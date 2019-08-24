Как норвежцы привлекают туристов в небольшие города



Друзья, мы снова в Норвегии и на этот раз будем любоваться не только природой, но и плодами человеческого труда! Наш путь лежит в городок Нордфьордейд на западе страны. Не думаю, что многие из вас когда-нибудь о нём слышали — это ведь не Осло и не Ставангер. Да и городом его трудно назвать — всего три тысячи человек населения. И тем не менее, в Нордфьордейде нет отбоя от туристов.

Когда мы говорим о развитии туристической инфраструктуры в России, обычно мы имеем в виду столицы регионов, в которых есть деньги и возможность строить гостиницы, создавать точки притяжения, продумывать логистику… Но стоит их покинуть, как оказывается, что вокруг ничего нет — ни на природе, ни в крупных райцентрах. В такие места трудно приехать и в них не развивают туризм, несмотря на большой потенциал российских достопримечательностей, а особенно природных.

Давайте на примере небольшого скандинавского города посмотрим, как норвежцы создают туристическую инфраструктуру, новые точки притяжения и достопримечательности, делая это грамотно и интересно.

01. Большего всего в этом городе меня потряс этот музей. Это информационный центр «Сагастад», посвящённый истории викингов.


02. Вроде здание небольшое, но земля вокруг будто бы была облагорожена совсем недавно. Вот и деревья только-только начали высаживать.


03. Всё дело в том, что раньше здесь был фьорд. Но несколько лет назад насыпали землю и на образовавшейся территории построили новые дома. Буквально из ниоткуда появилась новая точка притяжения.


04. Здание музея построено с оглядкой на экологию, а на его крыше размещены солнечные панели.


05. Главный экспонат «Сагастада» — лангшип (или драккар) «Мюклебуст». Вернее, его реплика. Останки сожжённого оригинального судна были раскопаны здесь в 1874 году и хранятся в музее соседнего Бергена, который и обеспечивает экспозицию «Сагастада».


06. «Мюклебуст» — крупнейший из найденных кораблей викингов. Параметры судна: 30 метров в длину, 6 в ширину и 7 в высоту. С каждой стороны прикреплены 24 щита над 24 отверстиями для вёсел.


И в музее стоит не просто подобие древнего корабля, а настоящее судно, которое здесь же, в Нордфьордейде, несколько раз в год спускают на воду. Можно даже поучаствовать в этом!


07. Доступ на корабль свободный — его можно и нужно трогать руками. А потолок над ним сделан в виде водной ряби.


08. Вокруг корабля — экспозиция, посвящённая истории викингов.


09. Огромный сувенирный магазин. Зачем в таком маленьком городе такое большое пространство? Дело в том, что в его гавань заходят круизные лайнеры, пассажиров которых больше, чем жителей города! За счёт туристов и живёт весь город — здесь им негде заскучать.


10. Деревянная церковь через дорогу от «Сагастада», построенная в 1849 году. Это пятая церковь, стоящая примерно на этом месте, а первая была основана ещё в XII веке.


11. Детская площадка у музея. Вместо обычных ступенек на брёвнах выступы.


12. Батуты. Всё это тоже насыпанная земля.


13. Площадка для самых маленьких, которая тоже работает с идентичностью места. Портовый город, рядом море — и на площадке появляется корабельная тематика.


14. Новый пляж.


15. Спуск к воде с поручне и специальным нескользящим покрытием. Такие строят в случаях, когда дно неудобно для купающихся — например илистое или каменистое. А также души на набережной. Всё необходимое для пловцов.


16. Напоминаю, что мы в Скандинавии, а вторая после христианства религия здесь — поклонение грилю! Вот люди пришли на специальную площадку и устроили пикник.


17. Аутентичный деревянный навес на случай дождя.


18. Площадка для подростков. Вы не поверите, но на норвежских детских площадках тоже встречаются покрышки!


