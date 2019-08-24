Как норвежцы привлекают туристов в небольшие города

darckailin молодцы Ответить

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Anatoly Lebedev Фото номер 24 (улица в 19-м веке) многое объясняет. Хотя это провинциальный городок в глуши, в бедной тогда стране, мы видим красивую, аккуратную улицу и опрятно одетых жителей, а не алкашей в рванье в покосившихся избах с окнами из бычьего пузыря. Ответить



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noneandnothing То ли дело поставленные друг на друга разноцветные и пёстрые курятники жилых комплексов на закатанной до самого горизонта в бетон и асфальт земле. По которой даже пройти нельзя не уткнувшись в забор или чью-то колымагу. Где даже играющие (если вообще есть где, обычно на дом с 500+ квартир делают пару качелей с песочницей и ладно) дети имеют серые, мрачные, депрессивные лица.



Edited at 2019-08-24 13:29 (UTC) Ответить

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natasharomanov Туристы на велосипедах или самокатах приезжают? Ответить



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varlamov.ru Норвегия идеальна для велотуризма. Практически всю страну можно проехать на велосипеде, в каждом городе есть прокат в том числе и электровелосипедов, проложены специальные трассы по лесам и горам. Ответить

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noneandnothing Я просто не могу поверить что вот такая красота может не просто содержаться на деньги налогоплательщиков, но и обходится без заборов, мусора, припаркованных как попало драндулетов, сломанного и разукрашенного муниципального имущества.

Долгих лет им в такой красоте и поменьше мудаков. Ответить

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adventurus2015 Причина: поменьше мудаков

Следствие: живут в красивой, комфортной стране

От причинно-следственных связей никуда не деться Ответить



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smilevilkas туристов надо привлекать стадионами, крестными ходами

и этими, как их полками,

чтоб могли на трассе в кафе поесть, потом каждые 20 минут

бегать в лес до ветру с лопухом, в автобусе же туалета нет,

так чтобы почувствовал, что живёшь,

а не этой чистотой с туалетами и развратом,

человек даже не может почувствовать, что живёт

ей богу аж тошнит от этого Ответить



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rhyme_well зато русскае везде орут, что у они самый богоподобный народ и у них есть "душа", чего конечно же, нет у любящего до смерти свою страну норвежца. "Подумаешь, чистота кругом, - скажет ватник, - зато в нас есть дух". фууу блять Ответить



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adventurus2015 Дух в русских есть, да

Особенно хорошо он ощущается летом в транспорте, дух этот



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gangrolf Как можно сравнивать Норвегию с челябинском🤔,а почему не с Австрией? Ответить



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Люсьен Каминская Челябинск по уровню комфорта и красоты, лишь немногим уступает хуторам Норвегии. А во многих аспектах даже лучше. Только выиграли, рррряяя!! Ответить

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pavlov_lesha Знаю одного мужичка. Он пол деревни скупил под Новгородом, дома отремонтировал и возит туда интуристов, поит их самогоном и парит в бане. Немцев больше всего, а китайцы боятся. Ответить

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smilevilkas немцам терять нечего, ja, ja, das ist fantastisch,

а китайцы боятся, что по приезду отправят на реобилитацию

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Tony Starck Сказочная страна, жаль будет если ее захватят обезьяны с югов и засрут... Ответить

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gangrolf Максимум на что можешь рассчитывать-в костюме тролля,вылизываешь туалеты в районе фломсбаны Ответить



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bearnorth Нищая деревенская Норвегия XIX века на черно-белых фото выглядит лучше, чем Омск или Чита в веке XXI. Ответить



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broks_broks Она никогда не была нищей, ведь каждый вкладывает в это понятие то, что у него на родине зовётся нищетой. Ответить



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ЛокШа ощущение что варлаша мозг пропил вдрызг



"И никаких многоэтажек, рекламных вывесок и других инородных тел!"

