Нью-Йорк: автоматические магазины, новый вокзал и стрит-арт
Мы опять в Нью-Йорке. Точнее, сейчас я в Москве, а вот ещё неделю назад бродил по знойному Манхэттену и искал, что бы вам показать. Нью-Йорка хорош тем, что город так быстро меняется, что можно приезжать раз в полгода и всегда будет на что посмотреть.
Сегодня я покажу вам магазины без касс от «Амазона», которые начали открываться в Нью-Йорке, реконструкцию главного вокзала, уличное искусство и самое дорогое общественное пространство города, которое представляет собой просто кучу лестниц! Невероятно, что они творят!
01. Многие всё время проводят на Манхэттене и не видят всей красоты Нью-Йорка. Не забывайте, что большое видится на расстоянии, и Нью-Йорк раскрывается как раз на издалека. Например, из Бруклина.
02. «Асела» (вечно хочется сказать Акела) прибывает на Пенн-стейшн, Пенсильванский вокзал. Это один из главных вокзалов Нью-Йорка, расположенный в самом центре города. Сам вокзал подземный, а над ним стоит большая арена. «Асела» это местные скоростные поезда, принадлежащие фирме «Амтрак» (американский вариант РЖД). Поезд является единственным высокоскоростным поездом на американском континенте!
03. А вот так выглядит станция на вокзале. Американские вокзалы и станции метро — это мрачное уныние. Нам это видеть странно... Всё очень тесное, старое и грязное, повсюду ржавчина и подтеки... бррр
04. Вот так выглядит потолок. Ужас.
05. Но если подняться на верхний уровень — начинается красота. Вокзал сейчас реконструируют, в том числе делают очень модную навигацию. Во всём Нью-Йорке расширяется железнодорожное движение, станции готовятся принимать всё больше поездов в час, и Пенн-стейшн не станет исключением - в следующем год здесь тоже откроются новые платформы.
06. Невероятно удобно, когда названия улиц и номера платформ рисуют на всю стену! Видно издалека.
07. Потолок с подсветкой, имитирующей небо. По вокзалу катаются полицейские на модном электромобильчике.
08. Не навигация, а произведение искусства! Как вам?
09. На стенах виды Нью-Йорка.
10. Спускаемся в метро — а там опять тесно, грязно и уныло... Эх, где же ты, московское метро?
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12. А теперь давайте посмотрим на чудо-лестницу! Она открылась этой весной и пока что называется Vessel — то есть «Воронка» или «Корабль», а постоянное название будет выбрано в будущем. Это новое общественное пространство — по сути просто чаша из лестниц! Да, невероятно крутая штука, на которую сложно попасть. В городе появилась новая достопримечательность, и теперь все едут сюда фотографировать. Никакой иной функциональной нагрузки конструкция не несёт. Просто смотровая площадка. Даже лавочек нет на ней. Зато сооружение невероятно фотогенично, и на нём получаются шикарные фотографии!
13. Сразу скажу, как сюда попасть. Нужно зайти на сайт и забронировать билет на конкретное время. Но учтите, что билеты быстро разлетаются. Ничего страшного — у конструкции обычно раздают билеты на ближайшее время. Вход бесплатный, а билеты нужны только для того, чтобы на сооружение не забралось слишком много людей одновременно. В будний день билеты можно приобрести на ближайшее время, а вот в выходные придётся подождать пару часов.
14. Вот такие тут получаются кадры. Дизайн сооружения вдохновлён ступенчатыми колодцами в индийском Раджастхане.
15. Невероятной красоты конструкция! Не забудьте захватить ширик, чтобы сделать интересные кадры. Я снимал на 24 мм и мало что получилось.
16. Вид вниз. Слева виден лифт — всё-таки тут заботятся о стариках и инвалидах. Только его проблема в том, что он ОЧЕНЬ медленный и на него всегда стоит очередь. Так что ножками!
17. Лестницы отделаны медными зеркальными панелями. Всё сооружение стоит около 200 миллионов долларов.
18. Вершина.
19. Очередь на лифт и очередь, чтобы сделать снимок в самом центре чаши.
20. Ещё одна невероятная конструкция по соседству — это огромный Навес (The Shed). Внутри культурный центр. Когда строительство только начиналось, к проекту относились скептически, но затем критики поутихли.
21. Действительно, какая-то странная крыша, да ещё и этот навес закрывает половину здания...
22. Что же всех так напугало? Вот эти двухметровые колёса. И это не какой-то постмодернистский прикол — они действительно двигаются и тянут за собой крышу, позволяя «открывать» и «закрывать» сооружение.
23. Вид на депо.
24. За что я люблю Нью-Йорк, так это за то, что тут никто особо не парится, как кто выглядит. В городе столько разных людей, что можно ходить как тебе угодно. Мне кажется, что если девушка будет идти с обнажённой грудью, никто этого даже не заметит.
25. А еще можно спать на улице и никто тебя не тронет.
26. Попрошайка говорит, что он ветеран боевых действий, ездил в Афган и Ирак... Может, и так.
27. Типичный Манхэттен.