19. Деревянный мост между старой и новой землёй. Поражает внимание норвежцев к деталям. Кто-то обошёлся бы какой-нибудь примитивной конструкцией, а норвежцы построили такую красоту, и получилась ещё одна классная точка притяжения.


20. Обязательный пункт — туалет на набережной. Тоже из дерева — не убогая металлическая будка. Он приспособлен для инвалидов и в нём есть зона для пеленания.


21. Внутри идеально чисто и есть всё необходимое: мыло, сушка для рук, туалетная бумага, полотенце… В такой туалет заходишь без всякого унижения. Удивительно, как норвежцам удаётся поддерживать общественные туалеты в такой чистоте.


22. А эта красота — трансформаторная будка, которая декорирована деревянными панелями и не выделяется на окружающем фоне.


23. А самое интересное — это центр города. Здесь сохранили деревянные дома, заменяющие то, что мы обычно понимаем под историческим центром.


24. Улица в XIX веке.


25. И сейчас. Кажется, сохранились процентов 80 старых зданий. Некоторые здания перестроили или снесли, но в целом это та же белоснежная улица с деревянными домами.


26. Ни один дом не выделяется, даже построенные в более позднее время выполнены в том же стиле и цвете.


27. И никаких многоэтажек, рекламных вывесок и других инородных тел!


28. Сможете отличить историческое здание от новодела?


29. На таких улицах важен не облик каждого дома в отдельности, а создаваемая ими картина. Расставьте их по городу, этого эффекта уже не будет — это обычные дома. А если влепить сюда какой-нибудь торговый центр — станет только хуже. Важно именно сохранить среду.


Сравните с Челябинском, где посреди исторической улицы зачем-то воткнули синюю стекляшку.


30. Важно именно сохранять историческую среду. Просто сохраняя и оберегая центр, горожане привлекают в него туристов, которые по нему с удовольствием гуляют.


31. За сотню лет поменялись разве что фонари да мощение.


32.


33. Ну а самый кайф — это горы. Вокруг есть треки и на несколько дней, и на несколько часов. Давайте посмотрим, как это устроено.


34. Как я уже рассказывал, норвежцы обожают природу.


35. Прежде всего, вокруг идеальная чистота.


36. Никакого мусора или кострищ — всё идеально.


37. Красота...


38.


39. А на конечных точках маршрутов, например на вершинах гор, встречаются такие домики.


40. В них путники могут отдохнуть и перекусить — он не запирается и открыт для всех путешественников.


41. При этом это не вагончик, поставленный для галочки, а продуманное архитектурное сооружение с террасами и навесами.


42. За домиком фьорд и на него же открывается вид из окна.


43.


44. Мне бы на дачу такой домик, а тут он просто стоит на вершине горы и открыт для всех желающих!


45.


46.


47. Внутри два этажа и чётко разделённые зоны. При входе нужно разуваться, а на полках стоит интересная литература — фотоальбомы и детские книги.


48. Это конечная точка одного из многих маршрутов и её можно отметить в своей специальной книжечке местной печатью. Здесь же есть аптечка, антимоскитный спрей, тапочки, пледы… Из этого домика просто не хочется уходить!


49. Фьорд.


50. А теперь мы отправляемся на юго-восток от Нордфьордейда, на ледник!


51.


52.


53. И то, чего так не хватает в России — туалеты! Казалось бы, мелочь, но в Норвегии уборные можно найти повсюду. Помыть руки и справить нужду можно цивилизованно, будто не идёшь в поход, а гуляешь по городу.


54. Внутри не грязнее, чем в туалете на набережной. И оснащение такое же.


55.


56.


57. Бриксдальсбреен — самая доступная часть ледника Юстедалсбреэн, крупнейшего в Европе. А это озеро под ним находится на высоте 346 метров над уровнем моря. Самая высокая точка всего ледника — 2083 метра.


58.


