык, в том числе и русский.29. Опять скульптура.30. Расписание поездов. Обратите внимание и на прозрачную навигацию.31. Оформление детского входа. Для них проезд на поезде бесплатный. Нигде такого не видел! Это лучшее, что можно сделать для детей на станции. Берите пример!32. Местный аэроэкспресс — Flytoget. Доезжает до Осло за двадцать две минуты и ходит каждые двадцать минут. Всего действуют несколько маршрутов, на которых можно доехать не только до вокзала, но и до других станций в Осло. На поезде до центральной станции получается добраться быстрее, чем на машине!33. Интерьер. В поезде есть интернет, всё очень круто...34. А это уже центральный вокзал Осло.35. И его камеры хранения.36.