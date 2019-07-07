Нью-Йорк: автоматические магазины, новый вокзал и стрит-арт

Для многих Нью-Йорк - это Манхэттан(для коренных американцев тоже)

Но Манхэттан - это даже не самый населенный и наименьший по площади из районов нью Йорка

Это как Москву бы представляла только Красная Площадь, или ВДНХ, к примеру

И сам Манхэттан, и весь Нью йорк - очень и очень разные. Здесь есть и неплохие пляжи, и шикарные клубы, и небоскребы, и полузаброшенные окраины, и городская движуха, и практически деревенская субурбия, и куча этнических районов со своей экзотикой, и ультрасовременность, и относительная старина, и театры, и галлереи, и бетонные джунгли, и зеленые парки - короче, все и для всех. На все вкусы и предпочтения

И, если кто-то говорит, что им не нравится Нью Йорк - они его просто не знают. Потому что в Нью Йорке есть место и для них, просто его надо найти

Воистину, Capital of the world

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