Как норвежцы привлекают туристов в небольшие города
Друзья, мы снова в Норвегии и на этот раз будем любоваться не только природой, но и плодами человеческого труда! Наш путь лежит в городок Нордфьордейд на западе страны. Не думаю, что многие из вас когда-нибудь о нём слышали — это ведь не Осло и не Ставангер. Да и городом его трудно назвать — всего три тысячи человек населения. И тем не менее, в Нордфьордейде нет отбоя от туристов.
Когда мы говорим о развитии туристической инфраструктуры в России, обычно мы имеем в виду столицы регионов, в которых есть деньги и возможность строить гостиницы, создавать точки притяжения, продумывать логистику… Но стоит их покинуть, как оказывается, что вокруг ничего нет — ни на природе, ни в крупных райцентрах. В такие места трудно приехать и в них не развивают туризм, несмотря на большой потенциал российских достопримечательностей, а особенно природных.
Давайте на примере небольшого скандинавского города посмотрим, как норвежцы создают туристическую инфраструктуру, новые точки притяжения и достопримечательности, делая это грамотно и интересно.
01. Большего всего в этом городе меня потряс этот музей. Это информационный центр «Сагастад», посвящённый истории викингов.
02. Вроде здание небольшое, но земля вокруг будто бы была облагорожена совсем недавно. Вот и деревья только-только начали высаживать.
03. Всё дело в том, что раньше здесь был фьорд. Но несколько лет назад насыпали землю и на образовавшейся территории построили новые дома. Буквально из ниоткуда появилась новая точка притяжения.
04. Здание музея построено с оглядкой на экологию, а на его крыше размещены солнечные панели.
05. Главный экспонат «Сагастада» — лангшип (или драккар) «Мюклебуст». Вернее, его реплика. Останки сожжённого оригинального судна были раскопаны здесь в 1874 году и хранятся в музее соседнего Бергена, который и обеспечивает экспозицию «Сагастада».
06. «Мюклебуст» — крупнейший из найденных кораблей викингов. Параметры судна: 30 метров в длину, 6 в ширину и 7 в высоту. С каждой стороны прикреплены 24 щита над 24 отверстиями для вёсел.
И в музее стоит не просто подобие древнего корабля, а настоящее судно, которое здесь же, в Нордфьордейде, несколько раз в год спускают на воду. Можно даже поучаствовать в этом!
07. Доступ на корабль свободный — его можно и нужно трогать руками. А потолок над ним сделан в виде водной ряби.
08. Вокруг корабля — экспозиция, посвящённая истории викингов.
09. Огромный сувенирный магазин. Зачем в таком маленьком городе такое большое пространство? Дело в том, что в его гавань заходят круизные лайнеры, пассажиров которых больше, чем жителей города! За счёт туристов и живёт весь город — здесь им негде заскучать.
10. Деревянная церковь через дорогу от «Сагастада», построенная в 1849 году. Это пятая церковь, стоящая примерно на этом месте, а первая была основана ещё в XII веке.
11. Детская площадка у музея. Вместо обычных ступенек на брёвнах выступы.
12. Батуты. Всё это тоже насыпанная земля.
13. Площадка для самых маленьких, которая тоже работает с идентичностью места. Портовый город, рядом море — и на площадке появляется корабельная тематика.
14. Новый пляж.
15. Спуск к воде с поручне и специальным нескользящим покрытием. Такие строят в случаях, когда дно неудобно для купающихся — например илистое или каменистое. А также души на набережной. Всё необходимое для пловцов.
16. Напоминаю, что мы в Скандинавии, а вторая после христианства религия здесь — поклонение грилю! Вот люди пришли на специальную площадку и устроили пикник.
17. Аутентичный деревянный навес на случай дождя.
18. Площадка для подростков. Вы не поверите, но на норвежских детских площадках тоже встречаются покрышки!
