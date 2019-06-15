Болонья: город длинных галерей и падающих башен



Болонья – лучший город Италии! Здесь вы, конечно, захотите со мной поспорить, но я всё равно останусь при своём мнении. Никакой Рим, Флоренция, Венеция и уж тем более Милан даже рядом не стоят. Болонья прекрасна!

Самое главное – тут мало туристов по сравнению с остальной Италией. Не понимаю, как так вышло, но народ Болонью обходит стороной. В Болонье очень вкусно! Именно тут придумали знаменитую пасту, а точнее соус болоньезе, колбаску мортаделла и многие другие итальянские деликатесы. А еще в Болонье очень красиво!


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01. Болонья, тогда называвшаяся Фельсиной, была основана этрусками в VI веке до нашей эры. Два столетия спустя её захватило кельтское племя бойев, назвавшее город в свою честь — Боннонией, что позднее трансформировалось в известную нам Болонью.


02. Уже при римлянах Болонья была одним из богатейших городов полуострова. А в Средние века для демонстрации своей мощи знатные семьи города строили высокие башни. Но из сотни строений до наших дней дошли лишь двадцать. Вот эти две примыкают к кафедральному собору Святого Петра.


03. Базилика Сан-Петронио, посвящённая святому покровителю города. Кстати, Болонья также известна как город, преданный папскому престолу во всех его конфликтах со светской Священной Римской империей, а крепостное право здесь было отменено ещё в 1256 году.


04. И конечно, все вы знаете Болонью по болонскому процессу, старейшему действующему университету Европы, а может, и по болонской ткани, используемой при пошиве курток и другой верхней одежды.


05. Типичная болонская улица. На проезжей части плитка, а тротуар — в галерее.


06. Кстати, по галереям Болонья, наверное, является мировым рекордсменом. Их совокупная длина составляет примерно 40 километров, включая четырёхкилометровую галерею, ведущую к святилищу Девы Марии.


07. Галереи необходимы для защиты от дождя и солнца. В Болонье, одном из самых дождливых городов Италии, такие крытые тротуары защищают от любых неудобств. Только посмотрите, какое чудо!


08. Гулять по старому центру сплошное наслаждение, особенно когда в галереях зажигается подсветка.


09.


10. В центре города сложно встретить асфальт – везде камень.


11. А такой вид не в ста километрах от города, а сразу за ним. Можете и сами увидеть его, посетив Мадонну-ди-сан-Люку, что чуть южнее Болоньи.


12. Здесь, на Караульном холме, находится икона Девы Марии, написанная святым Лукой. Первое святилище появилось тут ещё в XII веке, а современное здание было построено в середине XVIII века.


13. По легенде, объект поклонения паломников был привезён из Константинополя греческим отшельником с наказом отвести его на Караульный холм, о чём было написано на самой иконе. Истинный автор изображения неизвестен, а всего святому Луке, жившему в I веке нашей эры, приписываются несколько десятков икон, включая Владимирскую икону Божией Матери.


14. Спуститься с холма (а если вы уверены в себе — то и подняться на него) можно по двухкилометровой галерее, состоящей из 666 арок, сиволизирующих тело змея (дьявола), раздавленного Девой Марией. Также подняться и спуститься можно на такси или на общественном транспорте, а в середине XX века здесь действовал фуникулёр, который позже был разобран из-за растущей автомобилизации.


15. В городе галерея пересекает дорогу с помощью арки. Кстати, строили эту галерею больше ста лет!


16. Несколько примеров болонских галерей:


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21. А это ворота Сарагоцца, оставшиеся от средневековых крепостных стен. Отсюда начинается галерея, ведущая к святилищу Девы Марии, поэтому у ворот есть и второе название — Святые. А в 1982 году ворота неожиданно обрели новую жизнь — власти на 20 лет разместили здесь местную ЛГБТ-организацию.


22. Старый город. Узкие улочки, галереи...