28. Около входа в Центральный парк куча отвратительных ларьков. Они продают какую-то мерзкую вонючую еду... Кто вообще это покупает? Всё жареное в старом масле, очень вредное, и почти никогда у этих киосков нет покупателей. Как они только не разоряются?
29. Парковка на Манхэттене невероятно дорогая.
30. Велосипед с грузовой тележкой.
31. Модная велопарковка.
32. Дом шириной в две комнаты.
33. А про это здание я вам уже рассказывал. Это вестибюль станции в центре около Всемирного торгового центра. Построили это чудо по проекту испанца Сантьго Калатравы. Очень крутая штука. Но по сути это просто торговый центр
34. Внутри похоже на храм. Отсюда можно попасть на станцию метро и на поезд, идущий под Гудзоном.
35. Но сюда я пришел не для того, чтобы насладиться архитектурой, а посмотреть на магазин без продавцов! Вот он!
36. На входе сканируешь своё приложение «Амазон» и проходишь. Каждый посетитель должен отсканировать QR-код. Внутри нет ни касс, ни чего-то ещё.
37. Просто берёшь, что тебе нужно, и уходишь. На продуктах тоже нет никаких датчиков. Зато на потолке десятки камер, которые за всеми следят.
38. Вот они, почти незаметные. Камеры считывают всё, что вы взяли, отслеживают каждое ваше движение, а когда вы выходите из магазина, с вашего банковского счета автоматически списываются деньги. Вот и всё! Будущее уже здесь. В нём нет касс, кассиров и охранников, никого нет! Только роботы.
39. Хорошая защита ))
40. Это машина специальной психологической службы, которая помогает полицейским. За последнее время в Нью-Йорке несколько полицейских покончили жизнь самоубийством из-за постоянного стресса на работе, поэтому у нью-йоркской полиции есть свои психологи, помогающие сотрудникам. На вызовы они тоже ездят с мигалками.
41.
42. «Тиндер» пропагандирует детям нетрадиционные ценности.
43. Забавно, номера журнала Time Out в разных странах.
44. Жёлтые такси.
45. Ещё можно встретить старые машины полиции.
46. Если где-то на окраине города появляется китайский грузовик, его сразу вандалят. Чтобы сберечь машину, владельцы грузовиков заранее заказывают художественную роспись кузова.
47. Вид из Центрального парка. Небоскребы всё тоньше и выше!
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49. Бывает и так.
50. А ещё вот так. Народ просто взял гриль, стулья, бухло и вышел на улицу. Аккуратно открыл пожарный гидрант и отдыхает! Как вам такое? Вот он — пикник в большом городе.
51. Рядом останавливается автобус с молодыми хасидами, которые в шоке смотрят на то, что творят их соседи по району.
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53. Очень крутая идея. Это традиционная деревянная бочка, которую часто ставят на крыши зданий для тушения пожаров и создания давления в водопроводе. В одном из отелей кулер с водой декорировали под такую бочку. Ну и про собак не забыли. В Нью-Йорке очень любят собачек.
54. Последние тенденции в дизайне этикеток пивных банок.
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56. Искусство!
57. Пропаганда!
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61. Как вам?
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63. У богатых господ над подъездами козырьки, чтобы, выходя из машины, они не мокли под дождем.
64. Нью-Йорк очень разный.
65. Закат в Бушвике.
66. Манхэттенский мост.
67. Бруклинский мост.
68.
69. Это самый красивый мост города — обязательно прогуляйтесь, если будете в Нью-Йорке.
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Edited at 2019-07-07 15:18 (UTC)
++))))
New York
P.S. ВТЦ 1 ужасен, в основном из-за решения сэкономить на отделке и отказаться от шпиля в пользу обычной антенны
Edited at 2019-07-07 15:26 (UTC)
Но Манхэттан - это даже не самый населенный и наименьший по площади из районов нью Йорка
Это как Москву бы представляла только Красная Площадь, или ВДНХ, к примеру
И сам Манхэттан, и весь Нью йорк - очень и очень разные. Здесь есть и неплохие пляжи, и шикарные клубы, и небоскребы, и полузаброшенные окраины, и городская движуха, и практически деревенская субурбия, и куча этнических районов со своей экзотикой, и ультрасовременность, и относительная старина, и театры, и галлереи, и бетонные джунгли, и зеленые парки - короче, все и для всех. На все вкусы и предпочтения
И, если кто-то говорит, что им не нравится Нью Йорк - они его просто не знают. Потому что в Нью Йорке есть место и для них, просто его надо найти
Воистину, Capital of the world
Почему лично я НЕ живу в NY
1) Дорого. даже по сравнению с Стогольмом
2) Бомжи - эти прост заебали
3) Центральный парк - мошенники из Молдовы
4) Наркотики - да у нас в Германии кокс в 2 раза дешевше!
5) Срач и говно если отойти с центрального круга
А им чего не жить?)
Выглядит симпатично :)
Совесть у них есть?
Скольким поколениям еще предстоит умереть в ожидании?
Edited at 2019-07-07 16:30 (UTC)
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именно поэтому в Америке невероятно удобно ехать в машине по улице: все максимально удобно - и предупреждающие знаки, и названия пересекаемых улиц, и гигантские номера домов.
В Израиле бы подучились, как нужно облегчать поиск нужного дома.