в деревне 3 000 жителей! какие нах многоэтажки тут могли бы построить?? чтобы всех жителей поселить в 1 дом?



"Сравните с Челябинском, где посреди исторической улицы зачем-то воткнули синюю стекляшку."

охереть. в Челябе живёт в 400!! раз больше народу. ага вот самое то сравнивать



маразм крепчает в текстах



Edited at 2019-08-24 14:08 (UTC) Ответить

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gangrolf Ему даже в Ålesunde велодорожки померещились,а их тут никогда не было Ответить

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gran_stak А зачем столько фотографий со всех сторон однообразного говна, которое в России уже даже нищеброды давно не строят? Ответить

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даже нищеброды. )))) vatapukina Уважаемые господа вотоны.

Госбюджет скромной Норвегии - 200 млрд.баксов.

Иными словами, у короля Норвегии Харальда-V всегда найдётся 37,7 тысяч баксов, шобы потратить их на каждого Гражданина скромной Норвегии.

Но...

Но зато Государственный бюджет Великой России - это целых 270 млрд.баксов.

Поэтому у Пизидента Великой России тоже найдётся ровно по 1,8 тысяч баксов, шобы потратить их на каждого ватного рукожопа. ))))

37,7/1,8 = 20,94444444444.

Бу га га гага...

Ну короче, теперь Вы всё сами понимаете, господа Вотоны. ))))

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Поэтому, являясь ярым сторонником Гениальной Иканамичискай Политики Владимира Владимировича, убедительно прошу Вас, товарищи - великодушно простить нашего лысого подполковника вертухайских войск за...

Гы-гы. ))))

За внезапно Обновлённый пенсионный возраст Вашей мамки и за новый НДС.

Бу га га гага..

УДУШУ! РАСТОПЧУ! ЗАГРЫЗУ! РАЗОРВУ! СЛАВА РОССИИ !

Бу га га га га.... Ответить



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ЛокШа "Сейчас ледник здесь отступил к уровню 60-х годов, возможно, наименьшему за всю историю наблюдений."

потому что глобальное потепление это не сказка.

почитайте что творится с ледниками на полюсах

Норвегию накроет нехило Ответить

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e_chernoff Вы про Yellowstone забыли написать Ответить



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Сергей Медведев Мммдаа. Так и представляю, как деревня Залупино, Краснодарского края скидывается всем скопом, насыпает новый полуостров, строит там суперсовременное дизайнерское здание, обставляет его по последнему слову...

Хотя нет, не представляю. Бред и чушь!

Во-первых, денег надо будет потратить примерно бюджет небольшого областного центра. Во-вторых, никто туда не приедет. Такие же грандиозные постройки понастроили в Адлере. Итог - километровые пустые поля, народу - ноль. Приезжаю на вокзал - из длиннющего поезда выходят десять человек, которые сразу же теряются на просторах привокзальной площади. Беру напрокат велик, один из тысячи и катаюсь по пустынному посёлку.

Какое на хуй притяжение? Где ёбанные туристы? Бабла вбухали - миллиарды, а туристов нет как нет.



Нужна реклама и продвижение, а не стройка. Тогда и будут ехать. Ответить

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Anatoly Lebedev Вероятно, туристы выбирают Норвегию, а не Адлер, потому что Норвегия многократно безопаснее, там туристов не собъёт очередной Рафик под шариками. Ответить

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Владимир ... Норвегия - это вообще не наша планета. Даже по сравнению с Германией это всё нереально круто.

Единственное, что меня дико напрягает - так это черножопые, которых и в Норвегию нагнали. Даже в такой вот глуши можно встретить негритосок с мешком на голове - "беженцы", мать их.



Вот я бы хотел, чтобы мои дети росли в Норвегии, но как отдавать их в школу? Где гарантия, что Ахмед и Мохаммад не изобьют моих детей? Что они не станут дергаными и агрессивными? Ответить

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