19. Деревянный мост между старой и новой землёй. Поражает внимание норвежцев к деталям. Кто-то обошёлся бы какой-нибудь примитивной конструкцией, а норвежцы построили такую красоту, и получилась ещё одна классная точка притяжения.
20. Обязательный пункт — туалет на набережной. Тоже из дерева — не убогая металлическая будка. Он приспособлен для инвалидов и в нём есть зона для пеленания.
21. Внутри идеально чисто и есть всё необходимое: мыло, сушка для рук, туалетная бумага, полотенце… В такой туалет заходишь без всякого унижения. Удивительно, как норвежцам удаётся поддерживать общественные туалеты в такой чистоте.
22. А эта красота — трансформаторная будка, которая декорирована деревянными панелями и не выделяется на окружающем фоне.
23. А самое интересное — это центр города. Здесь сохранили деревянные дома, заменяющие то, что мы обычно понимаем под историческим центром.
24. Улица в XIX веке.
25. И сейчас. Кажется, сохранились процентов 80 старых зданий. Некоторые здания перестроили или снесли, но в целом это та же белоснежная улица с деревянными домами.
26. Ни один дом не выделяется, даже построенные в более позднее время выполнены в том же стиле и цвете.
27. И никаких многоэтажек, рекламных вывесок и других инородных тел!
28. Сможете отличить историческое здание от новодела?
29. На таких улицах важен не облик каждого дома в отдельности, а создаваемая ими картина. Расставьте их по городу, этого эффекта уже не будет — это обычные дома. А если влепить сюда какой-нибудь торговый центр — станет только хуже. Важно именно сохранить среду.
Сравните с Челябинском, где посреди исторической улицы зачем-то воткнули синюю стекляшку.
30. Важно именно сохранять историческую среду. Просто сохраняя и оберегая центр, горожане привлекают в него туристов, которые по нему с удовольствием гуляют.
31. За сотню лет поменялись разве что фонари да мощение.
32.
33. Ну а самый кайф — это горы. Вокруг есть треки и на несколько дней, и на несколько часов. Давайте посмотрим, как это устроено.
34. Как я уже рассказывал, норвежцы обожают природу.
35. Прежде всего, вокруг идеальная чистота.
36. Никакого мусора или кострищ — всё идеально.
37. Красота...
38.
39. А на конечных точках маршрутов, например на вершинах гор, встречаются такие домики.
40. В них путники могут отдохнуть и перекусить — он не запирается и открыт для всех путешественников.
41. При этом это не вагончик, поставленный для галочки, а продуманное архитектурное сооружение с террасами и навесами.
42. За домиком фьорд и на него же открывается вид из окна.
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44. Мне бы на дачу такой домик, а тут он просто стоит на вершине горы и открыт для всех желающих!
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47. Внутри два этажа и чётко разделённые зоны. При входе нужно разуваться, а на полках стоит интересная литература — фотоальбомы и детские книги.
48. Это конечная точка одного из многих маршрутов и её можно отметить в своей специальной книжечке местной печатью. Здесь же есть аптечка, антимоскитный спрей, тапочки, пледы… Из этого домика просто не хочется уходить!
49. Фьорд.
50. А теперь мы отправляемся на юго-восток от Нордфьордейда, на ледник!
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53. И то, чего так не хватает в России — туалеты! Казалось бы, мелочь, но в Норвегии уборные можно найти повсюду. Помыть руки и справить нужду можно цивилизованно, будто не идёшь в поход, а гуляешь по городу.
54. Внутри не грязнее, чем в туалете на набережной. И оснащение такое же.
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57. Бриксдальсбреен — самая доступная часть ледника Юстедалсбреэн, крупнейшего в Европе. А это озеро под ним находится на высоте 346 метров над уровнем моря. Самая высокая точка всего ледника — 2083 метра.
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59. Эта часть ледника стала известна не только из-за своей легкодоступности, но и потому, что всю вторую половину прошлого века она росла, тогда как остальные европейские ледники сокращались. Сейчас ледник здесь отступил к уровню 60-х годов, возможно, наименьшему за всю историю наблюдений.