23. А впереди две башни — известнейшие из сохранившихся средневековых башен Болоньи.


24. Высокая — башня Азинелли, а та, что ниже — Гаризенда. Обе являются падающими, и Гаризенда из-за этого несколько раз была укорочена, поэтому сегодня для туристов открыта только её сестра — высокая Азинелли. Высота башен — 47 и 98 метров. Таким образом, Азинелли считается самой высокой в мире падающей башней.


25. Посетителей запускают внутрь группами ровно на один час. Подъём и спуск — по деревянной винтовой лестнице.


26. Помните, что как и во многих других музеях Италии, билеты в башню продаются онлайн и на определённое время! Просто так прийти в кассу и купить билет перед посещением нельзя!


27. А такой вид открывается со смотровой площадки!


28.


29. Хоть в Болонье и много узких улочек, есть и такие прямые широкие улицы — влияние османизации Парижа.


30. Но рядом есть и более итальянский городской пейзаж.


31. Вдали виден экспо-центр Болоньи, ради которого сюда в основном и ездят.


32.


33. Но вернёмся с небес на землю и пройдёмся по городу. Сразу обращает на себя обилие дорожных знаков.


34. Улицы в центре города сохранили исторические здания. Каждое из них в отдельности, может быть, и кажется ничего не значащим. Но все вместе они формируют облик улицы и всего города. И, заметьте, почти не видно кондиционеров — их не вешают на фасады!


35. Никаких многоэтажек, даже намёков на них нет. Три, четыре, пять этажей, и довольно!


36.


37. Площадь, мощёная кирпичом.


38. В XIII веке было решено строить болонские галереи не менее трёх метров в ширину. Здесь даже перестарались.


39. Бывает, что в галереях разных городов встречаются летние кафе, а здесь столики вынесли на дорогу.


40. Уличное благоустройство с так не хватающей Болонье зеленью.


41. И, конечно же, велопарковка.


42. Жаль, что местами асфальт заменил старое мощение.


43.


44. И постоянная итальянская проблема — обилие скутеров, которые не только гремят на всю улицу, но и бросаются своими владельцами где попало.


45. Современный общественный транспорт Болоньи — это автобусы, троллейбусы и электробусы.


46. При этом автобусы могут быть и маленькими. Но они не живут своей жизнью, а встроены в городскую транспортную систему, в них действуют общие проездные, и они приспособлены для передвижения маломобильных граждан и крупногабаритных грузов, например велосипедов или чемоданов.


47. Автобусы низкопольные — это нужно не только для пассажиров с детскими и инвалидными колясками, но и для быстрой посадки-высадки.


48. А троллейбусную систему в Болонье запускали трижды: в годы Второй мировой, с 1955 по 1982 годы и с 1991 года поныне. Удавалось это благодаря тому, что никому не пришло в голову демонтировать контактную сеть. Многие города, отказавшиеся от троллейбусов в конце прошлого века, не могут вернуть их как раз из-за отсутствия проводов — прокладывать их заново невыгодно.


49. Ездят троллейбусы не только по широким проспектам, но и по узким улочкам Болоньи.


50. Остановка.


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52. Пути для обычных поездов на болонском вокзале.


53. И для скоростных — под ним.


54. Никакой парковки у здания вокзала — она тоже под ним, на минус втором уровне.


55. Наступает вечер, и на сегодня мы прощаемся с Болоньей.


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60. Продолжение завтра, а пока расскажите, бывали ли вы в Болонье и поедете ли теперь, если раньше о ней ничего не знали?

