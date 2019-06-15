Болонья: город длинных галерей и падающих башен
Болонья – лучший город Италии! Здесь вы, конечно, захотите со мной поспорить, но я всё равно останусь при своём мнении. Никакой Рим, Флоренция, Венеция и уж тем более Милан даже рядом не стоят. Болонья прекрасна!
Самое главное – тут мало туристов по сравнению с остальной Италией. Не понимаю, как так вышло, но народ Болонью обходит стороной. В Болонье очень вкусно! Именно тут придумали знаменитую пасту, а точнее соус болоньезе, колбаску мортаделла и многие другие итальянские деликатесы. А еще в Болонье очень красиво!
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01. Болонья, тогда называвшаяся Фельсиной, была основана этрусками в VI веке до нашей эры. Два столетия спустя её захватило кельтское племя бойев, назвавшее город в свою честь — Боннонией, что позднее трансформировалось в известную нам Болонью.
02. Уже при римлянах Болонья была одним из богатейших городов полуострова. А в Средние века для демонстрации своей мощи знатные семьи города строили высокие башни. Но из сотни строений до наших дней дошли лишь двадцать. Вот эти две примыкают к кафедральному собору Святого Петра.
03. Базилика Сан-Петронио, посвящённая святому покровителю города. Кстати, Болонья также известна как город, преданный папскому престолу во всех его конфликтах со светской Священной Римской империей, а крепостное право здесь было отменено ещё в 1256 году.
04. И конечно, все вы знаете Болонью по болонскому процессу, старейшему действующему университету Европы, а может, и по болонской ткани, используемой при пошиве курток и другой верхней одежды.
05. Типичная болонская улица. На проезжей части плитка, а тротуар — в галерее.
06. Кстати, по галереям Болонья, наверное, является мировым рекордсменом. Их совокупная длина составляет примерно 40 километров, включая четырёхкилометровую галерею, ведущую к святилищу Девы Марии.
07. Галереи необходимы для защиты от дождя и солнца. В Болонье, одном из самых дождливых городов Италии, такие крытые тротуары защищают от любых неудобств. Только посмотрите, какое чудо!
08. Гулять по старому центру сплошное наслаждение, особенно когда в галереях зажигается подсветка.
09.
10. В центре города сложно встретить асфальт – везде камень.
11. А такой вид не в ста километрах от города, а сразу за ним. Можете и сами увидеть его, посетив Мадонну-ди-сан-Люку, что чуть южнее Болоньи.
12. Здесь, на Караульном холме, находится икона Девы Марии, написанная святым Лукой. Первое святилище появилось тут ещё в XII веке, а современное здание было построено в середине XVIII века.
13. По легенде, объект поклонения паломников был привезён из Константинополя греческим отшельником с наказом отвести его на Караульный холм, о чём было написано на самой иконе. Истинный автор изображения неизвестен, а всего святому Луке, жившему в I веке нашей эры, приписываются несколько десятков икон, включая Владимирскую икону Божией Матери.
14. Спуститься с холма (а если вы уверены в себе — то и подняться на него) можно по двухкилометровой галерее, состоящей из 666 арок, сиволизирующих тело змея (дьявола), раздавленного Девой Марией. Также подняться и спуститься можно на такси или на общественном транспорте, а в середине XX века здесь действовал фуникулёр, который позже был разобран из-за растущей автомобилизации.
15. В городе галерея пересекает дорогу с помощью арки. Кстати, строили эту галерею больше ста лет!
16. Несколько примеров болонских галерей:
17.
18.
19.
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21. А это ворота Сарагоцца, оставшиеся от средневековых крепостных стен. Отсюда начинается галерея, ведущая к святилищу Девы Марии, поэтому у ворот есть и второе название — Святые. А в 1982 году ворота неожиданно обрели новую жизнь — власти на 20 лет разместили здесь местную ЛГБТ-организацию.
22. Старый город. Узкие улочки, галереи...
23. А впереди две башни — известнейшие из сохранившихся средневековых башен Болоньи.
24. Высокая — башня Азинелли, а та, что ниже — Гаризенда. Обе являются падающими, и Гаризенда из-за этого несколько раз была укорочена, поэтому сегодня для туристов открыта только её сестра — высокая Азинелли. Высота башен — 47 и 98 метров. Таким образом, Азинелли считается самой высокой в мире падающей башней.
25. Посетителей запускают внутрь группами ровно на один час. Подъём и спуск — по деревянной винтовой лестнице.