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Edited at 2019-08-24 13:29 (UTC)
Долгих лет им в такой красоте и поменьше мудаков.
Причина: поменьше мудаков
Следствие: живут в красивой, комфортной стране
От причинно-следственных связей никуда не деться
и этими, как их полками,
чтоб могли на трассе в кафе поесть, потом каждые 20 минут
бегать в лес до ветру с лопухом, в автобусе же туалета нет,
так чтобы почувствовал, что живёшь,
а не этой чистотой с туалетами и развратом,
человек даже не может почувствовать, что живёт
ей богу аж тошнит от этого
Дух в русских есть, да
Особенно хорошо он ощущается летом в транспорте, дух этот
Знаю одного мужичка. Он пол деревни скупил под Новгородом, дома отремонтировал и возит туда интуристов, поит их самогоном и парит в бане. Немцев больше всего, а китайцы боятся.
а китайцы боятся, что по приезду отправят на реобилитацию
"И никаких многоэтажек, рекламных вывесок и других инородных тел!"
в деревне 3 000 жителей! какие нах многоэтажки тут могли бы построить?? чтобы всех жителей поселить в 1 дом?
"Сравните с Челябинском, где посреди исторической улицы зачем-то воткнули синюю стекляшку."
охереть. в Челябе живёт в 400!! раз больше народу. ага вот самое то сравнивать
маразм крепчает в текстах
Edited at 2019-08-24 14:08 (UTC)
даже нищеброды. ))))
Госбюджет скромной Норвегии - 200 млрд.баксов.
Иными словами, у короля Норвегии Харальда-V всегда найдётся 37,7 тысяч баксов, шобы потратить их на каждого Гражданина скромной Норвегии.
Но...
Но зато Государственный бюджет Великой России - это целых 270 млрд.баксов.
Поэтому у Пизидента Великой России тоже найдётся ровно по 1,8 тысяч баксов, шобы потратить их на каждого ватного рукожопа. ))))
37,7/1,8 = 20,94444444444.
Бу га га гага...
Ну короче, теперь Вы всё сами понимаете, господа Вотоны. ))))
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Поэтому, являясь ярым сторонником Гениальной Иканамичискай Политики Владимира Владимировича, убедительно прошу Вас, товарищи - великодушно простить нашего лысого подполковника вертухайских войск за...
Гы-гы. ))))
За внезапно Обновлённый пенсионный возраст Вашей мамки и за новый НДС.
Бу га га гага..
УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ !
Бу га га га га....
потому что глобальное потепление это не сказка.
почитайте что творится с ледниками на полюсах
Норвегию накроет нехило
Хотя нет, не представляю. Бред и чушь!
Во-первых, денег надо будет потратить примерно бюджет небольшого областного центра. Во-вторых, никто туда не приедет. Такие же грандиозные постройки понастроили в Адлере. Итог - километровые пустые поля, народу - ноль. Приезжаю на вокзал - из длиннющего поезда выходят десять человек, которые сразу же теряются на просторах привокзальной площади. Беру напрокат велик, один из тысячи и катаюсь по пустынному посёлку.
Какое на хуй притяжение? Где ёбанные туристы? Бабла вбухали - миллиарды, а туристов нет как нет.
Нужна реклама и продвижение, а не стройка. Тогда и будут ехать.
Единственное, что меня дико напрягает - так это черножопые, которых и в Норвегию нагнали. Даже в такой вот глуши можно встретить негритосок с мешком на голове - "беженцы", мать их.
Вот я бы хотел, чтобы мои дети росли в Норвегии, но как отдавать их в школу? Где гарантия, что Ахмед и Мохаммад не изобьют моих детей? Что они не станут дергаными и агрессивными?
пусть учатся в челябе или мурманске,
будут бить так хоть свои,
если свои бьют, так потому что любят,
не будут дёргаными