59. Эта часть ледника стала известна не только из-за своей легкодоступности, но и потому, что всю вторую половину прошлого века она росла, тогда как остальные европейские ледники сокращались. Сейчас ледник здесь отступил к уровню 60-х годов, возможно, наименьшему за всю историю наблюдений.


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Избранные записи из этого журнала

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  • Комментарии (174)
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    Anatoly Lebedev
    Фото номер 24 (улица в 19-м веке) многое объясняет. Хотя это провинциальный городок в глуши, в бедной тогда стране, мы видим красивую, аккуратную улицу и опрятно одетых жителей, а не алкашей в рванье в покосившихся избах с окнами из бычьего пузыря.
    Новый
    noneandnothing
    То ли дело поставленные друг на друга разноцветные и пёстрые курятники жилых комплексов на закатанной до самого горизонта в бетон и асфальт земле. По которой даже пройти нельзя не уткнувшись в забор или чью-то колымагу. Где даже играющие (если вообще есть где, обычно на дом с 500+ квартир делают пару качелей с песочницей и ладно) дети имеют серые, мрачные, депрессивные лица.

    Edited at 2019-08-24 13:29 (UTC)
    Новый
    varlamov.ru
    Норвегия идеальна для велотуризма. Практически всю страну можно проехать на велосипеде, в каждом городе есть прокат в том числе и электровелосипедов, проложены специальные трассы по лесам и горам.
    Новый
    noneandnothing
    Я просто не могу поверить что вот такая красота может не просто содержаться на деньги налогоплательщиков, но и обходится без заборов, мусора, припаркованных как попало драндулетов, сломанного и разукрашенного муниципального имущества.
    Долгих лет им в такой красоте и поменьше мудаков.
    Новый
    adventurus2015

    Причина: поменьше мудаков
    Следствие: живут в красивой, комфортной стране


    От причинно-следственных связей никуда не деться

    Новый
    smilevilkas
    туристов надо привлекать стадионами, крестными ходами
    и этими, как их полками,
    чтоб могли на трассе в кафе поесть, потом каждые 20 минут
    бегать в лес до ветру с лопухом, в автобусе же туалета нет,
    так чтобы почувствовал, что живёшь,
    а не этой чистотой с туалетами и развратом,
    человек даже не может почувствовать, что живёт
    ей богу аж тошнит от этого
    Новый
    rhyme_well
    зато русскае везде орут, что у они самый богоподобный народ и у них есть "душа", чего конечно же, нет у любящего до смерти свою страну норвежца. "Подумаешь, чистота кругом, - скажет ватник, - зато в нас есть дух". фууу блять
    Новый
    adventurus2015

    Дух в русских есть, да
    Особенно хорошо он ощущается летом в транспорте, дух этот

    Новый
    gangrolf
    Как можно сравнивать Норвегию с челябинском🤔,а почему не с Австрией?
    Новый
    pavlov_lesha

    Знаю одного мужичка. Он пол деревни скупил под Новгородом, дома отремонтировал и возит туда интуристов, поит их самогоном и парит в бане. Немцев больше всего, а китайцы боятся.

    Новый
    smilevilkas
    немцам терять нечего, ja, ja, das ist fantastisch,
    а китайцы боятся, что по приезду отправят на реобилитацию
    Новый
    gangrolf
    Максимум на что можешь рассчитывать-в костюме тролля,вылизываешь туалеты в районе фломсбаны
    Новый
    bearnorth
    Нищая деревенская Норвегия XIX века на черно-белых фото выглядит лучше, чем Омск или Чита в веке XXI.
    Новый
    broks_broks
    Она никогда не была нищей, ведь каждый вкладывает в это понятие то, что у него на родине зовётся нищетой.
    Новый
    ЛокШа
    ощущение что варлаша мозг пропил вдрызг

    "И никаких многоэтажек, рекламных вывесок и других инородных тел!"
    в деревне 3 000 жителей! какие нах многоэтажки тут могли бы построить?? чтобы всех жителей поселить в 1 дом?