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  • Комментарии (88)
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    sharp_shark
    Не хватает инфы про мусор неправильные парковки и прочую урбанистику!
    Новый
    amkar59
    Как то город не зацепил. Зелени очень мало, а плотность застройки даже при отсутствии многоэтажек как то давит. И правильно Варламов сказал, что многие с тобой не согласятся... Рим, Флоренция получше и поинтереснее будут
    Новый
    tatarokazak
    Откуда у них бабки на это всё? Они же больше пяти часов в день не работают. Те, кто вапще работает... Откуда, сука, бабки на жысть кайфовую? Ась?
    Новый
    а вот что говорит Booking
    leon_altshuller
    ... народ Болонью обходит стороной
    ---------------------------------------
    очень мало свободных мест на ближайший уикенд

    Болонья.PNG
    Новый
    dwalger
    Есть такая хорошая вещь, для начинающего ютубера - стаб для камеры.. прикупи, не мучай зрителей..
    Ну или камеру со стабом в тушке прикупи..
    А то колхоз получается полнейший..
    Новый
    Галереи моей мечты!
    dina_morush
    Я живу в Казани и достаточно много каждый день хожу пешком. И постоянно надо контактировать с автомобилистами. Потому что они не пропускают на пешеходных переходах, они ездят на красный, воняет от них, загрязняют воздух, шумят ужасно, а еще эти суки ездят по тротуарам и очень любят кидать там свои говновозки. А тут идешь спокойно вообще, и чисто, и не попадешь под дождик, и от солнца защищает, и красивые эти галереи, изящные! Чудо-галереи просто какие-то. Пешеходная дорога моей мечты!!!!!
    Новый
    Re: Галереи моей мечты!
    leon_altshuller
    Дина, езжайте в Венецию! Там не найдете ничего, что передвигается на 4-х колесах! Мечта для ходящих ножками.

    ------------
    Потому что они не пропускают на пешеходных переходах
    -------------

    это было в Питере в 95-м, когда я решился навестить мою бывшую родину. Меня чуть несколько раз не задавили российские граждане, не привыкшие к элементарной вежливости, а вот к понтам "у меня же машина!!!" - да.

    С тех пор многое изменилось в Питере: дикие научились пропускать. Неужели до Казани еще не дошла цивилизация??? Не верится как-то.
    Новый
    Тварь тупая
    Comic Pure-Fruit
    Был неизвестный оазис в Италии без твоих придурочных поклонников — малолетних хипстеров ханжей, а теперь попрутся.
    Чтоб у тебя кудри выпрямились, а потом все выпали.
    Новый
    enjourney
    - Мои друзья - хоть не в Болонии, Зато не тащат из семьи,- А гадость пьют - из экономии: Хоть поутру - да на свои!
    Новый
    kingeugen
    Да, бывали мы в Болонье, она поразила своими галереями и вообще приятней Венеции. Но вот это итальяснкой распиздяйство, подтёки всякие, штукатурка обваливающаяся, неопрятность исторических зданий поражают.
    Новый
    kabapu
    А еще, судя по фотографиям, в Болонье очень популярны пластиковые окна в исторических зданиях, прям как в Питере.
    Новый
    kolobok97
    Продолжение завтра, а пока расскажите, бывали ли вы в Болонье и поедете ли теперь, если раньше о ней ничего не знали?
    Ну эти башни кажутся знакомыми, они были в передаче Топ Гир. Че там делать то, сидеть есть еду в кафе? Не понимаю такого, как будто больше негде побухать поближе или кофе выпить.
    Новый
    Michael Kulakov
    красиво. а у нас в Лодзи (Уче) все равно лучше. главное что нет этих туристофф. а нород ездит до Варшавы на работу, всего 1.20g по времени, или 140 км по автобану и никаких гаишников. Тапок в пол и 210. Дальше электроника не позволяет.
    Чем Лодзь лучше - у нас нет этих грёбаных туристов, у нас старейшие универы, это город молодых, у нас прямо в городе есть пруды и ловиско, у нас самый крутой вокзал авто-железнодорожный в мире - всё под землёй, нет переездов.
    Выходишь в труселях до склепу, там все свои, трамвай проезжает - все кричат честь честь! все свои, деревья которым 1000 лет, дома - это таким должен быть дом чтобы не хотелось уезжать из него, никогда
    Новый
  • Комментарии (88)
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