26. Помните, что как и во многих других музеях Италии, билеты в башню продаются онлайн и на определённое время! Просто так прийти в кассу и купить билет перед посещением нельзя!
27. А такой вид открывается со смотровой площадки!
28.
29. Хоть в Болонье и много узких улочек, есть и такие прямые широкие улицы — влияние османизации Парижа.
30. Но рядом есть и более итальянский городской пейзаж.
31. Вдали виден экспо-центр Болоньи, ради которого сюда в основном и ездят.
32.
33. Но вернёмся с небес на землю и пройдёмся по городу. Сразу обращает на себя обилие дорожных знаков.
34. Улицы в центре города сохранили исторические здания. Каждое из них в отдельности, может быть, и кажется ничего не значащим. Но все вместе они формируют облик улицы и всего города. И, заметьте, почти не видно кондиционеров — их не вешают на фасады!
35. Никаких многоэтажек, даже намёков на них нет. Три, четыре, пять этажей, и довольно!
36.
37. Площадь, мощёная кирпичом.
38. В XIII веке было решено строить болонские галереи не менее трёх метров в ширину. Здесь даже перестарались.
39. Бывает, что в галереях разных городов встречаются летние кафе, а здесь столики вынесли на дорогу.
40. Уличное благоустройство с так не хватающей Болонье зеленью.
41. И, конечно же, велопарковка.
42. Жаль, что местами асфальт заменил старое мощение.
43.
44. И постоянная итальянская проблема — обилие скутеров, которые не только гремят на всю улицу, но и бросаются своими владельцами где попало.
45. Современный общественный транспорт Болоньи — это автобусы, троллейбусы и электробусы.
46. При этом автобусы могут быть и маленькими. Но они не живут своей жизнью, а встроены в городскую транспортную систему, в них действуют общие проездные, и они приспособлены для передвижения маломобильных граждан и крупногабаритных грузов, например велосипедов или чемоданов.
47. Автобусы низкопольные — это нужно не только для пассажиров с детскими и инвалидными колясками, но и для быстрой посадки-высадки.
48. А троллейбусную систему в Болонье запускали трижды: в годы Второй мировой, с 1955 по 1982 годы и с 1991 года поныне. Удавалось это благодаря тому, что никому не пришло в голову демонтировать контактную сеть. Многие города, отказавшиеся от троллейбусов в конце прошлого века, не могут вернуть их как раз из-за отсутствия проводов — прокладывать их заново невыгодно.
49. Ездят троллейбусы не только по широким проспектам, но и по узким улочкам Болоньи.
50. Остановка.
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52. Пути для обычных поездов на болонском вокзале.
53. И для скоростных — под ним.
54. Никакой парковки у здания вокзала — она тоже под ним, на минус втором уровне.
55. Наступает вечер, и на сегодня мы прощаемся с Болоньей.
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60. Продолжение завтра, а пока расскажите, бывали ли вы в Болонье и поедете ли теперь, если раньше о ней ничего не знали?
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а вот что говорит Booking
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очень мало свободных мест на ближайший уикенд
Re: а вот что говорит Booking
Ну или камеру со стабом в тушке прикупи..
А то колхоз получается полнейший..
Галереи моей мечты!
Re: Галереи моей мечты!
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Потому что они не пропускают на пешеходных переходах
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это было в Питере в 95-м, когда я решился навестить мою бывшую родину. Меня чуть несколько раз не задавили российские граждане, не привыкшие к элементарной вежливости, а вот к понтам "у меня же машина!!!" - да.
С тех пор многое изменилось в Питере: дикие научились пропускать. Неужели до Казани еще не дошла цивилизация??? Не верится как-то.
Тварь тупая
Чтоб у тебя кудри выпрямились, а потом все выпали.
Re: Тварь тупая
Эти галереи от дождя блеять
Ну эти башни кажутся знакомыми, они были в передаче Топ Гир. Че там делать то, сидеть есть еду в кафе? Не понимаю такого, как будто больше негде побухать поближе или кофе выпить.
Чем Лодзь лучше - у нас нет этих грёбаных туристов, у нас старейшие универы, это город молодых, у нас прямо в городе есть пруды и ловиско, у нас самый крутой вокзал авто-железнодорожный в мире - всё под землёй, нет переездов.
Выходишь в труселях до склепу, там все свои, трамвай проезжает - все кричат честь честь! все свои, деревья которым 1000 лет, дома - это таким должен быть дом чтобы не хотелось уезжать из него, никогда