    "Сравните с Челябинском, где посреди исторической улицы зачем-то воткнули синюю стекляшку."
    охереть. в Челябе живёт в 400!! раз больше народу. ага вот самое то сравнивать

    маразм крепчает в текстах

    Edited at 2019-08-24 14:08 (UTC)
    Новый
    gran_stak
    А зачем столько фотографий со всех сторон однообразного говна, которое в России уже даже нищеброды давно не строят?
    Новый
    даже нищеброды. ))))
    vatapukina
    Уважаемые господа вотоны.
    Госбюджет скромной Норвегии - 200 млрд.баксов.
    Иными словами, у короля Норвегии Харальда-V всегда найдётся 37,7 тысяч баксов, шобы потратить их на каждого Гражданина скромной Норвегии.
    Но...
    Но зато Государственный бюджет Великой России - это целых 270 млрд.баксов.
    Поэтому у Пизидента Великой России тоже найдётся ровно по 1,8 тысяч баксов, шобы потратить их на каждого ватного рукожопа. ))))
    37,7/1,8 = 20,94444444444.
    Бу га га гага...
    Ну короче, теперь Вы всё сами понимаете, господа Вотоны. ))))
    -----------------
    Поэтому, являясь ярым сторонником Гениальной Иканамичискай Политики Владимира Владимировича, убедительно прошу Вас, товарищи - великодушно простить нашего лысого подполковника вертухайских войск за...
    Гы-гы. ))))
    За внезапно Обновлённый пенсионный возраст Вашей мамки и за новый НДС.
    Бу га га гага..
    УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ !
    Бу га га га га....
    Новый
    ЛокШа
    "Сейчас ледник здесь отступил к уровню 60-х годов, возможно, наименьшему за всю историю наблюдений."
    потому что глобальное потепление это не сказка.
    почитайте что творится с ледниками на полюсах
    Норвегию накроет нехило
    Новый
    Сергей Медведев
    Мммдаа. Так и представляю, как деревня Залупино, Краснодарского края скидывается всем скопом, насыпает новый полуостров, строит там суперсовременное дизайнерское здание, обставляет его по последнему слову...
    Хотя нет, не представляю. Бред и чушь!
    Во-первых, денег надо будет потратить примерно бюджет небольшого областного центра. Во-вторых, никто туда не приедет. Такие же грандиозные постройки понастроили в Адлере. Итог - километровые пустые поля, народу - ноль. Приезжаю на вокзал - из длиннющего поезда выходят десять человек, которые сразу же теряются на просторах привокзальной площади. Беру напрокат велик, один из тысячи и катаюсь по пустынному посёлку.
    Какое на хуй притяжение? Где ёбанные туристы? Бабла вбухали - миллиарды, а туристов нет как нет.

    Нужна реклама и продвижение, а не стройка. Тогда и будут ехать.
    Новый
    Anatoly Lebedev
    Вероятно, туристы выбирают Норвегию, а не Адлер, потому что Норвегия многократно безопаснее, там туристов не собъёт очередной Рафик под шариками.
    Новый
    Владимир ...
    Норвегия - это вообще не наша планета. Даже по сравнению с Германией это всё нереально круто.
    Единственное, что меня дико напрягает - так это черножопые, которых и в Норвегию нагнали. Даже в такой вот глуши можно встретить негритосок с мешком на голове - "беженцы", мать их.

    Вот я бы хотел, чтобы мои дети росли в Норвегии, но как отдавать их в школу? Где гарантия, что Ахмед и Мохаммад не изобьют моих детей? Что они не станут дергаными и агрессивными?
    Новый
    smilevilkas
    согласен,
    пусть учатся в челябе или мурманске,
    будут бить так хоть свои,
    если свои бьют, так потому что любят,
    не будут дёргаными

    Новый
  • Комментарии (174)
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